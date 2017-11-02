Преступное бессердечие

Давно отгремела Великая Отечественная война. Ежегодно в День Победы торжественно чествуют немногих живущих среди нас ветеранов войны и, с некоторых пор, и тружеников тыла, вместе ковавших Победу. Казалось бы, общество дает заслуженную оценку их заслугам. Однако, канонады той войны для многих ветеранов как бы слышатся и сегодня. В различных чиновничьих кабинетах, в форме категоричного «нет», «не положено».К сожалению, примеров этому тьма. Живет в Уфе по улице Шмидта вдова участника ВОВ, ветеран труда, инвалид II группы (онкология, сахарный диабет) Гафарова Лена Мухамметовна. Отец Гафаровой погиб в 1944 году на полях Отечественной. Муж служил 8 лет в рядах Советской армии, был награжден медалью «За победу над Германией». И вот теперь их близкий человек по вине бездушных чиновников влачит существование в неблагоустроенной квартире (без горячей воды и ванны). Квартира, общей площадью 37 кв.м. (жилая 23.4) приватизирована с внучкой Гараевой Дианой пополам. С того времени Лена Мухамметовна сражается, чтобы соответствующий закон о ветеранах исполнялся и в ее отношении.Федеральный закон «О ветеранах» гласит, что обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем членов семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий, членов семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий, нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 1 января 2005 года, которое осуществляется в соответствии с положениями статьи 23.2 настоящего Федерального закона. Члены семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны имеют право на получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем один раз. Члены семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны обеспечиваются жильем независимо от их имущественного положения.После многочисленных хождений по высоким чиновничьим кабинетам, 12 января 2015 года, Гафарова была включена в Республиканский список ветеранов ВОВ, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ, стоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по Республике Башкортостан. Казалось бы, хоть запоздало, но справедливость восторжествовала. Однако, ненадолго. После того, как внучка с семьей из четырех человек на ипотеку купила квартиру, чиновники радостно объявили – вы исключены из списка на квартиру! По мнению чиновников, раз внучка купила квартиру, то Гафарова уже живет пусть на неблагоустроенной, но достаточной по квадратным метрам жилплощади. При этом их абсолютно не смущает, что внучка то не отказалась от своей доли в старом доме, т.е. она не перешла к Гафаровой.Куда только не обращалась вдова участника ВОВ: и в администрацию Ленинского района Уфы, и городским властям, республиканскому Главе, Президенту РФ Владимиру Путину. Тщетно. Ответы на все ее письма пишут в Уфе и, похоже, один и тот же человек – так текстуально похожи отказные письма. В одном из писем Лена Мухамметовна пишет: «Я очень хочу чтобы содержанием моего письма был познакомлен В.В. Путин. Он очень заботливый, обо всех заботится: о Донбассе… о Крыме, о Сирии». Она еще верит Президенту Российской Федерации…Когда-то великий русский полководец Александр Суворов сказал: «Война закончена лишь тогда, когда похоронен последний солдат». Это, конечно, так. Однако, можно ли считать законченной, тем более победно законченной, войну, когда тысячи жертв этой войны вынуждены годами бороться с преступно бездушными «своими», бороться для того, чтоб успокоились души героев войны за жизнь своих родных и близких? По-моему – нет.