Исторические картинки. Уршак. Королёво. Атаевка

Откуда в славянских языках появилось слово «король»? Самая распространённая версия – от имени Карла Великого, правителя франков и римского императора, основателя династии Каролингов (742–814).Откуда в славянских языках появилось слово «король»? Самая распространённая версия – от имени Карла Великого, правителя франков и римского императора, основателя династии Каролингов (742–814).Восточные соседи державы франков – славяне – воспринимали имя правителя как название государя. Так в русский язык вошло слово «король», в значении главный, авторитетный, «крутой». Стало прозвищем, затем фамилией.Мы снова в Кировском районе Уфы, на левом берегу речки Уршак. Возле озера Бобрового раскинулась деревня Королёво с главной улицей Королёвской. Историческое название.Рядом садовое товарищество «Мечта» (коттеджный посёлок), а за ним деревня Атаевка. Сразу две Атаевки – деревня и микрорайон. Живут, лес пилят. Поворот по улице Атаевской и деревня Локотки. Это более молодое поселение, Локотки возникли в 1899 году.А на берегу Бобрового озера деревня появилась давно, более 200 лет назад. Но именовалась совсем иначе – Ивановка, Атаева тож (карта начала XIX века):Исторический центр деревни – дома по совр. улице Королёвской с номерами примерно от 2б до 10а, сравните карту с современным планом. А совр. деревня Атаевка – более поздний выселок. К 1820-му году возле озёр Малый Улукуль и Атаевского, это остатки старицы Уршака, жилья ещё не выстроили.Атаевы – один из старейших уфимских дворянских родов. В 1703 году служилый иноземец Л.П. Атаев за 26 алтын или 78 копеек купил в Уфе целый двор «с хоромным строением». Вот сколько стоила тогда недвижимость!Вокруг Уфы возникло несколько деревень с именем Атаевка. Клан уфимских чиновников владел землями по обе стороны Белой. За рекой есть деревня Шмидтово (это тоже Атаевка, см. на моём сайте книгу о дворянской усадьбе).Со временем семейство размножилось, земли делились, скорее всего, как выселок возникла вторая деревня – нынешняя Атаевка. Официальный раздел двух деревень произошёл поздно, во второй половине XIX столетия.На 1861 год в деревне Ивановка (Атаевка, Королёва) числилось пять дворянских усадеб, но селение считалось единым.Самая большая усадьба принадлежала Королёвым (31 дворовый человек) и почти все крепостные крестьяне числились за ними. Наверняка, барский особняк стоял с видом на озеро Бобровое.Озеро Бобровое у деревни Королёво, автор фото Сергей Вьюшков, спасибо за удачный снимок!Большинство маленьких усадеб – деревянные коттеджи, скорее всего, кучковались в нынешней Атаевке: Кибардиной (3 дворовых), Лопатиной (6), Щёголевой и Атаевой (3) и Щигановых (5 человек дворовой прислуги). Причём, только Лопатина имела ещё 5 чел. обычных крестьян.Эти поместья были просто как современные дачи, только с крепостной прислугой. Не дача – а «мечта»?! Приезжаешь из города, а крепостной уже огурчики полил, помидорчики собрал, наливочку из холодного погребца достал и барыне на тарелочке подносит, откушай, мол, с дороги Ваша милость…Дворяне Королёвы обосновались в… Королёво. А так как это были самые крупные хозяева, то народ постепенно и стал звать деревню Королёво.Королёвы постоянно жили в своей усадьбе, что мы знаем об этой семье?По раздельному акту, совершённому 25 января 1828 года в Оренбургской палате гражданского суда (в Уфе), имение матери, поручицы Прасковьи Ивановны Королёвой при дер. Ивановке, Атаево тож, поделили.Наследников оказалось много, но основную часть земли унаследовали сыновья коллежский ассесор Пётр и коллежский секретарь Николай, а также дочери Надежда и Марья Дмитриевны Королёвы.Наиболее успешную карьеру сделал первый сын. На 1846 год коллежский ассесор Пётр Дмитриевич Королёв – судья уездного суда в Уфе, возглавлял, так сказать, среднюю судебную инстанцию.Наверное, окна кабинета второго этажа выходили на озеро Бобровое. Устав от чтения протоколов и свидетельских показаний, судья выходил на балкон и любовался окрестностями. Горничная в белом передничке уже несла клубнику со сливками.Судя по всему, хозяйством занималась супруга законника – Парасковья Поликарповна. Ей так понравились эти чудесные места, что она стала на своё имя прикупать землицу рядом с наследственным имением мужа.Так, 24 мая 1841 года она приобрела 90 десятин / гектаров у вдовы поручицы Надежды Дмитриевны Лопатиной, урождённой Королёвой, сестры мужа. В числе собственности значилась часть земли «в усадьбе».Возможно, наследники получили доли в родительской усадьбе и практичной Прасковье Поликарповне не нравилось разглядывать соседское бельё из окна.Затем, по полюбовной сказке (так именовалось добровольное соглашение) вдова подканцеляриста Прасковья Андреевна Атаева с дочерьми Анной Павловной Атаевой и коллежской секретаршей Надеждой Павловной Кибардиной уступили Королёвой ещё 50 десятин (утверждено судом в октябре 1857 года) при размежевании, начатом ещё в 1850 году.По X ревизии 1858 года за Королёвыми состояло дворовых людей 5 душ у мужа и 6 душ за супругой. Затем двое умерли, одного сдали по суду «за преступление в солдаты». Остальные 8 душ дружно отказались от надела и остались служить до 1863 года при барской усадьбе. То есть это были профессиональные садовники, повара, мажордомы, не крестьяне.В документах есть упоминание про «строение господское», «огороды и выгон господские». Правда, при озере Бобровом, соединявшемся тогда с Уршаком, стояло «господское строение Лопатиной, Гг. Королёвых и Лопатиной», также встречаем «огород Гг. Королёвых и Лопатиной». Барский скот должны поить из колодца, устроенном на владельческом «усаде».Королёвы были людьми шустрыми, судья всё-таки. Крестьян и землю они заложили в Оренбургском приказе общественного призрения ещё 5 ноября 1857 года за 2170 рублей, а после разрыва крепостнических отношений хозяйка (П.П. Королёва) сдала имение в казну в 1866 году за 900 рублей, разбираясь при этом с долгами.Супруг же (П.Д. Королёв) в 1867 году договорился с крестьянами сельца Ивановки, Королёво тож, о выкупе 76,5 десятин за 2040 рублей.К 1874 году земли при дер. Ивановке принадлежали наследникам надворного советника Королёва, отдельный участок (105 дес.) был у подпоручика Николая Королёва. В 1881 году Николай Дмитриевич Королёв являлся собственником 133,5 дес. при Ивановке, а Мария Дмитриевна Королёва имела 77 дес. там же.В 1895 году в Воскресенской (Булгаковской) волости существовали владения наследников Л.О. Королёвой (50 дес. без усадьбы) и Л.О. Королёвой совместно с О.Я. Ширяевой (330,18 дес., включая усадьбу в 2 дес.).А в 1906 году проживавший в Уфе (дом Л.С. Королёвой, ул. Большая Казанская / Окт. революции, 44) Василий Николаевич Королёв предлагал Крестьянскому банку купить принадлежащие ему 95 дес. 1680 саж. при дер. Королёвке. Указана усадьба на площади в 0,5 дес., но постройки отсутствовали.Королёвы исчезают из истории, но, барская усадьба на совр. улице Королёвской, возможно, всё ещё стояла. На 1912 год при деревне Королёво находилось имение А.П. Кривоноговой (почти 90 десятин, включая усадьбу на площади 3 гектара). Надо спросить старожилов Королёво.На карте хорошо видно, что за Королёво проходил большой гужевой тракт на юг, в Стерлитамак и Оренбург, переправа через Уршак в Камышлах. Часть помещиков вынесла свои усадьбы за дорогу. Так возникла современная Атаевка.Если дер. Королёвка находилась в некотором отдалении от шумного и пыльного тракта, то деревушка Атаевка лежала почти впритык к дороге. Ясно, что народ здесь жил менее зажиточный.По сведениям на январь 1849 года вдова канцеляриста Прасковья Атаева, 48 лет, относилась к самым бедным помещикам Уфимского уезда. Она проживала в сельце Атаеве, занималась хозяйством, имела две души крепостных и 360 дес. земли. Дети (Анна, 25 лет, Николай, 16 лет) находились при матери, занимались рукодельем и хозяйством. В списке бедных помещиков была и другая атаевская жительница, вдова поручика Надежда Дмитриевна Лопатина, 41 год, проживала в деревне, занималась хозяйством.Вдове подканцеляриста Прасковье Андреевне Атаевой по X ревизии 1858 года, совместно с дочерьми А.П. Атаевой и Н.П. Кибардиной, принадлежал единственный дворовый человек, который «проживает в господском доме». Дворовый находился на издельной повинности (барщине), пахал господскую землю и косил сено. Фактически это обычный крепостной, бедным помещицам было накладно содержать прислугу, наверняка, домашние дела они исполняли сами.Когда встал вопрос об отпуске единственного дворового на волю, возникла проблема: «по неимению дворовым человеком усадебной оседлости и проживанию в господском доме». В итоге он попросил записать его в государственные крестьяне села Христорождественского (Березовки). Подпись под уставной грамотой хозяйки (П.А. Атаевой) в апреле 1862 года выполнена старинными буквами с ошибками, явно человеком редко использовавшим письменные принадлежности.По-соседству с этим маленьким именьицем лежали земли супругов Королёвых, неслужащего дворянина Николая, сестры его девицы Александры Капитоновичей Атаевых и коллежской секретарши Марьи Капитоновны Щиголевой.В Атаевке находился «куст» мелкопоместного и бедного дворянства. Когда в 1850 году начались работы по размежеванию земель здешних помещиков, в списке совладельцев состояли названные выше П.Д. и П.П. Королёвы, титулярный советник Николай Дмитриевич и из дворян девица Марья Дмитриевна Королёвы, известная уже П.А. Атаева с дочерьми Анной и Надеждой, а также поручица Надежда Дмитриевна Лопатина, из дворян не бывший в службе Николай и девица Александра Капитоновичи Атаевы, жена губернского секретаря (затем титулярного советника) Филиппа Петровича Щиголева Марья Капитоновна Щиголева и коллежская ассесорша (затем надворная советница) Татьяна Михайловна Волкова.Современный коттеджный посёлок «Мечта» – своеобразный потомок старинной Атаевки. Много мелких собственников.Помещице Н.Д. Лопатиной принадлежал один дворовый крепостной Харитон Николаев, второй «дворовый человек состоял под судом и по решении дела в прошлом 1861 году заключён в арестантскую роту впредь на два года». Дворовые наравне с крестьянами находились на барщине.Барское жильё стояло вперемежку с крестьянскими избами, «а на право господское строение», рядом господский гуменник. При разграничении барской и крестьянской земли, Н.Д. Лопатина обязывалась «господский скотный двор» с пристройками перенести «и тем между строением господским и крестьянским огородом образован проулок».В октябре 1862 года Лопатина сдала имение в казну за 600 руб., и дворовый Харитон в 1863 году был «в казённое ведомство принят».Потерявшие немногочисленных крепостных здешние мелкопоместные помещики, однако, цепко держались за землю. Многие уже давно вели полукрестьянский образ жизни, к лишениям было не привыкать, да и других источников существования не имелось. Сельцо же Атаевка стояло на оживлённом гужевом тракте, на большой дороге всегда можно заработать. И в 1874 году фиксируются владения Анны Атаевой, Надежды Кибардиной, Николая Атаева с сёстрами, Татьяны Волковой.В 1881 году при дер. Королёвой сохраняли свои земли Анна Павловна Атаева (183 дес.), Александра Капитоновна Атаева и Марья Капитоновна Щиголева (185 дес. на двоих), Надежда Павловна Кибардина (183 дес.).Омужичившиеся наследники в 1912 году держали земли при дер. Атаево (К.В. Кибардин – 45,67 дес., усадьба – 2 дес., в 1917 году по сословию крестьянин) и Ивановке (Н.А. Кибардин – 26,51 дес., усадьба – 1 дес., в 1917 году мещанин). Сведения за 1895 год:В XX веке мимо Королёво проложили «чугунку», сейчас главным стал автомобильный путь. Древнее Королёво по-прежнему смотрит в зеркало Бобрового озера, где в старину в изобилии плескались бобры.До встречи в Искино в следующий выходной.