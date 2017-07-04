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Исторические картинки. Литературное Осоргино










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Десятилетия забвения породили невежество. Ну, ладно, в Уфе улицы переименовывали в честь боевиков, что взять с «нашей» никогда не избиравшейся народом власти. Но в пригородных посёлках сами инвесторы / застройщики решают как наречь новые улицы.

Исторические картинки. Литературное Осоргино


Возле деревни Осоргино возводятся коттеджи на улицах Вишнёвая, Ягодная, Звёздная… Далее, видимо, пойдут Банановая, Таукитовая и т. д.

А лучше, например, Сивцев Вражек. Почему? Так называется самый знаменитый роман Михаила Андреевича Осоргина (1878–1942, портрет выше). Начало:

«В беспредельности Вселенной, в Солнечной системе, на Земле, в России, в Москве, в угловом доме Сивцева Вражка, в своем кабинете сидел в кресле…» Полюбопытствуйте в интернете о московском переулке Сивцев Вражек.

Можно назвать улицы, скверы, площади именем писателя Михаила Осоргина, настоящая фамилия Ильин. Или Пермская – он родился в Перми, или Карло Гоцци, чью знаменитую пьесу «Турандот» для театра именно Осоргин перевёл на русский язык, или Бердяевская – в честь друга его, с которым в 1922 году их выслали из Совдепии на знаменитом «Философском пароходе», или Парижская – там в эмиграции он жил до июня 1940 года, когда с женой пришлось бежать от фашистов, или Масонская – Осоргин числился в ложе Великий восток Франции (Grand Orient de France), герб:

Исторические картинки. Литературное Осоргино


Такое впечатление, что наши застройщики из русской литературы знакомы только с Буратино и Дуримаром…

Миша Ильин с юности увлекался литературой и был очарован произведениями Аксакова. Тем более, что его предки связаны с аксаковским окружением. Именно поэтому писатель выбрал себе псевдоним «Осоргин», в честь старинного поместья к югу от Уфы, о котором отец вспоминал, затаив дыхание.

Уфа, Осоргино… «как упоительны в России вечера»…

М.А. Осоргин одна из культовых фигур Перми. Но уфимские страницы Михаила Андреевича Осоргина местные исследователи тоже изучают. Все нынешние и будущие жители деревень, посёлков, садовых товариществ и посадов вокруг Осоргино должны скачать на моём сайте сборник «Река времени. 2012». Там подробная статья краеведа Я.С. Свице о Вашем писателе – осоргинцы! Герб Осоргиных из Википедии, меч пронзивший луну:

Исторические картинки. Литературное Осоргино


К 135-летию со дня рождения писателя, в декабре 2013 года в Уфе прошла конференция под названием «Дворянский род Осоргиных в истории и культуре России», материалы сборника опубликованы, но в интернете не размещены до сих пор. Надо искать в библиотеках.

Считанное число селений Башкирии могут похвастаться сопричастностью к великой русской литературе! Аксаковское Надеждино и чеховские места под Белебеем, а затем – Осоргино.

Дворянский род Осоргиных (Осорьиных) восходит к XV веку, из него вышла святая праведница Иулиания Лазаревская (Муромская). Память совершается 2 (15-го по современному) января. В этот день все Юлии в Осоргино и окрестностях должны получать цветы и подарки. Икона святой Иулиании ниже. Много ли у нас в Башкирии селений, имеющих «персональных» святых покровителей?

Исторические картинки. Литературное Осоргино


Далёкий родственник святой Юлии подпоручик Фёдор Васильевич Осоргин (умер до 1811 года) считается основателем деревни Осоргино. Его единственный сын, коллежский ассесор Савва Фёдорович Осоргин в 1809–1812 годах даже выбирался губернским предводителем дворянства, один из высших постов в административной иерархии той эпохи.

Но огромное поместье стали делить между наследниками, Фёдор Васильевич Осоргин выделил доли дочерям Надежде (по мужу Лукьянова), Анне (Гаславской), Акулине (Племянниковой) и Александре (Нагаткиной).

Дочь Акулины Фёдоровны Племянниковой – Надежда Львовна Ильина являлась бабушкой писателя (найдите материалы Я.С. Свице в интернете).

Осоргины приобрели земли вверх по речке Берсиянке, тут уже двести лет назад сложился своеобразный коттеджный посёлок из разбросанных дворянских усадеб наследников рода Осоргиных. Остатком является соседняя деревня Дебовка, в старину это часть Осоргино.

На 1861 год здесь стояло пять барских усадебных комплексов. Три огромных: Нагаткиной (87 человек дворовой прислуги обоего пола!), Ильиной – бабушки литератора (40 чел.) и в отдалении Дебу (33 чел.). И две небольших – Горельской (18 чел.) и Филиппович (13 чел.). В Осоргино только крепостных дворовых насчитывалось 191 человек.

Почти двести (с семьями) поваров, садовников, конюхов, мажордомов, горничных, кузнецов, плотников, музыкантов… Крестьян проживало, конечно, больше (смотри на моём сайте сборники «Река времени»). Попробуем разобраться в хитросплетениях здешней истории.

Начнём с Нагаткиных. Подпоручица Александра Фёдоровна Нагаткина прожила длинную жизнь, схоронив супруга Василия Борисовича (около 1784 года рождения). Подпоручик В.Б. Нагаткин в 1832–1834 годах являлся Уфимским уездным предводителем дворянства.

В 1850 году в Уфе были написаны портреты супругов Нагаткиных, они сохранились и ныне находятся в Самарском художественном музее (фото главного здания с сайта музея).

Исторические картинки. Литературное Осоргино


Если Вы не были в этом замечательном музее, зайдите в такой же замечательный музей Аксакова в Уфе. Сотрудники его недавно издали редкую книгу (Переписка старших Аксаковых с детьми и внуками (1816–1836) / сост. Т.Е. Петрова и др. М., 2016), куда включили оба портрета.

Семейство Нагаткиных было весьма богатым. Имелись ещё имения в Бирском и Бугурусланском уездах. К огромной усадьбе в Осоргино были также причислены 19 душ из последнего, но проживавшие здесь.

Престарелая помещица в 1860 году начала передавать крепостную прислугу детям: коллежскому секретарю Дмитрию, коллежскому регистратору Андрею и надворной советнице Клавдии Филипович.

В 1863 году всех многочисленных крепостных подпоручица Александра Фёдоровна Нагаткина отпустила на волю за огромный выкуп в 13 200 рублей. Барыня лично подписывала документы, видимо, проживала в Осоргино постоянно (или в летние месяцы).

Обширный усадебный комплекс Нагаткиной находился рядом с крестьянскими домами. Жильё сельчан граничило с усадьбой Филипович и «господской усадьбой самой владелицы» (Нагаткиной) «и с Запада частию той же усадьбы, поселением дворовых людей и ржавцем» (ручьём). Стояла мельничная плотина, господское гумно было окопано канавой.

Дворяне Нагаткины берегли поместье. В 1880–1890-е годы оно принадлежало Марии Васильевне Нагаткиной (усадьба на площади 1,5 гектара), в 1910-е годы имение являлось собственностью уже Марии Дмитриевны Нагаткиной (усадьба, видимо, с выгоном занимала 8 десятин). На одной из карт около 1912 года хутор Нагаткиных показан на западной окраине Осоргино. Старинная усадьба Нагаткиных, скорее всего, в урезанном виде сохранилась до революции.

Где стоял огромный усадебный комплекс Нагаткиных – смогут сказать только старожилы Осоргино. Можно предположить, что на месте барского дворца ныне находятся административные здания вблизи остановки 142-го автобуса. И не на барских ли садах раскинулось садовое товарищество «Автодорожник»? А мост через Берсиянку в сторону Кляшево и Нижегородки на север не по бывшей ли мельничной плотине проходит?

Дочь Александры Фёдоровны и Василия Борисовича Нагаткиных Клавдия Васильевна вышла замуж за отставного надворного советника и кавалера, то есть обладателя ордена, Егора (Георгия) Матвеевича Филиповича, и ещё в 1850-е годы родители выделили ей долю поместья, где стояла небольшая усадьба.

Известны их некоторые дети. 30 января 1855 года родилась дочь Анна, крещена 5 февраля в Спасской церкви Уфы, восприемники – отставной гвардии капитан Пётр Васильевич Нагаткин и вдова подпоручица Александра Фёдоровна Нагаткина (брат и мама роженицы). В октябре 1856 года родился сын Константин, восприемники – снова бабушка и прапорщик ополчения Андрей Васильевич Нагаткин.

В 1865 году крепостных отпустили на волю за 4080 рублей. Клавдия Васильевна Филиппович умерла от чахотки в 1870 году, в 1874 году скончался и супруг – Егор Матвеевич Филиппович.

Имение унаследовали дети (дочь Елизавета Егоровна Филипович и др.), но здесь они уже не жили. Сначала под снос пошла усадьба, а к началу 1900-х годов вся земля была распродана.

Исторические картинки. Литературное Осоргино


На карте 1895 года видны возле Осоргино Филиповка, бывшее имение Филиповичей, а выше по течению речки Берсиянки другой населённый пункт Горельская. Если усадьба Филиповичей стояла в самом Осоргино, то другие выстраивали новые жилые комплексы вверх по речушке.

На 1861 год 63 мужских души крепостных принадлежали коллежской советнице Елизавете Львовне Горельской – дочери Акулины Фёдоровны Осоргиной и бузулукского помещика Льва Андреевича Племянникова. Это тётушка литератора.

Она лично подписывала бумаги при отпуске крепостных на волю в 1862 году, видимо, проживала здесь постоянно, документ датируется 15-м марта, вряд ли в ещё зимнее время она специально приезжала.

В 1864 году мужиков отпустили на волю за 7560 рублей, до 1874 года имение числилось за Горельской, далее она исчезает из истории. Поместье продано.

Но где жили предки знаменитого литератора в Осоргино?

В документах читаем, что большая усадьба коллежской ассесорши Надежды Львовны Ильиной (сестры Е.Л. Горельской и бабушки писателя) находилась в 3-й части сельца Осоргино, мужа звали Фёдор Александрович.

Заметим, при усадьбе имелся пруд. Ну? Осоргинцы, где на Берсиянке сохранились остатки пруда и плотины? Вспомним, что Нагаткиным принадлежала водяная мельница.

Рассуждаем. Возле пруда, недалеко друг от друга красовались два внушительных деревянных дворянских особняка, смотревших на водную гладь и в окна друг другу. Как, к примеру, усадьба «Алтуфьево» на окраине Москвы (фото).

Исторические картинки. Литературное Осоргино


«И портик мраморный, водою окружённый / Удвоен зеркалом озёрным отражённый», писал Жак Делиль, французский поэт (1738–1813), автор знаменитой поэмы «Сады, или искусство украшать сельские виды». В XIX веке книга имела оглушительный успех в России, использовалась как руководство по садово-парковому дизайну.

Переводчик Делиля А. Воейков в 1814 году добавил про московские сады:

Старинные сады, монархов славных их
Останки славные, почтенны ввек для них,
Вельмож, царей, цариц святятся именами,
И вкуса древнего им служат образцами.
Увеселительный Коломенский дворец,
Где обитал Петра Великого отец,
И где Великий сей младенец в свет родился,
И в Вифлеем чертог царя преобразился;
На берегу Москвы обширный сад густой,
Лип, вишен, яблонь лес, где часто в летний зной,
Любя прохладу вод и тени древ густыя,
Честолюбивая покоилась София.

Современные жители Осоргино повторяют опыт далёких предшественников, разводивших на брегах дикой Берсиянки чудесные сады, менявших ландшафт по урокам Жака Делиля.

Тем временем Н.Л. Ильина в 1864 году крепостных перевела на выкуп за 8520 руб. Сначала дела шли неплохо (не считая смерти мужа). Сын, Владимир Фёдорович Ильин даже приобрёл возле соседней деревни Кляшево кусочек землицы в 1210 гектаров. Но в начале 1890-х годов действительный статский советник В.Ф. Ильин уже продавал землю возле Кляшево переселенцам. Свой адрес указал: Санкт-Петербург, ул. Малая Итальянская, дом 6. В.Ф. Ильин – Тургайский вице-губернатор в 1883 году.

Не покинувшая уфимскую землю матушка, Надежда Львовна Ильина, сначала распрощалась с усадьбой и переехала в город, содержать старинное дворянское гнездо было дорого. А в 1895 году она продаёт последние 129 десятин / гектаров и навсегда покидает родные места.

Другой сын, Андрей Фёдорович Ильин (1836–1893), который родился здесь и вырос в прекрасном Осоргино, живёт и служит в Перми. Жена – Елена Александровна Савина (1846–1906). Сын Миша сохранил впечатления.

Приезжавшие в начале 1890-х годов из Перми в Уфу Андрей Фёдорович Ильин с Мишей, будущим писателем, жили в городском доме бабушки. Она в первый же день приезда говорила внуку: «Проси отца свозить тебя в именье посмотреть нашу землю. Земли-то теперь мало осталось, всё разделено да распродано». Но съездить не удалось.

Зато М.А. Ильин (Осоргин) оставил портрет последней помещицы – Надежды Львовны Ильиной. «Когда шли обедать, я вёл её под руку в столовую, и были мы с ней одного роста, потому что от тягости больших лет бабушка стала совсем низенькой. А с ней жила такая же маленькая и сгорбленная старушка из бывших крепостных, нянчившая моего отца и всех его сестёр и братьев». Узнав о визите внучка барыни, в Уфу из Осоргино специально приехали бывшие дворовые.

«"Своей" земли я так никогда и не видал, она скоро была продана; а "своих" бывших крепостных видел. Видел, во-первых, суетливую старушку-няню, которая жила в семье другой тётки, ведала хозяйством и на всех ласково ворчала. И ещё приехал из деревни старый повар невероятных лет и свертел нам мороженое. Меня он поцеловал в плечо – и я был так изумлён, что не знал, что мне делать… Мне велели подать повару руку и поцеловать его. Он пробыл день и уехал – только посмотреть на нас и приезжал».

Из заметки видны кулинарные традиции Осоргино. Огромные усадьбы обслуживал без сомнения внушительный штат кухонной прислуги, кормивший господ уж конечно не щами. В Осоргино полтора столетия назад делали мороженое!

Исторические картинки. Литературное Осоргино


Если кто-нибудь из предпринимателей захочет открыть в Осоргино кафе-мороженое, назовите его «Осоргинский пломбир». Может потомки того повара-мороженщика до сих пор живут в Осоргино?

А Дебовка, спросит внимательный Читатель? Нет, нет, никак не забыл.

Вспомним начало. Одна из дочерей основателя деревни Фёдора Васильевича Осоргина Анна вышла замуж за коллежского ассесора Михаила Николаевича Гаславского, а уже их доченька – Александра Михайловна Гаславская связала свою судьбу … ах, какая партия! ... с генерал-майором Александром Осиповичем Дебу (1802–1862).

Это был сын одного из Оренбургских гражданских губернаторов (в Уфе) тайного советника Иосифа Львовича Дебу, из итальянцев. Об этой семье много можно рассказать, но современные осоргинцы люди передовые. Почитайте в интернете. Про Вашего бывшего барина есть отдельная статья. Умер А.О. Дебу в Туркестане во время несения службы.

Видимо, ещё Гаславские выстроили усадьбу и перевели своих крепостных выше по течению Берсиянки. В поместье генерал-лейтенантши Александры Михайловны Дебу на ручье стояла мельница, рядом имелся заповедный березник, господский лес, именовавшийся «Средний колок».

На судьбу Дебовки повлияла гибель мужа помещицы, вдова-генеральша, получавшая большой пенсион, обитать на брегах Берсиянки не пожелала.

Дворовых распустили, крепостных крестьян перевели на оброк и ... забыли. «Землевладелица живёт в Петербурге, заведует имением прикащик не имеющий ни каких уполномочий», жаловались мужики. Имение было «заброшено» помещицей, жители за 10 лет разбрелись, 55 душ вообще выселились, оставшиеся подавали прошение в 1881 году сенатору Ковалевскому, ревизовавшему Уфимскую губернию. Хозяйка здесь не жила и не приезжала, усадьба, наверняка, использовалась исключительно с хозяйственными целями, постепенно разрушаясь.

Казус с Дебовкой всплыл в 1883 году, когда император Александр III приказал всех оставшихся крепостных перевести на выкуп. «Но ещё тяжелее и на этот раз уже непонятнее стало наше положение с настоящего года, – жаловались уполномоченные Дебовки Григорий Самсонов и Лаврентий Анофриев, – когда нам объявили, что с 1-го января 1883 года мы считаемся на выкупе, а мы ни чего не знаем. Ни кто акта о выкупе у нас не составлял». Границы надела не установлены. «Трудно даже поверить, но это так».

Тем не менее, жена генерала Александра Михайловна Дебу даже в 1895 году сохраняла в Осоргинской волости два участка площадью свыше 500 дес.

На первом под усадьбой находилось целых 5 десятин. По переписи 1912 года уже М.В. и П.А. Дебу являлись собственниками 512,29 дес. возле дер. Дебовка (усадьба 4 дес.), земля в основном сдавалась в аренду. Поместье оставалось за ними и в 1916 г. (Михаил Васильевич и Павел Александрович Дебу). Не ясно, приезжали ли собственники в Уфимский уезд (известен также Григорий Александрович Дебу, имевший поместье в Самарской губернии), но усадьба существовала.

И это только кусочек обширной истории небольшого Осоргино с Дебовкой. Далее приглашаю в сторону бурного Уршака. Из Осоргино дорога ведёт на Енгалыш. Вокруг тоже стояли барские особняки.

Михаил Роднов, доктор исторических наук

Приглашаю на сайт «Роднов и его друзья»




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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

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  • 1 | 30.07.2017, 12:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Так много интересного узнаешь об Уфимской губернии от Михаила Родного.
Но почему-то он ничего не говорит об "коренном народе" Уфимской Губернии,- о башкирах. и их вкладе в её процветание ...



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  • 2 | 30.07.2017, 12:21 | Автор: Не зарегистрирован
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"Десятилетия забвения породили невежество. Ну, ладно, в Уфе улицы переименовывали в честь боевиков..."

================

Писал бы ты, Михаил, как краевед и не лез в политику. Давно, ведь, хамишь.



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  • 3 | 30.07.2017, 12:30 | Автор: Не зарегистрирован
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Башкиры никогда не были коренным населением Уфимской губернии.Башкиры- коренное население в Зауралье.



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  • 4 | 30.07.2017, 13:39 | Автор: Не зарегистрирован
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Спасибо, господин Роднов.
Очень интересный материал.



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  • 5 | 30.07.2017, 13:48 | Автор: Зулия
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знакомы только с Буратино и Дуримаром…
-----------------
ДурЕмар вобщето.



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  • 6 | 30.07.2017, 13:57 | Автор: Зулия
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Считанное число селений Башкирии могут похвастаться сопричастностью к великой русской литературе!
-----------------------
Русский язык за всю историю нашего народа и государства накопил в себе множество ксенофобских слов и выражений.

Как правило, с негативной оценкой чужаков, образное обозначение внешних врагов на протяжении всей истории. На основании ксенофобных характеристик лингвисты выяснили, кто из народов мира вредил русским больше всего. Оказалось – татары, тут и чертополох, зовущийся в говорах татарник, чирьи и нарывы, именуемые барин-татарин. Вспомним и меткое русское выражение о больной голове – татары в башке молотят. Не жалует русский язык и немцев. О язвах на коже в Сибири говорят – немцы сели, тараканов в России прозывают прусаками, швабами и немцами. Саранчу именуют шведами.

Так отложилось в памяти русского потомства, как татары, немцы, шведы, подобно полчищам насекомых, вторгались на наши земли, уничтожая все на своем пути.
Осталась в языке ксенофобская память и о поляках. От имени мазовецких поляков пошло русское прозвище мазурик, то есть вор, пройдоха. Помнит русский язык французское нашествие. С тех пор завелось в русском языке слово шаромыжник, от французского cherami– дорогой друг, так голодные французы, скитаясь по холодной России в 1812 году, просили чего поесть. С тех пор это слово означает – шатун и плут

Русские имеют древнюю привычку хранить имена своих исторических врагов в кличках домашних животных, психологически точно выверенный путь преодоления страха перед врагами. Если именем врага назвать кота или собаку, то враг перестает быть страшным. И впрямь кошачье прозвище Мурзик напоминает нам о том, что этих хитрых, умных, ловких животных наши предки метко сравнивали с Мурзой, татарским князем, вековым поработителем русского народа. Или вот в Сибири широко распространена собачья кличка Кучум, разумеется, в честь сибирского хана, побежденного Ермаком Тимофеевичем. Собак черной масти, причем исключительно дворовых, в России непременно кличут Цыган. А теперь прикиньте, сколько бродит по России рыжих котов по кличке Чубайс. Наш язык и по сей день исправно выполняет свою традиционную обязанность – сохранять в народной памяти имена врагов нации.

Татары, шведы, поляки, немцы – с ними все ясно – внешние враги и постоянные приграничные соперники. Но вот что интересно, почему два народа, никогда не ходившие против русских открытой войной, удостоились в русском языке наибольшего количества ксенофобских наименований. Эти два народа – цыгане и евреи. Их именами называют в русском языке вещи, которые похожи на настоящие, но только внешне. Разбавленную самопальную водку называют цыганское молоко, козу кличут жидовской коровой, луну – цыганским солнцем, мелкий короткий дождик, как ни на что не годный, прозван у нас жидовским дождем, сильный мороз – цыганским жаром. Жидками русские зовут кусачих насекомых и домашних муравьев, жидами зовут воробьев, которые тучей налетают откуда ни возьмись и сильно вредят крестьянским посевам. Цыганской рыбой прозвали головастиков, вроде и рыба, а не настоящая, жидолкойзовут мелкую рыбешку гольца, не годящуюся в пищу. Интересно, что этническим названием евреев метят опасные ядовитые растения, физалис, к примеру, зовут вишня жидовская. В Малороссии жидками именуют поганки, гриб-дождевик русские называют цыганский табак. Цыганское золото, еврейское золото – всякий поддельный под золото металл. Немалый перечень прилипчивых заразных болезней удостоены той же этнической меты: лишай – жид-жидовин, сибирская язва – жидовка, озноб – цыганский пот.

Беспристрасные лингвистические исследования показывают: ну, не любят русские евреев. Не любят, и точка, и нелюбви этой уже много веков – с времен распятия евреями Христа.



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  • 7 | 30.07.2017, 14:11 | Автор: Не зарегистрирован
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2 | 30.07.2017, 12:30 | Автор: Не зарегистрирован
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Башкиры никогда не были коренным населением Уфимской губернии.Башкиры- коренное население в Зауралье.
--------------
Скорее берега Керулена



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  • 8 | 30.07.2017, 14:29 | Автор: Не зарегистрирован
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Посольство России высказало недоумение по поводу последнего заявления Рекса Тиллерсона о санкциях

Ранее госсекретарь США объяснил введение новых ограничительных мер стремлением выстроить отношения с Россией.

«В Вашингтоне так и не поняли, что методы давления и нажима в отношении России не работают», — заявила пресс-служба посольства России в США. Представители МИДа также добавили, что санкциями «тем более» не добиться улучшения отношений. Заявление российской стороны приводит ТАСС.
Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что новые ограничения отражают желание американского народа видеть со стороны России шаги к улучшению отношений. Он также выразил надежду, что при налаживании сотрудничества между двумя странами эти санкции больше не понадобятся.

Напомним, законопроект о новых ограничительных мерах в отношении России, Ирана и Северной Кореи уже был одобрен в палате представителей и сенате. Теперь документ должен будет подписать президент США Дональд Трамп.

В числе прочего, новый законопроект запрещает президенту снимать уже введенные санкции без одобрения Конгресса
-----------------
Пора нашим депутатам опять пить шампанское.
Санкции россиянам только на пользу.



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  • 9 | 30.07.2017, 14:35 | Автор: blunt
    Публикации: 18 | Комментарии: 17148 | Рейтинг: +3276,6
Опубликован рейтинг городов России по качеству работы коммунальных служб: исследование провел фонд Domofond.ru на основе опроса 258,5 тыс. человек. В среднем по стране респонденты оценили работу коммунальщиков на 5 баллов из 10 возможных: авторы исследования отмечают, что общая оценка ухудшилась на 0,4 балла по сравнению с 2016 годом. Лидером рейтинга стал Нижневартовск (6,8 баллов), аутсайдером – Махачкала (4,1). Из Башкирии в топ-100 попали два города: позиции Уфы заметно ухудшились, Стерлитамак же поднялся на одну строчку.

Столица региона занимает 59 место в рейтинге, потеряв 12 пунктов по сравнению с прошлым годом. Уфа получила в среднем 5,1 балл, сообщается, что в опросе приняли участие 3025 человек. Столь радикальное падение позиций в рейтинге (12 пунктов или больше

Подробнее на РБК:
http://ufa.rbc.ru/ufa/28/07/2017/597aec7b9a794782a657ca44?fr
om=main
---------------
Ялалова в завбани.



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  • 10 | 30.07.2017, 14:38 | Автор: blunt
    Публикации: 18 | Комментарии: 17148 | Рейтинг: +3276,6
6 | 30.07.2017, 14:29 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Посольство России высказало недоумение по поводу последнего заявления Рекса Тиллерсона о санкциях

Ранее госсекретарь США объяснил введение новых ограничительных мер стремлением выстроить отношения с Россией.

«В Вашингтоне так и не поняли, что методы давления и нажима в отношении России не работают», — заявила пресс-служба посольства России в США. Представители МИДа также добавили, что санкциями «тем более» не добиться улучшения отношений. Заявление российской стороны приводит ТАСС.
Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что новые ограничения отражают желание американского народа видеть со стороны России шаги к улучшению отношений. Он также выразил надежду, что при налаживании сотрудничества между двумя странами эти санкции больше не понадобятся.

Напомним, законопроект о новых ограничительных мерах в отношении России, Ирана и Северной Кореи уже был одобрен в палате представителей и сенате. Теперь документ должен будет подписать президент США Дональд Трамп.

В числе прочего, новый законопроект запрещает президенту снимать уже введенные санкции без одобрения Конгресса
-----------------
Пора нашим депутатам опять пить шампанское.
Санкции россиянам только на пользу.
-------------
Побольше пальмового масла в сыры.
Извести в молоко.
Туалетной бумаги в колбасу.



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  • 11 | 30.07.2017, 15:29 | Автор: blunt
    Публикации: 18 | Комментарии: 17148 | Рейтинг: +3276,6
США могут заморозить $109 млрд вложений России в американские бумаги
А в ответ мы можем выслать еще несколько дипломатов. Пусть американцы не сомневаются в нашей решимости.
Интересно, что до сих пор ни один тупорылый державник не подверг сомнению политику российского правительства по размещению бюджетных средств в американские ценные бумаги под мизерные проценты. Дескать, начальству виднее. Государство не обеднеет...)
Новый американский законопроект предусматривает «спецотчет о потенциальном эффекте санкций в форме блокирования вложений в суверенный (государственный) долг и деривативы».
США уже пользовались приемом «замораживания» денег других стран, которые вложены в американские финансовые инструменты. Например, иранские активы были заморожены в 1979 г., а активы центрального банка Ирана, находящиеся в США – в 2016 г. В 2011 – 2012 гг. были заморожены сирийские активы. В 2011 г. - активы ливийского правительства под предлогом «экстраординарная угроза безопасности, иностранной политике и экономике США...»
----------------
Пропал кац.
Очевидно, его наняли закупорить канализацию в американском посольстве.
Сейчас рыскает по московской канализации в поисках всех лазеек для пиндосовского гавна.
Вот это будет достойный ответ.
А в это время Харя ходит вокруг посольства и терзает уши ихних дипломатов игрой на курае.
Достойнейшие из достойных эти наши квазипатриоты.



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  • 12 | 30.07.2017, 15:46 | Автор: Не зарегистрирован
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Ялалова в завбани"
_____________
А того кто назначил Я. и Афонина кем изволите?&
Кочегаром?
Кажется, но и там у него ничего толкового ситне получится?



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  • 13 | 30.07.2017, 15:49 | Автор: Не зарегистрирован
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Зулия, а Запорожец как в простонародье зовут?



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  • 14 | 30.07.2017, 15:49 | Автор: Не зарегистрирован
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сегодня блунд портянок натаскал: видимо ежику подсобить решил.
Хотя ежик небесплатно набивает нам мозги портяночной пропагандой,наверное надоело блунту в одном вагончике с гастерами обедать,решил пойти подработать госдеповском пиаре.
.......
Почему Дмитрий Быков уехал на Украину?Потому что в России перекрыли перевод денег через НКО; а на Украине разумеется нет.
Егерь - ты уже должен блунду бакинских бумажек......



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  • 15 | 30.07.2017, 16:46 | Автор: Не зарегистрирован
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1 | 30.07.2017, 12:02 | Автор: Не зарегистрирован
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Так много интересного узнаешь об Уфимской губернии от Михаила Родного.
Но почему-то он ничего не говорит об "коренном народе" Уфимской Губернии,- о башкирах. и их вкладе в её процветание ...
===================================================
"много интересного" но ничего для процветания:
все эти осоргины и рогаткины пригнали сюда крепостных рабов для кормления самого себя и Петербурга - ими,до 1917 года абсолютно ничего для Башкортостана сделано не было,но это они кормились за счет местного народа.
Протри глаза - все что видишь вокруг - дома,дороги,предприятия - все это было построено после 1917 года, и не имеет никакого отношения к описываемым Родновым дореволюционным рабовладельцам-паразитам.
.........
любой технарь может разоблачить лживую пропаганду историков подобных Роднову; - эти халабуды осоргина не имеют никакого отношения к современному Башкортостану; а вот к процветанию Москвы и Петербурга они имеют прямое отношение.
...............
таким образом,если ты,уважаемый аноним №1 ищешь где вклад башкир к процветанию - ищи его в в процветании Москвы и Петербурга.
царской России Башкортостан был нужен
Башкортостану царская Россия - не нужна;
...........
для примера - если бы рабовладельцы осоргины-нагаткины дошли бы до Японии - то сегодня японцы были бы одним из самых бедных и малочисленных народов на земле.
Однако, Роднов об этом старательно молчит.
Он получает зарплату от государства,и обманывает налогоплательщиков и их детей.



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  • 16 | 30.07.2017, 16:58 | Автор: Не зарегистрирован
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Но эта курьезная сцена из крепостного быта, к сожалению, заслонена неисчислимым количеством других случаев подобного рода, оканчивавшихся трагически. Например, мелкопоместная дворянка Смоленской губернии Лосевская собственноручно наказывала свою крепостную девочку за то, что та по болезни не могла выполнять возложенную на нее помещицей работу. Лосевская заперла девочку в холодном погребе и не давала ей пищи, отчего та умерла. Другая барыня, напротив, решила "подогреть" свою невольницу -- штабс-капитанша Баранова, подозревая крепостную "девку" в краже, добивалась от нее признания, посадив несчастную на раскаленную плиту...
Жандармский офицер с досадой и тревогой сообщал начальству о своих наблюдениях над нравами, распространенными в помещичьей среде: "К сожалению, многие из дворян наших, особенно мелкопоместные, по недостатку образования и грубому образу жизни, который ведут они в деревнях, доселе мало понимают, что кроткими внушениями можно успевать более, нежели постоянной строгостью, и не умеют иначе взыскать, как только телесными наказаниями".
Один очевидец вспоминал: "Случалось при нас, что кто-нибудь из прислуги уронит тарелку и она, конечно, разлетится в дребезги. Хлопнет тарелка, и все: ах! Повыскочат из-за стола, стоят кружком и смотрят на черепки. При таком страшном событии не удержится и сам Петр Иванович: пыхтя вылезет из кресла, станет над черепками и смотрит: "вот, шельма, разбила? Ну, теперь и покупай!" Долго толкуют господа над черепками, и потом, мало-помалу, усядутся снова и начнут трапезовать".
Иные помещики и помещицы заходили слишком далеко в беспокойстве о потерях в хозяйстве и о том, что дворовые их объедают и обкрадывают. В жандармском отчете упоминается о дворянке, которая зауздывала "девок", когда те доили господских коров, под тем предлогом, чтобы они "тайком не сосали молока".



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  • 17 | 30.07.2017, 17:02 | Автор: Не зарегистрирован
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Помещики Польские творили у себя в имении настоящие бесчинства, подвергая крепостных всевозможным издевательствам. Они секли их розгами и плетьми, били палками или просто кулаками и ногами, драли за волосы крестьянок и обривали им головы, после порки иссеченное тело часто поливали водкой! Когда две дворовые девушки после очередного избиения решили пожаловаться на владельцев предводителю дворянства, тот нашел возможным только под конвоем отправить их обратно в имение господ Польских. Те в наказание посадили их на цепь, одели на шею рогатки и продержали так около месяца на хлебе и воде, причем заставляя в этом положении прясть нитки для господского обихода. На Пасху жестоко выпороли 11-летнего мальчика... В ответ на запрос из канцелярии губернатора, куда дошли все-таки сведения о поведении этих дворян, уездный предводитель дворянства увернно сообщал, что "со стороны Польских особых жестокостей не обнаружено", а любые вмешательства в их отношения с крепостными нежелательны, так как "могут дать повод крестьянам к явному неповиновению".
Дворянская круговая порука была так сильна, что с ней трудно было бороться даже губернатору, если он вдруг решался приостановить помещичий произвол. Помещик Владимирской губернии Карташев, по свидетельству сторонних свидетелей, в том числе нескольких духовных лиц, творил у себя в имении "столь жестокие и бесчеловечные побои", что одни из его крепостных умерли насильственной смертью, а другие бежали. И несмотря на то, что владелец переселял туда постоянно новых крестьян, население усадьбы не увеличивалось и многие дворы стояли пустыми. Те из крестьян Карташева, кто не был засечен и не подался в бега, многие сидели в заключении в поместной тюрьме и питались только подаянием, которое приносили им родные или вовсе сторонние люди, прохожие и жители соседних сел. Остававшиеся на свободе крестьяне Карташева были так разорены помещиком, что забросили хозяйства и также перебивались милостыней, причем свидетели утверждали, что приходящие за милостыней карташевские люди по большей части были иссечены. У некоторых были переломаны руки, а одна дворовая женщина была так избита, что "наподобие бессловесных животных едва могла ползать на руках и ногах". По показаниям очевидцев, помещик бил ее палкой и переломил "спинную кость", отчего она была все время в согнутом положении. Но Карташев и за это ее неоднократно избивал, а увидев как-то на работе в поле согнувшейся, "ударил раза четыре ружейным прикладом, отчего и ныне раны есть".



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  • 18 | 30.07.2017, 17:04 | Автор: Не зарегистрирован
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Крестьяне подали жалобу на помещика в руки губернатора графа Салтыкова. После проведенного расследования все обвинения подтвердились, и Салтыков приказал Карташева арестовать, а доказательства передать в уездный суд. Но через несколько месяцев выяснилось, что дело никак не продвинулось из-за сознательного бездействия чиновников. Пока разгневанный таким откровенным саботажем его распоряжений губернатор расправлялся с судейскими, Карташев при помощи соседей-дворян обратился с прошением прямо к императрице, в котором обвинял Салтыкова в пристрастном отношении к нему, разорении усадьбы и едва ли не в подготовке крестьянского бунта. Екатерина II приказала Карташева из-под ареста освободить, и хотя впредь до окончательного решения дела от управления усадьбой его отстранить, но обеспечить исправное получение помещиком доходов от своего имения.
Карташев сразу после освобождения отправился в Петербург и здесь развил такую активную деятельность, что скоро сенат потребовал от Салтыкова объяснений в его действиях, и губернатор вынужден был оправдываться в том, что он принял жалобу от крестьян и начал расследование всего дела.
Другой случай также характерен. Влиятельный и богатый помещик, князь Гагарин, как сообщалось в секретном отчете о его образе жизни, "людей своих содержит весьма неприлично, люди не имеют пристойной одежды, изнурены работами, помещик обходится с ними весьма жестоко". Он также "часто и безвинно наказывает людей своих собственноручно арапником, плетью, кнутом, палкою и вообще чем попало". Примечательно, что почти одновременно с этим дворяне-соседи Гагарина характеризовали его совершенно иначе, заявляли, что князь "довольно был попечителей о состоянии крестьян"...
На самом деле, кроме того, что князь порол и избивал своих крестьян, он также сажал их на цепь, морил голодом и широко использовал другие способы "взыскания", распространенные в помещичьей среде, но все как-то обходилось без смертельных исходов, по крайней мере явно связанных с наказаниями. Наконец крепостной человек Андрей Федоров был найден повешенным. Хотя многое, в том числе показания некоторых свидетелей, указывало на насильственную гибель по воле помещика, дело оставили без расследования "за неимением улик", а Федорова объявили самоубийцей.



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  • 19 | 30.07.2017, 17:05 | Автор: Не зарегистрирован
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Федорова объявили самоубийцей.
Но князь, как кажется, за что-то невзлюбил всю семью погибшего крестьянина. В конце ноября 1816 года у Гагарина был званый вечер, а после отъезда гостей он, будучи пьян, приказал привести к себе Михаила Андреева, сына повешенного Андрея Фролова, который служил на псарне и был обязан ухаживать за щенками. Когда его привели, Гагарин стал спрашивать, почему зачумели щенята, и затем, не дожидаясь ответа, принялся бить его. Андреев попытался убежать, но его поймали и вновь привели к князю. Гагарин приказал конюхам снять с него одежду и одеть на шею собачью цепь. Андреева оставили в одной рубахе и босиком вывели на холодный двор, занесенный снегом. Два часа человека водили по двору на цепи, подстегивая арапником, а затем снова привели к Гагарину, который "схватил его обеими руками за волосы, повалил на пол и начал таскать, бить об пол, пинками, давить под челюсти, а затем, когда Андреев поднялся, то ударил его по щеке так, что тот вновь упал на пол и более уже не вставал".
Забив Андреева насмерть, Гагарин продолжал пинать ногами уже труп крепостного, приговаривая: "Твой отец стоил мне 5 тысяч, а за тебя я не пожалею и всего своего имения". После этого он приказал запрягать лошадей и отправился в город.
Через два дня в имение приехали исправник и стряпчий, причем врача, штаб-лекаря Шрейбера, не было еще долгое время, а когда он появился, то никаких признаков насилия на теле не обнаружил, зато в желудке отыскал "малое количество мышьяка". Так возникла официальная версия об очередном самоубийстве, по которой Андреев, после незначительных побоев, выбежал из комнат, вытащил из кармана пакетик с отравой и всыпал себе в рот. Для утверждения этой версии следствия были предприняты некоторые меры: свидетелей удалили из усадьбы: одних разослали в другие имения Гагарина, остальным помещик приказал молчать под угрозой расправы. Находившийся неотлучно рядом с князем исправник Маслов убеждал при этом крепостных, что их обвинительные показания все равно не будут иметь по закону никакой силы. В результате почти все очевидцы подтвердили версию следствия о самоотравлении Андреева. Нашлось только четверо крестьян, смело настаивавших на том, что смерть произошла от побоев помещика. Отчасти настойчивость этих людей, отчасти некоторые другие обстоятельства заставили местную власть в лице уездного предводителя дворянства и уездного стряпчего провести повторное расследование и освидетельствование трупа. Это расследование закончилось тем, что бывший при медицинском осмотре уже другой врач хотя и нашел некоторые "боевые знаки" на голове и других местах, все же сделал вывод, что смерть произошла от отравления мышьяком. Дело снова закрыли, а четверых крестьян, осмелившихся свидетельствовать правду, по распоряжению уездного суда заключили в острог за неповиновение помещичьей власти.



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  • 20 | 30.07.2017, 17:06 | Автор: Не зарегистрирован
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Наконец нашелся кто-то, скорее всего из дворян, когда-то обиженных Гагариным князь был скор на расправу, и неоднократно возникали скандалы с его участием, когда он не стеснялся рукоприкладствовать и с собратьями по сословию, в частности, избил двоих офицеров), и донес об этом деле в Петербург. В усадьбу приехал из столицы чиновник по особым поручениям Федотов, и расследование началось заново. Как и опасались местные власти вместе с Гагариным, Федотов довольно быстро установил действительные обстоятельства убийства. Единственной заминкой для окончательного обвинения оставалось двойное медицинское заключение об отравлении. Был проведен третий осмотр, в результате которого врач Тиханович определил причиной смерти сильное сотрясение мозга от ушиба головы. Но княжеская сторона не сдавалась и привлекла к осмотру нового влиятельного эксперта, на выводы которого имела основания надеяться. Ожидания Гагарина не были обмануты, новый эксперт подтвердил первоначальную версию об отравлении. Дело должно было закончиться благоприятно для убийцы, но Федотов, благодаря своим полномочиям, сумел передать все результаты экспертиз на рассмотрение в высшую инстанцию -- медицинский совет Министерства внутренних дел. Но и здесь мнения специалистов поначалу оказались неопределенными. Совет, обратив внимание на целый ряд упущений врачей при осмотрах тела и, в частности, на то, что все заявления об отравлении были абсолютно голословны и не подтверждены необходимыми химическими исследованиями, счел "невозможным заключить с достоверностью о роде и причине смерти Андреева". И все же, признав показания свидетелей о том, что Андреева практически без одежды водили на морозе с цепью на шее, а также наличие "боевых знаков", доказывающих факт жестокого избиения, и, кроме того, некоторые анатомические изменения, найденные при осмотре внутренних органов, явно бывшие следствием нанесенных травм, медицинский совет пришел к выводу, что именно побои и были причиной смерти.
Доказательства были собраны, и должен был состояться суд над убийцей. Но незадолго до окончания следствия и к облегчению самих следователей и судей, князь Гагарин умер. За смертью обвиняемого дело было немедленно закрыто, но без карательных мер не обошлось. Слуги Гагарина, соучастники в расправе над Андреевым, были выпороты, крестьянам, дававшим неверные показания под нажимом помещика и самих властей, сделали строгое внушение о необходимости впредь "показывать истину"



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