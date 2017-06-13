Башкирия. Регионы России. Невыборы. Люди и события. Лето 2017

О ситуации в Башкирии для видео канала "РАШКИН РЕПОРТ" рассказывает блогер из Уфы - Виктор Золотарев. Беседа идет с Юрием Дмитриевичем Рашкиным. Обычно на канале выступают хорошо известные в России и мире, знаменитые люди.Тема разговора - состояние общества в регионах России на примере Башкирии. Проблемы и настроение у людей. Их понимание ситуации.Главным в разговоре, было желание объяснить ситуацию в регионах и настроения простых людей в России, состояние "полуживой" оппозиции, и ее отношения с властью..."Выборов нет и не будет". И как следствие, отсутствует легитимный (избранный) депкорпус, как в Башкирии, так и в РФ. Это - главная политическая особенность режима в регионах России на 2017 год.Возможности оппозиции и народа (а вернее, их отсутствие) изменить политическую и экономическую ситуацию на невыборах - к лучшему.Поиск пути к миру и пониманию, к справедливой жизни и к защите Конституции России.И вечный вопрос - что нам делать?