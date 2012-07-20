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Исторические картинки. Вокруг Енгалыша










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В книжных магазинах «Планета» по всей Уфе появилась в продаже книжка, где рассказывается о первом велопробеге Уфа – Бирск в 1894 году. В интернете немало интересных маршрутов. Предлагаю новую трассу велопробега за Енгалыш.

Исторические картинки. Вокруг Енгалыша


Сто лет назад Енгалыш – столица всех земель к югу от Уфы, административный центр Осоргинской волости. Земская школа, волостное правление, маслобойня, обдирка, две бакалейных и казённая винная лавка. И даже стояла церковь.

Деревянный храм во имя Св. Благоверного Князя Александра Невского в Енгалыше был построен в 1865 году. Служили священник и два причетника, сельчане содержали духовенство, для священника выстроили дом.

Народ жил трудовой, в 1890-е годы на заработки «уходят в Уфу более половины всего населения». Многие занимались пчеловодством.

Но в замечательном Енгалыше мы не задержимся. С трассы из Осоргино сразу сворачиваем на улицу Новую, огибаем село и выходим на дорогу в сторону Лентовки. Небольшая деревня в одну улицу.

К середине XIX века Лентовка (или Новое Осоргино) принадлежала дворянской семье Чертовых. У них ещё имелись земли под Шемяком и в Белебеевском уезде.

На 1861 год в Лентовке стояла совсем не маленькая барская усадьба, которую обслуживали 24 крепостных дворовых (11 муж., 13 жен.). Один из этих дворовых, Иринарх Михайлов, руководил хозяйством. В Лентовке стояло 27 дворов, жили 146 крестьян.

На 1863 год сельцо Ново-Осоргино, Лентовка тож, принадлежало вдове поручице Александре Петровне Чертовой и её малолетним детям, сыновьям Льву, Владимиру и Модесту, дочерям Антонине и Марии Ивановичам Чертовым, опекуншей над которыми являлась мать. В том году всех крепостных отпустили на волю за 8760 руб.

В документе упоминаются границы «барской усадьбы», помещица лично присутствовала на сельском сходе в феврале 1863 года. Видимо, семья постоянно проживала в Лентовке, ехать зимой из Уфы далековато.

Исторические картинки. Вокруг Енгалыша


К началу 1880-х годов Чертовы исчезают из рядов местных землевладельцев. Усадьба была ликвидирована или продана (в 1912 году при Лентовке было имение Е.Л. Курчеева с усадьбой на площади 0,5 дес.).

В Лентовке асфальт кончается, старый тракт из Енгалыша в Ибрагимово заброшен, лишь лесные дорожки ведут нас в небольшую деревню Ломоносовку, что стоит при слиянии маленьких речушек Бельязы и Шатры.

Сейчас нормальная дорога к Ломоносовке есть только в обход, с юга. Там сады «Нива-Вишневка» и «Уршак», а в стороне скрываются загадочные правительственные дачи, как сообщает Викимапия.

Но всепроходимый велосипедист разыщет путь. А в помощь ему фрагмент карты старинной 1946 года, где указаны просёлочные дороги.

Исторические картинки. Вокруг Енгалыша


Ломоносовка, она же звалась ещё Николаевка или Бильяза, принадлежала коллежскому советнику Николаю Александровичу Ломоносову и его супруге Надежде Васильевне.

Хозяин, Н.А. Ломоносов, принимал активное участие в подготовке реформы по ликвидации крепостного права, как специалист, ведь ему принадлежала ещё деревня Тарбеевка к западу от Уфы, сейчас это часть Алексеевки. Соседнее озеро Сосновое до сих пор на картах имеет второе название Ломоносовское. Было также имение в Белебеевском уезде.

В нашей Ломоносовке стояла небольшая усадьба, которую обслуживали 7 дворовых, которых переводили отсюда в Тарбеевку и белебеевское поместье.

Наверняка, семья барина проживала в ближней к Уфе Тарбеевке, здесь же стоял только хозяйственный комплекс. Из описания границ в Ломоносовке видно, что на крестьянском выгоне «находится господское строение и при оном берёзовая сбереженная роща» (200 сажен), которые от помещиков потребовали снести и вырубить. Был при деревне мельничный пруд. Остатки пруда видны до сих пор.

После того как крепостные в 1864 году получили вольную за 6240 рублей, дворяне Ломоносовы сохраняли поместье до 1874 года, когда землю продали Ширковой. Народ крестьянствовал, держали много пчёл.

Совсем рядом с Ломоносовкой лежала небольшая деревня Листовка. Ныне её нет. Остатки надо искать на краю пахотного поля, за которым начинается лесной массив в сторону Вишневки. Для велопутешественников ещё один фрагмент карты 1946 года.

Исторические картинки. Вокруг Енгалыша


Название Листовка не самое древнее. На 1861 год сельцо именовалось Никитино или Вознесенское, 23 двора, 145 жителей. Стояла довольно крупная усадьба (25 дворовых) коллежской советницы Софьи Степановны Листовской.

Часть земель (без крепостных) в сторону Старо-Балагушино Никитины сохранили. Наследство умершей дворянки Авдотьи Николаевны Никитиной включало 10 десятин земли с водяной мукомольной мельницей, 2 избы, дом, амбар, баню, погреб и лабаз. Всё унаследовали дворянин Владимир Андреевич Никитин, а также дочери отставного военного писаря Мария, Александра и Вера Михайловны Риванец, Софья Михайловна Трунина (урождённая Риванец), Анна Михайловна Поплавская (урожд. Риванец).

То есть (к востоку?) от Листовки стоял небольшой хутор с водяной мельницей! Имение за долги перед уфимским купцом А.П. Зайковым в 1900 году выставили на торги. Дальнейшая судьба хутора не известна.

Последние помещики исчезнувшей Листовки – дворяне Листовские – были известным в Уфе семейством. На моём сайте в сборнике «Река времени. 2015» любитель старины найдёт интересный материал о них.

При разделе земель между крестьянами и дворянами в 1863 году было оговорено редкое условие о переносе барского дома, который, видимо, стоял внутри крестьянских дворов. «Господскую усадьбу, скотный двор, ригу, помещица обязывается снести в течение 6-ти лет, а хлебный запасный магазин подлежит снесению в черту крестьянской усадьбы».

Возможно Листовку упоминает в своих воспоминаниях увлекавшийся литературой и издавший ряд исторических сочинений Иван Степанович Листовский, служивший в Уфе до конца 1850-х годов. Когда в деревню «приходили бабы с ягодами или по каким-нибудь другим хозяйственным делам, говорили они с моею матерью смело, держали себя просто, и я не помню, чтоб когда-нибудь её лицо, при разговоре с ними, не украшалось улыбкою. В прощённый день, т. е. последний день масляной недели, многие крестьяне приезжали к нам в город. Они кланялись в ноги моей матери, целовали у неё руку и просили простить, если в чём-нибудь перед нею прегрешили или огорчили. "Бог простит" – отвечала мать – "Меня простите Христа ради"…

Когда скончалась моя мать, не смотря на бездорожье (4 марта), все крестьяне из ближайшей к Уфе деревни (33 версты) прибыли на погребение и не допустили ставить гроб на катафалк. Несли его до кладбища на руках, наперерыв добиваясь этой ноши, а катафалк следовал пустой» (опубликовано краеведом Я.С. Свице).

В 1867 году коллежская ассесорша Софья Степановна Листовская и 67 душ сельца Листовского, Вознесенское тож, договорились о выкупе за 6271 рублей 20 копеек. С.С. Листовская сдавала землю в аренду землю, часть угодий продала, видимо, родственнице Ширковой. Но семья старалась сохранить поместье при Листовке.

Семейство Листовских было достаточно преуспевавшим, играло важную роль в жизни Уфы и края, коллежский советник Александр Степанович Листовский в 1893–1899 годы занимал должность Уфимского губернского предводителя дворянства. Листовские имели несколько поместий, недвижимость в городе.

Исторические картинки. Вокруг Енгалыша


Наличие ресурсов позволило сохранить поместье, к 1881 году земли перешли к супругам Александру Степановичу Листовскому и Марии Ивановне Листовской, урождённой Плешановой (1844 г. р.). На 1895 год числилось владение только А.С. Листовского площадью 434 дес., но без усадьбы. Скорее всего, после смерти мужа имение возле Листовки было продано.

На Старо-Ивановском кладбище Уфы (ныне парк Якутова) у Листовских, видимо, был семейный склеп, где нашли упокоение Стефан Андреевич († 1843) и Александр Степанович († 1899) Листовские. Николай Степанович Листовский, управляющий Оренбургской контрольной палатой, умер 28 февраля 1908 года и погребён в Оренбурге.

Когда в 1924 году власти спешно сооружали памятник Ленину в Уфе, под постамент среди прочих были привезены надгробия Петра Степановича Листовского († 1911) и Параскевы Николаевны Ширковой († 1890). Об этом Читатель узнает из статьи краеведа П.В. Егорова в сборнике «Уфимский некрополь» на моём сайте.

А Листовка при озере Моховом и пересыхающем ручье «Черкали» закончила своё существование всего несколько десятилетий назад.

Помянув на лесной поляне всех бывших жителей Листовки, садимся на велосипед и опять тропинками вдоль лесополос, старая дорога запахана, двигаемся на восток в Балагушево. Ранее оно именовалось Старо-Балагушино при ключе Бильяза.

Это очень старая деревня. Древние названия – Красный Яр или Нечаевка. К началу XIX столетия сельцо (26 дворов, 189 жителей) принадлежало губернскому секретарю Льву Ивановичу Благушину, который подселил сюда арендаторов мордву. В 1794 году чиновником Гражданского суда в Уфе служил губернский секретарь Степан Львович Благушин, супруга – Глафира Григорьевна Баженова.

Первая дочь С.Л. Благушина – Софья Степановна и вышла замуж за Степана Андреевича Листовского (см. выше), она была хозяйкой соседней Листовки.

Второй сын Льва Ивановича – Евграф Львович Благушин служил чиновником в Казани и Уфе, в том числе при магометанском духовном собрании, что на улице Тукаева. Женат на Марии Егоровне Растопчиной, а их дочь Варвара Евграфовна приблизительно в 1825–1826 годах вышла замуж за Михаила Ивановича Кублицкого, офицера нашего Уфимского пехотного полка, героя войны с Наполеоном.

Бравый офицер не дождался рождения дочери, уже после его кончины на свет в 1827 году появилась Мария Михайловна Кублицкая, крещена в храме соседнего села Подлубово. Дочь воспитывала матушка Варвара Евграфовна, выдающаяся женщина той эпохи, не просто грамотная.

В 1847 году во всей Оренбургской губернии, а это совр. Оренбургская, Челябинская, части Самарской и Курганской областей, всё РБ и восток РТ, всего ДВЕ женщины подписались на единственную местную газету, выходившие в Уфе «Оренбургские губернские ведомости»: В.Е. Кублицкая, урождённая Благушина, а также девица Т. Костарева из Троицка (см. на моём сайте сборник «Историко-краеведческие исследования»).

Вот Мария Михайловна Кублицкая и вышла замуж за Павла Ивановича Гирша. Венчались 25 января 1843 года в Петропавловской походной церкви Уфимского казачьего полка. Жениху было около 36 лет, невесте – всего 16.

П.И. Гирш происходил из петербургских немцев. Метрика для поступления его на военную службу была выдана 10 сентября 1821 года в Санкт-Петербурге от пастора Гамельмана церкви Святого Павла. Последним местом службы был Уфимский казачий полк, в отставке с 1844 года в чине подполковника. Участник польского похода, ордена.

Так к 1861 году деревня Балагушина (Нечаевка) – 35 дворов (278 жителей) стала принадлежать семейству дворян Гирш. Стояла небольшая усадьба с 17 чел. дворовой прислуги.

Хозяева вряд ли здесь проживали. Гиршам принадлежало ещё поместье возле города при селе Лавочном. А собственниками являлись полковник Павел Иванович Гирша и дети его Александра Перевощикова, Николай Гирш, Варвара Гирш и другие. По сохранившемуся плану в овраге был пруд, рядом кладбище, но усадьба не показана. К началу 1880-х годов имение в Старо-Балагушино Гирши продали.

Александра Павловна Перевощикова (урожд. Гирш), что на фото ниже, родилась в 1844 году, скончалась предположительно в 1885 году.

Исторические картинки. Вокруг Енгалыша


Спешу обрадовать жителей Старо-Балагушино, что потомки Ваших бывших помещиков здравствуют. Только по линии Перевощиковых – Гиршей среди них врачи и инженеры, художница и театровед, одни воевали за белых, другие сгинули в ГУЛАГе, третьи сражались на фронтах Великой Отечественной. Честь рода сохранили! И даже изучают свою генеалогию.

Ну а мы снова садимся на друга-велосипеда. Хорошая дорога в Енгалыш, минуем пруд и заезжаем в последний пункт наших странствий во времени и пространстве – деревню Фомичёво.

Здесь в 1861 году возвышался барский особняк, который обслуживали 30 чел. крепостной дворовой прислуги.

Дослужившийся до дворянства уфимский чиновник Василий Иванович Фомичёв приобрёл имение Никольское, Фомичёво тож, которое в 1853 году унаследовали два его сына от первой жены – титулярный советник Павел и корнет Гавриил. На 1861 год имение принадлежало наследникам, а уставную грамоту в 1862 году составлял уже единоличный владелец коллежский секретарь Василий Павлович Фомичёв.

При обширной усадьбе, доставшейся от деда, служили 14 душ дворовых, из которых троих отпустили на волю, ещё одному был «выдан увольнительный акт» после манифеста 1861 года. Четверо пожелали поступить в Никольское сельское общество с правом наделения землёй. Оставшиеся 6 душ дворовых (один умер) не пользовались землёй и не собирались переходить в крестьяне.

Неуклонное сокращение штата дворовой прислуги свидетельствовало, что наследники не собрались жить в поместье, достаточно удалённом от Уфы. В сельце имелся пруд, водопой из которого «и из колодезя, находящагося на Господском дворе» разрешался свободно всем жителям.

В.П. Фомичёв очень быстро перевёл своих крестьян (56 душ) на выкуп в 1863 году, получив ссуду в 6533 рублей. Такая оперативность была не случайна. Едва началась реализация Великой реформы в Уфимской губернии, как в мае 1861 года были назначены первые три в Уфимском уезде мировых посредника и в их числе коллежский секретарь Василий Павлович Фомичёв. Мировые посредники непосредственно занимались в 1861–1863 годах составлением уставных грамот, согласованием интересов крепостных крестьян и помещиков.

Он был самый необычный из мировых посредников в Уфимском уезде, его участок включал западные волости. Подписанные В.П. Фомичёвым документы отличались детальным разбором прав и обязанностей, качественным оформлением. На него даже жаловались отдельные землевладельцы.

Так, опекун над имением Бардаковой в деревне Любимовка Сокуров в своей жалобе приводил, якобы, слова В.П. Фомичёва: «Помещики до издания Положения неумели управлять крестьянами, мотали, продавали и меняли крестьян на собак и проч.» В оправдание мировой посредник возражал, что «мне так часто приходится объясняться с крестьянами, что не смотря на всё желание я не могу упомнить всех моих выражений, но смею уверить, что такой безсмыслицы я сказать не мог».

Именно к В.П. Фомичёву поступил служить кандидатом (помощником) известный затем уфимский писатель П.И. Добротворский в 1861 году, оставивший краткие, но яркие зарисовки его портрета. «"Фомичёв, – всегда с любовью вспоминает Пётр Иванович, – был моим учителем в буквальном смысле этого слова – он научил меня снисходительно относиться к мужику, к тому невежественному мужику, который перешёл к мировым посредникам в своём, можно сказать, первобытном состоянии"».

Исторические картинки. Вокруг Енгалыша


Литератор вспоминал: «Какие хорошие люди стояли тогда у дела крестьянской реформы. Взять хоть этого Фомичёва – Василий Павлович был просто идеальный посредник. Не даром он и сейчас (более 30 лет) служит судьёю в Балакове, Николаевского уезда, Самарской губернии.

Как он умел говорить с крестьянами, как он умел ладить с помещиками и те, и другие ему верили. Не даром он успел в первые же два года составить во всём участке уставные грамоты, и везде по добровольному соглашению, с полными наделами (за исключением с. Моисеева, где крестьяне на основании каких-то документов выхаживали своё право на землю), и большинство крестьян своего участка успел перевести на выкуп, прекратив этим все обязательные их отношения к помещикам».

Деятельность и личность В.П. Фомичёва Добротворский отобразил в своих статьях в «Русских ведомостях» и «Волжском вестнике» за 1899 год.

Эти свидетельства подтверждают предположение Б.А. Азнабаева о принадлежности семьи Фомичёвых к уфимскому «культурному гнезду» (см. сборник «Река времени. 2016» на моём сайте, там история семьи). Видимо, поэтому уже в 1870-х годах Фомичёв исчезает из рядов местных землевладельцев. Уезжает в Самарскую губернию.

Устали от путешествия? Отдохнём недельку. И махнём… в Мокроусово.

Михаил Роднов, доктор исторических наук

Приглашаю на сайт «Роднов и его друзья»




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  • 1 | 06.08.2017, 13:25 | Автор: Не зарегистрирован
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"...он научил меня снисходительно относиться к мужику, к тому невежественному мужику, который... в своём, можно сказать, первобытном состоянии".

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До какой же степени т.н. "русское дворянство" презирало собственный народ, из 90% которого и состояла та самая "лапотная Россия".



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  • 2 | 06.08.2017, 13:31 | Автор: Зулия
    Публикации: 30 | Комментарии: 26652 | Рейтинг: -607,7
матушка Варвара Евграфовна, выдающаяся женщина той эпохи, не просто грамотная.

всего ДВЕ женщины подписались на единственную местную газету
---------------------------
Цивилизация врывалась в Уфимскую губернию вихрем,просвещение развивалось стремительными темпами, солнце освещало губернию с каждым днем все ярче и ярче



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  • 3 | 06.08.2017, 13:52 | Автор: Зулия
    Публикации: 30 | Комментарии: 26652 | Рейтинг: -607,7
матушка Варвара Евграфовна, выдающаяся женщина той эпохи, не просто грамотная.

всего ДВЕ женщины подписались на единственную местную газету
---------------------------
Мария Склодовская родилась 1867 года в Варшаве в семье учителя Владислава Склодовского,

Мария стремилась продолжить образование, однако в Российской империи, в состав которой в то время входили губернии Привислинского края, возможности женщин получить высшее научное образование были ограничены. По некоторым данным, Мария закончила подпольные женские высшие курсы,

Мария Склодовская-Кюри

Ситуация в Польше Польша в то время входила в состав Российской империи.

Все гимназии контролировали русские чиновники, следившие за тем, чтобы на языке этой империи велись все предметы.

Дети должны были даже католические молитвы читать на русском, а не на родном, на котором они молились и разговаривали дома. Владислав из-за этого часто расстраивался.

Ведь порой ученик, способный к математике, который прекрасно решал на польском разные задачи, внезапно "тупел", когда требовалось перейти на русский, которым он плохо владел. С детства видевшая все эти унижения, Мария всю свою будущую жизнь, впрочем, как и остальные жители государства, раздираемого в то время на части, была яростной патриоткой, а также добросовестным членом парижского польского землячества.

- Читайте подробнее на FB.ru: http://fb.ru/article/204617/mariya-kyuri-mariya-sklodovskaya
-kyuri-biografiya-universitet-marii-kyuri-v-lyubline



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  • 4 | 06.08.2017, 14:04 | Автор: Батыр
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А про башкир где ?



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  • 5 | 06.08.2017, 15:38 | Автор: Не зарегистрирован
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кто крышует Роднова?
какие-то лживые книжки стал печатать,за чей счет банкет?!



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  • 6 | 06.08.2017, 15:48 | Автор: Не зарегистрирован
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"В зале приказные спали на полу. На столе стояли стаканы, ими опорожненные, и сильный дух рома слышался по всей комнате. Владимир с отвращением прошел мимо их в переднюю — двери были заперты. Не нашед ключа, Владимир возвратился в залу, — ключ лежал на столе,

Владимир отворил дверь и наткнулся на человека, прижавшегося в угол — топор блестел у него, и, обратясь к нему со свечою, Владимир узнал Архипа-кузнеца. «Зачем ты здесь?» — спросил он. «Ах, Владимир Андреевич, это вы, — отвечал Архип пошепту, — господь помилуй и спаси! хорошо, что вы шли со свечою!»

Владимир глядел на него с изумлением. «Что ты здесь притаился?» — спросил он кузнеца.
— Я хотел... я пришел... было проведать, все ли дома, — тихо отвечал Архип запинаясь.
— А зачем с тобою топор?
— Топор-то зачем? Да как же без топора нонече и ходить. Эти приказные такие, вишь, озорники — того и гляди...
— Ты пьян, брось топор, поди выспись.
— Я пьян? Батюшка Владимир Андреевич, бог свидетель, ни единой капли во рту не было... да и пойдет ли вино на ум, слыхано ли дело, — подьячие задумали нами владеть, подьячие гонят наших господ с барского двора... Эк они храпят, окаянные; всех бы разом, так и концы в воду.

Дубровский нахмурился. «Послушай, Архип, — сказал он, немного помолчав, — не дело ты затеял. Не приказные виноваты. Засвети-ка фонарь ты, ступай за мною».

Архип взял свечку из рук барина, отыскал за печкою фонарь, засветил его, и оба тихо сошли с крыльца и пошли около двора. Сторож начал бить в чугунную доску, собаки залаяли. «Кто сторожа?» — спросил Дубровский. «Мы, батюшка, — отвечал тонкий голос, — Василиса да Лукерья». — «Подите по дворам, — сказал им Дубровский, — вас не нужно». — «Шабаш», — промолвил Архип. «Спасибо, кормилец», — отвечали бабы и тотчас отправились домой.

Дубровский пошел далее. Два человека приблизились к нему; они его окликали. Дубровский узнал голос Антона и Гриши. «Зачем вы не спите?» — спросил он их. «До сна ли нам, — отвечал Антон. — До чего мы дожили, кто бы подумал...»
— Тише! — перервал Дубровский, — где Егоровна?
— В барском доме в своей светелке, — отвечал Гриша.
— Поди, приведи ее сюда да выведи из дому всех наших людей, чтоб ни одной души в нем не оставалось кроме приказных, а ты, Антон, запряги телегу.

Гриша ушел и через минуту явился с своею матерью. Старуха не раздевалась в эту ночь; кроме приказных, никто в доме не смыкал глаза.
— Все ли здесь? — спросил Дубровский, — не осталось ли никого в доме?
— Никого, кроме подьячих, — отвечал Гриша.
— Давайте сюда сена или соломы, — сказал Дубровский.
Люди побежали в конюшню и возвратились, неся в охапках сено.
— Подложите под крыльцо. Вот так. Ну, ребята, огню!
Архип открыл фонарь, Дубровский зажег лучину.
— Постой, — сказал он Архипу, — кажется, второпях я запер двери в переднюю, поди скорей отопри их.

Архип побежал в сени — двери были отперты. Архип запер их на ключ, примолвя вполголоса: «Как не так, отопри!» — и возвратился к Дубровскому.
Дубровский приблизил лучину, сено вспыхнуло, пламя взвилось и осветило весь двор.
— Ахти, — жалобно закричала Егоровна, — Владимир Андреевич, что ты делаешь?
— Молчи, — сказал Дубровский. — Ну, дети, прощайте, иду куда бог поведет; будьте счастливы с новым вашим господином.
— Отец наш, кормилец, — отвечали люди, — умрем, не оставим тебя, идем с тобою.

Лошади были поданы; Дубровский сел с Гришею в телегу и назначил им местом свидания Кистеневскую рощу. Антон ударил по лошадям, и они выехали со двора.
Поднялся ветер. В одну минуту пламя обхватило весь дом. Красный дым вился над кровлею. Стекла трещали, сыпались, пылающие бревна стали падать, раздался жалобный вопль и крики: «Горим, помогите, помогите». — «Как не так», — сказал Архип, с злобной улыбкой взирающий на пожар. «Архипушка, — говорила ему Егоровна, — спаси их, окаянных, бог тебя наградит».
— Как не так, — отвечал кузнец.

В сию минуту приказные показались в окно, стараясь выломать двойные рамы. Но тут кровля с треском рухнула, и вопли утихли."

А.С.Пушкин. "Дубровский".



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  • 7 | 06.08.2017, 16:00 | Автор: юнг
    Публикации: 291 | Комментарии: 31391 | Рейтинг: +5718
====Енгалыш- это хорошо. Хотя и почти 150 лет прошло. А вот вчера наш хамитов опять засветлся. Приютил жулика===
..........................................Обратили внимание на объявление в левом нижнем углу? Во втором варианте газеты его нет.
Другие скрины и материал полностью по ссылке: http://www.yaplakal.com/forum7/topic1151290.html
А мы идем дальше, уголовное дело таки было возбуждено:

По версии следствия, 26 августа 2008 года в подложном экземпляре местной газеты «Победа» было размещено объявление о проведении МУП «Землеустроитель» открытого аукциона по продаже муниципального имущества – базы отдыха «Колибри».
По договоренности с неустановленными сотрудниками администрации Бирского района эти "липовый" экземпляр газеты был представлены аукционной комиссии и, физическое лицо приобрело базу отдыха «Колибри».
"Впоследствии должностные лица администрации уничтожили подложные экземпляры газеты. Ущерб муниципальной казне, нанесенный этими незаконными действиями составил более 10 млн рублей",- уточнила С. Абрамова..
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Расследование уголовного дела продолжается.
Идем дальше - в заглавии поста указан Николай Хорошилов, глава администрации Бирского района.
Не удивлюсь, если окажется, что подложный экземпляр газеты напечатался сам собой и дело закрыли.
Вам наверное интересно, как сложилась судьба этого человека? А вот как:

==============Хамитов взял его к себе в команду........



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  • 8 | 06.08.2017, 16:03 | Автор: юнг
    Публикации: 291 | Комментарии: 31391 | Рейтинг: +5718
20.07.2012 06:38
В Башкирии незаконно продали базу отдыха «Колибри»

По факту незаконной продажи базы отдыха «Колибри» в Бирском районе возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемых пока нет.
Комментирует старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России по республике Светлана Абрамова: «В подложном экземпляре газеты «Победа» от 26 августа 2008 года было размещено объявление о проведении МУП «Землеустроитель» открытого аукциона по продаже муниципального имущества — базы отдыха «Колибри». По договоренности с неустановленными сотрудниками администрации Бирского района Республики Башкортостан подложные экземпляры газеты были представлены аукционной комиссии, и физическое лицо приобрело базу отдыха «Колибри». Впоследствии должностные лица администрации уничтожили подложные экземпляры газеты. Указанные незаконные действия повлекли причинение материального ущерба муниципальной казне в размере свыше 10 млн рублей».


Схема в данном случае оказалась простой: был отпечатан тираж с объявлением о торгах, который затем был уничтожен. Но несколько экземпляров были представлены как официальное подтверждение реализации имущества на торгах.

Лилия Раянова



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  • 9 | 06.08.2017, 17:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На 1861 год в Лентовке стояла совсем не маленькая барская усадьба, которую обслуживали 24 крепостных дворовых (11 муж., 13 жен.). Один из этих дворовых, Иринарх Михайлов, руководил хозяйством. В Лентовке стояло 27 дворов, жили 146 крестьян.
=================================
«…обслуживали 24 крепостных дворовых…», т.е. 24 крепостных дворовых обслуживали одну барскую семейку! За него пахали в поле, пасли и содержали скот, жрать ему готовили, обстирывали, а он, барин, их мог продать, переселить, проиграть в карты. Ну и, конечно, право первой ночи было тоже за барином! И все это происходило всего лишь 150 лет тому назад! Как это было мерзко и ужасно!
А ты, Роднов, с таким умилением рассказываешь об этом!? Может, где-то в глубине души, ты тоже мечтаешь стать эким барином а!?



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  • 10 | 06.08.2017, 19:38 | Автор: Sharik
    Публикации: 0 | Комментарии: 3527 | Рейтинг: -131,5
А в помощь ему фрагмент карты старинной 1946 года, где указаны просёлочные дороги.
==============================
Сочиняет скучные рассказы историк М.Роднов ну и ладно каждый с ума
сходит по своему. Ну все равно теряться во времени историку пусть даже националисту-Роднову ни как нельзя.До этого в своих рассказах он называл
русские деревни 19 века древними,сегодня карту 1946 года старинной.
Тогда как он назовет Зюганова 1944 г.р.,Жириновского 1946 г.р.,
Пугачеву А.Б. 1949 года рождения? Древние старики и старуха?



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  • 11 | 06.08.2017, 20:06 | Автор: юнг
    Публикации: 291 | Комментарии: 31391 | Рейтинг: +5718
10 | 06.08.2017, 19:38 | Автор: Sharik
Публикации: 0 | Комментарии: 3522 | Рейтинг: -131,9
А в помощь ему фрагмент карты старинной 1946 года, где указаны просёлочные дороги.
==============================
Сочиняет скучные рассказы историк М.Роднов ну и ладно каждый с ума
сходит по своему. Ну все равно теряться во времени историку никак нельзя...........

============И это верно. Кроме того, в стране наступают сложные времена и не мешало бы по воскресеньям публиковать что-нибудь актуальное. А то можно подумать, что админ всю ночь в субботу пашет, надрываясь......



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  • 12 | 06.08.2017, 20:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Тогда как он назовет Зюганова 1944 г.р.,Жириновского 1946 г.р.,
Пугачеву А.Б. 1949 года рождения? Древние старики и старуха?

-----------------------------
И вновь продолжается бой,
И сердцу тревожно в груди,
И Гена такой молодой,
И юный Октябрь впереди!



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  • 13 | 06.08.2017, 20:25 | Автор: Sharik
    Публикации: 0 | Комментарии: 3527 | Рейтинг: -131,5
11 | 06.08.2017, 20:06 | Автор: юнг | На сайте
Публикации: 291 | Комментарии: 31325 | Рейтинг: +5715,6
==И это верно. Кроме того, в стране наступают сложные времена и не мешало бы по воскресеньям публиковать что-нибудь актуальное. А то можно подумать, что админ всю ночь в субботу пашет, надрываясь......
===========================
Вот это в точку! То они доставали новостями из Татарстана,а ноне идет
у них конгресс ,админ молча сам следит нас не впрягает в обсуждение.
Делегаты что-бы сохранить должность президента ,як это важно для
татарского народа, аже почти ультуматум США настряпали.-
— Мы, делегаты VI съезда Всемирного конгресса татар, осуждаем политику санкций по отношению к России со стороны Соединенных Штатов Америки, цинично использующих политические инструменты в конкурентной борьбе, что негативно сказывается на сотрудничестве с европейскими странами, искусственно создает обстановку нетерпимости и противостояния, — говорится в тексте проекта резолюции.
Трамп интересно нашел государство Татарстан на карте мира или нет
не пишется.Наверное нет,это как Гитлер все спрашивал у своих генералов,
где это находится Тувинская народная республика которая нам объявила
войну?



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  • 14 | 06.08.2017, 20:29 | Автор: юнг
    Публикации: 291 | Комментарии: 31391 | Рейтинг: +5718
Мы, делегаты VI съезда Всемирного конгресса татар, осуждаем политику санкций по отношению к России со стороны Соединенных Штатов Америки, цинично использующих политические инструменты в конкурентной борьбе, что негативно сказывается на сотрудничестве с европейскими странами, искусственно создает обстановку нетерпимости и противостояния, — говорится в тексте проекта резолюции.

======Окуели и растерялись. То ли санкции нас укрепляют, то есть-хорошо, то ли-"цинично используют"? =
А как это-цинично использовать? Без пре зер вратива , что-ли?



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  • 15 | 06.08.2017, 20:43 | Автор: юнг
    Публикации: 291 | Комментарии: 31391 | Рейтинг: +5718
Как правильно одевать презерватив
6 мая 2017-73 475 просмотров
На реальном примере показано как правильно надевать презерватив на тот орган, для которого он предназначен. http://ali.pub/5mjvf . Как видите ничего сложного. Всяким даунам и ханжам, просьба не смотреть. А те кто ещё ни разу не пробовал, может на реальном примере увидеть, как правильно пользоваться презервативом и заниматься безопасным сексом.

======Не цинично!



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  • 16 | 06.08.2017, 20:51 | Автор: Sharik
    Публикации: 0 | Комментарии: 3527 | Рейтинг: -131,5
4. Обратиться в адрес Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и Правительства Российской Федерации с предложением о ратификации Россией Конвенции об охране нематериального культурного наследия, принятой 17 октября 2003 года Генеральной конференцией ЮНЕСКО, с целью последующего включении в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества национального праздника татарского народа «Сабантуй» и русского народного праздника «Каравон», отражающих культурное и историческое наследие народов России.
====================================
Между прочим сабантуй башкирский праздник и у кого зародился первым
у башкир или татар дело спорное.А вот стремление
татар сохранить русскую культуру лишь праздником "Каровон" мало.
Казань был чисто русским городом,почему вдруг население татар
стало преобладать над русским населением в городе? Возродите величие
русских в Казани и это будет достойным вкладом в сохранении
русской культуры в Татарстане.



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  • 17 | 06.08.2017, 20:59 | Автор: Sharik
    Публикации: 0 | Комментарии: 3527 | Рейтинг: -131,5
10. Проводить целенаправленную работу, направленную на корректное отражение татар во Всероссийской переписи населения в 2020 году.

===================================
Странные эти татары,пусть вас будет 3 или 10 млн какая разница все
равно китайцев не догоните.



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  • 18 | 06.08.2017, 21:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У татар в прошлые века никаких праздников типа сабантуй не зафиксировано. Это они только в 20 веке переименовали башкирский праздник йыйын. И сразу в ЮНЕСКО. ахринительная наглость.



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  • 19 | 06.08.2017, 21:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Подобное разнообразие в половой жизни мужчин, старших в большой крестьянской семье, где под одной крышей существовали и вели совместное хозяйство по две-три, а то и больше «ячейки общества», как ни странно, в самих деревнях в XVIII - XIX веках особо не осуждалось. Возможно потому, что так жили очень многие селяне, не способные отделиться от семьи отца, тестя или свекра. Причина такого инцеста Снохачами называли свекров, сожительствовавших со своими невестками (снохами для свекровей). Подобный блуд был возможен, главным образом, в семьях, где в одной избе (хате) вынужденно сосуществовали семьи родителей и сыновей. Порой даже присутствие законного мужа не являлось препятствием для посягательств на его жену со стороны свекра. Но чаще всего такое прелюбодейство свершалось во время отлучки супруга. Поначалу снохачество практиковалось в семьях, где сыновей забривали в рекруты. Воинская служба в дореволюционной России была очень долгой – с 1793 по 1874 годы рекруты служили по 25 лет. Потом этот срок сократили до 7 лет, только к 1906 году он снизился до 3 лет. Затем главной причиной отсутствия молодых мужей и, соответственно, поводом для посягательств на честь их оставленных дома жен стал отхожий промысел. Парни и молодые мужики надолго уходили на заработки в города и другие села, а с их супругами тем временем развлекались «старшие по дому». В Черноземье, да и в других регионах России, вXIX веке отцы нередко женили сыновей подростками на 16 – 17-летних девушках, часто специально с прицелом на свое дальнейшее половое разнообразие. После свадьбы молодой вскорости по настоянию главы семейства отправлялся на отхожий промысел, наведываясь к супруге всего пару раз за год.



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  • 20 | 06.08.2017, 21:34 | Автор: blunt
    Публикации: 18 | Комментарии: 17203 | Рейтинг: +3279,9
4 | 06.08.2017, 14:04 | Автор: Батыр
Публикации: 0 | Комментарии: 3188 | Рейтинг: -174,1
А про башкир где ?
----------------
Они тогда велосипедов побаивались. Называли их шайтан-машина.



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