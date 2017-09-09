Соратников нет ...

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В последнее время в Татарстане участились случаи поиска башкирских националистов, как пишут в соцсетях – с адекватным мышлением.





Некоторые видят в них соратников в борьбе за сохранение татарского языка, тем более отдельные башкирские националисты уже появляются с плакатом о защите башкирского языка на улицах Казани. Если бы речь шла о защите нерусских языков, в частности башкирского, то башкирские активисты, в первую очередь, должны были бы опереться на татар Башкирии. Однако, как видим, они пытаются на свою сторону привлечь татар Татарстана. И это не удивительно. Башкирские националисты борются не за башкирский язык (в республике никто не препятствует изучение башкирского языка), а за право его навязывания детям татар под видом государственного. Цель простая, как черенок лопаты - сначала обашкирить язык татарских детей (благо близость языков этому способствует), через телепропаганду «объяснять» татарам, что они не татары, а башкиры такого-то племени… на переписи населения записать татар башкирами. А потом самое главное – гнев башкирских националистов: а почему в башкирской деревне (после переписи) обучение ведется на татарском языке? Издается фарман Министерства образования РБ – перевести обучение с татарского на башкирский!



Это не словесные упражнения, а горькая правда. Огромное количество татарских школ были переведены на башкирский язык обучения после переписи населения 2002 года. Достаточно сказать, что на сегодняшний день не осталось ни одной школы с татарским языком обучения! Кое-где еще остались уроки татарского языка. И все. И это в республике, где живет более чем миллионное татарское население! И в такой ситуации в Татарстане находятся люди, которые видят в башкирских националистах аркадашов – соратников.



Некоторые, более продвинутые, рассматривая через лупу ищут признаки аркадашества у тех или иных башкирских националистов. Не мучайтесь – таких нет.



Карим Яушев, Уфа, Башкирия - Башкортостан