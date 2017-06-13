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Башкирия. Регионы России. Невыборы. Люди и события. Лето 2017


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О ситуации в Башкирии для видео канала "РАШКИН РЕПОРТ" рассказывает блогер из Уфы - Виктор Золотарев. Беседа идет с Юрием Дмитриевичем Рашкиным. Обычно на канале выступают хорошо известные в России и мире, знаменитые люди.

Башкирия. Регионы России. Невыборы. Люди и события. Лето 2017


Тема разговора - состояние общества в регионах России на примере Башкирии. Проблемы и настроение у людей. Их понимание ситуации.

Главным в разговоре, было желание объяснить ситуацию в регионах и настроения простых людей в России, состояние "полуживой" оппозиции, и ее отношения с властью...

"Выборов нет и не будет". И как следствие, отсутствует легитимный (избранный) депкорпус, как в Башкирии, так и в РФ. Это - главная политическая особенность режима в регионах России на 2017 год.

Возможности оппозиции и народа (а вернее, их отсутствие) изменить политическую и экономическую ситуацию на невыборах - к лучшему.

Поиск пути к миру и пониманию, к справедливой жизни и к защите Конституции России.

И вечный вопрос - что нам делать?





Связанные темы и персоны

Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан, Выборы

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  • 1 | 11.07.2017, 10:56 | Автор: юнг
    Публикации: 286 | Комментарии: 30904 | Рейтинг: +5703,1
И вечный вопрос - что нам делать?

============На это вопрос уже дан ответ тысячелетней историей человечества= два срока и пинок под зад!-Вот что делать!



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  • 2 | 11.07.2017, 11:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 11.07.2017, 10:56 | Автор: юнг | На сайте
Публикации: 285 | Комментарии: 30871 | Рейтинг: +5701,7

И вечный вопрос - что нам делать?

============На это вопрос уже дан ответ тысячелетней историей человечества= два срока и пинок под зад!-Вот что делать!
______________
Юнг, а поможет? ну пришёл на срок Недимон, и что? ну сменят лицо корпорации ...и что? пока не вижу никаких предпосылок к улучшению.
турк



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  • 3 | 11.07.2017, 11:31 | Автор: Не зарегистрирован
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Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
1 | 11.07.2017, 10:56 | Автор: юнг
Публикации: 285 | Комментарии: 30870 | Рейтинг: +5701,7
И вечный вопрос - что нам делать?

============На это вопрос уже дан ответ тысячелетней историей человечества= два срока и пинок под зад!-Вот что делать!
________________________
Юнг!
Ты с утра борешься за титул главного идиота УЖа?
Безусловно, ты в лидерах!
Расскажи ка, сколько сроков царствует английская королева, когда ей дадут пинок под зад?
Только не рассказывай сказку, что бабушка - декоративная фигура и ничем не правит. Даже у так горячо "любимого" тобой Путина нет такой власти и такого богатства, которые имеет Её величество королева Великобритании.
Или ты хочешь сказать, что Великобритания отсталая, дикая страна?
Кстати, королева Виктория правила 64 года (1837-1901), и при ней Британская империя достигла вершины развития и могущества.

Как и Сингапур, где Ли Куан Ю правил 31 год (1959-1990), и при нём "Сингапур, лишённый ресурсов (даже питьевую воду закупали в Джохор в Малайзии), смог решить многие внутренние проблемы и совершил скачок от страны третьего мира до высокоразвитой страны с высоким уровнем жизни)".

А от в африканских и латиноамериканских "банановых" республиках власть постоянно меняется, но процветания там почему-то нет.
Кстати, прочти "Короли и капуста" О.Генри: как там американская банановая компания меняет президентов нищей Анчурии.



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  • # 4 | 11.07.2017, 12:04 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 5 | 11.07.2017, 12:26 | Автор: юнг
    Публикации: 286 | Комментарии: 30904 | Рейтинг: +5703,1
..............Власть должна меняться, чтобы не было клановости и засилья одних и тех же лиц, разваливших и убивших страну, но тем не менее тянущих на свое место своих таких же бездарных детей и обеспечивающие им теплые и сытные места за счет казны и воровства. закрывая ход другим одаренным детям и людям, которые намного умнее и дальновиднее их вместе взятых и могли бы намного лучше управлять государством, министерствами, компаниями..



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  • 6 | 11.07.2017, 13:46 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 321 | Комментарии: 37693 | Рейтинг: +6427,3
После того, как эти индивиды, стали поддерживать сепаратистов, чтобы под видом нарисованной комуняками от балды федерации развалить и уничтожить Россию, у меня ни веры, да и уважения, к ним не осталось.



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  • # 7 | 11.07.2017, 16:18 | Автор: Не зарегистрирован
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  • # 8 | 11.07.2017, 17:32 | Автор: Не зарегистрирован
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  • # 9 | 11.07.2017, 18:18 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 10585 | Рейтинг: -1585

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  • # 10 | 11.07.2017, 18:23 | Автор: materu
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  • 11 | 11.07.2017, 18:30 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 321 | Комментарии: 37693 | Рейтинг: +6427,3
9 | 11.07.2017, 18:18 | Автор: materu | На сайте

Вообще то пора вернуть советы.
===
Да сразу ГУЛАГи, чтобы время зря не тратить.

Хрюлю пулемёт в руки, а materu ему будет патроны таскать и трупы растаскивать, чтобы обзор не загромождали.

Вы за полчаса в своём секторе обстрела восстановите совеЦку власть и сразу коммунизм построите, правда, в нём народу, кроме вас, никого не останется.



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  • 12 | 11.07.2017, 18:41 | Автор: san-ufa
    Публикации: 177 | Комментарии: 1209 | Рейтинг: +437,4
Браво Виктор! Респект "Уфимскому Журналу"!
Поздравляю с выходом на международную арену, согласен со многими Вашими утверждениями и размышлениями.
Полагаю, что порочность российской избирательной системы ускорит процесс смены власти в стране, если все здравые социально-политические организации, гражданские лидеры новой формации и население выступят единым движением против войн, в которых участвует Россия, против коррупции и ЗА изменение избирательной системы РФ, ибо она, как Вы правильно сказали, в основе всех преступлений воровской диктатуры, правящей в России от Кремля и Госдумы до сельсовета.
Сергей Наумкин



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  • 13 | 11.07.2017, 18:41 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 321 | Комментарии: 37693 | Рейтинг: +6427,3
Хрюля с materu восстанавливают совеЦку власть. Кино.

https://www.youtube.com/watch?v=Ikit3VEsc-g



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  • # 14 | 11.07.2017, 18:55 | Автор: materu
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  • # 15 | 11.07.2017, 19:02 | Автор: materu
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  • # 16 | 11.07.2017, 19:03 | Автор: materu
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  • 17 | 11.07.2017, 19:21 | Автор: materu
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Вот и все что Я Вам хотел сказать. Да и в душе Вы со Мной согласны. Либералы с Вас никудышные. Вы понимаете что перед выборами начнутся посадки. Первый скорее всего уйдет А Навальный. Остальные типа Мальцева уже побежали. Так что будьте по проще. Не называйте граждан России ватниками. Не возноситесь. Идите в народ как делали либералы в конце 19 века.



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  • # 18 | 11.07.2017, 19:23 | Автор: materu
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  • # 19 | 11.07.2017, 19:37 | Автор: materu
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  • # 20 | 11.07.2017, 21:17 | Автор: Не зарегистрирован
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