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Исторические картинки. Помещики Таптыкова


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Среди бескрайних просторов России всего несколько селений с названием Таптыково: на юге Рязанской области в Сараевском районе и у нас в Башкирии. Сын Льва Толстого Андрей Львович в 15 км от Ясной Поляны купил имение Топтыково в Тульской губернии. Деревни Топтыково также существуют в Липецкой и Московской областях.

Исторические картинки. Помещики Таптыкова


Наше Таптыково сейчас интенсивно застраивается, есть даже «таптыковское поместье». До города рукой подать, федеральная трасса, природа чудесная.

Только красивых фото в интернете мало, одна реклама. Спасибо Георгию Морозову (снимок выше).

Название селения Таптыково происходит от дворянского рода, родоначальником коего по легенде считается принявший крещение татарин Таптык, выехавший из разлагавшейся и насквозь прогнившей Золотой Орды к великому князю Рязанскому Олегу Ивановичу (правил с 1350 года).

Так что истоки у Таптыково рязанские, интересуйтесь рязанским Таптыково. Дворянский род Таптыковых обосновался также в Тульской, Саратовской, Пензенской и Тамбовской губерниях. Ниже герб Таптыковых из Википедии, на вратах коттеджного посёлка можно поставить.

Исторические картинки. Помещики Таптыкова


Самый ранний период истории деревни до сих пор окутан туманной завесой. В XVIII столетии один из дворян Таптыковых оказался в Уфе. Затем сельцо перешло в руки нового помещика – Н.И. Мурзаханова.

В декабре 1781 года была проведена административная реформа и образовано Уфимское наместничество. В Уфу прибыл большой штат чиновников и с 1782 года советником палаты Уголовного суда стал коллежский ассесор Николай Иванович Мурзаханов (Мирзаханов), с 1785 года надворный советник.

Служил по 1786 год. Кстати, Мурзахановы тоже из рязанских дворян.

Крупный судебный чиновник выходит в отставку и начинает покупать землю в округе. На 1787 год деревня Таптыково уже существовала. А в июле 1789 года Мурзаханов купил у сестёр поручицы Татьяны Селиверстовны Таптыковой и капитанши Анны Селиверстовны Моисеевой, урождённых Артемьевых, имение по обе стороны реки Дёмы вплоть до речки Чесноковки за 300 рублей.

Видимо, изначально здешние земли являлись родовой вотчиной старинного уфимского дворянского рода Артемьевых, которых можно считать вообще основателями Уфы. В качестве приданого Татьяна Селиверстовна получила землю с деревней. Супруг, наверняка, скончался и вдова с сестрицей уступили поместье.

Как раз в это время, в 1788 году играет свадьбу Тимофей Степанович Аксаков с Марией Николаевной Зубовой, родители великого русского писателя и нашего земляка С.Т. Аксакова.

По воспоминаниям родителей литератор затем запишет, что невеста приказала «купить аглицкую новенькую карету, только что привезённую из Петербурга одним уфимским помещиком Мурзахановым, успевшим промотаться и проиграться в несколько месяцев».

Отсюда ясно, что приехавший столичный чиновник не был в ладах с экономией, вёл роскошную жизнь (притащил из Питера дорогущую импортную карету!?), увлекался азартными играми и спустил своё состояние, очевидно, не в уфимских казино.

Когда к началу XIX столетия началось первое в истории края измерение земли – Генеральное межевание – окрестные угодья принадлежали новым помещикам.

Сельцо Таптыково, Мурзаханово тож, было одним из крупнейших в Уфимском уезде, пятое по численности населения среди помещичьих деревень! Здесь стояло 62 двора и проживало 388 человек (185 мужчин и 203 женщины).

Огромные владения Н.И. Мурзаханова стоили дорого и их приобретали разные люди. Хозяевами Таптыково являлись надворная советница Надежда Петровна Ребелинская с сыном Михаилом Михайловичем Ребелинским, а также титулярная советница Мария Никитична Бажанова (Баженова) с детьми (1481 десятина земли).

Кроме сельца они вдвоём купили ещё соседнюю пустошь Артемьевскую площадью 2136 десятин. Это название подтверждает, что Таптыково – древняя вотчина дворян Артемьевых и история деревни уходит в глубь веков.

Недалеко от Таптыково лежали ещё два участка без поселений, которые оставались в собственности надворного советника Николая Ивановича Мурзаханова. Он не все земли продал.

На моём сайте таптыковский краевед найдёт сборники «Река времени», в выпусках за 2011–2014 годы есть материал о дворянах Ребелинских. Надежда Петровна, урождённая Ефтюгина, была замужем за чиновником Михаилом Семёновичем Ребелинским (1769–1815). Выходец из поповичей, выслужил дворянство и в 1808 году приобрёл имение в Таптыково, которое затем осталось за супругой.

В знаменитом журнале «Русский архив», его издавал Пётр Иванович Бартенев, в № 3 за 1898 год опубликован дневник М.С. Ребелинского (смотри в интернете). Есть там строчки и про Таптыково за 1808 год:

Исторические картинки. Помещики Таптыкова


М.С. Ребелинский женился вторым браком на Надежде Петровне в 1812 году. Любопытно, что свидетельницей со стороны невесты была «соседка помещица Баженова».

Из этих записок узнаём, что Таптыково Ребелинские приобрели не у Мурзаханова, а у Стрелкова. Сельцо было большое и там красовалась барская усадьба. Стоила имение гигантскую сумму по тем временам.

Затем Таптыково (часть деревни) унаследовал сын, генерал-майор Михаил Михайлович Ребелинский. Ещё в 1834 году, являясь юнкером Ингерманландского гусарского полка, он числился владельцем крепостных в Таптыково (имением управляла матушка). М.М. Ребелинский тоже оставил мемуары, от которых сохранились, увы, фрагменты.

Видимо, служивший далеко от Уфы М.М. Ребелинский в 1840-е годы продал свою часть Таптыково дворянам Стобеусам. С тех пор Таптыково делилось на две части: Баженовых и Стобеусов. Фрагмент карты 1910-х годов:

Исторические картинки. Помещики Таптыкова


Баженовы (Бажановы) жили здесь с начала XIX века, поэтому начнём с них. Обратим внимание, что усадьба Баженовых на подробной землемерной карте показана в стороне от Таптыково.

Исторический центр Таптыково это улица Центральная и соседние. Поместье Баженовых лежало правее (восточнее), примерно за совр. улицей Луговой в сторону Дёмы. Когда отменяли крепостное право в деревне Таптыково у Баженовых не имелось дворовой прислуги, но добавили, что Баженов «живёт постоянно». К тому времени земля и люди были поделены между роднёй.

В первой половине XIX века Таптыково принадлежало титулярному советнику Григорию Филатовичу Баженову и его жене Марии Никитичне, в феврале 1834 года по раздельному акту с сёстрами Григорий Баженов остался единственным владельцем.

Им наследовали дети: коллежская секретарша Александра Григорьевна Бреева и поручик Глеб Григорьевич Баженов. В 1861 году, перед отменой крепостного права, Баженову принадлежало 35 чел. крепостных крестьян, Бреевой – 44, Баженовой – 7 и Павловской – 9 чел.

Постоянным обитателем Таптыково на 1861 год являлся отставной поручик Глеб Григорьевич Баженов. За маленькое имение Г.Г. Баженов получил выкупную ссуду в 960 руб. Жильё в Таптыково у него имелось (родительская усадьба).

Весной 1857 года случился пожар и у Г.Г. Баженова сгорели все документы. В прошении о их восстановлении помещик сообщал, что «в 3-е число прошлого мая месяца от случившегося в сельце Таптыкове пожара сгорело у меня разное имущество, в числе которого и документы […] словом всё без изъятия, что только имелось в доме моём». Значит усадьба Баженовых стояла рядом с крестьянскими дворами.

Наличие в Таптыково родовой усадьбы Баженовых подтверждает уставная грамота за ноябрь 1862 года, где читаем: «от усадьбы помещика Баженова», упоминалось господское гумно.

Усадьба была одна, хотя юридически числилось три поместья. Ещё 11 февраля 1854 года отец подарил дочерям: надворной советнице Ольге Павловской и девице Марье Баженовой, доли в имении и, помимо земли и крестьян, Марии достался «дворовый Афонасий Ефимов 31 [год] с женою Аксиньей Васильевой 28 лет».

Обе дочери в 1863 году сдали свои именьица в казну за 450 рублей каждая. О.Г. Павловская в 1863 году «в начале месяца мая, уезжая из города Уфы в Петербург», просила деньги за имение выслать ей «по месту жительства моего в городе Оренбурге». Муж – надворный советник Пётр Карлович Павловский на 1865 год являлся учителем Оренбургского Неплюевского кадетского корпуса. Преподавал математику.

Вторая дочь, М.Г. Баженова жила в Уфе. В 1884 году её поверенный Мефодий Александрович Конопасевич потребовал справку о земле («Артемьевской пустоши») Баженовой при Таптыково.

Баженовы цепко держались за землю. К началу XX века у них стало два имения. Родовое поместье Баженовых находилось на окраине Таптыково, а южнее, за речкой Берсуван возник хутор В.Г. Баженова, вблизи дер. Алакаево. Обе усадьбы были немаленькие – свыше 3 гектаров каждая.

Исторические картинки. Помещики Таптыкова


Сын Глеба Григорьевича – Владимир Глебович Баженов – был известной личностью, в 1902 году даже избирался кандидатом (заместителем) предводителя дворянства Уфимского и Златоустовского уездов.

В мае 1882 года коллежский советник Владимир Глебович Бажанов по духовному завещанию унаследовал от брата дворянина Николая Бажанова два участка общей площадью 178 дес. А в декабре 1912 года Уфимский окружной суд утвердил завещание самого В.Г. Баженова. Его наследниками стали Андрей и Антон Владимировичи Баженовы (у обоих по 63,5 дес.), дочери получили в половину меньше – по 32 дес., это были Александра Владимировна Галанова и Вера Владимировна Фадеева.

В 1925 году большевики изымали остатки имуществаветеринарного врача и бывшего помещика Анатолия Владимировича Баженова при дер. Алакаевой Булгаковской волости. Из построек имелись дом бревенчатый «с мизонином» (26 х 8 х 3 сажени). Мезонин и два придела крыты тёсом. Рядом стояли бревенчатый сарай и каретник, крытый железом, с растворчатыми дверьми, а также амбар с пристроем, бревенчатая баня с дощёными сенцами и крытая тёсом. «Дощёной» сарайчик, бревенчатая изгородь и плетень уже были разрушены, но дощаная изгородь стояла на протяжении 180 саж. Тут же была двухпоставная мельница с необходимыми строениями. Сейчас рядом самолёты взлетают.

Анатолию Владимировичу Баженову в 1925 году было около 48 лет, семья включала жену 40 лет и пятерых детей-школьников, а также племянника и дочь 16 лет – оба психически не здоровы.

Народ относился к бывшему помещику хорошо, дальнейшая судьба не известна.

Ну а в Таптыково часть земель наследовала коллежская секретарша Александра Григорьевна Бреева, урождённая Баженова. В 1862 году отметили: «дворовых, имеющих право на увольнение было трое, которые […] и уволены». Барыня сразу отпустила дворовую прислугу. Значит у неё имелось жильё, видимо, часть родовой усадьбы.

Усадьба Бреевой стояла в самом Таптыково. При описании границ указывалось: «на лево господская усадьба, а на право улица и усадьба крестьянского надела». А водопой «в колодезе при Господском дворе и на задах дома в ключе Красотке в изключительном пользовании помещицы» оставался. Уставную грамоту в сентябре 1862 года А.Г. Бреева подписала лично. В 1863 году она договорилась с мужиками о выкупе за 1920 руб. Но, не дожидаясь денег, уже весной 1863 года коллежская секретарша Бреева даёт объявление о продаже земли с усадьбой при Таптыково, не случайно она быстро избавилась от дворовой прислуги. Видимо, в 1860-е годы поместье Бреевой было продано, далее оно не упоминается.

Думаете на этом судьба таптыковских помещиков закончилась? Ан нет! Слишком обширна история славного Таптыково. В следующую неделю ждите.

Неделя – древнерусское название воскресенья, день – когда «не делают, не работают». Воскресенье на белорусском языке – нядзеля, на сербско-хорватском – недеља, на македонском – недела, на чешском – neděle.

Михаил Роднов, доктор исторических наук

Приглашаю на сайт «Роднов и его друзья»




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  • # 1 | 09.07.2017, 09:42 | Автор: materu
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  • 7 | 09.07.2017, 11:12 | Автор: Не зарегистрирован
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У нас в классе учился Вася Таптыков. После окончания школы уехал в Москву. Со второй попытки поступил в МГУ на философский факультет.
Больше о нем ничего не слышал. Мама его уехала вслед за ним года через три.



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  • # 8 | 09.07.2017, 11:20 | Автор: materu
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5 | 09.07.2017, 11:12 | Автор: Не зарегистрирован
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У нас в классе учился Вася Таптыков.

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У нас на курсе был грузин. Звали его Авас.



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7 | 09.07.2017, 11:20 | Автор: materu
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Понимал бы чего в страусах.



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  • # 12 | 09.07.2017, 11:32 | Автор: materu
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  • 13 | 09.07.2017, 11:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Неделя – древнерусское название воскресенья, день – когда «не делают, не работают». Воскресенье на белорусском языке – нядзеля, на сербско-хорватском – недеља, на македонском – недела, на чешском – neděle.

Михаил Роднов, доктор исторических наук
=============================
Самое ценное в этом очерке.



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  • 14 | 09.07.2017, 12:05 | Автор: Не зарегистрирован
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Кем стал мальчик из фильма «Офицеры»

46 лет назад на экраны вышел фильм о любви к Родине, к жизни и к женщине
И хотя никто из киночиновников на картину ставку не делал, выпустив в прокат в разгар летних отпусков, она стала лидером, заняв в 1971 году первое место. «Офицеров» посмотрели 53,4 миллиона зрителей.
Роль внука главных героев ленты - Алексея и Любы (их сыграли Георгий Юматов и Алина Покровская) - исполнил 11-летний москвич Андрей Громов. До этого он дважды появлялся на экранах в детских фильмах «Приключения желтого чемоданчика» и «Валерка, Рэмка +…».

На днях председатель Комитета по международным делам в Госдуме Леонид Слуцкий на своей страничке в соцсети рассказал, как сложилась судьба бывшего киноактера:
- Мой старинный друг Андрей Громов - тот самый суворовец Трофимов из легендарного фильма «Офицеры», - написал Слуцкий. - В свое время он отказался от актерской карьеры и поступил в МГИМО. Сегодня Андрей Юрьевич - советник-посланник посольства России на Кипре.
Раньше Громов работал старшим советником постоянного представительства России при ООН в Нью-Йорке. Его жена Татьяна - врач. В семье выросли двое детей - Андрей и Владислава.



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  • 15 | 09.07.2017, 12:15 | Автор: Не зарегистрирован
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Министерство здравоохранения Башкирии опубликовало рейтинг эффективности больниц в городах и районах республики. Работу медиков оценивали по трем критериям: частота расхождений клинических и патологоанатомических диагнозов, количество летальных исходов и доля незапланированных повторных госпитализаций.

Мксимальные 100 баллов набрали четыре учреждения: Государственная больница Салавата, Кожно-венерологический диспансер Стерлитамака, Республиканский кожно-венерологический диспансер №1 и Республиканский психотерапевтический центр.

Также высокие результаты у Республиканского наркологического диспансера №1 (99,5 балла), Республиканской клинической больницы №2 (98,9) и Республиканского наркологического диспансера №2 (98,9).

Низкие показатели зафиксированы в Калтасинской центральной больнице (46,6 балла), Городской больнице №12 в Уфе (62,2 балла), Баймакской ЦРБ (62,6 балла), Детской больнице Стерлитамака (66,4 балла) и Республиканском противотуберкулезном диспансере (66,7 балла).

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О ёпта! Все лучшее психам, наркоманам и сифилитикам!

Когда же будут впереди больницы, профилирующиеся на лечении больных детей, и те, которые лечат больных сердечно-сосудистой системой и онкологией,т.е., от тех болезней, от которых чаще всего умирают люди!



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  • 16 | 09.07.2017, 12:46 | Автор: Не зарегистрирован
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Даниил Гранин писал на протяжении 70 лет. Он оставался творчески активным, даже перешагнув через 90-летний юбилей (а потом и 95-летний). Его произведения, романы, гимны ученым, повести и очерки давно в хрестоматиях и учебниках по русской литературе XX века. И конечно написанная вместе с Алесем Адамовичем «Блокадная книга» – хроника о самых страшных днях в истории города на Неве.
«Образование — это то, что останется, когда всё вызубренное забыто» («Иду на грозу»)
«Одно из самых сладких чувств при чтении — это момент узнавания — Боже мой, это же и про меня, и я это чувствовал, и я так думал, об этом плакал» (Человек не отсюда")
«Жизнь спешит, если мы сами медлим» («Эта странная жизнь»)
«В этом мире хорошо только подлецам: им не в чем разочаровываться, они живут без иллюзий, они считают всех подлецами и редко ошибаются» («Иду на грозу»)
«Вообще читать научные книги не стоит, ими надо пользоваться. А читать надо Агату Кристи…» («Зубр»)
«Россия — это всегда европейские слова и азиатские поступки, — заметил кто-то из русских философов» («Человек не отсюда»)
«В школе мне казалось, что если люди прочли «Дон-Кихота», Чехова, Толстого, то никто больше не сможет делать гадости…» («Иду на грозу»)
«В жизни бывает момент, один момент, если упустишь его — это навечно» («Мой лейтенант»)


«Слово «хлеб» обрело, восстановило среди всего этого свой символический смысл — хлеб насущный. Хлеб как образ жизни, хлеб как лучший дар земли, источник сил человека. Блокадница Таисия Васильевна Мещанкина о хлебе говорит, будто молитву новую слагает: «Вы меня послушайте. Вот сейчас, когда я встаю, я беру кусок хлеба и говорю: помяни, господи, всех умерших с голоду, которые не дождались досыта поесть хлеба. А я сказала себе: когда у меня будет хлеб оставаться, я буду самый богатейший человек»
«Умереть не трудно, умирать очень тяжело…»
«Правда, я не верующий. Но правильнее — я, отстранивший от себя решение этих вопросов. Они выше меня. Я знаю только, что бога, управляющего миром согласно законом любви, нет. А другого бога я не знаю и знать не хочу»
«Но стоило человеку получить чуть больше тепла, света, как чувства его с невероятной остротой начинали воспринимать простые радости: солнце, небо, краски. Ничего не было вкуснее лепешек из картофельной шелухи. Никогда так ярко не светила электрическая лампочка. Человек научился ценить самое простое и самое главное»
«Массовый голод — это тихие смерти: сидел и незаметно уснул, шел — остановился, присел… Многие наблюдали, запомнили жуткую «тихость» голодных смертей»
«Первым не выдержал зять. Не такой уж и молодой, не ленинградец, он воскликнул: — Зачем, ну зачем нужны были такие страдания? Сдать надо было город. Избежать всего этого. Для чего людей было губить? Так просто, естественно вырвалось у него, с досадой на нелепость, на странность того, минувшего. Поначалу мы не совсем поняли, что он имел в виду. Ему было лет тридцать пять, бородатый, вполне солидный мужчина, казалось, он не мог не знать. Потом мы сообразили, что мог. То есть, вероятно, он где-то когда-то слыхал, читал о приказах гитлеровского командования, о планах фюрера уничтожить, выжечь, истребить, но ныне все это стало выглядеть настолько безумным, фантастичным, что наверняка потеряло реальность. Время, минувшие десятилетия незаметно упрощают прошлое, мы разглядываем его как бы сквозь нынешние нормы права и этики»
«Не было сил отозваться на горе»
«В этом мире хорошо только подлецам»



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  • # 17 | 09.07.2017, 12:56 | Автор: materu
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  • # 18 | 09.07.2017, 12:58 | Автор: materu
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  • 19 | 09.07.2017, 13:00 | Автор: Не зарегистрирован
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9 | 09.07.2017, 11:29 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 09.07.2017, 11:20 | Автор: materu
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Понимал бы чего в страусах.
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Страус не только диетическое мясо, но и красивые остродефмцитные перья.
Почему Хамитов их не разводит, не пойму.



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  • 20 | 09.07.2017, 13:03 | Автор: Не зарегистрирован
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# 1 | 09.07.2017, 09:44 | Автор: materu | На сайте
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# 2 | 09.07.2017, 10:13 | Автор: materu | На сайте
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# 3 | 09.07.2017, 10:21 | Автор: materu | На сайте
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# 4 | 09.07.2017, 10:31 | Автор: materu | На сайте
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Чёрт знает, что! До смешного доходит! Просто хочется рвать и метать!



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