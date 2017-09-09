Исторические картинки. Возле Булгаково

Старым трактом едем к Булгаково. Но пока мы в Топорнино – исчезнувшей маленькой деревне на окраине Камышлов. Уже к переписи 1920 года она влилась в состав Петровки.Уважаемый Читатель видит фрагмент уникальной картины, которая хранится в нашем художественном музее имени М.В. Нестерова.Неизвестный художник Б. Петров, «Портрет детей», 1850 год, село Александровское.Удалось почти точно установить, что здесь изображены дети из семьи Топорниных, владельцев огромного поместья в совр. райцентре Кушнаренково, бывшем Топорнино.Летом этого года Уфу посетили потомки этого известного дворянского рода, фамильное сходство с портретом было очевидно.Картина поступила в музей после конфискации чекистами. У детей были выколоты глаза, реставраторы из музея им. М.В. Нестерова привели полотно в порядок.Стиль живописи типичен для середины XIX века – эпоха Брюллова и Александра Иванова, классицизм. Работа мастера!В нашем художественном музее хранится настоящее сокровище. В местной литературе по истории живописи в крае обычно начало серьёзного, профессионального искусства относят ко второй половине XIX века.Но в Уфимской губернии было около тысячи помещичьих усадеб! Комнаты, столовые, кабинеты которых украшались всевозможными изобразительными произведениями и до появления фотографии и технологий качественной репродукции господствовала живопись.Если в каждой усадьбе хотя бы в трёх комнатах висело по три картины, то речь идёт о тысячах художественных произведений: портретов, натюрмортов, пейзажей и пр., начиная с эпохи Петра Великого!Уникальная картина в нашем замечательном музее имени М.В. Нестерова – крохотная частичка огромного художественного богатства, исчезнувшего, увы.Любители старины из Камышлов и Булгаково могут представить как одевались полтора столетия назад и уж, конечно, просто обязаны посетить художественный музей в Уфе.Ведь судьбы дворянского рода Топорниных оказались связаны с Вашими землями.Деревня Марьино (Топорнино, Никольское) была, видимо, ранее владением Угличининых. Барская усадьба Топорниных стояла напротив усадьбы Серафимы Петровны Завьяловой.Сын основателя современного райцентра Кушнаренково – победитель Наполеона подполковник Андрей Степанович Топорнин (1764–1847) с супругой Анной Петровной (умерла в 1862 году) своё огромное поместье поделили между сыновьями.Один из них, ротмистр Андрей Андреевич Топорнин вышел в отставку и занялся обустройством хозяйства в своей деревне Николаевка (Сычёвка). Рядом с которой к югу от будущего райцентра появилась новая деревня – Софийское поле (Ключ, Андреевка).Назвал барин новое селение в честь любимой жены – Софьи Михайловны Топорниной. Она, скорее всего, в качестве приданого и получила небольшое поместье на брегах Уршака. Но жила там, в совр. Кушнаренково, где вырастили огромный фруктовый сад в два гектара.Кушнаренково славится как один из центров садоводства в Башкирии. Корни уходят ко временам Софьи Михайловны.Снова работа С.Ю. Жуковского «Поэзия старого дворянского дома» (1912 год, Русский музей, Санкт-Петербург). Сколько на полотне картин?Муж не случайно так трепетно заботился об имени супруги. Семья была многодетная: Андрей, Михаил, Сергей, Прасковья, Софья, Любовь, Александра Андреевичи и Андреевны. Всех вырастила заботливая мать.Полная родословная уфимских Топорниных ещё не восстановлена, но предварительные данные показывают, что из трёх сыновей Андрея Степановича – Николая, Александра и Андрея (только они наследовали здесь поместья) – семейство Андрея Андреевича и Софьи Михайловны Топорниных было самым многодетным. Может на картине из художественного музея имени М.В. Нестерова мы видим деток именно из этой семьи?Муж, отставной ротмистр Андрей Андреевич Топорнин (около 1815 г. р.) скончался 20 октября 1856 года. «Вдова ротмистрша София Михайлова Топорнина, оставшаяся беременною после смерти своего мужа», 27 марта 1857 года родила дочь Марию, но малышка умерла 6 июня того же года.Естественно, София Михайловна жила (и рожала) в своём главном поместье возле Топорнино (Кушнаренково). Восприемниками (крёстными) последней девочки были брат мужа Александр Андреевич Топорнин и свекровь, вдова подполковница Анна Петровна Топорнина.Но и в сельце Никольское на Уршаке Софья Михайловна Топорнина держала усадьбу с 5 душами дворовой прислуги. При выделе крестьянских угодий, им нарезали из участка, «на котором находится господское строение». Помещица лично подписала в феврале 1863 года уставную грамоту, вполне вероятно, она приезжала сюда. Это имение ближе к Уфе, чем другое. На выкуп крестьяне перешли в 1865 году.Финансовое положение многодетной вдовы оставалось сложным. Ещё в 1865 году Уфимский приказ общественного призрения выставил на торги имение ротмистрши С.М. Топорниной при сельце Никольском (26 душ, 141 десятина) за долг в 2040 рублей 73 коп. В 1870-е годы имение Топорниной при Никольском было продано.Исчезнувшее сельцо Топорнино тоже внесло свою лепту в литературную и научную традицию нашего края.Дочь умершего ротмистра Андрея Андреевича Топорнина и Софьи Михайловны 16-летняя Александра Андреевна 17 января 1860 года вышла замуж за 24-летнего титулярного советника Валентина Аполлоновича Новикова (около 1837–1882), известного общественного деятеля и историка. Автора многих трудов, но оставшегося навсегда в науке как создателя уникальной работы «Сборник материалов для истории уфимского дворянства».На моём сайте есть книга «Дворянская усадьба Уфимского уезда». Там история семьи Новиковых. Сашенька прожила недолгую жизнь. Александра Андреевна Новикова скончалась 14 февраля 1871 года на 28-м году жизни. В интернете ищите сведения о других членах семьи Топорниных.Если Камышлы поглотило три небольших сельца, то деревня Никольская, Нижне-Угличинино тож, лежавшее в двух верстах от Булгаково, ныне вошло в его состав. Это восточная часть Булгаково по ул. Цюрупы.Очень старое селение. На карте начала XIX столетия Николаевка рядом с большим селом Алмантаево (Булгаково тож):Вообще дворянские усадьбы часто строились поблизости друг от друга. Нужно же было общаться, ездить в гости, на пикники и рауты. Соседи – дворянские семьи Булгаковых и Угличининых, наверняка, поддерживали отношения. Пешком от одной усадьбы до другой дойти можно было.В 1861 году на окраине совр. Булгаково возвышалась просто огромная барская усадьба, которую обслуживал целый штат дворовой прислуги – 38 человек (20 муж., 18 жен.). Хозяйством управлял приказчик под наблюдением помещика, проживающего в Уфе.Сельцом Никольским владел капитан Дмитрий Михайлович Угличинин (не брат ли Софьи Михайловны?) и дети его. Из 22 душ дворовых двое «как проживавшие во дворе и непринявшие надела уволены от услуг». Оставшиеся 20 дворовых служили до 1863 года, то есть это были профессиональные повара, садовники и конюхи.Из документов видно, что большой барский усадебный комплекс стоял внутри деревни, несколько крестьянских домов переносились из-за близости к нему, а «овраг безымянный, делящий усадьбу на части, составляет живую и непременную, между усадьбою владельца и крестьян, межу». Владелец сам подписал уставную грамоту в январе 1863 года, то есть был в деревне.Очень важная деталь. Через Нижне-Угличинино пролегал овраг, по которому весенние воды струились в Уршак. На одном его берегу возвышался дворянский особняк с садово-парковым ансамблем, наверняка, с другой – крестьянские подворья.И сейчас восточную окраину Булгаково прорезает овраг, примерно между 6-м и 8-м домовладениями по ул. Цюрупы. Впрочем улица Школьная упирается в озеро, явную запруду уже в другом овраге. Только местные старожилы вспомнят, где стояла усадьба Угличининых.Тем временем в 1863 году помещик договорился с крестьянами (63 души) о выкупе за 7560 рублей. За Д.М. Угличининым, затем его наследниками оставались обширные земли при Никольском, большая часть которых около 1874 г. была продана Листовской.По справочнику за 1873 год коллежский регистратор Константин Дмитриевич Угличинин служил мировым посредником в Бирском уезде, оформлял договора помещиков с бывшими крепостными.На 1881 год последние угодья из бывшего поместья сохранялись за Константином Дмитриевичем Угличининым, в 1890-е годы Угличинины исчезают из Воскресенской (Булгаковской) волости.Память о былых господах уходит и даже название деревни стали писать с ошибкой (1895 год):По всей России стучали топоры, плотник разбирали на слом старые дворянские усадьбы. Но не всё так просто. Пришли «новые русские».Преуспевавшие предприниматели и сумевшие перестроиться на рыночные рельсы дворяне скупали заброшенные старинные усадьбы.Возле Лидино (Завьяловки) около 500 десятин земли принадлежало Новиковым с усадьбой на 4 гектарах. На окраине Топорнино уфимский купец И.Н. Шамов купил дачку в 20 гектаров с усадьбой в 4 десятины.Крупный бизнес тоже не остался в стороне. Возле Камышлов 200 десятин земли купил торговый дом В.Г. Стахеева, купцы-миллионщики из Елабуги. Их интересовал… батюшка Уршак!Старина крутил колёса двух водяных мельниц. Тридцать человек трудились, мололи муку и крупу, которую крестьяне и приказчики Стахеевых свозили со всех окрестностей. Мешки затем отправляли в устье Уршака и грузили на баржи. Жизнь бурлила.И в советскую эпоху (карта 1946 года ниже) Булгаково разрасталось, прихватив соседнюю деревню Угличи(ни)ну.Столица южного предуфимья – славное Булгаково – до сих пор притягивает инвесторов. Не случайно знаменитые дворянские фамилии Угличининых, Булгаковых, Кугушевых, Ляховых и других облюбовали эти места.История Булгаково и окрестностей удивительно интересна! Через небольшой перерыв обязательно расскажем о ней.