Исторические картинки. Путеводитель по Уфе. Рецензия

Событием для любителей старины нашей замечательной Уфы стал выход путеводителя по исторической части города, который уже поступил в продажу. Книга необходимая.Хотелось бы отметить магазин «Белая река», который в лучших столичных традициях выставил краеведческий отдел прямо при входе. Как в Петербурге, где на Невском и в Доме книги (бывш. Зингера) и в «Буквоеде» посетителей сразу встречают обширные разделы краеведческой продукции.Пример, которому должны следовать все «приличные» книжные магазины.Авторы путеводителя – известные уфимские краеведы П.В. Егоров и А.Л. Чечуха – оперативно подготовили алфавитный перечень улиц южной части города с указанием основных исторических зданий.Текст лаконичный, в духе современного компьютерного минимализма, краткость – сестра таланта.А богатый подбор иллюстраций, включая снимок с балкона моего дома, делает книгу привлекательной для самого массового читателя.Наше время – эпоха визуальной информации. Все непрерывно снимают и разглядывают в смартфонах картинки. Текст уступает видеоряду. Нравится это или нет, это реальность.На которой споткнулись мы с изданием книжки по истории уфимского велосипеда (она продаётся в соседнем магазине «Планета»). Дореволюционных снимков велосипедов оказались единицы и на последнем велобайке сотни велосипедистов разглядывали книжечку, а купили единицы. Мало картинок. Нужны комиксы.Путеводитель Егорова и Чечухи – не комикс, хотя уже надоело слышать побасёнки про публичные дома. Нужно не опускаться до примитивных потребностей, а подтягивать массы к культурным высотам.Работа в целом получилась. Авторов на презентации в «Русском соборе» все поздравили. Книжке суждена долгая жизнь. С ней можно гулять по улицам, снимая и разглядывая сохранившиеся дома. Наши власти политику уничтожения исторического наследия никак не желают останавливать.К достоинству книги нужно отметить минимум политики. Правда, на стр. 8 авторы зачем-то влезли в башкирскую тему. Автономию провозгласили в Оренбурге, в трёхстах километрах от Уфы, а Валидов ни одного дня не был главой правительства (были Бикбов и Кулаев).Но в дальнейшем о «славных» революционерах практически ничего не говорится. Характерно, во введении не упомянут Ю.А. Узиков, автор публикаций, где гуляла с собачкой Надежда Константиновна.Обратите внимание, на стр. 53 про Дом-музей Ленина авторы не заявили, что он здесь проживал. Ноги его там никогда не ступало, рассказывают потомки хозяйки дома Прасковьи Ивановны Чоглоковой, урождённой Базилевой, проживающие в Уфе. Когда Крупской прислали фотографии этого дома, где якобы жила с Ильичём, она его не узнала.Теперь замечания. Удивительно, но наибольшее количество недочётов относится к истории… православных храмов Уфы и церкви вообще!Началось со стр. 7, где авторы изумили заявлением о «ссылке» епископа Антония (Храповицкого) в Уфу. Всё было с точностью до наоборот, Уфа – первая ступенька его блистательной карьеры, здесь он стал впервые полноправным епископом. Назначение в Уфу – повышение.Один из авторов большой любитель творчества М.В. Нестерова. Но Нестеров писал воспоминания через 40 лет и задним числом рассуждал о прошлом.На стр. 11 дезинформируют общественность, что Ново-Ивановское кладбище занимало сторону совр. улицы 50-летия Октября с 1902 года.3 января 1901 года благочинный всех уфимских храмов о. Виктор Константиновский извещал, что «новое кладбище при Богородской часовне Епархиальным начальством к погребению усопших открыто».Обратите внимание как расплывчаты и туманны сведения о многих уфимских церквях. Это не случайно. Путеводитель – зеркало, отражающее уровень нашей науки.На стр. 22 рассказывается о Сергиевской церкви аж с XVI века. Уфа тогда вообще Сутолоку не переходила. Закопанная ныне в трубу речка была оборонительным рубежом города и возводить храм в незащищённом месте было глупостью.Откуда сей слух? Из книжки церковного краеведа XIX века И.И. Златоверховникова: «Сергиевская церковь первоначально была основана переселенцами в XVI веке для защиты Уфы от башкир Московскими стрельцами и пушкарями, которые особенно чтили Св. Сергия Радонежского и как покровителя русской артиллерии» и как своего святого. Далее Златоверховников сообщил, что Сергиевская сгорела в 1774 году и была заново отстроена в 1777 году.Этот текст затем перескажут в архивном сборнике «Дорога к храму», историк Ю.Н. Сергеев, краевед П.В. Егоров в справочнике по Уфимской епархии в 2005 году. При этом никто не обратил внимание, что культ Святого Сергия Радонежского как покровителя артиллеристов возник в первой половине XVII столетия. Во время героической обороты Троице-Сергиевой лавры в годы Смуты (1608–1610) решающую роль сыграли пушкари.10 ноября 1868 года состоялось освящение современной Сергиевской церкви преосвященным Филаретом, епископом Уфимским и Мензелинским. По этому поводу в уфимских «ведомостях» за 16 ноября вышла статья, подписанная «Сутолкин», под заголовком «Освящение церкви Св. Преподобного Сергия Радонежского чудотворца, в Уфе». Автор лично присутствовал при торжественной церемонии, статья датирована 11 ноября.Под шуточным псевдонимом «Сутолкин», наверняка, скрывался известный уфимский краевед Руф Гаврилович Игнатьев. Читатель может познакомиться с этой статьёй во втором томе его собрания сочинений на моём сайте.Текст Златоверховникова – упрощённый пересказ данной статьи. Старое деревянное здание Сергиевской церкви было перенесено в дер. Новые Сулли Белебеевского уезда и Игнатьев пишет, что эта церковь не первая, «а построена в 1775 году на место прежней, существовавшей в XVII столетии».Опечатка или ошибка Златоверховникова поменяла столетия с XVII на XVI и до сих пор уфимцев уверяют, что Сергиевская церковь чуть ли не современник основания нашего славного града.Игнатьев нашёл в древних документах упоминания о Сергиевской церкви. При царе Алексее Михайловиче (правил с 1645 по 1676 годы) были выданы деньги «на церковное строение Рождественской церкви». Игнатьев делает вывод: «И так первая церковь была построена стрельцами в честь Рождества Богородицы с приделом св. Сергия, но называлась всё таки Сергиевскою».В последние годы опубликованы новые источники по истории уфимских храмов конца XVIII века. В сборнике «Река времени. 2017», который имеется у обоих авторов путеводителя, есть работа пермского краеведа Н.В. Краснопёровой.В 1782 году в Уфе стояли следующие православные церкви: Богородицкая, Троицкая, Христорождественская, Спасская, Крестовоздвиженская, Успенская, Богородице-Рождественская, Покровская и Ильинская. Сергиевского храма НЕТ, но есть Богородице-Рождественский.Церковное краеведение у нас до сих переполнено мифами, слепым доверием к популяризаторским изданиям прошлых столетий. Состояние истории местной православной епархии и отразил путеводитель.С какой-то радости авторы нарекли кладбище при церкви Иоанна Предтечи «дворянским»!? на стр. 164. Посмотрите метрические книги. Сначала кладбище и храм обслуживали уфимский гарнизон, это «солдатская» церковь, потом всех окрестных жителей.Подобные «ментальные» ошибки не случайны. Чем отличается не в лучшую сторону местная митрополия от соседних? Полным отсутствием интереса к собственной православной истории. Увы, митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон к истории равнодушен, изредка радуя и удивляя своим присутствием мероприятия, типа выставки Ищерикова в Нац. музее.Это принципиальное отличие местной митрополии почти от всех соседних. В Оренбурге конференцию по 1917 году посетило всё высшее церковное руководство, в поволжских епархиях выходят многочисленные книги и сборники, от глубоко научных до популярно-просветительских.В Казанской митрополии плодотворные труды замечательного церковного историка Анатолия Михайловича Елдашева получили высокую оценку Его Святейшества Патриарха Московского и Всея Руси (фото из личного собрания автора, в центре):У нас же местные епархиальные ведомости – жалкое зрелище. Небольшое церковно-историческое общество собирается при Сергиевском храме, куда приходят просто поговорить.Никакой финансово-административной поддержки местные церковные краеведы от митрополии не получают. Это особенно прискорбно, зная, что некоторые краеведы сумели собрать уникальный материал по истории местного православия. Я им советую: пишите книги, в ответ – кто издаст?У нас богатейшая церковная история, которую изучают лишь энтузиасты. В частном издательстве небольшим тиражом вышла объёмная монография А.П. Соловьёва «Согласить философию с православной религией»: идейное наследие архиепископа Никанора (Бровковича) в истории русской мысли XIX–XX веков. Уфа: издатель Словохотов А.А., 2015. 440 страниц. Огромные фонды лежат в архивах Петербурга и Уфы.Отсутствие научного подхода к изучению истории православной церкви Уфимского края, а религиозная культура одна из основ идентичности русской, «выскочило» на стр. 141, где авторы изумили, что Спасская церковь имела самый большой в городе приход?!?Рассмотрим метрическую книгу по всем уфимским храмам за 1856 год. Православные священники записывали в метриках родившихся, сочетавшихся браком и умерших.В течение 1856 года крестили появившихся на свет мальчиков и девочек в Успенской церкви (222 чел.), Ильинской (114), Александро-Невской (96), Предтечиевской (93), Спасской (85), Сергиевской (82), Троицкой (75), Покровской (74), Благовещенской монастырской (29) и Петропавловской тюремной (26 чел.).Малышей нескольких дней от роду носили крестить только в ближайшую церковь, это самый точный показатель размера прихода. К уфимским храмам были приписаны некоторые окрестные деревни, но в Успенской церкви сельских жителей было очень мало.В 1856 году священники венчали молодожёнов: в Успенской церкви (49 браков), Спасской (23), Ильинской и Покровской (по 18), Предтечиевской (17), Сергиевской (14), Троицкой (13), Александро-Невской (11) и Благовещенской (3). В тюремной церкви никто не захотел венчаться.Наконец, отпевание. В 1856 году зарегистрировали умерших в Успенской церкви – 147, в кладбищенской Предтечиевской церкви на Старо-Ивановском кладбище – 146, Ильинской – 79, Александро-Невской и Сергиевской – по 66, Покровской – 65, Спасской – 49, Троицкой – 47, Петропавловской тюремной – 43 и в монастырской Благовещенской – 17.По ВСЕМ трём позициям на первом месте стоит Успенский храм. Ныне здесь дом старых большевиков по улице Коммунистической (стр. 81 путеводителя). Это был самый большой приход. Все кварталы по совр. улице Цюрупы в сторону Центр. рынка и сибирские улицы до совр. Айской входили в его состав. Не случайно потом выстроят церковь Рождества Богородицы, которой отойдут северные кварталы Успенского прихода.Спасская церковь занимала пятое место по рождениям, второе – по бракосочетаниям (она красивая, туда специально приезжали из других районов города) и седьмое по умершим. С какого поэтического вдохновения авторы выделили именно Спасский храм, поди угадай!У каждой медали есть оборотная сторона. Избранный авторами лаконичный стиль требует максимально выверенного текста, точности в деталях и формулировках.И.И. Бекетова не могла быть уроженкой Уфимской губернии (стр. 59), которой тогда ещё не существовало. Как мог купец С.Л. Сахаров являться основателем почтово-ямской связи (стр. 73), всегда государственной? Пароходы «Ост», «Амур» и другие принадлежали Якимовым, а не Поповым (стр. 76).В путеводителе немало материалов по советскому периоду. И это верно. Только надо чётко разделять эпохи.Авторы сумели посадить самолёт на улице Красноярской (стр. 85), на бывшем «толчке», где «садились самые первые прилетавшие в Уфу самолёты». Когда? В советское время? Ничего не объяснили.В июле 1911 года в Уфе совершил первый показательный полёт моноплан «Блерио» Петра Адриановича Кузнецова. Он получил разрешение на бесплатную аренду городской земли под аэродром «за Старой Уфой, около Чортова городища и Новиковки», подъезд к полю был по «Максутовской дороге мимо Сергиевского кладбища». Это современный район за Школой МВД, улицы Менделеева.Газетчик отмечал: «Аппарат Блерио не очень громоздкий и разбирается при перевозке не весь, а отнимаются только крылья, что довольно удобно при перевозке аэроплана по железной дороге». Первые самолёты в Уфу привозили в разобранном виде.Есть подозрение в пристрастии авторов к… некромантии. На стр. 123 они заживо похоронили Валентина Аполлоновича Новикова в 1880 году, хотя он скончался в Санкт-Петербурге 22 января 1882 года, а на стр. 153 также заранее отправили в могилу Ивана Фёдоровича Базилевского в 1876 году. Купец и благотворитель почил в бозе в апреле 1878 года, о чём с печалью сообщал редактор уфимских «ведомостей» Н.А. Гурвич 25 апреля 1878 (-восьмого!) года.В оправдание авторов по поводу И.Ф. Базилевского нужно отметить, что в энциклопедии Брокгауза и Ефрона указана ошибочная дата его смерти в 1876 году. А на его могильном памятнике на Никольском кладбище Александро-Невской лавры Санкт-Петербурга не указали даты жизни.Ошибку Брокгауза тиражировали потом наши краеведы (З.И. Гудкова), но я опубликовал некролог на И.Ф. Базилевского ещё два года назад.Авторам надо быть осторожнее с предположениями, как на стр. 60, где они допустили происхождение купца А.А. Хакимова из Дюртюлей (там у него была мельница). По одним данным он бугульминский купец 3-й гильдии, а по сведениям газеты «Уфимский край» от 28 сентября 1906 года Абдуллатыф Хакимов считался малмыжским купцом. В любом случае – не местный.Эти ошибочки легко поправить в тексте. Что особенно рекомендую экскурсоводам, уфимский туризм развивается. Но для этого надо купить путеводитель. Через неделю продолжение рецензии.