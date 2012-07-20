Исторические картинки. Вокруг Енгалыша

В книжных магазинах «Планета» по всей Уфе появилась в продаже книжка, где рассказывается о первом велопробеге Уфа – Бирск в 1894 году. В интернете немало интересных маршрутов. Предлагаю новую трассу велопробега за Енгалыш.Сто лет назад Енгалыш – столица всех земель к югу от Уфы, административный центр Осоргинской волости. Земская школа, волостное правление, маслобойня, обдирка, две бакалейных и казённая винная лавка. И даже стояла церковь.Деревянный храм во имя Св. Благоверного Князя Александра Невского в Енгалыше был построен в 1865 году. Служили священник и два причетника, сельчане содержали духовенство, для священника выстроили дом.Народ жил трудовой, в 1890-е годы на заработки «уходят в Уфу более половины всего населения». Многие занимались пчеловодством.Но в замечательном Енгалыше мы не задержимся. С трассы из Осоргино сразу сворачиваем на улицу Новую, огибаем село и выходим на дорогу в сторону Лентовки. Небольшая деревня в одну улицу.К середине XIX века Лентовка (или Новое Осоргино) принадлежала дворянской семье Чертовых. У них ещё имелись земли под Шемяком и в Белебеевском уезде.На 1861 год в Лентовке стояла совсем не маленькая барская усадьба, которую обслуживали 24 крепостных дворовых (11 муж., 13 жен.). Один из этих дворовых, Иринарх Михайлов, руководил хозяйством. В Лентовке стояло 27 дворов, жили 146 крестьян.На 1863 год сельцо Ново-Осоргино, Лентовка тож, принадлежало вдове поручице Александре Петровне Чертовой и её малолетним детям, сыновьям Льву, Владимиру и Модесту, дочерям Антонине и Марии Ивановичам Чертовым, опекуншей над которыми являлась мать. В том году всех крепостных отпустили на волю за 8760 руб.В документе упоминаются границы «барской усадьбы», помещица лично присутствовала на сельском сходе в феврале 1863 года. Видимо, семья постоянно проживала в Лентовке, ехать зимой из Уфы далековато.К началу 1880-х годов Чертовы исчезают из рядов местных землевладельцев. Усадьба была ликвидирована или продана (в 1912 году при Лентовке было имение Е.Л. Курчеева с усадьбой на площади 0,5 дес.).В Лентовке асфальт кончается, старый тракт из Енгалыша в Ибрагимово заброшен, лишь лесные дорожки ведут нас в небольшую деревню Ломоносовку, что стоит при слиянии маленьких речушек Бельязы и Шатры.Сейчас нормальная дорога к Ломоносовке есть только в обход, с юга. Там сады «Нива-Вишневка» и «Уршак», а в стороне скрываются загадочные правительственные дачи, как сообщает Викимапия.Но всепроходимый велосипедист разыщет путь. А в помощь ему фрагмент карты старинной 1946 года, где указаны просёлочные дороги.Ломоносовка, она же звалась ещё Николаевка или Бильяза, принадлежала коллежскому советнику Николаю Александровичу Ломоносову и его супруге Надежде Васильевне.Хозяин, Н.А. Ломоносов, принимал активное участие в подготовке реформы по ликвидации крепостного права, как специалист, ведь ему принадлежала ещё деревня Тарбеевка к западу от Уфы, сейчас это часть Алексеевки. Соседнее озеро Сосновое до сих пор на картах имеет второе название Ломоносовское. Было также имение в Белебеевском уезде.В нашей Ломоносовке стояла небольшая усадьба, которую обслуживали 7 дворовых, которых переводили отсюда в Тарбеевку и белебеевское поместье.Наверняка, семья барина проживала в ближней к Уфе Тарбеевке, здесь же стоял только хозяйственный комплекс. Из описания границ в Ломоносовке видно, что на крестьянском выгоне «находится господское строение и при оном берёзовая сбереженная роща» (200 сажен), которые от помещиков потребовали снести и вырубить. Был при деревне мельничный пруд. Остатки пруда видны до сих пор.После того как крепостные в 1864 году получили вольную за 6240 рублей, дворяне Ломоносовы сохраняли поместье до 1874 года, когда землю продали Ширковой. Народ крестьянствовал, держали много пчёл.Совсем рядом с Ломоносовкой лежала небольшая деревня Листовка. Ныне её нет. Остатки надо искать на краю пахотного поля, за которым начинается лесной массив в сторону Вишневки. Для велопутешественников ещё один фрагмент карты 1946 года.Название Листовка не самое древнее. На 1861 год сельцо именовалось Никитино или Вознесенское, 23 двора, 145 жителей. Стояла довольно крупная усадьба (25 дворовых) коллежской советницы Софьи Степановны Листовской.Часть земель (без крепостных) в сторону Старо-Балагушино Никитины сохранили. Наследство умершей дворянки Авдотьи Николаевны Никитиной включало 10 десятин земли с водяной мукомольной мельницей, 2 избы, дом, амбар, баню, погреб и лабаз. Всё унаследовали дворянин Владимир Андреевич Никитин, а также дочери отставного военного писаря Мария, Александра и Вера Михайловны Риванец, Софья Михайловна Трунина (урождённая Риванец), Анна Михайловна Поплавская (урожд. Риванец).То есть (к востоку?) от Листовки стоял небольшой хутор с водяной мельницей! Имение за долги перед уфимским купцом А.П. Зайковым в 1900 году выставили на торги. Дальнейшая судьба хутора не известна.Последние помещики исчезнувшей Листовки – дворяне Листовские – были известным в Уфе семейством. На моём сайте в сборнике «Река времени. 2015» любитель старины найдёт интересный материал о них.При разделе земель между крестьянами и дворянами в 1863 году было оговорено редкое условие о переносе барского дома, который, видимо, стоял внутри крестьянских дворов. «Господскую усадьбу, скотный двор, ригу, помещица обязывается снести в течение 6-ти лет, а хлебный запасный магазин подлежит снесению в черту крестьянской усадьбы».Возможно Листовку упоминает в своих воспоминаниях увлекавшийся литературой и издавший ряд исторических сочинений Иван Степанович Листовский, служивший в Уфе до конца 1850-х годов. Когда в деревню «приходили бабы с ягодами или по каким-нибудь другим хозяйственным делам, говорили они с моею матерью смело, держали себя просто, и я не помню, чтоб когда-нибудь её лицо, при разговоре с ними, не украшалось улыбкою. В прощённый день, т. е. последний день масляной недели, многие крестьяне приезжали к нам в город. Они кланялись в ноги моей матери, целовали у неё руку и просили простить, если в чём-нибудь перед нею прегрешили или огорчили. "Бог простит" – отвечала мать – "Меня простите Христа ради"…Когда скончалась моя мать, не смотря на бездорожье (4 марта), все крестьяне из ближайшей к Уфе деревни (33 версты) прибыли на погребение и не допустили ставить гроб на катафалк. Несли его до кладбища на руках, наперерыв добиваясь этой ноши, а катафалк следовал пустой» (опубликовано краеведом Я.С. Свице).В 1867 году коллежская ассесорша Софья Степановна Листовская и 67 душ сельца Листовского, Вознесенское тож, договорились о выкупе за 6271 рублей 20 копеек. С.С. Листовская сдавала землю в аренду землю, часть угодий продала, видимо, родственнице Ширковой. Но семья старалась сохранить поместье при Листовке.Семейство Листовских было достаточно преуспевавшим, играло важную роль в жизни Уфы и края, коллежский советник Александр Степанович Листовский в 1893–1899 годы занимал должность Уфимского губернского предводителя дворянства. Листовские имели несколько поместий, недвижимость в городе.Наличие ресурсов позволило сохранить поместье, к 1881 году земли перешли к супругам Александру Степановичу Листовскому и Марии Ивановне Листовской, урождённой Плешановой (1844 г. р.). На 1895 год числилось владение только А.С. Листовского площадью 434 дес., но без усадьбы. Скорее всего, после смерти мужа имение возле Листовки было продано.На Старо-Ивановском кладбище Уфы (ныне парк Якутова) у Листовских, видимо, был семейный склеп, где нашли упокоение Стефан Андреевич († 1843) и Александр Степанович († 1899) Листовские. Николай Степанович Листовский, управляющий Оренбургской контрольной палатой, умер 28 февраля 1908 года и погребён в Оренбурге.Когда в 1924 году власти спешно сооружали памятник Ленину в Уфе, под постамент среди прочих были привезены надгробия Петра Степановича Листовского († 1911) и Параскевы Николаевны Ширковой († 1890). Об этом Читатель узнает из статьи краеведа П.В. Егорова в сборнике «Уфимский некрополь» на моём сайте.А Листовка при озере Моховом и пересыхающем ручье «Черкали» закончила своё существование всего несколько десятилетий назад.Помянув на лесной поляне всех бывших жителей Листовки, садимся на велосипед и опять тропинками вдоль лесополос, старая дорога запахана, двигаемся на восток в Балагушево. Ранее оно именовалось Старо-Балагушино при ключе Бильяза.Это очень старая деревня. Древние названия – Красный Яр или Нечаевка. К началу XIX столетия сельцо (26 дворов, 189 жителей) принадлежало губернскому секретарю Льву Ивановичу Благушину, который подселил сюда арендаторов мордву. В 1794 году чиновником Гражданского суда в Уфе служил губернский секретарь Степан Львович Благушин, супруга – Глафира Григорьевна Баженова.Первая дочь С.Л. Благушина – Софья Степановна и вышла замуж за Степана Андреевича Листовского (см. выше), она была хозяйкой соседней Листовки.Второй сын Льва Ивановича – Евграф Львович Благушин служил чиновником в Казани и Уфе, в том числе при магометанском духовном собрании, что на улице Тукаева. Женат на Марии Егоровне Растопчиной, а их дочь Варвара Евграфовна приблизительно в 1825–1826 годах вышла замуж за Михаила Ивановича Кублицкого, офицера нашего Уфимского пехотного полка, героя войны с Наполеоном.Бравый офицер не дождался рождения дочери, уже после его кончины на свет в 1827 году появилась Мария Михайловна Кублицкая, крещена в храме соседнего села Подлубово. Дочь воспитывала матушка Варвара Евграфовна, выдающаяся женщина той эпохи, не просто грамотная.В 1847 году во всей Оренбургской губернии, а это совр. Оренбургская, Челябинская, части Самарской и Курганской областей, всё РБ и восток РТ, всего ДВЕ женщины подписались на единственную местную газету, выходившие в Уфе «Оренбургские губернские ведомости»: В.Е. Кублицкая, урождённая Благушина, а также девица Т. Костарева из Троицка (см. на моём сайте сборник «Историко-краеведческие исследования»).Вот Мария Михайловна Кублицкая и вышла замуж за Павла Ивановича Гирша. Венчались 25 января 1843 года в Петропавловской походной церкви Уфимского казачьего полка. Жениху было около 36 лет, невесте – всего 16.П.И. Гирш происходил из петербургских немцев. Метрика для поступления его на военную службу была выдана 10 сентября 1821 года в Санкт-Петербурге от пастора Гамельмана церкви Святого Павла. Последним местом службы был Уфимский казачий полк, в отставке с 1844 года в чине подполковника. Участник польского похода, ордена.Так к 1861 году деревня Балагушина (Нечаевка) – 35 дворов (278 жителей) стала принадлежать семейству дворян Гирш. Стояла небольшая усадьба с 17 чел. дворовой прислуги.Хозяева вряд ли здесь проживали. Гиршам принадлежало ещё поместье возле города при селе Лавочном. А собственниками являлись полковник Павел Иванович Гирша и дети его Александра Перевощикова, Николай Гирш, Варвара Гирш и другие. По сохранившемуся плану в овраге был пруд, рядом кладбище, но усадьба не показана. К началу 1880-х годов имение в Старо-Балагушино Гирши продали.Александра Павловна Перевощикова (урожд. Гирш), что на фото ниже, родилась в 1844 году, скончалась предположительно в 1885 году.Спешу обрадовать жителей Старо-Балагушино, что потомки Ваших бывших помещиков здравствуют. Только по линии Перевощиковых – Гиршей среди них врачи и инженеры, художница и театровед, одни воевали за белых, другие сгинули в ГУЛАГе, третьи сражались на фронтах Великой Отечественной. Честь рода сохранили! И даже изучают свою генеалогию.Ну а мы снова садимся на друга-велосипеда. Хорошая дорога в Енгалыш, минуем пруд и заезжаем в последний пункт наших странствий во времени и пространстве – деревню Фомичёво.Здесь в 1861 году возвышался барский особняк, который обслуживали 30 чел. крепостной дворовой прислуги.Дослужившийся до дворянства уфимский чиновник Василий Иванович Фомичёв приобрёл имение Никольское, Фомичёво тож, которое в 1853 году унаследовали два его сына от первой жены – титулярный советник Павел и корнет Гавриил. На 1861 год имение принадлежало наследникам, а уставную грамоту в 1862 году составлял уже единоличный владелец коллежский секретарь Василий Павлович Фомичёв.При обширной усадьбе, доставшейся от деда, служили 14 душ дворовых, из которых троих отпустили на волю, ещё одному был «выдан увольнительный акт» после манифеста 1861 года. Четверо пожелали поступить в Никольское сельское общество с правом наделения землёй. Оставшиеся 6 душ дворовых (один умер) не пользовались землёй и не собирались переходить в крестьяне.Неуклонное сокращение штата дворовой прислуги свидетельствовало, что наследники не собрались жить в поместье, достаточно удалённом от Уфы. В сельце имелся пруд, водопой из которого «и из колодезя, находящагося на Господском дворе» разрешался свободно всем жителям.В.П. Фомичёв очень быстро перевёл своих крестьян (56 душ) на выкуп в 1863 году, получив ссуду в 6533 рублей. Такая оперативность была не случайна. Едва началась реализация Великой реформы в Уфимской губернии, как в мае 1861 года были назначены первые три в Уфимском уезде мировых посредника и в их числе коллежский секретарь Василий Павлович Фомичёв. Мировые посредники непосредственно занимались в 1861–1863 годах составлением уставных грамот, согласованием интересов крепостных крестьян и помещиков.Он был самый необычный из мировых посредников в Уфимском уезде, его участок включал западные волости. Подписанные В.П. Фомичёвым документы отличались детальным разбором прав и обязанностей, качественным оформлением. На него даже жаловались отдельные землевладельцы.Так, опекун над имением Бардаковой в деревне Любимовка Сокуров в своей жалобе приводил, якобы, слова В.П. Фомичёва: «Помещики до издания Положения неумели управлять крестьянами, мотали, продавали и меняли крестьян на собак и проч.» В оправдание мировой посредник возражал, что «мне так часто приходится объясняться с крестьянами, что не смотря на всё желание я не могу упомнить всех моих выражений, но смею уверить, что такой безсмыслицы я сказать не мог».Именно к В.П. Фомичёву поступил служить кандидатом (помощником) известный затем уфимский писатель П.И. Добротворский в 1861 году, оставивший краткие, но яркие зарисовки его портрета. «"Фомичёв, – всегда с любовью вспоминает Пётр Иванович, – был моим учителем в буквальном смысле этого слова – он научил меня снисходительно относиться к мужику, к тому невежественному мужику, который перешёл к мировым посредникам в своём, можно сказать, первобытном состоянии"».Литератор вспоминал: «Какие хорошие люди стояли тогда у дела крестьянской реформы. Взять хоть этого Фомичёва – Василий Павлович был просто идеальный посредник. Не даром он и сейчас (более 30 лет) служит судьёю в Балакове, Николаевского уезда, Самарской губернии.Как он умел говорить с крестьянами, как он умел ладить с помещиками и те, и другие ему верили. Не даром он успел в первые же два года составить во всём участке уставные грамоты, и везде по добровольному соглашению, с полными наделами (за исключением с. Моисеева, где крестьяне на основании каких-то документов выхаживали своё право на землю), и большинство крестьян своего участка успел перевести на выкуп, прекратив этим все обязательные их отношения к помещикам».Деятельность и личность В.П. Фомичёва Добротворский отобразил в своих статьях в «Русских ведомостях» и «Волжском вестнике» за 1899 год.Эти свидетельства подтверждают предположение Б.А. Азнабаева о принадлежности семьи Фомичёвых к уфимскому «культурному гнезду» (см. сборник «Река времени. 2016» на моём сайте, там история семьи). Видимо, поэтому уже в 1870-х годах Фомичёв исчезает из рядов местных землевладельцев. Уезжает в Самарскую губернию.Устали от путешествия? Отдохнём недельку. И махнём… в Мокроусово.