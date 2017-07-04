Исторические картинки. Литературное Осоргино

Десятилетия забвения породили невежество. Ну, ладно, в Уфе улицы переименовывали в честь боевиков, что взять с «нашей» никогда не избиравшейся народом власти. Но в пригородных посёлках сами инвесторы / застройщики решают как наречь новые улицы.Возле деревни Осоргино возводятся коттеджи на улицах Вишнёвая, Ягодная, Звёздная… Далее, видимо, пойдут Банановая, Таукитовая и т. д.А лучше, например, Сивцев Вражек. Почему? Так называется самый знаменитый роман Михаила Андреевича Осоргина (1878–1942, портрет выше). Начало:«В беспредельности Вселенной, в Солнечной системе, на Земле, в России, в Москве, в угловом доме Сивцева Вражка, в своем кабинете сидел в кресле…» Полюбопытствуйте в интернете о московском переулке Сивцев Вражек.Можно назвать улицы, скверы, площади именем писателя Михаила Осоргина, настоящая фамилия Ильин. Или Пермская – он родился в Перми, или Карло Гоцци, чью знаменитую пьесу «Турандот» для театра именно Осоргин перевёл на русский язык, или Бердяевская – в честь друга его, с которым в 1922 году их выслали из Совдепии на знаменитом «Философском пароходе», или Парижская – там в эмиграции он жил до июня 1940 года, когда с женой пришлось бежать от фашистов, или Масонская – Осоргин числился в ложе Великий восток Франции (Grand Orient de France), герб:Такое впечатление, что наши застройщики из русской литературы знакомы только с Буратино и Дуримаром…Миша Ильин с юности увлекался литературой и был очарован произведениями Аксакова. Тем более, что его предки связаны с аксаковским окружением. Именно поэтому писатель выбрал себе псевдоним «Осоргин», в честь старинного поместья к югу от Уфы, о котором отец вспоминал, затаив дыхание.Уфа, Осоргино… «как упоительны в России вечера»…М.А. Осоргин одна из культовых фигур Перми. Но уфимские страницы Михаила Андреевича Осоргина местные исследователи тоже изучают. Все нынешние и будущие жители деревень, посёлков, садовых товариществ и посадов вокруг Осоргино должны скачать на моём сайте сборник «Река времени. 2012». Там подробная статья краеведа Я.С. Свице о Вашем писателе – осоргинцы! Герб Осоргиных из Википедии, меч пронзивший луну:К 135-летию со дня рождения писателя, в декабре 2013 года в Уфе прошла конференция под названием «Дворянский род Осоргиных в истории и культуре России», материалы сборника опубликованы, но в интернете не размещены до сих пор. Надо искать в библиотеках.Считанное число селений Башкирии могут похвастаться сопричастностью к великой русской литературе! Аксаковское Надеждино и чеховские места под Белебеем, а затем – Осоргино.Дворянский род Осоргиных (Осорьиных) восходит к XV веку, из него вышла святая праведница Иулиания Лазаревская (Муромская). Память совершается 2 (15-го по современному) января. В этот день все Юлии в Осоргино и окрестностях должны получать цветы и подарки. Икона святой Иулиании ниже. Много ли у нас в Башкирии селений, имеющих «персональных» святых покровителей?Далёкий родственник святой Юлии подпоручик Фёдор Васильевич Осоргин (умер до 1811 года) считается основателем деревни Осоргино. Его единственный сын, коллежский ассесор Савва Фёдорович Осоргин в 1809–1812 годах даже выбирался губернским предводителем дворянства, один из высших постов в административной иерархии той эпохи.Но огромное поместье стали делить между наследниками, Фёдор Васильевич Осоргин выделил доли дочерям Надежде (по мужу Лукьянова), Анне (Гаславской), Акулине (Племянниковой) и Александре (Нагаткиной).Дочь Акулины Фёдоровны Племянниковой – Надежда Львовна Ильина являлась бабушкой писателя (найдите материалы Я.С. Свице в интернете).Осоргины приобрели земли вверх по речке Берсиянке, тут уже двести лет назад сложился своеобразный коттеджный посёлок из разбросанных дворянских усадеб наследников рода Осоргиных. Остатком является соседняя деревня Дебовка, в старину это часть Осоргино.На 1861 год здесь стояло пять барских усадебных комплексов. Три огромных: Нагаткиной (87 человек дворовой прислуги обоего пола!), Ильиной – бабушки литератора (40 чел.) и в отдалении Дебу (33 чел.). И две небольших – Горельской (18 чел.) и Филиппович (13 чел.). В Осоргино только крепостных дворовых насчитывалось 191 человек.Почти двести (с семьями) поваров, садовников, конюхов, мажордомов, горничных, кузнецов, плотников, музыкантов… Крестьян проживало, конечно, больше (смотри на моём сайте сборники «Река времени»). Попробуем разобраться в хитросплетениях здешней истории.Начнём с Нагаткиных. Подпоручица Александра Фёдоровна Нагаткина прожила длинную жизнь, схоронив супруга Василия Борисовича (около 1784 года рождения). Подпоручик В.Б. Нагаткин в 1832–1834 годах являлся Уфимским уездным предводителем дворянства.В 1850 году в Уфе были написаны портреты супругов Нагаткиных, они сохранились и ныне находятся в Самарском художественном музее (фото главного здания с сайта музея).Если Вы не были в этом замечательном музее, зайдите в такой же замечательный музей Аксакова в Уфе. Сотрудники его недавно издали редкую книгу (Переписка старших Аксаковых с детьми и внуками (1816–1836) / сост. Т.Е. Петрова и др. М., 2016), куда включили оба портрета.Семейство Нагаткиных было весьма богатым. Имелись ещё имения в Бирском и Бугурусланском уездах. К огромной усадьбе в Осоргино были также причислены 19 душ из последнего, но проживавшие здесь.Престарелая помещица в 1860 году начала передавать крепостную прислугу детям: коллежскому секретарю Дмитрию, коллежскому регистратору Андрею и надворной советнице Клавдии Филипович.В 1863 году всех многочисленных крепостных подпоручица Александра Фёдоровна Нагаткина отпустила на волю за огромный выкуп в 13 200 рублей. Барыня лично подписывала документы, видимо, проживала в Осоргино постоянно (или в летние месяцы).Обширный усадебный комплекс Нагаткиной находился рядом с крестьянскими домами. Жильё сельчан граничило с усадьбой Филипович и «господской усадьбой самой владелицы» (Нагаткиной) «и с Запада частию той же усадьбы, поселением дворовых людей и ржавцем» (ручьём). Стояла мельничная плотина, господское гумно было окопано канавой.Дворяне Нагаткины берегли поместье. В 1880–1890-е годы оно принадлежало Марии Васильевне Нагаткиной (усадьба на площади 1,5 гектара), в 1910-е годы имение являлось собственностью уже Марии Дмитриевны Нагаткиной (усадьба, видимо, с выгоном занимала 8 десятин). На одной из карт около 1912 года хутор Нагаткиных показан на западной окраине Осоргино. Старинная усадьба Нагаткиных, скорее всего, в урезанном виде сохранилась до революции.Где стоял огромный усадебный комплекс Нагаткиных – смогут сказать только старожилы Осоргино. Можно предположить, что на месте барского дворца ныне находятся административные здания вблизи остановки 142-го автобуса. И не на барских ли садах раскинулось садовое товарищество «Автодорожник»? А мост через Берсиянку в сторону Кляшево и Нижегородки на север не по бывшей ли мельничной плотине проходит?Дочь Александры Фёдоровны и Василия Борисовича Нагаткиных Клавдия Васильевна вышла замуж за отставного надворного советника и кавалера, то есть обладателя ордена, Егора (Георгия) Матвеевича Филиповича, и ещё в 1850-е годы родители выделили ей долю поместья, где стояла небольшая усадьба.Известны их некоторые дети. 30 января 1855 года родилась дочь Анна, крещена 5 февраля в Спасской церкви Уфы, восприемники – отставной гвардии капитан Пётр Васильевич Нагаткин и вдова подпоручица Александра Фёдоровна Нагаткина (брат и мама роженицы). В октябре 1856 года родился сын Константин, восприемники – снова бабушка и прапорщик ополчения Андрей Васильевич Нагаткин.В 1865 году крепостных отпустили на волю за 4080 рублей. Клавдия Васильевна Филиппович умерла от чахотки в 1870 году, в 1874 году скончался и супруг – Егор Матвеевич Филиппович.Имение унаследовали дети (дочь Елизавета Егоровна Филипович и др.), но здесь они уже не жили. Сначала под снос пошла усадьба, а к началу 1900-х годов вся земля была распродана.На карте 1895 года видны возле Осоргино Филиповка, бывшее имение Филиповичей, а выше по течению речки Берсиянки другой населённый пункт Горельская. Если усадьба Филиповичей стояла в самом Осоргино, то другие выстраивали новые жилые комплексы вверх по речушке.На 1861 год 63 мужских души крепостных принадлежали коллежской советнице Елизавете Львовне Горельской – дочери Акулины Фёдоровны Осоргиной и бузулукского помещика Льва Андреевича Племянникова. Это тётушка литератора.Она лично подписывала бумаги при отпуске крепостных на волю в 1862 году, видимо, проживала здесь постоянно, документ датируется 15-м марта, вряд ли в ещё зимнее время она специально приезжала.В 1864 году мужиков отпустили на волю за 7560 рублей, до 1874 года имение числилось за Горельской, далее она исчезает из истории. Поместье продано.Но где жили предки знаменитого литератора в Осоргино?В документах читаем, что большая усадьба коллежской ассесорши Надежды Львовны Ильиной (сестры Е.Л. Горельской и бабушки писателя) находилась в 3-й части сельца Осоргино, мужа звали Фёдор Александрович.Заметим, при усадьбе имелся пруд. Ну? Осоргинцы, где на Берсиянке сохранились остатки пруда и плотины? Вспомним, что Нагаткиным принадлежала водяная мельница.Рассуждаем. Возле пруда, недалеко друг от друга красовались два внушительных деревянных дворянских особняка, смотревших на водную гладь и в окна друг другу. Как, к примеру, усадьба «Алтуфьево» на окраине Москвы (фото).«И портик мраморный, водою окружённый / Удвоен зеркалом озёрным отражённый», писал Жак Делиль, французский поэт (1738–1813), автор знаменитой поэмы «Сады, или искусство украшать сельские виды». В XIX веке книга имела оглушительный успех в России, использовалась как руководство по садово-парковому дизайну.Переводчик Делиля А. Воейков в 1814 году добавил про московские сады:Старинные сады, монархов славных ихОстанки славные, почтенны ввек для них,Вельмож, царей, цариц святятся именами,И вкуса древнего им служат образцами.Увеселительный Коломенский дворец,Где обитал Петра Великого отец,И где Великий сей младенец в свет родился,И в Вифлеем чертог царя преобразился;На берегу Москвы обширный сад густой,Лип, вишен, яблонь лес, где часто в летний зной,Любя прохладу вод и тени древ густыя,Честолюбивая покоилась София.Современные жители Осоргино повторяют опыт далёких предшественников, разводивших на брегах дикой Берсиянки чудесные сады, менявших ландшафт по урокам Жака Делиля.Тем временем Н.Л. Ильина в 1864 году крепостных перевела на выкуп за 8520 руб. Сначала дела шли неплохо (не считая смерти мужа). Сын, Владимир Фёдорович Ильин даже приобрёл возле соседней деревни Кляшево кусочек землицы в 1210 гектаров. Но в начале 1890-х годов действительный статский советник В.Ф. Ильин уже продавал землю возле Кляшево переселенцам. Свой адрес указал: Санкт-Петербург, ул. Малая Итальянская, дом 6. В.Ф. Ильин – Тургайский вице-губернатор в 1883 году.Не покинувшая уфимскую землю матушка, Надежда Львовна Ильина, сначала распрощалась с усадьбой и переехала в город, содержать старинное дворянское гнездо было дорого. А в 1895 году она продаёт последние 129 десятин / гектаров и навсегда покидает родные места.Другой сын, Андрей Фёдорович Ильин (1836–1893), который родился здесь и вырос в прекрасном Осоргино, живёт и служит в Перми. Жена – Елена Александровна Савина (1846–1906). Сын Миша сохранил впечатления.Приезжавшие в начале 1890-х годов из Перми в Уфу Андрей Фёдорович Ильин с Мишей, будущим писателем, жили в городском доме бабушки. Она в первый же день приезда говорила внуку: «Проси отца свозить тебя в именье посмотреть нашу землю. Земли-то теперь мало осталось, всё разделено да распродано». Но съездить не удалось.Зато М.А. Ильин (Осоргин) оставил портрет последней помещицы – Надежды Львовны Ильиной. «Когда шли обедать, я вёл её под руку в столовую, и были мы с ней одного роста, потому что от тягости больших лет бабушка стала совсем низенькой. А с ней жила такая же маленькая и сгорбленная старушка из бывших крепостных, нянчившая моего отца и всех его сестёр и братьев». Узнав о визите внучка барыни, в Уфу из Осоргино специально приехали бывшие дворовые.«"Своей" земли я так никогда и не видал, она скоро была продана; а "своих" бывших крепостных видел. Видел, во-первых, суетливую старушку-няню, которая жила в семье другой тётки, ведала хозяйством и на всех ласково ворчала. И ещё приехал из деревни старый повар невероятных лет и свертел нам мороженое. Меня он поцеловал в плечо – и я был так изумлён, что не знал, что мне делать… Мне велели подать повару руку и поцеловать его. Он пробыл день и уехал – только посмотреть на нас и приезжал».Из заметки видны кулинарные традиции Осоргино. Огромные усадьбы обслуживал без сомнения внушительный штат кухонной прислуги, кормивший господ уж конечно не щами. В Осоргино полтора столетия назад делали мороженое!Если кто-нибудь из предпринимателей захочет открыть в Осоргино кафе-мороженое, назовите его «Осоргинский пломбир». Может потомки того повара-мороженщика до сих пор живут в Осоргино?А Дебовка, спросит внимательный Читатель? Нет, нет, никак не забыл.Вспомним начало. Одна из дочерей основателя деревни Фёдора Васильевича Осоргина Анна вышла замуж за коллежского ассесора Михаила Николаевича Гаславского, а уже их доченька – Александра Михайловна Гаславская связала свою судьбу … ах, какая партия! ... с генерал-майором Александром Осиповичем Дебу (1802–1862).Это был сын одного из Оренбургских гражданских губернаторов (в Уфе) тайного советника Иосифа Львовича Дебу, из итальянцев. Об этой семье много можно рассказать, но современные осоргинцы люди передовые. Почитайте в интернете. Про Вашего бывшего барина есть отдельная статья. Умер А.О. Дебу в Туркестане во время несения службы.Видимо, ещё Гаславские выстроили усадьбу и перевели своих крепостных выше по течению Берсиянки. В поместье генерал-лейтенантши Александры Михайловны Дебу на ручье стояла мельница, рядом имелся заповедный березник, господский лес, именовавшийся «Средний колок».На судьбу Дебовки повлияла гибель мужа помещицы, вдова-генеральша, получавшая большой пенсион, обитать на брегах Берсиянки не пожелала.Дворовых распустили, крепостных крестьян перевели на оброк и ... забыли. «Землевладелица живёт в Петербурге, заведует имением прикащик не имеющий ни каких уполномочий», жаловались мужики. Имение было «заброшено» помещицей, жители за 10 лет разбрелись, 55 душ вообще выселились, оставшиеся подавали прошение в 1881 году сенатору Ковалевскому, ревизовавшему Уфимскую губернию. Хозяйка здесь не жила и не приезжала, усадьба, наверняка, использовалась исключительно с хозяйственными целями, постепенно разрушаясь.Казус с Дебовкой всплыл в 1883 году, когда император Александр III приказал всех оставшихся крепостных перевести на выкуп. «Но ещё тяжелее и на этот раз уже непонятнее стало наше положение с настоящего года, – жаловались уполномоченные Дебовки Григорий Самсонов и Лаврентий Анофриев, – когда нам объявили, что с 1-го января 1883 года мы считаемся на выкупе, а мы ни чего не знаем. Ни кто акта о выкупе у нас не составлял». Границы надела не установлены. «Трудно даже поверить, но это так».Тем не менее, жена генерала Александра Михайловна Дебу даже в 1895 году сохраняла в Осоргинской волости два участка площадью свыше 500 дес.На первом под усадьбой находилось целых 5 десятин. По переписи 1912 года уже М.В. и П.А. Дебу являлись собственниками 512,29 дес. возле дер. Дебовка (усадьба 4 дес.), земля в основном сдавалась в аренду. Поместье оставалось за ними и в 1916 г. (Михаил Васильевич и Павел Александрович Дебу). Не ясно, приезжали ли собственники в Уфимский уезд (известен также Григорий Александрович Дебу, имевший поместье в Самарской губернии), но усадьба существовала.И это только кусочек обширной истории небольшого Осоргино с Дебовкой. Далее приглашаю в сторону бурного Уршака. Из Осоргино дорога ведёт на Енгалыш. Вокруг тоже стояли барские особняки.