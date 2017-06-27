Исторические картинки. Юматово. Alma mater

Туристы посещают основанный супругами Зыряновыми Юматовский этнографический музей. Но для всякого историка и краеведа Башкирии – Юматово – земля священная! Здесь родина нашей исторической науки.
Деревня Юматово называется по фамилии местных дворян, из которых вышел Василий Степанович Юматов – первый историк-краевед нашего края. С XVIII века постепенно складывалась профессиональная в современном понимании наука о прошлом. Был оренбургский бухгалтер П.И. Рычков, пара дворян-любителей, но серьёзно историю края начал изучать именно В.С. Юматов.
У дворян Юматовых родоначальником считается «жилец» из XVI века Степан Феодосиевич Юматов. Саратовские, владимирские, муромские дворяне Юматовы оставили свой след в истории Отечества. Среди Юматовых встречались авторы литературных произведений, как саратовский Пётр Иванович Юматов. В Саратове сохранился Дом Юматовых.
На гербе Юматовых полумесяц свидетельствует о татарских корнях, хотя никто происхождение фамилии точно не установил (фото из Википедии). В интернете много материалов о Юматовых, только не наших.
В нашем же Уфимском крае Юматовы появились в конце XVIII столетия. Вдова капитана Никиты Петровича Юматова Авдотья Дмитриевна 8 августа 1772 года купила у поручика Н.А. Каловского землю «за Уфою рекою по речке Большему Юрмашу» площадью в 40 четвертей за 30 рублей.
Сначала они обосновались к востоку от города, в Зауфимье. После того как ушли в небытие ужасы пугачёвских боевиков, Юматовы переносят свои интересы на плодородные чернозёмы долины речки Дёмы.
Как утверждал Новиков, в начале 1800-х годов Юматовых вносят в родословную книгу Оренбургской губернии. Но ещё с 1785 года стряпчим во втором департаменте верхней расправы (городской суд) служил поручик Иван Юматов (до 1791 года).
А с 1792 года судьёй уездного суда в Уфе стал секунд-майор Степан Никитич Юматов, сын вышеназванного капитана. Супруга – Пелагея Андреевна. В это время в Уфимском уезде был ещё Михаил Егорович Юматов.
Возникновение деревни Юматово связано с расположенной недалеко деревней Лекаревка, что стоит на берегу Дёмы, южнее.
Окрестные земли покупали у башкир, границы не были точно определены и новые владельцы спорили друг с другом: коллежский ассесор Андрей Юркович Фалк, семейство Юматовых, да ещё тептяри из деревни Митряево.
Так к началу XIX века возникли два поселения. Первое – Юматово, она же Лагерное или Алагаревка, второе – Лекаревка, оно же Еланачево или Фалково.
Необычное название последней происходят от имени Андрея Ерковича (Эриковича, Юрковича) Фалка (Фалька), служившего лекарем военного госпиталя в Оренбурге в 1760–1770-е годы. К 1792 году коллежский ассесор Андрей Еркович Фалк перебирается в Уфу на должность заседателя Совестного суда Приказа Общественного призрения.
На момент Генерального межевания в начале XIX века селения Еланачево (Фалково) и Лагерново (Юматово) находились в общем владении коллежских советников А.Е. Фалка и С.Н. Юматова.
Споры соседей из-за земли перешли по наследству сыну – Василию Степановичу Юматову (около 1795–1848). Выросший на берегах Дёмы, отслуживший в армии, поручик в отставке поселяется в небольшой деревушке Юматово.
В путь героев снаряжал,
Наводил о прошлом справки,
И поручиком в отставке
Сам себя воображал.
Прямо как у Булата Окуджавы: «исторический роман сочинял я понемногу», сказал бы уважаемый Читатель, если оказался в небольшой усадьбе В.С. Юматова. Он увидел бы горы книг, старинные рукописи, стопку гусиных перьев, исписанные листы бумаги, совсем не дешёвой в те времена…
Василий Степанович Юматов был страстным любителем истории нашего края. Много читал, собирал старинные легенды. Это был первый историк и краевед, серьёзно, почти на профессиональном уровне изучавший прошлое.
Откуда любовь к науке? Юматово лежит на юге Уфимского уезда, здесь лежит лесостепной язык, где жили полуоседлые скотоводы башкиры-минцы, рядом обосновались переселенцы татары-тептяри, русские, чуваши, мордва. В молодости Василий Степанович повидал мир, был в западных регионах Империи. Сказались и семейные традиции.
Юматовы – юристы и военные – являлись частичкой своеобразного «культурного гнезда», возникшего среди лесов и полей Башкирии. От Юматово электричка быстро летит к Уфе, станция Авдон – объявляет кондуктор.
Авдон – имение Петра Степановича Ефтюгина, сослуживца отца В.С. Юматова, благодаря Ефтюгину сохранилась единственная уфимская летопись (смотри на моём сайте сборник «Река времени. 2016»). Наверняка, соседи помещики общались, молодой Василий Юматов слушал рассказы почтенного Петра Степановича о прошлом Уфимского края.
Поселившийся в своей деревушечке поручик серьёзно занимался сельским хозяйством и также основательно изучал историю. Это был, видимо, скромный, вежливый, начитанный человек, не занимавшийся пиаром.
Лишь через два года первый редактор первой уфимской газеты «Оренбургские губернские ведомости» (Уфа, не забыли?, была гражданской столицей огромной Оренбургской губернии) Иван Прокофьевич Сосфенов узнал, что в деревне к югу от города есть удивительный историк – Василий Степанович Юматов.
И случилось ЧУДО! В 1847 году на читателей Южного Урала и всей Империи, нашу газету знали в столицах, обрушился водопад больших и серьёзных статей В.С. Юматова, в апреле первым печатается сочинение «Мысли об Истории Оренбургской губернии». Кстати, здесь Юматов заявлял: «в Башкирии в 1586 году основан главный её город Уфа».
Василия Степановича Юматова открывали дважды. Первый раз редактор Сосфенов, второй раз через сто лет, в конце 1950-х годов – усилиями замечательного литературоведа, составившего знаменитый труд «Башкирия в русской литературе», Мурата Галимовича Рахимкулова (1925–2015), фото Башинформа:
Удивительный человек, ослепший в последние годы, но сохранивший ясность ума и интерес к жизни, не мог в советское время опубликовать все работы В.С. Юматова, но глубоко изучил его творчество. Вся наша культура в неоплатном долгу пред Муратом Галимовичем!
Ровно 170 лет назад, в 1847 году в русскую культуру и историческую науку ворвался Василий Степанович Юматов. Всего лишь ДВА года отпустила ему судьба-злодейка, даже меньше, 17 июля 1848 года внезапно Василий Степанович умирает. В крае бушевала страшная эпидемия холеры, смерть вырвала человека в расцвете сил, полного творческих замыслов.
Я шёл по следам Мурата Галимовича в изучении творчества В.С. Юматова. На моём сайте Читатель найдёт много материалов о первом нашем историке (смотри работы «У истоков уфимской прессы», «Сосфенов», «Уфимские помещики»), хотя давно необходимо выпустить полное собрание сочинений Василия Степановича Юматова.
Современники прекрасно понимали значение трудов первого уфимского историка и к нашему величайшему счастью архив В.С. Юматова не пропал. Он оказался у редактора И.П. Сосфенова, который опубликовал несколько больших и важных работ Юматова после его кончины. Они, видимо, дружили.
Редактор, между прочим, не испугался забрать бумаги человека, умершего после заразной холеры, с которой тогда медицина вообще не умела бороться, спасал только карантин. В интернете упоминается, что в соседней деревне Жуково сохранилась на кладбища чугунная надмогильная плита усопшего Василия Степановича Юматова. Если правда, это сенсация!
Но нельзя не вспомнить сестёр историка. Именно они не сожгли в печке бумаги брата, а отдали их редактору Сосфенову. Деревни Юматово и Лекаревка после В.С. Юматова унаследовала Екатерина Степановна Юматова. В браке не состояла, детей не было.
Вторая сестра губернская секретарша Елизавета Степановна вышла замуж за местного дворянина и помещика Михаила Андреевича Шкапского. Она получила часть земли на востоке поместья, где заложила деревню Прасковьино, Шкапское тож, которая затем стала зваться Берказак / Беркадак.
Их дочь – Прасковья Михайловна, урождённая Шкапская, и унаследовала все земли от матери, которая в честь дочери назвала новое сельцо, а также обе деревни Юматово и Лекаревку от тётушки, бездетной Екатерины Степановны Юматовой.
Так племянница историка В.С. Юматова – Прасковья Михайловна Шкапская, в замужестве Россинская, стала полноправной хозяйкой обширных земель и крепостных крестьян. Барская усадьба находилась в Фальково (Лекаревке) с прислугой (7 муж., 8 жен.).
В Юматово же в 1861 году было 12 дворов, проживало 78 человек. Хозяйством заведовал отставной фейерверкер Василий Лебедев.
Вот экс-фейерверкер (унтер-офицерский чин в артиллерийских частях) удивился, побывав в ресторане Rossinsky в отеле Sheraton Ufa. При чём здесь гостиница? Смотрим историческую картинку под названием «Тайны большой Дёмы», где рассказывается как раз о семействе Россинских.
Процветание семьи зависело от бизнес-леди Прасковьи Михайловны Россинской (в девичестве Шкапской, а заодно племянницы первого уфимского историка и краеведа Василия Степановича Юматова).
Доход приносили юматовские и лекаревские имения. Сохранились некоторые сведения о дворянских усадебных комплексах в трёх деревнях. Но нет их видов, ностальгический образ по красивому фото. Автор: Dmitry Shvarts.
Основная загородная усадьба Россинских находилась в современной Лекаревке или Еланачево, Фалково тож, на берегу речки Дёмы, через которую ходил паром. Барский жилой комплекс находился рядом с крестьянскими дворами, по уставной грамоте в 1861 году 2 дома и 3 овина сельчан, которые близко «состоят от господской усадьбы», должны быть перенесены.
В самой дальней деревне Прасковьевка (Шкапская, Берказак), что стояла на ручье, тоже имелся помещичий комплекс строений, за которым присматривали дворовые. При установлении границ указывался впадавший в Дёму ключ, что «отделяет крестьянскую усадьбу от господской» (стояла на роднике). К примеру, дом крестьянина Андрона Давыдова, «находящийся смежно с господскою усадьбою в самом близком от неё разстоянии, подлежит перенесению на новое место», на другой конец селения.
Всего в Прасковьевке (Берказак) выгон с господской усадьбой занимал более 4 десятин / гектаров, отделяясь от крестьянских дворов, «вновь проведённою межою и находящихся между господскими строениями и гумном». Здесь, скорее всего, существовал комплекс только хозяйственных строений.
Как и в Юматово (Лагерное). Хотя «дворовых в этой деревне нет», но в уставной грамоте в 1861 году встречаем упоминание о господских усадьбе, гумне и хлебозапасном магазине (складе). И также 3 крестьянских дома стояли слишком близко к господской усадьбе и подлежали переносу на другой конец сельца.
«Так как господская усадьба окружена отведённою крестьянам землёю, что видно из плана, то владелица предоставляет себе право прогонять безпрепятственно свой скот на принадлежащие ей поля, по дороге ведущей из деревни Юматовой в деревню Мысовцеву».
После кончина матери и отца собственность разделили дети. В 1885 году в правах наследства на имения при Лекаревке и Юматово вступил подпоручик Евгений Владимирович Россинский. Также при Юматово дворянка Юлия Владимировна Лапина (жила в Уфе на улице Большой Казанской / Окт. революции в собственном доме) владела землёй, «доставшейся мне от матери моей – дворянки Прасковьи Михайловны Россинской».
По переписи 1895 года в Осоргинской волости жена коллежского советника Ю.В. Лапина имела свыше 500 десятин с усадьбой на площади 0,79 дес., а Е.В. Россинскому принадлежало три участка в 1113 дес. На одном находилась обширная усадьба в 10 дес.
В 1906 году Е.В. Россинский скончался, его поместье унаследовали дети брата Николая, на 1913 год раскинулась обширная усадьба на площади в 8 десятин, где велось полевое хозяйство, владельцы получали доход от рыбной ловли, имелась мельница с нефтяным двигателем. На 1916 год хозяйкой числилась дворянка Софья Фёдоровна Россинская (при дер. Лекаревке).
Сохранялось поместье Ю.В. Лапиной при Юматово (257,57 дес., усадьба – 3 дес.; в 1916 году оно принадлежало дворянину Александру Ивановичу Лапину). Юматовские помещики дождались выстрела «Авроры». Где стояли такие большие усадьбы, вопрос местным любителям истории.
В конце 1880-х годов рядом возникает станция Юматово (фото одноклассников), быстро превратившаяся в крупный торговый центр (на моём сайте есть две книги о хлебной торговле). Сама же деревня в 1906 году состояла всего из 17 дворов (145 жителей), в Лекаревке было 238 чел., в Берказаке – 156 чел.
Находилась деревня Юматово «по ровному возвышенному месту с незначительными скатами на С и Ю», по наделу протекала Дёма, в полях одно болото. Селение стояло в центре пахотных угодий. «В полях один овраг, по дну которого протекает ключ под названием "Голова"». Огородов ещё жители не держали, не любили картошку в Юматово.
А 20 июля 2017 года В.В. Путин провёл в Царевококшайске (ныне имя другое) заседание Совета по межнациональным отношениям. Слышали, что говорилось о развитии деревни?
На заседании упоминалось село Вятское Ярославской области. Уникум для всей страны, посмотрите в интернете: http://вятское-село.рф/, а лучше съездите. Так надо обустраивать Россию!
Каждое село или деревня уникальны, как Осоргино Уфимского района, куда всех приглашаю в следующее воскресенье.
Михаил Роднов, доктор исторических наук
Приглашаю на сайт «Роднов и его друзья»
Исторические картинки. Юматово. Alma mater
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