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Дама с собачкой


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Должны ли быть определённые люди вне подозрений? Есть ли для некоторых профессий повышенные требования в части репутации, отношения к законам?

Дама с собачкой


ИМХО, да.

Политики, судьи, прокуроры, журналисты, преподаватели в школе или вузе - точно.

По ситуации, которую описала в своём посте в ФБ #Рушана #Ибраева, главный редактор "#РБК Башкортостан", действующего на базе государственного информационного агентства "#Башинформ" - у меня ПРОСТОЙ ВОПРОС.

В Уфе для работников СМИ и конкретно для Рушаны - есть какие-то особые нормы и правила дорожного движения и свой собственный кодекс об административных правонарушениях или же в ситуации оставления виновником ДТП места происшествия применима часть 2 статьи 12.27 КоАП РФ?

С чего начинается Родина - мы знаем из песни из советского детства.

А с какого уровня должности / культуры поведения / развития / профессионализма и ответственности - заканчивается готовность соблюдать закон, даже несмотря на затраты личного времени и собственных денег - и начинается поиск лазеек: ДТП - мелкое, пострадавший - неприятный тип, да ещё и курит, у меня нет времени ждать #ГИБДД (Динар Загитович Гильмутдинов, а действительно долго ждать сотрудников Вашей службы приходится?) и пр.?

В случае с чиновниками - принято вспоминать о том, как в некоторых других странах при малейших подозрениях - они сами уходят с должностей.

А как быть с журналистами?

Достойна ли вообще внимания данная ситуация как показательная?

В части оценки уровня развития и ответственности региональной элиты, к которой глав ред такого уважаемого СМИ, как РБК - безусловно относится...

В части оценки уровня профессионализма и ответственности журналистского сообщества...

В части репутации самого РБК, в системе координат которого, насколько я понимаю, главный редактор регионального партнёра - весомая фигура... Да и репутации агентства Башинформ - тоже...

Мне лично кажется - да.

Но каждый решает сам.

Чтобы не было разночтений - привожу принтскрины открытого для всех поста самой Рушаны Ибраевой и комментариев с описанием ею самой своих действий, а также цитату из КоАП.

Часть 2 статьи 12.27: "Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток".

Дама с собачкой


Дама с собачкой


Дама с собачкой


Дама с собачкой


Дама с собачкой


Дама с собачкой


Дама с собачкой


Дама с собачкой


Дама с собачкой


Иван Огнев, ФБ
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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

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  • Эксперт
  •  
  • 1 | 06.07.2017, 10:55 | Автор: юнг | На сайте
    Публикации: 284 | Комментарии: 30823 | Рейтинг: +5697,4
Ха......Да это что? Вот по закону, если за рулём вдрызг пьяный прокурор, то гаишник не имеет права отстранять, а должен сообщить в прокуратуру.
Один отстранил, так потом его прокуроры и судьи чвуть не посадили за "превышение должностных полномочий".
Вот такое у нас правосудие. Все равны перед законом, но, есть ещё равнее!



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  • Гость
  •  
  • 2 | 06.07.2017, 11:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
| 06.07.2017, 10:55 | Автор: юнг
Публикации: 284 | Комментарии: 30822 | Рейтинг: +5697,5
...
Один отстранил, так потом его прокуроры и судьи чуть не посадили за "превышение должностных полномочий". Вот такое у нас правосудие...

==========

Должен знать, что жена Цезаря вне подозрений.



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  • Участник
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  • 3 | 06.07.2017, 11:29 | Автор: препод
    Публикации: 24 | Комментарии: 4825 | Рейтинг: -127,8
Хахаха. Все ждал когда же кухарка выложит этот холивар с фейсбука на УЖ! Ведь она же там изволила немножко писануть )))



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  • Гость
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  • 4 | 06.07.2017, 11:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
О чём статья? пытаюсь перевести на русский язык...беда полная!!! народ у нас быдло и никуда от этого не деться... ВДУМ недавно за)(ерачил цитату из Луначарского... вот тут я с ним прав - "Вам хватит и одного диплома..."

само по себе ДТП (судя по описанию) действительно "г...вно вопрос" и блят не понимаю тех юристов, которые в скринах пишут "нельзя". Дебилы тля, давно закон принят... "...при мелком ДТП, до суммы...ГАИ нах не нужно", а если мужик с бородой и курит , хамит, и ваще неприятен - пошел он нах и пусть в суде разбирается...надеюсь камера в телефоне или видеорегистр был включен.

далее... какой блят муд..рец из адвокатов утверждает , что у меня в крови алкоголь или наркота? ты - дебил, за это можно и в камеру сесть... отвечаю - алкоголь из мочи не уходит неделю, 0,0 промилле придумали для сбора штрафов. во всех цивильных странах (не считая дикого советского пост пространства) промилле от 0,3 до 0,6 и определяется тока после ДТП с летальным... в остальных случаях проходят тупой тест (табл умножения, координация, связно-бессвязная речь...) короче - народ - быдло вот и вся статья ...
турк



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  • 5 | 06.07.2017, 11:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 06.07.2017, 11:29 | Автор: препод
Публикации: 24 | Комментарии: 4825 | Рейтинг: -127,4

Хахаха. Все ждал когда же кухарка выложит этот холивар с фейсбука на УЖ! Ведь она же там изволила немножко писануть )))
--------------
Кухарка еще и на чужих страничках в интернете пасется и отслеживает?



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  • 6 | 06.07.2017, 11:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Красивая женщина, и если ей хамит какой то мужлан в морду ему. Подумаешь зеркалами потерлись.



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  • 7 | 06.07.2017, 11:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кухарка еще и на чужих страничках в интернете пасется и отслеживает?
------------------------------------
А что ей ещё делать?



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  • 8 | 06.07.2017, 12:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Дама с собачкой
Опубликовано: Кухарка | 06.07.2017
Раздел: Общество | Просмотры: 138 | Комментарии: 7
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У симпотных женщин свои тараканы в голове, свои взгляды на жизнь и на проблемы! Ты, Кухарка, об этом не знала?



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