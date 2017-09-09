Соратников нет ...

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В последнее время в Татарстане участились случаи поиска башкирских националистов, как пишут в соцсетях – с адекватным мышлением.


Некоторые видят в них соратников в борьбе за сохранение татарского языка, тем более отдельные башкирские националисты уже появляются с плакатом о защите башкирского языка на улицах Казани. Если бы речь шла о защите нерусских языков, в частности башкирского, то башкирские активисты, в первую очередь, должны были бы опереться на татар Башкирии. Однако, как видим, они пытаются на свою сторону привлечь татар Татарстана. И это не удивительно. Башкирские националисты борются не за башкирский язык (в республике никто не препятствует изучение башкирского языка), а за право его навязывания детям татар под видом государственного. Цель простая, как черенок лопаты - сначала обашкирить язык татарских детей (благо близость языков этому способствует), через телепропаганду «объяснять» татарам, что они не татары, а башкиры такого-то племени… на переписи населения записать татар башкирами. А потом самое главное – гнев башкирских националистов: а почему в башкирской деревне (после переписи) обучение ведется на татарском языке? Издается фарман Министерства образования РБ – перевести обучение с татарского на башкирский!

Это не словесные упражнения, а горькая правда. Огромное количество татарских школ были переведены на башкирский язык обучения после переписи населения 2002 года. Достаточно сказать, что на сегодняшний день не осталось ни одной школы с татарским языком обучения! Кое-где еще остались уроки татарского языка. И все. И это в республике, где живет более чем миллионное татарское население! И в такой ситуации в Татарстане находятся люди, которые видят в башкирских националистах аркадашов – соратников.

Некоторые, более продвинутые, рассматривая через лупу ищут признаки аркадашества у тех или иных башкирских националистов. Не мучайтесь – таких нет.

Карим Яушев, Уфа, Башкирия - Башкортостан



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  • Участник
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  • 1 | 02.10.2017, 03:54 | Автор: Зулия
    Публикации: 32 | Комментарии: 27232 | Рейтинг: -641,3
Почтенному возраст ума не прибавил



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  • 2 | 02.10.2017, 04:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Каримушка опять чешет там где не так уж чешется. Неужели и в правду читаете , что башкиры с татарами свалились из разных планет, не имеют ничего общего между собой.



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  • 3 | 02.10.2017, 09:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хорошая статья
Н О !!!
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛ башкирских националистов, гораздо коварнее чем может показаться. Ведь после обашкиривания татарского населения, "башкир" в республике будет "большинство" (более 50%), и это послужит поводом для башкиризации других народов. Для этого башкирский язык будет провозглашен единственным государственным, весь документооборот, и преподавание в школах им вузах будут вестись на башкирском языке, ну и т.д. и т.п.
Конечная цель- выжить всех не башкир из региона, стать в нем полновластными хозяевами для того чтобы безнаказанно торговать природными ресурсами для личного обогащения.



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  • 4 | 02.10.2017, 09:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
к сожалению, ради мелкой земной выгоды,и отдельные татары беспринципно предают своих матерей, предков и записываются башкирами... Яркий пример Муствй Карим,не зря в народе "славится" как Пустой Карим. Малообразованный бездуховный человечек, не владел подобно большинству "башкирской элиты" основным государственным языком . Как беспринципный морально неустойчивый режимом восхваляется,возвеличивается,увековечивается. Презрение власти к Крупской,Фрунзе, Сталину,Ленину,Мусе Джалилю ... "почет" Нуриеау,Валиди,Юльякшину ,Колчаку ...



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  • 5 | 02.10.2017, 09:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 02.10.2017, 03:54 | Автор: Зулия
Публикации: 32 | Комментарии: 27230 | Рейтинг: -641,5
Почтенному возраст ума не прибавил----------------------------------------------------
----------------- Жаль только, что за собой вы этого не замечаете. А со стороны так ясно видно



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  • 6 | 02.10.2017, 09:54 | Автор: Ирек | На сайте
    Публикации: 115 | Комментарии: 4606 | Рейтинг: -232,3
1 | 02.10.2017, 03:54 | Автор: Зулия
+++++++++++++++++++++++
Зато ты укадемик.

И чего, и в чём пыжиться эта Зулёк?



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  • 7 | 02.10.2017, 10:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 02.10.2017, 04:49 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Неужели и в правду читаете , что башкиры с татарами свалились из разных планет, не имеют ничего общего между собой.
------------------------------------------------------------
-------------------------
Между татарами и башкирами действительно ничего общего нет, кроме языка и обычаев которые башкиры позаимствовали у Татар.

Татары - потомки хуннов, болгар ("булгар"), кыпчаков (куманов,половцев), хазар и других тюркоязычных народов Восточной Европы и Азии, относятся к евразийской расе.

Этногенез же самих башкир не ясен, но большинство ученых относят их к монголоидной расе.



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  • 8 | 02.10.2017, 10:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 02.10.2017, 09:54 | Автор: Ирек | На сайте
Публикации: 115 | Комментарии: 4587 | Рейтинг: -232,3

1 | 02.10.2017, 03:54 | Автор: Зулия
+++++++++++++++++++++++
Зато ты укадемик.

И чего, и в чём пыжиться эта Зулёк?
------------------
А ты в чем пыжишься? Ты кто такое?



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  • 9 | 02.10.2017, 10:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Башкирские националисты борются не за башкирский язык (в республике никто не препятствует изучение башкирского языка), а за право его навязывания детям татар под видом государственного.
------------------------
Чует чмо чье мясо скушал. Недавно сам визжал о присвоении татарскому языку в РБ статуса государственного. Теперь жопой заюлил. Яушев сам чмо не борется за татарский язык, ссыт.



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  • 10 | 02.10.2017, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
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Надо отменять обязательный татарский язык. Пусть учат его те, кому он нужен. Мне не нужен и моим детям не нужен. Пусть татарские националисты его сами изучают и в головы своим детям вдалбливают.



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  • 11 | 02.10.2017, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Можете сколько угодно со своими плакатами в Казани маршировать, но обязаловку с татарским языком все равно отменят. Не нужный язык. А кому нужен пожалуйста за свой счет факультативно.



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  • 12 | 02.10.2017, 10:20 | Автор: Ирек | На сайте
    Публикации: 115 | Комментарии: 4606 | Рейтинг: -232,3
| 02.10.2017, 10:08 | Автор: Не зарегистрирован

А ты в чем пыжишься? Ты кто такое?
++++++++++++++++
Аняням, я ни в чём, и зовут меня Ирек, а для сопливых я Ирек Гаттарович.



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  • 13 | 02.10.2017, 10:23 | Автор: Sharik | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 3698 | Рейтинг: -141,4
В Челябинске 9:25 на вашей последней комментарии стоит время 10:14.
Почему так?



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  • 14 | 02.10.2017, 10:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 02.10.2017, 10:20 | Автор: Ирек | На сайте
Публикации: 115 | Комментарии: 4588 | Рейтинг: -232,3

| 02.10.2017, 10:08 | Автор: Не зарегистрирован

А ты в чем пыжишься? Ты кто такое?
++++++++++++++++
Аняням, я ни в чём, и зовут меня Ирек, а для сопливых я Ирек Гаттарович.
--------------------------
А если ни в чем, то заткнись и слушай. Пусть твои дети выучат татарский язык, а к моим детям с ним не лезь. Он нам совершенно не нужен. А то такой из себя татарина корчащий, а своих детей татарскому не научил. Твоим детям Ирик татарский тоже совершенно не нужен. А моим тем более.



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  • 15 | 02.10.2017, 10:25 | Автор: Sharik | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 3698 | Рейтинг: -141,4
Как надоели эти татарва во главе с яушастым своим никчемным языком на Урале!



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  • 16 | 02.10.2017, 10:29 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1695 | Комментарии: 56109 | Рейтинг: +11998,1
В Челябинске 9:25 на вашей последней комментарии стоит время 10:14.
Почему так?
________________________________
У меня есть предположение:
Сайт, видимо, находится на сервере страны, где осуществляется переход на летнее и зимнее время. В России 5 лет, как отменили эти переходы, а на сайте они происходят ежегодно.
Шарик такой не замечательный человек, что только что это заметил))) Еще бы 4 недели не позамечал - и замечать до конца марта было бы нечего)))



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  • 17 | 02.10.2017, 10:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 02.10.2017, 10:25 | Автор: Sharik | На сайте
Публикации: 0 | Комментарии: 3693 | Рейтинг: -140,7
Как надоели эти татарва во главе с яушастым своим никчемным языком на Урале!
---------------------------------------------------------- Жалко только , что за собой вы этого не замечаете



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  • 18 | 02.10.2017, 10:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Этнократия нацреспублик идёт по неверным стопам украинизаторов.



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  • 19 | 02.10.2017, 10:34 | Автор: Ирек | На сайте
    Публикации: 115 | Комментарии: 4606 | Рейтинг: -232,3
2 | 02.10.2017, 04:49 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Каримушка опять чешет там где не так уж чешется. Неужели и в правду читаете , что башкиры с татарами свалились из разных планет, не имеют ничего общего между собой.
+++++++++++++
А прочтите:

15 | 02.10.2017, 10:25 | Автор: Sharik | На сайте
Публикации: 0 | Комментарии: 3693 | Рейтинг: -140,7
Как надоели эти татарва во главе с яушастым своим никчемным языком на Урале!

Ну ещё и кацанутый подтянется с прочими другими.



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  • 20 | 02.10.2017, 10:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ирик а ты че нямнмякаешь? Нравится нямнямкать? Ты за этим и в Москву переехал? Там эти дела поощряются, а в Янауле за это били.



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