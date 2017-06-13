Дама с собачкой ...

ИМХО, да.
Политики, судьи, прокуроры, журналисты, преподаватели в школе или вузе - точно.
По ситуации, которую описала в своём посте в ФБ #Рушана #Ибраева, главный редактор "#РБК Башкортостан", действующего на базе государственного информационного агентства "#Башинформ" - у меня ПРОСТОЙ ВОПРОС.
В Уфе для работников СМИ и конкретно для Рушаны - есть какие-то особые нормы и правила дорожного движения и свой собственный кодекс об административных правонарушениях или же в ситуации оставления виновником ДТП места происшествия применима часть 2 статьи 12.27 КоАП РФ?
С чего начинается Родина - мы знаем из песни из советского детства.
А с какого уровня должности / культуры поведения / развития / профессионализма и ответственности - заканчивается готовность соблюдать закон, даже несмотря на затраты личного времени и собственных денег - и начинается поиск лазеек: ДТП - мелкое, пострадавший - неприятный тип, да ещё и курит, у меня нет времени ждать #ГИБДД (Динар Загитович Гильмутдинов, а действительно долго ждать сотрудников Вашей службы приходится?) и пр.?
В случае с чиновниками - принято вспоминать о том, как в некоторых других странах при малейших подозрениях - они сами уходят с должностей.
А как быть с журналистами?
Достойна ли вообще внимания данная ситуация как показательная?
В части оценки уровня развития и ответственности региональной элиты, к которой глав ред такого уважаемого СМИ, как РБК - безусловно относится...
В части оценки уровня профессионализма и ответственности журналистского сообщества...
В части репутации самого РБК, в системе координат которого, насколько я понимаю, главный редактор регионального партнёра - весомая фигура... Да и репутации агентства Башинформ - тоже...
Мне лично кажется - да.
Но каждый решает сам.
Чтобы не было разночтений - привожу принтскрины открытого для всех поста самой Рушаны Ибраевой и комментариев с описанием ею самой своих действий, а также цитату из КоАП.
Часть 2 статьи 12.27: "Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток".
Иван Огнев, ФБ
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Дама с собачкой
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