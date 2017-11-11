Исторические картинки. Булгаковская республика

Грянул семнадцатый. В Уфе узнали о свержении самодержавия 1 марта. Булгаковцы, постоянно ездившие в город на базар, видимо, сразу принесли в село весть, что царя… больше нет. Фрагмент революционной листовки:Страна стремительно погружалась в хаос. Династию Романовых никто не свергал, самодержавие совершило суицид, бросив страну на растерзание.Губернаторов сняли, полицию и жандармерию разогнали, в армии полный бардак. Болтуны-интеллигенты ничего организовать не могли. Никто никому не подчинялся.В обстановке всеобщего распада отличилось Булгаково!Первым проинформировал читателей уфимской социал-демократической (большевистской) газеты «Вперёд» некий журналист Рамзаев 21 мая 1917 года.Полный текст заметки:«В Булгаковской волости уфимского уезда расположено несколько крупных имений В.А. Кугушева, А.Н. Ралль, Н.В. Ляхова, Стахеева и Фока.Разумеется, что аграрный вопрос в волости не может не стоять остро… Выразилось это в целом ряде действий со стороны крестьян.Так, волостная управа отобрала 14 голов племенного скота у помещика Ралль для уполномоченного по заготовке мяса для армии; помещику Фоку воспрещена рубка леса даже для хозяйственных надобностей; почти всем помещикам запрещено пахать землю до 20-го мая; наконец управой постановлено отобрать у помещиков земли, оставив В.А. Кугушеву 15 дес., Н.В. Ляхову и А.Н. Ралль тоже по 15 дес., Стахееву 5 дес., Резанцевой 4 дес., и Фоку 3 дес.Действия волостной управы не носят ни характера планомерного разрешения аграрного вопроса, ни характера государственной целесообразности. В некоторых частях волости крестьяне не поспевают даже обработать свою землю, об обработке же отбираемой помещичьей земли и думать не приходится. Просьбу В.А. Кугушева разрешить запашку земли с тем, что после передачи земли крестьянам Учредительным Собранием он отдаст им урожай, волостная управа не удовлетворяет и в результате часть земли может остаться не разработанной. Характерно стремление крестьян к сдаче племенного скота на убой уполномоченному по заготовке мяса для армии…Некоторые действия волостной управы носят характер озорства. Они объясняются влиянием бывшего письмоводителя земского начальника Печунаева, пребывающего постоянно в состоянии опьянения, быстро приспособившегося к новому строю, подискивающегося к богатым крестьянам.Любопытно следующее явление: в волостной управе орудуют местные кулаки и все их стремления направлены к тому, чтобы помещичьи земли достались им, а не малоземельным крестьянам; и когда они отправляют на убой скот племенных разсадников, то имеют в виду лишь спасти свой рядовой скот.Если бы волостная управа имела в виду обезпечение крестьян землёй; то разумеется, некоторым помещичьим полям не угрожало бы остаться необработанными. В соседних волостях, где имеются малоземельные крестьяне, вероятно, нашлись бы охотники в революционном порядке заарендовать помещичью землю. Но местные кулаки никого чужого к последней не допускают, стараясь всячески закрепить землю за собой».Скорее всего, статью «заказал» сотрудничавший с большевиками помещик, «красный князь» В.А. Кугушев, женатый на сестре одного из лидеров уфимских большевиков А.Д. Цюрупы.Большевики уже в мае 1917 года «расклеивали» ярлык «кулака». Из революционной заметки складывается впечатление, что большевики больше защищают… помещиков.И это, действительно, так. Уже тогда на базе помещичьих, экономически эффективных хозяйств планировались социалистические агропредприятия. Колхозы! А не мужицкие подворья. Вот магистральный путь!Марксисты вообще крестьян считали «мелкими буржуями», которых надо раскулачить и загнать в коллективные структуры.Стихи той эпохи из новейшей книги замечательного оренбургского историка Д.А. Сафонова «Факел над бездной» (Оренбург, 2017):Когда железными рядамиИдём мы молча перед вами,Взгляните пристально на нас,На наши спины, плечи,На мускулы упругих рук,В глаза, таящие упорство,и тяжесть вынесенных мук,И вы уверитесь, – при встрече,в суровый час единоборства,Вас умертвит труда рука.Что же происходило в Булгаково в реальности?Старая администрация, волостная управа с поклонником Бахуса Печунаевым просто взяла всю власть в Булгаковской волости в свои руки. Зажиточные крестьяне начали «отщипывать» от помещичьих имений.Правда, сравнение с другими сведениями показывает, что отобрать землю у помещиков весной 1917 года не получилось. В предыдущей исторической картинке я рассказывал о хозяйстве А.Н. Ралля осенью. Оно существовало. Как и другие поместья.Возможно, жалоба большевистского князя В.А. Кугушева повлияла, а, скорее всего, «приватизировать» огромные площади дворянских имений было сразу не возможно.Главной же крестьянской партией в России были эсеры. Нет, не Справедливая Россия, а социалисты-революционеры. Слоган (лозунг) эсеров:В Уфе выходила их партейная газета «Земля и воля». И в номере за 26 июля 1917 года появляется заметка журналиста (И.Н.П. – подписался) о Булгаковской волости. Фрагменты:«Волость эту давно уже окрестили Булгаковской республикой».Видимо, отвечая на жалобы эсдеков, эсеровский журналист указывал: «во главе волости сидят совсем не разбойники и не ленинцы, а просто умелые люди, с которыми легко говорить и легко сговориться». Летом семнадцатого термины «разбойники» и «ленинцы» воспринимались как синонимы.Автор статьи добродушно относится к руководству Булгаковской республики, указывает на его хозяйственность.«Пахотной землёй удовлетворены жители за счёт земель помещиков, которым оставлено по 50 и менее десятин, луга тоже взяты в ведение комитета для распределения между нуждающимися, при чём строго учитывалось количество скота у хозяев, и им оставлялось необходимое количество лугов».Помещики жаловались, но в Булгаковской республике отмечался порядок… и «слабая партийная ориентировка крестьян».Просто … Советы без коммунистов. Крестьянскую мечту отобразил А.Т. Твардовский в забытой поэме «Страна Муравия»:Чья скотинка?Чей амбар?Чей на полкеСамовар?..В августе 1917 года эсеровская «Земля и воля» о жизни неподконтрольной территории напечатала статью Н.Г. Соламатина «В Булгаковской республике».«18 мая пишущему эти строки пришлось наблюдать, как усиленно орудуют так наз. большевики среди малосознательного крестьянского люда».Напомним, на дворе август. Эсеры и эсдеки уже перелаялись между собой. Скоро революционеры начнут убивать друг друга. Поэтому самоуправство, не подчинение политике Временного правительства подаётся как происки злодеев-большевиков.Эсеровский журналист побывал на собрании Булгаковского волостного комитета, нового органа местной власти. Хотя в здании расклеены воззвания эсеров не расхищать землю, «председатель собрания и секретарь (бывший волостной писарь) приложили все усилия к тому, чтобы возбудить собравшихся крестьян против помещиков и добились того, что собрание всё целиком, при молчаливом согласии отдельных лиц, боявшихся открыто протестовать, постановило отобрать землю и племенной скот у помещиков в районе Булгаковской волости».Теперь эсеры, крестьянская партия защищают помещиков! Да что же это такое?Голод надвигался на страну. Армия, столицы, крупные промышленные центры сидели без хлеба. А крупные хозяйства (не важно какие, помещики, колхозы) – поставщики продовольствия.Но в Булгаково председатель с писарем призывали не ждать Учредительного собрания, а брать земельку прям щас, спасая малоземельных крестьян от голода. Куда денутся многочисленные рабочие и служащие в поместьях, не волновало.«В перерыве подсчитали площадь помещичьего землевладения и разверстали всю паровую землю по одному осьминнику на душу». Вот и вся прирезка!После «чёрного передела» крестьянство России получило прибавку в несколько соток на двор. Мизер. Вместо эффективных крупных хозяйств – масса мелких и маломощных. В конце века это повторится при роспуске колхозов.А в Булгаково в 1917 году указывали, что крестьяне, не получившие помещичью землю, будут протестовать. Что будут конфликты из-за местоположения прирезков. Что мещерякам (татарам) вообще не следует отдавать помещичью землю, всё равно сдадут в аренду, сами пахать не станут. Что земля помещика Ляхова лежит в двух волостях.«Но все эти мелочи не остановили руководителей собрания, добивающихся популярности хотя бы ценою беспорядков и кровопролития – и решение собранием было утверждено».Булгаковские самочинники выступили против готовившейся переписи хлебных запасов, дескать, подсчитают и оставят минимум, голодать придётся.Также в Булгаково «постановили реквизированный хлеб для нужд всего неимущего населения ссыпать в общественный амбар». Уменьшили заготовку дров (горожане перебьются), племенной скот отобрать и отдать помещикам вместо него крестьянский, по весу, пуд за пуд. За толстого породистого быка трёх тощих коровёнок, видимо.Булгаковские сепаратисты даже избрали своего милиционера, а присланного отвергли. Свою армию никак задумали?! И, наконец, конфисковали у князя Кугушева телефон для сообщения с Уфой. В Булгаково провели телефонную связь ещё до революции.Самопровозглашённую Булгаковскую республику ругали и большевики и эсеры. Но пожить своим умом сельчанам долго не получилось. Гражданская, коллективизация, раскулачивание.В конце снова стихи революционной эпохи из книги Дмитрия Сафонова:Сердца единой верой сплавим,Пускай нас мало, не беда.Мы за собой идти заставимК бичам привыкшие стада.