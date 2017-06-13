Нет климата - нет и вреда

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался по поводу процесса между «Роснефтью» и АФК «Система». Как передают «РИА Новости», Песков сказал журналистам, что «судебное разбирательство происходит исключительно в судебной плоскости и не имеет никакого отношения к инвестиционному климату в нашей стране».Напомним, ранее глава республики Рустем Хамитов заявил, что, по его мнению, процесс в Арбитражном суде Башкортостана положительно отразится на инвестиционном климате, так как все, в том числе предприниматели, увидят, как будет восстановлена справедливость. Опрошенные нашей радиостанцией экономисты Дмитрий Котов и Ильдар Зулькарнай высказывали иную точку зрения, отмечая, что новости о судебном процессе могут создать негативный образ республики для инвесторов.***Иностранные инвесторы вывели за четыре месяца из российских акций более $1,6 млрд, что является максимальным оттоком за последние три с половиной года. Об этом пишет «Коммерсантъ».«Почти непрерывный отток иностранных инвестиций с российского рынка продолжается с конца февраля. В целом за четыре месяца он превысил $1,6 млрд. Больший объем средств российские фонды теряли только три с половиной года назад. Тогда инвесторы были обеспокоены действиями Федеральной резервной системы США по сворачиванию монетарных стимулов, а также низкими темпами роста экономик развивающихся стран, в том числе и российской», — сообщает издание.Уточняется, что на данный момент инвесторы выводят средства из российских активов из-за внутренних рисков, которые привели к ухудшению инвестиционного климата в стране.Причиной подобного положения стали неоправдавшиеся ожидания относительно сближения Вашингтона и Москвы после избрания нового президента США и низкая эффективность соглашения «ОПЕК+».Ранее сообщалось, что Белоруссия предупредила западных инвесторов об исходящих от России рисках.