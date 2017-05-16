Курай сегодня звучит совсем не так, как во время парадных выездов прежних вождей.
Душа башкирского народа сегодня здесь.
Не хочется ничего сгущать и никого подводить, но здесь сегодня происходит что-то более важное, чем оупен-эйр.
Шамиль Валеев, ФБ
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Шамиль Валеев:
Я точно не знаю, что означает цифра «4,5 тыс.просмотров», сколько из этих людей просто увидели картинку, сколько - оживили ее кликом. Но это - одна из самых больших цифр в моем аккаунте.
300 лайков, десятки перепостов - тоже не шутки.
Это значит только то, что силовая линия современного башкортостанского общества проходит здесь. И те, кто предпочли дать команду замолчать эту тему в СМИ, совершают подвиг страуса, и надеются пересидеть. Ну и подсказали организаторам флешмоба, что он достиг своей цели.
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Валиахмет Бадретдинов:
Браво, Шамиль, за задушевные слова о башкирском курае. Это действительно было вольным проявлением башкирского духа, которого уразуметь, прочувствовать не сможет всяк интересующийся. Это же самое давно уже было изречено насчет духа русского. Простите, как чел, весь пропитанный политикой, не увидел в этом великолепном действе никакой политики. Кроме того, что жив дух башкира, и это правда. Истинно говорю, друзья мои!
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Шамиль Валеев:
Важный для меня психологический момент я почувствовал: Аллах подарил возможность полюбить башкир как братьев, искренне восхищаться достоинством, почувствовать это и смочь это выразить. Преодолевая память о лукавстве и недобрых взглядах спесивых шовинистов, которым я чем-то когда-то мешал. И быть среди башкир в очень важный вечер с открытым сердцем. У меня не хватает слов.
Шамиль Валеев: «Аллах подарил возможность полюбить башкир как братьев»
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