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Исторические картинки. Путеводитель. Конец рецензии










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«Слушать – это очень опасно: тебя могут убедить» (Оскар Уайльд). Продолжаем листать путеводитель по Уфе. Надеюсь, Вы его уже купили?

Исторические картинки. Путеводитель. Конец рецензии


Существуют два русских языка – письменный и устный. Уши вянут, слушая уфимских экскурсоводов, откуда только берут? По поводу, к примеру, Черкалихинского оврага, легенды о котором давно опубликованы.

Главное правило экскурсовода знаете? Какое? Ври уверенно!

Непринуждённый экспромт перед слушателями, глазеющими по сторонам и ничего не запоминающими, и текст, который легко проверить, это, как говорят в незалэжной Одесе, две большие разницы.

Низкое качество экскурсий характерно для регионов, где исторический туризм не развит. В только что вернувшемся в состав России Крыму я с изумлением услышал в Воронцовском дворце, что из крымской сосны… Пётр Первый построил российский флот?!

Как из другого государства (Крым подчинялся османской Турции) и на огромные расстояния доставляли древесину бравый экскурсовод не пояснил, а восхищённые пенсионерки смотрели ему в рот… Ну надо же, из Черкалихинского оврага крымскую сосну везли в Петербург!

Минимальный исторический туризм в Башкирии, как в Крыму, где при украинском режиме не поощряли воспоминания об эпохе Российской империи, привёл к появлению бульварной популяризации.

В книгах и интернет-ресурсах гг. С-о или М-а какой только мистификации не встретишь. Не надо тиражировать всякую байку, услышанную в тёплой компании у костра!

Это дурное смешение жанров – претендующей на истину краеведческой серьёзной информации и street folklore, увы, изредка проскакивает в путеводителе.

На стр. 92 владелец комплекса зданий на углу Ленина и Пушкина А.А. Нагарёв наречён: а) миллионером, б) «владельцем чугуно-литейных заводов на Южном Урале». Интересно бы узнать каких?

Не угомонившись, на стр. 156 его вновь нарекли хозяином «чугунолитейных заводов», правда уже без дефиса, добавив к светлому образу характеристику – «ростовщик». Присовокупив, «под залог недвижимых имуществ». В смысле взять в долг деньги, всучив Нагарёву козу или кота, у Вас бы не получилось.

Здесь повторен текст из сборника «Уфа: страницы истории» (книга первая, стр. 125). Правда в той же книжке П.В. Егоров привёл оценку имущества семьи Ногарёвых в 13 400 рублей (стр. 227). Две умные головы между собой не договорились.

Сведения П.В. Егорова близки к истине. В 1875 году оборот Ногарёва составлял свыше 13 тыс. руб. (счёт в Волжско-Камском банке).

В 1856 году в Успенской церкви венчался 24-летний Егор Филиппович Нагарёв, крестьянин деревни Подлесной Вязниковского уезда Владимирской губернии, крепостной князя Долгорукого. Его поручителем выступал земляк, но из села Груздёво Митрофан Иванович Паршин. Нагарёвы – владимирские уроженцы.

Что допустимо в устной экскурсии, когда, для более красочного образа и лучшего восприятия изумлённых обывателей, экскурсовод употребляет современные общепринятые выражения: миллионер, к примеру, абсолютно неприемлемо в тексте.

Из фондов Уфимского отделения Государственного банка известно, что первый вкладчик-уфимец, чьё личное состояние превысило в годы Первой мировой войны (учтём инфляцию) один миллион рублей (1 009 554 рубля 75 копеек) был лесопромышленник Семён Степанович Манаев.

Капиталы других уфимских предпринимателей точно не известны, лишь у единиц (семья Базилевских) можно предполагать подобные состояния.

Когда в 1913 году обанкротилась купчиха Ираида Алексеевна Чижёва, оценка всего её имущества «на случай принудительной ликвидации» составляла 2,4 млн руб., долги – 1,6 млн руб. Причём купчиха Чижёва взяла в долг у «миллионера» Нагарёва 25 тыс. руб. И не отдала.

Яркие речевые обороты нужно употреблять с осторожностью.

А то помещики Ляховы вывели какие-то новые породы лошадей и прославились «своими реформами» (стр. 155), коим, видимо, завидовал сам Столыпин.

«Квасной» патриотизм дело в общем хорошее, сам себя не похвалишь… напоминает Д.Д. Щаспройдёт в ливжурнале:

Исторические картинки. Путеводитель. Конец рецензии


Но поиск истины интереснее. Так, на стр. 132 путеводителя авторы туманно выразились, что лавки переехали на Верхне-Торговую площадь, «а Большая Казанская (совр. Окт. революции) осталась лишь местом для катаний».

В 1896 году посетивший Уфу уральский краевед Ф. Киселёв сообщал: «Даже общественное вечернее гулянье чуть ли не столетие совершавшееся на Большой Казанской улице, ныне перешло на Лазаретную – более ровную, длинную и открытую» (Уфимские губернские ведомости. 1896. 24 октября).

Специально напоминаем, что великий русский художник М.В. Нестеров родился в 1862 году и его воспоминания о зимних катаниях по Большой Казанской относятся максимум к 1880-м годам.

А в 1888 году в Уфу пришла «чугунка». Подвоз хлеба в город происходил с юга, через плашкоутный мост – Оренбургскую переправу. И вверх по Большой Казанской хлынули бесконечные обозы с зерном и прочими грузами до железнодорожной станции. Грохот, пыль и иные «прелести» транзитного движения.

Улица Большая Казанская – уфимский Невский проспект, особенно её нижняя часть – перестала привлекать гуляющих. Народ фланировал по Ленина (Лазаретной, Центральной).

На стр. 139 сравнили Спасскую церковь с Казанским собором.

Исторические картинки. Путеводитель. Конец рецензии


Но у Казанского собора в Санкт-Петербурге нет на концах колоннады башен:

Исторические картинки. Путеводитель. Конец рецензии


Наличие двух колоколен – западноевропейская традиция.

Двуколоколенные храмы появились в России благодаря замыслу Петра Великого при возведении главного столичного Александро-Невского монастыря (затем лавра).

С изменениями идею реализовала Великая Екатерина, когда в 1776 году утвердила проект архитектора И.Е. Старова Троицкого собора петербургской лавры. Западный фасад Троицкого собора Александро-Невской лавры:

Исторические картинки. Путеводитель. Конец рецензии


Закладка собора состоялась 30 августа 1778 года в присутствии императрицы и наследника Павла Петровича. Ровно в этот же день 1790 года его освятили.

Троицкий собор являлся главным храмом ордена Александра Невского, высшей военной награды. Построенный в период побед в русско-турецких войнах собор стал главным воинским храмом страны.

Мемориально-триумфальный характер двуколоколенных храмов сразу приняла высшая аристократия и после утверждения проекта Старова в 1770–1790-е годы возводятся двуколоколенные церкви в дворянских усадьбах Румянцева, Панина, Голицына, Измайлова, Чернышёвых, Завадовского и других близких к двору персон.

Двуколоколенный Троицкий собор Александро-Невской лавры оставался главным воинским храмом до возведения в Санкт-Петербурге другого военного мемориала – Казанского собора архитектора Воронихина (1801–1811 годы).

Уфимская Спасская церковь соединила в себе образы, символику двух главных военных храмов России – парные колокольни Троицкого собора Александро-Невской лавры и колоннаду Казанского собора!

Такие церкви встречаются и в других регионах России. Ниже Брянская область, Суражский район, село Ляличи, церковь Св. Екатерины. Похоже?

Исторические картинки. Путеводитель. Конец рецензии


Двуколоколенные храмы заказчики из купечества и крестьян почти никогда не строили. Их в основном заказывали дворяне для своих усадеб.

Эта архитектурная форма оставалась чуждой православной традиции. Парные колокольни были редкими. Колокольней считалась одна из звонниц, вторая башня использовалась как часовая или вообще стояла пустой, «для симметрии», пишет А.В. Чекмарёв в статье «Двуколоколенные храмы в усадьбах графа П.А. Румянцева-Задунайского» (Русская усадьба. Сборник Общества изучения русской усадьбы. Вып. 12. М., 2006).

Деревянная Спасская церковь стояла на Казанской улице Уфы уже в XVIII столетии. Во время пожара 1821 года сгорела. В 1824 году заложили новую каменную. В 1829 году освятили Николаевский придел храма, а 1 сентября 1844 года епископ Иоанникий освятил всю церковь.

Почитаем Руфа Гавриловича Игнатьева (том третий его собрания сочинений на моём сайте): «Церковь св. Спаса, по мысли покойного священника, потом протоиерея, Несмелова, построена по образцу С.-Петербургского Казанского Собора, конечно в значительно уменьшенном размере. Но фасад, насколько можно было, тотже самый: тотже купол, колонада, как и в Казанском Соборе, с тою только разницей, что по обоим оконечным сторонам колонады находятся колокольни, чего нет в Казанском Соборе, равно внутреннее расположение Спасской церкви совершенно другое. – Церковь Спасская, устроенная по образцу Казанского Собора, украшает теперь лучшую улицу в Уфе – Казанскую, так прозванную потому, что она идёт от въезда в город с Казанского тракта, он же Московский и Петербургский, – и Уфимские жители шуткой зовут эту улицу «своим невским».

На одной из колоколен именно с Северной стороны, повешено 7 колоколов, ... Под колокольней 3 комнаты, для помещения сторожей, просвирни и церковной кладовой. Под колокольней с Южной стороны находится часовня, в которой очень хорошей живописи иконы Божией Матери всех скорбящих радости, св. Николая Чудотворца и Вознесения Господня». В уфимской Спасской церкви также только одна из башен имела колокола.

Особый, мемориально-триумфальный характер Спасского храма требует восстановления ВСЕГО подлинного исторического облика!

Путеводитель содержит богатый иллюстративный материал, но в комментариях есть пропуски.

Дом Сахарова (стр. 75) и дом Видинеева (стр. 115). Здесь размещалась уфимская товарная биржа. На фото на стр. 116 хорошо видна вывеска, но авторы ни слова не сказали. На стр. 144–145 можно было упомянуть, что Суворов, скорее всего, проживал в несохранившемся доме, на месте которого стоит ныне истфак БГПУ.

Ну и, конечно, недопустимый нонсенс на стр. 189–190. Уездное училище было построено его руководителем. Здесь он жил с семьёй на втором этаже долгие десятилетия, здесь же преподавал и отсюда руководил начальными училищами края. А авторы даже не назвали его имя.

Как же так, Павел Владимирович? Ведь пару месяцев назад его прямой потомок приезжал в Уфу, ездил в Калтыманово, Вы передавали ему привет и благодарность за подвижнический труд его выдающегося предка!

Как же можно было забыть имя Ивана Прокофьевича Сосфенова – первого уфимского журналиста по определению Н.Н. Барсова, первого редактора первой уфимской, южноуральской газеты, выдающегося педагога, одного из первых уфимских литераторов, автора первого, напечатанного в Уфе, художественного произведения, которое Ваш журнал «Бельские просторы», Анатолий Львович, перепечатал не так давно, человека, открывшего нашей русской литературе имена Зефирова, Юматова, Лоссиевского и многих иных писателей первой половины XIX века.

Гляньте на моём сайте книжки о Сосфенове.

А путеводители нужны. Много. Разных. По улицам и кварталам, по литературной и музыкальной Уфе. Пишите путеводители, делайте видеопутеводители, выкладывайте в интернет. Делайте путеводители по своим улицам, не обязательно южной, исторической части города. Снимайте красиво свои любимые места в виде прогулок с комментариями и музыкой.

А пока не забудьте купить первый путеводитель П.В. Егорова и А.Л. Чечухи в магазине «Белая река», а то кончится!

Ещё раз поздравляем авторов с полезной и красивой работой!

Через неделю в Камышлах пересекаем печальный осенний Уршак и по правому брегу двигаемся в сторону Булгаково.

Михаил Роднов, доктор исторических наук

Приглашаю на сайт «Роднов и его друзья»




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  • 1 | 17.09.2017, 01:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Исторические картинки. Путеводитель. Конец рецензии
Опубликовано: Администратор | 17.09.2017
Раздел: История | Просмотры: 0 | Комментарии: 0










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«Слушать – это очень опасно: тебя могут убедить» (Оскар Уайльд). Продолжаем листать путеводитель по Уфе. Надеюсь, Вы его уже купили?
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Плохо написал господин Роднов! Зачем надо было устроить мешанину! Тем более, наверное, больше половины читателей УЖа никогда не были в Питере!



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  • 2 | 17.09.2017, 01:51 | Автор: Не зарегистрирован
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Оскар Уайльд (заднеприводный),кумир Роднова?



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  • 3 | 17.09.2017, 08:59 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 11075 | Рейтинг: -1568,9
Миша доктор менеджер по рекламе. Теперь все ринутся за путеводителем Миша Вы в доле? То что экскурсоводы несут чушь как и Миша доктор это имеет место быть. Где же и кто готовит экскурсоводов да такие же доктора как М Роднов . История Она вообще наукообразная и основана на домыслах и предположениях таких докторов как Михаил.



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  • 4 | 17.09.2017, 09:53 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 11075 | Рейтинг: -1568,9
Строили церкви а народ-крепостные жили в землянках Религия опиум для народа. Христианство религия воспитывала рабов . Ударили по щеке подставь другую. Церковь своими догмами тормозила науку и образование что сказывалось на развитии России. В Западной Европе сжигали на кострах инквизиции ученых да и просто симпатичных женщин объявляя Их ведьмами. Из за этого и женщины в Западной Европе такие страшненькие красивых то сожгли убив генофонд.



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  • 5 | 17.09.2017, 10:02 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 11075 | Рейтинг: -1568,9
Слушать и читать опасно таких Михаилов добропорядочным гражданам . К Его опусам как и других отношение должно быть критическим .Такие Миши и искажали и искажают историю России . История России после реформ Петра 1 потеряла 7 тысячелетий и полностью была ориентирована на запад .Те западные михаилы переписали вновь историю Руси на Свой лад выставив русский народ варварами неполноценными людьми жившими чуть ли на деревьях и не имевших своей письменности.



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  • 6 | 17.09.2017, 10:02 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 11075 | Рейтинг: -1568,9
Слушать и читать опасно таких Михаилов добропорядочным гражданам . К Его опусам как и других отношение должно быть критическим .Такие Миши и искажали и искажают историю России . История России после реформ Петра 1 потеряла 7 тысячелетий и полностью была ориентирована на запад .Те западные михаилы переписали вновь историю Руси на Свой лад выставив русский народ варварами неполноценными людьми жившими чуть ли на деревьях и не имевших своей письменности.



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  • 7 | 17.09.2017, 10:19 | Автор: Не зарегистрирован
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СПАСИБО Михаил Роднов !!!!



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  • 8 | 17.09.2017, 10:23 | Автор: materu
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Крепостные крестьяне умирали от голода а дворяне от переедания -подагры.Крепостных продавали как скот и это до 1861 года когда уже Европа и Её граждане были свободны лет 500. Россия безнадежно отстала от Европы и была уже тогда превращена в сырьевой придаток запада .



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  • 9 | 17.09.2017, 11:20 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 11075 | Рейтинг: -1568,9
Церкви христианство -Религия возникла тогда когда мошенник встретился с дураком -Вольтер.



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  • 10 | 17.09.2017, 12:44 | Автор: Не зарегистрирован
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На митинг у дворца спорта пришли от 4000 до 5000 человек, подсчет простой: основная масса митингующих собралась на площадке с размером 100 на 100 метров, а на каждые 2х100 квадратных метров было примерно 80-100 человек. А еще было много приходящих и уходящих. Организаторы для подключения звукоусиливающей аппаратуры включили в работу генератор. В начале митинга полицейских было мало, а потом подтянулись, естественно прибыла машина с видеокамерами.

Помимо требований в защиту башкирского языка были еще требования в отставку Хамитова и Шафиковой.

Несмотря на то, что бюджет митинга был нулевой – никакой сцены, звукоусиливающая аппаратура была на минимальном уровне, не было как в прошлый раз никаких артистов, и несмотря на угроз, подножек со стороны властей, народ пришел на митинг. Видимо, в самом деле, задели за живое!
По завершении митинга полиция хотела задержать организатора митинга, но народ не дал его схватить!

Коли так пойдет, в следующий раз соберут еще больше народа!



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  • 11 | 17.09.2017, 13:27 | Автор: Не зарегистрирован
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Слово Архиерейка вошло в топонимику Уфы очень давно. И, несмотря на то, что находилась эта слобода вблизи от центра Уфы, почти никто из жителей других частей города толком не знал, что она из себя представляет. А ведь всего-то надо было пройти через выходящие на Тукаевскую улицу ворота парка имени Матросова и прогуляться по Красноармейской улице мимо бывших зданий Духовной консистории и свечного завода. Но ни у кого из гуляющих по тенистым аллеям парка такого желания не возникало, ведь даже в конце прошлого века Архиерейка ассоциировалась с чем-то очень пугающим, старым, даже отсталым. До сих пор она служит символом глупости и неграмотности обитателей
----------------
Роднов, расскажите об этом позоре Уфы.



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  • 12 | 17.09.2017, 14:02 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 17.09.2017, 10:19 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
СПАСИБО Михаил Роднов !!!!
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Я чё-то не понил, Роднов, ты что, никак сам себя хвалишь!



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  • 13 | 17.09.2017, 15:14 | Автор: blunt | На сайте
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Слово Архиерейка вошло в топонимику Уфы очень давно. И, несмотря на то, что находилась эта слобода вблизи от центра Уфы, почти никто из жителей других частей города толком не знал, что она из себя представляет. А ведь всего-то надо было пройти через выходящие на Тукаевскую улицу ворота парка имени Матросова и прогуляться по Красноармейской улице мимо бывших зданий Духовной консистории и свечного завода. Но ни у кого из гуляющих по тенистым аллеям парка такого желания не возникало, ведь даже в конце прошлого века Архиерейка ассоциировалась с чем-то очень пугающим, старым, даже отсталым.
В наше время житель Архирейки является синонимом глупого, малограмотного существа.
-------------------
Г. Роднов расскажите об этом позоре Уфы и о наиболее одиозных его обитателях.



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  • 14 | 17.09.2017, 15:24 | Автор: Не зарегистрирован
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Слово Архиерейка вошло в топонимику Уфы очень давно. И, несмотря на то, что находилась эта слобода вблизи от центра Уфы, почти никто из жителей других частей города толком не знал, что она из себя представляет. А ведь всего-то надо было пройти через выходящие на Тукаевскую улицу ворота парка имени Матросова и прогуляться по Красноармейской улице мимо бывших зданий Духовной консистории и свечного завода. Но ни у кого из гуляющих по тенистым аллеям парка такого желания не возникало, ведь даже в конце прошлого века Архиерейка ассоциировалась с чем-то очень пугающим, старым, даже отсталым. И с почти легендарными архиерейскими хулиганами.


Многие помнят, что ещё лет двадцать назад по весне Уфа покрывалась невесомым белым покрывалом цветущих яблонь. Яблонь уже не вернуть, но есть дерево, которое раньше тоже широко было представлено в нашем городе, но по трудности разведения - его нельзя пересаживать - ныне почти исчезло. Более того, это дерево напрямую связано с основанием города Уфы, ведь основанную в 1574 году стрельцами крепость башкиры прозвали Имен-кала - Дубовая крепость - должно быть дуб являлся основным деревом на территории будущей Уфы. И есть на южном склоне над Белой живописнейшее место, где пока стоят реликтовые дубы, что попали на снимки всех фотолетописцев нашего города. Место, которое до сего дня называют Дубками или Дубнячками.
Вообще-то коренным уфимцам эта часть Уфы больше известна как Архиерейка. Полтора века назад Руф Игнатьев писал, что Архиерейская слобода существовала уже в XVIII веке под именем Волновой и Волнушки. Сегодня топоним этот сохранился лишь в названии одной улицы - Волновой, а лет 100 назад была ещё и Волновая Средняя и Волновая Нижняя. В 1746 году «слободка Волнушка сгорела от нечаянного случая вся, а было всего 20 дворов», - писала Уфимская провинциальная канцелярия оренбургскому губернатору Ивану Ивановичу Неплюеву.



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  • 15 | 17.09.2017, 15:30 | Автор: Не зарегистрирован
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10 | 17.09.2017, 15:14 | Автор: blunt | На сайте
Публикации: 18 | Комментарии: 17617 | Рейтинг: +3297,7

Слово Архиерейка вошло в топонимику Уфы очень давно. И, несмотря на то, что находилась эта слобода вблизи от центра Уфы, почти никто из жителей других частей города толком не знал, что она из себя представляет. А ведь всего-то надо было пройти через выходящие на Тукаевскую улицу ворота парка имени Матросова и прогуляться по Красноармейской улице мимо бывших зданий Духовной консистории и свечного завода. Но ни у кого из гуляющих по тенистым аллеям парка такого желания не возникало, ведь даже в конце прошлого века Архиерейка ассоциировалась с чем-то очень пугающим, старым, даже отсталым.
В наше время житель Архирейки является синонимом глупого, малограмотного существа.
-------------------
Г. Роднов расскажите об этом позоре Уфы и о наиболее одиозных его обитателях.
---------------
Сам М.В. Нестеров писал пейзажи Архирейки.



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  • 16 | 17.09.2017, 15:36 | Автор: Не зарегистрирован
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Г. Роднов расскажите об этом позоре Уфы и о наиболее одиозных его обитателях.
==================

Из Википедии:"... Инорс... наиболее дорогой , элитный район Уфы... "уфимская Рублевка".... в р-не ДОКа живут представители городской интеллигенции: актеры , писатели , известные спортсмены... озеро Теплое известно своими удивительными и необычными свойствами... у регулярно купающихся в нем обычно развивается паранойя , истерия , мания величия... известны случаи появления ветвистых рогов у наиболее рьяных фанатов местной рыбалки и купания..."



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  • 17 | 17.09.2017, 15:38 | Автор: Не зарегистрирован
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Историк Роднов и ситуация вокруг шажере башкир подтолкнули меня к поиску своих далеких предков, ибо глубже 1904 года о "вольно-переселенцах" в Уфимскую губернию ничего толком, подтвержденного документами не знал.
Заинтересовал в составлении родословной московского родственника- профессора-физика.
Тот, получив доступ в гос.архив древних актов, используя советы сотрудников фондов,отсекая побочные ветки и продираясь сквозь переписи царской России, церковные книги и ответы областных архивов, через полтора года кропотливой работы составил нечто подобное генеалогическому древу.
Первое упоминание о нашем далеком предке в книгах "стрелецкой избы" Москвы датировано 1642 годом.
И хвала Богам - в обоих родах по мужским линиям не было крепостных рабов. Стрельцы-староверы, казаки, крестьяне-однодворцы-все зарабатывали на жизнь своим трудом- ратным, сельскохозяйственным или ремесленным.



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  • 18 | 17.09.2017, 15:47 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 11075 | Рейтинг: -1568,9
Блинт Вам хотят путеводитель загнать а Вы о Архирейке. Что к рынку не приспособился?



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  • 19 | 17.09.2017, 15:54 | Автор: Не зарегистрирован
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Перестаньте издеваться над Блунтом, дайте ему после вчерашнего очухаться.
Чать тоже человек, хоть и дурак.



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  • 20 | 17.09.2017, 16:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Крепостных продавали, как скот - и это до 1861 года, когда уже Европа и Её граждане были свободны лет 500."

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Рабство в США было отменено с принятием Тринадцатой поправки к Конституции США в декабре 1865 года. Такштааа...



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