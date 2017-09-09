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Исторические картинки. Возле Булгаково










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Старым трактом едем к Булгаково. Но пока мы в Топорнино – исчезнувшей маленькой деревне на окраине Камышлов. Уже к переписи 1920 года она влилась в состав Петровки.

Исторические картинки. Возле Булгаково


Уважаемый Читатель видит фрагмент уникальной картины, которая хранится в нашем художественном музее имени М.В. Нестерова.

Неизвестный художник Б. Петров, «Портрет детей», 1850 год, село Александровское.

Исторические картинки. Возле Булгаково


Удалось почти точно установить, что здесь изображены дети из семьи Топорниных, владельцев огромного поместья в совр. райцентре Кушнаренково, бывшем Топорнино.

Летом этого года Уфу посетили потомки этого известного дворянского рода, фамильное сходство с портретом было очевидно.

Картина поступила в музей после конфискации чекистами. У детей были выколоты глаза, реставраторы из музея им. М.В. Нестерова привели полотно в порядок.

Стиль живописи типичен для середины XIX века – эпоха Брюллова и Александра Иванова, классицизм. Работа мастера!

В нашем художественном музее хранится настоящее сокровище. В местной литературе по истории живописи в крае обычно начало серьёзного, профессионального искусства относят ко второй половине XIX века.

Но в Уфимской губернии было около тысячи помещичьих усадеб! Комнаты, столовые, кабинеты которых украшались всевозможными изобразительными произведениями и до появления фотографии и технологий качественной репродукции господствовала живопись.

Если в каждой усадьбе хотя бы в трёх комнатах висело по три картины, то речь идёт о тысячах художественных произведений: портретов, натюрмортов, пейзажей и пр., начиная с эпохи Петра Великого!

Уникальная картина в нашем замечательном музее имени М.В. Нестерова – крохотная частичка огромного художественного богатства, исчезнувшего, увы.

Любители старины из Камышлов и Булгаково могут представить как одевались полтора столетия назад и уж, конечно, просто обязаны посетить художественный музей в Уфе.

Ведь судьбы дворянского рода Топорниных оказались связаны с Вашими землями.

Деревня Марьино (Топорнино, Никольское) была, видимо, ранее владением Угличининых. Барская усадьба Топорниных стояла напротив усадьбы Серафимы Петровны Завьяловой.

Сын основателя современного райцентра Кушнаренково – победитель Наполеона подполковник Андрей Степанович Топорнин (1764–1847) с супругой Анной Петровной (умерла в 1862 году) своё огромное поместье поделили между сыновьями.

Один из них, ротмистр Андрей Андреевич Топорнин вышел в отставку и занялся обустройством хозяйства в своей деревне Николаевка (Сычёвка). Рядом с которой к югу от будущего райцентра появилась новая деревня – Софийское поле (Ключ, Андреевка).

Назвал барин новое селение в честь любимой жены – Софьи Михайловны Топорниной. Она, скорее всего, в качестве приданого и получила небольшое поместье на брегах Уршака. Но жила там, в совр. Кушнаренково, где вырастили огромный фруктовый сад в два гектара.

Кушнаренково славится как один из центров садоводства в Башкирии. Корни уходят ко временам Софьи Михайловны.

Снова работа С.Ю. Жуковского «Поэзия старого дворянского дома» (1912 год, Русский музей, Санкт-Петербург). Сколько на полотне картин?

Исторические картинки. Возле Булгаково


Муж не случайно так трепетно заботился об имени супруги. Семья была многодетная: Андрей, Михаил, Сергей, Прасковья, Софья, Любовь, Александра Андреевичи и Андреевны. Всех вырастила заботливая мать.

Полная родословная уфимских Топорниных ещё не восстановлена, но предварительные данные показывают, что из трёх сыновей Андрея Степановича – Николая, Александра и Андрея (только они наследовали здесь поместья) – семейство Андрея Андреевича и Софьи Михайловны Топорниных было самым многодетным. Может на картине из художественного музея имени М.В. Нестерова мы видим деток именно из этой семьи?

Муж, отставной ротмистр Андрей Андреевич Топорнин (около 1815 г. р.) скончался 20 октября 1856 года. «Вдова ротмистрша София Михайлова Топорнина, оставшаяся беременною после смерти своего мужа», 27 марта 1857 года родила дочь Марию, но малышка умерла 6 июня того же года.

Естественно, София Михайловна жила (и рожала) в своём главном поместье возле Топорнино (Кушнаренково). Восприемниками (крёстными) последней девочки были брат мужа Александр Андреевич Топорнин и свекровь, вдова подполковница Анна Петровна Топорнина.

Но и в сельце Никольское на Уршаке Софья Михайловна Топорнина держала усадьбу с 5 душами дворовой прислуги. При выделе крестьянских угодий, им нарезали из участка, «на котором находится господское строение». Помещица лично подписала в феврале 1863 года уставную грамоту, вполне вероятно, она приезжала сюда. Это имение ближе к Уфе, чем другое. На выкуп крестьяне перешли в 1865 году.

Финансовое положение многодетной вдовы оставалось сложным. Ещё в 1865 году Уфимский приказ общественного призрения выставил на торги имение ротмистрши С.М. Топорниной при сельце Никольском (26 душ, 141 десятина) за долг в 2040 рублей 73 коп. В 1870-е годы имение Топорниной при Никольском было продано.

Исчезнувшее сельцо Топорнино тоже внесло свою лепту в литературную и научную традицию нашего края.

Дочь умершего ротмистра Андрея Андреевича Топорнина и Софьи Михайловны 16-летняя Александра Андреевна 17 января 1860 года вышла замуж за 24-летнего титулярного советника Валентина Аполлоновича Новикова (около 1837–1882), известного общественного деятеля и историка. Автора многих трудов, но оставшегося навсегда в науке как создателя уникальной работы «Сборник материалов для истории уфимского дворянства».

На моём сайте есть книга «Дворянская усадьба Уфимского уезда». Там история семьи Новиковых. Сашенька прожила недолгую жизнь. Александра Андреевна Новикова скончалась 14 февраля 1871 года на 28-м году жизни. В интернете ищите сведения о других членах семьи Топорниных.

Если Камышлы поглотило три небольших сельца, то деревня Никольская, Нижне-Угличинино тож, лежавшее в двух верстах от Булгаково, ныне вошло в его состав. Это восточная часть Булгаково по ул. Цюрупы.

Очень старое селение. На карте начала XIX столетия Николаевка рядом с большим селом Алмантаево (Булгаково тож):

Исторические картинки. Возле Булгаково


Вообще дворянские усадьбы часто строились поблизости друг от друга. Нужно же было общаться, ездить в гости, на пикники и рауты. Соседи – дворянские семьи Булгаковых и Угличининых, наверняка, поддерживали отношения. Пешком от одной усадьбы до другой дойти можно было.

В 1861 году на окраине совр. Булгаково возвышалась просто огромная барская усадьба, которую обслуживал целый штат дворовой прислуги – 38 человек (20 муж., 18 жен.). Хозяйством управлял приказчик под наблюдением помещика, проживающего в Уфе.

Сельцом Никольским владел капитан Дмитрий Михайлович Угличинин (не брат ли Софьи Михайловны?) и дети его. Из 22 душ дворовых двое «как проживавшие во дворе и непринявшие надела уволены от услуг». Оставшиеся 20 дворовых служили до 1863 года, то есть это были профессиональные повара, садовники и конюхи.

Из документов видно, что большой барский усадебный комплекс стоял внутри деревни, несколько крестьянских домов переносились из-за близости к нему, а «овраг безымянный, делящий усадьбу на части, составляет живую и непременную, между усадьбою владельца и крестьян, межу». Владелец сам подписал уставную грамоту в январе 1863 года, то есть был в деревне.

Очень важная деталь. Через Нижне-Угличинино пролегал овраг, по которому весенние воды струились в Уршак. На одном его берегу возвышался дворянский особняк с садово-парковым ансамблем, наверняка, с другой – крестьянские подворья.

И сейчас восточную окраину Булгаково прорезает овраг, примерно между 6-м и 8-м домовладениями по ул. Цюрупы. Впрочем улица Школьная упирается в озеро, явную запруду уже в другом овраге. Только местные старожилы вспомнят, где стояла усадьба Угличининых.

Тем временем в 1863 году помещик договорился с крестьянами (63 души) о выкупе за 7560 рублей. За Д.М. Угличининым, затем его наследниками оставались обширные земли при Никольском, большая часть которых около 1874 г. была продана Листовской.

По справочнику за 1873 год коллежский регистратор Константин Дмитриевич Угличинин служил мировым посредником в Бирском уезде, оформлял договора помещиков с бывшими крепостными.

На 1881 год последние угодья из бывшего поместья сохранялись за Константином Дмитриевичем Угличининым, в 1890-е годы Угличинины исчезают из Воскресенской (Булгаковской) волости.

Память о былых господах уходит и даже название деревни стали писать с ошибкой (1895 год):

Исторические картинки. Возле Булгаково


По всей России стучали топоры, плотник разбирали на слом старые дворянские усадьбы. Но не всё так просто. Пришли «новые русские».

Преуспевавшие предприниматели и сумевшие перестроиться на рыночные рельсы дворяне скупали заброшенные старинные усадьбы.

Возле Лидино (Завьяловки) около 500 десятин земли принадлежало Новиковым с усадьбой на 4 гектарах. На окраине Топорнино уфимский купец И.Н. Шамов купил дачку в 20 гектаров с усадьбой в 4 десятины.

Крупный бизнес тоже не остался в стороне. Возле Камышлов 200 десятин земли купил торговый дом В.Г. Стахеева, купцы-миллионщики из Елабуги. Их интересовал… батюшка Уршак!

Старина крутил колёса двух водяных мельниц. Тридцать человек трудились, мололи муку и крупу, которую крестьяне и приказчики Стахеевых свозили со всех окрестностей. Мешки затем отправляли в устье Уршака и грузили на баржи. Жизнь бурлила.

И в советскую эпоху (карта 1946 года ниже) Булгаково разрасталось, прихватив соседнюю деревню Угличи(ни)ну.

Исторические картинки. Возле Булгаково


Столица южного предуфимья – славное Булгаково – до сих пор притягивает инвесторов. Не случайно знаменитые дворянские фамилии Угличининых, Булгаковых, Кугушевых, Ляховых и других облюбовали эти места.

История Булгаково и окрестностей удивительно интересна! Через небольшой перерыв обязательно расскажем о ней.

Михаил Роднов, доктор исторических наук

Приглашаю на сайт «Роднов и его друзья»




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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

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  • Гость
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  • 1 | 01.10.2017, 11:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Картина поступила в музей после конфискации чекистами. У детей были выколоты глаза, реставраторы из музея им. М.В. Нестерова привели полотно в порядок."

-------------------

Какой же ты мелочный, Роднов.

"Наутро после штурма Зимнего дворца: «26-го октября,— докладывали специальные большевистские комиссары Военно-революционному комитету, — мы обратились к А. Н. Бенуа, вместе с которым выработали план действий по ограждению художественных сокровищ."

Был разработан первоначальный план действий по охране сокровищ искусства, ставших собственностью народа. Это касалось всего культурного наследия.

"Выколотые глаза" на картине - это не к чекистам. Скорее, чья-то личная неприязнь.



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  • Наблюдатель
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  • 2 | 01.10.2017, 11:32 | Автор: blunt
    Публикации: 18 | Комментарии: 17735 | Рейтинг: +3303,3
https://youtu.be/3JiTMQ-juKU



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  • Гость
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  • 3 | 01.10.2017, 12:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ай да Роднов, ай да молодец!
В очередной раз приведены яркие примеры, как лень и бесхозяйственность мелкопоместных феодалов приводила Башкирию к деградации и развалу, не закончившихся до сей поры.
Сегодня кажется, что новые элиты, также как и их предки, за исключением князя Вячеслава Кугушева, не предприимчивы, и хотят делать кабинетные карьеры, но не работать.
Видимо, что они, как и родновские герои, не могут развиваться профессионально по целому ряду личностных причин, в т.ч. духовного аристократизма

Против всех, последний негодяй башбундессайта.



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  • 4 | 01.10.2017, 12:40 | Автор: Зулия
    Публикации: 32 | Комментарии: 27232 | Рейтинг: -641,3
Неизвестный художник Б. Петров, «Портрет детей», 1850 год, село Александровское.
Уважаемый Читатель видит фрагмент уникальной картины, которая хранится в нашем художественном музее имени М.В. Нестерова.
--------------------------------
Скорее всего, неизвестный художник Б.Петров был из крепостных. Иначе его имя как художника где-нибудь засветилось бы. В ревизских сказках таких петровых-ивановых-сидоровых числилось просто душами.



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  • Участник
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  • 5 | 01.10.2017, 12:55 | Автор: Зулия
    Публикации: 32 | Комментарии: 27232 | Рейтинг: -641,3
начало серьёзного, профессионального искусства относят ко второй половине XIX века.
---------------------------
Поздновато, очень и очень поздновато.

Современник Ивана-Михаила Нагого:

Джон Уайт (ок. 1540 – ок. 1593) — английский художник и мореплаватель. Один из первых английских колонистов. Выполнил многочисленные акварельные зарисовки местной природы и роанокских индейцев. Рисунки представляют собой ценнейший этнографический материал по доколумбовой культуре Северной Америки

Индейцы в живописи США

Специфической темой живописи США стало изображение местных индейцев. Эмигранты и жители колоний изучали быт индейцев и многое заимствовали у них в первые годы эмиграции. Первые изображения индейцев присутствовали на картинах XVIII века (Густав Гасселиус. «Индеец Делавэр», 1735 г., Бенджамин Уэст, «Портрет полковника Гая Джонсона с индейцем», 1776 г.)

Художник Джордж Кэтлин, путешественник и писатель, дал первые научные изображения и этнографические описания индейцев - смелых, закутанных в покрывала, с нестриженными волосами до земли, с копьями и луками в руках



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  • 6 | 01.10.2017, 13:00 | Автор: Зулия
    Публикации: 32 | Комментарии: 27232 | Рейтинг: -641,3
"крохотная частичка огромного художественного богатства, исчезнувшего, увы."
"Картина поступила в музей после конфискации чекистами. У детей были выколоты глаза"
--------------------------------
В мае 1918 г. Наркомпрос принял решение об образовании Отдела по делам музеев и охраны памятников

Только за 1918-1920 гг. Наркомпрос поставил на учет свыше 550 старинных усадеб, около тысячи частных коллекций, почти 200 тыс. произведений искусства.

Статья № 794.

Декрет Совета Народных Комиссаров.

О Регистрации, приеме на учет и охранении памятников искусства и старины, находящихся во владении частных лиц, обществ и учреждений.

В целях охранения, изучения и возможно более полного ознакомления широких масс населения с сокровищами искусства и старины, находящимися в России, Совет Народных Комиссаров постановляет:

1) Произвести первую государственную регистрацию всех монументальных и вещевых памятников искусства и старины, как в виде целых собраний так и отдельных предметов, в чьем бы обладании они ни находились.

2) Взять на учет находящиеся во владении обществ, учреждений и частных лиц монументальные памятники, собрания предметов искусства и старины, а также отдельные предметы, имеющие большое научное, историческое или художественное значение.

3) Никакое отчуждение или переход из одного частного или общественного владения в иное, а также перемещение, ремонт, поправка или переделка принятых на учет монументальных памятников, собраний и отдельных предметов искусства и старины не могут быть произведены без разрешения Коллегии по делам музеев и охране памятников искусства и старины в Петербурге и Москве.

4) Владельцам взятых на учет предметов или собраний оказывается содействие в деле их охранения и выдаются особые охранные грамоты.

5) Принятые на учет монументальные памятники, собрания и отдельные предметы могут быть принудительно отчуждены или переданы на хранение в ведение государственных органов охраны, если сохранности их будет грозить опасность от небрежного отношения владельцев или вследствие невозможности для владельцев принять необходимые меры охраны, или же в случаях несоблюдения владельцами правил хранения.

6) Все учреждения, в случаях реквизиции или отчуждения монументальных памятников, собраний или отдельных предметов искусства и старины или помещений, в коих таковые находятся, обязаны немедленно сообщать об этом в Комиссию по охране и регистрации памятников искусства и старины.

7) Работы по регистрации и по выяснению памятников, подлежащих учету, возлагаются на Комиссии по охране и регистрации памятников искусства и старины.

8) Владельцы монументальных памятников, собраний или отдельных предметов искусства и старины (частные лица, общества и учреждения) обязаны не позднее месяца со дня опубликования настоящего декрета представить общие сведения о принадлежащих им памятниках искусства и старины, а также списки с полным их перечнем в Комиссию по охране и регистрации в Петербурге и Москве и на местах в Губернские Советы Рабочих и Крестьянских Депутатов, в Отделы Народного Образования; в случаях невозможности по каким-либо причинам представить полные списки, уведомить об этом Комиссии.

9) Признание памятников или собраний подлежащими учету и предусматриваемые пунктом 5‑м их перемещения и отчуждения производятся по постановлению Коллегии по делам музеев и охране памятников искусства и старины при Народном Комиссариате Просвещения в Петербурге и Москве.

10) Комиссии по охране и регистрации памятников искусства и старины предоставляется право немедленно брать на временный учет все монументальные и вещевые памятники, как в виде целых собраний, так и отдельных предметов.

11) Виновные в неисполнении сего декрета подвергаются ответственности по всей строгости революционных законов, вплоть до конфискации всего их имущества и лишения свободы.

12) Памятники, собрания и отдельные предметы, взятые на учет и отчужденные в новое частное или общественное владение без надлежащего разрешения, конфискуются.

13) Действие настоящего декрета не распространяется на предметы искусства, находящиеся у их авторов.

Подписали: Заместитель Народного Комиссара Просвещения Мих. Покровский.
Управляющий Делами Совета Народных Комиссаров Вл. Бонч-Бруевич.
5 октября 1918 года.



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  • 7 | 01.10.2017, 13:01 | Автор: Зулия
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1 | 01.10.2017, 11:14 | Автор: Не зарегистрирован

"Выколотые глаза" на картине - это не к чекистам. Скорее, чья-то личная неприязнь.
------------------------
Обычные вандалы, хулиганы. Их и сегодня хватает.



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  • 8 | 01.10.2017, 13:06 | Автор: Зулия
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Назвал барин новое селение в честь любимой жены – Софьи Михайловны Топорниной.
--------------------------
Чисто русская традиция.
И крестьяне стали называться топорнинскими. Фамилии наподобие Майоровых, Бариновых, Комиссаровых - по имени владельца.
Впрочем, США отличились еще больше - бывшие рабы получали фамилии хозяина. Впрочем некоторые гордились благородными фамилиями вместо прозвищ



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  • 9 | 01.10.2017, 13:10 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1695 | Комментарии: 56109 | Рейтинг: +11998,1
приводила Башкирию к деградации и развалу

Против всех, последний негодяй башбундессайта.
_______________________________

Кого-кого? Поищи-ка на картах до 1918 года Башкирию, трепло!



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  • 10 | 01.10.2017, 13:27 | Автор: Не зарегистрирован
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9 | 01.10.2017, 13:10 | Автор: Кухарка
Публикации: 1695 | Комментарии: 56102 | Рейтинг: +11997,4
приводила Башкирию к деградации и развалу

Против всех, последний негодяй башбундессайта.
_______________________________

Кого-кого? Поищи-ка на картах до 1918 года Башкирию, трепло!
--------------------------------
Кухарка, не показывай свое невежество. Почитай книгу Василия Зефирова: "СОКОЛИНАЯ ОХОТА В БАШКИРИИ". Полтора века назад написана. В том то и дело, что часто в 19 веке часто так и называли: "Башкирия".



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  • 11 | 01.10.2017, 13:32 | Автор: Не зарегистрирован
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Известный лексикограф, этнограф и писатель В.И.Даль был связан с Башкирией административной службой. По сви­детельству очевидцев, после этой поездки Даль свободно гово­рил по-башкирски и по-казахски. По приказанию губернато­ра он сделал подробное описание башкирских земель, указав на их разграбление, творимое беззаконие и лихоимство, кроме того, в 1834г. в «Дерптском ученом журнале» Даль опубли­ковал статью о башкирах. Эта статья сразу была переведена с немецкого языка и без указания авторства напечатана в «Журнале Министерства внутренних дел». В статье Даль подробно анализирует административное деление Башкирии, рассматривает различные гипотезы о происхождении баш­кир. Говоря о башкирских бунтах, он вскрывает их причины, далеко не всегда разделяя официальную точку зрения. Так, восстание 1707г., по его мнению, вспыхнуло как ответная, справедливая реакция на «самовольный образ действий на­значенного в Уфу Сергеева». Даль не побоялся сообщить, что во время восстания «погибло более тридцати тысяч мужчин, больше восьми тысяч женщин и детей были поделены между победителями, 896 деревень были разорены».
Интересны наблюдения Даля об образе жизни башкир, их характере. Подчеркивая воинственность башкир во время сражения, он в то же время отмечает, что в обычной жизни они миролюбивы. «По ВСЕЙ БАШКИРИИ, — пишет Даль, — мо­жно путешествовать столь же безопасно, как по большому Московскому шоссе. Башкиры обходительны и ласковы». Нелишне отметить, что Даль интересовался башкирским фольклором, в частности, на основе эпического оказания о Зая-Туляке и Хыу-Хылу он опубликовал в 1843г. повество­вание «Башкирская русалка».



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  • 12 | 01.10.2017, 13:34 | Автор: Не зарегистрирован
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Кого-кого? Поищи-ка на картах до 1918 года Башкирию, трепло!
----------------------------
Видный деятель науки и просвещения В.М.Флоринский летом 1873г. совершил поездку по Оренбургскому краю и Башкирии с целью сбора этнографического материала о башкирах. Результаты были опубликованы в статье «Баш­кирия и башкиры» («Вестник Европы», 1874г.).



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  • 13 | 01.10.2017, 13:34 | Автор: Зулия
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Назвал барин новое селение в честь любимой жены – Софьи Михайловны Топорниной.
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Переименования города Гянджа как русская традиция
город Ганджа был основан в 659—660 гг.
До 1804 года город был известен как столица Гянджинского ханства,
Присоединение к России. В 1804 году русскими войсками Гянджа была взята штурмом, последний правитель Гянджинского ханства Джавад-хан погиб в бою.
Желая искоренить в крае память о некогда могущественном ханстве, тогдашний главнокомандующий в Грузии генерал Цицианов переименовывает Гянджу в Елисаветполь (в честь жены Александра I — Елизаветы Алексеевны), а саму территорию ханства под названием «Елисаветпольского уезда» присоединяет к Российской империи.

В советское время Гянджу переименовали в Кировабад в честь Сергея Мироновича.

После пресловутой суверенизации Кировабад обрел свое старинное имя. надеюсь, навечно.



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  • 14 | 01.10.2017, 13:36 | Автор: Не зарегистрирован
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Кухарка, многие писатели называли Башкирию именно Башкирией.
В этом плане, прежде всего, следует отметить работы замечательного публи­циста и ученого Н.В.Ремизова — «Очерки из жизни дикой Башкирии. Быль в сказочной стране», «Очерки из жизни ди­кой Башкирии. Переселенческая эпопея»



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  • 15 | 01.10.2017, 13:36 | Автор: Зулия
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9 | 01.10.2017, 13:10 | Автор: Кухарка

Кого-кого? Поищи-ка на картах до 1918 года Башкирию, трепло!
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"Три дня в киргизской степи" А.К. Толстого. Земли по ту сторону Яика считались казахскими. Это для примера.



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  • 16 | 01.10.2017, 13:37 | Автор: Зулия
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01.10.2017, 13:22Егерь
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Ты-то куда лезешь, судейка ху-ев



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  • 17 | 01.10.2017, 13:49 | Автор: Зулия
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колоссальные естественные богатства Нового Света достались Испании, одному из самых реакционных и отсталых государств Европы 17—18 вв. Разлагающаяся испанская монархия видела в хищнической эксплуатации и ограблении американских земель источник своего паразитического существования. Правящие классы метрополии нещадно душили проявления какой-либо экономической самостоятельности колоний.

Развитие промышленности, сельского хозяйства и свободной торговли здесь искусственно задерживалось.

Колонизаторы утверждали в Новом Свете феодальный строй. Основой землепользования были огромные помещичьи латифундии, настолько обширные, что некоторые не имели определенных границ, а в Бразилии намного превышали размеры самой Португалии.

Феодальный гнет в Латинской Америке усугублялся неограниченной властью католической церкви. Аппетиты духовенства, развившего здесь бурную миссионерскую деятельность, были поистине безграничны. Уже в начале 17 в. в Новом Свете было построено семь тысяч церквей и пятьсот различных монастырей, а к 1810 г. церкви принадлежало больше трети всей земли. Сосредоточив в своих руках громадные богатства, церковь стала неопреодолимой силой, препятствовавшей экономическому и общественному прогрессу, распространению культуры, просвещения, политической свободы.



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  • 18 | 01.10.2017, 14:21 | Автор: Егерь
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О росте смертности в Республике Крым

Население полуострова заразилось "синдромом ГДР"

Радость россиян по поводу воссоединения с Крымом была масштабной и искренней. Спустя три года ликование сменяется тревогой из-за резкого ухудшения на полуострове демографической ситуации. Четвертый год крымчане находятся под влиянием нарастающего роста смертности, причина которого пока не стала предметом научного анализа. Подобное случилось с Россией в 1990–2000-х годах, когда вымирание населения тоже долго игнорировалось. Это привело к сверхсмертности, унесшей жизни более 13 млн соотечественников.

Источником представленных ниже данных являются официальные публикации Росстата. За четыре года количество избыточно умерших в Республике Крым (РК) по сравнению с уровнем 2013 года превысило 9,4 тыс. человек. Это те, кто сейчас должны были быть живыми. Для сравнения: военные потери в Донецке, Луганске и на юго-востоке Украины за это время составили около 10 тыс. человек.

Рост смертности имел эпидемический характер по всей территории республики. В городах прирост составил: в Феодосии 13%, Симферополе – 12%, Евпатории – 6%, Ялте – 5%. Гипотеза об отсроченном действии негативных условий пребывания в составе Украины не находит подтверждения. С 2005 по 2013 год смертность в Украине, автономной Республике Крым (АРК) и России непрерывно снижалась.

Медицинские факторы риска (курение, ожирение, повышенный холестерин крови, артериальная гипертензия, злоупотребление алкоголем) не имели отношения к происшедшему. Их эффект накапливается годами и мгновенно не меняется. Тем более что быстрее всех увеличилось число заболеваний не системы кровообращения, а органов пищеварения и дыхания. Летальность от отравлений алкоголем даже снизилась.

Впервые за историю демографии скорость роста женской смертности превысила мужскую. Если в 2014 году на 1000 мужчин 35–59 лет насчитывалось 1256 женщин этого возраста, то в 2015 году их оказалось всего 982, то есть на 28% меньше. Объяснений этому парадоксу в рамках классических медико-демографических концепций нет.

Современная медицина не способна объяснить причину сверхсмертности в Крыму. Аналогичная ситуация в России 1990-х годов привела к открытию негативного влияния на демографию деформированного общественного сознания. Индикаторами в данном процессе служат показатели «моральной статистики»: грабежи, разбои, убийства, разводы, общая преступность. Через психосоматические связи все это ведет к уменьшению неспецифических резервов здоровья и увеличению риска смерти. В религии перечисленные аномии именуются «смертными грехами». В итоге был открыт закон «духовно-демографической детерминации» и возникло новое научное направление «психодемография».

http://www.ng.ru/kartblansh/2017-09-28/3_7083_kartblansh.htm
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  • 19 | 01.10.2017, 14:23 | Автор: Егерь
    Публикации: 3729 | Комментарии: 6516 | Рейтинг: +2754,5
Далее.

Но сознание крымчан в 2014 году приветствовало объединение с Россией. В 2016 году, по данным социологической группы «Крымский мониторинг», 97% севастопольцев и 90% симферопольцев подтвердили позитивную оценку присоединения к России; 89% и 85% ощущали чувство защищенности; у 76% и 65% была уверенность в завтрашнем дне.

Однако в психике кроме осознаваемого сознания существует еще неосознаваемое так называемое подсознание. Социологами оно обычно игнорируется. Хотя известно его огромное влияние на индивидуальное и коллективное поведение. Между сознанием и подсознанием существуют согласие (консонанс) и несогласие (диссонанс). Примером диссонанса служит ситуация в ГДР после воссоединения с ФРГ. Сознание восточных немцев приветствовало слом Берлинской стены, тогда как подсознание наполнялось разочарованием и озлобленностью. В результате развилась фрустрация с ростом преступности, смертности, спадом рождаемости. Что, если в Республике Крым – синдром ГДР?

Мое субъективное заключение подтверждается данными объективного модуля, использующего показатели «моральной статистики». В 2015 году преступность в РК увеличилась на 53%, в Севастополе – на 45%. Тогда как за год до этого она снизилась. Наибольший подъем имели экономические преступления – на 143% (!), в том числе вымогательство – на 70%, кражи – на 32%, грабежи – на 11%, хулиганство – на 29%. Все это – свидетельства обнищания населения и вульгаризации социальных отношений. По свидетельству начальника Севастопольского управления МВД, «у нас растет количество преступлений за счет того, что растет количество безработных. Работы нет, а жить хочется». Две трети совершивших преступление лиц не имели постоянного источника дохода. Рост озлобленности и агрессивности проявился увеличением тяжких и особо тяжких преступлений на 123%, в том числе убийств – на 53%, разбоев – на 48%, тяжелых телесных повреждений – на 25%.

Уменьшилась потребность населения в интеллектуальном общении и культурном развитии. Об этом свидетельствует сокращение посещаемости музеев на 25%, театров – на 33%. Число разводов увеличилось на 200%.

Вал накопившихся психосоциальных проблем привел к снижению рождаемости. Из-за этого скорость депопуляции (вымирания) населения увеличилась в 2,2 раза по сравнению с 2012 годом – от 1,4 до 3,1%.

Налицо опасность гуманитарной катастрофы, угрожающей имиджу присоединения Крыма к России. Причина – «синдром ГДР». Для выхода из кризиса требуется программа неотложных профилактических действий. Что она должна включать, пока не ясно. Ясно лишь то, что классические медицинские технологии для этого не пригодны. Поэтому попытки Верховного совета РК снизить смертность путем коррекции традиционных факторов риска оказались безуспешными. Необходимы инновационные решения. Политикам такая задача не по силам. Нахождение ответа – дело престижа отечественной науки.

Игорь Гундаров

http://www.ng.ru/kartblansh/2017-09-28/3_7083_kartblansh.htm
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  • 20 | 01.10.2017, 15:03 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1695 | Комментарии: 56109 | Рейтинг: +11998,1
Угу... А я путешествовала по Тофаларии... общалась с тофами...

Но ни как не пойму - какие такие дворяне разорили Тофаларию - место, куда можно только самолетом залететь...

Таких местечек, которыми обозначали географическое местоположение - туева хуча. Никакого отношения "Башкирия" 18-19 веков к Уфимской губернии не имеет. Как и к Оренбургской.

И напомню, наци-дрочерам, что СЮку, пытавшегося спалить Уфу не подпустили к городу на 50 км. Это говорит о том, что в 18 веке ближе 50 км от Уфы башкирских поселений не было.



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