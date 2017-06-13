Карим Яушев о заявлении «башкирских конгрессменов»

На 10 октября 2017 года в Уфе запланировано проведение конференции «Минтимер Шаймиев и диалог культур ХХI века: консолидирующая роль лидера в многонациональном и поликонфессиональном российском обществе». Инициаторами конференции являются кафедра татарской филологии и культуры БашГУ, а также Тюркский национально-просветительский центр «Рамазан» РБ. Ожидается, что в работе конференции примет участие первый президент Татарстана, ныне Государственный советник Татарстана Минтимер Шарипович Шаймиев.По сообщению портала proufu.ru, активисты недавно образованной общественной организации «Конгресс башкирского народа РБ» выступили как против проведения этой конференции, так и приезда в Уфу Минтимера Шаймиева.- В рамках нормальной логики и с правовой точки зрения невозможно понять подобную выходку этих, с позволения сказать, общественников.Полноправный гражданин России, кавалер Ордена «За заслуги перед Отечеством» всех четырех степеней, герой Труда Российской Федерации намерен выступить на конференции, организованной государственным учреждением, находящимся на территории Российской Федерации, на тему, крайне актуальную для многонациональной России. И вот какие-то общественники заявляют, что они против возвеличивания Шаймиева «на башкирской земле» (?).Кто такие эти национал-общественники рядом с Минтимером Шаймиевым? Да, никто. Просто потерявшие теплые и денежные кресла рядовые чиновники, куда в свое время они взобрались, в основном, благодаря оголтело пробашкирской кадровой политике рахимовского режима. И теперь, когда в республике начала проводиться более или менее сбалансированная кадровая политика, часть этих рахимовских кадров потеряла свои кресла.Само собой разумеется, они мечтают о реванше, мечтают вернуть времена, когда на все важные руководящие посты назначались по национальному признаку и по степени близости к Кугарчинскому району РБ. Этому, как следует из их многочисленных доносов в Москву, мешает команда Главы республики Рустэма Хамитова.И вот эти башкирские общественники позволяют себе диктовать организаторам данной конференции (и, подспудно, руководству республики) кого они могут приглашать на свои мероприятия, а кого - нет. Получается, что по их «логике», для проведения конференции необходимо получить разрешение этих комиссаров из Конгресса башкирского народа. Похоже, они в этом уверены.Похоже, эти люди не привыкли (или не могут) мыслить правовыми категориями. Похоже, им выгодно все переводить на русло межнациональных отношений.Насколько я понимаю, такие заявления, такие действия ведут к разжиганию межнациональных отношений в нашей республике и, поэтому, считаю, что данному заявлению, данной выходке «башкирских конгрессменов» должна быть дана соответствующая оценка правоохранительных органов.