Исторические картинки. Таптыково и шведы

Ах, как хорошо летом в Таптыково: клубника уродилась, лепота! Чудесная у нас природа, не то что в Швеции. При чём здесь Скандинавия? В Таптыково стояла большая усадьба дворян Стобеусов, потомков осевших в России шведов. Род знатный. Ниже портрет Килиана Стобеуса (1690–1742).Килиан Стобеус (швед. Kilian Stobæus) – врач, натуралист, профессор естествознания, медицины. философии, истории. Один из учителей великого Карла Линнея. Тот жил у него дома. Стобеус помогал Линнею в научных трудах.Килиан Стобеус был профессором университета в Лунде (южная Швеция). Там в 1906 году ему установили бюст (скульптор Вальтер Рунеберг). Возле памятника Стобеуса denna utgör numera, varje år på första maj, samlingspunkten för ett studentikost ordenssällskap.По свейски не разумеете? Короче, возле памятника Стобеусу каждый год на первое мая встречаются тамошние студиозусы для дружеских бесед, плавно переходящих в употребление шведского пива. Особливо медики, профессор Стобеус силён был в акушерстве. Памятник Стобеусу в Лунде:Успешную карьеру сделал родоначальник российской ветви рода надворный советник Яков Мартынович Стобеус. Известен также Михаил Мартынович Стобеус, штаб-лекарь, участник Отечественной войны 1812 года.Родовое имение Стобеусов находилось в селе Александровка Бузулукского уезда Оренбургской, затем Самарской губернии, ныне Грачёвский район на западе Оренбургской области.В Александровке Стобеусы выстроили уникальный храм во имя Святого Благоверного князя Александра Невского, к составлению проекта которого, есть предположение, пригласили знаменитого архитектора Константина Тона, строителя храма Христа Спасителя в Москве. Впечатляет?Средства у богатых заволжских помещиков водились. Стобеусы вошли в ряды российского дворянства (ниже герб). На фамильном гербе присутствует лев с высунутым красным языком, как на гербе Швеции.Буквально несколько месяцев назад, 23 марта 2017 года в Оренбургской областной библиотеке прошла презентация книги краеведа Сергея Викторовича Колычева «Люди и камни (Очерки из жизни Стобеусов)» (Бузулук, 2016).Предприимчивые шведы расширяли свои владения и взгляд их упал на изумительные дёмские просторы, где как раз гусар и мемуарист М.М. Ребелинский собирался избавиться от своего имения (смотри предыдущую Историческую картинку).Примерно в 1840-е годы Стобеусы покупают основную часть сельца Таптыково. Надворный советник Яков Мартынович с супругой Олимпиадой Ивановной в 1849 году переводят сюда часть крепостных из Бузулукского уезда.Вместе с землёй Стобеусам досталась старинная барская усадьба. На 1861 год основная часть жителей Таптыково являлись крепостными именно Стобеусов (200 мужчин и 186 женщин) и в деревне возвышался внушительный комплекс жилых и хозяйственных построек, который обслуживали 16 мужчин и 14 женщин дворовых. Где-то в Таптыково была большая дворянская усадьба.Уже в 1850 году Таптыково принадлежало штаб-ротмистру Виктору Яковлевичу Стобеусу, на 1861 год отмечалось, что «Г. Стобеус живёт в имении временно, а управляет староста». В.Я. Стобеус унаследовал ещё поместье в Оренбургском уезде.Он выходит в отставку и остаётся жить в Уфимском крае. Штабс-ротмистр Виктор Яковлевич Стобеус уже к июлю 1862 года договорился с крестьянами Таптыково. При этом «всё господское строение на бывшем хуторе», оказавшемся внутри крестьянского участка, переносится на новое место владельцем не позднее 1863 года. Можно предположить, что Стобеус затем выстроил свою усадьбу или отдельный хутор не в самом Таптыково, а поблизости, на свободной земле. Из 16 душ дворовых В.Я. Стобеус шестерых уволил «от обязательных отношений по обоюдному согласию». Остальные 10 душ дворовых согласились служить до 1863 года. А в январе 1864 года. крепостных В.Я. Стобеуса из дер. Таптыково, Мурзаханово тож, перевели на выкуп за 20 040 рублей.В.Я. Стобеус сначала в 1861 году был избран предводителем дворянства Уфимского, Челябинского и Троицкого уездов, затем назначен губернским предводителем. Он входил в ряды административной элиты региона, с 1862 по 1865 годы занимал должность предводителя дворянства всей Оренбургской губернии, а затем по 1870 год – уже Уфимской губернии, один из ключевых постов в управлении краем. В 1875 году дворянин В.Я. Стобеус был избран гласным (депутатом) первого Уфимского уездного земского собрания, затем вошёл в состав гласных губернского собрания от уезда.Имя Стобеуса постоянно мелькало в светской хронике, он жертвовал на Уфимский детский приют в Рождество 1869 года. О нём даже упоминал художник М.В. Нестеров в своих воспоминаниях: «В тот же момент появились в подъезде высшие чины города – белый как лунь, тучный предводитель дворянства Стобеус и другие».Стобеус прочно обосновался в Таптыково, серьёзно занимаясь агробизнесом. Его конный завод в конце 1860-х годов входил в число лучших в губернии: «Завод штабс-ротмистра Г. Стобеуса, лошади заводские рысистых пород, 4 жеребца, 6 маток, приплода в течение года – 3, сбыт в Уфе, от 50 до 250 руб.»А в 1872 году реклама извещала: «Уфимского уезда, в сельце Таптыкове, имении В.Я. Стобеус, распродаются из оранжереи, из грунта и в кадках деревья: персиковые разных сортов, абрикосовые, сливы французские, чернослив, груша, вишни шпанские, виноград, лимонные, бедрянка [айва], апельсинные, померанцевые [мандарин] разных сторон и тутовые деревья. А также разные цветочные растения – до 80 сортов. Из цветочных растений некоторые есть и в г. Уфе в доме Г. Стобеус».К началу 1870-х годов на всю округу была известна мельница Стобеуса в Таптыково, «где закупается до 10 т[ысяч] кулей хлеба».На 1881 год при деревне Таптыково имение уже принадлежало Константину и Алексею Викторовичам Стобеусам, в 1895 году их земли показаны отдельно: К.В. Стобеус – 791,49 десятин, в том числе огромная усадьба на площади в 17,5 десятин, а также А.В. Стобеус – 269,49 десятин, включая усадьбу на территории в 3,55 десятины. В 1896 году депутатом Уфимского уездного дворянства избирался Алексей Викторович Стобеус.По переписи 1912 года при Таптыково фиксируется поместье только К.В. Стобеуса – 497,75 дес. с усадьбой в 14 дес. Семья имела жильё в Уфе. Среди уфимских домовладельцев на 1911 год была София Филипповна Стобеус, которой принадлежала усадьба на улице Воскресенской, 38 (совр. Тукаева).На карте 1910-х годов на северной окраине Таптыково лежал хутор Григория Владимировича Гутопа. Он существовал уже в 1890-е годы и почему-то звался хутор «Борисов» при Дёме и озере Бобровом. Видимо, он находился там, где сейчас кончается улица Минниахметова. Скорее всего, Гутоп купил землю А.В. Стобеуса.Это была летняя дача (усадьба в 3,5 гектара), всей земли имелось около 260 десятин, которая сдавалась в аренду мужикам. В Таптыково вкушал клубничку известный уфимский общественный деятель, депутат Государственной Думы Российской империи вплоть до 1917 года (фото).О нём много материалов в интернете. Любопытные сведения сообщает уфимский историк О.А. Полянина. После свержения самодержавия таптыковский Г.В. Гутоп по поручению Временного правительства вывез великого князя Николая Николаевича в Крым, где у того было знаменитое имение «Чаир». Чем спас бывшего Главнокомандующего всеми армиями и флотами Империи во время Первой мировой войны, князь умер в Париже в 1929 году.Если Вы ещё не гуляли по очаровательным паркам и улочкам Мисхора и Кореиза в НАШЕМ Крыму, вспомните чудесные строки романса:В парке Чаир распускаются розы,В парке Чаир расцветает миндаль.Снятся твои золотистые косы,Снится весёлая звонкая даль.Если в Таптыково ещё не разбили общественный парк или сад, можно смело называть его тоже «Чаир». В Крыму гулял таптыковский помещик жарким летом 1917 года и, наверное, думал: как там дома, в Таптыково?А летом 1917 года таптыковское поместье уже Виктора Константиновича Стобеуса было подробно обследовано. На огромной усадьбе площадью в 20 десятин раскинулся сад (0,25 дес.) и огород в одну десятину, стояли 16 построек: барский дом, флигель, 3 амбара, зерносушилка, мельница, конюшня, коровник, телятник и пр., многие каменной и кирпичной постройки. Действовали мукомольная мельница на 4 постава (жернова) с двумя заводскими турбинами и просяная рушка, имелся племенной завод крупного рогатого скота.Статистики отметили, что данное имение выделяется среди окружающих хозяйств, влияет на крестьянские как питомник и рассадник коров Ольденбургской (видимо, Голштинской) и Симментальской пород. В поместье также держали каракульских овец. Управлял имением сам владелец, серьёзно занимавшийся сельским хозяйством. Возле Таптыково находилась одна из передовых агрофирм того времени.В Таптыковском поместье В.К. Стобеус пережил Гражданскую войну и в декабре 1925 года, когда конфисковывали имение, ещё существовали: дом одноэтажный кирпичный, крыт железом, 19 окон с мезонином, всего 12 комнат, размером 21 х 21 х 7 саж. (большевики оценили в 5 тыс. руб.). Рядом стоял флигель кирпичный, крытый железом, с 12 окнами, размером 17 х 9 х 8 саж., но «разрушенный не жилой», стоимостью 1 тыс. руб. Следы грянувшего хаоса показывали молотильный сарай, крытый железом, но в декабре 1925 года стоявший «без потолка», а также каменная конюшня «развалившаяся».Дворянское гнездо Стобеусов в Таптыково дожило до Советской эпохи. В поместье существовал, видимо, семейный некрополь. Так, в 1916 году умершую 20 июня Софию Филипповну Стобеус отпевали в Ильинской церкви Уфы, но состоялось «погребение в имении при д. Таптыковой, Осоргинской волости». В Таптыково стояла каменная часовня.Представители рода Стобеусов оставили свой след в истории. Например, дочь Алексея Викторовича Стобеуса Елена Алексеевна (умерла около 1972 года) была замужем за Даудом Махмудовичем Шейх-Али (1879–1954), представителем известного дворянского рода, крупный специалист в области сельского хозяйства. А Наталья Алексеевна Стобеус вышла замуж за учёного ботаника Линда. Брат Константин эмигрировал после Гражданской, умер во Франции. Стобеусы до сих пор живут в Башкирии.Само же Таптыково превратилось в большое селение, поля лежали в пяти верстах. В 1896 году здесь стояло 106 дворов, жили 705 человек. Народ жил с земли, «некоторые нанимаются в годовые работники на полевые и домашние работы». Окрестные помещики платили от 25 до 30 рублей в год. Статистику по Таптыково смотри на моём сайте.Жизнь продолжается на брегах Дёмы, через недельку поднимемся ещё немного выше по течению.