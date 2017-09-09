5 октября - День уголовного розыска. Железное алиби

12 сентября 1984 года пенсионер Сорокин с веником подмышкой, вышел из дома. В Советском союзе какая баня без пива? На колхозном рынке у пивнушки, человек двести, у ресторана Сакмар очередь чуть меньше. Сорокин обошел половину Черниковки, пока не встал в очередь за пивом у магазина №51 на углу улиц Кольцевая и Александра Невского. Простояв битый час, он протягивает металлический бидон к заветному окошечку.Но не тут то было. Парень лезет без очереди и толкает Сорокина в сторону. Старик одной рукой хватается за край окошечка, другой машет бидоном и не дает наглецу хода. От пинка у Сорокина темнеет в глазах, он хватается за живот и отходит в сторону. До бани в тот злополучный день, старик так и не дошел. Отвратительно подлый удар.С разрывом мочевого пузыря его госпитализировали в больницу №8. Слушая прерывающийся голос Сорокина оперуполномоченный уголовного розыска Саша Нагин сочувственно кивает головой. Своего обидчика Сорокин не разглядел, прежде чем ударить, кто-то ему на глаза надвинули шапку. Значит хулиган был не один, делает вывод Нагин. Старик и милиционер молчат. Как говориться никаких зацепок, ищи ветра в поле. «Будь проклята эта жизнь» - словно виноватый, глубоко вздыхает старик. Следователь отдела милиции Орджоникидзевского района Уфы Дина Халикова возбуждает уголовное дело по статье 108 ч.1 УК РФ, причинение тяжкого вреда здоровью.Ох и везло 14 сентября 1984 года оперуполномоченному уголовного розыска Саше Нагину. В дежурной части отдела милиции, много людей и суеты.Между тем, привезли пьяную компании. Драка у пивнушки магазина №51 по улице Кольцевая. Вид у лейтенанта милиции крайне задумчивый. Чем черт не шутит? Попытка не пытка. Оперуполномоченный Нагин вытащил из «обезьянника», самого агрессивного из драчунов Андрея Макарова. Полупьяный «Макар» стал бить себя в грудь и клясться, что никакой сумки из рук женщины он не вырывал, а тот день хорошо помнит, подрался у пивнушки с пенсионером. Сердце заколотилось в груди милиционера, волна радости захлестнула его. Вот это удача.Саша Нагин закинул удочку в мутную воду и вдруг рывок, на другом конце забилась не мелкая рыбешка, а, пожалуй, акула! Сам себе удивляясь, как это он с мнимым грабежом ловко придумал, Нагин подмигнул Макарову: «Ну, ну заливай, дальше..». «Да, что вы мне не верите», - Макаров нагнул голову и показал ссадину на голове. «Он мне бидоном по башке, вот и пришлось успокоить старого дурака. У меня и свидетели есть». Лейтенант милиции вынимает из кармана блокнот и ручку. Записав адреса, он отводит Макарова в кабинет следователю.Лейтенант милиции весело подмигивает коллеги. Происходит что-то чего и в кино не увидишь. Преступник на груди рубаху рвет, доказывая свою вину в тяжком преступление. Голос следователя Дины Халиковой звучит очень живо: «Допросим, допросим, очень и очень подробно». Расследование набирает силу. После Макарова, дают показания его друзья Олег Коровин «Корова» и Роберт Чанышев «Чан». Коровин подписывает протокол допроса, глаза его бегают по сторонам. В действиях следователя, что-то смутило трижды судимого «Корову», тут что-то не так, тут что-то кроется, но предупредить кореша он уже не может. «Макара» везут в прокуратуру Орджоникидзевского района. В кабинете прокурора Макаров слабо улыбается, как могут улыбаться лишь деревянные идолы. Совершенно неожиданно «Макар» обнаружил, что своим железным алиби (никого не грабил, а подрался со стариком) попал в хитро расставленную ловушку опера. Статья 108 ч.1 УК РСФСР, серьезная статья - лишение свободы сроком до восьми лет. В полном отчаянии и дрожащими коленками Макарова тут же взяли под арест. Нагин ненавидел хулиганов. Как можно пнуть в живот старику? Злодей получил свое. Андрея Макарова (ранее не судим) приговорили к четырем годам колонии общего режима. Наверно, успеху милиционера с мнимым грабежом, облизнулся бы и сам Шерлок Холмс. На оперативном совещание, майор милиции Сабирьянов Афраил Мавлютович, он же Алексей Михайлович, он же «Водяной», до этого работал в водной милиции, объявил благодарность оперуполномоченному Александру Нагину. Душа лейтенанта милиции наполняется восторгом и гордостью, как будто он победил весь преступный мир. Тяжкое преступление раскрытое с помощью «железного алиби» вошло в историю криминалистики отдела милиции Орджоникидзевского района милиции Уфы.Александр Евгеньевич Нагин родился 12 апреля 1956 года в городе Орске Оренбургской области. В 1964 году семья переехала в Уфу. Окончил уфимскую школу №47. 1971-1975 год автотранспортный техникум. 1975-1977 год служба в армии, авиация, мыс Шмита Магаданской области. 1977-1982 работает в отделе капитального строительства МВД Башкирии. 1982-1995 год служба в отделе милиции Орджоникидзевского района Уфы, где прошел путь от оперуполномоченного до заместителя начальника уголовного розыска. 1995-2000 год старший оперуполномоченный по особо важным делам 6-го отдела МВД РБ.Подполковник милиции. Награжден медалями и нагрудным знаком «Отличник милиции».