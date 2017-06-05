Исторические картинки. Сталин и Нижегородка

Мы всё ещё в селе Нижегородка Уфимского района, на берегу разлившейся от дождей Дёмы. А это тунгусы, фото семьи шамана из фондов Российского этнографического музея, что в Питере. Непременно побывайте.Тунгусы – старинное название эвенков. А какая может быть связь между Нижегородкой и тунгусами? Да самая прямая.Жили тунгусы в Туруханском крае, что в Енисейской губернии, ныне северная часть Красноярского края, туда ссылали преступников. И кто там только не сидел, от депутатов Государственной думы до Якова Свердлова, иуды Каменева и будущего вождя всех народов Иосифа Джугашвили.От лица узника ГУЛАГа из Туруханского края пел песню зэк в стихах Юза Алешковского:За что сижу, по совести, не знаю,Но прокуроры, как всегда, правы,И вот сижу я в Туруханском крае,Где при царе сидели в ссылке вы.Власти наши мудрые, куда попало не пошлют! Прежде чем ссылку организовать, надобно всё изучить, местность разведать, куда блаженных отправлять.И этим занялся уроженец Нижегородки.На западной окраине Нижегородки, за улицей Чапаева раскинулась промзона, расположились различные строительные и иные организации, вплоть до супермаркета.А столетие назад до исторического центра Нижегородки (улицы Школьная, Набережная) отсюда было далековато. Где-то здесь стояла маленькая деревушечка Третьяково (второе название Фёдоровка).С древних времён здесь обосновались уфимские дворяне Третьяковы. Стояли маленькие усадебки / коттеджи с крепостной прислугой, у многих крепостных не имелось – просто летние дачи, до Уфы рукой подать.Вероятно, непроходимые заросли и дикая комариная природа речки Дёмы породили страсть к путешествиям у одного из местных дворян, наследника небольшого участка земли – Павла Ильича Третьякова (1832–1917).В молодости он бывал за границей, лично знаком со многими писателями и художниками 1860–1870-х годов. Кстати, сам неплохо рисовал. Современник отмечал, что «у многих знакомых остались на память его чудные картины мозаичной работы и некоторые картины этнографического характера Уфимской губернии».Известность к П.И. Третьякову пришла после экспедиции в непроходимый Туруханский край в 1860-е годы. Странствия через сибирские дебри принесли заслуженное признание.В 1865 году Павел Ильич Третьяков награждён малой серебряной медалью Русского географического общества, а в 1871 году получил и малую золотую медаль.Наконец, в 1871 году в Санкт-Петербурге в знаменитой типографии В. Безобразова печатается солидный труд более чем за 300 страниц. На обложке красовалось: Третьяков П.И. Туруханский край, его природа и жители. СПб., 1871. Книга использовалась в высших учебных заведениях Российской империи.Эта книжка в электронном виде есть в Красноярской библиотеке (с ошибкой в имени автора), правда, туда ещё надо записаться.Пока П.И. Третьяков скитался по неизведанным дебрям Сибири, где затем упадёт Тунгусский метеорит (фото) и расцветёт «архипелаг ГУЛАГ», получал медали и печатался в Северной Пальмире, дома дела шли не ахти.В августе 1872 года имение надворного советника Павла Ильича Третьякова при деревне Третьяковой в 12 верстах от Уфы площадью всего в 2,5 десятины / гектара было выставлено на торги. Странствовавший по тайге путешественник задолжал казне аж 57 рублей. Его единоличные угодья находились в общем «плане всех Третьяковых» и были оценены всего в 15 рублей. Судя по всему, землицу продали.В конце XIX века П.И. Третьяков проживал в Самаре, затем вернулся в Уфу.Где мог обитать первооткрыватель сибирской тайги? Конечно, на улице Сибирской. В 1911 году его адресом была ул. Сибирская, 78. Прислуга Дарья украла у П.И. Третьякова из письменного стола деньги и документы. Благодаря полицейской сводке мы знаем место жительства путешественника.Улица Большая Сибирская – ныне Мингажева. Дом № 78 находился в квартале между улицами Уфимской (Чернышевского) и Приютской (Кирова), второй от угла. На этом месте сейчас пятиэтажный дом, общежитие колледжа технологии и дизайна одежды (рядом трамвайная остановка ул. Чернышевского).Павел Ильич Третьяков – бывший землевладелец около Нижегородки и первопроходец сибирский – прожил долгую жизнь, но даже в глубокой старости интересовался литературой.Почти на столетие П.И. Третьякова затем забудут и лишь недавно в замечательном журнале «Бельские просторы» за 2015 год (номер восьмой) имя его вернулось к Читателям.Сама же Третьяковка была совсем маленьким поселением, где стояли небольшие дворянские усадьбочки Куровского, Кириловой и Третьякова с крепостной прислугой.От них остались два небольших сельца – Третьяково (Фёдоровка) и Третьяково (Ключи). К началу XX века имя Фёдоровка даже стало преобладать. Но связано оно тоже с дворянами Третьяковыми.Решили обосноваться на брегах красавицы Дёмы титулярный советник Фёдор Тихонович Третьяков с супружницей дражайшей Любовью Иевлевной.В марте 1826 года купили они имение у подпоручицы Леонтьевой (землю и 46 крепостных). Но в том же 1826 году скончалась любимая Любовь.Фёдор Тихонович проживал один в небольшом поместье. Детей не имелось. Когда подступила старость, помещик отпустил часть дворовых на волю, а имение завещал родственнику – коллежскому секретарю Семёну Ивановичу Третьякову.Тут и началась судебная распря.Покойная супруга Ф.Т. Третьякова происходила из известного и когда-то знатного уфимского дворянского рода. Её отец – губернский секретарь Иов Илларионович Суворов, однофамилец прославленного полководца.Но наши Суворовы обеднели, сёстры умершей супруги – титулярные советницы Надежда Сырнева и Александра Назырьева – предъявили права на долю в поместье, наследство сестры.Оказалось, что Фёдор Тихонович не успел оформить собственность в личное владение, а покупали на имя мужа и жены. После кончины супруги он просто объявил себя единственным владельцем.Едва Семён Иванович Третьяков получил наследство, как крепостные крестьяне потребовали признать завещание незаконным, а их перевести в государственные. На половину имения предъявили права ещё два мелких чиновника Саня и Тимоша Третьяковы.Возможно из-за обрушившихся напастей С.И. Третьяков в 1852 году умирает, имение наследовала его вдова Александра Васильевна, вскорости вышедшая «в замужество за майора Куракина».Судебные дрязги продолжались, имение было в опеке, крестьян отпустили на волю, Куракина в 1870 году проживала в Стерлитамаке.Даже в 1895 году здесь небольшими участками владели шесть Третьяковых (от 3 до 20 га). Сама же деревенька Фёдоровка (Третьяковка) состояла из 9 дворов (31 житель), поля пашни лежали к югу, а с севера несла свои воды Дёма, рядом озерцо и болото. Видимо, из-за близости лесов народ увлекался пчеловодством, у троих сельчан было «около 70 пеньков». Стояли колоды, рамочные ульи только входили в моду.На моём сайте любознательный Читатель найдёт статистику по деревне Третьяково, которая в советское время почила в бозе. На карте (выше) 1940-х годов видны только Нижегородка и Таптыково.В последней через неделю рандэ-ву (дореволюционная орфография).