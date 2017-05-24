Исторические картинки. Вокруг аэропорта

Гостеприимны воздушные ворота Башкирии. Хороший у нас аэропорт. Чистота, порядок, всё разумно организовано, почти (дорогое такси). Как историка, в зоне вылета впечатляет торговля сувенирами. Менеджменту пятёрка, даже в городе не всегда найдёшь такого разнообразия.Гости могут подобрать сувенир на любой вкус и кошелёк. Отличная презентация нашей истории. А ведь сам аэропорт раскинулся на древней и богатой своим прошлым земле.Взлётная полоса почти упирается в небольшое село Берёзовку. В 1917 году здесь стояло 43 двора (русские, 300 чел.), в 1920 году проживали 53 семьи русских (329 чел.) и пять семейств беженцев-украинцев (12 чел).Эта небольшая деревня знаменита своим храмом, в 1917 году в нём служил 66-летний священник Флор Ларионович Мальгин.Аэропорт должен расселить Берёзовку, оказавшуюся в санитарно-защитной зоне, от взлётно-посадочной полосы до деревни всего 550 метров.А на улице Центральной, 24а стоит древний храм, в излучине речушки Берсиянки. Видимо, рядом располагались дворянские усадьбы, потому что храм выстроили местные помещики Третьяковы (фото храма из Википедии).Третьяковы – по сведениям любезно предоставленным историком Б.А. Азнабаевым – старинный уфимский род, который ведёт своё начало от конного стрельца Игнатия Федосеевича Третьякова.В 1676 году его сын Емельян Игнатьевич Третьяков получил за оброк в полтину в год бортные угодья башкир Минской дороги вверх по Дёме реке. Так Третьяковы стали осваивать земли к югу от города.Триста лет назад места были покрыты лесами, отсюда имя сельца. А в 1780 году Фёдор Иванович Третьяков совершил дело невиданное – выстроил каменную церковь (даже в Уфе почти все храмы тогда были деревянными).Церковь возвели во имя Рождества Христова (отсюда второе название деревни) с приделом в честь Св. Николая Чудотворца.В начале XIX столетия сельцо Рожественское, Никольское, Берёзовка тож, находилось во владении двух вдовушек – Анисьи Алексеевны и Анны Алексеевны Третьяковых. В деревне было 29 дворов, проживало 154 чел.Созидатель храма Фёдор Иванович Третьяков скончался буквально на следующий год после освящения церкви, а супруга его Анисья Алексеевна умерла 20 февраля 1801 года в возрасте 50 лет, пробыв во вдовстве 20 годков.Берёзовская церковь обслуживала окрестное православное население. В 1862 году при храме открыли училище, в начале 1870-х годов к церкви принадлежали две каменные часовни в деревнях Таптыково и Ключах (3 версты от Берёзовки).Рядом в долине речки Берсиянки (Чесноковки) возникают новые селения. Сравним карты 1910-х (цифры: вёрсты) и 1940-х годов (совр. аэропорт южнее Берёзовки):Берёзовка в XX веке поглотила соседние маленькие деревни Вавилово и Алакаево, а теперь её саму собираются стереть с карты.В 1917 году в Вавиловке проживали русские (12 дворов, 74 чел.), в Алакаево они же (10 семей, 80 чел.). Рядом стоял посёлок переселенцев Лазаревка (украинцы – 27 дворов, 188 чел. и белорусы – две семьи и 8 чел.).Выше по течению Берсиянки на площади в три гектара выстроил усадьбу таптыковский помещик Баженов. В 1925 году большевики изымали остатки имущества Анатолия Владимировича Баженова при деревне Алакаевой Булгаковской волости. Из построек имелись дом бревенчатый «с мизонином» (26 х 8 х 3 саженей). Мезонин и два придела крыты тёсом. Рядом стояли бревенчатый сарай и каретник, крытый железом, с растворчатыми дверьми, а также амбар с пристроем, бревенчатая баня с дощёными сенцами и крытая тёсом. «Дощёной» сарайчик, бревенчатая изгородь и плетень уже были разрушены, но дощаная изгородь стояла на протяжении 180 саженей. Тут же была двухпоставная мельница с необходимыми строениями. Значит выше села был пруд. В 1896 году так и указывали Берёзовку – «при пруде Бирсиян».Сейчас над скрытыми бурьяном и кустарником фундаментами былых усадеб проносятся огромные лайнеры.Три небольшие деревни (Берёзовка, Вавилово и Алакаево) в 1860-е годы составили единое сельское общество / общину. К тому времени земли перешли к новым владельцам.На 1861 год в селе Берёзовка (Христорождественское) находилось поместье Манжос (16 крестьян) с усадьбой (19 дворовых), в сельце Вавиловка (Христорождественское) стояла усадьба Вавиловой (20 дворовых), крепостных насчитывалось 11 чел. Наконец, в сельце Алакаева (Рождественская) имелось поместье Черепановой (6 крестьян) с крупной усадьбой (29 дворовых).О Манжосах мне ничего не известно. Здесь лежали небольшие владения, более похожие на пригородные дачи с крепостной прислугой. Садовников, кучеров и горничных в этих трёх соседних деревушечках было 68 чел., а простых мужиков-землепашцев – всего 33 чел., по крайней мере на бумаге.Владения мелких помещиков лежали вперемежку. На лето 1861 года назначили межевание после полюбовного раздела земель при Зубовке и Христорождественском от 10 августа 1860 года, на который согласились все владельцы:титулярная советница Анна Матвеевна Вавилова, титулярная советница Екатерина Матвеевна Тарасова, титулярная советница Авдотья Васильевна Черепанова, поверенный от казачьего урядника Зота Матвеевича Черепанова – титулярный советник Василий Николаевич Черепанов, был ещё пятый участок наследников покойной титулярной советницы Епистинии Матвеевны Кинишенцовой (с 1843 года находившийся у казны). В начале XIX века сельцо Христорождественское, Алакаева тож, принадлежало поручику Матвею Даниловичу Алакаеву. Его дети и были владельцами земель.Все они являлись соседями помещицы сельца Христорождественского, Алакаево тож, титулярной советницы Евдокии Васильевны Черепановой (урождённой Третьяковой). Крепостные были приобретены у М.Д. Алакаева, который продал крестьян «на вывод» из села Алакаево Сызранского уезда Симбирской губернии, а часть крепостных купили в Христорождественском в 1816 году у из дворян коллежской регистраторши Фионы Матвеевны Третьяковой.В поместье Е.В. Черепановой велось хозяйство (упоминались господское гумно и мельничное место), при барской усадьбе состояло 11 мужских душ дворовых, из которых одного отпустили на волю, остальные захотели получить надел. Крестьяне и дворовые все были на барщине. В маленьком поместье дворня и «обычные» мужики не различались.Барыня, Е.В. Черепанова, была неграмотная. «За неумением ея грамоте» подписывались сын, писец 2-го разряда Александр Васильевич Черепанов или муж Василий Николаевич Черепанов. В 1863 году имение сдали в казну за 950 руб. серебром.Такая же судьба постигла соседнее поместье в сельце Христорождественском, Алакаево тож, титулярной советницы Анны Матвеевны Вавиловой. Землю она получила по духовному завещанию отца, поручика Матвея Даниловича Алакаева, засвидетельствованного в сентябре 1809 года в Симбирской палате гражданского суда.Помещица проживала в деревне, в октябре 1863 года имение А.М. Вавиловой было взято в казну как мелкопоместное за 1500 руб.Когда «пустошь Вавиловская» площадью 135 десятин в августе 1866 года была обмежёвана, «за слабостию здоровья матери моей Титулярной Советницы Анны Матвеевны Вавиловой Коллежский Ассесор Иван Михайлов Вавилов руку приложил».Оставшиеся после крепостных земли постепенно распродавались. На 1912 год дворянин А.В. Черепанов имел при Вавилово 126 десятин земли, которая вся сдавалась в аренду, усадьба отсутствовала.А сама Берёзовка в 1896 году лежала в низине, около р. Берсиянки, в полях несколько болот, из которых одно называется "Мочилище". Около 30 десятин пошло под железную дорогу. Земля у крестьян была разбросана по шести участкам, а лес – в пяти. Селение находилось на севере первого участка, так что самолёты взлетают с бывших крестьянских угодий.В Берёзовке имелась бакалейная лавка, а 9 мая проводилась ежегодная ярмарка. Жители сдавали главную площадь в селе в аренду под ярмарку за 11 рублей. Половина суммы расходовалась на церковные нужды, остальные деньги шли на общественные потребности.И, на последок, о… Ленине. Вождь мирового пролетариата был в Алакаевке.Только не в нашей, пассажиров авиарейсов просим не волноваться. В той Алакаевке, откуда привезли под Уфу крепостных крестьян. Там даже дом-музей Ленина имеется. Но об этом уважаемый Читатель сам прочитает в Википедии. А мы прощаемся, объявили посадку…