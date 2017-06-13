Напомним, ранее глава республики Рустем Хамитов заявил, что, по его мнению, процесс в Арбитражном суде Башкортостана положительно отразится на инвестиционном климате, так как все, в том числе предприниматели, увидят, как будет восстановлена справедливость. Опрошенные нашей радиостанцией экономисты Дмитрий Котов и Ильдар Зулькарнай высказывали иную точку зрения, отмечая, что новости о судебном процессе могут создать негативный образ республики для инвесторов.
Эхо Москвы - Уфа
Оригинал публикации
***
Иностранные инвесторы вывели из России рекордные $1,6 млрд
Иностранные инвесторы вывели за четыре месяца из российских акций более $1,6 млрд, что является максимальным оттоком за последние три с половиной года. Об этом пишет «Коммерсантъ».
«Почти непрерывный отток иностранных инвестиций с российского рынка продолжается с конца февраля. В целом за четыре месяца он превысил $1,6 млрд. Больший объем средств российские фонды теряли только три с половиной года назад. Тогда инвесторы были обеспокоены действиями Федеральной резервной системы США по сворачиванию монетарных стимулов, а также низкими темпами роста экономик развивающихся стран, в том числе и российской», — сообщает издание.
Уточняется, что на данный момент инвесторы выводят средства из российских активов из-за внутренних рисков, которые привели к ухудшению инвестиционного климата в стране.
Причиной подобного положения стали неоправдавшиеся ожидания относительно сближения Вашингтона и Москвы после избрания нового президента США и низкая эффективность соглашения «ОПЕК+».
Ранее сообщалось, что Белоруссия предупредила западных инвесторов об исходящих от России рисках.
Газета.Ру
Оригинал публикации
Нет климата - нет и вреда
Раздел: Экономика | Просмотры: 741 | Комментарии: 10