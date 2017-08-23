Исторические картинки. Путеводитель. Конец рецензии

«Слушать – это очень опасно: тебя могут убедить» (Оскар Уайльд). Продолжаем листать путеводитель по Уфе. Надеюсь, Вы его уже купили?Существуют два русских языка – письменный и устный. Уши вянут, слушая уфимских экскурсоводов, откуда только берут? По поводу, к примеру, Черкалихинского оврага, легенды о котором давно опубликованы.Главное правило экскурсовода знаете? Какое? Ври уверенно!Непринуждённый экспромт перед слушателями, глазеющими по сторонам и ничего не запоминающими, и текст, который легко проверить, это, как говорят в незалэжной Одесе, две большие разницы.Низкое качество экскурсий характерно для регионов, где исторический туризм не развит. В только что вернувшемся в состав России Крыму я с изумлением услышал в Воронцовском дворце, что из крымской сосны… Пётр Первый построил российский флот?!Как из другого государства (Крым подчинялся османской Турции) и на огромные расстояния доставляли древесину бравый экскурсовод не пояснил, а восхищённые пенсионерки смотрели ему в рот… Ну надо же, из Черкалихинского оврага крымскую сосну везли в Петербург!Минимальный исторический туризм в Башкирии, как в Крыму, где при украинском режиме не поощряли воспоминания об эпохе Российской империи, привёл к появлению бульварной популяризации.В книгах и интернет-ресурсах гг. С-о или М-а какой только мистификации не встретишь. Не надо тиражировать всякую байку, услышанную в тёплой компании у костра!Это дурное смешение жанров – претендующей на истину краеведческой серьёзной информации и street folklore, увы, изредка проскакивает в путеводителе.На стр. 92 владелец комплекса зданий на углу Ленина и Пушкина А.А. Нагарёв наречён: а) миллионером, б) «владельцем чугуно-литейных заводов на Южном Урале». Интересно бы узнать каких?Не угомонившись, на стр. 156 его вновь нарекли хозяином «чугунолитейных заводов», правда уже без дефиса, добавив к светлому образу характеристику – «ростовщик». Присовокупив, «под залог недвижимых имуществ». В смысле взять в долг деньги, всучив Нагарёву козу или кота, у Вас бы не получилось.Здесь повторен текст из сборника «Уфа: страницы истории» (книга первая, стр. 125). Правда в той же книжке П.В. Егоров привёл оценку имущества семьи Ногарёвых в 13 400 рублей (стр. 227). Две умные головы между собой не договорились.Сведения П.В. Егорова близки к истине. В 1875 году оборот Ногарёва составлял свыше 13 тыс. руб. (счёт в Волжско-Камском банке).В 1856 году в Успенской церкви венчался 24-летний Егор Филиппович Нагарёв, крестьянин деревни Подлесной Вязниковского уезда Владимирской губернии, крепостной князя Долгорукого. Его поручителем выступал земляк, но из села Груздёво Митрофан Иванович Паршин. Нагарёвы – владимирские уроженцы.Что допустимо в устной экскурсии, когда, для более красочного образа и лучшего восприятия изумлённых обывателей, экскурсовод употребляет современные общепринятые выражения: миллионер, к примеру, абсолютно неприемлемо в тексте.Из фондов Уфимского отделения Государственного банка известно, что первый вкладчик-уфимец, чьё личное состояние превысило в годы Первой мировой войны (учтём инфляцию) один миллион рублей (1 009 554 рубля 75 копеек) был лесопромышленник Семён Степанович Манаев.Капиталы других уфимских предпринимателей точно не известны, лишь у единиц (семья Базилевских) можно предполагать подобные состояния.Когда в 1913 году обанкротилась купчиха Ираида Алексеевна Чижёва, оценка всего её имущества «на случай принудительной ликвидации» составляла 2,4 млн руб., долги – 1,6 млн руб. Причём купчиха Чижёва взяла в долг у «миллионера» Нагарёва 25 тыс. руб. И не отдала.Яркие речевые обороты нужно употреблять с осторожностью.А то помещики Ляховы вывели какие-то новые породы лошадей и прославились «своими реформами» (стр. 155), коим, видимо, завидовал сам Столыпин.«Квасной» патриотизм дело в общем хорошее, сам себя не похвалишь… напоминает Д.Д. Щаспройдёт в ливжурнале:Но поиск истины интереснее. Так, на стр. 132 путеводителя авторы туманно выразились, что лавки переехали на Верхне-Торговую площадь, «а Большая Казанская (совр. Окт. революции) осталась лишь местом для катаний».В 1896 году посетивший Уфу уральский краевед Ф. Киселёв сообщал: «Даже общественное вечернее гулянье чуть ли не столетие совершавшееся на Большой Казанской улице, ныне перешло на Лазаретную – более ровную, длинную и открытую» (Уфимские губернские ведомости. 1896. 24 октября).Специально напоминаем, что великий русский художник М.В. Нестеров родился в 1862 году и его воспоминания о зимних катаниях по Большой Казанской относятся максимум к 1880-м годам.А в 1888 году в Уфу пришла «чугунка». Подвоз хлеба в город происходил с юга, через плашкоутный мост – Оренбургскую переправу. И вверх по Большой Казанской хлынули бесконечные обозы с зерном и прочими грузами до железнодорожной станции. Грохот, пыль и иные «прелести» транзитного движения.Улица Большая Казанская – уфимский Невский проспект, особенно её нижняя часть – перестала привлекать гуляющих. Народ фланировал по Ленина (Лазаретной, Центральной).На стр. 139 сравнили Спасскую церковь с Казанским собором.Но у Казанского собора в Санкт-Петербурге нет на концах колоннады башен:Наличие двух колоколен – западноевропейская традиция.Двуколоколенные храмы появились в России благодаря замыслу Петра Великого при возведении главного столичного Александро-Невского монастыря (затем лавра).С изменениями идею реализовала Великая Екатерина, когда в 1776 году утвердила проект архитектора И.Е. Старова Троицкого собора петербургской лавры. Западный фасад Троицкого собора Александро-Невской лавры:Закладка собора состоялась 30 августа 1778 года в присутствии императрицы и наследника Павла Петровича. Ровно в этот же день 1790 года его освятили.Троицкий собор являлся главным храмом ордена Александра Невского, высшей военной награды. Построенный в период побед в русско-турецких войнах собор стал главным воинским храмом страны.Мемориально-триумфальный характер двуколоколенных храмов сразу приняла высшая аристократия и после утверждения проекта Старова в 1770–1790-е годы возводятся двуколоколенные церкви в дворянских усадьбах Румянцева, Панина, Голицына, Измайлова, Чернышёвых, Завадовского и других близких к двору персон.Двуколоколенный Троицкий собор Александро-Невской лавры оставался главным воинским храмом до возведения в Санкт-Петербурге другого военного мемориала – Казанского собора архитектора Воронихина (1801–1811 годы).Уфимская Спасская церковь соединила в себе образы, символику двух главных военных храмов России – парные колокольни Троицкого собора Александро-Невской лавры и колоннаду Казанского собора!Такие церкви встречаются и в других регионах России. Ниже Брянская область, Суражский район, село Ляличи, церковь Св. Екатерины. Похоже?Двуколоколенные храмы заказчики из купечества и крестьян почти никогда не строили. Их в основном заказывали дворяне для своих усадеб.Эта архитектурная форма оставалась чуждой православной традиции. Парные колокольни были редкими. Колокольней считалась одна из звонниц, вторая башня использовалась как часовая или вообще стояла пустой, «для симметрии», пишет А.В. Чекмарёв в статье «Двуколоколенные храмы в усадьбах графа П.А. Румянцева-Задунайского» (Русская усадьба. Сборник Общества изучения русской усадьбы. Вып. 12. М., 2006).Деревянная Спасская церковь стояла на Казанской улице Уфы уже в XVIII столетии. Во время пожара 1821 года сгорела. В 1824 году заложили новую каменную. В 1829 году освятили Николаевский придел храма, а 1 сентября 1844 года епископ Иоанникий освятил всю церковь.Почитаем Руфа Гавриловича Игнатьева (том третий его собрания сочинений на моём сайте): «Церковь св. Спаса, по мысли покойного священника, потом протоиерея, Несмелова, построена по образцу С.-Петербургского Казанского Собора, конечно в значительно уменьшенном размере. Но фасад, насколько можно было, тотже самый: тотже купол, колонада, как и в Казанском Соборе, с тою только разницей, что по обоим оконечным сторонам колонады находятся колокольни, чего нет в Казанском Соборе, равно внутреннее расположение Спасской церкви совершенно другое. – Церковь Спасская, устроенная по образцу Казанского Собора, украшает теперь лучшую улицу в Уфе – Казанскую, так прозванную потому, что она идёт от въезда в город с Казанского тракта, он же Московский и Петербургский, – и Уфимские жители шуткой зовут эту улицу «своим невским».На одной из колоколен именно с Северной стороны, повешено 7 колоколов, ... Под колокольней 3 комнаты, для помещения сторожей, просвирни и церковной кладовой. Под колокольней с Южной стороны находится часовня, в которой очень хорошей живописи иконы Божией Матери всех скорбящих радости, св. Николая Чудотворца и Вознесения Господня». В уфимской Спасской церкви также только одна из башен имела колокола.Особый, мемориально-триумфальный характер Спасского храма требует восстановления ВСЕГО подлинного исторического облика!Путеводитель содержит богатый иллюстративный материал, но в комментариях есть пропуски.Дом Сахарова (стр. 75) и дом Видинеева (стр. 115). Здесь размещалась уфимская товарная биржа. На фото на стр. 116 хорошо видна вывеска, но авторы ни слова не сказали. На стр. 144–145 можно было упомянуть, что Суворов, скорее всего, проживал в несохранившемся доме, на месте которого стоит ныне истфак БГПУ.Ну и, конечно, недопустимый нонсенс на стр. 189–190. Уездное училище было построено его руководителем. Здесь он жил с семьёй на втором этаже долгие десятилетия, здесь же преподавал и отсюда руководил начальными училищами края. А авторы даже не назвали его имя.Как же так, Павел Владимирович? Ведь пару месяцев назад его прямой потомок приезжал в Уфу, ездил в Калтыманово, Вы передавали ему привет и благодарность за подвижнический труд его выдающегося предка!Как же можно было забыть имя Ивана Прокофьевича Сосфенова – первого уфимского журналиста по определению Н.Н. Барсова, первого редактора первой уфимской, южноуральской газеты, выдающегося педагога, одного из первых уфимских литераторов, автора первого, напечатанного в Уфе, художественного произведения, которое Ваш журнал «Бельские просторы», Анатолий Львович, перепечатал не так давно, человека, открывшего нашей русской литературе имена Зефирова, Юматова, Лоссиевского и многих иных писателей первой половины XIX века.Гляньте на моём сайте книжки о Сосфенове.А путеводители нужны. Много. Разных. По улицам и кварталам, по литературной и музыкальной Уфе. Пишите путеводители, делайте видеопутеводители, выкладывайте в интернет. Делайте путеводители по своим улицам, не обязательно южной, исторической части города. Снимайте красиво свои любимые места в виде прогулок с комментариями и музыкой.А пока не забудьте купить первый путеводитель П.В. Егорова и А.Л. Чечухи в магазине «Белая река», а то кончится!Ещё раз поздравляем авторов с полезной и красивой работой!Через неделю в Камышлах пересекаем печальный осенний Уршак и по правому брегу двигаемся в сторону Булгаково.