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Исторические картинки. Вокруг аэропорта

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Гостеприимны воздушные ворота Башкирии. Хороший у нас аэропорт. Чистота, порядок, всё разумно организовано, почти (дорогое такси). Как историка, в зоне вылета впечатляет торговля сувенирами. Менеджменту пятёрка, даже в городе не всегда найдёшь такого разнообразия.

Исторические картинки. Вокруг аэропорта


Гости могут подобрать сувенир на любой вкус и кошелёк. Отличная презентация нашей истории. А ведь сам аэропорт раскинулся на древней и богатой своим прошлым земле.

Взлётная полоса почти упирается в небольшое село Берёзовку. В 1917 году здесь стояло 43 двора (русские, 300 чел.), в 1920 году проживали 53 семьи русских (329 чел.) и пять семейств беженцев-украинцев (12 чел).

Эта небольшая деревня знаменита своим храмом, в 1917 году в нём служил 66-летний священник Флор Ларионович Мальгин.

Аэропорт должен расселить Берёзовку, оказавшуюся в санитарно-защитной зоне, от взлётно-посадочной полосы до деревни всего 550 метров.

А на улице Центральной, 24а стоит древний храм, в излучине речушки Берсиянки. Видимо, рядом располагались дворянские усадьбы, потому что храм выстроили местные помещики Третьяковы (фото храма из Википедии).

Исторические картинки. Вокруг аэропорта


Третьяковы – по сведениям любезно предоставленным историком Б.А. Азнабаевым – старинный уфимский род, который ведёт своё начало от конного стрельца Игнатия Федосеевича Третьякова.

В 1676 году его сын Емельян Игнатьевич Третьяков получил за оброк в полтину в год бортные угодья башкир Минской дороги вверх по Дёме реке. Так Третьяковы стали осваивать земли к югу от города.

Триста лет назад места были покрыты лесами, отсюда имя сельца. А в 1780 году Фёдор Иванович Третьяков совершил дело невиданное – выстроил каменную церковь (даже в Уфе почти все храмы тогда были деревянными).

Церковь возвели во имя Рождества Христова (отсюда второе название деревни) с приделом в честь Св. Николая Чудотворца.

В начале XIX столетия сельцо Рожественское, Никольское, Берёзовка тож, находилось во владении двух вдовушек – Анисьи Алексеевны и Анны Алексеевны Третьяковых. В деревне было 29 дворов, проживало 154 чел.

Созидатель храма Фёдор Иванович Третьяков скончался буквально на следующий год после освящения церкви, а супруга его Анисья Алексеевна умерла 20 февраля 1801 года в возрасте 50 лет, пробыв во вдовстве 20 годков.

Берёзовская церковь обслуживала окрестное православное население. В 1862 году при храме открыли училище, в начале 1870-х годов к церкви принадлежали две каменные часовни в деревнях Таптыково и Ключах (3 версты от Берёзовки).

Рядом в долине речки Берсиянки (Чесноковки) возникают новые селения. Сравним карты 1910-х (цифры: вёрсты) и 1940-х годов (совр. аэропорт южнее Берёзовки):

Исторические картинки. Вокруг аэропорта


Берёзовка в XX веке поглотила соседние маленькие деревни Вавилово и Алакаево, а теперь её саму собираются стереть с карты.

В 1917 году в Вавиловке проживали русские (12 дворов, 74 чел.), в Алакаево они же (10 семей, 80 чел.). Рядом стоял посёлок переселенцев Лазаревка (украинцы – 27 дворов, 188 чел. и белорусы – две семьи и 8 чел.).

Выше по течению Берсиянки на площади в три гектара выстроил усадьбу таптыковский помещик Баженов. В 1925 году большевики изымали остатки имущества Анатолия Владимировича Баженова при деревне Алакаевой Булгаковской волости. Из построек имелись дом бревенчатый «с мизонином» (26 х 8 х 3 саженей). Мезонин и два придела крыты тёсом. Рядом стояли бревенчатый сарай и каретник, крытый железом, с растворчатыми дверьми, а также амбар с пристроем, бревенчатая баня с дощёными сенцами и крытая тёсом. «Дощёной» сарайчик, бревенчатая изгородь и плетень уже были разрушены, но дощаная изгородь стояла на протяжении 180 саженей. Тут же была двухпоставная мельница с необходимыми строениями. Значит выше села был пруд. В 1896 году так и указывали Берёзовку – «при пруде Бирсиян».

Сейчас над скрытыми бурьяном и кустарником фундаментами былых усадеб проносятся огромные лайнеры.

Три небольшие деревни (Берёзовка, Вавилово и Алакаево) в 1860-е годы составили единое сельское общество / общину. К тому времени земли перешли к новым владельцам.

На 1861 год в селе Берёзовка (Христорождественское) находилось поместье Манжос (16 крестьян) с усадьбой (19 дворовых), в сельце Вавиловка (Христорождественское) стояла усадьба Вавиловой (20 дворовых), крепостных насчитывалось 11 чел. Наконец, в сельце Алакаева (Рождественская) имелось поместье Черепановой (6 крестьян) с крупной усадьбой (29 дворовых).

О Манжосах мне ничего не известно. Здесь лежали небольшие владения, более похожие на пригородные дачи с крепостной прислугой. Садовников, кучеров и горничных в этих трёх соседних деревушечках было 68 чел., а простых мужиков-землепашцев – всего 33 чел., по крайней мере на бумаге.

Владения мелких помещиков лежали вперемежку. На лето 1861 года назначили межевание после полюбовного раздела земель при Зубовке и Христорождественском от 10 августа 1860 года, на который согласились все владельцы:

титулярная советница Анна Матвеевна Вавилова, титулярная советница Екатерина Матвеевна Тарасова, титулярная советница Авдотья Васильевна Черепанова, поверенный от казачьего урядника Зота Матвеевича Черепанова – титулярный советник Василий Николаевич Черепанов, был ещё пятый участок наследников покойной титулярной советницы Епистинии Матвеевны Кинишенцовой (с 1843 года находившийся у казны). В начале XIX века сельцо Христорождественское, Алакаева тож, принадлежало поручику Матвею Даниловичу Алакаеву. Его дети и были владельцами земель.

Все они являлись соседями помещицы сельца Христорождественского, Алакаево тож, титулярной советницы Евдокии Васильевны Черепановой (урождённой Третьяковой). Крепостные были приобретены у М.Д. Алакаева, который продал крестьян «на вывод» из села Алакаево Сызранского уезда Симбирской губернии, а часть крепостных купили в Христорождественском в 1816 году у из дворян коллежской регистраторши Фионы Матвеевны Третьяковой.

В поместье Е.В. Черепановой велось хозяйство (упоминались господское гумно и мельничное место), при барской усадьбе состояло 11 мужских душ дворовых, из которых одного отпустили на волю, остальные захотели получить надел. Крестьяне и дворовые все были на барщине. В маленьком поместье дворня и «обычные» мужики не различались.

Барыня, Е.В. Черепанова, была неграмотная. «За неумением ея грамоте» подписывались сын, писец 2-го разряда Александр Васильевич Черепанов или муж Василий Николаевич Черепанов. В 1863 году имение сдали в казну за 950 руб. серебром.

Такая же судьба постигла соседнее поместье в сельце Христорождественском, Алакаево тож, титулярной советницы Анны Матвеевны Вавиловой. Землю она получила по духовному завещанию отца, поручика Матвея Даниловича Алакаева, засвидетельствованного в сентябре 1809 года в Симбирской палате гражданского суда.

Помещица проживала в деревне, в октябре 1863 года имение А.М. Вавиловой было взято в казну как мелкопоместное за 1500 руб.

Когда «пустошь Вавиловская» площадью 135 десятин в августе 1866 года была обмежёвана, «за слабостию здоровья матери моей Титулярной Советницы Анны Матвеевны Вавиловой Коллежский Ассесор Иван Михайлов Вавилов руку приложил».

Оставшиеся после крепостных земли постепенно распродавались. На 1912 год дворянин А.В. Черепанов имел при Вавилово 126 десятин земли, которая вся сдавалась в аренду, усадьба отсутствовала.

А сама Берёзовка в 1896 году лежала в низине, около р. Берсиянки, в полях несколько болот, из которых одно называется "Мочилище". Около 30 десятин пошло под железную дорогу. Земля у крестьян была разбросана по шести участкам, а лес – в пяти. Селение находилось на севере первого участка, так что самолёты взлетают с бывших крестьянских угодий.

В Берёзовке имелась бакалейная лавка, а 9 мая проводилась ежегодная ярмарка. Жители сдавали главную площадь в селе в аренду под ярмарку за 11 рублей. Половина суммы расходовалась на церковные нужды, остальные деньги шли на общественные потребности.

И, на последок, о… Ленине. Вождь мирового пролетариата был в Алакаевке.

Исторические картинки. Вокруг аэропорта


Только не в нашей, пассажиров авиарейсов просим не волноваться. В той Алакаевке, откуда привезли под Уфу крепостных крестьян. Там даже дом-музей Ленина имеется. Но об этом уважаемый Читатель сам прочитает в Википедии. А мы прощаемся, объявили посадку…

Михаил Роднов, доктор исторических наук

Приглашаю на сайт «Роднов и его друзья»




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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

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  • Наблюдатель
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  • 1 | 18.06.2017, 10:08 | Автор: blunt
    Публикации: 18 | Комментарии: 16730 | Рейтинг: +3253,7
В 1676 году его сын Емельян Игнатьевич Третьяков получил за оброк в полтину в год бортные угодья башкир Минской дороги вверх по Дёме реке. Так Третьяковы стали осваивать земли к югу от города.
--------------
На полтину можно было в драбадан напоить десяток мужиков.
Видимо с тех пор и пошло празднование сабантуев.
Помещики выплачивали оброк местным башкирам и начиналась гульба.



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  • Гость
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  • 2 | 18.06.2017, 11:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Там в бывших угодьях Третьяковых в районе МАУ( п. Аэропорт) до сих пор люди живут во временных дощатых бараках строителей.
От правительственной трассы бараки отгородили лесополосой, забитой гниющим бытовым мусором, дохлыми кошками и строительными отходами.
Уже не один десяток лет все депутаты и чиновники, коснувшиеся проблемы жителей строительных времянок дружно обещают "переселение".
Затем приходят новые и .... снова и привычно обещают. "Обещалкины" не обладают предприимчивостью Третьякова. Им ни умом, ни образованием, ни жизненным опытом не предопределено "работать для народа"



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  • 3 | 18.06.2017, 11:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Уфимские дворяне и помещики состояли только из евреев?
Хоть один был бы с русской фамилией. Только крепостные.



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  • 4 | 18.06.2017, 11:34 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 314 | Комментарии: 37050 | Рейтинг: +6397,8
3 | 18.06.2017, 11:14 | Автор: Не зарегистрирован
===
Но самое забавное - ФИО батырОв не упоминаются ни среди помещиков и ни среди крепостных.

Один на горе торчит, и то его комуняки придумали, а более и нет нигде никого.



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  • Гость
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  • 5 | 18.06.2017, 11:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"И, на последок, о… Ленине. Вождь мирового пролетариата был в Алакаевке."

(Далее помещена карикатура на Ленина.)

=============

Непорядочный ты, дохтур. Среди твоих же почитателей есть приверженцы идеи справедливости.



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2

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  • Наблюдатель
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  • 6 | 18.06.2017, 11:55 | Автор: blunt
    Публикации: 18 | Комментарии: 16730 | Рейтинг: +3253,7
4 | 18.06.2017, 11:34 | Автор: Вдумчивый | На сайте
Публикации: 314 | Комментарии: 37004 | Рейтинг: +6397,4
3 | 18.06.2017, 11:14 | Автор: Не зарегистрирован
===
Но самое забавное - ФИО батырОв не упоминаются ни среди помещиков и ни среди крепостных.

Один на горе торчит, и то его комуняки придумали, а более и нет нигде никого.
------------
Есть башкиры.
Те, которые за 4 литра водки сдали в аренду свои бортевые угодья.



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  • 7 | 18.06.2017, 11:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 18.06.2017, 11:14 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Уфимские дворяне и помещики состояли только из евреев?
Хоть один был бы с русской фамилией. Только крепостные.
-----------
Еврей помещик. Насмешил. Видна твоя нация.



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  • 8 | 18.06.2017, 12:00 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 314 | Комментарии: 37050 | Рейтинг: +6397,8
5 | 18.06.2017, 11:53 | Автор: Не зарегистрирован

(Далее помещена карикатура на Ленина.)

=============

Непорядочный ты, дохтур. Среди твоих же почитателей есть приверженцы идеи справедливости.
===
А вам которые приверженцы ближе: ранее не добитые или почитатели их палачей?



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  • 9 | 18.06.2017, 12:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 18.06.2017, 10:08 | Автор: blunt | На сайте
Публикации: 18 | Комментарии: 16707 | Рейтинг: +3253,1
В 1676 году его сын Емельян Игнатьевич Третьяков получил за оброк в полтину в год бортные угодья башкир Минской дороги вверх по Дёме реке. Так Третьяковы стали осваивать земли к югу от города.
--------------
На полтину можно было в драбадан напоить десяток мужиков.
Видимо с тех пор и пошло празднование сабантуев.
----------
Первый сабантуй устроил еще Урал-батыр в честь победы над Кощеем Бессмертным.



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  • 10 | 18.06.2017, 12:05 | Автор: blunt
    Публикации: 18 | Комментарии: 16730 | Рейтинг: +3253,7
8 | 18.06.2017, 12:00 | Автор: Вдумчивый | На сайте
Публикации: 314 | Комментарии: 37005 | Рейтинг: +6397,4
5 | 18.06.2017, 11:53 | Автор: Не зарегистрирован

(Далее помещена карикатура на Ленина.)

=============

Непорядочный ты, дохтур. Среди твоих же почитателей есть приверженцы идеи справедливости.
===
А вам которые приверженцы ближе: ранее не добитые или почитатели их палачей?
-------------
Это не карикатура. Портрет воштя с натуры кисти И.Е. Репина



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  • 11 | 18.06.2017, 12:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это не карикатура. Портрет воштя с натуры кисти И.Е. Репина

-------------------------

Уважаемый Илья Ефимович, в таком случае, опять опирался на слухи недоброжелателей. Как и в невольной клевете на Ивана Грозного.



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  • 12 | 18.06.2017, 12:39 | Автор: Зулия | На сайте
    Публикации: 29 | Комментарии: 26291 | Рейтинг: -596,4
| 18.06.2017, 10:08 | Автор: blunt | На сайте
.
Помещики выплачивали оброк местным башкирам и начиналась гульба.
------------------------
В принципе такое могло случиться, но только в том случае, если башкир крестился в Православие, но не старообрядческого толка. И если русский помещик лишался дворянского звания.

Может твои предки платили оброк князьям Юсуповым - все может быть



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  • 13 | 18.06.2017, 12:39 | Автор: Не зарегистрирован
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8 | 18.06.2017, 12:00 | Автор: Вдумчивый | На сайте
...
А вам которые приверженцы ближе: ранее не добитые или почитатели их палачей?

-------------------------

Ммхх, мало вас пороли на конюшне!.. Мало!.. Надо бы ишшо лозанов из тазика!.. Да с потягом, рррасскудриттвою!..



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  • 14 | 18.06.2017, 12:48 | Автор: Зулия | На сайте
    Публикации: 29 | Комментарии: 26291 | Рейтинг: -596,4
Третьяковы стали осваивать земли к югу от города.
------------------------
Осваивать или присваивать?
Какое цивилизацие могло привнести полуграмотное помещичье сословие со своими крепостными устоями, куплей-продажей рабов.
Строили православные культовые сооружения, набивали карманы на дармовом труде, владели винокуренными заводами.
вот и все цивилизацие



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  • 15 | 18.06.2017, 12:55 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 314 | Комментарии: 37050 | Рейтинг: +6397,8
13 | 18.06.2017, 12:39 | Автор: Не зарегистрирован
...
А вам которые приверженцы ближе: ранее не добитые или почитатели их палачей?

-------------------------

Ммхх, мало вас пороли на конюшне!.. Мало!.. Надо бы ишшо лозанов из тазика!..
===
На шпалы вас надо было пустить, тАвАрищ, или сразу в ж/д насыпь закопать пока вы были ещё более толстенький.

Ща бы по вашим костям поезда б в сторону коммунизма ездили.



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  • 16 | 18.06.2017, 12:59 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 314 | Комментарии: 37050 | Рейтинг: +6397,8
14 | 18.06.2017, 12:48 | Автор: Зулия | На сайте

Третьяковы стали осваивать земли к югу от города.
------------------------
Осваивать или присваивать?
===
Чё опять не так? Всё ж путём.

Сказано же в теме, что батырА за полтинник в год сдали эту землю по-обоюдному согласию.

Тада стана ещё не придумали и никто из тогдашних батырОв догадаться не мог, как и где комуняки стан от балды нарисуют.



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  • 17 | 18.06.2017, 12:59 | Автор: Зулия | На сайте
    Публикации: 29 | Комментарии: 26291 | Рейтинг: -596,4
первое высшее учебное заведение в Уфе - Уфимский учительский институт

4 октября 1909 свои двери распахнул Уфимский учительский институт
Первый выпуск. В 1912 году состоялся первый выпуск института. 24 человека завершили полный курс обучения. Решением педагогического совета от 4 июня 1912 года они были удостоены звания учителя городского училища.
...................
Не поздновато ли?

Из 130 человек, подавших заявления о приеме на 1 курс Уфимского учительского института в 1909 году, было зачислено всего 26 воспитанников.

Среди них не было ни одного татарина или башкира: для поступления в институт лиц нетрадиционных христианских направлений, а также мусульман, требовалось специальное разрешение Министерства народного просвещения, получить которое в то время было достаточно трудно.
............
Хотя принять святое Православное крещение было легче легкого, тогда все двери распахнулись бы, а там и Божие царство



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  • 18 | 18.06.2017, 13:02 | Автор: Зулия | На сайте
    Публикации: 29 | Комментарии: 26291 | Рейтинг: -596,4
16 | 18.06.2017, 12:59 | Автор: Вдумчивый | На сайте
Эх тебя не родилось лет 150 раньше, долбал бы мозги уфимцам про коммуняк. а нынче звание почетного дятла



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  • 19 | 18.06.2017, 13:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 18.06.2017, 12:55 | Автор: Вдумчивый | На сайте
Публикации: 314 | Комментарии: 37007 | Рейтинг: +6397,4
...
На шпалы вас надо было пустить, тАвАрищ, или сразу в ж/д насыпь закопать пока вы были ещё более толстенький.

Ща бы по вашим костям поезда б в сторону коммунизма ездили.

-------------------------

...
Прямо дороженька: насыпи узкие,
Столбики, рельсы, мосты.
А по бокам-то всё косточки русские...
Сколько их! Ванечка, знаешь ли ты?
...

Н.Некрасов.

Лично я строил БАМ. А ты, лежебока?



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  • 20 | 18.06.2017, 13:05 | Автор: Не зарегистрирован
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Эти два друга опять над башкирами надсмехаются. Но ощущение что двумя ф@шистами в Уфе скоро будет меньше, все четче.



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