Башкирия молодая: Как Заки Валиди метался между белыми атаманами и красными комиссарами

Создание БАССР и ликвидация Уфимской губернии. Как это было? Часть 1. Татарстан и Башкортостан тесно связаны историческими и родственными отношениями. Все, что происходит в Казани, нередко отзывается эхом в Уфе. О том, как создавалась Башкирская республика, в своей книге «Ликвидация Уфимской губернии» подробно описал уфимский краевед Сергей Орлов. С разрешения автора «Реальное время» начинает публикацию этого сочинения по частям.Слепое пятно недавней историиЯ хоть и не мемуарист, но тоже своего рода свидетель. Рядовой и независимый. А добросовестный или нет — судить вам.Сегодня Уфимская губерния напоминает исчезнувшую Атлантиду: многие о ней слышали, но никто толком не знает, как и почему она исчезла. Этим вопросом можно ввести в ступор любого выпускника вуза, ну а люди постарше вообще теряются.Молодая Башкирская Автономная Советская Социалистическая Республика почти три года существовала бок о бок с Уфимской губернией. Но в 1922 году в Москве было принято решение об упразднении последней путем присоединения к БАССР. Не удивлюсь, если читатель узнает об этом впервые, ведь как само событие, так и его причины у нас не очень-то вспоминают.Тема словно прокаженная — за 80 лет ни одного исследования, ни одной диссертации… Никаких тебе праздников, никаких речей. Наши ведущие историки, подходя к 1922 году, начинают юлить и вести себя подозрительно: одни — умудряются проползти под этой датой, другие — едва коснувшись, перепрыгивают. Их послушать, так выходит, что губернию слили с республикой только по одной причине: «14 июня 1922 года Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет, учитывая пожелание башкирского народа, принял декрет «О расширении границ Автономной Башкирской Социалистической Республики». По этому декрету Уфимская губерния упразднялась, а ее территория передавалась Башкирской республике».Такая лаконичность мой интерес не утолила, и, погрузившись в архивы, я нашел более весомые аргументы. История эта отличается от официально-хрестоматийной версии, как Хрущев от Маркса.Так что же произошло?Начать я хочу с гражданской войны — ведь БАССР появилась на свет в самой ее середине, в момент наивысшего напряжения противоборствующих сил. А детали и подробности этого события в какой-то мере отвечают на поставленный вопрос.Переход. Семь «атаманов» на «белой» территорииК осени 1918 года на освобожденной от большевиков восточной части России действовало семь разных правительств: Самарское, Прикамское, Уральское, Сибирское, Иркутское и другие. Лидер национального движения за суверенитет Башкортостана Валидов (Ахмет-Заки Валиди), отсидевший ранее пару месяцев в тюрьме у красных товарищей, принялся восстанавливать свое. Из местной прессы: «С занятием Оренбурга казаками понемногу начинает свою деятельность Башкирское правительство».Необходимо уточнить: Башкирское правительство в то время не имело средств и вертикали власти. Видимо, поэтому в «Очерках русской смуты» Деникин назвал его несуществующим.В сентябре 1918 года состоялось знаменитое Уфимское государственное совещание, на котором было избрано Всероссийское временное правительство, призванное объединить все антибольшевистские силы. Национальная газета сообщала: «Что касается вопроса о Башкортостане, то государственное совещание отложило его рассмотрение, посчитав, что Учредительное собрание, будучи созвано, решит вопрос в целом — о самоуправлении всех подобных областей. Но видимо, основы этого самоуправления должны закладываться и укрепляться уже сегодня».Заметьте, вопрос не отклонялся, а всего лишь откладывался. Не время было рвать на части тонкое одеяло. Под резолюцией итогового документа стоит подпись представителя Башкирского правительства, но это ничего не значило! Ибо это же правительство на территории самопровозглашенной автономии (предгорье и горы Урала) начало создавать свои органы власти наряду с действующими российскими.Тем временем Белая армия начала отступать. За сентябрь и октябрь большевики отвоевали Казань и Самару.Представьте себе: рубитесь вы в шахматы, ситуация в пользу противника, наступает решающий момент, когда еще можно выправить игру, а у вас одна из фигур начинает закладывать основы самоуправления. В прифронтовой полосе…К сентябрю 1918-го белые войска не имели единого командования и все еще представляли собой полупартизанские формирования, каждое из которых имело своего «атамана». Центральная власть, в выборах которой, повторюсь, участвовало Башкирское правительство, с целью повышения боеспособности, провела реорганизацию вооруженных сил. В результате башкирская дивизия вошла в состав армии генерала Дутова (на фото).Полк – дивизия – армия, логично?В октябре была введена и общая мобилизация. Ранее автономисты проводили ее по национальному принципу, что вело к недоразумениям: например, татары, не подлежавшие призыву в Башкирское войско, незаконно подвергались арестам как дезертиры. Следствием реформы стало прекращение финансирования из Омска военного отдела Башправительства (т. е. главного бюджетообразующего отдела), руководил которым 27-летний Валидов.4 ноября 1918 года Всероссийское временное правительство издало обращение: «С образованием органов центрального управления Всероссийской власти на ближайший период времени все без исключения областные правительства… должны прекратить свое существование».Из вышеуказанной даты следует, что меры по централизации управления Урала и Сибири принимала высшая коалиционная власть. Но от слабости она писала обращения, а время требовало решительных, экстренных мер. Партийные и местнические интересы являлись непозволительной роскошью. Необходимо было сконцентрировать всю гражданскую и военную власть в одних руках — как это сделали по ту сторону линии фронта.Незадача для КолчакаПоложение ухудшалось. 11 ноября красные, взяв Белебей, двинулись на Уфу. За два месяца была потеряна территория от Волги до Приуралья. Многочисленные взоры устремились на популярного адмирала Колчака: мужество и достоинство этого человека сомнений не вызывали.В 1917-м с требованием сдать оружие командующего Черноморским флотом России обступила скорая на расправу полосатая братва, но адмирал швырнул наградной кортик в море. Через месяц клинок поднимут и вручат его владельцу с надписью: «Рыцарю чести адмиралу Колчаку от Союза офицеров армии и флота».18 ноября в Омске Александр Колчак был провозглашен главнокомандующим и Верховным правителем. В своем обращении «К населению России» он сказал: «Я не пойду ни по пути реакции, ни по гибельному пути партийности. Главной своей целью ставлю создание боеспособной армии, победу над большевизмом и установление законности и правопорядка, дабы народ мог беспрепятственно избрать себе образ правления, который он пожелает».Из письма к Деникину: «Я принял функции Верховного правителя и Верховного главнокомандующего, не имея никаких определенных решений о будущей форме государственного устройства России, считая совершенно невозможным говорить в период тяжкой гражданской войны о будущем ранее ликвидации большевизма».Колчаковские войска во время отступления к северу от УфыСпустя неделю представители умеренного крыла башкирского национального движения, не признавшие ни Валидова, ни его правительства, единодушно поддержали Колчака: «… нашли это деяние вполне отвечающим настоящему положению вещей, так как беспартийная твердая власть и передача таковой единоличному Верховному правителю в данный момент развала является единственным спасением Родины, как от внешних, так и от внутренних врагов. Башкирский народ нашего края, привыкший к нормальной жизни, спокойствию, порядку и безусловному подчинению властям и измученный как от большевистского произвола, так и от разных партийных стремлений чинов и членов разного рода Правительств, ставящих свои узкопартийные интересы выше общегосударственных, назначение единоличного Верховного правителя встречает с полным спокойствием и радостью и готово оказать ему полную поддержку».А вот постановление, принятое башкирами одной из волостей: «По обсуждению этого вопроса о выделении башкирского населения в автономную область Российской Республики, мы находим выделение в автономию не желательным по следующим причинам:1) Население Башкирии смешано с русским населением, а потому территориальная автономия не должна быть.2) Культурно-просветительной автономии тоже не желательно в виду того, что население башкир бедное и взять на себя расходы по этому делу является непосильным и кроме того Российское Правительство никогда не отказывало в просвещении, а также может быть в будущем, за наши жертвы, понесенные как в минувшие войны, так и в настоящую с советской властью, так как мы, т. е. наша волость, не получая ничьих приказаний, первая по примеру казаков-соседей мобилизовала 5 возрастов солдат и при помощи Чехо-Словаков и казаков очистили население Башкирии от Советской власти.3) Башкирское население очень бедное и не может нести тех расходов при возникновении новых правительств».Подытожим: в октябре сторонники национальной автономии остались без денег, а в ноябре потеряли статус и власть. Пусть слабую, призрачную, но власть. Последнее больнее. Большевики оказались куда хитрее. Но это будет позже, а тогда Валидов (на фото) решился на заговор…Хитрый план ВалидиНе прошло и года, как казаки атамана Дутова, совершив дерзкий налет на красный Оренбург, помогли бежать лидеру автономистов из тюрьмы. Пришла пора благодарить.Энергичный политик хотел с помощью башкирских частей арестовать Дутова и создать объединенное башкиро-казахско-казачье правительство. Успели распределить должности. Шансы заварить кашу были: почти все войска на тот момент находились далеко от города.Авантюра вела к полному развалу фронта и смутила даже личного адъютанта Валидова, раскрывшего намерения заговорщиков коменданту Оренбурга. Пришлось им бежать. Естественно, последовал приказ о придании виновных суду.Шестого декабря газета «Сибирская речь» сообщала о посещении адмирала Колчака представителем оппозиционного Валидову движения башкир для передачи приветствия по поводу принятия им верховной власти. Заканчивается статья так: «…Курбангалиев передал надежду башкир на помощь Верховного правителя по ликвидации правительства Валидова, образовавшегося в заводе Баймак. Как сам Валидов, так и члены его правительства, по словам Курбангалиева, не являются выразителями мнения всего башкирского народа».А вот взгляд на валидовское правительство белого командования.Начальник штаба Западной армии генерал Щепихин:«Случайно созданное, без должной подготовки, оно и во главе поставило выдвинутого минутой, случайного малодостойного человека — г-на Валидова. С узким кругозором, фанатичный, с достаточной энергией, политикан до мозга костей, Валидов насытил своей политикой все слои башкир. Политика не миновала и сплоченные ряды башкирских солдат. Преследуя личную цель, властолюбивый Валидов, цепляясь за власть, поссорил башкир с оренбургскими казаками и, не учтя момента, встал в резкую оппозицию с существующей властью».Командующий Западной армией генерал Ханжин (родом из оренбургских казаков):«Башкирский народ по своему характеру и по своему развитию совершенно чужд политиканства; спокойные, может быть, не очень трудолюбивые, башкиры очень привязаны к своему дому, земле, ко всему укладу своей жизни. Этим можно объяснить их единодушное восстание против большевиков… Башкирский народ перемешан территориально с русским и татарским населением, охотно подчиняется общегосударственной администрации; поэтому я считаю совершенно нежелательным и вредным формирование башкирских частей и особенно кантональных дружин, на которые могут опираться авантюристы типа Валидова…».Продолжение следует.