Исторические картинки. Первый татарский нефтяник

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Новинка для любителей истории. На сайте «Роднов и его друзья» только что помещена небольшая, но уникальная книга:Конечно, в первую очередь она заинтересует любителей истории татарского народа, но почитать её, уверен, полезно всем.Авторы – известный краевед из Чекмагуша Илдус Рашитович Габдуллин, участник вышеназванного сайта, надо смотреть его страничку. Соавтор – уроженец Благоварского района, который, проживая в Альметьевске, не забывает свою историческую Родину.Заслуженный нефтяник Республики Татарстан, Рафик Хазимович Амирханов, не мог пройти мимо фигуры одного из первопроходцев нефтяной промышленности России.Надыр Уразметов жил в XVIII столетии, не стану пересказывать книжку, но в его бурной биографии есть удивительный факт. В 1754 году Надыр Уразметов отправил на анализ найденную нефть и 16 июня получил разрешение на постройку нефтяного завода.Нефть в XVIII столетии в первую очередь требовалась для морского флота. Смазочные масла защищали деревянные корпуса судов от гниения.Знаменитый фрегат «Паллада»:Российские суда строились часто из недостаточно высушенного леса и, в отличие от английских, служили меньшее число лет. Власть наша, как всегда, торопилась, числом по более, ценою по дешевле.Чтобы компенсировать быстрое старение морских военных судов активно пытались использовать различные смазочные материалы, пропитку и пр. Поэтому поддержали идею татарского старшины.В конце 1754 года Надыр Уразметов начал строить завод («анбар для варения») при вершине речки Камышлы. Первую «Татнефть» запланировали с размахом, намечался второй завод на речке Сургут.Что было дальше? Смотрите сами. Добавлю, что в селе Ново-Надырово Альметьевского района РТ «в торжественной обстановке была открыта стела в честь легендарного основателя нефтяного дела на территории Татарстана Надыра Уразметова. Именно он в XVIII веке основал это село, и именно он впервые нашел и начал промышленную разработку нефти на землях будущей республики» (Татинформ). Фото из одноклассников:Книга выложена в электронном варианте, это не макет, нумерация страниц не совпадает с бумажным оригиналом, поэтому краеведам при ссылке на неё надо указывать координаты сайта.Основную часть книжки составляет публикация документов, в основном собранных И.Р. Габдуллиным в различных архивах.Мощное краеведческое движение, наконец проснувшийся интерес россиян к собственному прошлому, рост исторической грамотности интернет-сообщества и самых широких слоёв любителей старины требует публикации подлинных документов, подлинных цифр и фактов.Краеведческая общественность получает комплекс уникальных документов по истории XVIII столетия. Роскошный подарок авторов!Работа с первоисточниками крайне важна. Сейчас информационное пространство забито всевозможными фантазиями на исторические темы, кто во что горазд!Не остаётся в стороне власть. В магазине «Китап» на проспекте Октября в Уфе выставили очередной статистический справочник, где приводятся, якобы, подлинные цифры переписи 1897 года. Хотя в это же время (1895–1897) в крае прошла собственная земская перепись, результаты которой лежат в библиотеках в виде многотомника «Сборник статистических сведений по Уфимской губернии». Но почему-то наши статистики в мундире, их заказчики и издатели не могут элементарно сравнить эти два одновременных источника. Или не хотят.После переписи 1897 года сразу идут материалы переписи 1926 года и далее до наших дней. Ловкий карточный фокус. А где же сведения подворной переписи 1912–1913 годов, прекрасно изданные в Уфе в 1914 году?Там каждый уезд, каждая волость, каждая деревня или хутор? Неужто трудно от Статкомитета дойти до библиотеки Валиди? Или цифры не те?Материалы двух знаменитых всероссийских переписей 1917 и 1920 годов Читатель вообще найдёт только на нашем сайте. Официозная статистика, «сознательные или бессознательные прислужники» (Герберт Спенсер), на эти переписи смотрит как:Между прочим, даже Ленин публично признавал, что Россия в 1917 году стала на краткий миг самой свободной страной в мире. Материалы переписей 1917 и даже 1920 года никакие обкомы и нацэлиты ещё не редактировали.Поэтому особенно важен труд публикаторов источников. Подлинных, а не удобной для власти выжимки. Краевед, любитель истории должен внимательно читать страницы прошлого, думать над ними, стараться понять людей XVIII столетия.Строго критический подход к любой информации – требование времени! Всё и всех надо проверять. Думайте, сравнивайте разные точки зрения и, самое главное, разные документы, исторические источники.Только так сквозь завалы «исторической карамели» Вы увидите реальную жизнь наших предков. Приятного чтения!