Народ и Родина - одного корня

Что касается меня, я - татарин. С первого класса учился в русскоязычной школе, потом были педучилище, служба на Тихоокеанском флоте, где основной язык - русский, государственный. А когда уже учился в Башкирском государственном университете вдруг почувствовал в себе некую ущербность, внутренюю тоску, необходимость выражения своих чувств на языке матери и отца, чьи песни и рассказы звучали и ныне звучат в моей душе, и начал самостоятельно изучать татарский язык и даже писать на нем стихи. Несколько из них были опубликованы в башкирском дубляже республиканской комсомольско - молодежной газеты "Ленинец", и неожиданно получили одобрительный отзыв самого Мустая Карима. Конечно, я был духовно окрылен!
С тех пор стал усиленно читать татарские и башкирские книги и газеты, пополнять свой словарный запас, беседуя с татарами и башкирами, продолжая сочинять стихи и поэмы на татарском языке, которые публиковались в газете "Кызыл Тан" и журнале "Толпар", и ныне набралось таких произведений на довольно объемный сборник...
Детей своих, которые также учились в русскоязычных школах и вузах, я не понукал, но дома мы говорили на родном языке и это было примером для них.
А вот песни я люблю старинные, русские, и, исполняя их на студенческих фестивалях, получал Дипломы и Почетные грамоты.
Какой же отсюда вывод?
Хорошее знание не только родного, но и других языков - это не только духовное богатство человека, но и показатель уровня его культуры и образованности, и в то же время отношения его к своей нации. Вот мое стихтворное обращение к татарскому народу:
Кичер мене, кичер мне, халкым,
кайчак сине саңга сукмадым,
тик карама, халкым, миңә салкын -
сиңа кайтты гөмер сукмагым.
Кошлар да бит, аур юллар үтеп,
тугаена кайта әйләнеп,
ә мин - әдәм,
мине әнкәм сөте
мәңгелеккә сиңа бәйләде.
Әммә телем булды урыс теле,
ул өйрәтте мине җырларга,
чын күңелдән аңа рәхмәт әйтәм,
hәм җыр белән үткән елларга.
Тормышымда, бәлки, уңмасам да,
тумышымнан, халкым, мин үңдым:
нинди генә телдә җырласам да -
җырларымның моңы син булдың!
(Вольный перевод).
Прости меня, мой народ,
порой к тебе я относился без почтения,
но ты меня не принимай прохладно,
и не считай меня пасынком.
Любил я с детства русский язык,
он многому меня научил,
за это благодарен я ему
и низко кланяюсь прожитым годам.
Возможно, путь мой был не так удачен,
но рад, что я татариным рожден,
и на каком бы языке не пел я -
моей музой ты был, мой народ.
И вот на девятом десяке лет мне думается, что нет отдельной проблемы: татаро- башкиро - русской. Она единая и, к сожалению, как пасынок общества, или старый архив, заброшенный под крышу сарая, только вот разобраться все некогда и некому...
Мы живем в Великой многонациональной России, и в Башкирии почти 45 процентов жителей - русские, и, говорят, что каждaя третья семья - интернациональная. И для меня национальный вопрос не в том, кто от кого рожден, хотя покойный Народный поэт Башкирии татарин Ангам Атнабаев как - то философски пошутил:
Татармы син, башкортмы син -
анда түгел мәсәлә,
татардан да, башкортотан да
урыс тыуа - вәт бәлә!
(Вольный перевод).
Татарин ты или башкир -
не в том проблема,
и от татарина и от башкира
родится русский -
вот беда!.
Эти горькие строки, по признанию самого поэта, родились на фоне того, что наши дети и внуки в городах, да и в райцентрах, забывают или совсем не знают родного языка.
А мой земляк и старший друг Александр Филиппов, русский по рождению, тоже Народный поэт Башкортостана и тоже ныне покойный, оставил нам такие заветные слова:
Я душой острей год от года
чую истины той естество:
если нет языка у народа,
то и Родины нет у него.
И еще пример. Однажды я оказался свидетелем интервью Мустая Карима. Заезжий стoличный "шелкопер" задал аксакалу Советской литературы и культуры такой вопрос:
- Мустафа Сафич, Вы башкир или татарин? - и получил словесную оплеуху:
- Я - Мустай Карим! И не задавайте..."бестолковых вопросов"... (простите, что я отредактировал тираду нашего Великого мастера Слова).
И для меня национальный вопрос - это прежде всего вопрос равноправного и равновесного развития культуры, языка, обычаев и традиций каждой нации, каждого народа, велик он или мал по численности, ибо вкус халвы, как говорится, не зависит от его веса.
Так же национальный вопрос не может быть предметом или объектом и субъектом кадровой политики. Дело не в национальности чиновника, а в том, насколько он профессионален, насколько велика его ответственность перед людьми, перед обществом. И главная задача власти - это повышение благосостояния народа. И истина в том, что конкретный человек живет сегодня, а не завтра. И жить он должен, объязан достойно, благополучно, обеспеченно и успешно тоже сегодня, а не завтра!
К сожалению, не в пример советской власти, ныне зачастую во власть попадают "кадры", совершенно не подготовленные, - по "кумовству" или как "национальный кадр".
Впрочем, подобное случалось и в прежние времена. Как известно, я четверть века работал собственным корреспондентом Гостелерадио СССР и позже России (программа "Время", радиостанция "Маяк" и Международная радиокомпания "Голос России"), дважды избирался членом Совета (правления) Союза журналистов СССР и Международной конфедерации журналистских союзов, а также Народным депутатом Верховного Совета Башкирии 12- го созыва, выборы в который были, на мой взгляд, самыми чистыми и честными в истории нашей республики.
В те давние времена по воле случая или "кумовства" у руководства Башкирского телевидения и радио оказался бывший "номенклатурный" работник одного из ведоств. И начал он свою деятельность с того, что стал "ревизировать", кто какой национальности в телецентре. "Замахнулся" он и на меня, не тайком, а на собрании коллектива: почему, мол, Башкирию в Москве представляет татарин? Я не стал привлекать его к суду (горбатого могила исправит), а в "верхах" ему пояснили: "А потому, что Мадриль Гафуров занимается делом, а не склоками, как ты...".
И все же он неоднократно пытался, что хорошо известно ветеранам Башкирского телевидения, как говорится, "совать палку в колеса", не выделяя мне без всяких на то причин во время кинооператоров для подготовки срочных репортажей для программы "Время", не понимая (или с умыслом), что из - за личных амбиций он вредит интересам Башкирии...
К сожалению, и ныне передачи республиканского телевидения и радио носят порой однобокий характер, хотя Башкортостан республика наша многонациональная.
Это не мое только мнение, а многих жителей республики, с которыми мне приходиться, как журналисту, встречаться и беседовать.
Что касается конкретно национальности каждого человека, он сам должен решать: кем ему быть, хотя, конечно, это право отца и матери ребенка. И навязывать национальность, как это наблюдается кое - где в Башкирии, - дико и безнравственно. А если уж хотите: национальность, родной язык и Родина даются, как говорят, от Бога, в которого, впрочем, я лично не верю, и не только потому, что я - коммунист.
Потому для меня национальность - это, повторяю, прежде всего, язык, культура, обычаи и традиции, которые необходимо развивать - и припятствовать развитию которых власти ни в коем случае не должны, не имеют права.
А должны мы думать и заботиться о будущем наших детей и внуков, и никак не заниматься, как некоторые лже - историки и лже -ученые, измерением головы и лба индивидума, выявляя его "исключительность". Мы это уже проходили в годы гитлеровского фашистского мракобесия, а чем это кончилось - хорошо известно всему миру. Хотя кое -кто за "бугром", да и в России, пытается возвеличить себя.
Что такое махровый национализм?
Это попытки взвеличить один народ над другими, то есть "оборотная сторона медали" - фашизма и нацизма, что и стало основой планетарной трагедии, то есть, Второй мировой войны в середине ХХ века. В ней, как известно, наша многонациональная Советская Родина потеряла около 28 миллмионов соотечественников - наших дедов и отцов, бабушек и матерей, братьев и сестер. А также понесла неисчислимые экономические и трудовые ресурсы.
Но в короткое время моя многонациональная Родина - СССР - встала на ноги и восстановила разрушенное войной народное хозяйство. И это благодаря массовому трудовому героизму советских людей, спаянных великой дружбой на основе мудрой ленинской национальной политики. И вот тому подтверждение ...
Лет пять назад, летом, я более месяца путешестовал по Центральной Азии. Мои "путеваые заметки" под заголовком "Моя Родина - СССР" были опубликованы в газетах "Правда" и "За СССР", акредитовоанной при Госдуме РФ, а также в "Коммунисте Башкортостана", надеюсь, что кто - то их читал...
Я прошел и проехал по нескольким бывшим республикам СССР, в том числе - по Казахстану, Киргизии, Узбекистану и Туркмении. И всюду совсем незнакомые люди, узнав, что я из России, а конкретно из Башкирии, подходили ко мне со словами "Салям, брат!", и протягивали, приветствуя по - мусульмански, обе руки.
А некоторые узнавали корреспонедента Гостелерадио СССР, видимо, по моим передачам, приглашали в свои дома, сажали, как самого дорогого гостя на самое почетное место дастархана, и, величая меня аксакалом, хотя бороды я не ношу, лишь голова белая, как снежные вершины Памира и Тянь- Шаня, потчевали национальными явствами...
Беседы были на самые разные темы. Но всюду вспоминали, как в годы Великой Отечественной войны в среднеазиатские республики были эвакуированы жители западных регионов СССР. Здесь они нашли пищу и кров, многие создали интернациональные семьи. Кстати, еще недавно мы гордились, что каждая третья семья в Башкирии - интернациональная...
Слушая моих гостеприимных друзей, я невольно вспоминал пословицу: "Что имеем - не храним, потерявши - плачем ...".
Еще два эпизода.
У подножья Памира пожилой киргиз - пчеловод подарил мне банку горного меда и так говорил: "Горек мед дикой пчелы, но полезен для здоровья. Горька и наш жизнь, после того, как разбрелись наши народы, словно цыганские таборы, по своим закуткам, но живы в душе годы, прожитые в Советском Союзе. А нынешние улусные правители, в погоне за личным благополучием, совсем не заботятся о простых людях".
Так говорил не искушенный в политке "шелкопер", а старец - хранитель народной мудрости...
А молодой казах - нефтяник из Мангышлака, с которым мы ехали в одном вагоне поезда мимо Семипалатинска, где ржавеют огромные тонны бывшей военной техники, изувеченненной во время атомных взрывов, рассказал такую притчу:
...Старый хан, оказавшись на смертном одре, собрал своих многочисленных отпрысков, достал из колчана кучу стрел, и, раздав каждому по стреле, велел их сломать. Сыновья легко справились с заданием. Тогда хан достал из - под кошмы "веник" - связку стрел, и также велел сломать его. Как ни пытались сыновья, веник не поддавался. "Вот вам мой завет, - сказал умирающий хан, - будете вместе - никакой враг вас не одолеет".
Пассажиры, окружившие нас, люди разных национальностей и возрастов, поняв смысл притчи, дружно зааплодировали молодому нефтянику ...
Мадриль Гафуров, кандидат философских наук. Заслуженный работник культуры БАССР
Народ и Родина - одного корня
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