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Исторические картинки. Уршак. Королёво. Атаевка










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Откуда в славянских языках появилось слово «король»? Самая распространённая версия – от имени Карла Великого, правителя франков и римского императора, основателя династии Каролингов (742–814).

Исторические картинки. Уршак. Королёво. Атаевка


Откуда в славянских языках появилось слово «король»? Самая распространённая версия – от имени Карла Великого, правителя франков и римского императора, основателя династии Каролингов (742–814).

Восточные соседи державы франков – славяне – воспринимали имя правителя как название государя. Так в русский язык вошло слово «король», в значении главный, авторитетный, «крутой». Стало прозвищем, затем фамилией.

Мы снова в Кировском районе Уфы, на левом берегу речки Уршак. Возле озера Бобрового раскинулась деревня Королёво с главной улицей Королёвской. Историческое название.

Рядом садовое товарищество «Мечта» (коттеджный посёлок), а за ним деревня Атаевка. Сразу две Атаевки – деревня и микрорайон. Живут, лес пилят. Поворот по улице Атаевской и деревня Локотки. Это более молодое поселение, Локотки возникли в 1899 году.

А на берегу Бобрового озера деревня появилась давно, более 200 лет назад. Но именовалась совсем иначе – Ивановка, Атаева тож (карта начала XIX века):

Исторические картинки. Уршак. Королёво. Атаевка


Исторический центр деревни – дома по совр. улице Королёвской с номерами примерно от 2б до 10а, сравните карту с современным планом. А совр. деревня Атаевка – более поздний выселок. К 1820-му году возле озёр Малый Улукуль и Атаевского, это остатки старицы Уршака, жилья ещё не выстроили.

Атаевы – один из старейших уфимских дворянских родов. В 1703 году служилый иноземец Л.П. Атаев за 26 алтын или 78 копеек купил в Уфе целый двор «с хоромным строением». Вот сколько стоила тогда недвижимость!

Вокруг Уфы возникло несколько деревень с именем Атаевка. Клан уфимских чиновников владел землями по обе стороны Белой. За рекой есть деревня Шмидтово (это тоже Атаевка, см. на моём сайте книгу о дворянской усадьбе).

Со временем семейство размножилось, земли делились, скорее всего, как выселок возникла вторая деревня – нынешняя Атаевка. Официальный раздел двух деревень произошёл поздно, во второй половине XIX столетия.

На 1861 год в деревне Ивановка (Атаевка, Королёва) числилось пять дворянских усадеб, но селение считалось единым.

Самая большая усадьба принадлежала Королёвым (31 дворовый человек) и почти все крепостные крестьяне числились за ними. Наверняка, барский особняк стоял с видом на озеро Бобровое.

Озеро Бобровое у деревни Королёво, автор фото Сергей Вьюшков, спасибо за удачный снимок!

Исторические картинки. Уршак. Королёво. Атаевка


Большинство маленьких усадеб – деревянные коттеджи, скорее всего, кучковались в нынешней Атаевке: Кибардиной (3 дворовых), Лопатиной (6), Щёголевой и Атаевой (3) и Щигановых (5 человек дворовой прислуги). Причём, только Лопатина имела ещё 5 чел. обычных крестьян.

Эти поместья были просто как современные дачи, только с крепостной прислугой. Не дача – а «мечта»?! Приезжаешь из города, а крепостной уже огурчики полил, помидорчики собрал, наливочку из холодного погребца достал и барыне на тарелочке подносит, откушай, мол, с дороги Ваша милость…

Дворяне Королёвы обосновались в… Королёво. А так как это были самые крупные хозяева, то народ постепенно и стал звать деревню Королёво.

Королёвы постоянно жили в своей усадьбе, что мы знаем об этой семье?

По раздельному акту, совершённому 25 января 1828 года в Оренбургской палате гражданского суда (в Уфе), имение матери, поручицы Прасковьи Ивановны Королёвой при дер. Ивановке, Атаево тож, поделили.

Наследников оказалось много, но основную часть земли унаследовали сыновья коллежский ассесор Пётр и коллежский секретарь Николай, а также дочери Надежда и Марья Дмитриевны Королёвы.

Наиболее успешную карьеру сделал первый сын. На 1846 год коллежский ассесор Пётр Дмитриевич Королёв – судья уездного суда в Уфе, возглавлял, так сказать, среднюю судебную инстанцию.

Наверное, окна кабинета второго этажа выходили на озеро Бобровое. Устав от чтения протоколов и свидетельских показаний, судья выходил на балкон и любовался окрестностями. Горничная в белом передничке уже несла клубнику со сливками.

Судя по всему, хозяйством занималась супруга законника – Парасковья Поликарповна. Ей так понравились эти чудесные места, что она стала на своё имя прикупать землицу рядом с наследственным имением мужа.

Так, 24 мая 1841 года она приобрела 90 десятин / гектаров у вдовы поручицы Надежды Дмитриевны Лопатиной, урождённой Королёвой, сестры мужа. В числе собственности значилась часть земли «в усадьбе».

Возможно, наследники получили доли в родительской усадьбе и практичной Прасковье Поликарповне не нравилось разглядывать соседское бельё из окна.

Затем, по полюбовной сказке (так именовалось добровольное соглашение) вдова подканцеляриста Прасковья Андреевна Атаева с дочерьми Анной Павловной Атаевой и коллежской секретаршей Надеждой Павловной Кибардиной уступили Королёвой ещё 50 десятин (утверждено судом в октябре 1857 года) при размежевании, начатом ещё в 1850 году.

По X ревизии 1858 года за Королёвыми состояло дворовых людей 5 душ у мужа и 6 душ за супругой. Затем двое умерли, одного сдали по суду «за преступление в солдаты». Остальные 8 душ дружно отказались от надела и остались служить до 1863 года при барской усадьбе. То есть это были профессиональные садовники, повара, мажордомы, не крестьяне.

В документах есть упоминание про «строение господское», «огороды и выгон господские». Правда, при озере Бобровом, соединявшемся тогда с Уршаком, стояло «господское строение Лопатиной, Гг. Королёвых и Лопатиной», также встречаем «огород Гг. Королёвых и Лопатиной». Барский скот должны поить из колодца, устроенном на владельческом «усаде».

Исторические картинки. Уршак. Королёво. Атаевка


Королёвы были людьми шустрыми, судья всё-таки. Крестьян и землю они заложили в Оренбургском приказе общественного призрения ещё 5 ноября 1857 года за 2170 рублей, а после разрыва крепостнических отношений хозяйка (П.П. Королёва) сдала имение в казну в 1866 году за 900 рублей, разбираясь при этом с долгами.

Супруг же (П.Д. Королёв) в 1867 году договорился с крестьянами сельца Ивановки, Королёво тож, о выкупе 76,5 десятин за 2040 рублей.

К 1874 году земли при дер. Ивановке принадлежали наследникам надворного советника Королёва, отдельный участок (105 дес.) был у подпоручика Николая Королёва. В 1881 году Николай Дмитриевич Королёв являлся собственником 133,5 дес. при Ивановке, а Мария Дмитриевна Королёва имела 77 дес. там же.

В 1895 году в Воскресенской (Булгаковской) волости существовали владения наследников Л.О. Королёвой (50 дес. без усадьбы) и Л.О. Королёвой совместно с О.Я. Ширяевой (330,18 дес., включая усадьбу в 2 дес.).

А в 1906 году проживавший в Уфе (дом Л.С. Королёвой, ул. Большая Казанская / Окт. революции, 44) Василий Николаевич Королёв предлагал Крестьянскому банку купить принадлежащие ему 95 дес. 1680 саж. при дер. Королёвке. Указана усадьба на площади в 0,5 дес., но постройки отсутствовали.

Королёвы исчезают из истории, но, барская усадьба на совр. улице Королёвской, возможно, всё ещё стояла. На 1912 год при деревне Королёво находилось имение А.П. Кривоноговой (почти 90 десятин, включая усадьбу на площади 3 гектара). Надо спросить старожилов Королёво.

На карте хорошо видно, что за Королёво проходил большой гужевой тракт на юг, в Стерлитамак и Оренбург, переправа через Уршак в Камышлах. Часть помещиков вынесла свои усадьбы за дорогу. Так возникла современная Атаевка.

Исторические картинки. Уршак. Королёво. Атаевка


Если дер. Королёвка находилась в некотором отдалении от шумного и пыльного тракта, то деревушка Атаевка лежала почти впритык к дороге. Ясно, что народ здесь жил менее зажиточный.

По сведениям на январь 1849 года вдова канцеляриста Прасковья Атаева, 48 лет, относилась к самым бедным помещикам Уфимского уезда. Она проживала в сельце Атаеве, занималась хозяйством, имела две души крепостных и 360 дес. земли. Дети (Анна, 25 лет, Николай, 16 лет) находились при матери, занимались рукодельем и хозяйством. В списке бедных помещиков была и другая атаевская жительница, вдова поручика Надежда Дмитриевна Лопатина, 41 год, проживала в деревне, занималась хозяйством.

Вдове подканцеляриста Прасковье Андреевне Атаевой по X ревизии 1858 года, совместно с дочерьми А.П. Атаевой и Н.П. Кибардиной, принадлежал единственный дворовый человек, который «проживает в господском доме». Дворовый находился на издельной повинности (барщине), пахал господскую землю и косил сено. Фактически это обычный крепостной, бедным помещицам было накладно содержать прислугу, наверняка, домашние дела они исполняли сами.

Когда встал вопрос об отпуске единственного дворового на волю, возникла проблема: «по неимению дворовым человеком усадебной оседлости и проживанию в господском доме». В итоге он попросил записать его в государственные крестьяне села Христорождественского (Березовки). Подпись под уставной грамотой хозяйки (П.А. Атаевой) в апреле 1862 года выполнена старинными буквами с ошибками, явно человеком редко использовавшим письменные принадлежности.

По-соседству с этим маленьким именьицем лежали земли супругов Королёвых, неслужащего дворянина Николая, сестры его девицы Александры Капитоновичей Атаевых и коллежской секретарши Марьи Капитоновны Щиголевой.

В Атаевке находился «куст» мелкопоместного и бедного дворянства. Когда в 1850 году начались работы по размежеванию земель здешних помещиков, в списке совладельцев состояли названные выше П.Д. и П.П. Королёвы, титулярный советник Николай Дмитриевич и из дворян девица Марья Дмитриевна Королёвы, известная уже П.А. Атаева с дочерьми Анной и Надеждой, а также поручица Надежда Дмитриевна Лопатина, из дворян не бывший в службе Николай и девица Александра Капитоновичи Атаевы, жена губернского секретаря (затем титулярного советника) Филиппа Петровича Щиголева Марья Капитоновна Щиголева и коллежская ассесорша (затем надворная советница) Татьяна Михайловна Волкова.

Современный коттеджный посёлок «Мечта» – своеобразный потомок старинной Атаевки. Много мелких собственников.

Помещице Н.Д. Лопатиной принадлежал один дворовый крепостной Харитон Николаев, второй «дворовый человек состоял под судом и по решении дела в прошлом 1861 году заключён в арестантскую роту впредь на два года». Дворовые наравне с крестьянами находились на барщине.

Барское жильё стояло вперемежку с крестьянскими избами, «а на право господское строение», рядом господский гуменник. При разграничении барской и крестьянской земли, Н.Д. Лопатина обязывалась «господский скотный двор» с пристройками перенести «и тем между строением господским и крестьянским огородом образован проулок».

В октябре 1862 года Лопатина сдала имение в казну за 600 руб., и дворовый Харитон в 1863 году был «в казённое ведомство принят».

Потерявшие немногочисленных крепостных здешние мелкопоместные помещики, однако, цепко держались за землю. Многие уже давно вели полукрестьянский образ жизни, к лишениям было не привыкать, да и других источников существования не имелось. Сельцо же Атаевка стояло на оживлённом гужевом тракте, на большой дороге всегда можно заработать. И в 1874 году фиксируются владения Анны Атаевой, Надежды Кибардиной, Николая Атаева с сёстрами, Татьяны Волковой.

В 1881 году при дер. Королёвой сохраняли свои земли Анна Павловна Атаева (183 дес.), Александра Капитоновна Атаева и Марья Капитоновна Щиголева (185 дес. на двоих), Надежда Павловна Кибардина (183 дес.).

Омужичившиеся наследники в 1912 году держали земли при дер. Атаево (К.В. Кибардин – 45,67 дес., усадьба – 2 дес., в 1917 году по сословию крестьянин) и Ивановке (Н.А. Кибардин – 26,51 дес., усадьба – 1 дес., в 1917 году мещанин). Сведения за 1895 год:

Исторические картинки. Уршак. Королёво. Атаевка


В XX веке мимо Королёво проложили «чугунку», сейчас главным стал автомобильный путь. Древнее Королёво по-прежнему смотрит в зеркало Бобрового озера, где в старину в изобилии плескались бобры.

До встречи в Искино в следующий выходной.

Михаил Роднов, доктор исторических наук

Приглашаю на сайт «Роднов и его друзья»




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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

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  • 1 | 27.08.2017, 08:21 | Автор: юнг
    Публикации: 292 | Комментарии: 31661 | Рейтинг: +5705,3
...........Все бы ничего, но оба этих юрлица контролируются Серебренниковым. Очень удобно – получать деньги от государства, а затем без конкурса перекладывать их из своего правого кармана в левый.
Всего за три года театр распределил денег по госзакупкам на 700 миллионов рублей.
Из представленных доказательств очевидно, что вопросы у следствия к Серебренникову возникли не на ровном месте и не имеют никакого отношения к политике и притеснению свободы творчества.

Однако дело Серебренникова с легкой руки его защитников стали называть политическим.Политизация дела Серебренникова в конечном счете работает против него самого, так как фанатичная и необъективная защита со стороны либеральной интеллигенции рождает ответную реакцию со стороны людей, не понимающих, почему некоторые равнее других.
И здесь важно сохранять разумный, правовой подход к делу, избегая как требований массовых расстрелов, так и давления на следствие и суд.
Вопреки ожиданиям, следствие заявило требование о домашнем аресте, что вполне укладывается в современную практику гуманизации мер пресечения. Учитывая имеющиеся у следствия доказательства, домашний арест - вполне гуманная и объективная мера пресечения по делу Серебренникова. Эксперты и адвокаты, которых никак не заподозрить в симпатиях к следствию, признают, что процессуальные основания для задержания Серебренникова, безусловно, были.

С учетом всего изложенного следует признать, что дело Серебренникова – вполне себе обычный случай из уголовной практики, который следует рассматривать исключительно с точки зрения формальных доказательств. Взволнованной общественности остается лишь посоветовать умерить свой пыл и задуматься: защищала ли она кого-либо не по признаку принадлежности к своему кругу и убеждениям?
Ведь в России есть реальные жертвы ошибок правоохранительной и судебной системы, которые получают сроки за незначительные преступления. Но они, в отличие от Серебренникова, мало кого интересуют, ведь некоторые равнее других.



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  • 2 | 27.08.2017, 09:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В случае победы Белой Гвардии страны АНТАНТы планировали: Сибирь - колония США, Дальний Восток - Японии, юг России - Франции, север России - Англии. Собственно Московия ограничивалась бы несколькими прилегающими областями (губерниями). Это по поводу распада.



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  • 3 | 27.08.2017, 10:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Почему не слова не говорится об усадьбах "коренного населения" Уфимской губернии,- башкирских наЩальников. Ведь если верить башкирским уЩёным это их земли ?!
Автор или лукавит, или башкирские уЩёные пи....дят.



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  • 4 | 27.08.2017, 10:03 | Автор: Не зарегистрирован
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Карл украл у Клары кораллы,
Клара украла у Карла кларнет.



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  • 5 | 27.08.2017, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"При разграничении барской и крестьянской земли, Н.Д. Лопатина обязывалась «господский скотный двор» с пристройками перенести «и тем между строением господским и крестьянским огородом образован проулок».

-------------------------

"Господский скотный двор" отделялся от "крестьянских огородов" не столько по причине "отделиться от быдла", сколько по правилам противопожарных мероприятий. Проулок - главное требование при планировке селений.



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  • 6 | 27.08.2017, 10:31 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1675 | Комментарии: 55929 | Рейтинг: +11980,8
Эльшад Бабаев‏

Адвокат должен руководствоваться законом
Если адвокат руководствуется пропагандой, то это не адвокат, а продажная блядская путинская сука
____________________________________________
Про юнга и Виолетту Волкову....



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3

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  • Участник
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  • 7 | 27.08.2017, 11:02 | Автор: Comrad
    Публикации: 0 | Комментарии: 262 | Рейтинг: +5,1
Там большое просветающее садоводческое товарищество - они у меня покупают навоз . Цены я им не повышаю-дорожу клиентами . Одно неудобство- с тележкой на беларусе тяжело разворачиваться ...
Сельчанина там не встречал , и о нем там не ни гу-гу !



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  • 8 | 27.08.2017, 11:04 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1675 | Комментарии: 55929 | Рейтинг: +11980,8
300 Серебренниковых

Про избирательность силовиков: театральный деятель Кехман обвиняется в хищении 20 миллиардов, но он не арестован, летает в Лондон и празднует свадьбу на подмостках Михайловского театра

https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/08/26/73609-300-se
rebrennikovyh
__________________________________
Противно смотреть, как юнг тащит всяческую брехню от ольгинских и путинских холуев.... еще пусть Михалкова процитирует.... тот ведь кристально честный человечище!

Утомленные солнцем(типа Унесенный ветром - да-да! без палева!!!) 2: Предстояние 2010

Бюджет фильма 33 млн ЕВРО, сборы от проката 7,4 млн долларов

Цитадель 2011
Бюджет
45 млн $
Сборы
1,5 млн $

Но юнг дое-балсь до Серебренникова - где еще НИЧЕГО НЕ ДОКАЗАНО!!! Юнг верит....

Я верю в честность Президента
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых ,
В заботу банка о клиентах…
В русалок верю, в домовых.

Я верю в то, что снизят цены,
Что развивается страна,
Что мне с соседом не изменит
Моя любимая жена.


Гадалке верю, что на картах
За деньги нагадает мне,
Что скоро стану жить богато,
И буду счастлив я вдвойне.

Я верю что учитель в школе
Совсем не хочет взятки брать,
Что он детей по доброй воле
На совесть будет обучать.

Я верю страховой конторе,
В которой клерки говорят
Что если вдруг случится горе,
Мне все убытки возместят.

Конечно, верю депутатам,
И всем политикам, ага,
Премьеру и его ребятам,
Страну раздевшим донага.

Я верю в то, что все уколы
И те таблетки, что дают,
Лишь закаляют силу воли
И только пользу принесут.

Я свято верю этим людям,
Что поселили меня здесь,
Что лишь у них я счастлив буду.
Как где??? В палате №6. )))))



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  • 9 | 27.08.2017, 11:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
РУКИ ПРОЧЬ ОТ КАРЛА ГУСТАВА ЮНГА!!!



+ -3
1

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  • Участник
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  • 10 | 27.08.2017, 11:18 | Автор: Зулия
    Публикации: 30 | Комментарии: 26862 | Рейтинг: -635,1
5 | 27.08.2017, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"При разграничении барской и крестьянской земли, Н.Д. Лопатина обязывалась «господский скотный двор» с пристройками перенести «и тем между строением господским и крестьянским огородом образован проулок».

-------------------------

"Господский скотный двор" отделялся от "крестьянских огородов" не столько по причине "отделиться от быдла", сколько по правилам противопожарных мероприятий. Проулок - главное требование при планировке селений.

Статистика голосования
27.08.2017, 10:30Егерь
--------------------
вдова поручика Надежда Дмитриевна Лопатина, 41 год, проживала в деревне, занималась хозяйством.

Поручица имела смутное представление о правилах пожарной безопасности при планировке строений.

Не преувеличивай способностей помещицы, а сперва спроси у Йегера.
Он первый судейка и эрудит по всем областям знаний.



+ -2
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  • Гость
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  • 11 | 27.08.2017, 11:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 27.08.2017, 10:31 | Автор: Кухарка | На сайте
Публикации: 1673 | Комментарии: 55830 | Рейтинг: +11974
Эльшад Бабаев‏

Адвокат должен руководствоваться законом
Если адвокат руководствуется пропагандой, то это не адвокат, а продажная блядская путинская сука
____________________________________________
Про юнга и Виолетту Волкову....

========================
Какой высокий штиль!!! Какой уровень культуры!!! А кто такой Бабаев? Наверное, либеральный интеллигент - то есть либераст.

"Про юнга и Виолетту Волкову...."
Про Кухарку помолчим: за соответствующие её образу выражения можно огрести как за хулиганство - нецензурную ругань в общественном месте.
Пусть уж она на УЖе самовыражается: ей можно - у неё справка есть.



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  • Участник
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  • 12 | 27.08.2017, 11:32 | Автор: Зулия
    Публикации: 30 | Комментарии: 26862 | Рейтинг: -635,1
4 | 27.08.2017, 10:03 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Карл украл у Клары кораллы,
Клара украла у Карла кларнет.

Статистика голосования
27.08.2017, 10:29Егерь
---------------------
Двойка тебе от Йегера

Егерь, объясни человеку за что двойка и подчеркни где ошибки



+ -1
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  • 13 | 27.08.2017, 11:34 | Автор: Ирек
    Публикации: 112 | Комментарии: 4294 | Рейтинг: -231,5
1 | 27.08.2017, 08:21 | Автор: юнг
Публикации: 291 | Комментарии: 31628 | Рейтинг: +5710,2
+++++++++++++++
Чир это, почти падучая ведь по проявлению. И подобным заражена вся команда Кухерки. И иногда они сбоят, начинают меж собой грызню, и с собственно со своей махой. С Вдунутым уже грызлись Кухерка и её "королевская" рать, а теперь с этим Юнге с аватором плешивого мальчика, но с претензией на философа с зажатою книгой в руках.
Тьфу нафик смешные, но и ...



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  • 14 | 27.08.2017, 11:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Поручица имела смутное представление о правилах пожарной безопасности при планировке строений. Не преувеличивай способностей помещицы, а сперва спроси у Йегера."

---------------------------------

Вообще-то, да. Откуда знать поручице-троеручице про Йегеря в костюме пожарного: волосатой куртке с золотыми брандспойтами и сверкающей медной каске с петушиным гребнем.



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  • Гость
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  • 15 | 27.08.2017, 13:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 27.08.2017, 11:34 | Автор: Ирек
Публикации: 112 | Комментарии: 4272 | Рейтинг: -230,4
1 | 27.08.2017, 08:21 | Автор: юнг
Публикации: 291 | Комментарии: 31628 | Рейтинг: +5710,2
+++++++++++++++
Чир это, почти падучая ведь по проявлению. И подобным заражена вся команда Кухерки. И иногда они сбоят, начинают меж собой грызню, и с собственно со своей махой. С Вдунутым уже грызлись Кухерка и её "королевская" рать, а теперь с этим Юнге с аватором плешивого мальчика, но с претензией на философа с зажатою книгой в руках.
Тьфу нафик смешные, но и ...
====================================
Ирик, Юнг в данном случае прав. Почему в глубинке, в провинциальных городах интеллигенция должна прозябать от нищенской зарплаты, а то их вовсю их выкидывают на улицу, закрывая больницы и школы, а в Москве все театры должны щедро финансироваться за счет бюджетных денег!? И при этом частенько выдают они на гора всякую низкопробную ахинею, да еще воруют! А поймали за руку - такой корпоративный хай и визг поднялся! И вообще, нужно ли в Москве содержать за счет налогоплательщиков столько театров? Нигде в мире такое не практикуется. Хотят организовать театр, и ставит там всякую пошлятину, пожалуйста, организуйте, ставьте, но только за счет своих средств или денег спонсоров!

Ты вот что Ирик, почем пиzдеть зря здесь ты иди-ка на сайт Идел-Реалии и замолви там словечко в защиту татарского языка!



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  • 16 | 27.08.2017, 13:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Эти поместья были просто как современные дачи, только с крепостной прислугой. Не дача – а «мечта»?! Приезжаешь из города, а крепостной уже огурчики полил, помидорчики собрал, наливочку из холодного погребца достал и барыне на тарелочке подносит, откушай, мол, с дороги Ваша милость…


Наверное, окна кабинета второго этажа выходили на озеро Бобровое. Устав от чтения протоколов и свидетельских показаний, судья выходил на балкон и любовался окрестностями. Горничная в белом передничке уже несла клубнику со сливками.
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=========
Роднов, от тебя за версту прёт эта неуемная мечта заиметь загородную усадьбу с несколькими гектарами земли и десятками крепостных душ, то бишь, рабами!
А кого возьмешь в качестве крепостных: Егеря – подойдет на место полевода, охранника твоих лесов и луг. А присматривать за домом возьмешь кого? Может Кэтрин подойдет, с Наталли на пару? Кухарку не бери – каждый день будет скандалы устраивать. Для хозработ бери этого Блунта, правда, он любит за вортник закладывать, но ниччо, выпоришь пару раз – перестанет!



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  • Эксперт
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  • 17 | 27.08.2017, 14:46 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 327 | Комментарии: 38057 | Рейтинг: +6450,2
2 | 27.08.2017, 09:12 | Автор: Не зарегистрирован

В случае победы Белой Гвардии страны АНТАНТы планировали: Сибирь - колония США, Дальний Восток - Японии, юг России - Франции, север России - Англии. Собственно Московия ограничивалась бы несколькими прилегающими областями (губерниями). Это по поводу распада.
===
Опять с утра большевистской правды на грудь приняли до белочек в зенках?



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  • Начинающий
  •  
15 | 27.08.2017, 14:46 | Автор: Вдумчивый | На сайте
Публикации: 326 | Комментарии: 38029 | Рейтинг: +6448,2
2 | 27.08.2017, 09:12 | Автор: Не зарегистрирован

В случае победы Белой Гвардии страны АНТАНТы планировали: Сибирь - колония США, Дальний Восток - Японии, юг России - Франции, север России - Англии. Собственно Московия ограничивалась бы несколькими прилегающими областями (губерниями). Это по поводу распада.
================================================
любителю невкусных супов: попробуй не выплевывать таблетки - перестанешь писать эту ахинею,отпустят домой, домахоть жана накормит шаурмой с круглым бон бигом...



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1

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  • Гость
  •  
  • 19 | 27.08.2017, 15:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
16 | 27.08.2017, 14:58 | Автор: Иннокентий Иванов | На сайте
Публикации: 0 | Комментарии: 2513 | Рейтинг: -335,4
...

=========================
любителю невкусных супов: попробуй не выплевывать таблетки - перестанешь писать эту ахинею,отпустят домой, домахоть жана накормит шаурмой с круглым бон бигом...

---------------------------

Кеша, у тебя, никак, синдром Вдумчивого?

Интервенция велась с целью помочь Белой Гвардии в борьбе с большевиками, а также РАДИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОБСТВЕННЫХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ участников. Существует карта, где Россия разделена на зоны влияния США, Англии, Франции и Японии. Посмотри.



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  • Участник
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  • 20 | 27.08.2017, 16:20 | Автор: xrul
    Публикации: 99 | Комментарии: 1404 | Рейтинг: -179,3
Опять звериный оскал контрреволюции.

Будет вам скоро кофей и какава с чаем, в тундре.



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