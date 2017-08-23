Исторические картинки. Путеводитель по Уфе. Рецензия

Рейтинг публикаций пользователей
Башкирия молодая: Как ...

Создание БАССР и ликвидация Уфимской губернии. Как это было? Часть 1. Татарстан ...
  sergey orlov

Это был особый — детский ...

Опираясь на указания Политбюро ЦК, лично Ленина и Сталина, большевики создали ...
  Кухарка

Поднимите мне шторки ...

20 октября 1986 года командир самолета Ту-134А Александр Клюев поспорил с ...
  Егерь

14 примеров того, как в ...

У нас борьба с пропагандой гомосексуализма, но ты сам знаешь, кто поет из ...
  Кухарка

В Уфе состоялось первое ...

В Уфе состоялось первое заседание суда по иску инициативной группы к ...
  Администратор

Лучшие комментарии дня
Матвиенко предложила огра ...

Матвиенко посягнула на Конституцию РФ! Пора привлекать её к суду за дл ...
  Рейтинг: +2  Анонимно

Матвиенко предложила огра ...

Это что? Чтобы больше стало больных и чтобы быстрее повымирали? У нас, ...
  Рейтинг: +2  Анонимно

Матвиенко предложила огра ...

С деток тоже нужно брать деньги и отказываться их лечить бесплатно - а ...
  Рейтинг: +2  Кухарка

Календарь новостей
«    Сентябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Лучшие комментарии недели
Разъяснения от МинОбра по ...

Хватит уже этому немощному минобру башкирии ходить вокруг да около, ил ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Ринат Баимов: Обращение к ...

Много мяса, мало дров, ... Полна ж-о-п-а огурцов, ... и т.д. и т.п. = ...
  Рейтинг: +3  san-ufa

Когда органы заняты делом ...

• 48 | 08.09.2017, 20:50 | Автор: san-ufa Публикации: 177 | Комментар ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

Лучшие комментарии месяца
Снова насилие языком: Баш ...

Иностранный язык нужнее, чем башкирский язык - в три раза ____________ ...
  Рейтинг: +7  Кухарка

Снова насилие языком: Баш ...

34 | 15.08.2017, 11:49 | Автор: ketrin_2 | На сайте Публикации: 0 | К ...
  Рейтинг: +6  Анонимно

Наполеон и Сталин

Препод, вы путаете. Это не поливание дерьмом,а ровно наоборот,очищение ...
  Рейтинг: +6  ketrin_2

Обсуждаемое за неделю
Говорим «уважение», ...

Всемирный Курултай башкир призвал проявить уважение к коренному народу. "ВКБ ...
  14.09.2017   660   72

Шафикова о новых школах, ...

В редакции интернет-портала ProUfu.ru состоялась прямая линия с министром ...
  14.09.2017   398   11

В кругу мракобесия: В ...

Пока только три кинотеатра в Уфе определенно дали понять, что не против проката ...
  14.09.2017   341   25

Как спасти труп? В ...

Рустэм Хамитов провёл заседание правительства Башкирии. 13 сентября глава ...
  14.09.2017   371   8

Власти Уфы избирательно ...

Уфимским общественникам не удалось согласовать в мэрии крупнейшие протестные ...
  14.09.2017   276   9

Обсуждаемое за месяц
Говорим «уважение», ...

Всемирный Курултай башкир призвал проявить уважение к коренному народу. "ВКБ ...
  14.09.2017   660   72

Шафикова о новых школах, ...

В редакции интернет-портала ProUfu.ru состоялась прямая линия с министром ...
  14.09.2017   398   11

В кругу мракобесия: В ...

Пока только три кинотеатра в Уфе определенно дали понять, что не против проката ...
  14.09.2017   341   25

Как спасти труп? В ...

Рустэм Хамитов провёл заседание правительства Башкирии. 13 сентября глава ...
  14.09.2017   371   8

Власти Уфы избирательно ...

Уфимским общественникам не удалось согласовать в мэрии крупнейшие протестные ...
  14.09.2017   276   9

Последние публикации
Говорим «уважение», ...

Всемирный Курултай башкир призвал проявить уважение к коренному народу. "ВКБ ...
  14.09.2017   660   72

Шафикова о новых школах, ...

В редакции интернет-портала ProUfu.ru состоялась прямая линия с министром ...
  14.09.2017   398   11

В кругу мракобесия: В ...

Пока только три кинотеатра в Уфе определенно дали понять, что не против проката ...
  14.09.2017   341   25

Как спасти труп? В ...

Рустэм Хамитов провёл заседание правительства Башкирии. 13 сентября глава ...
  14.09.2017   371   8

Власти Уфы избирательно ...

Уфимским общественникам не удалось согласовать в мэрии крупнейшие протестные ...
  14.09.2017   276   9

Башкирия сэкономит на ...

В Уфе готовятся к празднованию Дня республики, который каждый год проходит 11 ...
  14.09.2017   212   6

Ворон ворону? Толкачев ...

Председатель башкирского парламента Курултая Константин Толкачев отказался ...
  13.09.2017   1514   31

Дильмухаметов вышел на ...

Вышел на Свободу Лидер народа Башкортостана Айрат Дильмухаметов. Айрат передает ...
  13.09.2017   1924   61

Адвокатская палата РБ ...

Новый президент Адвокатской палаты Башкирии пробыл на своем месте меньше ...
  13.09.2017   1700   40

Мэрия Уфы предложила ...

А Партии Прогресса (лидер Навальный) и обманутым дольщикам - не предложила! ...
  13.09.2017   870   19

Темы и персоны
Алексей Навальный, Башкирия, Башкирский язык, Башкиры, Башкортостан, Блоггеры, Владимир Путин, Выборы, Дмитрий Медведев, Дорогино, Единая Россия, Интернет, Ирек Ялалов, Ислам, История, Кроношпан, Курултай, МВД, Митинг, Муртаза Рахимов, Мэр, Народный Фронт, Пикет, РБ, Русские, Русский язык, Рустэм Хамитов, СМИ, США, Суд, ТЭК, Татарстан, Татары, Терроризм, Уголовное дело, Урал Рахимов, Уфа, Шакша, Экстремизм, Яблоко

Показать все теги
Архив публикаций
Сентябрь 2017 (51)
Август 2017 (114)
Июль 2017 (139)
Июнь 2017 (130)
Май 2017 (126)
Апрель 2017 (142)
Читаемое за неделю
Башкирский не родной: ...

Всемирный курултай башкир может провести экстренное заседание. Член Всемирного ...
  11.09.2017   4678   108

Из-за скандала вокруг ...

В последнее время очень активно башкирской общественностью обсуждается вопрос ...
  9.09.2017   4389   57

Все для освобождения ...

Пожалуй, самой громкой историей последней недели, связавшей федеральную и ...
  8.09.2017   3340   14

«Башкорт»: Проведем ...

Главной темой митинга, по словам его организаторов, является защита башкирского ...
  9.09.2017   2986   175

Когда органы заняты ...

Вот уже полгода в Башкортостане идет процесс, в котором истец пытается ...
  8.09.2017   2651   86

Читаемое за месяц
Прокуратура поставила ...

В Башкирии не утихает коллизия с принудительным обучением башкирскому языку. ...
  23.08.2017   11578   232

Гниет с головы: «Не ...

«Мне кажется, это не совсем правильно, если ты родился и живёшь на территории ...
  1.09.2017   5805   87

Бездарность за бюджетный ...

Кинопродюсер Леонид Филинов: «Меня возмутила ситуация вокруг башкирского ...
  24.08.2017   5294   288

Путин поручил проверить ...

Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и Рособрнадзору совместно проверить ...
  30.08.2017   5075   50

Националисты снова ...

Общественная организация «Башкорт» провела акцию по водружению государственного ...
  4.09.2017   4994   136


Исторические картинки. Путеводитель по Уфе. Рецензия










Оценили
1


Событием для любителей старины нашей замечательной Уфы стал выход путеводителя по исторической части города, который уже поступил в продажу. Книга необходимая.

Исторические картинки. Путеводитель по Уфе. Рецензия


Хотелось бы отметить магазин «Белая река», который в лучших столичных традициях выставил краеведческий отдел прямо при входе. Как в Петербурге, где на Невском и в Доме книги (бывш. Зингера) и в «Буквоеде» посетителей сразу встречают обширные разделы краеведческой продукции.

Пример, которому должны следовать все «приличные» книжные магазины.

Авторы путеводителя – известные уфимские краеведы П.В. Егоров и А.Л. Чечуха – оперативно подготовили алфавитный перечень улиц южной части города с указанием основных исторических зданий.

Текст лаконичный, в духе современного компьютерного минимализма, краткость – сестра таланта.

А богатый подбор иллюстраций, включая снимок с балкона моего дома, делает книгу привлекательной для самого массового читателя.

Наше время – эпоха визуальной информации. Все непрерывно снимают и разглядывают в смартфонах картинки. Текст уступает видеоряду. Нравится это или нет, это реальность.

На которой споткнулись мы с изданием книжки по истории уфимского велосипеда (она продаётся в соседнем магазине «Планета»). Дореволюционных снимков велосипедов оказались единицы и на последнем велобайке сотни велосипедистов разглядывали книжечку, а купили единицы. Мало картинок. Нужны комиксы.

Путеводитель Егорова и Чечухи – не комикс, хотя уже надоело слышать побасёнки про публичные дома. Нужно не опускаться до примитивных потребностей, а подтягивать массы к культурным высотам.

Работа в целом получилась. Авторов на презентации в «Русском соборе» все поздравили. Книжке суждена долгая жизнь. С ней можно гулять по улицам, снимая и разглядывая сохранившиеся дома. Наши власти политику уничтожения исторического наследия никак не желают останавливать.

К достоинству книги нужно отметить минимум политики. Правда, на стр. 8 авторы зачем-то влезли в башкирскую тему. Автономию провозгласили в Оренбурге, в трёхстах километрах от Уфы, а Валидов ни одного дня не был главой правительства (были Бикбов и Кулаев).

Но в дальнейшем о «славных» революционерах практически ничего не говорится. Характерно, во введении не упомянут Ю.А. Узиков, автор публикаций, где гуляла с собачкой Надежда Константиновна.

Обратите внимание, на стр. 53 про Дом-музей Ленина авторы не заявили, что он здесь проживал. Ноги его там никогда не ступало, рассказывают потомки хозяйки дома Прасковьи Ивановны Чоглоковой, урождённой Базилевой, проживающие в Уфе. Когда Крупской прислали фотографии этого дома, где якобы жила с Ильичём, она его не узнала.

Теперь замечания. Удивительно, но наибольшее количество недочётов относится к истории… православных храмов Уфы и церкви вообще!

Началось со стр. 7, где авторы изумили заявлением о «ссылке» епископа Антония (Храповицкого) в Уфу. Всё было с точностью до наоборот, Уфа – первая ступенька его блистательной карьеры, здесь он стал впервые полноправным епископом. Назначение в Уфу – повышение.

Один из авторов большой любитель творчества М.В. Нестерова. Но Нестеров писал воспоминания через 40 лет и задним числом рассуждал о прошлом.

На стр. 11 дезинформируют общественность, что Ново-Ивановское кладбище занимало сторону совр. улицы 50-летия Октября с 1902 года.

3 января 1901 года благочинный всех уфимских храмов о. Виктор Константиновский извещал, что «новое кладбище при Богородской часовне Епархиальным начальством к погребению усопших открыто».

Обратите внимание как расплывчаты и туманны сведения о многих уфимских церквях. Это не случайно. Путеводитель – зеркало, отражающее уровень нашей науки.

На стр. 22 рассказывается о Сергиевской церкви аж с XVI века. Уфа тогда вообще Сутолоку не переходила. Закопанная ныне в трубу речка была оборонительным рубежом города и возводить храм в незащищённом месте было глупостью.

Откуда сей слух? Из книжки церковного краеведа XIX века И.И. Златоверховникова: «Сергиевская церковь первоначально была основана переселенцами в XVI веке для защиты Уфы от башкир Московскими стрельцами и пушкарями, которые особенно чтили Св. Сергия Радонежского и как покровителя русской артиллерии» и как своего святого. Далее Златоверховников сообщил, что Сергиевская сгорела в 1774 году и была заново отстроена в 1777 году.

Этот текст затем перескажут в архивном сборнике «Дорога к храму», историк Ю.Н. Сергеев, краевед П.В. Егоров в справочнике по Уфимской епархии в 2005 году. При этом никто не обратил внимание, что культ Святого Сергия Радонежского как покровителя артиллеристов возник в первой половине XVII столетия. Во время героической обороты Троице-Сергиевой лавры в годы Смуты (1608–1610) решающую роль сыграли пушкари.

10 ноября 1868 года состоялось освящение современной Сергиевской церкви преосвященным Филаретом, епископом Уфимским и Мензелинским. По этому поводу в уфимских «ведомостях» за 16 ноября вышла статья, подписанная «Сутолкин», под заголовком «Освящение церкви Св. Преподобного Сергия Радонежского чудотворца, в Уфе». Автор лично присутствовал при торжественной церемонии, статья датирована 11 ноября.

Под шуточным псевдонимом «Сутолкин», наверняка, скрывался известный уфимский краевед Руф Гаврилович Игнатьев. Читатель может познакомиться с этой статьёй во втором томе его собрания сочинений на моём сайте.

Текст Златоверховникова – упрощённый пересказ данной статьи. Старое деревянное здание Сергиевской церкви было перенесено в дер. Новые Сулли Белебеевского уезда и Игнатьев пишет, что эта церковь не первая, «а построена в 1775 году на место прежней, существовавшей в XVII столетии».

Опечатка или ошибка Златоверховникова поменяла столетия с XVII на XVI и до сих пор уфимцев уверяют, что Сергиевская церковь чуть ли не современник основания нашего славного града.

Игнатьев нашёл в древних документах упоминания о Сергиевской церкви. При царе Алексее Михайловиче (правил с 1645 по 1676 годы) были выданы деньги «на церковное строение Рождественской церкви». Игнатьев делает вывод: «И так первая церковь была построена стрельцами в честь Рождества Богородицы с приделом св. Сергия, но называлась всё таки Сергиевскою».

В последние годы опубликованы новые источники по истории уфимских храмов конца XVIII века. В сборнике «Река времени. 2017», который имеется у обоих авторов путеводителя, есть работа пермского краеведа Н.В. Краснопёровой.

В 1782 году в Уфе стояли следующие православные церкви: Богородицкая, Троицкая, Христорождественская, Спасская, Крестовоздвиженская, Успенская, Богородице-Рождественская, Покровская и Ильинская. Сергиевского храма НЕТ, но есть Богородице-Рождественский.

Церковное краеведение у нас до сих переполнено мифами, слепым доверием к популяризаторским изданиям прошлых столетий. Состояние истории местной православной епархии и отразил путеводитель.

С какой-то радости авторы нарекли кладбище при церкви Иоанна Предтечи «дворянским»!? на стр. 164. Посмотрите метрические книги. Сначала кладбище и храм обслуживали уфимский гарнизон, это «солдатская» церковь, потом всех окрестных жителей.

Подобные «ментальные» ошибки не случайны. Чем отличается не в лучшую сторону местная митрополия от соседних? Полным отсутствием интереса к собственной православной истории. Увы, митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон к истории равнодушен, изредка радуя и удивляя своим присутствием мероприятия, типа выставки Ищерикова в Нац. музее.

Это принципиальное отличие местной митрополии почти от всех соседних. В Оренбурге конференцию по 1917 году посетило всё высшее церковное руководство, в поволжских епархиях выходят многочисленные книги и сборники, от глубоко научных до популярно-просветительских.

В Казанской митрополии плодотворные труды замечательного церковного историка Анатолия Михайловича Елдашева получили высокую оценку Его Святейшества Патриарха Московского и Всея Руси (фото из личного собрания автора, в центре):

Исторические картинки. Путеводитель по Уфе. Рецензия


У нас же местные епархиальные ведомости – жалкое зрелище. Небольшое церковно-историческое общество собирается при Сергиевском храме, куда приходят просто поговорить.

Никакой финансово-административной поддержки местные церковные краеведы от митрополии не получают. Это особенно прискорбно, зная, что некоторые краеведы сумели собрать уникальный материал по истории местного православия. Я им советую: пишите книги, в ответ – кто издаст?

У нас богатейшая церковная история, которую изучают лишь энтузиасты. В частном издательстве небольшим тиражом вышла объёмная монография А.П. Соловьёва «Согласить философию с православной религией»: идейное наследие архиепископа Никанора (Бровковича) в истории русской мысли XIX–XX веков. Уфа: издатель Словохотов А.А., 2015. 440 страниц. Огромные фонды лежат в архивах Петербурга и Уфы.

Отсутствие научного подхода к изучению истории православной церкви Уфимского края, а религиозная культура одна из основ идентичности русской, «выскочило» на стр. 141, где авторы изумили, что Спасская церковь имела самый большой в городе приход?!?

Рассмотрим метрическую книгу по всем уфимским храмам за 1856 год. Православные священники записывали в метриках родившихся, сочетавшихся браком и умерших.

В течение 1856 года крестили появившихся на свет мальчиков и девочек в Успенской церкви (222 чел.), Ильинской (114), Александро-Невской (96), Предтечиевской (93), Спасской (85), Сергиевской (82), Троицкой (75), Покровской (74), Благовещенской монастырской (29) и Петропавловской тюремной (26 чел.).

Малышей нескольких дней от роду носили крестить только в ближайшую церковь, это самый точный показатель размера прихода. К уфимским храмам были приписаны некоторые окрестные деревни, но в Успенской церкви сельских жителей было очень мало.

В 1856 году священники венчали молодожёнов: в Успенской церкви (49 браков), Спасской (23), Ильинской и Покровской (по 18), Предтечиевской (17), Сергиевской (14), Троицкой (13), Александро-Невской (11) и Благовещенской (3). В тюремной церкви никто не захотел венчаться.

Наконец, отпевание. В 1856 году зарегистрировали умерших в Успенской церкви – 147, в кладбищенской Предтечиевской церкви на Старо-Ивановском кладбище – 146, Ильинской – 79, Александро-Невской и Сергиевской – по 66, Покровской – 65, Спасской – 49, Троицкой – 47, Петропавловской тюремной – 43 и в монастырской Благовещенской – 17.

По ВСЕМ трём позициям на первом месте стоит Успенский храм. Ныне здесь дом старых большевиков по улице Коммунистической (стр. 81 путеводителя). Это был самый большой приход. Все кварталы по совр. улице Цюрупы в сторону Центр. рынка и сибирские улицы до совр. Айской входили в его состав. Не случайно потом выстроят церковь Рождества Богородицы, которой отойдут северные кварталы Успенского прихода.

Спасская церковь занимала пятое место по рождениям, второе – по бракосочетаниям (она красивая, туда специально приезжали из других районов города) и седьмое по умершим. С какого поэтического вдохновения авторы выделили именно Спасский храм, поди угадай!

У каждой медали есть оборотная сторона. Избранный авторами лаконичный стиль требует максимально выверенного текста, точности в деталях и формулировках.

И.И. Бекетова не могла быть уроженкой Уфимской губернии (стр. 59), которой тогда ещё не существовало. Как мог купец С.Л. Сахаров являться основателем почтово-ямской связи (стр. 73), всегда государственной? Пароходы «Ост», «Амур» и другие принадлежали Якимовым, а не Поповым (стр. 76).

В путеводителе немало материалов по советскому периоду. И это верно. Только надо чётко разделять эпохи.

Авторы сумели посадить самолёт на улице Красноярской (стр. 85), на бывшем «толчке», где «садились самые первые прилетавшие в Уфу самолёты». Когда? В советское время? Ничего не объяснили.

В июле 1911 года в Уфе совершил первый показательный полёт моноплан «Блерио» Петра Адриановича Кузнецова. Он получил разрешение на бесплатную аренду городской земли под аэродром «за Старой Уфой, около Чортова городища и Новиковки», подъезд к полю был по «Максутовской дороге мимо Сергиевского кладбища». Это современный район за Школой МВД, улицы Менделеева.

Газетчик отмечал: «Аппарат Блерио не очень громоздкий и разбирается при перевозке не весь, а отнимаются только крылья, что довольно удобно при перевозке аэроплана по железной дороге». Первые самолёты в Уфу привозили в разобранном виде.

Есть подозрение в пристрастии авторов к… некромантии. На стр. 123 они заживо похоронили Валентина Аполлоновича Новикова в 1880 году, хотя он скончался в Санкт-Петербурге 22 января 1882 года, а на стр. 153 также заранее отправили в могилу Ивана Фёдоровича Базилевского в 1876 году. Купец и благотворитель почил в бозе в апреле 1878 года, о чём с печалью сообщал редактор уфимских «ведомостей» Н.А. Гурвич 25 апреля 1878 (-восьмого!) года.

В оправдание авторов по поводу И.Ф. Базилевского нужно отметить, что в энциклопедии Брокгауза и Ефрона указана ошибочная дата его смерти в 1876 году. А на его могильном памятнике на Никольском кладбище Александро-Невской лавры Санкт-Петербурга не указали даты жизни.

Ошибку Брокгауза тиражировали потом наши краеведы (З.И. Гудкова), но я опубликовал некролог на И.Ф. Базилевского ещё два года назад.

Авторам надо быть осторожнее с предположениями, как на стр. 60, где они допустили происхождение купца А.А. Хакимова из Дюртюлей (там у него была мельница). По одним данным он бугульминский купец 3-й гильдии, а по сведениям газеты «Уфимский край» от 28 сентября 1906 года Абдуллатыф Хакимов считался малмыжским купцом. В любом случае – не местный.

Эти ошибочки легко поправить в тексте. Что особенно рекомендую экскурсоводам, уфимский туризм развивается. Но для этого надо купить путеводитель. Через неделю продолжение рецензии.

Михаил Роднов, доктор исторических наук

Приглашаю на сайт «Роднов и его друзья»




Связанные темы и персоны

Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

« Назад 1 2 3 4 5 Далее »

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 1 | 10.09.2017, 09:46 | Автор: Егерь
    Публикации: 3704 | Комментарии: 6509 | Рейтинг: +2753,4
В России может появиться утилизационный сбор на обувь

Рассмотреть вопрос о целесообразности его введения поручил Владимир Путин. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
С идеей ввести сбор для ограничения ввоза в страну некачественной обуви из синтетических материалов в августе выступил российский союз обувщиков. Против этого предложения высказался глава минэкономразвития Максим Орешкин.

http://echo.msk.ru/news/2052476-echo.html



+ 0
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 2 | 10.09.2017, 09:47 | Автор: Егерь
    Публикации: 3704 | Комментарии: 6509 | Рейтинг: +2753,4
Илья Вайцман
13 ч ·

Я что предлагаю? Я предлагаю не тянуть кота за резину в долгий ящик и ввести утилизационный сбор на россиян. И обязать его уплатить для уже имевших несчастье родиться - в течение года со дня подписания "закона", а для тех кто собирается родиться - получать "утилизационный сбор" с родителей, до момента рождения. Вдруг сразу же придется утилизировать?
...сколько? Немного, я думаю. Миллиончика по 2-3 с подлежащей утилизации особи нормально будет. И закопать хватит, и "элитке" на офшоры останется. Ну, как с "платонами" и "московским парковочным пространством", на Кипре..

Что? "Откуда у людей такие деньги?" Ну, не знаю... Это проблемы утилизируемых. У нас свободная страна, можно взять кредит в Сбербанке, лет на 20, под 22% годовых. Под залог квартирок дадут, возможно. Ну, или почку продать можно...

P.S. Блин, я ведь в прошлом году про налог на лапти пошутил же... o.O Вова, ты что, совсем шуток не понимаешь?!!



+ +3
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 10.09.2017, 10:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
УФА, была есть и будет исконно РУССКИМ городом !!!
Понаехавшим следует зарубить себе это на носу, и уважительно относиться к Градообразующей, Коренной нации,- Русскому народу!!!
Кто не согласен,- чемодан, вокзал, Темясово. Другого не дано !!!



+ 0
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 4 | 10.09.2017, 10:00 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 464 | Рейтинг: +74,2
Так, импортозамещение зравствует, только путем повышения розничной цены ввозимой из-за рубежа обуви различными пошлинами.
Отличный "подарок" вовы потребителлям, вместо повышения производительности труда и снижения цены ниже чем ввозимых с Китая и Турции обуви.



+ +2
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 10.09.2017, 10:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 10.09.2017, 10:00 | Автор: VIVAT
Публикации: 0 | Комментарии: 452 | Рейтинг: +73,2

Так, импортозамещение зравствует, только путем повышения розничной цены ввозимой из-за рубежа обуви различными пошлинами.

-------------------

Речь о некачественном импорте. Посмотри на детскую обувь: это же диверсия. Мало, что не выдерживает сезон, так ещё химия.



+ -1
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 10.09.2017, 10:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧИПОЛЛИНО
На прошлом заседании трибунал постановил, что не только земля, но и воздух в деревне является собственностью графинь Вишен, и поэтому все, кто дышит, должны платить деньги за аренду воздуха. Раз в месяц кавалер Помидор обходил деревенские дома и заставлял крестьян глубоко дышать в его присутствии. По очереди он измерял у них объём груди после вдоха и выдоха, затем производил подсчёт и устанавливал, какая сумма причитается с каждого потребителя воздуха. Кум Тыква, который, как известно, очень часто вздыхал, платил, конечно, больше всех.
Чего же ещё потребуют от крестьян владелицы замка?



+ +2
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 7 | 10.09.2017, 10:45 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 464 | Рейтинг: +74,2
| 10.09.2017, 10:22 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 10.09.2017, 10:00 | Автор: VIVAT
Публикации: 0 | Комментарии: 452 | Рейтинг: +73,2

Так, импортозамещение зравствует, только путем повышения розничной цены ввозимой из-за рубежа обуви различными пошлинами.

-------------------

Речь о некачественном импорте. Посмотри на детскую обувь: это же диверсия. Мало, что не выдерживает сезон, так ещё химия.
------------------------
---------------
Каждый покупатель в состоянии покупать качественную обувь, но тут есть определяющий критей - толщина кошелка. Лучше покупать каждый год новую, но дешевую обувь, чем отдать неимоверную цену за раз.



+ +2
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 10.09.2017, 11:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 му .Да ты о чем?.Кто будет делать обувь все мастера на пензии или перемерли . По новой начинать сталинские пятилетки? . Да иди ты в удзип!
Проще купить у китаез ,деньжата имеются!



+ 0
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 10.09.2017, 11:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Поразительное невежество,господа Администраторы! Хотя бы первые комментарии должны быть по теме!



+ 0
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 10.09.2017, 11:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
И ни слова обсуждения статьи!..
Егерь задал направление дискуссии - налог на лапти.



+ -1
4

  • Изображение
  • Наблюдатель
  •  
  • 11 | 10.09.2017, 12:18 | Автор: Harrison
    Публикации: 63 | Комментарии: 9930 | Рейтинг: -1613,6
УФА, была есть и будет исконно РУССКИМ городом !!!
Понаехавшим следует зарубить себе это на носу, и уважительно относиться к Градообразующей, Коренной нации,- Русскому народу!!!
Кто не согласен,- чемодан, вокзал, Темясово. Другого не дано !!!
----------------------------------------

Я не согласен. Дальше чо делать будем?
Жду дальнейших инструкций, уродец.



+ 0
3

  • Изображение
  • Наблюдатель
  •  
  • 12 | 10.09.2017, 12:25 | Автор: blunt
    Публикации: 18 | Комментарии: 17568 | Рейтинг: +3295,6
3 | 10.09.2017, 10:00 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
УФА, была есть и будет исконно РУССКИМ городом !!!
Понаехавшим следует зарубить себе это на носу, и уважительно относиться к Градообразующей, Коренной нации,- Русскому народу!!!
Кто не согласен,- чемодан, вокзал, Темясово. Другого не дано !!!
----------------
Жадный ты. Русские всегда славились широтой души.
Пусть живут согласные и несогласные.
От их несогласия Уфа не перестанет быть русским городом.



+ 0
1

  • Изображение
  • Наблюдатель
  •  
  • 13 | 10.09.2017, 12:27 | Автор: blunt
    Публикации: 18 | Комментарии: 17568 | Рейтинг: +3295,6
11 | 10.09.2017, 12:18 | Автор: Harrison | На сайте
Публикации: 63 | Комментарии: 9898 | Рейтинг: -1609,4
УФА, была есть и будет исконно РУССКИМ городом !!!
Понаехавшим следует зарубить себе это на носу, и уважительно относиться к Градообразующей, Коренной нации,- Русскому народу!!!
Кто не согласен,- чемодан, вокзал, Темясово. Другого не дано !!!
----------------------------------------

Я не согласен. Дальше чо делать будем?
Жду дальнейших инструкций, уродец.
----------------
Живи, лечись. Нам плевать на мнение пидаров.



+ +1
0

  • Изображение
  • Наблюдатель
  •  
  • 14 | 10.09.2017, 12:30 | Автор: blunt
    Публикации: 18 | Комментарии: 17568 | Рейтинг: +3295,6
Авторы путеводителя, надеюсь, исправят допущенные ошибки.
И укажут, что благодарны г. Роднову, указавшему на них.



+ 0
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 15 | 10.09.2017, 12:32 | Автор: Зулия | На сайте
    Публикации: 31 | Комментарии: 27066 | Рейтинг: -636,3
В 1782 году в Уфе стояли следующие православные церкви: Богородицкая, Троицкая, Христорождественская, Спасская, Крестовоздвиженская, Успенская, Богородице-Рождественская, Покровская и Ильинская. Сергиевского храма НЕТ, но есть Богородице-Рождественский.

Всего - 10 церквей.
...................
Население Уфы
https://ru.wikipedia.org/wiki/Уфа
1718 год - 5.600 чел. Думается, к 1782 году после пугачевских событий населения не слишком прибавилось, будем считать, осталось на прежнем уровне.

Итак: на 5.600 человек приходилось 10 церквей. То есть 1 церковь на 560 человек, если считать, что все 560 чел придерживалось православного вероисповедания. И с учетом малолетних.

Не многовато ли церквей? Сколько учебных и культурных заведений имелось в 1782 году? При монастырях, если имелись школы, какие науки, кроме богословских, преподавали учащимся?



+ 0
1

  • Изображение
  • Наблюдатель
  •  
  • 16 | 10.09.2017, 12:39 | Автор: Harrison
    Публикации: 63 | Комментарии: 9930 | Рейтинг: -1613,6
Живи, лечись. Нам плевать на мнение пидаров.
-------------------

Ха-ха! Здорово, родимый! Ну как ты, на свободе еще. Или идиотам как обычно поблажка.

Да, Тупик, а кому это - "нам"? От чьего имени ты все время вещаешь?

Или местные дебилы свой клуб открыли, с девизом и уставом, а ты у них никак пресс-атташе?

Давай, попрыгай пошибче, повеселимся сегодня.



+ -1
1

  • Изображение
  • Наблюдатель
  •  
  • 17 | 10.09.2017, 12:40 | Автор: blunt
    Публикации: 18 | Комментарии: 17568 | Рейтинг: +3295,6
15 | 10.09.2017, 12:32 | Автор: Зулия | На сайте
Публикации: 30 | Комментарии: 26991 | Рейтинг: -635,6
В 1782 году в Уфе стояли следующие православные церкви: Богородицкая, Троицкая, Христорождественская, Спасская, Крестовоздвиженская, Успенская, Богородице-Рождественская, Покровская и Ильинская. Сергиевского храма НЕТ, но есть Богородице-Рождественский.

Всего - 10 церквей.
...................
Население Уфы
https://ru.wikipedia.org/wiki/Уфа
1718 год - 5.600 чел. Думается, к 1782 году после пугачевских событий населения не слишком прибавилось, будем считать, осталось на прежнем уровне.

Итак: на 5.600 человек приходилось 10 церквей. То есть 1 церковь на 560 человек, если считать, что все 560 чел придерживалось православного вероисповедания. И с учетом малолетних.

Не многовато ли церквей? Сколько учебных и культурных заведений имелось в 1782 году? При монастырях, если имелись школы, какие науки, кроме богословских, преподавали учащимся?
----------------
При каждой церкви имелись церковно-приходские школы.

В 1884 году изданы «Правила о церковно-приходских школах», по которым создавались одноклассные (двухгодичные) и двухклассные (четырёхгодичные, с начала XX века — трёхгодичные) церковно-приходские школы. В одноклассных изучали закон Божий, церковное пение, письмо, арифметику, чтение. В двухклассных школах, кроме этого, изучалась история.



+ +1
0

  • Изображение
  • Наблюдатель
  •  
  • 18 | 10.09.2017, 12:43 | Автор: Harrison
    Публикации: 63 | Комментарии: 9930 | Рейтинг: -1613,6
Если серьезно, то откровенно фашистский наклон на УЖе бросается в глаза даже невооруженным взглядом. Простите за тавтологию.

Такое коричневое дерьмо как Блунт ликует и резвится вовсю

Даже интересно становится, куда же приплывет наш УЖик в конце то концов.



+ -2
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 19 | 10.09.2017, 12:46 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 13573 | Рейтинг: -2677,8
Привет Харрисон!
Ну как Москва?
Я думаю ты ездил устраивать сына.
Пробыл там порядочно.



+ 0
1

  • Изображение
  • Наблюдатель
  •  
  • 20 | 10.09.2017, 12:49 | Автор: Harrison
    Публикации: 63 | Комментарии: 9930 | Рейтинг: -1613,6
Здорово, брателло! Все верно, именно так.
Все прошло отлично, и даже лучше.
Приключений было море, но об этом попозже.
Сейчас меня больше местные фашики интересуют, тут я смотрю совсем беппредел какой-то пошел, охота подразмяться немножко!



+ -1
2

« Назад 1 2 3 4 5 Далее »










© Общественно - политический портал «Уфимский Журнал»

Новости | Политика | Экономика | Общество | СМИ | История | Юмор | Другое

О портале | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com