Гафур Гилязов, к визиту в Уфу чиновника из Москвы: «Прошу о политике не говорить!»

На днях Уфу посетил член Центральной избирательной комиссии РФ Е. Шевченко. Он провёл ряд встреч с функционерами избиркомов Башкирии и совещание в ЦИК РБ 9 ноября с участием руководителей отделений политических партий.Совещание, посвящённое подготовке и проведению президентских выборов, стало образцом мероприятия партноменклатуры времён КПСС. Почему?Председатель ЦИК РБ Х. Валеев, открывая совещание заявил, что оно по времени рассчитано на один час и предоставил слово москвичу. Он выступал один час 10 минут, т.е. не оставил времени для нас, приглашённых. Говорил обо всём, что для нас сегодня неактуально: как сложно внести изменения в избирательное законодательство, о примерах оформления документов в ходе выдвижения кандидатов на прошлых выборах, о средствах и имуществе, указываемых кандидатами и т. п. Оказалось, по большому, для него важно было напомнить нам, что в Башкирии на выборах депутатов Госдумы в прошлом году члены одной из партий «оболгали» председателя УИК, заслуженного учителя и необходимо извлечь из этого уроки и не допускать подобное в будущем. Вот оно что! Это было главным в выступлении. Значит, фальсификации сами по себе, а политические партии сами по себе?Нам позволено было задать несколько вопросов, функционер умело давал развёрнутые ответы и тем самым «съел» ещё и дополнительное время.Мне удалось получить слово, выйти к трибуне и попытаться заявить, что партия «ЯБЛОКО» будет активно участвовать в президентских выборах и выдвигает кандидатом на пост Президента России Г. Явлинского. «ЯБЛОКО» не поддерживает внешнюю и внутреннюю политику В. Путина, требует прекращения войн в Сирии и Украине… . И тут слышу голос москвича: «Прошу о политике не говорить!». Такие же возгласы были из зала от коммунистов и патриотов, согласных с существующим положением дел в стране. Пришлось перейти к вопросу – «оболгали председателя УИК, заслуженного учителя», т.к. это казалось «ЯБЛОКО» и наших представителей С. Чайченко и Р. Мулюкова, вскрывших массу нарушений (вбросы, «карусели» и т.п.) в Дёмском районе Уфы, попавших на видео. В Башкирии видеоматериалы им не дали, пришлось ехать в Москву и получить их в ЦИК РФ. Материалы в установленном порядке были переданы в следственное управление в Уфе для возбуждения уголовных дел. Прошёл год, ничего не добились: следователи меняются, теряют документы, откровенно волокитят дело. Зато очень быстро было рассмотрено дело по иску «заслуженного учителя» на С. Чайченко за оскорбление чести и достоинства. Суд удовлетворил иск и С. Чайченко оштрафован на 60 тысяч рублей. Вот о чём не сказал гость.Время вышло. Х. Валеев заключил, что не нужно ворошить старое, с этим уже разобрались, нужно готовиться к предстоящим выборам Президента.Итак, для кого и для чего было проведено совещание? На мой взгляд:Во-первых, целью приезда чиновника было консолидировать, насколько возможно, разные политические силы в Башкирии в поддержку кандидатуры В. Путина.Во-вторых, продолжается «окучивание» и поиск подходов к тем руководителям отделений партий, которые не идут на сговор с властью.В-третьих, дали понять, что ЦИК РФ, РБ, суды не признают имевшие место нарушения, заслуженные и перезаслуженные учителя Башкирии в составе УИК по – прежнему будут смело «повышать» явку и процент за нужного кандидата.Власть уже получила реальный результат от совещания. Прямо на совещании один из руководителей отделения партии заявил о поддержке В. Путина на выборах. А сколько таких же подойдёт в ЦИК тихо, без громкого заявления и сдастся власти?Говоря об институтах власти, действиях должностных лиц, можно констатировать, что в России воссоздана система власти, основанная на коммунистической платформе бывшего СССР. Другими словами – восстановлено советское рабство основной массы людей. Отход от Конституции России 1993 г., принятие нормативных правовых актов, ей противоречащих, сделало людей бесправными. Нищета, безденежье заставляет их быть покорными и полностью зависимыми от власти. Зависимых проще привести к избирательным урнам. Власть пользуется этим и сохраняет такую ситуацию, для неё это выгодно, позволяет и дальше грабить страну кучке олигархов.Насколько долго такое будет продолжаться? Сложно назвать точное время, но нарыв он не рассасывается, а лопается. Хорошо, если такое произойдёт бескровно. Вот почему «ЯБЛОКО» конструктивная партия, а не радикальная, мы за мирное решение проблемы путём выборов. Какой путь выберет избиратель, зависит только от него, или оставаться в рабстве и жить под дулом автоматов Росгвардии, или иметь собственное достоинство и свободу, данные каждому от рождения, сегодня временно отобранные властью. Другого пути нет.