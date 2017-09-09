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5 октября - День уголовного розыска. Железное алиби










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12 сентября 1984 года пенсионер Сорокин с веником подмышкой, вышел из дома. В Советском союзе какая баня без пива? На колхозном рынке у пивнушки, человек двести, у ресторана Сакмар очередь чуть меньше. Сорокин обошел половину Черниковки, пока не встал в очередь за пивом у магазина №51 на углу улиц Кольцевая и Александра Невского. Простояв битый час, он протягивает металлический бидон к заветному окошечку.

5 октября - День уголовного розыска. Железное алиби


Но не тут то было. Парень лезет без очереди и толкает Сорокина в сторону. Старик одной рукой хватается за край окошечка, другой машет бидоном и не дает наглецу хода. От пинка у Сорокина темнеет в глазах, он хватается за живот и отходит в сторону. До бани в тот злополучный день, старик так и не дошел. Отвратительно подлый удар.

С разрывом мочевого пузыря его госпитализировали в больницу №8. Слушая прерывающийся голос Сорокина оперуполномоченный уголовного розыска Саша Нагин сочувственно кивает головой. Своего обидчика Сорокин не разглядел, прежде чем ударить, кто-то ему на глаза надвинули шапку. Значит хулиган был не один, делает вывод Нагин. Старик и милиционер молчат. Как говориться никаких зацепок, ищи ветра в поле. «Будь проклята эта жизнь» - словно виноватый, глубоко вздыхает старик. Следователь отдела милиции Орджоникидзевского района Уфы Дина Халикова возбуждает уголовное дело по статье 108 ч.1 УК РФ, причинение тяжкого вреда здоровью.

Ох и везло 14 сентября 1984 года оперуполномоченному уголовного розыска Саше Нагину. В дежурной части отдела милиции, много людей и суеты.

Между тем, привезли пьяную компании. Драка у пивнушки магазина №51 по улице Кольцевая. Вид у лейтенанта милиции крайне задумчивый. Чем черт не шутит? Попытка не пытка. Оперуполномоченный Нагин вытащил из «обезьянника», самого агрессивного из драчунов Андрея Макарова. Полупьяный «Макар» стал бить себя в грудь и клясться, что никакой сумки из рук женщины он не вырывал, а тот день хорошо помнит, подрался у пивнушки с пенсионером. Сердце заколотилось в груди милиционера, волна радости захлестнула его. Вот это удача.

Саша Нагин закинул удочку в мутную воду и вдруг рывок, на другом конце забилась не мелкая рыбешка, а, пожалуй, акула! Сам себе удивляясь, как это он с мнимым грабежом ловко придумал, Нагин подмигнул Макарову: «Ну, ну заливай, дальше..». «Да, что вы мне не верите», - Макаров нагнул голову и показал ссадину на голове. «Он мне бидоном по башке, вот и пришлось успокоить старого дурака. У меня и свидетели есть». Лейтенант милиции вынимает из кармана блокнот и ручку. Записав адреса, он отводит Макарова в кабинет следователю.

Лейтенант милиции весело подмигивает коллеги. Происходит что-то чего и в кино не увидишь. Преступник на груди рубаху рвет, доказывая свою вину в тяжком преступление. Голос следователя Дины Халиковой звучит очень живо: «Допросим, допросим, очень и очень подробно». Расследование набирает силу. После Макарова, дают показания его друзья Олег Коровин «Корова» и Роберт Чанышев «Чан». Коровин подписывает протокол допроса, глаза его бегают по сторонам. В действиях следователя, что-то смутило трижды судимого «Корову», тут что-то не так, тут что-то кроется, но предупредить кореша он уже не может. «Макара» везут в прокуратуру Орджоникидзевского района. В кабинете прокурора Макаров слабо улыбается, как могут улыбаться лишь деревянные идолы. Совершенно неожиданно «Макар» обнаружил, что своим железным алиби (никого не грабил, а подрался со стариком) попал в хитро расставленную ловушку опера. Статья 108 ч.1 УК РСФСР, серьезная статья - лишение свободы сроком до восьми лет. В полном отчаянии и дрожащими коленками Макарова тут же взяли под арест. Нагин ненавидел хулиганов. Как можно пнуть в живот старику? Злодей получил свое. Андрея Макарова (ранее не судим) приговорили к четырем годам колонии общего режима. Наверно, успеху милиционера с мнимым грабежом, облизнулся бы и сам Шерлок Холмс. На оперативном совещание, майор милиции Сабирьянов Афраил Мавлютович, он же Алексей Михайлович, он же «Водяной», до этого работал в водной милиции, объявил благодарность оперуполномоченному Александру Нагину. Душа лейтенанта милиции наполняется восторгом и гордостью, как будто он победил весь преступный мир. Тяжкое преступление раскрытое с помощью «железного алиби» вошло в историю криминалистики отдела милиции Орджоникидзевского района милиции Уфы.

Александр Евгеньевич Нагин родился 12 апреля 1956 года в городе Орске Оренбургской области. В 1964 году семья переехала в Уфу. Окончил уфимскую школу №47. 1971-1975 год автотранспортный техникум. 1975-1977 год служба в армии, авиация, мыс Шмита Магаданской области. 1977-1982 работает в отделе капитального строительства МВД Башкирии. 1982-1995 год служба в отделе милиции Орджоникидзевского района Уфы, где прошел путь от оперуполномоченного до заместителя начальника уголовного розыска. 1995-2000 год старший оперуполномоченный по особо важным делам 6-го отдела МВД РБ.

Подполковник милиции. Награжден медалями и нагрудным знаком «Отличник милиции».

Ирек Муктасаров




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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

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  • 1 | 05.10.2017, 10:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хня!
А что ж эти славные традиции советских сыщиков не передались преемникам в Сипайловском отделе МВД РБ? Там у инвалида из под окон угнали жигули, подозреваемый вначале дал признательные показания, потом после беседы с участковым, от них отказался, а протокол допроса вместе с подозреваемым исчезли.
Начальника отдела, обещавшего проконтролировать ход расследования вскоре повязали с поличным на взятке, новый, наобещал инвалиду хт, перестал впоследствии даже принимать старика.



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  • Начинающий
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  • 2 | 05.10.2017, 10:58 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 11322 | Рейтинг: -1567,3
В Калининском районе сняли колеса со служебной машины прокурора района прямо под окнами дежурной части -преступление до сих пор не раскрыто. Теперь у Ялалова Иркека украли неустановленные лица миллиард бюджетных денег -преступление до сих пор не раскрыто.



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  • 3 | 05.10.2017, 11:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Странная закономерность: рядовой гражданский человек за свою жизнь может поменять кучу профессий. А вот полицейский (милиционер) покинувший службу (по разным причинам) может работать только охранником, сторожем, в редких случаях вадилой....
Интересно в чем секрет, феномена?! Неужели в фуражке?



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  • 4 | 05.10.2017, 11:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 05.10.2017, 10:38 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

А что ж эти славные традиции советских сыщиков не передались преемникам...

-----------------

Советская милиция не зря называлась народной. Полиция - это несколько иное формирование.



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  • 5 | 05.10.2017, 11:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Классная история, всех с праздником уголовного розыска. Уголовка отлично работала в Черниковке, там чужие не ходят, агентурная работа была на высоте.



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  • 6 | 05.10.2017, 11:27 | Автор: Не зарегистрирован
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Ирек забыл добавить пенсионер Сорокин умер от перетонита через месяц



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  • 7 | 05.10.2017, 11:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Саша нагин славный парень, но перешел в 6 отдел, чем подмочил свою репутацию.



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  • 8 | 05.10.2017, 11:37 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 05.10.2017, 11:27 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Ирек забыл добавить пенсионер Сорокин умер от перетонита через месяц
---------------
Медицина в советское время была не на высоте.



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  • Наблюдатель
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  • 9 | 05.10.2017, 12:05 | Автор: blunt
    Публикации: 18 | Комментарии: 17775 | Рейтинг: +3305,4
В те времена в Уфимской милиции очень плохо было пидарасам. Интересно, как Харе удавалось скрывать свои се.кс.уальные предпочтения?
Кац в те времена еще чистил выгребные ямы в родном а.уле.



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  • 10 | 05.10.2017, 12:38 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 11322 | Рейтинг: -1567,3
Калининский был приличным РОВД при Фаизове Ф М за тем понемногу все скурвились . С Дамиром Исхаковичем подтянулись аульные а ну со лизы. Рауль то же скурвился стал крышевать Галимовских. Хотя на фоне недоносков с Кировского был еще так ничего.



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  • 11 | 05.10.2017, 12:40 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 11322 | Рейтинг: -1567,3
8 ну Ты и сказанул Не на высоте а сейчас что достигла заоблачных вершин? Без бабла да и с деньгами Тебя так залечат что вместе со здоровьем потеряешь и все сбережения.



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  • 12 | 05.10.2017, 12:42 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 11322 | Рейтинг: -1567,3
Я могу перечислить на пальцех одной руки приличных оперов в Калининском которые выше майора так и не поднялись. С наступлением дикого капитализма скурвились все.



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  • 13 | 05.10.2017, 12:44 | Автор: blunt
    Публикации: 18 | Комментарии: 17775 | Рейтинг: +3305,4
Привет, друзья.

Алексея Навального арестовали на 20 суток. За то, что он собирался выступить на согласованном митинге в Нижнем Новгороде. Это происходит уже не в первый раз — Навальный проводит в камере каждый пятый день с тех пор, как объявил о желании выдвигаться в президенты. Но бесконечные незаконные аресты основного конкурента Путина на выборах и атаки на его штаб — это не то, как должна проходить избирательная кампания.

Мы это знаем, вы это знаете, Путин это знает. Самое время сказать об этом вслух. Есть два способа сделать это так, чтобы сработало.

Первый:
7 октября напишите в любой социальной сети, скажите в СМИ или просто по телефону своей бабушке, что лично вы выдвигаете два главных требования:

— я требую политической конкуренции;
— я требую допуска на выборы Навального и любых других кандидатов, способных собрать необходимые 300 000 подписей.

Второй:
7 октября наши штабы по всей стране организуют пикеты, на которых мы открыто и прямо скажем, что Путину пора на заслуженную пенсию, а нам нужны выборы.

Главное мероприятие пройдет в Санкт-Петербурге на Марсовом поле в 18:00. В Москве митинг состоится на Тверской в 14:00. Выходим мирно и в рамках закона. Здесь можно посмотреть обращение Навального, в котором все рассказано подробнее.

Присоединяйтесь к мирным акциям #ЗаНавального по всей стране. Всю информацию об акции в вашем городе можно найти здесь.

Если будем сидеть дома, то сами позволим им украсть не только наши деньги, но и наше будущее.

Ваш,
штаб



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  • 14 | 05.10.2017, 13:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 05.10.2017, 12:44 | Автор: blunt
Публикации: 18 | Комментарии: 17757 | Рейтинг: +3304,6
Привет, друзья.

Алексея Навального арестовали на 20 суток. За то, что он собирался выступить на согласованном митинге в Нижнем Новгороде. Это происходит уже не в первый раз — Навальный проводит в камере каждый пятый день с тех пор, как объявил о желании выдвигаться в президенты. Но бесконечные незаконные аресты основного конкурента Путина на выборах и атаки на его штаб — это не то, как должна проходить избирательная кампания.

****
рукаblunt ну какой это конкурент Путину? На безрыбье и рак рыба?
это проект кремля.



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  • Участник
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  • 15 | 05.10.2017, 13:48 | Автор: Дед
    Публикации: 2 | Комментарии: 4065 | Рейтинг: -675,9
Наверно Макаров после отсидки стал добропорядочным человеком: Дрова колол у пенсионеров, бабушек через улицу провожал.. Во общем перевоспитала наша тюрьма ЧЕЛОВЕКА!!!!
Ты это хотел сказать Ирек?



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  • 16 | 05.10.2017, 13:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
про новального здесь можно писать только хорошие или ничего (((



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  • 17 | 05.10.2017, 13:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 05.10.2017, 10:38 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хня!
А что ж эти славные традиции советских сыщиков не передались преемникам в Сипайловском отделе МВД РБ? Там у инвалида из под окон угнали жигули, подозреваемый вначале дал признательные показания, потом после беседы с участковым, от них отказался, а протокол допроса вместе с подозреваемым исчезли.
Начальника отдела, обещавшего проконтролировать ход расследования вскоре повязали с поличным на взятке, новый, наобещал инвалиду хт, перестал впоследствии даже принимать старика.
_________
Скорее всего, сам участковый полицейский является выгодоприобретателем от кражи. Как правило ранее судимые продолжают находится под вниманием со стороны органов. В Уфе участковые переводят их на доверительные отношения, а отступники закона о полиции зачастую используют их в своекорыстных целях. Не факт, что подозреваемый в краже был в сговоре с участковым. А раз попался то вывести его из-подуголовного преследования при сегоняшнем профессионализме правоохранителей -вопрос простой техники. Подозреваемому предлагают облегчение участи, сотрудничество и явку с повинной. Составленные документы под предлогом явки с повинной уничтожают, подозреваемому дают возможность покинуть город на полгода, имитируют его "кипучий "розыск, давят на потерпевшего заставляя давать десятки ненужных показаний, предоставлять кучу бумажек и их копий, волокитят дело как левой ноге удобно. меняют следаков для 2-10 пустышек и в конце концов дело приостанавливают за "неустановлением" а потом и вовсе забывают-инвалиды ведь долго не живут.
А вся причастные "офицеры" по безрезультатной для общества выслуге поднимаются на новый карьерный уровень и там проявляют чудеса стойкости и мужества в борьбе спреступностью до тех пор пока их деятельностью не займется УСБ или ФСБ, но не прокуратура. Они, судя по печальным результатам контроля правоприменительной практики полиции, иногда кажется, тоже в доле?
О пока наши башкирские правоохранители героически довели Башкирию по уроню криминализации до 5 места в Федерации.
С чем их сегодня и поздравляю!



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  • 18 | 05.10.2017, 13:58 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 11322 | Рейтинг: -1567,3
Иреки все недоразвитые или через одного.



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  • 19 | 05.10.2017, 15:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Отсутствие судимости - не Ваша заслуга, а - наша недоработка"
Ф.Э. Дзержинский

Восстановить памятник железному Феликсу-историческая необходимость.



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  • 20 | 05.10.2017, 16:40 | Автор: blunt
    Публикации: 18 | Комментарии: 17775 | Рейтинг: +3305,4
Чье фото вынесено в начало статьи?
Пенсионера Сорокина, хулигана Макарова следователя Дины Халиковой, или автора заметки?



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