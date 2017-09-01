Народ и Родина - одного корня

Размышления философские, и просто так, по вопросам межнациональной политики Российской Федерации и Республики Башкортостан. Принуждать человека насильно изучать чужой язык противоестественно и дико. Но знать язык края, региона, территории, где ты родился, рос и живешь, конечно, надо, хотя бы в пределах бытового общения.Что касается меня, я - татарин. С первого класса учился в русскоязычной школе, потом были педучилище, служба на Тихоокеанском флоте, где основной язык - русский, государственный. А когда уже учился в Башкирском государственном университете вдруг почувствовал в себе некую ущербность, внутренюю тоску, необходимость выражения своих чувств на языке матери и отца, чьи песни и рассказы звучали и ныне звучат в моей душе, и начал самостоятельно изучать татарский язык и даже писать на нем стихи. Несколько из них были опубликованы в башкирском дубляже республиканской комсомольско - молодежной газеты "Ленинец", и неожиданно получили одобрительный отзыв самого Мустая Карима. Конечно, я был духовно окрылен!С тех пор стал усиленно читать татарские и башкирские книги и газеты, пополнять свой словарный запас, беседуя с татарами и башкирами, продолжая сочинять стихи и поэмы на татарском языке, которые публиковались в газете "Кызыл Тан" и журнале "Толпар", и ныне набралось таких произведений на довольно объемный сборник...Детей своих, которые также учились в русскоязычных школах и вузах, я не понукал, но дома мы говорили на родном языке и это было примером для них.А вот песни я люблю старинные, русские, и, исполняя их на студенческих фестивалях, получал Дипломы и Почетные грамоты.Какой же отсюда вывод?Хорошее знание не только родного, но и других языков - это не только духовное богатство человека, но и показатель уровня его культуры и образованности, и в то же время отношения его к своей нации. Вот мое стихтворное обращение к татарскому народу:Кичер мене, кичер мне, халкым,кайчак сине саңга сукмадым,тик карама, халкым, миңә салкын -сиңа кайтты гөмер сукмагым.Кошлар да бит, аур юллар үтеп,тугаена кайта әйләнеп,ә мин - әдәм,мине әнкәм сөтемәңгелеккә сиңа бәйләде.Әммә телем булды урыс теле,ул өйрәтте мине җырларга,чын күңелдән аңа рәхмәт әйтәм,hәм җыр белән үткән елларга.Тормышымда, бәлки, уңмасам да,тумышымнан, халкым, мин үңдым:нинди генә телдә җырласам да -җырларымның моңы син булдың!(Вольный перевод).Прости меня, мой народ,порой к тебе я относился без почтения,но ты меня не принимай прохладно,и не считай меня пасынком.Любил я с детства русский язык,он многому меня научил,за это благодарен я емуи низко кланяюсь прожитым годам.Возможно, путь мой был не так удачен,но рад, что я татариным рожден,и на каком бы языке не пел я -моей музой ты был, мой народ.И вот на девятом десяке лет мне думается, что нет отдельной проблемы: татаро- башкиро - русской. Она единая и, к сожалению, как пасынок общества, или старый архив, заброшенный под крышу сарая, только вот разобраться все некогда и некому...Мы живем в Великой многонациональной России, и в Башкирии почти 45 процентов жителей - русские, и, говорят, что каждaя третья семья - интернациональная. И для меня национальный вопрос не в том, кто от кого рожден, хотя покойный Народный поэт Башкирии татарин Ангам Атнабаев как - то философски пошутил:Татармы син, башкортмы син -анда түгел мәсәлә,татардан да, башкортотан даурыс тыуа - вәт бәлә!(Вольный перевод).Татарин ты или башкир -не в том проблема,и от татарина и от башкирародится русский -вот беда!.Эти горькие строки, по признанию самого поэта, родились на фоне того, что наши дети и внуки в городах, да и в райцентрах, забывают или совсем не знают родного языка.А мой земляк и старший друг Александр Филиппов, русский по рождению, тоже Народный поэт Башкортостана и тоже ныне покойный, оставил нам такие заветные слова:Я душой острей год от годачую истины той естество:если нет языка у народа,то и Родины нет у него.И еще пример. Однажды я оказался свидетелем интервью Мустая Карима. Заезжий стoличный "шелкопер" задал аксакалу Советской литературы и культуры такой вопрос:- Мустафа Сафич, Вы башкир или татарин? - и получил словесную оплеуху:- Я - Мустай Карим! И не задавайте..."бестолковых вопросов"... (простите, что я отредактировал тираду нашего Великого мастера Слова).И для меня национальный вопрос - это прежде всего вопрос равноправного и равновесного развития культуры, языка, обычаев и традиций каждой нации, каждого народа, велик он или мал по численности, ибо вкус халвы, как говорится, не зависит от его веса.Так же национальный вопрос не может быть предметом или объектом и субъектом кадровой политики. Дело не в национальности чиновника, а в том, насколько он профессионален, насколько велика его ответственность перед людьми, перед обществом. И главная задача власти - это повышение благосостояния народа. И истина в том, что конкретный человек живет сегодня, а не завтра. И жить он должен, объязан достойно, благополучно, обеспеченно и успешно тоже сегодня, а не завтра!К сожалению, не в пример советской власти, ныне зачастую во власть попадают "кадры", совершенно не подготовленные, - по "кумовству" или как "национальный кадр".Впрочем, подобное случалось и в прежние времена. Как известно, я четверть века работал собственным корреспондентом Гостелерадио СССР и позже России (программа "Время", радиостанция "Маяк" и Международная радиокомпания "Голос России"), дважды избирался членом Совета (правления) Союза журналистов СССР и Международной конфедерации журналистских союзов, а также Народным депутатом Верховного Совета Башкирии 12- го созыва, выборы в который были, на мой взгляд, самыми чистыми и честными в истории нашей республики.В те давние времена по воле случая или "кумовства" у руководства Башкирского телевидения и радио оказался бывший "номенклатурный" работник одного из ведоств. И начал он свою деятельность с того, что стал "ревизировать", кто какой национальности в телецентре. "Замахнулся" он и на меня, не тайком, а на собрании коллектива: почему, мол, Башкирию в Москве представляет татарин? Я не стал привлекать его к суду (горбатого могила исправит), а в "верхах" ему пояснили: "А потому, что Мадриль Гафуров занимается делом, а не склоками, как ты...".И все же он неоднократно пытался, что хорошо известно ветеранам Башкирского телевидения, как говорится, "совать палку в колеса", не выделяя мне без всяких на то причин во время кинооператоров для подготовки срочных репортажей для программы "Время", не понимая (или с умыслом), что из - за личных амбиций он вредит интересам Башкирии...К сожалению, и ныне передачи республиканского телевидения и радио носят порой однобокий характер, хотя Башкортостан республика наша многонациональная.Это не мое только мнение, а многих жителей республики, с которыми мне приходиться, как журналисту, встречаться и беседовать.Что касается конкретно национальности каждого человека, он сам должен решать: кем ему быть, хотя, конечно, это право отца и матери ребенка. И навязывать национальность, как это наблюдается кое - где в Башкирии, - дико и безнравственно. А если уж хотите: национальность, родной язык и Родина даются, как говорят, от Бога, в которого, впрочем, я лично не верю, и не только потому, что я - коммунист.Потому для меня национальность - это, повторяю, прежде всего, язык, культура, обычаи и традиции, которые необходимо развивать - и припятствовать развитию которых власти ни в коем случае не должны, не имеют права.А должны мы думать и заботиться о будущем наших детей и внуков, и никак не заниматься, как некоторые лже - историки и лже -ученые, измерением головы и лба индивидума, выявляя его "исключительность". Мы это уже проходили в годы гитлеровского фашистского мракобесия, а чем это кончилось - хорошо известно всему миру. Хотя кое -кто за "бугром", да и в России, пытается возвеличить себя.Что такое махровый национализм?Это попытки взвеличить один народ над другими, то есть "оборотная сторона медали" - фашизма и нацизма, что и стало основой планетарной трагедии, то есть, Второй мировой войны в середине ХХ века. В ней, как известно, наша многонациональная Советская Родина потеряла около 28 миллмионов соотечественников - наших дедов и отцов, бабушек и матерей, братьев и сестер. А также понесла неисчислимые экономические и трудовые ресурсы.Но в короткое время моя многонациональная Родина - СССР - встала на ноги и восстановила разрушенное войной народное хозяйство. И это благодаря массовому трудовому героизму советских людей, спаянных великой дружбой на основе мудрой ленинской национальной политики. И вот тому подтверждение ...Лет пять назад, летом, я более месяца путешестовал по Центральной Азии. Мои "путеваые заметки" под заголовком "Моя Родина - СССР" были опубликованы в газетах "Правда" и "За СССР", акредитовоанной при Госдуме РФ, а также в "Коммунисте Башкортостана", надеюсь, что кто - то их читал...Я прошел и проехал по нескольким бывшим республикам СССР, в том числе - по Казахстану, Киргизии, Узбекистану и Туркмении. И всюду совсем незнакомые люди, узнав, что я из России, а конкретно из Башкирии, подходили ко мне со словами "Салям, брат!", и протягивали, приветствуя по - мусульмански, обе руки.А некоторые узнавали корреспонедента Гостелерадио СССР, видимо, по моим передачам, приглашали в свои дома, сажали, как самого дорогого гостя на самое почетное место дастархана, и, величая меня аксакалом, хотя бороды я не ношу, лишь голова белая, как снежные вершины Памира и Тянь- Шаня, потчевали национальными явствами...Беседы были на самые разные темы. Но всюду вспоминали, как в годы Великой Отечественной войны в среднеазиатские республики были эвакуированы жители западных регионов СССР. Здесь они нашли пищу и кров, многие создали интернациональные семьи. Кстати, еще недавно мы гордились, что каждая третья семья в Башкирии - интернациональная...Слушая моих гостеприимных друзей, я невольно вспоминал пословицу: "Что имеем - не храним, потерявши - плачем ...".Еще два эпизода.У подножья Памира пожилой киргиз - пчеловод подарил мне банку горного меда и так говорил: "Горек мед дикой пчелы, но полезен для здоровья. Горька и наш жизнь, после того, как разбрелись наши народы, словно цыганские таборы, по своим закуткам, но живы в душе годы, прожитые в Советском Союзе. А нынешние улусные правители, в погоне за личным благополучием, совсем не заботятся о простых людях".Так говорил не искушенный в политке "шелкопер", а старец - хранитель народной мудрости...А молодой казах - нефтяник из Мангышлака, с которым мы ехали в одном вагоне поезда мимо Семипалатинска, где ржавеют огромные тонны бывшей военной техники, изувеченненной во время атомных взрывов, рассказал такую притчу:...Старый хан, оказавшись на смертном одре, собрал своих многочисленных отпрысков, достал из колчана кучу стрел, и, раздав каждому по стреле, велел их сломать. Сыновья легко справились с заданием. Тогда хан достал из - под кошмы "веник" - связку стрел, и также велел сломать его. Как ни пытались сыновья, веник не поддавался. "Вот вам мой завет, - сказал умирающий хан, - будете вместе - никакой враг вас не одолеет".Пассажиры, окружившие нас, люди разных национальностей и возрастов, поняв смысл притчи, дружно зааплодировали молодому нефтянику ...