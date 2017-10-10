Исторические картинки. Осень. Булгаково

Фото известного уфимского краеведа Ирины Ивановны Бакке, ей персональный низкий поклон, показывает современный вид Свято-Никольского храма в Булгаково.
А раньше село официально звалось Воскресенское по имени каменного храма в честь Воскресения Христова, выстроенного помещицей Булгаковой в 1851 году. Церковь обслуживала окрестные русские и чувашские деревни. На 1870-е годы в храме служили священник и два причетника с жалованием 150 рублей в год. Для священника в Булгаково был выстроен дом.
От Воскресенского храма в последний путь провожали усопших на местное кладбище. В 1904 году великий князь Николай Михайлович Романов, большой любитель истории, организовал своеобразную перепись кладбищ России. Об этом Читатель может узнать из книжки «Уфимский некрополь» на моём сайте.
Замечательный историк Дмитрий Николаевич Шилов в последние годы опубликовал результаты переписи. Приведем сведения по Булгаково полностью из его книги, хотя они уже выложены в интернете.
Из Петербурга от великого князя письмо с просьбой обследовать кладбища поступило в Уфу местному епископу, а тот разослал требование по всем православным приходам.
И 7 августа 1910 года булгаковский священник о. Александр Кречетов с псаломщиком Дмитрием Васильевым вышли из храма, захватив с собою бумагу и карандаш.
По сведениям хранителя уфимской старины П.В. Егорова, Воскресенский храм возвышался на месте, где ныне здание сельсовета, судя по архитектуре – сооружённое примерно в 1970-е годы. Стоит оно на костях, так как в церковной ограде хоронили почётных прихожан.
Задачей о. Александра в 1910 году стало переписать самых известных из похороненных. Вот что он увидел, вот кто лежал в земле булгаковской:
Погребены в церковной ограде:
1. «Александр Александрович Левашов, священник села Булгакова, родился в 1849 году 1-го ноября, а скончался 1878 года 2-го февраля».
2. «Александра Николаевна Орлова, священническая жена, умершая 13 декабря 1894 года на 65 году от роду».
3. «Анна Степановна Протопопова, помещица, скончалась 9 сентября 1854 года» (о рождении данных нет).
4. «Елизавета Андреевна Булгакова скончалась 1871 года на 96 г. от роду» (дворянка, храмоздательница).
5. Александр Иовович Кугушев, князь, действительный статский советник, скончался 1906 года июня 9 дня на 81 г. от рождения. Надгробия и надписи нет.
6. Николай Александрович Ралль, дворянин, коллежский секретарь, скончался 1901 года июля 17 дня на 48 г. от рождения. Надгробия и надписи нет.
Обратим внимание! Первые записи даны в кавычках. Это подлинные надписи на могильных надгробиях, их священник с псаломщиком аккуратно скопировали, как было высечено на плитах.
Последние два захоронения представляли, скорее всего, просто кресты. Но отец Александр знал, чьи могилы, и по церковным метрическим книгам установил точные сведения о времени погребения.
Анна Степановна Протопопова, урождённая Угличинина, хозяйка деревни Верхне-Угличинино (Грушино).
Здесь же нашла свой последний приют строительница храма – Елизавета Андреевна Булгакова и два местных помещика.
А мы из церкви идём… в школу. Большая, красивая:
Интересно, готовятся ли педагоги Булгаковского лицея к юбилею? Ведь в следующем году исполняется 150 лет народному образованию в славном Булгаково.
В январе 1880 года в «Уфимских губернских ведомостях» выходит статья уже упоминавшегося в наших «Исторических картинках» К.Ф. Комара «Описание Воскресенской волости». Там про экономику и налоги, много всего, нас же интересует народное образование.
В Воскресенской волости тогда действовало 4 училища: в Булгаково, Подлубово, Сихонкино и Киишках. Слово документу:
Народное училище в Булгаково:
«Оно существует с 1868 года. Прежде принадлежало к числу приходских школ, и только с 1876 года перешло в ведение земства. До 1878 г. число учащихся в школе не превышало ежегодно 30 человек, так как училище помещалось в тесной крестьянской избе; в настоящее же время, когда земство выстроило большой дом для школы, число учащихся возросло до 67 человек, в том числе мальчиков 57 и 10 девочек. Из числа обучавшихся [в] 1877 и 1878 году окончило курс с правом на льготу по воинской повинности 9 человек. Дом школы состоит из шести комнат; одна большая, хорошо вентилируемая, назначена для классных занятий, другая служит для склада учебных пособий; три комнаты с кухней для помещения учителя, а равно могут служить спальнею для учеников, приходящих из более или менее отдаленных поселков.
Вокруг школы предполагается в скором времени огородить двор в 700 квадратных сажен, на котором предполагается развести сад и завести огородничество. Булгаковское училище содержится от земства и общество от себя ничего не платит».
То есть местное самоуправление (земство) полностью финансировало школу, Булгаковское сельское общество (община) денег не вносило.
Надеюсь, жители Булгаково не забыли, где стояла первая школа?
Сейчас Булгаково бурно развивается, к югу от Уфы формируется ядро будущего мегаполиса.
Именно здесь, за затапливаемой поймой нескольких речек и аэропортом идеальные условия для перспективной агломерации, которая затмит Дёмский городской район в ближайшие десятилетия.
Предки это чувствовали. Булгаково с испокон веков претендовало на столичный статус.
С 1861 года здесь размещалось волостное правление. Представители от всех деревень съезжались в Булгаково на волостной сход и открытым голосованием избирали волостного старшину.
Рядом с современным сельсоветом была главная сельская площадь. Церковь строили обычно возле неё. На этой же площади располагался комплекс «правительственных» зданий: волостное правление, хлебозапасный магазин (склад, где держали зерно на случай голода) и даже… тюрьма.
В каждой волости имелась своя тюрьма, «холодная», звали её в народе. Обычная небольшая изба без печки, чтоб «зэки» не спалили. Туда волостной судья имел право отправить под арест провинившегося на несколько суток.
Ерунда, скажете, а вот и нет. Зимой провести несколько дней в неотапливаемом помещении даже в тулупе – то ещё удовольствие. Особенно суровым было «тюремное» заключение в разгар полевых работ, тут уж подсудимый предпочитал заплатить штраф.
Так что веками начальство в Булгаково сидело и сидит приблизительно в одном месте. Рядом есть даже Конторский переулок.
Вернёмся в 1880-й год. Волостное правление Булгаковской волости включало старшину, заседателя, писаря с помощником и 12 судей.
Старшина был грамотный и получал жалованья 114 рублей в год. Оклад мелкого чиновника в Уфе, для деревни весьма неплохие деньги.
Заседатель был неграмотным с зарплатой 72 рубля в год. Это был своеобразный заместитель старшины, отвечавший и за судебные, и за полицейские обязанности.
В волостном правлении обязаны были всегда находиться лишь старшина и писарь. А вот писарь – очень важная фигура. И жалованья у булгаковского писаря в 1880 году было аж 366 рублей в год. В ТРИ раза больше, чем у старшины. Правда, из этого оклада писарь нанимал себе помощника, сам ему платил. Если помощник был нужен.
Документация и тогда была внушительная. На моём сайте откройте монографию, вышедшую в 2002 году, найдите параграф про общину. Там подробно рассказывается об организации сельской администрации.
Наконец, Булгаковская волость имела собственный суд. 12 неграмотных судей при участии заседателя вершили суд по правде и справедливости, по народным обычаям. Это признавалось законом. Правда, они разбирали только мелкие гражданские, административные и уголовные дела. Могли «впаять» небольшой штраф, несколько суток ареста в «холодной» или… выпороть. Где-то на главной площади Булгаково или в помещении секли фулиганов, кто к родителям непочтительно относился и т. д.
Сергей Алексеевич Коровин (1858–1908). «В волостном суде (приготовление к наказанию розгами)». 1884 год:
И, самое главное, откуда финансы? Из Уфы в сельсовет, то бишь волостное правление перечисляли – нуль рублей, нуль копеек. Вся сельская администрация существовала на свои деньги.
Для этого в Булгаковской волости на содержание волостного правления крестьян обложили маленьким налогом – по 30 копеек с ревизской души (то есть с каждого мужчины-налогоплательщика).
В Булгаковской волости имелся даже собственный банк – вспомогательная касса. На 1880-й год в ней лежало 917 рублей 10 ¼ копейки, из этой суммы 611 рублей 28 копеек роздали сельчанам под 6% годовых. За кредитом в микрофинансовые организации не обращались.
В общем жизнь была не простая, как, впрочем, и сейчас. Да. Полицейских не было, охрану общественного порядка несли выбираемые из населения сотские и десятские. Обычные крестьяне, типа дружинников. Бесплатно.
Кормились с земли. Трудились, хлебопашествовали.
Уже в марте 1846 года проезжавший через Булгаково редактор первой уфимской газеты Иван Прокофьевич Сосфенов отмечал: «в правой руке, близ дороги расположена по Уршаку же деревня Г. Булгакова, изобильная хлебом, а с ним видно и довольство крестьян; дома их построения более правильного».
Константин Фердинандович Комар в 1880 году добавлял про булгаковских обитателей: «Хотя вообще русские сравнительно зажиточнее, но богатых между ними нет, и таких, которые владеют капиталом около 1000 руб., найдётся не более десяти домохозяев. Главною причиною большей зажиточности русских служит их трудолюбие, выражающееся в эксплуатации соседних земель, находящихся в изобилии у окрестных землевладельцев».
Булгаковские мужики много арендовали земли у окрестных помещиков, так что хозяйство «справного» состояло из разбросанных по округе участков.
Не спросясь, заглянем во двор 56-летнего жителя Булгаково И.Г. Сазонова. К лету 1917 года, когда мы нанесли визит, ему в селе принадлежали два душевых надела (10,45 десятин земли). Десятина казённая = 1,09 гектара.
Когда премьер-министр Столыпин разрешил, задолго до рыжего Чубайса, приватизацию, Сазонов мало того, что оформил свою землицу (тогда говорили: укрепил) в личную собственность чересполосно (то есть разбросанные в полях полосы пашни не стал соединять), он купил у соседей ещё два надела (5,5 десятин одной пашни).
Но где настоящему хозяину на таких клочках развернуться? И наш Сазонов вступает в ряды товарищества по оптовой (и более дешёвой) покупке земли. Тут сколько денежек вложишь, столько получишь. Сазонов приобрёл 15 десятин (14,5 пашни).
Деньги водились. Он происходил из весьма зажиточной семьи. Здравствовал ещё его батюшка, который купил участочек площадью в 83 десятины. Наследство родитель честно поделил между тремя сыновьями.
Но И.Г. Сазонов мечтал о большем и единолично покупает участок в 30 десятин (29,5 пашни) в виде отруба. То есть жильё туда не переносил, хутор не создаёт. Проживал наш справный хозяин в Булгаково.
Летом 1917 гола хозяйство Сазонова включало 38,5 десятин посева (даже кормовые травы сеял, передовик!), 5 рабочих лошадей, 4 коровы, жнейка, молотилка, веялка. Часть своих угодий (16,25 дес. пашни) сдавал в аренду.
Правда, потом пришли большевики. Но мы успели к тому времени покинуть хлебное Булгаково.
И, конечно, важное место в жизни Булгаково занимал тракт. Большая гужевая дорога из Уфы на юг, в Стерлитамак, Оренбург.
«Платона» не придумали и свою часть тракта Булгаковская волость в 1880 году содержала сама. Для этого с каждой души собирали по 31 копейке, нанимали подрядчика и он ремонтировал дорожное полотно. Потом земство стало за свой счёт содержать дороги.
Через Булгаково шли бесконечные обозы, мчались лихие ямщицкие тройки, а затем поехали автомобили.
Первый автомобиль, скорее всего, проехал по улицам Булгаково в 1907 году, когда уфимский предприниматель А.Ф. Чижёв из Уфы прокатился до Богоявленского завода (совр. Красноусольск).
Он же 30 августа 1908 годы с компанией на «Фиате» отправился из Уфы в Оренбург. Слово автомобилисту: «На разстоянии Миловка – Стерлитамак – Оренбург (400 вёр.) бензину сожгли 3 ½ пуда. Такое количество бензина достаточно убедительно говорит об экономичности машины: расходовалось менее пуда бензина на 100 вёрст. Машина 12-сильная; подъёмы, (напр. около д. Булгаково, Толбазов и Уралки) автомобиль брал легко».
Предположительно, «фиат» Чижёва (Комсомольская правда. 2014. 12 ноября).
Жители Булгаково, увы, попали и в число первых жертв ДТП. В мае 1910 года поехали в Уфу сельчане на смирной лошадке… Слово журналисту:
«Наши автомобилисты не считаются с непривычкой деревенских лошадей к шуму машины. Такое игнорирование имеет печальные последствия. Из Булгакова ехало в Уфу семейство Васильева. Мать семейства 52 л., невестка её, молодая женщина в интересном положении и двое детей: грудной и 4 лет. На встречу им мчался автомобиль; перепуганные женщины подали сигнал платком, желая остановить ехавших на автомобиле, но сигнал или не был замечен, а может быть ему не придали значения, и машина с рёвом рожка промчалась мимо; напуганная и взбесившаяся лошадь помчалась, опрокинула тарантас и все бывшие в нём расшиблись. У старухи перелом ключицы, невестка зашибла грудь, дети отделались царапинами. Полиция составила протокол, но легче от этого пострадавшим не будет. Было бы человечнее, если бы автомобилисты, для предотвращения таких катастроф, делали остановки, пропуская мирных жителей, не имеющих средств на автомобили и передвигающихся на лошадях».
Продолжение истории про бурную жизнь в Булгаково через седмицу.
Михаил Роднов, доктор исторических наук
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Исторические картинки. Осень. Булгаково
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