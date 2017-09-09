Соратников нет ...

Группа жителей Башкортостана подписала открытое письмо президенту Путину с ...
Администратор
Суть: В 1989-90 годы в СССР начала осуществляться мечта руководителей союзных и ...
Егерь
Преподаватель из Стерлитамака Дара Гольдберг проводит интересный эксперимент: ...
Кухарка
Вступительный экзамен в магистерский Колледж Всех Душ (All Souls College) в ...
Кухарка
Мне пх все эти национальные сопли. Больше интересует, почему видные та ...
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Но есть и хорошие новости: Ну что ж, наконец произошло то, что должно ...
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А за что их собственно осудили? Да только за то что они не башкиры. Вы ...
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— Cуд будет на башкирском языке. Мы будем на этом настаивать, будем по ...
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Для основной массы жителей не башкирского флага, кризис в стране, для ...
Рейтинг: +5 Гунн
Башкирская поэтесса! Не наводите тень на плетень. Ваш стон фальшивый. ...
Рейтинг: +5 Karim Yaushev
В последнее время в Татарстане участились случаи поиска башкирских ...
2.10.2017 2110 224
Старым трактом едем к Булгаково. Но пока мы в Топорнино – исчезнувшей маленькой ...
1.10.2017 891 65
Вчера стремительно и неожиданно в информационную повестку Уфы вернулся ...
30.09.2017 4097 94
Суть: В 1989-90 годы в СССР начала осуществляться мечта руководителей союзных и ...
29.09.2017 1943 79
В последнее время в Татарстане участились случаи поиска башкирских ...
2.10.2017 2110 224
Старым трактом едем к Булгаково. Но пока мы в Топорнино – исчезнувшей маленькой ...
1.10.2017 891 65
Вчера стремительно и неожиданно в информационную повестку Уфы вернулся ...
30.09.2017 4097 94
Суть: В 1989-90 годы в СССР начала осуществляться мечта руководителей союзных и ...
29.09.2017 1943 79
В последнее время в Татарстане участились случаи поиска башкирских ...
2.10.2017 2110 224
Старым трактом едем к Булгаково. Но пока мы в Топорнино – исчезнувшей маленькой ...
1.10.2017 891 65
Вчера стремительно и неожиданно в информационную повестку Уфы вернулся ...
30.09.2017 4097 94
Суть: В 1989-90 годы в СССР начала осуществляться мечта руководителей союзных и ...
29.09.2017 1943 79
Республика на 15-месте. К такому выводу пришел Комитет гражданских инициатив, ...
29.09.2017 2062 33
Конституционный суд отказался рассматривать жалобу на статью Уголовного кодекса ...
29.09.2017 1455 14
Размышления философские, и просто так, по вопросам межнациональной политики ...
28.09.2017 2471 57
Правительство Башкирии и администрация Уфы в сентябре 22 раза отказали местному ...
28.09.2017 1224 16
В Башкирии снова выросли цены на продукты, согласно исследованию Башстата. Так, ...
28.09.2017 1063 12
16 октября Уфимский районный суд рассмотрит иск башкирской активистки Альфии ...
26.09.2017 5104 108
Вчера стремительно и неожиданно в информационную повестку Уфы вернулся ...
30.09.2017 4097 94
Руководитель администрации Башкирии Владимир Нагорный намекнул на то, что ...
26.09.2017 3364 41
Роспотребнадзор Башкирии опубликовал статистику по отравлениям за 2017 год. ...
27.09.2017 3179 24
В г. Уфе состоялась пресс-конференция Регионального отделения партии ...
15.09.2017 49860 14
Всемирный курултай башкир может провести экстренное заседание. Член Всемирного ...
11.09.2017 6699 108
В последнее время очень активно башкирской общественностью обсуждается вопрос ...
9.09.2017 6189 58
Башкирских националистов не волнует родной язык, они хотят развала России. С ...
20.09.2017 5983 49
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