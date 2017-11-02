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Преступное бессердечие










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Давно отгремела Великая Отечественная война. Ежегодно в День Победы торжественно чествуют немногих живущих среди нас ветеранов войны и, с некоторых пор, и тружеников тыла, вместе ковавших Победу. Казалось бы, общество дает заслуженную оценку их заслугам. Однако, канонады той войны для многих ветеранов как бы слышатся и сегодня. В различных чиновничьих кабинетах, в форме категоричного «нет», «не положено».

Преступное бессердечие


К сожалению, примеров этому тьма. Живет в Уфе по улице Шмидта вдова участника ВОВ, ветеран труда, инвалид II группы (онкология, сахарный диабет) Гафарова Лена Мухамметовна. Отец Гафаровой погиб в 1944 году на полях Отечественной. Муж служил 8 лет в рядах Советской армии, был награжден медалью «За победу над Германией». И вот теперь их близкий человек по вине бездушных чиновников влачит существование в неблагоустроенной квартире (без горячей воды и ванны). Квартира, общей площадью 37 кв.м. (жилая 23.4) приватизирована с внучкой Гараевой Дианой пополам. С того времени Лена Мухамметовна сражается, чтобы соответствующий закон о ветеранах исполнялся и в ее отношении.

Федеральный закон «О ветеранах» гласит, что обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем членов семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий, членов семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий, нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 1 января 2005 года, которое осуществляется в соответствии с положениями статьи 23.2 настоящего Федерального закона. Члены семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны имеют право на получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем один раз. Члены семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны обеспечиваются жильем независимо от их имущественного положения.

После многочисленных хождений по высоким чиновничьим кабинетам, 12 января 2015 года, Гафарова была включена в Республиканский список ветеранов ВОВ, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ, стоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по Республике Башкортостан. Казалось бы, хоть запоздало, но справедливость восторжествовала. Однако, ненадолго. После того, как внучка с семьей из четырех человек на ипотеку купила квартиру, чиновники радостно объявили – вы исключены из списка на квартиру! По мнению чиновников, раз внучка купила квартиру, то Гафарова уже живет пусть на неблагоустроенной, но достаточной по квадратным метрам жилплощади. При этом их абсолютно не смущает, что внучка то не отказалась от своей доли в старом доме, т.е. она не перешла к Гафаровой.

Куда только не обращалась вдова участника ВОВ: и в администрацию Ленинского района Уфы, и городским властям, республиканскому Главе, Президенту РФ Владимиру Путину. Тщетно. Ответы на все ее письма пишут в Уфе и, похоже, один и тот же человек – так текстуально похожи отказные письма. В одном из писем Лена Мухамметовна пишет: «Я очень хочу чтобы содержанием моего письма был познакомлен В.В. Путин. Он очень заботливый, обо всех заботится: о Донбассе… о Крыме, о Сирии». Она еще верит Президенту Российской Федерации…

Когда-то великий русский полководец Александр Суворов сказал: «Война закончена лишь тогда, когда похоронен последний солдат». Это, конечно, так. Однако, можно ли считать законченной, тем более победно законченной, войну, когда тысячи жертв этой войны вынуждены годами бороться с преступно бездушными «своими», бороться для того, чтоб успокоились души героев войны за жизнь своих родных и близких? По-моему – нет.

Карим Яушев, заслуженный работник культуры Республики Татарстан




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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

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  • Гость
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  • 1 | 27.11.2017, 10:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Эти мрази только и ждут, чтоб ветераны вымерли. Скоро так и будет. Ведь они не только старые, но и больные.



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  • Участник
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  • 2 | 27.11.2017, 10:31 | Автор: Sharik | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 3819 | Рейтинг: -147,6
Нас отделяет от 9 мая 1945 года 72 года!
Но у нас число претендующих на квартиру как участников боевых
действий в 1941-1945 годах никак не уменьшается.
У нас у большинства населения во фронтах погибли близкие и
родственники и как правило не все их потомки имеют собственные
квартиры.А погибли же фронтовики ,а не солдаты срочной службы
получившие медали За Победу над Германией после войны в мирное
время.Неужели нет в Республике приютов,санаторий,домов отдыха где
могли уютно себя чувствовать беспомощные пожилые люди раз
так получилось,что у них нет своего уголка.Ведь понятно что в таком
возрасте и больные они не смогут самостоятельно содержать себя
имея отдельную квартиру.



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  • Эксперт
  •  
  • 3 | 27.11.2017, 10:38 | Автор: юнг | На сайте
    Публикации: 300 | Комментарии: 32375 | Рейтинг: +5716,9
Какие приюты? Лучше в Турцию свозить кучу малахаев на сабантуй. Пропить, проесть и прогулять!



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3

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  • Начинающий
  •  
  • 4 | 27.11.2017, 10:43 | Автор: Namiz
    Публикации: 0 | Комментарии: 299 | Рейтинг: -3,6
С. Собянин, мэр г. Москвы, заявил о 15 млн лишних человек в сельской местности и в малых городах. Он, видимо, не бывал в российских селах и малых городах, которые доживают свой век. В селах, где они еще сохранились существуют лишь престарелые женщины и несколько стариков. В малых городах положение не лучше: молодежь уезжает и трудоустраивается в крупных городах. Что делать этим 15 млн.?

Остракизму подвергается мальчик из Уренгоя. Что взять с этого мальчика? Он не изучал риторику, не знает, что такое элокуция. У него мысль оформлена не той лексикой, которая была нужна в данный момент и для выражения данной мысли. Это не его вина, беда взрослых дядей и тетей.

Быть может, уже и ветераны включены в список С.Собянина 15 млн "лишних" людей. Каким производительным трудом они могут заниматься и как они могут поднять производительность труда? Аптрак.



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  • Участник
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  • 5 | 27.11.2017, 10:45 | Автор: препод
    Публикации: 33 | Комментарии: 5254 | Рейтинг: -149,5
Жалко ветеранов. Их не так много и осталось(( определить уж их в санатории пожизненно. Пусть поживут в свое удовольствие



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4

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  • Гость
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  • 6 | 27.11.2017, 10:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 27.11.2017, 10:45 | Автор: препод | На сайте
Публикации: 33 | Комментарии: 5244 | Рейтинг: -148,1

Жалко ветеранов. Их не так много и осталось(( определить уж их в санатории пожизненно. Пусть поживут в свое удовольствие
---------------------
Капиталистические отношения не дают этого сделать. Что главное для капиталиста? Прибыль. А на остальное можно рукой махнуть.



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  • 7 | 27.11.2017, 10:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чакматаш.
Наверху решили: ветеранам Великой Отечественной достаточно одного дня Победы. А дальше, на усмотрение каждого ВОВ самостоятельно. Так было, так будет!



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  • 8 | 27.11.2017, 11:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Рустэм Закиевич! Знаете ли Вы о деле Мухамметовны? Ведь она столько раз Вам писала. Надеялась. Она ведь не просит хоромы. Она просит то, что положено по ЗАКОНУ, по нормам человеческой морали. А ей НЕЗАКОННО отказывают.



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  • 9 | 27.11.2017, 11:31 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 949 | Рейтинг: +302,8
Отношение к ветеранам в капиталистичекой Германии как к любимым детям.А в комунистическо-чекизднутой пуйлорашке как к скотам.Вот и вся разница.



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  • 10 | 27.11.2017, 11:40 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1732 | Комментарии: 56652 | Рейтинг: +12057,1
Россия лидирует по добыче множества природных ресурсов

1 место в мире:
Нефть
Алмазы
Палладий

2 место в мире:
Газ
Алюминий
Платина
Никель
Титан

3 место в мире:
Золото

При этом 38% россиян не хватает денег на еду или одежду



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  • 11 | 27.11.2017, 12:01 | Автор: Егерь
    Публикации: 3787 | Комментарии: 6612 | Рейтинг: +2770,6
Андрей Лошак
25 ноября

Президент Судана Аль-Башир, с которым уже два дня нянчится Путин, - убийца, на счету которого сотни тысяч жизней.

Единственный действующий президент, которого международный трибунал признал военным преступником и выдал ордер на арест. Аль-Башир обвиняется в преступлениях против человечности и развязывании геноцида на территории страны, которую он много лет пытается насильственно арабизировать. Треть бюджета Судана тратится на армию, 1% на здоровье и 2% на образование. Выступая в прошлом году перед ВВС страны, он сказал: "Даже если бы я тратил 100% на безопасность страны, этого было бы все равно мало"
Для премии Аврора в прошлом году я делал ролик про американского доктора, святого человека, который живет в горах Нубии - сепаратистской территории на юге страны. Нубийцы сопротивляются арабизации, за это их уже 8 лет регулярно бомбит правительственная авиация. С разведкой не парятся, сбрасывают бомбы прямо на деревни: гибнут дети, женщины, старики. Единственная больница, где работает доктор, всегда переполнена ранеными и искалеченными людьми. Посмотрите ролик - и вы поймете, какому чудовищу жмет руку Путин.
Встречаться с Аль-Баширом - это запредельный позор. В списке мерзавцев, а наш президент теперь дружит исключительно с ними, этот на первом месте. Скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты



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  • 12 | 27.11.2017, 12:03 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 9355 | Рейтинг: -1637,2
9 | 27.11.2017, 11:40 | Автор: Кухарка
Публикации: 1732 | Комментарии: 56634 | Рейтинг: +12055,1

Россия лидирует по добыче множества природных ресурсов
_________________________________________________________
А причём здесь Россия?
Не Россия лидирует, а владельцы месторождений и труб, которым по Конституции Ельцина и итогам преступной приватизации они были отданы во владение.
А ты здесь причём?



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  • 13 | 27.11.2017, 12:16 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 9355 | Рейтинг: -1637,2
Интересно, а когда Яушев выпрашивал у Рахимова квартиру для себя любимого, напомнил ли он ему о Гафаровой Лене Мухамметовне?



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3

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  • 14 | 27.11.2017, 12:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Преступное бессердечие
_______
Мы помним, а башкирские власти и депутаты "не помнят" советских солдат, умерших от ран в госпиталях Черниковки и похороненных на полевом кладбище на Курочкиной горе.
Чиновники подняли экономику Башкирию на такую высоту, что денег на заботу о воинах, отдавших свои жизни за свободу и независимость нашей Родины -юк?



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  • 15 | 27.11.2017, 12:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 27.11.2017, 10:38 | Автор: юнг
Публикации: 298 | Комментарии: 32347 | Рейтинг: +5716,2
Какие приюты? Лучше в Турцию свозить кучу малахаев на сабантуй. Пропить, проесть и прогулять!

****
Лучше саммит в Уфе провести, понастроить гостинец для приезжих олигархов.



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  • 16 | 27.11.2017, 12:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 27.11.2017, 12:16 | Автор: Корней

Интересно, а когда Яушев выпрашивал у Рахимова квартиру для себя любимого, напомнил ли он ему о Гафаровой Лене Мухамметовне?
=======================================================
Подмойся , а потом бренчи ! Ты ветеран чего ?



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  • 17 | 27.11.2017, 12:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
... Квартира, общей площадью 37 кв.м. (жилая 23.4) приватизирована с внучкой Гараевой Дианой пополам. С того времени Лена Мухамметовна сражается, чтобы соответствующий закон о ветеранах исполнялся и в ее отношении.

===========
У детей своя квартира, дочь прописали у бабушки.
Что за дети за материю не в состоянии посмотреть или хотят заполучить еще оду квартирку.



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  • 18 | 27.11.2017, 13:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Текст песни Электрические Партизаны — Родина-мать
"РОДИНА-МАТЬ"

РОДИНА МАТЬ СТОИТ НА СТРАЖЕ
ИНТЕРЕСОВ СВОЕЙ КАЗНЫ
РОДИНА МАТЬ ПИТАЕТСЯ СМЕРТЬЮ
ТЕХ, КТО НЕ ВЕРНЕТСЯ С ВОЙНЫ
РОДИНА МАТЬ ВСЕГДА БУДЕТ РЯДОМ
КАК ЗА СПИНОЙ У СЛЕПОГО ВОР
МИЛЛИОНЫ ЖИЗНЕЙ БРОСИТ
СЛОВНО ЩЕПКИ В БОЛЬШОЙ КОСТЕР



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  • 19 | 27.11.2017, 13:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 27.11.2017, 11:31 | Автор: резус
Публикации: 0 | Комментарии: 949 | Рейтинг: +302,8
Отношение к ветеранам в капиталистичекой Германии как к любимым детям.А в комунистическо-чекизднутой пуйлорашке как к скотам.Вот и вся разница.

----------------------------------

Отношение к ветеранам Вермахта и у нас становится, "как к любимым детям". Готовы каяться перед Германией. Дожили. В рот вам дышло, либерасты. Ещё изображаете тут.



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  • 20 | 27.11.2017, 13:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Квартира, общей площадью 37 кв.м. (жилая 23.4) приватизирована с внучкой Гараевой Дианой пополам.

****
Дети прописали дочь у бабушки и ждут еще одну квартиру.



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