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Гафур Гилязов, к визиту в Уфу чиновника из Москвы: «Прошу о политике не говорить!»










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На днях Уфу посетил член Центральной избирательной комиссии РФ Е. Шевченко. Он провёл ряд встреч с функционерами избиркомов Башкирии и совещание в ЦИК РБ 9 ноября с участием руководителей отделений политических партий.

Гафур Гилязов, к визиту в Уфу чиновника из Москвы: «Прошу о политике не говорить!»


Совещание, посвящённое подготовке и проведению президентских выборов, стало образцом мероприятия партноменклатуры времён КПСС. Почему?

Председатель ЦИК РБ Х. Валеев, открывая совещание заявил, что оно по времени рассчитано на один час и предоставил слово москвичу. Он выступал один час 10 минут, т.е. не оставил времени для нас, приглашённых. Говорил обо всём, что для нас сегодня неактуально: как сложно внести изменения в избирательное законодательство, о примерах оформления документов в ходе выдвижения кандидатов на прошлых выборах, о средствах и имуществе, указываемых кандидатами и т. п. Оказалось, по большому, для него важно было напомнить нам, что в Башкирии на выборах депутатов Госдумы в прошлом году члены одной из партий «оболгали» председателя УИК, заслуженного учителя и необходимо извлечь из этого уроки и не допускать подобное в будущем. Вот оно что! Это было главным в выступлении. Значит, фальсификации сами по себе, а политические партии сами по себе?

Нам позволено было задать несколько вопросов, функционер умело давал развёрнутые ответы и тем самым «съел» ещё и дополнительное время.

Мне удалось получить слово, выйти к трибуне и попытаться заявить, что партия «ЯБЛОКО» будет активно участвовать в президентских выборах и выдвигает кандидатом на пост Президента России Г. Явлинского. «ЯБЛОКО» не поддерживает внешнюю и внутреннюю политику В. Путина, требует прекращения войн в Сирии и Украине… . И тут слышу голос москвича: «Прошу о политике не говорить!». Такие же возгласы были из зала от коммунистов и патриотов, согласных с существующим положением дел в стране. Пришлось перейти к вопросу – «оболгали председателя УИК, заслуженного учителя», т.к. это казалось «ЯБЛОКО» и наших представителей С. Чайченко и Р. Мулюкова, вскрывших массу нарушений (вбросы, «карусели» и т.п.) в Дёмском районе Уфы, попавших на видео. В Башкирии видеоматериалы им не дали, пришлось ехать в Москву и получить их в ЦИК РФ. Материалы в установленном порядке были переданы в следственное управление в Уфе для возбуждения уголовных дел. Прошёл год, ничего не добились: следователи меняются, теряют документы, откровенно волокитят дело. Зато очень быстро было рассмотрено дело по иску «заслуженного учителя» на С. Чайченко за оскорбление чести и достоинства. Суд удовлетворил иск и С. Чайченко оштрафован на 60 тысяч рублей. Вот о чём не сказал гость.

Время вышло. Х. Валеев заключил, что не нужно ворошить старое, с этим уже разобрались, нужно готовиться к предстоящим выборам Президента.
Итак, для кого и для чего было проведено совещание? На мой взгляд:

Во-первых, целью приезда чиновника было консолидировать, насколько возможно, разные политические силы в Башкирии в поддержку кандидатуры В. Путина.

Во-вторых, продолжается «окучивание» и поиск подходов к тем руководителям отделений партий, которые не идут на сговор с властью.
В-третьих, дали понять, что ЦИК РФ, РБ, суды не признают имевшие место нарушения, заслуженные и перезаслуженные учителя Башкирии в составе УИК по – прежнему будут смело «повышать» явку и процент за нужного кандидата.

Власть уже получила реальный результат от совещания. Прямо на совещании один из руководителей отделения партии заявил о поддержке В. Путина на выборах. А сколько таких же подойдёт в ЦИК тихо, без громкого заявления и сдастся власти?

Говоря об институтах власти, действиях должностных лиц, можно констатировать, что в России воссоздана система власти, основанная на коммунистической платформе бывшего СССР. Другими словами – восстановлено советское рабство основной массы людей. Отход от Конституции России 1993 г., принятие нормативных правовых актов, ей противоречащих, сделало людей бесправными. Нищета, безденежье заставляет их быть покорными и полностью зависимыми от власти. Зависимых проще привести к избирательным урнам. Власть пользуется этим и сохраняет такую ситуацию, для неё это выгодно, позволяет и дальше грабить страну кучке олигархов.

Насколько долго такое будет продолжаться? Сложно назвать точное время, но нарыв он не рассасывается, а лопается. Хорошо, если такое произойдёт бескровно. Вот почему «ЯБЛОКО» конструктивная партия, а не радикальная, мы за мирное решение проблемы путём выборов. Какой путь выберет избиратель, зависит только от него, или оставаться в рабстве и жить под дулом автоматов Росгвардии, или иметь собственное достоинство и свободу, данные каждому от рождения, сегодня временно отобранные властью. Другого пути нет.

Руководитель Башкирского регионального отделения партии «ЯБЛОКО» - Гафур Гилязов




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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан, Выборы, Гафур Гилязов, КПРФ, Яблоко, Рустэм Хамитов

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  • 1 | 16.11.2017, 10:00 | Автор: Егерь
    Публикации: 3779 | Комментарии: 6582 | Рейтинг: +2764,8
Уточнение.

Станислав Чайченко был оштрафован на 20000 рублей. И ещё его обязали возместить затраты истицы Мелиховой на 60000 рублей.

Власти наказали Станислава Чайченко потому-что добивался честных выборов и поймал за руки жуликов.



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  • 2 | 16.11.2017, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
... хоть и с грамматикой )(еровато... но цитируя классика - красиво излагает ...
если сам писал, то не такой уж потерянный подпол. ему бы шашек в руки дать, но у Явлинского их нету...
тащ п/п-к, беги из Яблока...хотя ...все военные имеют одну особенность - им нужно по кем-либо быть, потому как сами организовать ни )(ера не могут, а вот тупо следовать "инструкции" "уставу" - это в крови заложено еще с курсанта...так проще , сидишь на опе ровно , звание идет , система тебя защищает...
турк



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  • 3 | 16.11.2017, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
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Из речи Е.Шевченко : "Я знаю, что организаторы выборов в Республике Башкортостан извлекли уроки из прошедших избирательных кампаний и сделали соответствующие выводы. Надеюсь, что ошибки не повторятся».

Ну мы та с Вами знаем о каких "ошибках" говорит г-н Шевченко.
Так на выборах 2012 года, за Путина в Татарстане проголосовало 82,99%. а в Башкирии "всего" 76,31 ! А это две большие разницы... Так что ошибки надо исправлять !



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  • 4 | 16.11.2017, 10:47 | Автор: Не зарегистрирован
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Егерь, если минусишь - обосновывай.. а то мне тупому не понятно за что меня так... за статью я похвалил - а ты минус ставишь? мож минус за то, что шашек у Явлинского нет? так я тут не виноват. мож за "подпола" обиделся или за всех военных - так я армейку лучше тебя знаю...
в довесок тому умному, который пытался меня на шорткроссе поймать - еще раз для бестолковых - нет такого упражнения в ВС. я кнечно давно на пенсии и могло что-либо в НФП измениться... спец перелопатил современное НФП - нет шорткросса . челночный бег есть (он и был раньше) , шорткросса - не было и нет. так что уймись умник... а то, что у вас там в отдельно взятой части придумал какой-то начфиз - это не показатель..
турк



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  • 5 | 16.11.2017, 10:53 | Автор: Namiz
    Публикации: 0 | Комментарии: 290 | Рейтинг: -2,7
Видимо, на телефонные распоряжения, различные инструкции в Кремле уже не надеются. Засланцы пошли по городам и весям с определенной задачей - обеспечить 100% одобрение.

Напрасны и трата времени и денежных средств на эти мероприятия - большинство царствующий режим получит и без этих "агитаторов".

Официальная и прикормленная оппозиция (КПСС, ЛДПР и др.) будет поддерживать режим безусловно. Настоящая оппозиция не сможет объединиться и выступить единым фронтом.

Отсюда вывод: победа В.Путина на предстоящих выборах не подвергается сомнению.



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  • 6 | 16.11.2017, 11:12 | Автор: Егерь
    Публикации: 3779 | Комментарии: 6582 | Рейтинг: +2764,8
Саша Сотник
Вчера в 0:01 ·
В Зимбабве сейчас скидывают Мугабе. Похоже, россияне вкупе с северокорейскими зомбаками остались последними терпилами на планете Земля.



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  • 7 | 16.11.2017, 11:15 | Автор: Егерь
    Публикации: 3779 | Комментарии: 6582 | Рейтинг: +2764,8
Григорий Явлинский
10 ноября в 10:30 ·

Как прекратить войну и достичь мира на Донбассе? По пунктам, что надо сделать:

1. Вывести всех российских «отпускников и ополченцев» и все подразделения российских вооруженных сил из Донбасса. Немедленно прекратить военную, финансовую, дипломатическую и иную поддержку сепаратистских сил и движений, действующих на территории Украины.
2. Всемерно способствовать международным миротворческим силам в части обеспечения безопасности населения Донбасса.
3. Отказаться от политики «ограниченного суверенитета» в отношении Украины. Не препятствовать европейскому выбору Украины.
4. Немедленно прекратить разжигание ненависти к Украине и пропаганду войны в российских государственных СМИ.
5. Провести обмен пленными по принципу «всех на всех» и объявить амнистию.
6. Предложить странам «нормандской четверки» и США форму международной опеки над «территориями Донецкой и Луганской областей с особым порядком местного самоуправления» на основе института международной опеки, предусмотренного главой ХII Устава ООН с применением опыта Дейтонских соглашений 1995 года и соглашений по статусу Саара 1954 года.
7. Заключить специальное многостороннее (Украина, Россия, Германия, Франция, США и ЕС) соглашение о временном статусе «территорий Донецкой и Луганской областей с особым порядком местного самоуправления» под эгидой СБ ООН, в соответствии с которым все властные полномочия на этих территориях передаются международным органам управления, судопроизводство, правоохранительная деятельность, контроль за границей осуществляются представителями стран-участниц соглашения.
8. Осуществить демилитаризацию всего донбасского региона и прилегающих территорий.
9. Разработать и ввести режим «особой экономической зоны» на основе комбинации Соглашения об ассоциации Украины с ЕС и возобновления действия Соглашения о зоне свободной торговли СНГ. Сформировать специальные фонды экономической помощи для восстановления экономики и социальной сферы региона.
10. После признания всеми участниками соглашения того, что созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности и нормальной жизни населения, вся территория Донбасса будет передана под полный контроль Украины.



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  • 8 | 16.11.2017, 11:19 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 16.11.2017, 11:12 | Автор: Егерь | На сайте
Публикации: 3779 | Комментарии: 6581 | Рейтинг: +2764,2
Саша Сотник
Вчера в 0:01 ·
В Зимбабве сейчас скидывают Мугабе. Похоже, россияне вкупе с северокорейскими зомбаками остались последними терпилами на планете Земля.
___________________
Россияне - терпилами, Сотники- дебилами!
Англичане вообще самые терпеливые терпилы в мире - их Лизаветка правит уже 65(!!!) лет, перевыборы не проходила, помирать не собирается (её матушка вообще больше ста лет прожила).
Наверное, Великобритания самая отсталая страна - отсталее Зимбабве.
И чего все миллиардеры туда сбегаются, а не в страну, где в году несколько перевыборных компаний?



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  • 9 | 16.11.2017, 11:25 | Автор: препод
    Публикации: 33 | Комментарии: 5215 | Рейтинг: -147,3
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Если власть поменяется, вы товарищи яблочники зальете Россию реками крови. Товарищ Ленин тоже сначала мягко стелил...Не верю вам.



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  • 10 | 16.11.2017, 11:40 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 9272 | Рейтинг: -1635,9
4 | 16.11.2017, 10:47 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Егерь, если минусишь - обосновывай.. а то мне тупому не понятно за что меня так......
так я армейку лучше тебя знаю...

турк
___________________________________________________
Бледный стоял он, Мальчиш, но гордый, и не сказал он нам Военной Тайны, потому что такое уж у него твердое слово. А когда мы уходили, то опустился он на пол, приложил ухо к тяжелому камню холодного пола, и, ты поверишь ли, о Главный Буржуин, улыбнулся он так, что вздрогнули мы, буржуины, и страшно нам стало, что не услышал ли он, как шагает по тайным ходам наша неминучая погибель?..
— Это не по тайным … это Красная Армия скачет!



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  • 11 | 16.11.2017, 12:11 | Автор: юнг
    Публикации: 298 | Комментарии: 32228 | Рейтинг: +5712,4
====Вот как наш народный лидер пережил крутой косяк:
Трампа давеча увидел- и уж так его и сяк,
На загадочных и старых, на вьетнамских берегах-уж давай и в кулуарах, уж давай и на ногах.
И хватал его за галстук и хотел лобзать в чело, домогался,домогался, не домогся ничего!
Добивался как девицу, только что не брал за грудь, говорил-хотим страницу, говорил, перевернуть.
Взлдядом трепетным огладил, как влюбленный крокодил,
Но, не справился , не сладил, и . как будто . победил.

И любезный миллионам петербургский спецслужбист-чист теперь перед законом и пред Родиною чист.
Мы- крутое государство, не нарвались на скандал. Так и надо домогаться. чтоб никто тебе не дал.
ИБО МЫ--СТОЛПЫ МОРАЛИ У ПЛАНЕТЫ НА ВИДУ, ВСЕХ ОПЯТЬ ПЕРЕИГРАЛИ, КАК В СЕМНАДЦАТОМ ГОДУ!!!! (Д.Б).



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  • # 12 | 16.11.2017, 12:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • 13 | 16.11.2017, 12:32 | Автор: НАРКОЗ
    Публикации: 0 | Комментарии: 313 | Рейтинг: +37,6
9 | 16.11.2017, 11:25 | Автор: препод
Публикации: 33 | Комментарии: 5215 | Рейтинг: -147,3
Если власть поменяется, вы товарищи яблочники зальете Россию реками крови. Товарищ Ленин тоже сначала мягко стелил...Не верю вам.
......................................
Зачем же ограничиваться уподоблением Яблоко к красным, давай уж и к корчневым. Будут они красно-коричневые.
Заодно открой секрет твоего "умозаключения", как это ты додумался приравнять их к Ленину? По каким показателям?



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  • 14 | 16.11.2017, 12:39 | Автор: юнг
    Публикации: 298 | Комментарии: 32228 | Рейтинг: +5712,4
Александр Жуков: Безусловное признание доклада Макларена невозможно
...Мы согласны с тем фактом, что антидопинговая система в России дала существенный сбой
...В то же время мы категорически отрицаем существование государственной системы поддержки использования допинга.
..Безусловное признание доклада Макларена невозможно

============================================================
=============- Какой допинг? Не было никакого допинга!
- Это не мы!
- Это не наша моча!
- Это происки врагов!
- Это были лекарства!
- Пук.... Сорри, малость обкакались… Но говно все равно не наше!

=============дА.А.АА... Особенно умиляет допинг у двух спортсменок -кажется по катерлингу, или . что-то вроде того. Типа-протирают швабрами лёд. Я куею!



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  • 15 | 16.11.2017, 12:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Раз никто не поднял вопрос о графе "против всех", то всё остальное похоже на хоровой речитатив партий:"Они знают, что мы знаем, что они знают, что мы знаем?"



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  • 16 | 16.11.2017, 12:42 | Автор: юнг
    Публикации: 298 | Комментарии: 32228 | Рейтинг: +5712,4
.................пришел по-раньше на тренировку по хоккею, смотрю люди лед чистят, там кто-то на льду валяется. Эти каменные глыбы думал приборы какие-нибудь, может плотность льда измеряют или температуру. думаю, молодцы, готовят площадку для тренировки, стадион все таки!
Потом друг сказал - это они в игру играют. Вот название забыл. После его слов "нужно камень запустить чтобы но выбил другие камни" я его слова перебил и не стал слушать про этот спорт. сейчас вот уснуть не могу - хочу вспомнить навзание и понять что за "спорт".

Керлинг



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  • 17 | 16.11.2017, 12:47 | Автор: blunt
    Публикации: 18 | Комментарии: 18119 | Рейтинг: +3322,3
Как бы на самом деле не лишили нас участия в Олимпиаде.



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  • 18 | 16.11.2017, 12:48 | Автор: blunt
    Публикации: 18 | Комментарии: 18119 | Рейтинг: +3322,3
15 | 16.11.2017, 12:40 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Раз никто не поднял вопрос о графе "против всех", то всё остальное похоже на хоровой речитатив партий:"Они знают, что мы знаем, что они знают, что мы знаем?"
------------
Голосуй за Ксюшу. Будет тебе против всех



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1

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  • 19 | 16.11.2017, 13:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
17 | 16.11.2017, 12:47 | Автор: blunt | На сайте
Публикации: 18 | Комментарии: 18095 | Рейтинг: +3321,2

Как бы на самом деле не лишили нас участия в Олимпиаде.
____________
лишат да и )( с им... меньше бабла уйдет. хотя кнечно бабло серавно куда-нить уйдет , а нам не достанется. но мож хоть как -то моск у электората заработает? да вряд ли, ...еще теснее сплотим наши ряды против происков империалистов , встанем как один за царя нашего батюшку, пошлем всех нах и организуем свои игры .. пригласим дружественные нам страны... примерно так голосят на спортивных сайтах 86%. пытался объяснить. что спорт - это политика и именно из-за прос..нной ВНЕШНЕЙ (как многие щас утверждают -мы за Пу , что у него внешняя п-ка хороша) политики - страна изгой по всем фронтам
турк



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  • 20 | 16.11.2017, 13:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
18 | 16.11.2017, 12:48 | Автор: blunt | На сайте
Публикации: 18 | Комментарии: 18095 | Рейтинг: +3321,2
15 | 16.11.2017, 12:40 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Раз никто не поднял вопрос о графе "против всех", то всё остальное похоже на хоровой речитатив партий:"Они знают, что мы знаем, что они знают, что мы знаем?"
------------
Голосуй за Ксюшу. Будет тебе против всех
_____________________
Голосуй за Беркову и будет тебе счастье!



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