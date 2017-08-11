Исторические картинки. Искино

Поисковик в интернете сразу находит «искин, ИскИн» – искусственный интеллект. Фамилия Искины встречается редко, но именно от неё происходит название деревни Искино в составе Кировского района Уфы.В начале XIX века небольшое сельцо Никольское (Искино) с барской усадьбой было владением коллежского секретаря Ивана Андреевича Искина и его супруги Елены Феодоровны. Наличие второго, церковного названия говорит о стоявшей здесь часовне.В 1810-е годы И.А. Искин служил секретарём Земского суда в Уфе. На скромные доходы судейского чиновника купили землицу и немного крепостных. Когда муж умер, вдова по всей видимости переселилась в деревню, маленький пенсион не позволял жить в городе.Имение принадлежало Елене Фёдоровне, затем перешло к дочерям под другими фамилиями. Наследников по мужской линии не имелось, но необычное название сельца сохранилось и держится уже третий век.В 1830-е годы поместье перешло к дочери Надежде Ивановне Кадомцевой, затем малолетние внуки Николай, Елизавета, Надежда и Апполинария Шестаковские, дети отставного штабс-капитана Егора Шестаковского получили права на владение.Размножившиеся потомки Искиных летом 1852 года договорились о размежевании земли, установлении точных границ: «Сельца Николаевки Искино тож, владения Коллежской Ассесорши Кадомцевой, Штабс Капитана Егора, Губернского Секретаря Николая Шестаковых [надо Шестковских], Коллежской Секретарши Панковой и Губернской Секретарши Коноваловой».Имущество многократно делилось. Крепостные дворовые в 1850 году имелись у коллежской ассесорши Надежды Ивановны Кадомцевой, а вот сёстры девицы Любовь и Елизавета Андреевны Кадомцевы владели только мужиками.Это были вдова и дети коллежского ассесора Андрея Даниловича Кадомцева. В числе совладельцев также значились три сына: Лев, Аркадий и Андрей, а также уже выскочившая замуж Александра Андреевна Платцова.Рядышком в Искино лежали владения губернского секретаря Николая Егоровича Шестаковского и сестёр его: коллежской секретарши Надежды Егоровны Панковой и губернской секретарши Елизаветы Егоровны Коноваловой.В результате, накануне отмены крепостного права в 1861 году, в сельце Искино располагалось сразу пять небольших дворянских поместий: Кадомцевых (14 чел. дворовых), Шестаковского (11 дворовых), Коноваловой и Шестаковского (9 дворовых), Варсобы (4 дворовых) и Харитоновой (3 чел. дворовой прислуги).Если мысленно, благодаря ИскИну, перенесёмся на полтора столетия назад, то вдоль озера Улукуль мы бы увидели небольшие деревянные усадьбы с колоннами и мансардами, окружённые садиками.Владимир Иванович Соколов (1872–1946). Покинутая усадьба. Начало 1900-х годов. Собрание Иркутского областного художественного музея имени В.П. Сукачёва:Логично предположить, что дворянские усадебные комплексы концентрировались в излучине озера, на пересечении совр. улиц Искинской, Атлантовской и Малой Искинской, ныне Дом культуры и окрестности.Не известно сколько дворянских усадеб в Искино было, к примеру дворовые были поделены между наследниками умершей матери, коллежской ассесорши Надежды Ивановны Кадомцевой (покойный муж – Андрей Данилович). Но дом (усадебный комплекс) мог быть один.Единая уставная грамота при ликвидации крепостных отношений по сельцу Никольское, Искино тож, составлялась на имение титулярных советниц Любови Андреевны Варсоба и Елизаветы Андреевны Харитоновой, губернского секретаря Льва Андреевича Кадомцева, умершего коллежского регистратора Аркадия Андреевича Кадомцева и несовершеннолетнего Андрея Андреевича Кадомцева.Среди искинских помещиков появились новые фамилии. Люба вышла замуж за губернского секретаря, служившего в Оренбургском (в Уфе) приказе общественного призрения (социального обеспечения, по современному) Андрея Яковлевича Варсоба.А 16 января 1855 года в Александро-Невской церкви Уфы, где теперь дворец профсоюзов на ул. М. Карима, обвенчалась 16-летняя Елизавета Андреевна. Женихом выступал 26-летний столоначальник (зав. отделом) Палаты государственных имуществ губернский секретарь Владимир Иванович Харитонов.Прислугу, оставшуюся от помещика Андрея Кадомцева, поделили так: Варсоба получил двоих, Харитонова – одного, Льву достались двое, Аркадию – один и Андрею – пять душ. Лев Андреевич Кадомцев своих двоих дворовых отпустил на волю, у всех вместе оставалось 9 душ дворовых, из которых шестеро служили до 1863 года, трое пожелали получить надел в Искино и уйти в крестьяне.В Искино при обозначении границ упоминалось: «встретив владельческую усадьбу» Кадомцевых. В сентябре 1862 года все помещики лично подписали уставную грамоту, то есть, если не жили, то приезжали в Искино из Уфы.По единодушному согласию имение в 1863 году сразу было сдано в казну как мелкопоместное за 7800 рублей. Правда, оказалось много долгов и недоимок на сумму 6324 рублей 86,5 коп.Снова художник В.И. Соколов. Осенняя аллея. 1900 год. Собрание Ивановского областного художественного музея (благодарю Я.С. Свице за помощь в подборе иллюстраций):Где-то рядом в Искино находилось поместье губернской секретарши Елизаветы Егоровны Коноваловой, в усадьбе которой служили 4 души дворовых, один захотел перейти в крестьяне и получить землю. Жильё помещицы находилось внутри селения, в 1862 году указывались границы: «дошед до огорода Крестьянина Козмы Семёнова линия поворотилась… онаго переулком между состоящими: домом Г. Коноваловой [и строением] Крестьянина Козмы Семёнова до самого озера Улукуль».На выкуп крестьяне Е.Е. Коноваловой в Искино (6 душ) перешли в 1871 году за 434 рубля. Елизавета Егоровна умерла примерно в 1872 году, Уфимский уездный суд разыскивал наследников к оставшемуся имению при сельце Никольском (Искино тож).Про третье в Искино имение Николая Егоровича Шестаковского сведений мало. Числившиеся за ним пять душ дворовых находились во втором его имении, в сельце Панково. В 1861 году по раздельному акту имение при Искино (19 муж., 20 жен. крестьян) унаследовала Марья Петровна Шевякова, племянница, видимо, из помещиков Бирского уезда.Она владела землёй в 1874 году, в 1881 году за наследниками Константина Шевякова при Искино и Новопанково числилось 383,5 десятин, а в 1895 году в Осоргинской волости дворянин К.Н. Шевяков являлся собственником 49,05 дес., включая усадьбу в 1 десятину. Затем имение исчезает.После отмены крепостного права за помещиками оставалась остальная земля и господские усадьбы. По сведениям на 1874 год в Искино были владения Е.А. Харитоновой, Льва Андреевича Кадомцева, появился Павел Андреевич Кадомцев, а также Елизаветы Коноваловой и чиновника Андрея Варсобы.В 1881 году земля при Искино (177 дес.) принадлежала Дмитрию Николаевичу Коновалову, но к 1895 году ни кого из искинских помещиков не осталось. Старые дворянские усадьбы, видимо, пошли на слом.Появляются новые собственники, в 1912 году при Искино имел землю купец Н.А. Серебренников, была усадьба на площади 3 дес. Но на карте видно, что его хутор стоял в стороне от деревни, на полдороге к Стуколкино.А жизнь продолжалась. В 1890-е годы деревня Искино стояла возле двух озёр: «Улу-Куль» и «Поперечное». «На огородах сеют картофель, капусту, огурцы, морковь, редьку, свёклу и т. п.; из них картофель, капусту и огурцы продают» в городе. Семеро держали пасеки (92 пенька, колоды были, рамочные ульи только появились). Мёд везли в Уфу, сбывали от 4 руб. 50 коп. до 5 руб. за пуд.В советское время к западу от Искино возникает деревня Стуколкино. Она не названа на карте 1946 года, но дома видны:Уже в конце XIX столетия, наверняка, часть бывших помещичьих земель купил П.С. Стуколкин (107 гектаров, включая усадьбу на площади в один гектар). Видимо, на его землях затем возникает маленький посёлок переселенцев-украинцев Ново-Покровский (статистика на моём сайте).Это был, скорее всего, брат известного уфимского лесопромышленника Филиппа Сергеевича Стуколкина, ударение на первый слог, чья лесопилка дымила сразу за переправой через Белую. Стуколкины происходили из уроженцев соседнего села Булгаково.Прощаемся с чудесным Искино. Надо бежать в магазин. Всем! В какой? «Белая река» на улице Центральной (Ленина). Там прямо при входе продаётся путеводитель по Уфе! Есть в твёрдой и мягкой обложках.И ждите рецензию на первый уфимский путеводитель.