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Исторические картинки. Возле Мокроусово










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Уфа расползается. В состав Кировского района включили земли вплоть до речки Уршак (автор фото Сергей Гундарь, спасибо!). Так в Уфу вошла небольшая деревня Мокроусово.

Исторические картинки. Возле Мокроусово


Сейчас рядом с Мокроусово обширная промзона, многочисленные садовые товарищества: «Белый аист», «Здоровье», «Вишня» с «Викторией», стучат по рельсам поезда мимо разъезда «Уршак», не минуты не спит федеральная авторасса Р-240 Уфа – Оренбург. Жизнь бьёт ключом.

Не менее шумно и оживлённо здесь было и сто и двести и триста лет назад. Мокроусово – крупный транспортный узел.

Современная автотрасса идёт по старому Оренбургскому тракту, по которому из Уфы на юг, в Стерлитамак и далее к Оренбургу мчались конные экипажи, лихие ямщики возили пассажиров, тянулись бесконечные санные обозы зимой с всевозможными грузами.

В 1879 году отправимся в путь. «Выехал из Уфы 31-го июня на почтовых в тарантасе, взятом на прокат на месяц у содержателя почтовой станции за семь рублей в месяц; тарантас отдали как бы в совершенной исправности. Почтовые лошади очень хороши, а ямщик татарин и презлой. Вообще ямщики по всем трактам – татары и нам случалось встречать немало таких, которые или действительно незнают порусски или притворяются, что не знают, а во всяком случае на все ваши вопросы отвечают белмей».

«Дорога не широка и местами сохранились ещё остатки шоссировки. Местами также дорога густо обсажена большими деревьями – вид красивый в хорошую и тёплую погоду; но осенью в ненастье, вследствие скопления воды, дорога в этих местах бывает через чур грязна и неудобна».

Глядевший по сторонам путешественник заметил, что «по дороге до Камышлов деревень близко нет, а виднеются вдали и то редко». В Камышлах была переправа через Уршак (см. журнал «Бельские просторы» за 2009 год № 11).

Действительно, почти все деревни стояли в отдалении от тракта, как Мокроусово. Но в старину, кроме гужевого транспорта, действовал ещё речной, практически исчезнувший сейчас.

Мокроусово самая первая деревня на краю затапливаемой поймы Уршака (Фёдоровка возникнет позже, накануне Первой мировой войны).

Сейчас на машине Вы пролетаете через Уршак, часто не замечая речушечку. В стародавние же времена Уршак – серьёзная река. За последние столетия батюшка-Уршак сменил устье, сдвигаясь влево, к западу.

На следующей карте начала XIX века хорошо видно, что Уршак впадал в Белую двумя рукавами, причём Большой Уршак – это правый, восточный проток, судя по названию главный. Ныне он почти пересох. Только рыбаки знают маленькую речку Старый Уршак.

Заметим, что на карте начала XIX века самый ближний к устью Уршака населённый пункт – деревня Ивановка (Атаева тож). Это современное Королёво на берегу озера Бобрового. Мокроусово ещё нет.

Правда, башэнциклопедия весело брехает, что Мокроусово возникло в 1782 году (карта более поздняя). Сказители…

Исторические картинки. Возле Мокроусово


Уршак не был судоходным, но в устье, возможно, в старину по весне заходили суда. Вплоть до начала XX века здесь действовала достаточно крупная пристань. Так, в 1895 году при Белой и Уршаке были хлебные пристани Першина (жили 29 чел.) и Стахеева (15 чел.).

В 1894 году с Уршакской пристани отправили 397 тыс. пуд. зерна, в 1898 году – 428 тыс. пуд., в 1910 году – здесь заготовили 567 тыс. пуд., в 1913 году на Уршакской пристани было заготовлено 612 тыс. пуд. хлеба, а вывезли в Рыбинск – 462 тыс. пуд.

Зимой, когда реки и озёра были скованы льдом, с юга (через Мокроусово) подвозили зерно, муку, крупу, в устье Уршака стояли огромные склады, где хранили товар. В среднем крестьянские сани брали по 10–20 пуд. груза, подсчитайте сколько народу приезжало в устье Уршака!

Весной буксиры подводили баржи и к началу погрузки (апрель – май) со всех окрестных деревень сюда приходили сотни мужиков подзаработать, таская мешки. Устье Уршака сто лет назад – это не тихий рыбацкий рай. Наверное, сегодня лишь опытные ловцы рыбьих душ, постоянно наблюдающие поплавки в устье Уршака, могут вспомнить остатки пристаней.

В отдельные годы в устье Уршака оставляли на зимовку баржи, как в 1900 году (девять деревянных судов стояли здесь, возможно, чтобы весной сразу нагрузить).

Приказчики «ворочали» на этом бережку огромными суммами, расплачиваясь за привезённый товар и погрузку судов. В 1913 году с Уршакской пристани отправляли хлеб торговый дом наследников В.Г. Стахеева (277 тыс. пуд.) и товарищество «И. Стахеев и К» (185 тыс. пуд.).

Крупнейшие российские предприниматели Стахеевы из славного русского града Елабуга, что на Каме, облюбовали устье Уршака. В интернете масса материалов о семье Стахеевых. Ниже фото Ольги Стахеевой из собрания замечательного казанского историка Анатолия Михайловича Елдашева.

Исторические картинки. Возле Мокроусово


На моём сайте есть работа «Хлебный рынок», там мокроусовский краевед найдёт сведения о заготовках Стахеевых на Уршаке. На фирму «Иван Стахеев и Ко» работали местные предприниматели Манаевы, Кузнецовы, а также комиссионер А.К. Книсс (в Кармаскалах), чьи потомки поныне живут в Уфе.

Сама же деревня Мокроусово, видимо, возникла из расположенных выше по течению Уршака небольших дворянских поместий. В результате вырубки лесов, распашки земель, строительства водяных мельниц с прудами, перегородивших речку, заболоченные пойменные земли высыхали и становились пригодными для строительства поселений.

На 1861 год здесь стояла небольшая деревенька из 8 дворов (50 жителей), которая именовалась Степановка, она же Богородское или Мокроусово. Присутствие церковного прозвище позволяет предполагать наличие часовни. Жители являлись прихожанами храма в Чесноковке. У Мокроусово встречалось и четвёртое название: Атаево.

Исторические картинки. Возле Мокроусово


На 1861 год сельцо Степановка (Богородское, Мокроусово) принадлежало помещице Мокроусовой, имелась усадьба (15 дворовых, 8 муж., 7 жен.), имение находилось в опеке. Опекуном над имением был назначен сосед, коллежский ассесор Алексей Иванович Тетеревников из деревни Тетеревниково (см. карту).

Само же селение Степановка, Богородское, Атаево тож, земля с крепостными принадлежали наследницам умершей титулярной советницы Любови Васильевны Мокроусовой, малолетним дочерям её Софье и Анне Степановнам Мокроусовым.

Известно также о рождении 5 января 1855 года дочери Варвары (крещена в Успенской церкви Уфы), мать – титулярная советница Любовь Васильевна Мокроусова, «оставшаяся после мужа беременною», восприемница – подпоручица Степанида Егоровна Мокроусова.

Значит, отец, Степан Мокроусов умер в 1854 году, затем скончались супруга и младшая девочка (в младенчестве). Варя больше в документах не упоминалась.

В Мокроусово была, наверняка, небольшая деревянная барская усадьба, из 8 душ дворовых трое изъявили желание получить землю. Правда затем «показанные в грамоте 3 души, имеющие право на надел, отказались от того». Отмечалось, что «существующее господское строение, в котором живут дворовые, за ветхостью в последствии при возобновлении подлежит перенесению на новую усадьбу, отделённую в черте выгона от крестьянского».

То есть, усадьба была обитаемая, крепостная прислуга имела отдельное жильё и не захотела превращаться в мужиков.

Господский выгон лежал южнее деревни, в сторону соседней Королёвки «и вновь заведённого сельца Алексеевки, владения г-жи Тетеревниковой». Можно предположить, что дворянская усадьба стояла примерно там же.

Документы на отпуск крестьян на волю за малолетних помещиц в марте 1862 года составил опекун А.И. Тетеревников при содействии уездного предводителя дворянства. В 1864 году все крестьяне (23 души) сельца Степановка, Богородское тож, малолетних девиц Софьи и Анны Степановны Мокроусовых перешли на выкуп за 2760 руб.

В 1895 году свыше 222 дес. земли принадлежали С.С. Лузиной и А.С. Мокроусовой, но усадьбы не имелось. Девочки выросли и остались жить в Уфе. Лузины – известная семья в нашем городе. К началу XX в. землю продали.

Народ в Мокроусово жил шустрый, хороший тракт под боком, Уфа на горизонте. В крестьянском наделе находилось озеро «Кривое». Главный доход получали от торговли в городý, как выражались сельчане в ту эпоху.

В Мокроусово в конце XIX века «на огородах сеют картофель, капусту, морковь и т. п.: капусту и картофель продают в Уфе, – средним числом каждый домохозяин продаёт капусты в год на 7–12 руб., а картофеля – около 300 пудов».

Окрестные леса и заливные пойменные луга по Уршаку – благодать для пчёл. Четверо мокроусовцев держали «51 пенёк; мёд продают в гор. Уфе – по 5 руб. за пуд.» Стояли колоды (пеньки), а не рамочные ульи.

В советское время провели железную дорогу в Ишимбаево, затем до Оренбурга, её начали строить ещё до революции. Возле Мокроусово застучали по рельсам составы (карта 1940-х годов).

Исторические картинки. Возле Мокроусово


Но в советскую эпоху исчезла соседняя деревушечка, возникшая вокруг дворянской усадьбы Тетеревниковых. Она стояла на тракте. Видимо, напротив садов «Уршак». Слева от дороги, если ехать в Уфу.

Как и в случае с Мокроусово, это небольшое селение имело несколько названий: Тетеревниково, Мокроусово, Алексеевка, Атаева.

Поместье и деревня были «молодые». Крепостных покупали у разных помещиков, которые нередко мухлевали.

В нескольких судебных делах «засветилась» губернская секретарша Варвара Ивановна Брудинская (урождённая Шильникова). Своих крепостных, её поместье лежало в районе остановки «Бульвар Славы», она распродавала, хотя с бумагами у неё было не всё в порядке.

В результате, в 1857 году из Алексеевки (Атаево тож) титулярной советницы Тетеревниковой бежали пять крепостных, включая пятилетнюю девочку, на которую ещё в 1856 году бывшая хозяйка, та самая В.И. Брудинская, выдала отпускную. Что не помешало ей продать девочку Тетеревниковой.

Видимо, возник спор – новая помещица говорила: я за Вас деньги отдала, а мужики трясли «отпускной». Итог конфликта двух хозяйствующих субьектов – народ ударился в бега, благо Сибирь рядом.

Там, где сейчас на маленьких участках в несколько соток садоводы из «Уршака» растят клубнику, когда-то лежали земли титулярного советника Николая Степановича Королёва, хозяина соседней Королёвки.

В августе 1854 года титулярная советница Надежда Павловна Дядина купила у него землицу, начала стройку, но что-то случилось, и в сентябре 1855 года всё имение (70 десятин / гектаров) «со всем находящимся на этой земле строением» за 400 рублей серебром приобрела коллежская ассесорша Софья Ильинична Тетеревникова.

Известен муж – Алексей Иванович Тетеревников, в октябре 1856 года у них родился сын Димитрий. Это были мелкие чиновники. Брат служил подканцеляристом (Константин Иванович Тетеревников, супруга – Анна Дмитриевна, в январе 1856 года родилась дочь Мария). А.И. Тетеревников выступал восприемником вместе с коллежской регистраторшей Агапией Феодоровной Кадомцевой. Крестили младенцев в Успенской церкви Уфы.

Новая хозяйка, Софья Ильинична Тетеревникова, задолго до садоводов из «Уршака» полюбила эти земли и собиралась здесь обосноваться, завести постоянную усадьбу. Она активно скупает крепостных у коллежской секретарши Анны Михайловны Чеснок в сельце Степановка, что лежало значительно южнее, в 1855, 1856 и 1857 годах, у надворной советницы Екатерины Филипповны Ветошниковой в 1860 году в сельце Ветошниково «на вывод».

А в ноябре 1856 года Тетеревникова приобрела не только крестьян, но и «дворовых людей» в деревне Михеевой у той самой губернской секретарши Варвары Ивановны Брудинской (в общем владении с братом подпоручиком Дмитрием Шильниковым). Крепостных привозили из далека.

На 1861 год сельцо Алексеевка (Тетеревникова, Атаева) принадлежало помещице Тетеревниковой и здесь стояла усадьба с 20 чел. дворовых (10 муж. и 10 жен.). Делами заведовал староста.

Но создать серьёзный усадебный комплекс С.И. Тетеревникова не успела, грянула реформа и в октябре 1862 года всех с таким трудом купленных в разных местах 15 крепостных и 67,5 дес. земли сдала в казну. К началу 1870-х годов Тетеревниковы продали остатки поместья.

В 1920 году деревня Тетеревниково насчитывала 9 дворов (50 жителей), Мокроусово – 28 семей и 157 чел. (статистика на моём сайте).

Прошли века. В Мокроусово по прежнему бурлит жизнь, а садоводы из товарищества «Уршак» осуществили мечту Софьи Ильиничны Тетеревниковой: рай среди цветов и грядок.

На сём откланиваюсь. Через неделю сюрприз.

Михаил Роднов, доктор исторических наук

Приглашаю на сайт «Роднов и его друзья»




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  • 1 | 13.08.2017, 10:25 | Автор: юнг
    Публикации: 291 | Комментарии: 31436 | Рейтинг: +5720,9
...........На сём откланиваюсь. Через неделю сюрприз...............

===============Да ладно......Сюрприз........Неужели про Учителя с Матильдой?



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  • 2 | 13.08.2017, 11:03 | Автор: Егерь
    Публикации: 3616 | Комментарии: 6454 | Рейтинг: +2746
12.08
Сергей Белановский

Августовские тезисы
1. Эпоха Путина заканчивается. Это непреложный факт, не зависящий от того, сколько времени он будет занимать должность президента.
2. Критиковать Путина за то, в чем он виноват, и за то, в чем он не виноват, уже не имеет смысла.
3. Нет смысла обсуждать проблемы вчерашнего и даже сегодняшнего дня. Надо смотреть в будущее.
4. Борьба за место преемника началась уже сейчас.
5. Легитимность Путина будет падать независимо от того, какие проценты он наберет на выборах.
6. Даже если Путин сохранит свой пост до 24 года, он все более будет превращаться в хромую утку. Его власть будет ослабевать.
7. Преемник, кем бы он ни был, не будет обладать легитимностью Путина.
8. Путину прощают и то, в чем он виноват, и то, в чем он не виноват.
9. Преемнику не простят ни того, в чем Путин виноват, ни того, в чем Путин не виноват. То же касается и самого преемника – ему не простят ничего.
10. Назревшие проблемы потребуют непопулярных решений (это тезис Макаркина). Пример – повышение пенсионного возраста. Инсайдерская информация: запас финансовой прочности пенсионной системы - не более трех лет.
11. Снижение легитимности лидера ослабит власть.
12. Ослабление власти активизирует конфликты на всех уровнях – федеральных элит, региональных элит, олигархов разных уровней друг с другом, населения со всеми уровнями власти. Следует указать на подавленные, но не уничтоженные идеологические и национальные конфликты.
13. Силовое подавление ВСЕХ конфликтов невозможно. Дело здесь не столько в наличии или отсутствии силы, сколько в трудности принятия решения. Любой конфликт требует решения вопроса, кто прав, а кто виноват. Институтов для решения таких вопросов не существует. Они либо не созданы, либо уничтожены.
14. Нарастающие многовекторные и многоуровневые конфликты приведут к тому, что страна начнет расползаться. Возможно, это примет форму «парада суверенитетов», а также митингов на площадях перед зданиями администраций и перекрытия дорог.
15. Контроль над СМИ разрушится, поскольку будет утрачена ясность, какая политическая линия является правильной.
16. Внешние силы, почувствовав ослабление внутренних скреп российского государства, активизируются. Россия слишком многими воспринимается, как враг или как добыча.
17. Сможет ли новый правитель сохранить целостность страны? Какими методами он сможет этого достичь? Путинские методы придется оставить. Их время прошло. Новый правитель должен суметь применить силу и дипломатию в каких-то уникальных сочетаниях и в условиях институционального вакуума. Он должен уметь решать проблемы по существу. Он должен очень быстро сформировать собственную харизму, эффективно решив одну или несколько острейших проблем. Он должен уметь играть на национальных ценностях, что отчасти удавалось Путину. Это должен быть политический гений. Сегодня я такого человека не вижу.



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  • 3 | 13.08.2017, 11:41 | Автор: Не зарегистрирован
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Егерь, ты идиот. А Белановский грезит развалом России. Не дождетесь.
Мы лучше сначала тебя и твоих белановских с макаркиными на Колыму загорать отправим, чтобы жить людям не мешали.
Сушите сухари, изменники Родины.



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  • 4 | 13.08.2017, 12:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это должен быть политический гений. Сегодня я такого человека не вижу.
---------------------------------
На кой хрен тогда было такую партянку сушить? Выберем Путина, и будем дальше укреплять Россию. А ты Егерь, лучше влажную уборку на Бессонова произведи, пылишша небось везде, да букмажки с места на место снова переложи. Вот это твое.



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  • 5 | 13.08.2017, 12:11 | Автор: Не зарегистрирован
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Только неделю назад написал, что водители 110 маршрутов и к Меге не знают ПДД, сторонники агрессивного стиля езды, грубы с пассажирами, сами маршрутки в грязи, окурках и жвачке и тут СМИ сообщили, что водитель 110с в районе Локотков не справился с управлением и микроавтобус с пассажирами врезался в деревья.
Это сделать -надо быть совершенно безбашенным- дорожная обстановка на том участке трассы вполне безобидная.
А ларчик от ДТП с людьми открывается просто: комитет по транспорту не профессионален, и высоко вероятно ангажирован бесконтрольными владельцами маршрутов в исторические пригороды Уфы.



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  • 6 | 13.08.2017, 13:30 | Автор: Не зарегистрирован
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"Он должен очень быстро сформировать собственную харизму, эффективно решив одну или несколько острейших проблем."

----------------------------

Харизьму... Доня Трамп, например, шарахнул томагавками по Асаду, являя миру свою крутизну. Только вышел пшик. Половина ракет потерялась по дороге. Тогда кинулся на Кима - но тот послал его на три буквы.
Совет: формируя харизьму, просчитывай результативность своих ходов.



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  • 7 | 13.08.2017, 13:47 | Автор: Не зарегистрирован
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4 | 13.08.2017, 12:06 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это должен быть политический гений. Сегодня я такого человека не вижу.
---------------------------------
На кой хрен тогда было такую партянку сушить? Выберем Путина, и будем дальше укреплять Россию. А ты Егерь, лучше влажную уборку на Бессонова произведи, пылишша небось везде, да букмажки с места на место снова переложи. Вот это твое.
----------------------------------------------------
Укрепляйте Россию и выбирайте Путина.

Путин: Считаю необходимым защищать права секс-меньшинств

https://vz.ru/news/2013/4/8/627910.html



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  • 8 | 13.08.2017, 14:20 | Автор: Не зарегистрирован
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"... Тетеревникова не успела, грянула реформа и... всех с таким трудом купленных в разных местах 15 крепостных... сдала в казну."

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Роднов, что за стиль? Нормальному человеку читать противно.



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  • 9 | 13.08.2017, 14:20 | Автор: Не зарегистрирован
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А в ноябре 1856 года Тетеревникова приобрела не только крестьян, но и «дворовых людей» в деревне Михеевой у той самой губернской секретарши Варвары Ивановны Брудинской (в общем владении с братом подпоручиком Дмитрием Шильниковым). Крепостных привозили из далека.
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Роднов, раз взялся за это дело, то опиши все подробнее! И сколько стоили в базарный день крестьяне и «дворовые люди»?



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  • 10 | 13.08.2017, 14:25 | Автор: Не зарегистрирован
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На 1861 год сельцо Алексеевка (Тетеревникова, Атаева) принадлежало помещице Тетеревниковой и здесь стояла усадьба с 20 чел. дворовых (10 муж. и 10 жен.). Делами заведовал староста.

Но создать серьёзный усадебный комплекс С.И. Тетеревникова не успела, грянула реформа и в октябре 1862 года всех с таким трудом купленных в разных местах 15 крепостных и 67,5 дес. земли сдала в казну. К началу 1870-х годов Тетеревниковы продали остатки поместья.
===============================================
Ну да, конечно, рабов не стало, плантацию было некому обработать и все развалилось!



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  • 11 | 13.08.2017, 15:16 | Автор: Не зарегистрирован
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*Висит плакат: "Долой господ! Помещиков долой!"*

Не мудрено, что события октября 1917-го были неизбежны и предопределены.



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  • 12 | 13.08.2017, 15:49 | Автор: Sharik
    Публикации: 0 | Комментарии: 3540 | Рейтинг: -131,8
Уфа расползается.

==============================
Когда ты Роднов расползешься по суставам , надоел уже своей глупой
писаниной.



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  • 13 | 13.08.2017, 16:43 | Автор: юнг
    Публикации: 291 | Комментарии: 31436 | Рейтинг: +5720,9
Сегодня я такого человека не вижу.(Белановский).

==========Он не видит? А хто он такой? И есть ли у него очки?

==========В стране 140 миллионов, наверняка найдутся и гении и честные и порядочные.
==========Короче, если ты "не видишь" . то это только говорит о том, что ты мудак!



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  • 14 | 13.08.2017, 16:45 | Автор: юнг
    Публикации: 291 | Комментарии: 31436 | Рейтинг: +5720,9
11 | 13.08.2017, 15:49 | Автор: Sharik
Публикации: 0 | Комментарии: 3536 | Рейтинг: -131,7
Уфа расползается.

==============================
Когда ты Роднов расползешься по суставам , надоел уже своей глупой
писаниной.


============================================================
===================Да ладно вам.......Пусть пишет.....жалко только что админ обленился и по воскресеньям шпарит одного Родного!



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  • 15 | 13.08.2017, 17:01 | Автор: юнг
    Публикации: 291 | Комментарии: 31436 | Рейтинг: +5720,9
По словам главы Башкортостана, если у ребёнка, родителей нет желания обучаться в данном случае башкирскому языку, то будут созданы условия для того, чтобы обучение шло по другому предмету.
«Обращаюсь к родительскому сообществу: башкирскому языку нужна помощь, поддержка. И статус государственности башкирского языка, и обязательность обучения башкирскому языку — это в своё время было помощью башкирскому языку. Он исчезал. Люди уже говорили на языке только в семьях, только осторожно. Поэтому давайте разумно подходить к этим вопросам, — подчеркнул глава Башкортостана. —

==================Ой, какой мусор в башке! = ..."если у ребёнка, родителей нет желания ........

==================А если у ребенка нет желания, а у родителей -есть?



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  • 16 | 13.08.2017, 17:02 | Автор: юнг
    Публикации: 291 | Комментарии: 31436 | Рейтинг: +5720,9
==============="И рыбку съесть и на куй сесть" ............



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  • 17 | 13.08.2017, 17:05 | Автор: юнг
    Публикации: 291 | Комментарии: 31436 | Рейтинг: +5720,9
неодобр. о чьём-либо желании получить всё и сразу, совместить приятное с полезным, взять от жизни максимум возможного: хотеть всё сразу ◆ .

Синонимы
тебе как мёд, так и ложка, два горошка на ложку, и рыбку съесть, и на саночках покататься, и невинность соблюсти, и дитя приобрести, и мальчика родить, и девочкой остаться, и честь соблюсти, и капитал приобрести, и рыбку съесть, и косточкой не подавиться, и рыбку съесть, и на лошадке покататься, и рыбку съесть, и в пруд не лезть, и рыбку съесть, и в воду не лезть, и рыбку съесть, и на ёлку влезть, на елку залезть и не уколоться, и рыбку съесть, и на ёлку сесть (эвф.); на ёлку залезть и жопу не ободрать, на ёлку влезть и жопу не ободрать, и шоколадку съесть, и на хрен сесть (вульг.); и шоколадку съесть, и на *** сесть, и рыбку съесть, и на *** сесть, и костями не подавиться, и рыбку съесть, и на *** сесть, и косточкой не подавиться (обсц.)
частичн.: за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь; и рыбку съесть, и хуем не подавиться (обсц.)



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  • 18 | 13.08.2017, 17:06 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 323 | Комментарии: 37897 | Рейтинг: +6440,4
Начало статьи просто замечательное.

Набросок тогдашнего жития и бизнеса читается с удовольствием и интересом.

Перечисление же ФИО помещиков - смахивает на нескончаемый некролог, и сводит путешествие по Уфимской губернии к хождению по погостам.

Мне кажется, автору надо оживить повествование реальными историями и курьёзами, чтобы больше чувствовался шарм той ушедшей эпохи.



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  • 19 | 13.08.2017, 17:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
17 | 13.08.2017, 17:06 | Автор: Вдумчивый | На сайте
Публикации: 323 | Комментарии: 37895 | Рейтинг: +6440,3
...

Мне кажется, автору надо оживить повествование реальными историями и курьёзами, чтобы больше чувствовался шарм той ушедшей эпохи.

=================

Ту ушедшую эпоху давно описали мэтры русской литературы, как А.С.Пушкин ("Дубровский"), Н.Некрасов ("Кому на Руси..."), Н.В.Гоголь ("Мёртвые души").

Роднова там не стояло. Мне кажется, ему мешает его же раболепное отношение к господам того времени.



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  • 20 | 13.08.2017, 17:20 | Автор: юнг
    Публикации: 291 | Комментарии: 31436 | Рейтинг: +5720,9
Вчера, 12 августа, в Уфе состоялась акция протеста православных активистов против фильма «Матильда». Информация об этом появилась на странице эколога Тамары Хабибулиной.

Как стало известно из сообщения, акция прошла под лозунгом «Остановим Матильду. За Веру, Царя и Отечество». Протест состоялся в преддверии многотысячного стояния «За Веру! За Отечество! За Народ и Царя!», которое пройдет 17 сентября по всему миру.

==================Да.аа.........За веру, царя и отечечтво.........Сколько ещё ибанутых?



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