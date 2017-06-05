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Исторические картинки. Сталин и Нижегородка



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Мы всё ещё в селе Нижегородка Уфимского района, на берегу разлившейся от дождей Дёмы. А это тунгусы, фото семьи шамана из фондов Российского этнографического музея, что в Питере. Непременно побывайте.

Исторические картинки. Сталин и Нижегородка


Тунгусы – старинное название эвенков. А какая может быть связь между Нижегородкой и тунгусами? Да самая прямая.

Жили тунгусы в Туруханском крае, что в Енисейской губернии, ныне северная часть Красноярского края, туда ссылали преступников. И кто там только не сидел, от депутатов Государственной думы до Якова Свердлова, иуды Каменева и будущего вождя всех народов Иосифа Джугашвили.

От лица узника ГУЛАГа из Туруханского края пел песню зэк в стихах Юза Алешковского:

За что сижу, по совести, не знаю,
Но прокуроры, как всегда, правы,
И вот сижу я в Туруханском крае,
Где при царе сидели в ссылке вы.

Власти наши мудрые, куда попало не пошлют! Прежде чем ссылку организовать, надобно всё изучить, местность разведать, куда блаженных отправлять.

И этим занялся уроженец Нижегородки.

На западной окраине Нижегородки, за улицей Чапаева раскинулась промзона, расположились различные строительные и иные организации, вплоть до супермаркета.

А столетие назад до исторического центра Нижегородки (улицы Школьная, Набережная) отсюда было далековато. Где-то здесь стояла маленькая деревушечка Третьяково (второе название Фёдоровка).

Исторические картинки. Сталин и Нижегородка


С древних времён здесь обосновались уфимские дворяне Третьяковы. Стояли маленькие усадебки / коттеджи с крепостной прислугой, у многих крепостных не имелось – просто летние дачи, до Уфы рукой подать.

Вероятно, непроходимые заросли и дикая комариная природа речки Дёмы породили страсть к путешествиям у одного из местных дворян, наследника небольшого участка земли – Павла Ильича Третьякова (1832–1917).

В молодости он бывал за границей, лично знаком со многими писателями и художниками 1860–1870-х годов. Кстати, сам неплохо рисовал. Современник отмечал, что «у многих знакомых остались на память его чудные картины мозаичной работы и некоторые картины этнографического характера Уфимской губернии».

Известность к П.И. Третьякову пришла после экспедиции в непроходимый Туруханский край в 1860-е годы. Странствия через сибирские дебри принесли заслуженное признание.

В 1865 году Павел Ильич Третьяков награждён малой серебряной медалью Русского географического общества, а в 1871 году получил и малую золотую медаль.

Наконец, в 1871 году в Санкт-Петербурге в знаменитой типографии В. Безобразова печатается солидный труд более чем за 300 страниц. На обложке красовалось: Третьяков П.И. Туруханский край, его природа и жители. СПб., 1871. Книга использовалась в высших учебных заведениях Российской империи.

Эта книжка в электронном виде есть в Красноярской библиотеке (с ошибкой в имени автора), правда, туда ещё надо записаться.

Пока П.И. Третьяков скитался по неизведанным дебрям Сибири, где затем упадёт Тунгусский метеорит (фото) и расцветёт «архипелаг ГУЛАГ», получал медали и печатался в Северной Пальмире, дома дела шли не ахти.

Исторические картинки. Сталин и Нижегородка


В августе 1872 года имение надворного советника Павла Ильича Третьякова при деревне Третьяковой в 12 верстах от Уфы площадью всего в 2,5 десятины / гектара было выставлено на торги. Странствовавший по тайге путешественник задолжал казне аж 57 рублей. Его единоличные угодья находились в общем «плане всех Третьяковых» и были оценены всего в 15 рублей. Судя по всему, землицу продали.

В конце XIX века П.И. Третьяков проживал в Самаре, затем вернулся в Уфу.

Где мог обитать первооткрыватель сибирской тайги? Конечно, на улице Сибирской. В 1911 году его адресом была ул. Сибирская, 78. Прислуга Дарья украла у П.И. Третьякова из письменного стола деньги и документы. Благодаря полицейской сводке мы знаем место жительства путешественника.

Улица Большая Сибирская – ныне Мингажева. Дом № 78 находился в квартале между улицами Уфимской (Чернышевского) и Приютской (Кирова), второй от угла. На этом месте сейчас пятиэтажный дом, общежитие колледжа технологии и дизайна одежды (рядом трамвайная остановка ул. Чернышевского).

Павел Ильич Третьяков – бывший землевладелец около Нижегородки и первопроходец сибирский – прожил долгую жизнь, но даже в глубокой старости интересовался литературой.

Почти на столетие П.И. Третьякова затем забудут и лишь недавно в замечательном журнале «Бельские просторы» за 2015 год (номер восьмой) имя его вернулось к Читателям.

Сама же Третьяковка была совсем маленьким поселением, где стояли небольшие дворянские усадьбочки Куровского, Кириловой и Третьякова с крепостной прислугой.

От них остались два небольших сельца – Третьяково (Фёдоровка) и Третьяково (Ключи). К началу XX века имя Фёдоровка даже стало преобладать. Но связано оно тоже с дворянами Третьяковыми.

Решили обосноваться на брегах красавицы Дёмы титулярный советник Фёдор Тихонович Третьяков с супружницей дражайшей Любовью Иевлевной.

В марте 1826 года купили они имение у подпоручицы Леонтьевой (землю и 46 крепостных). Но в том же 1826 году скончалась любимая Любовь.

Фёдор Тихонович проживал один в небольшом поместье. Детей не имелось. Когда подступила старость, помещик отпустил часть дворовых на волю, а имение завещал родственнику – коллежскому секретарю Семёну Ивановичу Третьякову.

Тут и началась судебная распря.

Покойная супруга Ф.Т. Третьякова происходила из известного и когда-то знатного уфимского дворянского рода. Её отец – губернский секретарь Иов Илларионович Суворов, однофамилец прославленного полководца.

Но наши Суворовы обеднели, сёстры умершей супруги – титулярные советницы Надежда Сырнева и Александра Назырьева – предъявили права на долю в поместье, наследство сестры.

Оказалось, что Фёдор Тихонович не успел оформить собственность в личное владение, а покупали на имя мужа и жены. После кончины супруги он просто объявил себя единственным владельцем.

Едва Семён Иванович Третьяков получил наследство, как крепостные крестьяне потребовали признать завещание незаконным, а их перевести в государственные. На половину имения предъявили права ещё два мелких чиновника Саня и Тимоша Третьяковы.

Возможно из-за обрушившихся напастей С.И. Третьяков в 1852 году умирает, имение наследовала его вдова Александра Васильевна, вскорости вышедшая «в замужество за майора Куракина».

Судебные дрязги продолжались, имение было в опеке, крестьян отпустили на волю, Куракина в 1870 году проживала в Стерлитамаке.

Даже в 1895 году здесь небольшими участками владели шесть Третьяковых (от 3 до 20 га). Сама же деревенька Фёдоровка (Третьяковка) состояла из 9 дворов (31 житель), поля пашни лежали к югу, а с севера несла свои воды Дёма, рядом озерцо и болото. Видимо, из-за близости лесов народ увлекался пчеловодством, у троих сельчан было «около 70 пеньков». Стояли колоды, рамочные ульи только входили в моду.

Исторические картинки. Сталин и Нижегородка


На моём сайте любознательный Читатель найдёт статистику по деревне Третьяково, которая в советское время почила в бозе. На карте (выше) 1940-х годов видны только Нижегородка и Таптыково.

В последней через неделю рандэ-ву (дореволюционная орфография).

Михаил Роднов, доктор исторических наук

Приглашаю на сайт «Роднов и его друзья»



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  • 1 | 02.07.2017, 11:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Интересный очерк.



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  • 2 | 02.07.2017, 13:12 | Автор: юнг
    Публикации: 281 | Комментарии: 30790 | Рейтинг: +5695,8
Вчера, 30 июня, в Башкирию был доставлен чудотворный образ «Неупиваемая чаша». Как пояснили в Салаватской епархии, с просьбой о доставке этой иконы к митрополиту Крутицкому и Коломенскому Ювеналию обратился епископ Салаватский и Кумертауский Николай.
Икона пробудет в пределах Салаватской епархии целый месяц, с 30 июня по 30 июля.

После прибытия иконы был совершен специальный молебен в храме святого Архангела Михаила и всех Небесных Сил бесплотных в международном аэропорту Уфы. После этого чудотворный образ отправили в Салават.
С 30 июня по 16 июля он будет выставлен для посещения в Успенском кафедральном соборе в Салавате, с 16 по 23 июля – в Иоанна-Предтеченском соборе в Кумертау, с 23 по 30 июля – в Казанском храме в Мелеузе.
«Во все дни пребывания святого образа перед иконой будут совершаться молебные пения с акафистом Царице Небесной об исцелении недугов пьянства, наркомании и всякого рода зависимости», – говорится в сообщении Епархии.

============Ну, вот теперь ясно, что помогает от пьянки. А то- куриный помёт, собранный в полночь.........



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  • 3 | 02.07.2017, 13:35 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1612 | Комментарии: 55480 | Рейтинг: +11924
В Украине за два года построили 56 заводов и 29 электростанций
1.07.2017 12:28

С 2015 года на территории Украины введены в эксплуатацию 56 заводов и 29 солнечных электростанций. Об этом свидетельствуют данные на странице в Facebook сообщества «Предприятия Украины», передает UBR.



Наибольшее количество заводов было построено в западных областях Украины:

завод «Ядзаки Украина»;
завод по производству асфальта (Закарпатская область);
завод по производству комплектующих для Audi и BMW,
биогазовый завод, два мебельных завода (Львовская область);
завод «TM Ondo»,
завод комплектующих для автомобилей,
станция по производству биогаза (Ивано-Франковская область);
завод «Тернопольский карьер»
завод по производству кабельно-проводниковой продукции, завод по изготовлению смешанных минеральных удобрений (Тернопольская область).
В Киевской области введены в эксплуатацию такие заводы:

завод по производству бетона и растворов,
чайная фабрика Unilever,
хлебзавод компании «Хлебные инвестиции»,
ЧАО «БИОФАРМА»,
фармацевтический завод фирмы «Euro Pharma International»,
фармацевтический завод в Белой Церкви,
2 биогазовых завода,
завод ФФУ по производству искусственных футбольных полей.
Также стоит отметить, что было введено эксплуатацию 11 зерновых элеваторов. В южных областях страны построено ряд перегрузочных и зерновых терминалов.

С 2015 года в Украине было построено 29 солнечных электростанций. 9 из них — в Винницкой области.

А также 5 ветроэлектростанций:

ветропарк «Причерноморский» (Николаевская область),
ветроэлектростанция «Старый Самбор 1» (Львовская область),
еще 2на Херсонщине и одна в Ивано-Франковской области.
Кроме этого в Украине было запущено 2 газовых месторождения: Колодницкое и Креховское газовые месторождения на Львовщине.



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  • 4 | 02.07.2017, 13:52 | Автор: юнг
    Публикации: 281 | Комментарии: 30790 | Рейтинг: +5695,8
Не смешно, а печально.==

На мясокомбинатах , что одна рука у забойщиков грязная, в крови, а другая чистая. На вопрос ответили, -иногда приходится сдирать шкуру с ещё живых. Так вот они, умирая, руку и лижут.
Так и у нас, умирают с голода, но, славят правителей.



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  • 5 | 02.07.2017, 13:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 02.07.2017, 13:35 | Автор: Кухарка | На сайте
Публикации: 1612 | Комментарии: 55480 | Рейтинг: +11923,6
В Украине за два года построили 56 заводов и 29 электростанций
1.07.2017 12:28

С 2015 года на территории Украины введены в эксплуатацию 56 заводов и 29 солнечных электростанций. Об этом свидетельствуют данные на странице в Facebook сообщества «Предприятия Украины», передает UBR.

====================================
А на этих заводах сколько народу работает и на сколько миллиардов долларов продукции выпускается? А новые электростанции, в т.ч. ветроэлектростанции, сколько мегаватт элктроэнергии нарабатывают?

А сколько крупныъ заводов, производств закрылось в Украине за эти 2 года? Есть такая статистика?



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  • 6 | 02.07.2017, 13:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Исторические картинки. Сталин и Нижегородка

--------------------

Нижегородку переименовать в Сталинград.

PS. Тема т.н. "гулага" в статью притянута "за уши". Но это был бы не Роднов.



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  • 7 | 02.07.2017, 14:11 | Автор: Не зарегистрирован
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4 | 02.07.2017, 13:52 | Автор: юнг | На сайте
Публикации: 281 | Комментарии: 30787 | Рейтинг: +5695,2
Не смешно, а печально.==

На мясокомбинатах , что одна рука у забойщиков грязная, в крови, а другая чистая.

==============

Печник одну руку держит чистой. Курнуть можно между делом, кваску отхлебнуть.

Ты не из защитников животных? У нас всяких бродячих защищают, невозможно по двору пройти без риска быть покусанным (в лучшем случае).



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  • 8 | 02.07.2017, 14:23 | Автор: Не зарегистрирован
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| 02.07.2017, 13:56 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 02.07.2017, 13:35 | Автор: Кухарка | На сайте
Публикации: 1612 | Комментарии: 55480 | Рейтинг: +11923,6
В Украине за два года построили 56 заводов и 29 электростанций
1.07.2017 12:28

С 2015 года на территории Украины введены в эксплуатацию 56 заводов и 29 солнечных электростанций. Об этом свидетельствуют данные на странице в Facebook сообщества «Предприятия Украины», передает UBR.

====================================
А на этих заводах сколько народу работает и на сколько миллиардов долларов продукции выпускается? А новые электростанции, в т.ч. ветроэлектростанции, сколько мегаватт элктроэнергии нарабатывают?

А сколько крупныъ заводов, производств закрылось в Украине за эти 2 года? Есть такая статистика?


Статистика голосования
02.07.2017, 14:11Кухарка
-1

============================================
Чё опять не так Кухарка! Ты давай пруфы, серьезную стататистику в студию!

А красивую статистику еше со времен СССР и в Украине, и в РСФСР и БАССР умеют рисовать!

Так шта-а, не надо нам лапшу на уши вешать!



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  • 9 | 02.07.2017, 14:23 | Автор: Зулия
    Публикации: 29 | Комментарии: 26467 | Рейтинг: -602
Тунгусы – старинное название эвенков.
----------------------
Эвенки́йский автоно́мный о́круг (Эвенки́я) — бывший субъект Российской Федерации, располагавшийся в Восточной Сибири и существовавший до 1 января 2007 года.

Согласно результатам референдума, проведённого 17 апреля 2005, с 1 января 2007 года Эвенкийский автономный округ стал Эвенкийским муниципальным районом Красноярского края

Бори́с Никола́евич Золотарёв (родился 13 марта 1953 года в станице Темиргоевская Краснодарского края) — последний губернатор Эвенкийского автономного округа с 21 апреля 2001 года по 31 декабря 2006 года (до объединения Таймырского и Эвенкийского автономных округов с Красноярским краем).

Б.Н. Золотарёв становится одним из инициаторов объединения Эвенкийского автономного округа, Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа и Красноярского края в один субъект Российской Федерации — Красноярский край
.....................
Золоторев разумеется не знает ни бельмеса по-тунгусски, тем более, что родился и вырос в казачьей станице

Не все понаехавшие одинаково полезны.



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  • 10 | 02.07.2017, 14:34 | Автор: Не зарегистрирован
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А сюда то зачем Сталина притянули?



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  • 11 | 02.07.2017, 14:42 | Автор: Не зарегистрирован
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10 | 02.07.2017, 14:34 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А сюда то зачем Сталина притянули?
------------
Он всю жизнь мечтал в Уфе побывать.
Не сложилось.



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  • 12 | 02.07.2017, 14:50 | Автор: blunt
    Публикации: 18 | Комментарии: 16923 | Рейтинг: +3264,9
Вот они, тунгусы!
https://youtu.be/4bFooJJb7Tc



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  • 13 | 02.07.2017, 15:06 | Автор: Зулия
    Публикации: 29 | Комментарии: 26467 | Рейтинг: -602
А сюда то зачем Сталина притянули?
------------
Он всю жизнь мечтал в Уфе побывать.
Не сложилось.
---------------------
Зато товарищ Жданов побылал.
Сложилось. Согнулось. Слеглось.



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  • 14 | 02.07.2017, 15:07 | Автор: Зулия
    Публикации: 29 | Комментарии: 26467 | Рейтинг: -602
2 | 02.07.2017, 14:50 | Автор: blunt | На сайте
Публикации: 18 | Комментарии: 16912 | Рейтинг: +3264,7
Вот они, тунгусы!
https://youtu.be/4bFooJJb7Tc
------------------
Дикая дивизия подтянется...



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  • 15 | 02.07.2017, 15:39 | Автор: Не зарегистрирован
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...

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык -
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
Тунгус, и друг степей калмык.
...



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  • 16 | 02.07.2017, 16:00 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 319 | Комментарии: 37464 | Рейтинг: +6415,9
7 | 02.07.2017, 14:11 | Автор: Не зарегистрирован

На мясокомбинатах , что одна рука у забойщиков грязная, в крови, а другая чистая.

==============

Печник одну руку держит чистой. Курнуть можно между делом, кваску отхлебнуть.
===
Да, и про блатарей говорят, что у него "лапа волосатая" только одна.



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  • 17 | 02.07.2017, 16:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 02.07.2017, 15:06 | Автор: Зулия
Публикации: 29 | Комментарии: 26450 | Рейтинг: -602
А сюда то зачем Сталина притянули?
------------
Он всю жизнь мечтал в Уфе побывать.
Не сложилось.
---------------------
Зато товарищ Жданов побылал.
Сложилось. Согнулось. Слеглось.

=================

Зуля ты, Зуля!.. Всем Зулям Зуля. Всё ворчишь. А ведь благодаря им на карте появилась БАССР. Вдум настаивает, что "от балды". Ну, жираф большой, ему видней. Давай уже, не напрягай честной народ. А то однажды слетишь с катушек, как сошёл с ума учитель географии ("Золотой телёнок"), не обнаруживший Берингова пролива: Аляска и Чукотка соединялись... Брак типографии, но человек вольтанулся. Вдруг прочтёшь: "Уфимская губерния"... И помутишься.



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  • 18 | 02.07.2017, 16:10 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 319 | Комментарии: 37464 | Рейтинг: +6415,9
10 | 02.07.2017, 14:34 | Автор: Не зарегистрирован

А сюда то зачем Сталина притянули?
===
А больше не кого. За ним по списку сразу гитер идёт.



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  • 19 | 02.07.2017, 16:13 | Автор: blunt
    Публикации: 18 | Комментарии: 16923 | Рейтинг: +3264,9
13 | 02.07.2017, 15:06 | Автор: Зулия
Публикации: 29 | Комментарии: 26450 | Рейтинг: -602
А сюда то зачем Сталина притянули?
------------
Он всю жизнь мечтал в Уфе побывать.
Не сложилось.
---------------------
Зато товарищ Жданов побылал.
Сложилось. Согнулось. Слеглось.
--------------
Жданов не то.
Он под кровать, где Ленин прятался, не смог залезть.
Слишком толстопуз был.
А Сталин бы залез. И как Ильич 2,5 суток пролежал бы.



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  • 20 | 02.07.2017, 16:14 | Автор: blunt
    Публикации: 18 | Комментарии: 16923 | Рейтинг: +3264,9
14 | 02.07.2017, 15:07 | Автор: Зулия
Публикации: 29 | Комментарии: 26450 | Рейтинг: -602
2 | 02.07.2017, 14:50 | Автор: blunt | На сайте
Публикации: 18 | Комментарии: 16912 | Рейтинг: +3264,7
Вот они, тунгусы!
https://youtu.be/4bFooJJb7Tc
------------------
Дикая дивизия подтянется...
-----------
Беспременно.



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