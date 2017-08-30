Исторические картинки. Уршак. За Камышлами

Сейчас трасса из Уфы на юг (Р-240) огибает Искино и по мосту через Уршак вылетает в Булгаково, за которым большая развязка. А в старину переправа была в Камышлах.Нет, такого сооружения не выстроили. В 1879 году по новому камышлинскому мосту проехал путешественник, чей очерк перепечатал журнал «Бельские просторы» в 2009 году № 11. Фрагментик:«В седьмом часу подъехали к станции, едва было не сломав себе шеи недалеко от станции. В версте не больше недоезжая станции Камышлов протекает поперёк дороги река Уршак в плоских и болотистых берегах. Через неё недавно выстроен мост, высоко поднятый над полотном дороги, для того, чтобы его не заливало весной; но плотина ещё не сделана, а устроены подмостки, всё равно как на паром въезжать, но очень крутой на высоте не менее трёх сажен и без перил. Не зная и не чуя опасности, мы не вылезали из тарантаса и взобрались на мост как на печку. Но при спуске чуть было не попали в реку, вследствие неловкого подёргиванья возжами татарина-ямщика, а только благодаря присутствию духа ехавшего со мною служителя успевшего ударить по коням, когда уж тарантас одним колесом висел над рекою, лошади выхватили и – мы спаслись; иначе и убились бы и утонули. Несмотря на то, что мы ехали большим Оренб. трактом, станционные помещения неудобны и это тем чувствительнее для проезжающих, что ночевать больше негде. Постоялых дворов нет, а чувашские избы бедностью и неряшеством превосходят всякое описание. Ночевать в Камышлах отсоветовал смотритель».В Камышлах стояла ямщицкая станция. Здесь меняли лошадей, можно было переночевать, отбиваясь от клопов персидским порошком. Карта начала XIX века показывает, где была переправа через Уршак (Алмантаева – это Камышлы).Через болотистую пойму Уршака старый тракт шёл из Атаевки дорогой на совр. посёлок Камышлинского мелькомбината (Мельничное). Южнее группы небольших озёр (выше по течению Уршака) в сторону совр. улиц Цыганской и Лесной в Камышлах и переправлялись через речку.Уршак являлся административной границей двух волостей Уфимского уезда. Из Осоргинской мы попадаем в Булгаковскую, ранее Воскресенскую волость. А тракт сворачивал на юг вдоль Уршака, по совр. улице Саитова дорога шла в столицу – знаменитое Булгаково.С дорогой была связана окрестная жизнь. Иван Прокофьевич Сосфенов, первый редактор первой уфимской газеты, называвшейся «Оренбургские губернские ведомости», в 3 часа дня 1 марта 1846 года выехал из Уфы в Стерлитамак:«Путь мне предлежал по Оренбургскому тракту. Первая станция его (22 вер.) более ровная, лишь на 11 версте к Камышлам подымаешься несколько на изволок, а к концу её едешь по покатости до самого Уршака, – реки весьма рыбной, имеющей вкус несколько неприятный ... – Переехав Уршак, я остановился в наёмном почтовом доме Г. Гординского, весьма опрятно содержимом. –Фасадный небольшой его посёлок, расположенный на правом берегу того же Уршака, напоминает о заботливости об нём хозяина; напротив, на другой же стороне большой дороги – деревня Камышлы, населённая, большею частию, Чувашами, построена без соблюдения всякой правильности; дома жителей или ветхи, или малы; пустые гуменники их служат явным признаком их бедного состояния; редко, редко где мелькает одинокая на них копешка хлеба. На первой половине второй станции, направленной на юго-восток от Уфы, проехал я чрез деревню Гг. Угличининых; за нею, в правой руке, близ дороги расположена по Уршаку же деревня Г. Булгакова, изобильная хлебом, а с ним видно и довольство крестьян; дома их построения более правильного» (весь текст на моём сайте, книжка «У истоков уфимской прессы»).И.П. Сосфенов в 1846 году свидетельствует, что через почтовую дорогу лежали напротив друг друга два поселения – справа (если ехать из Уфы) фасадная (то есть выстроенная в линию) Гординовка, слева Камышлы, а далее сразу деревня Угличининых.За Камышлами вдоль дороги раскинулось целых четыре деревни, главной из которых была последняя – Нижняя Угличинина. Карта около 1910 года:Сейчас в Камышлах есть улицы Гординовка и Петровская, остатки этих небольших селений.А происхождение их связано с одной когда-то очень известной в Уфе дворянской фамилией, чьи владения лежали к востоку, югу и западу от города.Процветание дворянской семьи Угличининых началось в конце 1780-х годов, когда Степан Васильевич Угличинин стал служить секретарём экспедиции (управления по современному) «по части винной и соляной». В то время была государственная монополия на эти продукты.Земли между Булгаковым и Камышлами оказались в руках Угличининых. Центром поместья стало сельцо Николаевка, Никольское или Нижне-Угличинино.И когда дочь Михаила Степановича Угличинина Наташа вышла замуж за чиновника Иосифа Александровича Гординского, любящий родитель подарил в качестве приданого северную часть имения. Правда, небольшую, всего 65 гектарчиков.Уже в 1840-е годы чета Гординских возводит деревню. Свидетельство И.П. Сосфенова о наёмном почтовом доме Гординского подтверждает, что деньги приходилось зарабатывать.Гординские строят первый мотель на трассе, где дальнобойщики могли передохнуть, пока их кони заправляются… овсом и сеном.Деревня именовалась Лидино или Гординовка. В 1861 году здесь стояло всего 6 дворов (46 жителей) и рядом была небольшая усадьба с крепостной прислугой (10 человек, 4 муж., 6 жен.).Маленький барский особняк, наверняка, стоял окнами на Уршак, предположим в районе совр. домов №№ 10 и 8 по улице Гординовка.Имение принадлежало супруге, Наталье Михайловне Гординской. Земля до 1862 года находилась в споре с чувашами соседних Камышлов, кроме них часть угодий была «во владении наследников Г. Угличинина (отца моего)» по духовному завещанию.Когда в 1862 году крестьян отпускали на волю, указали некоторые сведения о барской усадьбе. Один крестьянин должен был перенести баню, клеть и загородку «от владельческой усадьбы», второй – загородку «от помещичьего дому». А выгон располагался «между почтовою дорогою и границею усадьбы помещицы Завьяловой» (то есть улицей Петровской в совр. Камышлах). Усадьба Гординских стояла рядом с деревней. Крестьяне перешли на выкуп в 1869 году за 2400 рублей.Оформлением документов занимался муж, коллежский, затем статский советник Иосиф Александрович Гординский. Семья жила в Уфе, в имение, видимо, наезжали летними месяцами. Но 8 марта 1870 года хозяйка умирает, поместье переходит по завещанию к детям, опекуном становится вдовец. Городской дом во 2-й части Уфы был завещан дочери, девице Марье, часть имущества несовершеннолетнему сыну Леониду Иосифовичу Гординскому.Сестра Мария Иосифовна Гординская скончалась в молодом возрасте 19 марта 1872 года. Как и матушка была похоронена на кладбище женского Благовещенского монастыря в Уфе (ныне застроено по улице Сочинской).Сын и его семья владели землёй до конца 1890-х годов. Сначала продали усадьбу, затем оставшиеся 25,5 десятин.Леонид (иногда Леонтий) Осипович Гординский, скорее всего, здесь постоянно не проживал. Некогда было ездить на брега Уршака. Он окончил Казанский университет (юрист). Ещё будучи студентом, в 1872 году поступил на службу к самому Уфимскому губернатору С.П. Ушакову (который заложил парк возле дома правительства).В 1885 году Леонид женится на Марье Сергеевне Протопоповой, дочери помещика, которая наследовала земли на берегу речки Кармасан. М.С. Гординская юридически и являлась последней хозяйкой имения.Сам же Леонид Осипович Гординский сделал блестящую карьеру, в 1904 году – действительный статский советник. Служил до 1911 года в высшем аппарате Министерства юстиции.А на соседней улице Камышлов Петровской лежала деревня Петровка с ещё более удивительной судьбой.Станислав Юлианович Жуковский, «В старом доме», 1912 год (Саратовский государственный художественный музей имени А.Н. Радищева):Границы этого участка земли не были чётко определены и к 1862 году находились в совместном владении вышеупомянутой Н.М. Гординской, штабс-капитана Дмитрия Угличинина, вдовы ротмистра Софьи Топорниной и дочери умершего ротмистра Петра Угличинина Серафимы.В Уфе на улице Коммунистической стоит, так называемый, дом старых большевиков, возведённый из кирпичей бывшей на этом месте Успенской церкви. До сих пор сохранилась полукруглая площадка перед въездом в храм, её большевистское начальство приказало не трогать, чтоб автомобили было где парковать.Но до эпохи комиссаров в пыльных шлемах ещё далеко. У нас праздник!22 октября 1854 года в Успенской церкви Уфы состоялось пышное венчание. Подъезжали экипажи, красивые молодые люди с пышными букетами осенних цветов весело шутили с девушками. Смех, молодость, шампанское!30-летний правитель канцелярии высшего должного лица огромного региона – Оренбургского (в Уфе) гражданского губернатора коллежский ассесор Василий Васильевич Завьялов первым браком женился на 17-летней дочери умершего штаб-ротмистра Петра Угличинина Серафиме Петровне.Деревушечка Петровка, названная по имени помещика, батюшки Серафимы, было приданым невесты.Конец октября по старому стилю. В нашей благословенной Уфимской губернии уже начало зимы. Но обычно морозов сильных не бывает и, предположим, по первому санному пути, экипажи с молодожёнами, гостями и поручителями (свидетелями по современному) с бубенцами неслись по тракту на юг, в Петровку. Гуляли на свадьбе обычно несколько дней.Здесь уже накрывали столы, охлаждались напитки, дворовые девушки с хлебом–солью встречали на крыльце новожёнов, с любопытством рассматривая гостей, оказавшихся в Петровке / Камышлах.Было на кого посмотреть. Среди поручителей новобрачных видим ротмистра А. Топорнина, надворного советника Николая Листовского.И с интересом вглядывались в сельскую жизнь Петровки и Камышлов два внешне похожих молодых человека, явно братья, сказал бы любой, и не ошибся. Поручителями при заключении брака юной петровской хозяйки пригласили служивших тогда в Уфе коллежских секретарей Петра и Дмитрия Самариных.Это были братья знаменитого славянофила Юрия Фёдоровича Самарина (1819–1876) общественный деятель Николай Фёдорович (1829–1892) и писатель Дмитрий Фёдорович (1827–1901) Самарины.О них любитель истории Камышлов найдёт много материалов в интернете, не станем повторяться. Недалеко отсюда аксаковские места, Петровке / Камышлам тоже есть чем гордиться.В Камышлы пришла большая литература. В уютной деревянной усадьбе, которую наверняка поставили ближе к Уршаку, подальше от шумного тракта, допоздна горели свечи и юная жена уговаривала мужа отдохнуть от литературных трудов.Новый обитатель Петровки был человеком по характеру усердным, книгочей, ужасно работоспособным. В интернете Читатель найдёт много знаменитых людей с такими инициалами.Наш же Василий Васильевич Завьялов родился в 1824 году, происходил из обер-офицерских детей Вятской губернии, окончил в 1841 году первую Казанскую гимназию, а в 1845 году и Казанский университет со степенью кандидата. Это был первый житель Камышлов с учёной степенью!«По распределению» сразу из вуза В.В. Завьялов был принят учителем логики и русской словесности Оренбургской (в Уфе) мужской гимназии, что до сих пор стоит на улице Валиди (корпус медуниверситета).Кроме преподавания, Василий Васильевич в 1846–1853 годах секретарь педагогического совета гимназии, с 1847 по 1853 год – библиотекарь. И страстно увлечён наукой.Награждён премией в 175 рублей за отличное усердие к службе «и посторонние труды» в 1848 году (в 1850 году получил ещё 45 рублей), а в 1849 году «за составление сборника местных слов» Академия наук изъявила ему искреннюю признательность.В 1850–1851 годы В.В. Завьялов старший учитель истории в гимназии. Титулярный советник (1850), коллежский ассесор (1852).Можно даже не сомневаться, что Василий Васильевич бывал в Петровке и соседних Камышлах. Дело в том, что научные интересы В.В. Завьялова были своеобразными. Его интересовал… Афганистан!Да, да, петровский барин был востоковед. И, вдобавок, библиограф. В краеведческом мире В.В. Завьялова называют первым уральским библиографом. Составлял списки литературы.Дело это глубоко научное, на крайне занудливое. Он автор немалого числа весьма обширных статей и ряда книжек, например: «Исторический обзор путешествий в Бухарию».Ну как после этого не верить, что В.В. Завьялов не ходил по улицам Камышлов, приставая к местным чувашам со всякими научными вопросами.Авторитет барина из Петровки / Камышлов был настолько высок, что новый Оренбургский (в Уфе) гражданский губернатор Я.В. Ханыков, сам востоковед, кстати, назначает В.В. Завьялова редактором неофициальной части единственной местной газеты – «Оренбургских губернских ведомостей»!В.В. Завьялов руководил газетой в 1854–1855 и 1856–1858 годах, благополучно загубив нашу прессу. Читатель, видимо, приходил в ужас, видя из номера в номер рассказы про… Кабул! В уфимской газете.Об этом можно узнать из книжки «У истоков уфимской прессы» на моём сайте. Короче, Завьялова с прессы сняли, он служил правителем канцелярии гражданского губернатора, что соответствует современной должности руководителя администрации главы Башкортостана.На момент отмены крепостного права в Петровке, которая получила второе имя Завьяловка, стояли две усадьбы – С.П. Завьяловой (12 душ дворовых) и Софьи Топорниной (13 чел.). Возможно, родственники имели рядом жильё.Когда в 1862 году договаривались с крепостными, Серафима Петровна Завьялова проживала в городе Сызрань. Мужиков отпустили на волю в 1865 году, за 220,5 десятин они обязывались полвека выплачивать 5880 рублей.Серафима Петровна прожила долгую жизнь, даже в 1895 году ей принадлежали три участка земли, на одном из которых стояла крупная усадьба площадью в 4 гектара.В начале XX века поместье унаследовал Василий Васильевич Завьялов, видимо, сын. В 1903 году он служил воспитателем Уфимской мужской гимназии и одновременно преподавателем естествоведения в реальном училище. В последнем он и проживал. Земля в 1907 году ещё числилась за ним, но уже без построек. Затем всё было продано.Но связь камышлинской Петровки с литературой на этом не закончилась. 15 января 1858 года в той же Успенской церкви Уфы 24-летняя Александра Васильевна Завьялова, скорее всего, младшая сестра востоковеда, вышла замуж за католика 25-летнего Константина Фердинандовича по фамилии Комар. В декабре 1860 года у четы родился сын, также наречённый Константином, восприемником пригласили В.В. Завьялова.Именно Александра Васильевна Комар вела переговоры с крестьянами Петровки о воле. А муж-католик тоже имел пристрастие к бумагомаранию.Константин Фердинандович Комар служил в полиции и в 1880 году опубликовал две статистические работы. Одна называлась: «Описание Воскресенской волости Уфимского уезда». Это было первое научное обследование окрестностей Булгаково.В советскую эпоху разраставшиеся Камышлы уже до войны поглотили две соседние деревушечки, что показывает карта 1946 года, вместе со всей их былой славой.