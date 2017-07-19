Исторические картинки. Возле Мокроусово

Сейчас рядом с Мокроусово обширная промзона, многочисленные садовые товарищества: «Белый аист», «Здоровье», «Вишня» с «Викторией», стучат по рельсам поезда мимо разъезда «Уршак», не минуты не спит федеральная авторасса Р-240 Уфа – Оренбург. Жизнь бьёт ключом.
Не менее шумно и оживлённо здесь было и сто и двести и триста лет назад. Мокроусово – крупный транспортный узел.
Современная автотрасса идёт по старому Оренбургскому тракту, по которому из Уфы на юг, в Стерлитамак и далее к Оренбургу мчались конные экипажи, лихие ямщики возили пассажиров, тянулись бесконечные санные обозы зимой с всевозможными грузами.
В 1879 году отправимся в путь. «Выехал из Уфы 31-го июня на почтовых в тарантасе, взятом на прокат на месяц у содержателя почтовой станции за семь рублей в месяц; тарантас отдали как бы в совершенной исправности. Почтовые лошади очень хороши, а ямщик татарин и презлой. Вообще ямщики по всем трактам – татары и нам случалось встречать немало таких, которые или действительно незнают порусски или притворяются, что не знают, а во всяком случае на все ваши вопросы отвечают белмей».
«Дорога не широка и местами сохранились ещё остатки шоссировки. Местами также дорога густо обсажена большими деревьями – вид красивый в хорошую и тёплую погоду; но осенью в ненастье, вследствие скопления воды, дорога в этих местах бывает через чур грязна и неудобна».
Глядевший по сторонам путешественник заметил, что «по дороге до Камышлов деревень близко нет, а виднеются вдали и то редко». В Камышлах была переправа через Уршак (см. журнал «Бельские просторы» за 2009 год № 11).
Действительно, почти все деревни стояли в отдалении от тракта, как Мокроусово. Но в старину, кроме гужевого транспорта, действовал ещё речной, практически исчезнувший сейчас.
Мокроусово самая первая деревня на краю затапливаемой поймы Уршака (Фёдоровка возникнет позже, накануне Первой мировой войны).
Сейчас на машине Вы пролетаете через Уршак, часто не замечая речушечку. В стародавние же времена Уршак – серьёзная река. За последние столетия батюшка-Уршак сменил устье, сдвигаясь влево, к западу.
На следующей карте начала XIX века хорошо видно, что Уршак впадал в Белую двумя рукавами, причём Большой Уршак – это правый, восточный проток, судя по названию главный. Ныне он почти пересох. Только рыбаки знают маленькую речку Старый Уршак.
Заметим, что на карте начала XIX века самый ближний к устью Уршака населённый пункт – деревня Ивановка (Атаева тож). Это современное Королёво на берегу озера Бобрового. Мокроусово ещё нет.
Правда, башэнциклопедия весело брехает, что Мокроусово возникло в 1782 году (карта более поздняя). Сказители…
Уршак не был судоходным, но в устье, возможно, в старину по весне заходили суда. Вплоть до начала XX века здесь действовала достаточно крупная пристань. Так, в 1895 году при Белой и Уршаке были хлебные пристани Першина (жили 29 чел.) и Стахеева (15 чел.).
В 1894 году с Уршакской пристани отправили 397 тыс. пуд. зерна, в 1898 году – 428 тыс. пуд., в 1910 году – здесь заготовили 567 тыс. пуд., в 1913 году на Уршакской пристани было заготовлено 612 тыс. пуд. хлеба, а вывезли в Рыбинск – 462 тыс. пуд.
Зимой, когда реки и озёра были скованы льдом, с юга (через Мокроусово) подвозили зерно, муку, крупу, в устье Уршака стояли огромные склады, где хранили товар. В среднем крестьянские сани брали по 10–20 пуд. груза, подсчитайте сколько народу приезжало в устье Уршака!
Весной буксиры подводили баржи и к началу погрузки (апрель – май) со всех окрестных деревень сюда приходили сотни мужиков подзаработать, таская мешки. Устье Уршака сто лет назад – это не тихий рыбацкий рай. Наверное, сегодня лишь опытные ловцы рыбьих душ, постоянно наблюдающие поплавки в устье Уршака, могут вспомнить остатки пристаней.
В отдельные годы в устье Уршака оставляли на зимовку баржи, как в 1900 году (девять деревянных судов стояли здесь, возможно, чтобы весной сразу нагрузить).
Приказчики «ворочали» на этом бережку огромными суммами, расплачиваясь за привезённый товар и погрузку судов. В 1913 году с Уршакской пристани отправляли хлеб торговый дом наследников В.Г. Стахеева (277 тыс. пуд.) и товарищество «И. Стахеев и К» (185 тыс. пуд.).
Крупнейшие российские предприниматели Стахеевы из славного русского града Елабуга, что на Каме, облюбовали устье Уршака. В интернете масса материалов о семье Стахеевых. Ниже фото Ольги Стахеевой из собрания замечательного казанского историка Анатолия Михайловича Елдашева.
На моём сайте есть работа «Хлебный рынок», там мокроусовский краевед найдёт сведения о заготовках Стахеевых на Уршаке. На фирму «Иван Стахеев и Ко» работали местные предприниматели Манаевы, Кузнецовы, а также комиссионер А.К. Книсс (в Кармаскалах), чьи потомки поныне живут в Уфе.
Сама же деревня Мокроусово, видимо, возникла из расположенных выше по течению Уршака небольших дворянских поместий. В результате вырубки лесов, распашки земель, строительства водяных мельниц с прудами, перегородивших речку, заболоченные пойменные земли высыхали и становились пригодными для строительства поселений.
На 1861 год здесь стояла небольшая деревенька из 8 дворов (50 жителей), которая именовалась Степановка, она же Богородское или Мокроусово. Присутствие церковного прозвище позволяет предполагать наличие часовни. Жители являлись прихожанами храма в Чесноковке. У Мокроусово встречалось и четвёртое название: Атаево.
На 1861 год сельцо Степановка (Богородское, Мокроусово) принадлежало помещице Мокроусовой, имелась усадьба (15 дворовых, 8 муж., 7 жен.), имение находилось в опеке. Опекуном над имением был назначен сосед, коллежский ассесор Алексей Иванович Тетеревников из деревни Тетеревниково (см. карту).
Само же селение Степановка, Богородское, Атаево тож, земля с крепостными принадлежали наследницам умершей титулярной советницы Любови Васильевны Мокроусовой, малолетним дочерям её Софье и Анне Степановнам Мокроусовым.
Известно также о рождении 5 января 1855 года дочери Варвары (крещена в Успенской церкви Уфы), мать – титулярная советница Любовь Васильевна Мокроусова, «оставшаяся после мужа беременною», восприемница – подпоручица Степанида Егоровна Мокроусова.
Значит, отец, Степан Мокроусов умер в 1854 году, затем скончались супруга и младшая девочка (в младенчестве). Варя больше в документах не упоминалась.
В Мокроусово была, наверняка, небольшая деревянная барская усадьба, из 8 душ дворовых трое изъявили желание получить землю. Правда затем «показанные в грамоте 3 души, имеющие право на надел, отказались от того». Отмечалось, что «существующее господское строение, в котором живут дворовые, за ветхостью в последствии при возобновлении подлежит перенесению на новую усадьбу, отделённую в черте выгона от крестьянского».
То есть, усадьба была обитаемая, крепостная прислуга имела отдельное жильё и не захотела превращаться в мужиков.
Господский выгон лежал южнее деревни, в сторону соседней Королёвки «и вновь заведённого сельца Алексеевки, владения г-жи Тетеревниковой». Можно предположить, что дворянская усадьба стояла примерно там же.
Документы на отпуск крестьян на волю за малолетних помещиц в марте 1862 года составил опекун А.И. Тетеревников при содействии уездного предводителя дворянства. В 1864 году все крестьяне (23 души) сельца Степановка, Богородское тож, малолетних девиц Софьи и Анны Степановны Мокроусовых перешли на выкуп за 2760 руб.
В 1895 году свыше 222 дес. земли принадлежали С.С. Лузиной и А.С. Мокроусовой, но усадьбы не имелось. Девочки выросли и остались жить в Уфе. Лузины – известная семья в нашем городе. К началу XX в. землю продали.
Народ в Мокроусово жил шустрый, хороший тракт под боком, Уфа на горизонте. В крестьянском наделе находилось озеро «Кривое». Главный доход получали от торговли в городý, как выражались сельчане в ту эпоху.
В Мокроусово в конце XIX века «на огородах сеют картофель, капусту, морковь и т. п.: капусту и картофель продают в Уфе, – средним числом каждый домохозяин продаёт капусты в год на 7–12 руб., а картофеля – около 300 пудов».
Окрестные леса и заливные пойменные луга по Уршаку – благодать для пчёл. Четверо мокроусовцев держали «51 пенёк; мёд продают в гор. Уфе – по 5 руб. за пуд.» Стояли колоды (пеньки), а не рамочные ульи.
В советское время провели железную дорогу в Ишимбаево, затем до Оренбурга, её начали строить ещё до революции. Возле Мокроусово застучали по рельсам составы (карта 1940-х годов).
Но в советскую эпоху исчезла соседняя деревушечка, возникшая вокруг дворянской усадьбы Тетеревниковых. Она стояла на тракте. Видимо, напротив садов «Уршак». Слева от дороги, если ехать в Уфу.
Как и в случае с Мокроусово, это небольшое селение имело несколько названий: Тетеревниково, Мокроусово, Алексеевка, Атаева.
Поместье и деревня были «молодые». Крепостных покупали у разных помещиков, которые нередко мухлевали.
В нескольких судебных делах «засветилась» губернская секретарша Варвара Ивановна Брудинская (урождённая Шильникова). Своих крепостных, её поместье лежало в районе остановки «Бульвар Славы», она распродавала, хотя с бумагами у неё было не всё в порядке.
В результате, в 1857 году из Алексеевки (Атаево тож) титулярной советницы Тетеревниковой бежали пять крепостных, включая пятилетнюю девочку, на которую ещё в 1856 году бывшая хозяйка, та самая В.И. Брудинская, выдала отпускную. Что не помешало ей продать девочку Тетеревниковой.
Видимо, возник спор – новая помещица говорила: я за Вас деньги отдала, а мужики трясли «отпускной». Итог конфликта двух хозяйствующих субьектов – народ ударился в бега, благо Сибирь рядом.
Там, где сейчас на маленьких участках в несколько соток садоводы из «Уршака» растят клубнику, когда-то лежали земли титулярного советника Николая Степановича Королёва, хозяина соседней Королёвки.
В августе 1854 года титулярная советница Надежда Павловна Дядина купила у него землицу, начала стройку, но что-то случилось, и в сентябре 1855 года всё имение (70 десятин / гектаров) «со всем находящимся на этой земле строением» за 400 рублей серебром приобрела коллежская ассесорша Софья Ильинична Тетеревникова.
Известен муж – Алексей Иванович Тетеревников, в октябре 1856 года у них родился сын Димитрий. Это были мелкие чиновники. Брат служил подканцеляристом (Константин Иванович Тетеревников, супруга – Анна Дмитриевна, в январе 1856 года родилась дочь Мария). А.И. Тетеревников выступал восприемником вместе с коллежской регистраторшей Агапией Феодоровной Кадомцевой. Крестили младенцев в Успенской церкви Уфы.
Новая хозяйка, Софья Ильинична Тетеревникова, задолго до садоводов из «Уршака» полюбила эти земли и собиралась здесь обосноваться, завести постоянную усадьбу. Она активно скупает крепостных у коллежской секретарши Анны Михайловны Чеснок в сельце Степановка, что лежало значительно южнее, в 1855, 1856 и 1857 годах, у надворной советницы Екатерины Филипповны Ветошниковой в 1860 году в сельце Ветошниково «на вывод».
А в ноябре 1856 года Тетеревникова приобрела не только крестьян, но и «дворовых людей» в деревне Михеевой у той самой губернской секретарши Варвары Ивановны Брудинской (в общем владении с братом подпоручиком Дмитрием Шильниковым). Крепостных привозили из далека.
На 1861 год сельцо Алексеевка (Тетеревникова, Атаева) принадлежало помещице Тетеревниковой и здесь стояла усадьба с 20 чел. дворовых (10 муж. и 10 жен.). Делами заведовал староста.
Но создать серьёзный усадебный комплекс С.И. Тетеревникова не успела, грянула реформа и в октябре 1862 года всех с таким трудом купленных в разных местах 15 крепостных и 67,5 дес. земли сдала в казну. К началу 1870-х годов Тетеревниковы продали остатки поместья.
В 1920 году деревня Тетеревниково насчитывала 9 дворов (50 жителей), Мокроусово – 28 семей и 157 чел. (статистика на моём сайте).
Прошли века. В Мокроусово по прежнему бурлит жизнь, а садоводы из товарищества «Уршак» осуществили мечту Софьи Ильиничны Тетеревниковой: рай среди цветов и грядок.
На сём откланиваюсь. Через неделю сюрприз.
Михаил Роднов, доктор исторических наук
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Исторические картинки. Возле Мокроусово
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