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Надо ли татарам Башкортостана учить башкирский язык?

  • Опубликовано: Ирек | 11.09.2017
    Раздел: Общество | Просмотры: 2386 | Комментарии: 273









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На своей странице интернет ресурса Фэйсбук, и как оказалось, продублировав и на моей странице, Руслан Габбасов представил следующее: «Обращаюсь к татарским националистам проживающим в Башкортостане таким как: Ильнар Гарифуллин, Татар Тюрк, Ирек Таттарыч. Выступая за не обязательное изучение башкирского государственного языка вы разве не понимаете, что сегодня идет попытка уничтожить национальный язык в одной республике, завтра эта схема пойдет по всем другим национальным республикам. Дойдет и до Татарстана. Не думаю, что местные татарские патриоты скажут вам спасибо это».

Надо ли татарам Башкортостана учить башкирский язык?


Поскольку и я, Ирек Таттарыч, в этом обращении упомянут, и оно продублировано на моей странице, и земляк мне Руслан, меня только это уже обязывало ответить ему. А с того же, что я татар, тем более мне надо было ответствовать на таковое его. Летом 2017 года, в общем, существенно обострилась тема изучения национальных языков. И хотя я уже давно не проживаю в Башкортостане, я ответил.

Здесь же я хочу представить этот свой ответ в сокращении, как бы итоговый, своих размышлений по поводу изучения языков в моём родном Башкортостане. Оговорюсь, я не принимаю слов, мол, де я вне своего родного Башкортостана, оторван от него. Всеми фибрами своей души я связан со своим родным краем, и до сих пор позволяю себе шутить, что я ещё живее многих живых в своём родном Янауле, что на самом Севере моей родной республики.

Конечно же, проблема татарского языка в Татарстане, а в Башкортостане башкирского и татарского языков существует. Для вполне численно значимого проживания татар и по другим весям России, проблема с татарским языком даже шире, но не будем за это, быть бы живу нашим языкам хотя бы в этих наших двух республиках.

Прежде всего, возникает вопрос, с какой такой ипостаси, иль с испуга, какого, необходимо обязательно изучать в Башкортостане башкирский язык татарам? Если мы татары вполне понимаем даже язык зауральских башкир. Однако не будем поспешать как бы с ответом на этот вопрос.

Раньше во времена Российской империи в нашем регионе пузырь башкирской демографии надувался из-за существовавших тогда в государстве экономических условий, причём преимущественно за счёт татарского населения, и наиболее интенсивно именно на Северо-Западе края. Этот пузырь начал сдуваться уже со Столыпинских реформ, а при большевиках, с полной отменой ими сословных привилегий на землю, пузырь этот сдулся уже сугубо существенно, хотя и не совсем. Когда же большевики окрепли в своей власти, и настроились на построение советской общности людей, они в БАССР затеяли деяния по «башкиризации» татар. Но, конечно же, не с целями увеличения численности башкир, а в попытках размытия этнического самосознания обоих наших народов для их дальнейшей русификации в деле создания общности «советский народ». По переписям в БАССР башкирский народ уверенно повышался, а татар даже «понижали» по численности в 1959 и 1979 годах. А вот когда власть КПСС уже почти на ладан дышала, тогда по переписи 1989 года обратка большая сыграла, и особенно, конечно же, на Северо-Западе края. Вновь произошло сдутие башкирской демографии, и башкиры впервые по советским переписям понизились в численности, тогда как татары существенно подросли. Однако отыгрались, отыгрались с лихвой по переписи 2002 года окрепшие уже местные власти. И хотя очень старались, готовились к переписи 2010 году, вновь немного обратка в пользу татар сыграла. Но не из-за того что тогда Муртазу Губайдулловича тептяром, тибелган сделали, это же произошло пред самой переписью. Ещё и вся королевская рать была на местах, да и процесс был уже запущен. Опять же, и вновь назначенный глава руспублики Р.Х. Хамитов сам сразу же «обашкирился». Просто самим татарам надоела эта вытворяемая в республике хабантуйность, и можно с уверенностью сказать, что ещё не вечер.

А давайте прикинем по временам этой переписи 2010 года соотношения нами полученных оценок по распространённости в Башкортостане диалектов башкирского языка в совокупности с оценкой представленности татарского языка. Мы получили следующие оценки представленности диалектов башкирского языка среди сельского, в смысле не городского населения республики: Куваканский – 159 605 человек, Юрматинский – 295661, и так называемый "Северо-Западный" – 236 010. По нашим же оценкам такового же сельского, но татарского населения в республике тогда наличествовало 393 017 человек. А ведь, что татары в республике, что «северо-западные башкиры» числом 236 010 говорят на одном и том же языке, на одном и том же диалекте, пусть хоть и на «северо-западном» диалекте башкирского языка. И, следовательно, общая численность таковых, получается, приблизительно равна 629 027 человек.

Если же даже объединить численность башкир с куваканским и с юрматинским диалектами, их общая численность на селе будет всё же поменьше, 455 266 человек, что в 1,38 раз меньше говорящих на «северо-западном» диалекте, близком, если не сказать большего, татарскому языку. Но ведь даже, не некоторому обобщенному башкирскому языку, основанному на этих двух диалектах куваканском и юрматинском, объявляется нам татарам и северо-западным башкирам обязательность изучения башкирского языка. А языка, основанного преимущественно на местечковом куваканском диалекте, распространённость которого на селе по нашим оценкам определяется всего лишь численностью в 159 605 человек, что меньше в своей распространённости по сравнению с татарским языком в 3,94 раза. В общем же, распространённость куваканского диалекта на селе по отношению к населению с юрматинским и «северо-западным» диалектами получается равной всего лишь 17,26%.

Если кто постарается, и просчитает к нашим оценкам по распространённости языков, ещё и городское население будем только благодарны. Но соотношения эти, скажем с полной уверенностью, в этих разах будут еще большими.

И так получается, что значительному большинству татаро-говорящего или даже пусть, говорящего на «северо-западном» диалекте башкирского языка, населению Башкортостана навязывается обязательность изучения башкирского языка именно на этом самом местечковом куваканском диалекте. А ведь не татары виновны в том, что башкирский язык в быту пребывает, причём как и татарский, в некотоой резервации, не татары ограничивают общение башкир на своём родном языке, его этого языка не пониманием. Оба наших языка находятся в этом, в окружении непонимания наших языков, и в ограничении их хождения этим не пониманием, и даже откровенным неприятием наших языков этим окружением.

Мы же, татары и башкиры прекрасно понимаем друг друга. Ох, не удержусь здесь не сказать, если бы, не только в языках у нас было понимание, но и в головах тоже, что ещё важнее, и что в постперестроечные годы существенно ухудшилось. А касательно языка, действительно, ни татары, ни башкиры не скажут друг другу, не одернут, развели, мол, тут каля маля своё, говорите понятно, т.е. по-русски.

Скажу по нашим башкирскому и татарскому языкам, даже более, т.е. приведу пример. Однажды по приезду в свой родной Янаул, мы с мамой пошли на наш базар. И перед входом в мясной павильон, она мне говорит: «Ит алганда улым, тыгнале сатучыны, шундый матур башкортча сюляша (Когда будем покупать мясо сынок, послушай продавщицу, она так красиво говорит по-башкирски)». И действительно было так, и речь её башкирочки лилась как журчащий горный ручеек. Я всё же мало участвовал в разговоре, а мама моя без этого никак. Уже даже со второй встречи, ей понравившийся человек, обязательно становился ей большой эзнаком, и как с ним не поговорить. И разговаривали они, совершенно не «спотыкаясь» в не понимании друг друга. Я тоже хорошо понимал гостью, вот только не запомнил я тогда откуда она, эта башкирочка была. Звонил сестричке в Янаул, она башкирочку ту помнит, но тоже не знает, откуда она приезжала. Была у моей сестрички подруга, башкирочка из Ишимбая, распределённая после какой-то учёбы в наше тогда ещё Янаульское, а сейчас Уфимское управление «НГДУ Краснолмскнефть». И тоже не было с ней языковых проблем. С этой симпатяшкой, и я разговаривал, я татарча, она башкортча, и без проблем.

Никак не умаляя своего родного татарского языка, скажу, красив башкирский язык. Однако так у нас в моём родном районе не говорят, кроме приезжих.

Ой, пардон, местное радио, и телевидение у нас теперь преимущественно только башкирское и русское. А вот местная газета «Янаульские зори» выходит только на русском и татарском языках. Читать ведь на этом башкирском языке некому, если только немногочисленным приезжим, или таковым же заезжим, как та башкирочка на рынке.

Озвучим риторический вопрос, а почему же тогда Янаульское радио и телевидение вещает на этом башкирском языке с куваканским диалектом?!

И надо сказать несколько слов за то, что в той языковой резервации мы многие не русские народы пребываем, обращаем внимание на это, на его ограничение наших языков, и мы сами вроде как тоже виноваты. И как не странно это звучит, из-за своей толерантности. Поясню это примером. Однажды, в Казани, на второй день татарской свадьбы, сидим мы человек двадцать, в основном родственники брачующихся, продолжая праздновать свадьбу, и всё по-русски гутарим, т.е. разговариваем. И одна женщина не выдерживает, и восклицает: «Алля без татар тугел, урысча гына сюляшебез (Разве мы не татары, только по-русски разговариваем)? И именно я, пустился в объяснения, мол, ведь одна присутствующая русская девушка не знает нашего татарского языка. А потом позднее, призадумался, а где же нам татарам разговаривать то на своем родном языке? Если даже при двадцати татарах, а то и более, если оказывается среди нас уже только один человек, не знающий нашего языка, мы уже воздерживаемся говорить на своём родном языке? Не сомневаюсь, это случается и в башкирских компаниях, и прочих других тоже.

В Москве, и в частности в нашем Зеленограде татары никак не мизерным числом представлены, но их почти не слышно на публике, в магазинах, в общественном транспорте. Нет, я то, когда ездил на общественном транспорте, бывало, слышал их, как правило, тихий разговор меж собой, и тогда даже сразу же представлялся мин да татар, и я татарин.

Но есть, скажем, так, и другие примеры, но отнюдь не нас татар и башкир. Например, кавказские народы, и армяне в частности, с которыми я более всех других кавказцев по жизни общался. Им бывает достаточно быть уже только вдвоём, чтоб общаться на своём языке, невзирая на иных, и пусть, хоть в окружении тысячи человек, их совершено не понимающих. Более того, бывали случаи, что почти указывая пальцами на меня, кавказцы разговаривали на своём языке, никак не поясняя о чём их разговор. Скажут Кавказ же. Тогда есть пример российских цыган, которым вообще всякое окружение и даже, пожалуй, всё по барабану. И к слову, как же они упомянутые громко разговаривают на своём языке. И иностранцы ведь тоже на своих языках.

Между прочим, что армяне, проживающие в России, так и российские цыгане это очень урбанизированное население, а языка своего они не теряют, во всяком случае, разговорного.

А мы татары и башкиры, и другие не русские россияне, теряем. Однако, и только ли вина наша в этом? И наша отмеченная «толерантность», только ли толерантность? Далее, в попытках ответа на эти вопросы позвольте говорить только о своём родном татарском языке, и более всё же по ситуации тоже родного Башкортостана.

Татарский язык попал в некоторое негативное отношение к нему уже с зарождения из разрозненных русских княжеств единого государства, уже с самой истории построения этого государства, которое строилось не без протестной идеологии, не без образа врага. И ведь этот образ монголо-татарского ига не пропал и в СССР, только собственно монголы практически сразу и давно уже выпали из этого. Это сейчас, как в игре кочевников козлодрание, делят все подряд великого хана и его славного внука Батыя, а ранее на уроках истории указка учителя, начиная свой путь с берегов Керулена и Онона, мол, де оттуда пришли дикие варвары, кочевники, поработившие Русь, непременно останавливалась только на Казани.

Помню ручонки некоторых своих одноклассников на этих уроках, со словами Луиз Дмитривна, или даже Таиф Абакурович я же башкир, я же башкирка.

В паспортах их родителей, оказывается, было записано, что родители их башкиры, а как было записано в «Свидетельствах о рождении», как родителей, так и этих одноклассников это, в общем-то, вопрос. Зато сейчас многия числом башкиры объявляют, что они де, башкиры не были покорены, а после многолетней и упорной борьбы с великими монголами заключили с ними договор, а то и то, что затем, даже вместе Европу шатали. А их Мунтен бий был принят в ближайшее окружение Чингисхана. А то утверждают, что и сам великий хан, был не из монгольского рода борджигин, а из башкирского рода бурзян, и с Урала были, пошли изначала его завоевания. Однако не будем более о смешном. И хотя некоторое из такового не просто из уст малограмотных людей, а прописано в учебниках и в других изданиях, как за авторством, так и за редакторством маститых, именитых башкирских гуманитариев, мы не стали приводить ссылок на сиё.

Хотя хождение иных языков кроме русского повсеместно в империи было весьма ограничено, но эти языки весьма активно функционировали в собственных анклавах. И причем не было существенной миграции их носителей из этих анклавов. По татарам, если и был их выход из регионов их компактного проживания, то вполне компактными же группами, как то переселения властями служилых татар, мещеряков, и таковые переселения самих татар, как пример этого, каргалинские татары соответствующей слободы, ставшей позднее Сеитовской. А переселения тех же служилых татар, мещеряков, и, в общем, татар в регион Оренбургской губернии, регион, называемый и по иному в разные периоды истории, так и вообще не в счёт.

Татары при этом не попадали в особо иную языковую среду, да, и переселялись они тоже в вполне компактные анклавы, компактными группами, и преимущественно в северо-западные уезды нашего края.

Как же именно говорило прежнее тюркское население нашего Северо-Запада нынешнего Башкортостана выяснять дотошно не будем, а сейчас оно говорит на обычном татарском языке, как не обзывай наш родной язык «северо-западным» диалектом башкирского языка. Так ведь, и бывшие мещеряки, нынешние мишаре наших краёв говорят практически также, а то и вовсе просто также. Во всяком случае, автор здешних строк в своём родном Башкортостане не встречал мишар с языком, как-то особо отличающимся от его татарского языка. Более того, у меня мама уроженка д. Муллино Бураевского района РБ, основанной по сведениям А.З. Асфандиярова мещеряками в 1657 году по жалованной царской грамоте. Узнал я, что моя мама из татар-мишар только в очень взрослые свои годы, уже, когда мне было уже лет за пятьдесят, когда я начал особо интересоваться вопросами нашей истории. Однако не было у неё никаких языковых проблем с моим отцом, уроженцем д. Ижболдино нашего Янаульского района, тептярско-татарской по Асфандиярова же. И с моим тестем, уроженцем Сабинского района Татарстана тоже не было у неё проблем с языком, как и с его родственниками из Татарстана. Её мама, моя бабушка, нэней была 1905 года, т.е. рожденная всего лишь спустя 8 лет после той переписи 1897 года с «наличествовавшими» в крае «мещерякским» и «тептярскими» языками. Так и она не знала никакого мещеряцкого языка, а знала только татарский. И к слову, мама моего отца, другая моя нэней была 1888 года рождения, т.е. родилась даже за 9 лет до той пресловутой переписи, и она говорила только по-татарски, и, причём никакого «тептярского» языка не знала. Дедов же я своих не застал. Если сказать в общем, все мои родственники, и по отцу, и по маме, и по линии моей супруги, включая её родственников по отцу из Казани, говорили, и живущие, кроме некоторых молодых, говорят губча татарча гына.
Народы бывшей Российской империи в СССР, и татары в частности, да и в особенности тоже, помимо русских, подверглись процессам мощнейшей миграции. Добавим, и не просто миграции, а скажем так, практической перетасовке, и не компактно, а атомизированными группами, вплоть до семьи и даже отдельных людей.

И хотя этот процесс продолжается, и его в соответствии с реалиями жизни не избежать, всё же остались ещё два наиболее значимых по представленности татарского населения субъекта Российской федерации, Татарстан и Башкортостан. И понятна озабоченность нынешних татар по сохранению, развитию своего родного языка хотя бы в этих субъектах.

Согласно данным переписи 2010 года в Татарстане 1 965 498 человек указало владение татарским языком, т.е. 51,91% от общего числа населения. Сами же татары указали на владении родным языком 1 860 294 человек, т.е. 92,43% их численности, или 49,29% к общей численности населения республики. Численность татар в республике по той переписи была 2 015 571 человек, или 53,23% от общей численности населения.

В Башкортостане же по этой переписи 2010 года отмечалось владение татарским языком 1063,5 тыс. человек, или 26,16% от общей численности населения республики. Маловато, хотя и весомо. Однако ведь татарский язык в Башкортостане пребывает не в 73,88% иноязычного окружения, в республике также вполне весомо представлен родственный, близкий ему башкирский язык, владение которым указали 935,8 тыс. человек. А вместе это уже 1 999 300 человек, или 49,10% от общей численности населения республики. Т.е. общие позиции наших языков в Башкортостане практически такие же, как у татарского языка в Татарстане. Но если только в общем, а не по раздельно, и тем более не конфликтно, во вред друг другу. А ведь именно последнее пытаются створять в Башкортостане, и началось это не с вчера.

Проявилось же таковое уже в выборе для реализации письменно – литературного башкирского языка мало распространённого, но наиболее отличающегося от татарского языка куваканского диалекта горных башкир. Как это сказалось собственно на татарском языке, сложно мне не специалисту, что-либо сказать, а вот то, что это сказалось негативно на башкирском языке, так об этом сами башкирские гуманитарии пишут. Правда, более только в том ключе, что тем самым оттолкнули от материнского этноса многих северо-западных башкир. А то, что большинству башкир с иными диалектами пришлось и приходится осваивать язык на малораспространённом куваканском диалекте, это почти не замечается, а разве это в плюс развитию и функционированию башкирского языка? Однако оставим этот вопрос специалистам.

А вот затеянная в конце семидесятых прошлого столетия «башкиризация» татарских школ в БАССР, несомненно, негативно отразилось на татарском языке. И ведь на башкирском языке тоже. Поясню примером, частным, но очень обобщающим ситуацию. Моя будущая супруга как раз по тем временам с 1978 по 1980 гг. поработала, было, учительницей английского языка в селе Ямады нашего Янаульского района БАССР. Разнарядка в школу на изучение башкирского языка пришла, а учителя, специалиста нет. Так поставили тогда в школе преподавателем этого языка приезжую в это татарское село пионервожатую башкирку. Ну, какому качественному башкирскому языку могла научить она, не имея соответствующего филологического образования. Я уж без знака вопроса. Есть другой вопрос, не она ли, эта пионервожатая сумела почти тотально обашкирить татарское село Ямады? По переписи 2002 года в селе нарисовался почти этнический монолит, в 85% башкир. Другой вопрос, но уже не шуточный, зачем, и для чего надо было затевать ту пресловутую «башкиризацию» татарских школ, и ведь, причём тогда во главе БАССР стоял татарин Мидхат Закирович Шакиров? И к слову, напомним, тогда же, по переписи 1979 года татар просто тупо и нагло, не побоюсь последних слов, понизили в численности. Подозревать, что всё это было личной инициативой М.З. Шакирова, это сверх человеческого понимания, т.е. таковое просто не могло быть по определению.

И ведь старались тогда не только в «башкиризации» татарских школ, но и в «башкиризации» татарских учеников русскоязычных школ тоже. Я окончил школу №79 города Янаула, что на самом севере Башкортостана, и мы ученики подписывали свои тетрадки и дневники «Средняя школа №79 Горьковской железной дороги». Т.е., она была не республиканского подчинения, и нас обошла сия чаша. А ведь другие школы нет! Опять же пример моей супруги.

Она училась в школе №3 нашего города, и пред получением ею паспорта к ним домой пришёл классный руководитель, уговаривать её маму, чтобы дочь по паспорту записалась башкиркой. Мол, де и поступать на дальнейшую учёбу дочери надо будет, и всяк другое разное стал сказывать. Моя тогда будущая теща, эбий по-татарски в наших краях, очень образно и доходчиво объяснилась с преподавателем, при этом сославшись на отца своей дочери, татара, уроженца Сабинского района ТАССР, который тогда был в командировке, мол, де повесит он её за это. Зка словом моя эбий в карман не лезла, А между тем, она сама была урождённой деревни с более чем говорящим названием Татарская Урада нашего Янаульского района БАССР. К слову, в этой деревне в Башкортостане по переписи 2002 года к уже только 28% татар, подрисовали 39% «башкир». А вот с соседней Вотской Урадой по этой переписи никак такое не получилось, там ведь ранее практически не было татар, и по переписи 2002 года там сохранился удмуртский монолит в 95%.

И всё же я здесь «статистику навожу» не на примерах своей супруги, и не на примере только её школы, это было и по другим школам нашего города. И ведь, даже получалось, уговаривали иных. Например, одна моя двоюродная сестренка, сказывала, что у них в семье был интернационал, при отце и маме татарах, и таковом же родном старшем брате, она по паспорту была башкиркой.

Примеров тому по школам премного, но были и другие примеры. Живёт здесь в Москве мой земляк из нашего Янаула, встречаемся, бывает, так он рассказывал, что возвратившись в наш Янаул после армии, при получении паспорта, указав в анкете свою национальность татар, он получил сей документ с отметкой «башкир». Ему месяц понадобился, причём с привлечением родственников, чтоб исправить такую «оплошность» паспортистов. А ведь многие на такой «пустяк» как отметка в пятой графе паспорта не обращали внимания, или даже просто соглашались с этим. Ведь тот же аргумент классного руководителя моей супруги, что если поступать учиться надо будет, то пятая графа в паспорте при этом может, окажется «неправильной», весьма весомый. А были и другие аргументы, и другие причины по которым эта пятая графа паспорта обашкиривалась.

И ту пятую графу в паспорте отменили, и супруга моя с «неправильной» отметкой в этой графе своего паспорта закончила в 1978 году Бирский педагогический институт, однако наступили другие времена, но татарские проблемы с постперестроечных времён, с обретением Башкортостаном суверенитета, только усугубились.

В современной России озаботились россиянской общностью, россиянством, а относительно недавно Институт этнологии и антропологии им. Миклухо-Маклая РАН взялся и вообще за задачу создания ли российской гражданской нации, или только утверждению закона об таковой нации. И как при всём этом оставить без внимания второй по численности народ России, конечно же, не оставили. К переписи 2010 года под эгидой этого именитого института, возглавляемого академиком В.А. Тишковым для нас татар, как никому в России было обьявлено, предложено целое сонмище всякого разного определений и доопределений. Были они и с мишарством, и с тептярством, и даже с булгарством. И обязательно с откровенным безобразием, как то башкирские татары, и всяк прочие татаро-башкиры и башкиро-татары.

Не отставила в сторону попытки «башкиризации» татар Москва, не отставила. Старались и в общем господа этнологи и антропологи раздробить татар, хотя «вроде, и не понятно» к чему, и для чего, их старания, но результаты этих их трудов оказались почти нулевыми, если не сказать большего. По Татарстану, из опубликованных сведений по этой переписи 2010 года на 3 786 488 человек всего населения республики, и 2 0152 571 собственно татар, обозначены 545 мишар, и 484 булгар. По Башкортостану же и эти не представлены, а также не обозначены тептяре всякие, и те упомянутые безобразия с башкирством татар тоже.

Однако Уфе на сейчас с потворстом, если не сказать большего, Москвы удаётся пока другое, татар в Башкортостане продолжают, как в 1959 и 1979 годах, чохом переписывать в башкиры. Автором здешних строк был произведен сравнительный анализ результатов переписей 1979 и 2002 годов в республике.

Этот анализ был опубликован и в сборнике под редакцией д.и.н. Д.М. Исхакова «Большая ложь историков Башкортостана (К вопросу о формировании сословия «башкир-вотчинников» в северо-западном Приуралье). – Казань: Изд-во «ЯЗ», 2010. – 256 с.» (с.156-175). Автором тогда же были проанализированы и результаты переписи 1989 года в сравнении с этими двумя упомянутыми. Но, скажем так, в угоду «определенного круга башкирских интеллигентов», у которых один сладкоголосый философ Башкортостана наблюдал «вой и стенания» по «поводу результатов переписи населения 1989 года», автор результаты этой переписи не включил в тогдашнюю публикацию. Но всё это, включая не опубликованные наглядные диаграммы по каждому району Башкортостана по всем этим трём переписям, лежит в «шкапчике» у автора, т.е. хранится в его компьютерах. Есть уже и результаты анализа переписи 2010 года. Будет воля Всевышнего, и время им же, отпущенное автору, это всё в совокупности будет им представлено.

А всё же есть вопрос, для чего же и зачем самой Уфе нужны всякие такие, разные потуги по «обашкированию» татар?

Ну, желания и устремления в этом пришедшей со временами перестройки власти в республике вполне понятны, которая заигрывая с титульной нацией, ущемляя при этом интересы татар, и, в общем-то, других тоже, разворовала, распродала всё достояние нашей республики. Будет этому ещё суд истории, я надеюсь, будет. Но оставим это именно на суд истории, и на дела юристов тоже, чем они уже и занимаются.

Другое желание, цель сформулировал было очень значимо, увы ныне покойный, бывший заведующий отделом по вопросам общественно-политического развития Администрации Президента Республики Башкортостан, и, в общем премного поработавший на поприще гуманитарной науки республики, и во многих других ипостасях человек, к.ф.н А.М. Юлдашбаев. Он, тот самый философ, наречённый сладкоголосым, писал, что «самые опытные, думающие, умные татары» это те, которые ему говорили, рассказывали: «В переписи не только сам записался башкиром, но и детям сказал так записаться». Про таких хабантуйных татар он восторженно писал, что они, записываясь башкирами в ходе переписи в Башкортостане, поступают благороднейшим образом. Я, конечно же, хабантуйность этих, обожаемых Юлдашбаевым татар, никак не понимаю. Однако интересно, а на Чукотке, мы татары, по определению этого господина тоже будем «самыми опытными, думающими, умными» и «благородными», если будем записываться чукчами? А в Африке как?

Я ничего не имею против чукчей, и любого другого народа тоже, и тем более против родственного нам народа, башкир, однако с какого же рожна нам татарам такой навязываемый Хабантуй, записываться башкирами? Оказывается потому, что: «Пусть не трогают республику». Насчет того, кто собирается трогать республику, у самого Юлдашбаева только некая абстракция, никакой конкретности, попугать может, хотел. Но, почему же, и с какого испуга, в этом деле должны усердствовать непременно татары, отрекаясь, как некие Павлики Морозовы, от своих отцов и от своих предков. И в прочем, со складывающимися для татар в РБ обстоятельствами, и вообще вопрос, почему татары должны быть как-то озабочены этим.

Заявления же Юлдашбаевых о том, что, записываясь, в угоду таким восторженным желателям, башкирами, татары всё равно остаются сами собой, что, в общем-то, так и есть, никак не проходят. Поскольку результаты переписей имеют очень глубокие последствия, и именно их результатами оперируют далее эти всякие башкиризаторы в своих деяниях, причем, которые, эти результаты, сами же и стараются формировать.

Всё же согласимся с его А.М. Юлдашбаева озабоченностью по сохранению автономности республики, но повторимся с вопросом, почему же за счёт нас татар? Объявляемые крыльями одной птицы наши народы так не должны поступать, нет нам полёта при таковом.

Амир Мурзагулович сказывал, что «татарский и башкирский народы можно сравнить с сообщающимися сосудами». Это он, таким образом, рассуждал в одном из номеров «Звезды Поволжья» по результатам переписей в республике. Да, да есть такая аналогия, только тенденция перелива в этих «сосудах» несколько однонаправленная. По тем же советским переписям не башкиры, а татары в БАССР понижались в численности, а башкиры очень уверенно прирастали. И только когда КПСС зажмурилась, дышала почти на ладан, Москва упустила из под своего контроля перепись 1989 года, и башкиры «неожиданно» упали в своей численности, при вполне хорошем приросте татар. Но по переписи 2002 отыгрались с лихвой. И что Москве не известна фальшивость этой, сотворённой в Башкортостане переписи, возможно даже без её подсказки, но с молчаливого её согласия обязательно. А если ко всему этому вспомнить ту же передачу большевиками в 1922 году большей части бывшей Уфимской губернии к Башкурдистану? Писали же об этом восторженно: «Забота Коммунистической партии и Советского правительства о национальном развитии башкирского народа и дальнейшем укреплении советской автономии Башкирии особенно ярко проявилось в расширении в 1922 г. границ БАССР за счет Уфимской губернии (Очерки по истории Башкирской АССР, Том 2. (Советский период) — Уфа: БКИ, 1966.— 642 с, стр.203). Особенно в этом впечатляет то же самое «за счёт», но Уфимской губернии.

С чего же при всём при этом Москве трогать республику, лишать её автономии. Я уж как-то без знака вопроса, не знамо к чему его ставить.
Так что всякие заверения, мол, де из-за беспокойства за будущее автономии, т.е. боязни за её сохранение, творится всякое такое безобразие с переписями, с языковыми проблемами и прочим в Башкортостане для татар, это не бубль гумм какой, это всё потуги башкиризации татар. Задачи Москвы в этом понятны, и, в общем-то, действенны, и это большой вред для обоих наших народов. Однажды в давнем уже разговоре на эти темы с ведущим специалистом по демографии нашего региона того именитого института РАН, он сказал, что башкиризация татарам не грозит. Я не гуманитарий, не специалист дерзнул ему учёному в этих делах сказать, что и сам я это знаю. Но добавил, мы, же оба знаем, что грозит. Смолчал учёный, только чуть ухмыльнулся, мы поняли друг друга.

А вот земляки не понимают этого. Наверное, башкир хочут они побольше сотворить, и может дедовские методы естества забыли?

Раньше помимо переписей, как уже сказывалось ещё и паспортной системой в республике старались «понизить» численность татар. Сейчас уже нет той пятой графы в паспорте, но появились другие методы и средства в стараниях башкиризации татар, в попытках убедить татар Северо-Запада республики, что они башкиры. Даже профессора бывало по деревням и селам Северо-Запада РБ разъезжали с лекциями, а то даже и научно-практические конференции проводили по селам. Например, в марте 2007 в селе Верхние Татышлы состоялась такая конференция на тему «Этнокультурные и языковые особенности северо-западного региона республики Башкортостан». С докладом об этнической истории северо-западных башкир на конференции выступил доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой этнологии и истории РБ Башгосуниверситета (к сожалению, ныне покойный) Р.З. Янгузин. Опять же, были большие старания Салавата Хамидуллинна на канале телевидения БСТ с его передачей «Историческая среда».

И недавние его и компани стахановские борзописания по написанию томов «История башкирских родов», метко названных на сайте МедиаКорСеть (МКС) «Многотомной зажигалкой». Название более чем меткое, если учесть, что старания этой компании обращены в первую очередь не к основным башкирским родам, не к Юго-Востоку Башкортостана, а к Северо-Западу республики и сопредельных этому территорий, включая и Юго-Восток Татарстана. А если принять во внимание, что эта гоп команда авторов писаний с названием «История башкирских родов» в каждом из томов пытается блудить в истории татарского народа, отказывая нашему народу вообще в историческом существовании, объявляя, что такой национальности как «татары» вообще не существовало, то вся мерзость их стараний становится особенно наглядной.

В общем, стараются земляки, и, причём очень стараются. А ведь такое искусственное смешение народов и обусловленное этим размытие этнического их самосознания плохо сказывается на всех составляющих подобных процессов. Повторяясь, скажем, только с больного воображения, что, похоже, наблюдается у иных в Башкортостане, можно думать, что таковое может приводить к реальному увеличению численности башкир.

И теперь в заключение своего повествования «поставим точку» в ответе Руслану Габбасову. Вначале повторюсь, я никогда не озвучивал слов по поводу не обязательности изучения башкирского языка в Башкортостане, я практически никогда не озвучивал и слов об обязательности изучения башкирского языка в Башкортостане, и татарского языка в Татарстане. Но если я татар озвучу слова, что татары Башкортостана должны обязательно изучать башкирский язык, да плюнет пусть на меня каждый татар и просто здравый человек.

Татары Башкортостана, знающие свой родной татарский язык, знают и башкирский на достаточном уровне, чтоб общаться с родственным башкирским народом. И в угоду неким башкирским «националистам» и «традиционалистам» республики татарам категорически не зачем менять язык своих предков, язык своих родителей на местечковый куваканский диалект горных башкир.




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  • Участник
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  • 1 | 11.09.2017, 11:22 | Автор: препод
    Публикации: 30 | Комментарии: 5028 | Рейтинг: -141,4
А что , какой смысл татарам учить башкирский? Языки очень похожи.



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  • 2 | 11.09.2017, 11:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вопрос с языком решается следующим образом: раз уж Крым "Наш", то что уж говорить об Уфимской губернии,- она тоже просто обязана стать нашей, Русской! И уверяю Вас всем национальностям от этого будет только лучше, за исключением горстки башкирских националистов.



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  • 3 | 11.09.2017, 11:26 | Автор: Гунн
    Публикации: 228 | Комментарии: 6475 | Рейтинг: +791,2
Руслан Габбасов пугает Уфимских татар, изучайте мол и говорите по башкирский, а то накликаете беду Казанским татарам.
Это по сути ультиматум Казани, или Уфимские татары станут башкирами, или татарский язык исчезнет. Это попытка выжить за счет татар.



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  • 4 | 11.09.2017, 11:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Каждый пусть изучает тот язык который он сам выберет . Это так просто и не какой мудистики. На Украине попробовали насильно заставит изучать чужой язык,результат мы видим.



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  • Гость
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  • 5 | 11.09.2017, 11:52 | Автор: Не зарегистрирован
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4 | 11.09.2017, 11:32 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...
На Украине попробовали насильно заставить изучать чужой язык, результат мы видим.

-------------------

Там запрещали говорить по-русски - оттого результат. Против мовы ничего не маю, хоть щас на суржике зарозмовляю. :)



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  • 6 | 11.09.2017, 11:57 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 11004 | Рейтинг: -1572,6
Пора ввести жестовый язык .Язык глухонемых. Все глухо ни кто не кого не слушает все несут свое. Слуги народа не слышат Своих хозяев то бишь народ. Пора устранить языковые барьеры.



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  • Начинающий
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  • 7 | 11.09.2017, 11:57 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 11004 | Рейтинг: -1572,6
Пора ввести жестовый язык .Язык глухонемых. Все глухо ни кто не кого не слушает все несут свое. Слуги народа не слышат Своих хозяев то бишь народ. Пора устранить языковые барьеры.



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  • 8 | 11.09.2017, 11:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
сегодня с ужасом узнала что в колледжах после 9 класса тоже есть башкирский А ведь говорили что в 10-11 классах его не будет. Ну сколько можно издеваться ?



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  • 9 | 11.09.2017, 12:08 | Автор: Гунн
    Публикации: 228 | Комментарии: 6475 | Рейтинг: +791,2
8 | 11.09.2017, 11:58 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
сегодня с ужасом узнала что в колледжах после 9 класса тоже есть башкирский А ведь говорили что в 10-11 классах его не будет. Ну сколько можно издеваться ?
==================


Столько, насколько хватит безропотность, покорность, скромность, смирение!



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  • 10 | 11.09.2017, 12:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ирек,Вы как всегда, на высоте +++++++++



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  • 11 | 11.09.2017, 12:23 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 11004 | Рейтинг: -1572,6
Не перевелись самородки такие как кухарка блунт Ирек -герои Уфимского журнала региональная элита -Обтраган.



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  • 12 | 11.09.2017, 12:24 | Автор: Ирек
    Публикации: 113 | Комментарии: 4544 | Рейтинг: -232,1
А что , какой смысл татарам учить башкирский? Языки очень похожи.
+++++++++++++++++++++++
Я буду не я, если не скажу, не повторюсь, что и башкирам не за чем изучать татарский язык в обязательном порядке. И тоже, даже противопоказано.



+ +3
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  • 13 | 11.09.2017, 12:26 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 11004 | Рейтинг: -1572,6
Элита Уфимского журнала Ирек Кухарка Блинт до чего скатилась Россия обтраган.



+ -1
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  • 14 | 11.09.2017, 12:26 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 11004 | Рейтинг: -1572,6
Элита Уфимского журнала Ирек Кухарка Блинт до чего скатилась Россия обтраган.



+ -1
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  • 15 | 11.09.2017, 12:30 | Автор: Ирек
    Публикации: 113 | Комментарии: 4544 | Рейтинг: -232,1
Статья моя, получилась более чем на 30 страниц. Здесь, скажем так представлена, скажем так, только итоговая часть. Целиком её можно посмотреть в моём ЖЖ вот с этой ссылки: https://irek-tattarich.livejournal.com/86892.html



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  • Участник
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  • 16 | 11.09.2017, 12:31 | Автор: Гунн
    Публикации: 228 | Комментарии: 6475 | Рейтинг: +791,2
11 | 11.09.2017, 12:23 | Автор: materu | На сайте
Публикации: 0 | Комментарии: 10932 | Рейтинг: -1575,6
Не перевелись самородки такие как кухарка блунт Ирек -герои Уфимского журнала региональная элита -Обтраган.
===============


Это что за слово - Обтраган? Об траган к чему то?



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  • 17 | 11.09.2017, 12:33 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 11004 | Рейтинг: -1572,6
Поражаюсь глубине мысли Ирека Кухарки ну просто звезды УЖа элита в натуре Обтраган. Медведев Д А премьер по сравнению вообще пыль на обуви президента США.



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  • 18 | 11.09.2017, 12:34 | Автор: Ирек
    Публикации: 113 | Комментарии: 4544 | Рейтинг: -232,1
Гунн на эту матерь я давно уже не обращаю внимания, второй Зялёный кружочек Батыр_чик.



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  • 19 | 11.09.2017, 12:37 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 13573 | Рейтинг: -2677,8
Приблудившийся к стае единица из кожи лезет служить, чтобы заслужить право быть в этой стае. Это закон природы. Самая задиристая собачонка в стае бывает из приблудных.
Ирек оказывается по отцу типтяр, по матери мишар. Обычно такие люди принимают одну из сторон и закрывают тему. Иречок всю жизню на перепутье и сам себе и перед публикой все что то доказывает. Успокойся убожество, будь ты татарином и узбагойся. Что ты тужишься, чтобы все стали такими же как ты неприкаянными?



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  • 20 | 11.09.2017, 12:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 11.09.2017, 12:24 | Автор: Ирек | На сайте
Публикации: 113 | Комментарии: 4413 | Рейтинг: -231,3
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...и башкирам незачем изучать татарский язык в обязательном порядке... даже противопоказано.

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Шо? Аллергия? Сыпь?



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