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Карим Яушев о заявлении «башкирских конгрессменов»


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На 10 октября 2017 года в Уфе запланировано проведение конференции «Минтимер Шаймиев и диалог культур ХХI века: консолидирующая роль лидера в многонациональном и поликонфессиональном российском обществе». Инициаторами конференции являются кафедра татарской филологии и культуры БашГУ, а также Тюркский национально-просветительский центр «Рамазан» РБ. Ожидается, что в работе конференции примет участие первый президент Татарстана, ныне Государственный советник Татарстана Минтимер Шарипович Шаймиев.

Карим Яушев о заявлении «башкирских конгрессменов»


По сообщению портала proufu.ru, активисты недавно образованной общественной организации «Конгресс башкирского народа РБ» выступили как против проведения этой конференции, так и приезда в Уфу Минтимера Шаймиева.

Корреспондент «Уфимского Журнала» обратился к известному общественному деятелю, бывшему руководителю татарского движения в Башкирии Кариму Яушеву, с просьбой прокомментировать подобную реакцию башкирских общественников:

- В рамках нормальной логики и с правовой точки зрения невозможно понять подобную выходку этих, с позволения сказать, общественников.

Полноправный гражданин России, кавалер Ордена «За заслуги перед Отечеством» всех четырех степеней, герой Труда Российской Федерации намерен выступить на конференции, организованной государственным учреждением, находящимся на территории Российской Федерации, на тему, крайне актуальную для многонациональной России. И вот какие-то общественники заявляют, что они против возвеличивания Шаймиева «на башкирской земле» (?).

Кто такие эти национал-общественники рядом с Минтимером Шаймиевым? Да, никто. Просто потерявшие теплые и денежные кресла рядовые чиновники, куда в свое время они взобрались, в основном, благодаря оголтело пробашкирской кадровой политике рахимовского режима. И теперь, когда в республике начала проводиться более или менее сбалансированная кадровая политика, часть этих рахимовских кадров потеряла свои кресла.

Само собой разумеется, они мечтают о реванше, мечтают вернуть времена, когда на все важные руководящие посты назначались по национальному признаку и по степени близости к Кугарчинскому району РБ. Этому, как следует из их многочисленных доносов в Москву, мешает команда Главы республики Рустэма Хамитова.

И вот эти башкирские общественники позволяют себе диктовать организаторам данной конференции (и, подспудно, руководству республики) кого они могут приглашать на свои мероприятия, а кого - нет. Получается, что по их «логике», для проведения конференции необходимо получить разрешение этих комиссаров из Конгресса башкирского народа. Похоже, они в этом уверены.

Похоже, эти люди не привыкли (или не могут) мыслить правовыми категориями. Похоже, им выгодно все переводить на русло межнациональных отношений.

Насколько я понимаю, такие заявления, такие действия ведут к разжиганию межнациональных отношений в нашей республике и, поэтому, считаю, что данному заявлению, данной выходке «башкирских конгрессменов» должна быть дана соответствующая оценка правоохранительных органов.

Карим Яушев, Уфа, Башкирия - Башкортостан




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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан, Татарстан, Башкиры, Карим Яушев

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  • # 1 | 07.07.2017, 10:39 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 10525 | Рейтинг: -1584

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  • 2 | 07.07.2017, 10:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да, распоясались, эти "хозяева" республики. То, все должны изучать их язык. То, все должны получить их разрешение на посещение туалета. Какая-то дурдомовская атмосфера.



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  • 3 | 07.07.2017, 10:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Ну и урод на фотографии.



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  • 4 | 07.07.2017, 10:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Почему молчат так называемые лидеры татар- Бигнов, Хакимов иУтяшева,ведь сколько лет кормились с рук Шаймиева? Команды со стороны Хамитова не было нового их кормильца?



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  • 5 | 07.07.2017, 10:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Бедная,бедная Европа!!!!!
Скоро и в ней начнут "править балом" ПОНАЕХАВШИЕ !!!!
Ведь еще и 100 лет не прошло как башкиры получили автономию, а что творят, что творят?!
Толи еще будет ой ёй ёй....



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  • 6 | 07.07.2017, 10:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Админ ! Убери эту морду с заставки .Крайне отвратительна эта надменная татарская морда ! До сих пор считает себя дворянином этот человек ?



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  • 7 | 07.07.2017, 11:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 07.07.2017, 10:54 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Почему молчат так называемые лидеры татар- Бигнов, Хакимов иУтяшева,ведь сколько лет кормились с рук Шаймиева? Команды со стороны Хамитова не было нового их кормильца?
--------------------
А о чем им говорить? Яушев же тоже ни о чем не сказал, только о визге маленькой группки отставников. Ему нечего сказать, Ильнару нечего сказать. Только шум поднимать ни о чем, но за деньги.



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  • 8 | 07.07.2017, 11:04 | Автор: Не зарегистрирован
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Конгресс нужно проводить в Казани , Неужель им не дают высказаться дома на Родине? .И после этого говорить о башкирской нетолерантности просто стыдно .!Кафедра и Рамазан захотели провести и им никто не запрещает .Но цели еще не раскрыты!



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  • 9 | 07.07.2017, 11:09 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 07.07.2017, 10:57 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Админ ! Убери эту морду с заставки .Крайне отвратительна эта надменная татарская морда ! До сих пор считает себя дворянином этот человек ?
========
А он им никогда и не был, примазывается к фамилии.



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  • 10 | 07.07.2017, 11:11 | Автор: Не зарегистрирован
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Матерый в своих комментариях выступает против межнациональных склок поэтому их скрывают.



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  • 11 | 07.07.2017, 11:42 | Автор: Не зарегистрирован
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Яушев не может удержаться, чтобы задницу Шаймиеву не облизать.



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  • 12 | 07.07.2017, 11:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А о чем им говорить? Яушев же тоже ни о чем не сказал, только о визге маленькой группки отставников. Ему нечего сказать, Ильнару нечего сказать. Только шум поднимать ни о чем, но за деньги.
_______
Действительно, а что хочет Шаймиев? Я не против его выступления, пусть приедет, выступит, но в чем ценность?



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  • 13 | 07.07.2017, 12:28 | Автор: препод
    Публикации: 27 | Комментарии: 4830 | Рейтинг: -128,2
Полностью согласен с Яушевым. У нас Российская федерация и не башкирский улус. Свобода передвижение и свобода выступлений. Если башнаци недовольны, пусть едут в Казань и хвалят там Рахимова. Какие проблемы?



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  • 14 | 07.07.2017, 12:32 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 13363 | Рейтинг: -2663,9
«Минтимер Шаймиев и диалог культур ХХI века: консолидирующая роль лидера в многонациональном и поликонфессиональном российском обществе»
------------------------
Шаймиев фигура великая для Татарии и татар. Это бесспорно. Хотя сам и не татарин, как сам сказал из типтяр. Но не это главное.
Дело в "консолидирующей роли России". Это что за посыл? Консолидация заключалась в том, что при нем Россия считалась соседним государством?



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  • 15 | 07.07.2017, 13:05 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 320 | Комментарии: 37636 | Рейтинг: +6423,7
Насколько я понимаю, такие заявления, такие действия ведут к разжиганию межнациональных отношений в нашей республике и, поэтому, считаю, что данному заявлению, данной выходке «башкирских конгрессменов» должна быть дана соответствующая оценка правоохранительных органов.
===
Да, нехай стараются разжигают. Пусть вАААще друг друга хоть съедят.

Чем сильней раскочегарят, тем скорей повод появится это всё комуняцкое от балды нац деление России перерисовать.

Главное - не мешать батырАм.



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  • 16 | 07.07.2017, 13:05 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 07.07.2017, 10:57 | Автор:

Админ ! Убери эту морду с заставки .Крайне отвратительна эта надменная татарская морда ! До сих пор считает себя дворянином этот человек ?
=========================================================
А тебе похоже нравятся , блинообразные морды ?
Полученные в наследство от предков башкир - Казахов !



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  • 17 | 07.07.2017, 13:07 | Автор: Не зарегистрирован
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11 | 07.07.2017, 11:42 | Автор:

Яушев не может удержаться, чтобы задницу Шаймиеву не облизать.
======================================================
Ну а ты соответственно Рахимову !



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  • 18 | 07.07.2017, 13:11 | Автор: Не зарегистрирован
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3 | 07.07.2017, 10:48 | Автор:

Ну и урод на фотографии.
============================================================
=
Ты бы посмотрел , на себя в зеркало !
Американцы начали вещать на башкирском в штатах ! Для своих сделанных при помощи лопаты шимпанзе - башкир !



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  • 19 | 07.07.2017, 13:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нескоолько человек из Башкирии поехали на кладбище в Актаныш навестить могилку. Яушев так кричал и разжигал. Оказывается люди не имеют право могилки посещать. Толпа ученых из Казани понаехала ради этого. А люди приехали, посетили могилку, выпили с местными, поболтали и уехали. Но как же кричал Яушев, что низ-зя ездить на кладбище. Из Башкирии в Татарию.



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  • 20 | 07.07.2017, 13:16 | Автор: Не зарегистрирован
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17 | 07.07.2017, 13:07 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

11 | 07.07.2017, 11:42 | Автор:

Яушев не может удержаться, чтобы задницу Шаймиеву не облизать.
======================================================
Ну а ты соответственно Рахимову !
===========
А это чмо откуда вылезло? Рахимову вы вместе с Яушевым лизали. Теперь он Шаймиеву, а ты Яушеву. Он птица более высокого полета, а ты мелкая пташка.



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