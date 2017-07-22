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Исторические картинки. Первый татарский нефтяник










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Новинка для любителей истории. На сайте «Роднов и его друзья» только что помещена небольшая, но уникальная книга:

Исторические картинки. Первый татарский нефтяник


Конечно, в первую очередь она заинтересует любителей истории татарского народа, но почитать её, уверен, полезно всем.

Авторы – известный краевед из Чекмагуша Илдус Рашитович Габдуллин, участник вышеназванного сайта, надо смотреть его страничку. Соавтор – уроженец Благоварского района, который, проживая в Альметьевске, не забывает свою историческую Родину.

Заслуженный нефтяник Республики Татарстан, Рафик Хазимович Амирханов, не мог пройти мимо фигуры одного из первопроходцев нефтяной промышленности России.

Надыр Уразметов жил в XVIII столетии, не стану пересказывать книжку, но в его бурной биографии есть удивительный факт. В 1754 году Надыр Уразметов отправил на анализ найденную нефть и 16 июня получил разрешение на постройку нефтяного завода.

Нефть в XVIII столетии в первую очередь требовалась для морского флота. Смазочные масла защищали деревянные корпуса судов от гниения.

Знаменитый фрегат «Паллада»:

Исторические картинки. Первый татарский нефтяник


Российские суда строились часто из недостаточно высушенного леса и, в отличие от английских, служили меньшее число лет. Власть наша, как всегда, торопилась, числом по более, ценою по дешевле.

Чтобы компенсировать быстрое старение морских военных судов активно пытались использовать различные смазочные материалы, пропитку и пр. Поэтому поддержали идею татарского старшины.

В конце 1754 года Надыр Уразметов начал строить завод («анбар для варения») при вершине речки Камышлы. Первую «Татнефть» запланировали с размахом, намечался второй завод на речке Сургут.

Что было дальше? Смотрите сами. Добавлю, что в селе Ново-Надырово Альметьевского района РТ «в торжественной обстановке была открыта стела в честь легендарного основателя нефтяного дела на территории Татарстана Надыра Уразметова. Именно он в XVIII веке основал это село, и именно он впервые нашел и начал промышленную разработку нефти на землях будущей республики» (Татинформ). Фото из одноклассников:

Исторические картинки. Первый татарский нефтяник


Книга выложена в электронном варианте, это не макет, нумерация страниц не совпадает с бумажным оригиналом, поэтому краеведам при ссылке на неё надо указывать координаты сайта.

Основную часть книжки составляет публикация документов, в основном собранных И.Р. Габдуллиным в различных архивах.

Мощное краеведческое движение, наконец проснувшийся интерес россиян к собственному прошлому, рост исторической грамотности интернет-сообщества и самых широких слоёв любителей старины требует публикации подлинных документов, подлинных цифр и фактов.

Краеведческая общественность получает комплекс уникальных документов по истории XVIII столетия. Роскошный подарок авторов!

Работа с первоисточниками крайне важна. Сейчас информационное пространство забито всевозможными фантазиями на исторические темы, кто во что горазд!

Не остаётся в стороне власть. В магазине «Китап» на проспекте Октября в Уфе выставили очередной статистический справочник, где приводятся, якобы, подлинные цифры переписи 1897 года. Хотя в это же время (1895–1897) в крае прошла собственная земская перепись, результаты которой лежат в библиотеках в виде многотомника «Сборник статистических сведений по Уфимской губернии». Но почему-то наши статистики в мундире, их заказчики и издатели не могут элементарно сравнить эти два одновременных источника. Или не хотят.

После переписи 1897 года сразу идут материалы переписи 1926 года и далее до наших дней. Ловкий карточный фокус. А где же сведения подворной переписи 1912–1913 годов, прекрасно изданные в Уфе в 1914 году?

Исторические картинки. Первый татарский нефтяник


Там каждый уезд, каждая волость, каждая деревня или хутор? Неужто трудно от Статкомитета дойти до библиотеки Валиди? Или цифры не те?

Материалы двух знаменитых всероссийских переписей 1917 и 1920 годов Читатель вообще найдёт только на нашем сайте. Официозная статистика, «сознательные или бессознательные прислужники» (Герберт Спенсер), на эти переписи смотрит как:

img]http://journalufa.com/uploads/posts/2017-08/1503168061_rodnov_005.jpg[/img]


Между прочим, даже Ленин публично признавал, что Россия в 1917 году стала на краткий миг самой свободной страной в мире. Материалы переписей 1917 и даже 1920 года никакие обкомы и нацэлиты ещё не редактировали.

Поэтому особенно важен труд публикаторов источников. Подлинных, а не удобной для власти выжимки. Краевед, любитель истории должен внимательно читать страницы прошлого, думать над ними, стараться понять людей XVIII столетия.

Строго критический подход к любой информации – требование времени! Всё и всех надо проверять. Думайте, сравнивайте разные точки зрения и, самое главное, разные документы, исторические источники.

Только так сквозь завалы «исторической карамели» Вы увидите реальную жизнь наших предков. Приятного чтения!

Михаил Роднов, доктор исторических наук

Приглашаю на сайт «Роднов и его друзья»




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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

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  • 1 | 20.08.2017, 08:07 | Автор: Егерь
    Публикации: 3637 | Комментарии: 6462 | Рейтинг: +2746,9
Олег Дорман
17 ч
·
Какой великой надеждой был полон день победы в августе 91-го. Когда тысячи людей стекались к Белому дому, переходя проезжую часть здесь и там, и машины притормаживали и приветственно сигналили, казалось, история кончилась. Начинается эра добра, созидания, солидарности. Это было высочайшего накала переживание. Всякий чувствовал, что теперь свободные люди, направив силы не на борьбу, а на творчество, совершат все, о чем мечтали. Будут найдены пути, решения, лекарства, высокие цели. Совершенно, как если бы отныне смерть была отменена. Эту возможность общности хороших людей, всего лучшего в людях любых званий и сословий, доводилось пережить немногим на протяжении истории рода человеческого. М.Л. Ростропович говорил мне, что такое же чувство было у людей девятого мая сорок пятого. Это именно не индивидуальное счастье, но счастье свободного единения. В тот день Ельцин сказал: простите меня. И это сделало его президентом. Я к чему. Мы ни в чем не ошиблись. Наша общая готовность никогда не забыть замученных, но простить врагов, была необходимой частью той минуты. Наше знание того, на что способны люди, когда объединяются в свободе и дружелюбии, - неотъемлемо. Реванш, который сейчас развернулся, не обладает ни малейшей силой, сколько бы ненависти не выплескивалось в нем. Мы видели настоящую Россию, а другой не бывать.



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  • 2 | 20.08.2017, 08:11 | Автор: Егерь
    Публикации: 3637 | Комментарии: 6462 | Рейтинг: +2746,9
Владимир Гельман: Пропаганда меняется

В советские времена в обществе знали, что государственная пропаганда — это вранье. В государственную пропаганду никто не верил, включая самих пропагандистов. И, в общем, к ней относились в лучшем случае безразлично, в худшем – пытались найти какие-то крупицы правды между строк, но так или иначе.

Вот сегодняшняя ситуация, она качественно отличается, как мне кажется, потому что государственная пропаганда оказалась намного эффективнее, заставив поверить в нее значительную часть наших сограждан. И кроме того нет ситуации, которая была характерна для советской эпохи, когда ложь пытались выдать за правду.

Сегодня государственные пропагандисты, в общем, даже не очень скрывают то, что они производят ложь в массовых масштабах. А в известной мере даже похваляются тем, что типа «а как круто мы врем!» — внутри страны и за рубеж. И сейчас очень модно говорить о всяких словечках типа «постправда», но на самом деле за этим скрывается не просто ложь, а попытка объяснить всем и самим себе, что никакой правды не существует, а есть только разные виды лжи.

<...>

Конечно, и пропаганда меняется. Она сегодня гораздо более красочная, упакованная гораздо ярче, чем это было 40 лет назад. Но да, изменилось и восприятие публикой. Потому что стало намного больше информации. Многих такое обилие разных источников дезориентирует. Хочется простых, ясных и понятных схем.

И в общем, с этой задачей государственная пропаганда вполне успешно справляется, подсовывая такое очень доступные восприятию схемы. И это сочетание доступного изложения и яркой привлекательной упаковки, в общем, дает свои плоды. Многие люди – конечно, не скажу, что все, это было бы явным преувеличением, — но многие люди готовы верить в ложь, зная, что это ложь.

http://echo.msk.ru/blog/partofair/2039800-echo/



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  • 3 | 20.08.2017, 09:13 | Автор: Не зарегистрирован
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"Только так сквозь завалы «исторической карамели» Вы увидите реальную жизнь наших предков."

Михаил Роднов, доктор исторических наук

====================

Считается, что основным исходным веществом нефти является планктон. То есть, наши далёкие предки. :)



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  • 4 | 20.08.2017, 10:19 | Автор: Не зарегистрирован
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В 1754 году Надыр Уразметов отправил на анализ найденную нефть и 16 июня получил разрешение на постройку нефтяного завода.
===========================================================
А в это же время в 1755—1756 гг. Башкиры подняли очередное восстание. Поводом послужили слухи о запрете бесплатной добычи соли, которую башкиры считали своей привилегией.



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  • 5 | 20.08.2017, 11:18 | Автор: Не зарегистрирован
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Г-н Егерь, я ваши копирайты совершенно не понял. Мне что сейчас
делать: прыгать от радости или плакать?



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  • 6 | 20.08.2017, 11:18 | Автор: Не зарегистрирован
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Ой-ой! Что будет! А где первый башкирский нефтяник?



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  • 7 | 20.08.2017, 11:20 | Автор: Не зарегистрирован
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4-му.У них везде привилегия,где бесплатно.



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  • 8 | 20.08.2017, 11:28 | Автор: Не зарегистрирован
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В. Гельман: "... многие люди готовы верить в ложь, зная, что это ложь."

-----------------------------

Весь Запад стоит на том. Ёжик, приволок бы других авторов. Одни "маны".



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  • 9 | 20.08.2017, 11:54 | Автор: Не зарегистрирован
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...

Вот и весь менталитет, я нейтралитет -
Телек, водка, сало, песни, велосипед.
Рубим лес, выдирая легкие из под кожи.
Песня закончится, Земля все подытожит.

Припев:
Брошена, сожжена, равнодушием поле покошено...
Среди мрака и голода люди мрут ради чёрного золота...

Александр Ярмак, "Чёрное золото".
Февраль, 2016.



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  • 10 | 20.08.2017, 12:18 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 325 | Комментарии: 37965 | Рейтинг: +6443,9
Материалы двух знаменитых всероссийских переписей 1917 и 1920 годов
===
С ума сойти!!!

И кто считал население: белые или красные?!
+++
«Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика»,

англ. There are three kinds of lies: lies, damned lies, and statistics

«Модификация правды, которая проявляется в сравнительной степени неправды и лжесвидетельства, имеет и суперлатив, статистику»

фр. Ainsi J’altération de la vérité qui se manifeste déjà sous la forme progressive du mensonge et du parjure, nous offre-t-elle au superlatif, la statistique



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  • 11 | 20.08.2017, 12:43 | Автор: Не зарегистрирован
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10 | 20.08.2017, 12:18 | Автор: Вдумчивый
Публикации: 325 | Комментарии: 37959 | Рейтинг: +6443,9
...
И кто считал население: белые или красные?!

------------------

МагАзин "Красное&Белое".



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  • 12 | 20.08.2017, 12:44 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 325 | Комментарии: 37965 | Рейтинг: +6443,9
Нефть в XVIII столетии в первую очередь требовалась для морского флота. Смазочные масла защищали деревянные корпуса судов от гниения.
===
Начиная с февраля 1779 года Адмиралтейство (британское) приказало обшить медью выборочно часть линейных кораблей, а с мая были выданы заказы на сплошную обшивку фрегатов.

Франция и Испания по результатам войны быстро оценили преимущества обшивки медью.

К середине XIX века медная обшивка стала для океанских кораблей стандартом де факто.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Обшивка_медью
+++

Поэтому поддержали идею татарского старшины.
===
Сосновый дёготь столетиями использовался для просмаливания лодок, кораблей, канатов и деревянных строений.

Несмотря на окончание эры парусников, на всех судах-репликах современности сосновый дёготь - это пропитка древесины и такелажа.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Дёготь
===
ВСЁ что плавает до СИХ ПОР МАЖУТ ДЁГТЕМ.

И только в России, с подачи умных татар, военные корабли мазали нефтепродуктами?



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  • 13 | 20.08.2017, 12:54 | Автор: Не зарегистрирован
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11 | 20.08.2017, 12:44 | Автор: Вдумчивый | На сайте
Публикации: 325 | Комментарии: 37960 | Рейтинг: +6443,9
...
ВСЁ что плавает до СИХ ПОР МАЖУТ ДЁГТЕМ.

И только в России... военные корабли мазали нефтепродуктами?

-------------------------

Дёгтем в России мазали ворота. Какие там корабли ещё. Не напасёшься.



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  • 14 | 20.08.2017, 12:56 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 325 | Комментарии: 37965 | Рейтинг: +6443,9
«в торжественной обстановке была открыта стела в честь легендарного основателя нефтяного дела на территории Татарстана Надыра Уразметова.
===
Это очередная становая байка.

С три короба наврали, всё поменяли, и у батырОв получился очередной праздник.
+++
Первые попытки подробно исследовать самарские нефтяные ключи были предприняты в XVIII столетии. Но достаточно серьезные и целенаправленные поиски нефти были начаты лишь в XIX веке.

В октябре 1768 года по верховьям Сока проследовал отряд второй Оренбургской физической экспедиции, возглавляемый профессором Берлинского университета Петром Палласом.

У села Семенова (ныне село Старо-Семенкино Клявлинского района) ученый отметил редкое явление природы — нефтяной ключ.

нефть из этого источника употреблялась здешними жителями вместо дегтя или для смазки колес у телег.

А некий татарский старшина, которого звали Надир Урасметов, пытался даже построить здесь нефтяной заводик, но внезапно умер, и никто не смог продолжить начатое им дело.

http://gubernya63.ru/dostoprimechatelnosti/madein/samarskaja
-neft.html



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  • 15 | 20.08.2017, 13:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Новонадырово числились башкиры.
Так что и первый металлург и первый нефтяник были из башкир.



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  • 16 | 20.08.2017, 13:28 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 325 | Комментарии: 37965 | Рейтинг: +6443,9
13 | 20.08.2017, 12:54 | Автор: Не зарегистрирован

ВСЁ что плавает до СИХ ПОР МАЖУТ ДЁГТЕМ.

И только в России... военные корабли мазали нефтепродуктами?

-------------------------

Дёгтем в России мазали ворота. Какие там корабли ещё. Не напасёшься.
===
Умник!!!

Там ссылка есть. Туда слазай и почитай, САМ.

Так во всём мире деревянные суда мазали и мажут.



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  • 17 | 20.08.2017, 13:36 | Автор: Вдумчивый
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В 1754 году Надыр Уразметов отправил на анализ найденную нефть ...
===
Нефть била ключом. Все окрестные деревни черпали из него эту нефть.

А этот индивид эту нефть ещё и нашёл.
И даже, якобы, " начал строить завод («анбар для варения») ".

Как обычно у батырОв, так ни черта и не было построено
После чего батырА хитропопо записали кадра в нефтепромышленники.



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  • 18 | 20.08.2017, 13:41 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 325 | Комментарии: 37965 | Рейтинг: +6443,9
Мощное краеведческое движение, наконец проснувшийся интерес россиян к собственному прошлому, рост исторической грамотности интернет-сообщества и самых широких слоёв любителей старины требует публикации подлинных документов, подлинных цифр и фактов.
===
Ну, да.

Всякая подлинная брехня - требует таких же подлинных документов.

От опубликованной оголтелой брехни у населения проснётся искренний интерес повешать себе на уши лапшу, ещё и платя за это свои деньги.



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  • 19 | 20.08.2017, 13:43 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 325 | Комментарии: 37965 | Рейтинг: +6443,9
15 | 20.08.2017, 13:20 | Автор: Не зарегистрирован

В Новонадырово числились башкиры.
Так что и первый металлург и первый нефтяник были из башкир.
===
Стал быть, всюду отметились? Особенно, если почитать Мамина-Сибиряка.



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  • 20 | 20.08.2017, 14:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
16 | 20.08.2017, 13:28 | Автор: Вдумчивый
Публикации: 325 | Комментарии: 37965 | Рейтинг: +6443,9
...

Дёгтем в России мазали ворота. Какие там корабли ещё. Не напасёшься.
===
Умник!!!

Там ссылка есть. Туда слазай и почитай, САМ.

Так во всём мире деревянные суда мазали и мажут.

---------------------

А мы бум ворота деффкам. :)

В школе тоже пахло дёгтем: кирзачи пацанские хорошо смотрелись... :)



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