Нет климата - нет и вреда

Рейтинг публикаций пользователей
В Штабе Навального ...

Штаб Алексея Навального в Уфе распространил в соцсетях призыв прийти на митинг, ...
  Администратор

Антикоррупционный митинг ...

Мероприятие прошло на площадке возле ДК "Химик" в Черниковке – северной части ...
  Кухарка

Активистка ...

По ее словам, арт-акция проводилась для того, чтобы привлечь внимание ...
  Кухарка

Красный террор: «Мы ...

5 сентября 1918 года Совнарком издал декрет о начале Красного террора. Жесткие ...
  Вдумчивый

Отрицательная селекция: ...

Нередко мы удивляемся: как на высоких должностях оказываются люди, которые не ...
  Вдумчивый

Лучшие комментарии дня
Все у нас равны, но-некот ...

25 | 05.07.2017, 17:59 | Автор: Не зарегистрирован 24 Сынок ! .Ты мал ...
  Рейтинг: +3  Вдумчивый

Хамитов поделился с выпус ...

Юнг, когда до тебя дойдет, что это не работа главы Республики? У него ...
  Рейтинг: +2  Анонимно

Хамитов поделился с выпус ...

Рустэм Хамитов заявил о скорых перестановках в правительстве Башкирии ...
  Рейтинг: +2  Кухарка

Календарь новостей
«    Июль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Лучшие комментарии недели
На Николаевщине распакова ...

уверенно смотрели в будущее ______________________ Да-да-да!!! - Кажд ...
  Рейтинг: +7  Кухарка

РПЦ выступает за изучение ...

РПЦ не ставит перед собой задачу просвещения русского народа, наоборот ...
  Рейтинг: +4  ufimsky-obuvatel

РПЦ выступает за изучение ...

Привет, друзья. Напоминаем, что 8 и 9 июля во всех городах, где откры ...
  Рейтинг: +4  blunt

Лучшие комментарии месяца
Активистка СтопКроношпана ...

====Народ просыпается. Власти пока молчат. Суды полностью продажные, т ...
  Рейтинг: +7  юнг

Активистка СтопКроношпана ...

Пенсия до 80-100 т.р. , квартиры, льготы и неприкасаемость.=Вот цена п ...
  Рейтинг: +7  юнг

Активистка СтопКроношпана ...

Ст.305 УК РФ о наказании судей за незаконные решения до 10 лет= сущест ...
  Рейтинг: +7  юнг

Обсуждаемое за неделю
Азамат Галин: «Всем этим ...

Азамат Галин — общественный деятель, председатель исполкома Всемирного Курултая ...
  6.07.2017   237   20

Хамитов - Общественной ...

Глава Башкирии Рустэм Хамитов, 4 июля, вечером, встретился в уфимском ...
  6.07.2017   165   13

Мед не «башкирский», а ...

6 июля, депутаты Госсобрания – Курултая РБ рассмотрят поправки к изменению в ...
  6.07.2017   148   16

В Башкирии арестовали ...

Замначальника отдела управления экономической безопасности и противодействия ...
  6.07.2017   251   8

Жители деревни Сарва ...

В Нуримановском районе Башкирии жители деревни Сарва перекрыли дорогу. Как ...
  6.07.2017   186   4

Обсуждаемое за месяц
Азамат Галин: «Всем этим ...

Азамат Галин — общественный деятель, председатель исполкома Всемирного Курултая ...
  6.07.2017   237   20

Хамитов - Общественной ...

Глава Башкирии Рустэм Хамитов, 4 июля, вечером, встретился в уфимском ...
  6.07.2017   165   13

Мед не «башкирский», а ...

6 июля, депутаты Госсобрания – Курултая РБ рассмотрят поправки к изменению в ...
  6.07.2017   148   16

В Башкирии арестовали ...

Замначальника отдела управления экономической безопасности и противодействия ...
  6.07.2017   251   8

Жители деревни Сарва ...

В Нуримановском районе Башкирии жители деревни Сарва перекрыли дорогу. Как ...
  6.07.2017   186   4

Последние публикации
Азамат Галин: «Всем этим ...

Азамат Галин — общественный деятель, председатель исполкома Всемирного Курултая ...
  6.07.2017   237   20

Хамитов - Общественной ...

Глава Башкирии Рустэм Хамитов, 4 июля, вечером, встретился в уфимском ...
  6.07.2017   165   13

Мед не «башкирский», а ...

6 июля, депутаты Госсобрания – Курултая РБ рассмотрят поправки к изменению в ...
  6.07.2017   148   16

В Башкирии арестовали ...

Замначальника отдела управления экономической безопасности и противодействия ...
  6.07.2017   251   8

Жители деревни Сарва ...

В Нуримановском районе Башкирии жители деревни Сарва перекрыли дорогу. Как ...
  6.07.2017   186   4

В Башкирии сельчане из ...

В деревне Шабагиш Куюргазинского района республики утро началось с тревожных ...
  6.07.2017   178   12

Дама с собачкой ...

Должны ли быть определённые люди вне подозрений? Есть ли для некоторых ...
  6.07.2017   138   8

Хамитов поделился с ...

4 июля, в Доме Республики в Уфе глава Башкирии Рустэм Хамитов встретился с ...
  5.07.2017   934   68

Ялалов призвал исключить ...

Сити-менеджер Уфы Ирек Ялалов дал распоряжение руководителю управления ...
  5.07.2017   1469   26

Все у нас равны, ...

Губернатор Амангельды Тулеев или простая женщина, умирающая от рака? Аман ...
  5.07.2017   1618   45

Темы и персоны
Алексей Навальный, Башкирия, Башкирский язык, Башкиры, Башкортостан, Блоггеры, Владимир Путин, Выборы, Дмитрий Медведев, Дорогино, Единая Россия, Интернет, Ирек Ялалов, Ислам, История, Кроношпан, Курултай, МВД, Митинг, Муртаза Рахимов, Мэр, Народный Фронт, Пикет, РБ, Русские, Русский язык, Рустэм Хамитов, СМИ, США, Суд, ТЭК, Татарстан, Татары, Терроризм, Уголовное дело, Урал Рахимов, Уфа, Шакша, Экстремизм, Яблоко

Показать все теги
Архив публикаций
Июль 2017 (27)
Июнь 2017 (130)
Май 2017 (126)
Апрель 2017 (142)
Март 2017 (154)
Февраль 2017 (128)
Читаемое за неделю
Чем закончится атака ...

Силовики заинтересовались «Башнефтью» еще более 10 лет назад, но тогда она ...
  30.06.2017   31548   28

Соседи не дают покоя? ...

Резко против проведения конференции в честь первого Президента Республики ...
  4.07.2017   3665   81

Роскошь для «слуг ...

Формат исследования – социологический опрос – дает понять, что властям, ...
  1.07.2017   3073   118

Один к семи. Россия ...

Росстат обнародовал оперативный мониторинг за госслужбой. В некоторых регионах ...
  3.07.2017   3066   20

Чем закончатся горячие ...

Уже месяц как в информационном пространстве республики не утихает волна ...
  30.06.2017   2446   163

Читаемое за месяц
Эксперты не видят причин ...

Очередная волна слухов о грядущей отставке главы Башкортостана Рустэма ...
  29.06.2017   77041   24

Прощай, квартира, дача и ...

Накануне президент Путин уже подписал закон о принудительном безкомпенсационном ...
  13.06.2017   58605   47

Рустем Ахмадинуров: ...

Депутат Курултая РБ от партии «Единая Россия», руководитель Школы российской ...
  15.06.2017   46312   18

Чем закончится атака ...

Силовики заинтересовались «Башнефтью» еще более 10 лет назад, но тогда она ...
  30.06.2017   31548   28

В прокуратуре ...

На официальный запрос нашей радиостанции в ведомстве ответили, что ...
  15.06.2017   30537   175


Нет климата - нет и вреда


Оценили
0


Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался по поводу процесса между «Роснефтью» и АФК «Система». Как передают «РИА Новости», Песков сказал журналистам, что «судебное разбирательство происходит исключительно в судебной плоскости и не имеет никакого отношения к инвестиционному климату в нашей стране».

Нет климата - нет и вреда


Напомним, ранее глава республики Рустем Хамитов заявил, что, по его мнению, процесс в Арбитражном суде Башкортостана положительно отразится на инвестиционном климате, так как все, в том числе предприниматели, увидят, как будет восстановлена справедливость. Опрошенные нашей радиостанцией экономисты Дмитрий Котов и Ильдар Зулькарнай высказывали иную точку зрения, отмечая, что новости о судебном процессе могут создать негативный образ республики для инвесторов.

Эхо Москвы - Уфа
Оригинал публикации

***

Иностранные инвесторы вывели из России рекордные $1,6 млрд

Иностранные инвесторы вывели за четыре месяца из российских акций более $1,6 млрд, что является максимальным оттоком за последние три с половиной года. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«Почти непрерывный отток иностранных инвестиций с российского рынка продолжается с конца февраля. В целом за четыре месяца он превысил $1,6 млрд. Больший объем средств российские фонды теряли только три с половиной года назад. Тогда инвесторы были обеспокоены действиями Федеральной резервной системы США по сворачиванию монетарных стимулов, а также низкими темпами роста экономик развивающихся стран, в том числе и российской», — сообщает издание.

Уточняется, что на данный момент инвесторы выводят средства из российских активов из-за внутренних рисков, которые привели к ухудшению инвестиционного климата в стране.

Причиной подобного положения стали неоправдавшиеся ожидания относительно сближения Вашингтона и Москвы после избрания нового президента США и низкая эффективность соглашения «ОПЕК+».

Ранее сообщалось, что Белоруссия предупредила западных инвесторов об исходящих от России рисках.

Газета.Ру
Оригинал публикации




Связанные темы и персоны

Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

  • Изображение
  • Наблюдатель
  •  
  • 1 | 04.07.2017, 11:10 | Автор: Скорпион1
    Публикации: 52 | Комментарии: 1724 | Рейтинг: +438
Вот статья ! Посмотрите , почитайте !


http://proural.info/society/kak-bashneft-perekladyvaet-otvet
stvennost-za-oshibki-na-svoikh-sotrudnikov/



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 2 | 04.07.2017, 11:58 | Автор: Егерь
    Публикации: 3475 | Комментарии: 6385 | Рейтинг: +2733,5
Евгений Шестаков
24 июня в 12:46 ·

Я из Сургута, работаю в школе учителем пения и плясания. Вопрос у меня такой. Владимир Владимирович, если бы я кидалась на соседей, ездила за город швырять камни в чужую дачу, привезла с кладбища и поставила в подъезде дедов памятник, прятала свою дочь в подвале и по ночам обрезала интернет в доме, меня отвезли бы в психушку. А вас за это любят и выбирают. Как так?



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 3 | 04.07.2017, 12:05 | Автор: Егерь
    Публикации: 3475 | Комментарии: 6385 | Рейтинг: +2733,5
Евгений Шестаков
23 июня в 10:31 ·

Выйти с поднятыми руками и раздвинутыми ягодицами по первому требованию властей - долг любого гражданина, бизнес или жилье которого приговорены к сносу.

Если господину Дурову действительно дорог его "Телеграм", он мог бы закрыть его сам, не дожидаясь траурных мероприятий со стороны возглавляемой мной структуры. Еще лучше - вовсе не открывать. Ибо неконтролируемое общение, сторонником которого он является - это системный грех, который нужно наказывать вырванными ногами и проводами.
За свою карьеру я насквозь просидел три кресла, и камень моего зада крепче черепов любых гениев. Чтобы победить, мне надо просто не двигаться. Человек не выдержит долго в одной комнате с трупом. Угадайте, Павел, кто первый выбежит?

===============================
Написано от имени Александра Жарова

Глава Роскомнадзора Александр Жаров пригрозил заблокировать мессенджер Telegram, если администрация компании не предоставит данные о сервисе для ее внесения в реестр организаторов распространения информации



Оценили
0

  • Изображение
  • Начинающий
  •  
Песков лжепатриот. Семья его живет за границей. Он же брызгая слюной защищает Россию от "прогнившего Запада". Отработает секретарем и уедет в "прогнивший Запад". Главная проблема России - идиоты во власти.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 04.07.2017, 13:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 04.07.2017, 12:45 | Автор: Отец Никодим Христопродавец
Публикации: 0 | Комментарии: 256 | Рейтинг: +45,8
Песков лжепатриот. Семья его живет за границей. Он же брызгая слюной защищает Россию от "прогнившего Запада". Отработает секретарем и уедет в "прогнивший Запад". Главная проблема России - идиоты во власти.
____________________
"Главная проблема России - идиоты во власти".
Не только.
Ещё проблема - предатели, прохвосты, жулики и дураки в оппозиции.
Уж и не знаешь, кто хуже.



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 6 | 04.07.2017, 14:06 | Автор: Вдумчивый | На сайте
    Публикации: 319 | Комментарии: 37583 | Рейтинг: +6422,5
5 | 04.07.2017, 13:43 | Автор: Не зарегистрирован

"Главная проблема России - идиоты во власти".
Не только.
Ещё проблема - предатели, прохвосты, жулики и дураки в оппозиции.
Уж и не знаешь, кто хуже.
===
Чевенгур Платонов Андрей

В одну октябрьскую ночь, услышав стрельбу в городе, Захар Павлович говорит Саше: «Там дураки власть берут, — может, хоть жизнь поумнеет».

В конце коридора за крайней дверью сидит один только человек — остальные отлучились властвовать.

«Скоро конец всему наступит?» — спрашивает человека Захар Павлович.

«Социализм, что ли? Через год. Сегодня только учреждения занимаем».

Дома отец объясняет сыну своё понимание большевизма:

«Большевик должен иметь пустое сердце, чтобы туды все могло поместиться...»

http://briefly.ru/platonov/chevengur/



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 7 | 04.07.2017, 14:12 | Автор: препод
    Публикации: 24 | Комментарии: 4825 | Рейтинг: -127,8
Лукашенко как всегда- в своем репертуре



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 8 | 04.07.2017, 19:34 | Автор: Sharik
    Публикации: 0 | Комментарии: 3446 | Рейтинг: -132,2
Все кругом чурки,хохлы,бульбаши,урюки,узкоглазые,желторотики ,черножопики и не русские.Никого нем не надо ,нажремся щей и на печку
33 года пролежим и будем после всех за бороды таскать и свои земли прославлять.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 04.07.2017, 20:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался по поводу процесса между «Роснефтью» и АФК «Система». Как передают «РИА Новости», Песков сказал журналистам, что «судебное разбирательство происходит исключительно в судебной плоскости и не имеет никакого отношения к инвестиционному климату в нашей стране».

=======================================
А кто и какая компания станет жертвой Сечина? Кто знат?



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 10 | 04.07.2017, 21:01 | Автор: юнг | На сайте
    Публикации: 284 | Комментарии: 30824 | Рейтинг: +5697,4
Хамитов, выполняя указания большого брата-ВВП, отдал Башнефть вору Сечину.

А мог бы пободаться, но, зассал.
=====А также мог бы добиться выдачи Азатика Курманаева, укравшего пол Уралсиба и живущего в славном городе Торонто!
=====А ведь мог бы сидеть в Шакше на нарах.



Оценили
1










© Общественно - политический портал «Уфимский Журнал»

Новости | Политика | Экономика | Общество | СМИ | История | Юмор | Другое

О портале | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com