Дама с собачкой ...

Должны ли быть определённые люди вне подозрений? Есть ли для некоторых профессий повышенные требования в части репутации, отношения к законам?ИМХО, да.Политики, судьи, прокуроры, журналисты, преподаватели в школе или вузе - точно.По ситуации, которую описала в своём посте в ФБ #Рушана #Ибраева, главный редактор "#РБК Башкортостан", действующего на базе государственного информационного агентства "#Башинформ" - у меня ПРОСТОЙ ВОПРОС.В Уфе для работников СМИ и конкретно для Рушаны - есть какие-то особые нормы и правила дорожного движения и свой собственный кодекс об административных правонарушениях или же в ситуации оставления виновником ДТП места происшествия применима часть 2 статьи 12.27 КоАП РФ?С чего начинается Родина - мы знаем из песни из советского детства.А с какого уровня должности / культуры поведения / развития / профессионализма и ответственности - заканчивается готовность соблюдать закон, даже несмотря на затраты личного времени и собственных денег - и начинается поиск лазеек: ДТП - мелкое, пострадавший - неприятный тип, да ещё и курит, у меня нет времени ждать #ГИБДД (Динар Загитович Гильмутдинов, а действительно долго ждать сотрудников Вашей службы приходится?) и пр.?В случае с чиновниками - принято вспоминать о том, как в некоторых других странах при малейших подозрениях - они сами уходят с должностей.А как быть с журналистами?Достойна ли вообще внимания данная ситуация как показательная?В части оценки уровня развития и ответственности региональной элиты, к которой глав ред такого уважаемого СМИ, как РБК - безусловно относится...В части оценки уровня профессионализма и ответственности журналистского сообщества...В части репутации самого РБК, в системе координат которого, насколько я понимаю, главный редактор регионального партнёра - весомая фигура... Да и репутации агентства Башинформ - тоже...Мне лично кажется - да.Но каждый решает сам.Чтобы не было разночтений - привожу принтскрины открытого для всех поста самой Рушаны Ибраевой и комментариев с описанием ею самой своих действий, а также цитату из КоАП.Часть 2 статьи 12.27: "Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток".