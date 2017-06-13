Исторические картинки. Помещики Таптыкова

Среди бескрайних просторов России всего несколько селений с названием Таптыково: на юге Рязанской области в Сараевском районе и у нас в Башкирии. Сын Льва Толстого Андрей Львович в 15 км от Ясной Поляны купил имение Топтыково в Тульской губернии. Деревни Топтыково также существуют в Липецкой и Московской областях.Наше Таптыково сейчас интенсивно застраивается, есть даже «таптыковское поместье». До города рукой подать, федеральная трасса, природа чудесная.Только красивых фото в интернете мало, одна реклама. Спасибо Георгию Морозову (снимок выше).Название селения Таптыково происходит от дворянского рода, родоначальником коего по легенде считается принявший крещение татарин Таптык, выехавший из разлагавшейся и насквозь прогнившей Золотой Орды к великому князю Рязанскому Олегу Ивановичу (правил с 1350 года).Так что истоки у Таптыково рязанские, интересуйтесь рязанским Таптыково. Дворянский род Таптыковых обосновался также в Тульской, Саратовской, Пензенской и Тамбовской губерниях. Ниже герб Таптыковых из Википедии, на вратах коттеджного посёлка можно поставить.Самый ранний период истории деревни до сих пор окутан туманной завесой. В XVIII столетии один из дворян Таптыковых оказался в Уфе. Затем сельцо перешло в руки нового помещика – Н.И. Мурзаханова.В декабре 1781 года была проведена административная реформа и образовано Уфимское наместничество. В Уфу прибыл большой штат чиновников и с 1782 года советником палаты Уголовного суда стал коллежский ассесор Николай Иванович Мурзаханов (Мирзаханов), с 1785 года надворный советник.Служил по 1786 год. Кстати, Мурзахановы тоже из рязанских дворян.Крупный судебный чиновник выходит в отставку и начинает покупать землю в округе. На 1787 год деревня Таптыково уже существовала. А в июле 1789 года Мурзаханов купил у сестёр поручицы Татьяны Селиверстовны Таптыковой и капитанши Анны Селиверстовны Моисеевой, урождённых Артемьевых, имение по обе стороны реки Дёмы вплоть до речки Чесноковки за 300 рублей.Видимо, изначально здешние земли являлись родовой вотчиной старинного уфимского дворянского рода Артемьевых, которых можно считать вообще основателями Уфы. В качестве приданого Татьяна Селиверстовна получила землю с деревней. Супруг, наверняка, скончался и вдова с сестрицей уступили поместье.Как раз в это время, в 1788 году играет свадьбу Тимофей Степанович Аксаков с Марией Николаевной Зубовой, родители великого русского писателя и нашего земляка С.Т. Аксакова.По воспоминаниям родителей литератор затем запишет, что невеста приказала «купить аглицкую новенькую карету, только что привезённую из Петербурга одним уфимским помещиком Мурзахановым, успевшим промотаться и проиграться в несколько месяцев».Отсюда ясно, что приехавший столичный чиновник не был в ладах с экономией, вёл роскошную жизнь (притащил из Питера дорогущую импортную карету!?), увлекался азартными играми и спустил своё состояние, очевидно, не в уфимских казино.Когда к началу XIX столетия началось первое в истории края измерение земли – Генеральное межевание – окрестные угодья принадлежали новым помещикам.Сельцо Таптыково, Мурзаханово тож, было одним из крупнейших в Уфимском уезде, пятое по численности населения среди помещичьих деревень! Здесь стояло 62 двора и проживало 388 человек (185 мужчин и 203 женщины).Огромные владения Н.И. Мурзаханова стоили дорого и их приобретали разные люди. Хозяевами Таптыково являлись надворная советница Надежда Петровна Ребелинская с сыном Михаилом Михайловичем Ребелинским, а также титулярная советница Мария Никитична Бажанова (Баженова) с детьми (1481 десятина земли).Кроме сельца они вдвоём купили ещё соседнюю пустошь Артемьевскую площадью 2136 десятин. Это название подтверждает, что Таптыково – древняя вотчина дворян Артемьевых и история деревни уходит в глубь веков.Недалеко от Таптыково лежали ещё два участка без поселений, которые оставались в собственности надворного советника Николая Ивановича Мурзаханова. Он не все земли продал.На моём сайте таптыковский краевед найдёт сборники «Река времени», в выпусках за 2011–2014 годы есть материал о дворянах Ребелинских. Надежда Петровна, урождённая Ефтюгина, была замужем за чиновником Михаилом Семёновичем Ребелинским (1769–1815). Выходец из поповичей, выслужил дворянство и в 1808 году приобрёл имение в Таптыково, которое затем осталось за супругой.В знаменитом журнале «Русский архив», его издавал Пётр Иванович Бартенев, в № 3 за 1898 год опубликован дневник М.С. Ребелинского (смотри в интернете). Есть там строчки и про Таптыково за 1808 год:М.С. Ребелинский женился вторым браком на Надежде Петровне в 1812 году. Любопытно, что свидетельницей со стороны невесты была «соседка помещица Баженова».Из этих записок узнаём, что Таптыково Ребелинские приобрели не у Мурзаханова, а у Стрелкова. Сельцо было большое и там красовалась барская усадьба. Стоила имение гигантскую сумму по тем временам.Затем Таптыково (часть деревни) унаследовал сын, генерал-майор Михаил Михайлович Ребелинский. Ещё в 1834 году, являясь юнкером Ингерманландского гусарского полка, он числился владельцем крепостных в Таптыково (имением управляла матушка). М.М. Ребелинский тоже оставил мемуары, от которых сохранились, увы, фрагменты.Видимо, служивший далеко от Уфы М.М. Ребелинский в 1840-е годы продал свою часть Таптыково дворянам Стобеусам. С тех пор Таптыково делилось на две части: Баженовых и Стобеусов. Фрагмент карты 1910-х годов:Баженовы (Бажановы) жили здесь с начала XIX века, поэтому начнём с них. Обратим внимание, что усадьба Баженовых на подробной землемерной карте показана в стороне от Таптыково.Исторический центр Таптыково это улица Центральная и соседние. Поместье Баженовых лежало правее (восточнее), примерно за совр. улицей Луговой в сторону Дёмы. Когда отменяли крепостное право в деревне Таптыково у Баженовых не имелось дворовой прислуги, но добавили, что Баженов «живёт постоянно». К тому времени земля и люди были поделены между роднёй.В первой половине XIX века Таптыково принадлежало титулярному советнику Григорию Филатовичу Баженову и его жене Марии Никитичне, в феврале 1834 года по раздельному акту с сёстрами Григорий Баженов остался единственным владельцем.Им наследовали дети: коллежская секретарша Александра Григорьевна Бреева и поручик Глеб Григорьевич Баженов. В 1861 году, перед отменой крепостного права, Баженову принадлежало 35 чел. крепостных крестьян, Бреевой – 44, Баженовой – 7 и Павловской – 9 чел.Постоянным обитателем Таптыково на 1861 год являлся отставной поручик Глеб Григорьевич Баженов. За маленькое имение Г.Г. Баженов получил выкупную ссуду в 960 руб. Жильё в Таптыково у него имелось (родительская усадьба).Весной 1857 года случился пожар и у Г.Г. Баженова сгорели все документы. В прошении о их восстановлении помещик сообщал, что «в 3-е число прошлого мая месяца от случившегося в сельце Таптыкове пожара сгорело у меня разное имущество, в числе которого и документы […] словом всё без изъятия, что только имелось в доме моём». Значит усадьба Баженовых стояла рядом с крестьянскими дворами.Наличие в Таптыково родовой усадьбы Баженовых подтверждает уставная грамота за ноябрь 1862 года, где читаем: «от усадьбы помещика Баженова», упоминалось господское гумно.Усадьба была одна, хотя юридически числилось три поместья. Ещё 11 февраля 1854 года отец подарил дочерям: надворной советнице Ольге Павловской и девице Марье Баженовой, доли в имении и, помимо земли и крестьян, Марии достался «дворовый Афонасий Ефимов 31 [год] с женою Аксиньей Васильевой 28 лет».Обе дочери в 1863 году сдали свои именьица в казну за 450 рублей каждая. О.Г. Павловская в 1863 году «в начале месяца мая, уезжая из города Уфы в Петербург», просила деньги за имение выслать ей «по месту жительства моего в городе Оренбурге». Муж – надворный советник Пётр Карлович Павловский на 1865 год являлся учителем Оренбургского Неплюевского кадетского корпуса. Преподавал математику.Вторая дочь, М.Г. Баженова жила в Уфе. В 1884 году её поверенный Мефодий Александрович Конопасевич потребовал справку о земле («Артемьевской пустоши») Баженовой при Таптыково.Баженовы цепко держались за землю. К началу XX века у них стало два имения. Родовое поместье Баженовых находилось на окраине Таптыково, а южнее, за речкой Берсуван возник хутор В.Г. Баженова, вблизи дер. Алакаево. Обе усадьбы были немаленькие – свыше 3 гектаров каждая.Сын Глеба Григорьевича – Владимир Глебович Баженов – был известной личностью, в 1902 году даже избирался кандидатом (заместителем) предводителя дворянства Уфимского и Златоустовского уездов.В мае 1882 года коллежский советник Владимир Глебович Бажанов по духовному завещанию унаследовал от брата дворянина Николая Бажанова два участка общей площадью 178 дес. А в декабре 1912 года Уфимский окружной суд утвердил завещание самого В.Г. Баженова. Его наследниками стали Андрей и Антон Владимировичи Баженовы (у обоих по 63,5 дес.), дочери получили в половину меньше – по 32 дес., это были Александра Владимировна Галанова и Вера Владимировна Фадеева.В 1925 году большевики изымали остатки имуществаветеринарного врача и бывшего помещика Анатолия Владимировича Баженова при дер. Алакаевой Булгаковской волости. Из построек имелись дом бревенчатый «с мизонином» (26 х 8 х 3 сажени). Мезонин и два придела крыты тёсом. Рядом стояли бревенчатый сарай и каретник, крытый железом, с растворчатыми дверьми, а также амбар с пристроем, бревенчатая баня с дощёными сенцами и крытая тёсом. «Дощёной» сарайчик, бревенчатая изгородь и плетень уже были разрушены, но дощаная изгородь стояла на протяжении 180 саж. Тут же была двухпоставная мельница с необходимыми строениями. Сейчас рядом самолёты взлетают.Анатолию Владимировичу Баженову в 1925 году было около 48 лет, семья включала жену 40 лет и пятерых детей-школьников, а также племянника и дочь 16 лет – оба психически не здоровы.Народ относился к бывшему помещику хорошо, дальнейшая судьба не известна.Ну а в Таптыково часть земель наследовала коллежская секретарша Александра Григорьевна Бреева, урождённая Баженова. В 1862 году отметили: «дворовых, имеющих право на увольнение было трое, которые […] и уволены». Барыня сразу отпустила дворовую прислугу. Значит у неё имелось жильё, видимо, часть родовой усадьбы.Усадьба Бреевой стояла в самом Таптыково. При описании границ указывалось: «на лево господская усадьба, а на право улица и усадьба крестьянского надела». А водопой «в колодезе при Господском дворе и на задах дома в ключе Красотке в изключительном пользовании помещицы» оставался. Уставную грамоту в сентябре 1862 года А.Г. Бреева подписала лично. В 1863 году она договорилась с мужиками о выкупе за 1920 руб. Но, не дожидаясь денег, уже весной 1863 года коллежская секретарша Бреева даёт объявление о продаже земли с усадьбой при Таптыково, не случайно она быстро избавилась от дворовой прислуги. Видимо, в 1860-е годы поместье Бреевой было продано, далее оно не упоминается.Думаете на этом судьба таптыковских помещиков закончилась? Ан нет! Слишком обширна история славного Таптыково. В следующую неделю ждите.Неделя – древнерусское название воскресенья, день – когда «не делают, не работают». Воскресенье на белорусском языке – нядзеля, на сербско-хорватском – недеља, на македонском – недела, на чешском – neděle.