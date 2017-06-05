Исторические картинки. Сталин и Нижегородка

Тунгусы – старинное название эвенков. А какая может быть связь между Нижегородкой и тунгусами? Да самая прямая.
Жили тунгусы в Туруханском крае, что в Енисейской губернии, ныне северная часть Красноярского края, туда ссылали преступников. И кто там только не сидел, от депутатов Государственной думы до Якова Свердлова, иуды Каменева и будущего вождя всех народов Иосифа Джугашвили.
От лица узника ГУЛАГа из Туруханского края пел песню зэк в стихах Юза Алешковского:
За что сижу, по совести, не знаю,
Но прокуроры, как всегда, правы,
И вот сижу я в Туруханском крае,
Где при царе сидели в ссылке вы.
Власти наши мудрые, куда попало не пошлют! Прежде чем ссылку организовать, надобно всё изучить, местность разведать, куда блаженных отправлять.
И этим занялся уроженец Нижегородки.
На западной окраине Нижегородки, за улицей Чапаева раскинулась промзона, расположились различные строительные и иные организации, вплоть до супермаркета.
А столетие назад до исторического центра Нижегородки (улицы Школьная, Набережная) отсюда было далековато. Где-то здесь стояла маленькая деревушечка Третьяково (второе название Фёдоровка).
С древних времён здесь обосновались уфимские дворяне Третьяковы. Стояли маленькие усадебки / коттеджи с крепостной прислугой, у многих крепостных не имелось – просто летние дачи, до Уфы рукой подать.
Вероятно, непроходимые заросли и дикая комариная природа речки Дёмы породили страсть к путешествиям у одного из местных дворян, наследника небольшого участка земли – Павла Ильича Третьякова (1832–1917).
В молодости он бывал за границей, лично знаком со многими писателями и художниками 1860–1870-х годов. Кстати, сам неплохо рисовал. Современник отмечал, что «у многих знакомых остались на память его чудные картины мозаичной работы и некоторые картины этнографического характера Уфимской губернии».
Известность к П.И. Третьякову пришла после экспедиции в непроходимый Туруханский край в 1860-е годы. Странствия через сибирские дебри принесли заслуженное признание.
В 1865 году Павел Ильич Третьяков награждён малой серебряной медалью Русского географического общества, а в 1871 году получил и малую золотую медаль.
Наконец, в 1871 году в Санкт-Петербурге в знаменитой типографии В. Безобразова печатается солидный труд более чем за 300 страниц. На обложке красовалось: Третьяков П.И. Туруханский край, его природа и жители. СПб., 1871. Книга использовалась в высших учебных заведениях Российской империи.
Эта книжка в электронном виде есть в Красноярской библиотеке (с ошибкой в имени автора), правда, туда ещё надо записаться.
Пока П.И. Третьяков скитался по неизведанным дебрям Сибири, где затем упадёт Тунгусский метеорит (фото) и расцветёт «архипелаг ГУЛАГ», получал медали и печатался в Северной Пальмире, дома дела шли не ахти.
В августе 1872 года имение надворного советника Павла Ильича Третьякова при деревне Третьяковой в 12 верстах от Уфы площадью всего в 2,5 десятины / гектара было выставлено на торги. Странствовавший по тайге путешественник задолжал казне аж 57 рублей. Его единоличные угодья находились в общем «плане всех Третьяковых» и были оценены всего в 15 рублей. Судя по всему, землицу продали.
В конце XIX века П.И. Третьяков проживал в Самаре, затем вернулся в Уфу.
Где мог обитать первооткрыватель сибирской тайги? Конечно, на улице Сибирской. В 1911 году его адресом была ул. Сибирская, 78. Прислуга Дарья украла у П.И. Третьякова из письменного стола деньги и документы. Благодаря полицейской сводке мы знаем место жительства путешественника.
Улица Большая Сибирская – ныне Мингажева. Дом № 78 находился в квартале между улицами Уфимской (Чернышевского) и Приютской (Кирова), второй от угла. На этом месте сейчас пятиэтажный дом, общежитие колледжа технологии и дизайна одежды (рядом трамвайная остановка ул. Чернышевского).
Павел Ильич Третьяков – бывший землевладелец около Нижегородки и первопроходец сибирский – прожил долгую жизнь, но даже в глубокой старости интересовался литературой.
Почти на столетие П.И. Третьякова затем забудут и лишь недавно в замечательном журнале «Бельские просторы» за 2015 год (номер восьмой) имя его вернулось к Читателям.
Сама же Третьяковка была совсем маленьким поселением, где стояли небольшие дворянские усадьбочки Куровского, Кириловой и Третьякова с крепостной прислугой.
От них остались два небольших сельца – Третьяково (Фёдоровка) и Третьяково (Ключи). К началу XX века имя Фёдоровка даже стало преобладать. Но связано оно тоже с дворянами Третьяковыми.
Решили обосноваться на брегах красавицы Дёмы титулярный советник Фёдор Тихонович Третьяков с супружницей дражайшей Любовью Иевлевной.
В марте 1826 года купили они имение у подпоручицы Леонтьевой (землю и 46 крепостных). Но в том же 1826 году скончалась любимая Любовь.
Фёдор Тихонович проживал один в небольшом поместье. Детей не имелось. Когда подступила старость, помещик отпустил часть дворовых на волю, а имение завещал родственнику – коллежскому секретарю Семёну Ивановичу Третьякову.
Тут и началась судебная распря.
Покойная супруга Ф.Т. Третьякова происходила из известного и когда-то знатного уфимского дворянского рода. Её отец – губернский секретарь Иов Илларионович Суворов, однофамилец прославленного полководца.
Но наши Суворовы обеднели, сёстры умершей супруги – титулярные советницы Надежда Сырнева и Александра Назырьева – предъявили права на долю в поместье, наследство сестры.
Оказалось, что Фёдор Тихонович не успел оформить собственность в личное владение, а покупали на имя мужа и жены. После кончины супруги он просто объявил себя единственным владельцем.
Едва Семён Иванович Третьяков получил наследство, как крепостные крестьяне потребовали признать завещание незаконным, а их перевести в государственные. На половину имения предъявили права ещё два мелких чиновника Саня и Тимоша Третьяковы.
Возможно из-за обрушившихся напастей С.И. Третьяков в 1852 году умирает, имение наследовала его вдова Александра Васильевна, вскорости вышедшая «в замужество за майора Куракина».
Судебные дрязги продолжались, имение было в опеке, крестьян отпустили на волю, Куракина в 1870 году проживала в Стерлитамаке.
Даже в 1895 году здесь небольшими участками владели шесть Третьяковых (от 3 до 20 га). Сама же деревенька Фёдоровка (Третьяковка) состояла из 9 дворов (31 житель), поля пашни лежали к югу, а с севера несла свои воды Дёма, рядом озерцо и болото. Видимо, из-за близости лесов народ увлекался пчеловодством, у троих сельчан было «около 70 пеньков». Стояли колоды, рамочные ульи только входили в моду.
На моём сайте любознательный Читатель найдёт статистику по деревне Третьяково, которая в советское время почила в бозе. На карте (выше) 1940-х годов видны только Нижегородка и Таптыково.
В последней через неделю рандэ-ву (дореволюционная орфография).
Михаил Роднов, доктор исторических наук
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Исторические картинки. Сталин и Нижегородка
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