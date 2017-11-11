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Исторические картинки. Булгаковская республика










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Грянул семнадцатый. В Уфе узнали о свержении самодержавия 1 марта. Булгаковцы, постоянно ездившие в город на базар, видимо, сразу принесли в село весть, что царя… больше нет. Фрагмент революционной листовки:

Исторические картинки. Булгаковская республика


Страна стремительно погружалась в хаос. Династию Романовых никто не свергал, самодержавие совершило суицид, бросив страну на растерзание.

Губернаторов сняли, полицию и жандармерию разогнали, в армии полный бардак. Болтуны-интеллигенты ничего организовать не могли. Никто никому не подчинялся.

В обстановке всеобщего распада отличилось Булгаково!

Первым проинформировал читателей уфимской социал-демократической (большевистской) газеты «Вперёд» некий журналист Рамзаев 21 мая 1917 года.

Полный текст заметки:

«В Булгаковской волости уфимского уезда расположено несколько крупных имений В.А. Кугушева, А.Н. Ралль, Н.В. Ляхова, Стахеева и Фока.

Разумеется, что аграрный вопрос в волости не может не стоять остро… Выразилось это в целом ряде действий со стороны крестьян.

Так, волостная управа отобрала 14 голов племенного скота у помещика Ралль для уполномоченного по заготовке мяса для армии; помещику Фоку воспрещена рубка леса даже для хозяйственных надобностей; почти всем помещикам запрещено пахать землю до 20-го мая; наконец управой постановлено отобрать у помещиков земли, оставив В.А. Кугушеву 15 дес., Н.В. Ляхову и А.Н. Ралль тоже по 15 дес., Стахееву 5 дес., Резанцевой 4 дес., и Фоку 3 дес.

Действия волостной управы не носят ни характера планомерного разрешения аграрного вопроса, ни характера государственной целесообразности. В некоторых частях волости крестьяне не поспевают даже обработать свою землю, об обработке же отбираемой помещичьей земли и думать не приходится. Просьбу В.А. Кугушева разрешить запашку земли с тем, что после передачи земли крестьянам Учредительным Собранием он отдаст им урожай, волостная управа не удовлетворяет и в результате часть земли может остаться не разработанной. Характерно стремление крестьян к сдаче племенного скота на убой уполномоченному по заготовке мяса для армии…

Некоторые действия волостной управы носят характер озорства. Они объясняются влиянием бывшего письмоводителя земского начальника Печунаева, пребывающего постоянно в состоянии опьянения, быстро приспособившегося к новому строю, подискивающегося к богатым крестьянам.

Любопытно следующее явление: в волостной управе орудуют местные кулаки и все их стремления направлены к тому, чтобы помещичьи земли достались им, а не малоземельным крестьянам; и когда они отправляют на убой скот племенных разсадников, то имеют в виду лишь спасти свой рядовой скот.

Если бы волостная управа имела в виду обезпечение крестьян землёй; то разумеется, некоторым помещичьим полям не угрожало бы остаться необработанными. В соседних волостях, где имеются малоземельные крестьяне, вероятно, нашлись бы охотники в революционном порядке заарендовать помещичью землю. Но местные кулаки никого чужого к последней не допускают, стараясь всячески закрепить землю за собой».

Скорее всего, статью «заказал» сотрудничавший с большевиками помещик, «красный князь» В.А. Кугушев, женатый на сестре одного из лидеров уфимских большевиков А.Д. Цюрупы.

Большевики уже в мае 1917 года «расклеивали» ярлык «кулака». Из революционной заметки складывается впечатление, что большевики больше защищают… помещиков.

И это, действительно, так. Уже тогда на базе помещичьих, экономически эффективных хозяйств планировались социалистические агропредприятия. Колхозы! А не мужицкие подворья. Вот магистральный путь!

Марксисты вообще крестьян считали «мелкими буржуями», которых надо раскулачить и загнать в коллективные структуры.

Стихи той эпохи из новейшей книги замечательного оренбургского историка Д.А. Сафонова «Факел над бездной» (Оренбург, 2017):

Когда железными рядами
Идём мы молча перед вами,
Взгляните пристально на нас,
На наши спины, плечи,
На мускулы упругих рук,
В глаза, таящие упорство,
и тяжесть вынесенных мук,
И вы уверитесь, – при встрече,
в суровый час единоборства,
Вас умертвит труда рука.

Что же происходило в Булгаково в реальности?

Старая администрация, волостная управа с поклонником Бахуса Печунаевым просто взяла всю власть в Булгаковской волости в свои руки. Зажиточные крестьяне начали «отщипывать» от помещичьих имений.

Правда, сравнение с другими сведениями показывает, что отобрать землю у помещиков весной 1917 года не получилось. В предыдущей исторической картинке я рассказывал о хозяйстве А.Н. Ралля осенью. Оно существовало. Как и другие поместья.

Возможно, жалоба большевистского князя В.А. Кугушева повлияла, а, скорее всего, «приватизировать» огромные площади дворянских имений было сразу не возможно.

Главной же крестьянской партией в России были эсеры. Нет, не Справедливая Россия, а социалисты-революционеры. Слоган (лозунг) эсеров:

Исторические картинки. Булгаковская республика


В Уфе выходила их партейная газета «Земля и воля». И в номере за 26 июля 1917 года появляется заметка журналиста (И.Н.П. – подписался) о Булгаковской волости. Фрагменты:

«Волость эту давно уже окрестили Булгаковской республикой».

Видимо, отвечая на жалобы эсдеков, эсеровский журналист указывал: «во главе волости сидят совсем не разбойники и не ленинцы, а просто умелые люди, с которыми легко говорить и легко сговориться». Летом семнадцатого термины «разбойники» и «ленинцы» воспринимались как синонимы.

Автор статьи добродушно относится к руководству Булгаковской республики, указывает на его хозяйственность.

«Пахотной землёй удовлетворены жители за счёт земель помещиков, которым оставлено по 50 и менее десятин, луга тоже взяты в ведение комитета для распределения между нуждающимися, при чём строго учитывалось количество скота у хозяев, и им оставлялось необходимое количество лугов».

Помещики жаловались, но в Булгаковской республике отмечался порядок… и «слабая партийная ориентировка крестьян».

Просто … Советы без коммунистов. Крестьянскую мечту отобразил А.Т. Твардовский в забытой поэме «Страна Муравия»:

Исторические картинки. Булгаковская республика


Чья скотинка?
Чей амбар?
Чей на полке
Самовар?..

В августе 1917 года эсеровская «Земля и воля» о жизни неподконтрольной территории напечатала статью Н.Г. Соламатина «В Булгаковской республике».

«18 мая пишущему эти строки пришлось наблюдать, как усиленно орудуют так наз. большевики среди малосознательного крестьянского люда».

Напомним, на дворе август. Эсеры и эсдеки уже перелаялись между собой. Скоро революционеры начнут убивать друг друга. Поэтому самоуправство, не подчинение политике Временного правительства подаётся как происки злодеев-большевиков.

Эсеровский журналист побывал на собрании Булгаковского волостного комитета, нового органа местной власти. Хотя в здании расклеены воззвания эсеров не расхищать землю, «председатель собрания и секретарь (бывший волостной писарь) приложили все усилия к тому, чтобы возбудить собравшихся крестьян против помещиков и добились того, что собрание всё целиком, при молчаливом согласии отдельных лиц, боявшихся открыто протестовать, постановило отобрать землю и племенной скот у помещиков в районе Булгаковской волости».

Теперь эсеры, крестьянская партия защищают помещиков! Да что же это такое?

Голод надвигался на страну. Армия, столицы, крупные промышленные центры сидели без хлеба. А крупные хозяйства (не важно какие, помещики, колхозы) – поставщики продовольствия.

Но в Булгаково председатель с писарем призывали не ждать Учредительного собрания, а брать земельку прям щас, спасая малоземельных крестьян от голода. Куда денутся многочисленные рабочие и служащие в поместьях, не волновало.

«В перерыве подсчитали площадь помещичьего землевладения и разверстали всю паровую землю по одному осьминнику на душу». Вот и вся прирезка!

После «чёрного передела» крестьянство России получило прибавку в несколько соток на двор. Мизер. Вместо эффективных крупных хозяйств – масса мелких и маломощных. В конце века это повторится при роспуске колхозов.

А в Булгаково в 1917 году указывали, что крестьяне, не получившие помещичью землю, будут протестовать. Что будут конфликты из-за местоположения прирезков. Что мещерякам (татарам) вообще не следует отдавать помещичью землю, всё равно сдадут в аренду, сами пахать не станут. Что земля помещика Ляхова лежит в двух волостях.

«Но все эти мелочи не остановили руководителей собрания, добивающихся популярности хотя бы ценою беспорядков и кровопролития – и решение собранием было утверждено».

Булгаковские самочинники выступили против готовившейся переписи хлебных запасов, дескать, подсчитают и оставят минимум, голодать придётся.

Также в Булгаково «постановили реквизированный хлеб для нужд всего неимущего населения ссыпать в общественный амбар». Уменьшили заготовку дров (горожане перебьются), племенной скот отобрать и отдать помещикам вместо него крестьянский, по весу, пуд за пуд. За толстого породистого быка трёх тощих коровёнок, видимо.

Булгаковские сепаратисты даже избрали своего милиционера, а присланного отвергли. Свою армию никак задумали?! И, наконец, конфисковали у князя Кугушева телефон для сообщения с Уфой. В Булгаково провели телефонную связь ещё до революции.

Самопровозглашённую Булгаковскую республику ругали и большевики и эсеры. Но пожить своим умом сельчанам долго не получилось. Гражданская, коллективизация, раскулачивание.

В конце снова стихи революционной эпохи из книги Дмитрия Сафонова:

Сердца единой верой сплавим,
Пускай нас мало, не беда.
Мы за собой идти заставим
К бичам привыкшие стада.

Михаил Роднов, доктор исторических наук

Приглашаю на сайт «Роднов и его друзья»




Связанные темы и персоны

Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

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  • # 1 | 03.12.2017, 09:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • 2 | 03.12.2017, 10:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"...в волостной управе орудуют местные кулаки и все их стремления направлены к тому, чтобы помещичьи земли достались им, а не малоземельным крестьянам..."

-----------------------

Потому и раскулачили, когда пришло время. Мироед - он и есть мироед.



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  • 3 | 03.12.2017, 10:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Еще раз убедился что Уфимская губерния, до того как коммуняки незаконно передали её башкирам, жила зажиточно...



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  • 4 | 03.12.2017, 11:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ялалкин взял себе замом правую руку своего подельника – пробравшегося в госсобрание РБ от КПРФ бывшего депутата гатауллина, которого с позором еле-еле выгнали благодаря другим депутатам и усилиям Башпрокуратуры.
Ялалкин когда-то с отцом – прокурором, а в последнее время с сыном гатауллиными крутили дела, да так, что отец прокурор подарил сыну на срейдерствованные деньги бизнес – башкирский кирпич.
Гатауллин сын живет в Майями, гражданин США, а бизнес у них с ялалкиным здесь – обдирают жителей региона заоблачными ценами на кирпич.
Миллиардные доходы ежегодно оседают у них в карманах.
Не зря три года ялалкин выкидывал филиппова.
Теперь посадил к себе правую руку своего кореша.
Весь бюджет будет ими уворовываться в карман ялалкина и его подельника.
Вот дела. Оно и видно было сразу.
Сколько бюджетных денег он подарил караулову, кое-кому в СК РФ, пока интриговал с филипповым и хамитовым!!!
«Будущий глава республики» – вор и крупный интриган, весь со своими подельниками и приближенными пропитан низменными человеческими качествами.
И будет продолжать обирать и нас – жителей Уфы.
Долой ялалку!!!



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  • 5 | 03.12.2017, 11:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ялалкин взял себе замом правую руку своего подельника – пробравшегося в госсобрание РБ от КПРФ бывшего депутата гатауллина, которого с позором еле-еле выгнали благодаря другим депутатам и усилиям Башпрокуратуры.
Ялалкин когда-то с отцом – прокурором, а в последнее время с сыном гатауллиными крутили дела, да так, что отец прокурор подарил сыну на срейдерствованные деньги бизнес – башкирский кирпич.
Гатауллин сын живет в Майями, гражданин США, а бизнес у них с ялалкиным здесь – обдирают жителей региона заоблачными ценами на кирпич.
Миллиардные доходы ежегодно оседают у них в карманах.
Не зря три года ялалкин выкидывал филиппова.
Теперь посадил к себе правую руку своего кореша.
Весь бюджет будет ими уворовываться в карман ялалкина и его подельника.
Вот дела. Оно и видно было сразу.
Сколько бюджетных денег он подарил караулову, кое-кому в СК РФ, пока интриговал с филипповым и хамитовым!!!
«Будущий глава республики» – вор и крупный интриган, весь со своими подельниками и приближенными пропитан низменными человеческими качествами.
И будет продолжать обирать и нас – жителей Уфы.
Долой ялалку!!!



+ +1
1

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  • Гость
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  • 6 | 03.12.2017, 11:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 03.12.2017, 10:58 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

...Уфимская губерния, до того как коммуняки незаконно передали её башкирам...

--------------------

Законно - незаконно... Во всём коммунисты, по-вашему, виноваты. Хорошо устроились. Попробовал бы ты в то время удержать страну от распада.

Сейчас, к примеру, укрупнят регион, объединив Башкирию с Челябинской и Свердловской (с центром в Екатеринбурге) - опять будешь кричать, что "незаконно"? (К примеру, к примеру!..) :)



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  • 7 | 03.12.2017, 11:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Губернаторов сняли, полицию и жандармерию разогнали, в армии полный бардак. Болтуны-интеллигенты ничего организовать не могли. Никто никому не подчинялся.
--------------------
Хорошее описание нашего будущего в случае избрания Собчак-Навальный.



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  • 8 | 03.12.2017, 11:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 03.12.2017, 10:58 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Еще раз убедился что Уфимская губерния, до того как коммуняки незаконно передали её башкирам, жила зажиточно...

=========================================
А то, что у тебя подъезд обоссанный и засранный тоже башкиры виноваты!



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  • 9 | 03.12.2017, 12:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Так что теперь - все замы ялалова подельники - так все под уголовным:, что филиппов, что гареев, что хасанов, что еникеев, что депутат олигарх носков также под уголовным преследованием......только сам ялалов чистенький?! но так не бывает
Скажи мне, кто твой друг, а я скажу, кто ты!!
Всех этих воров, окопавшихся на Пр.Октября 120, в тюрьму - вор должен сидеть в тюрьме



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  • 10 | 03.12.2017, 12:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Так что теперь - все замы ялалова подельники - так все под уголовным:, что филиппов, что гареев, что хасанов, что еникеев, что депутат олигарх носков также под уголовным преследованием......только сам ялалов чистенький?! но так не бывает
Скажи мне, кто твой друг, а я скажу, кто ты!!
Всех этих воров, окопавшихся на Пр.Октября 120, в тюрьму - вор должен сидеть в тюрьме



+ 0
1

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  • 11 | 03.12.2017, 12:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 03.12.2017, 11:10 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ялалкин взял себе замом правую руку своего подельника – пробравшегося в госсобрание РБ от КПРФ бывшего депутата гатауллина, которого с позором еле-еле выгнали благодаря другим депутатам и усилиям Башпрокуратуры.
_
Диалоги о животных

Вот что сказал на эту новость мой кот.

"Гатауллин умный и продуктивный производитель работ, богатый развитый башкир и взяток брать не будет, все его дела в силу домашнего воспитания с юридической точки зрения будут безупречны.
Сможет подобрать под себя и Уфе не барачного архитектора. Возможно еврея Варламова.
Активный сторонник пополнения бюджета Уфы за счет массового строительства муниципального жилья( доходных домов) и сдачи её в аренду. Это резко снизит уровень безработицы при одновременном расширении рынка труда.
Кроме строительства "умных домов", высказывал мысли о создании оптовых хранилищ сельхозпродукции под Уфой, ассортиментных фермерских рынков шаговой доступности и возрождения рыбной промышленности Башкирии.
Однозначно достроит вокзал, аэропорт, приведт в цивильный порядок дворы в радиусе 3-х км вокруг мэрии. Начнет программу реновации хрущоб и послевоенных уфимских позорищ.
Самое то для Уфы.
В последующем может принять Уфу или большее.
Правда, при условии, что порвет связи с Исянгуловым и Шебаевым.
Первый активный член НКО, признанной Минюстом РФ "агентом иностранного государства"
Связи с Исянгуловым уже ни одному журналисту, политику и бизнесмену стоили политической и деловой карьеры.
Второй -беспринципный идеолог, которому никак не должно быть места рядом с технократами"



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  • 12 | 03.12.2017, 12:07 | Автор: ufimsky-obuvatel | На сайте
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7 | 03.12.2017, 11:24 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Губернаторов сняли, полицию и жандармерию разогнали, в армии полный бардак. Болтуны-интеллигенты ничего организовать не могли. Никто никому не подчинялся.
--------------------
Хорошее описание нашего будущего в случае избрания Собчак-Навальный.
-----------------------------------------------------
Не созрел ещё народ расейский для демократии. В 1917г. не сумели самоорганизоваться, в 2017г. то же самое. Сто лет прошло, а быдло быдлом и осталось.
Мы за собой идти заставим
К бичам привыкшие стада.
Научатся ли когда-нибудь россияне выбирать себе президента, губернаторов, мэров, депутатов?
Кого тут винить: евреев, госдеп, пятую колонну?



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  • 13 | 03.12.2017, 12:12 | Автор: Не зарегистрирован
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8 | 03.12.2017, 11:46 | Автор: Не зарегистрирован
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3 | 03.12.2017, 10:58 | Автор: Не зарегистрирован
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Еще раз убедился что Уфимская губерния, до того как коммуняки незаконно передали её башкирам, жила зажиточно...

=========================================
А то, что у тебя подъезд обоссанный и засранный тоже башкиры виноваты!
______
Не связывайся.
Господин- сторонник валидовщины и ни жизненный опыт, реальность и история его не переубедят.
Не обращай внимания на его визги- башкирские сепаратисты сами не ведают, что творят в пользу скрытых интересов траснациональных компаний и проповедников "золотого миллиарда"



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  • 14 | 03.12.2017, 12:24 | Автор: Не зарегистрирован
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12 | 03.12.2017, 12:07 | Автор: ufimsky-obuvatel | На сайте
Публикации: 0 | Комментарии: 5156 | Рейтинг: +953,8
7 | 03.12.2017, 11:24 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Губернаторов сняли, полицию и жандармерию разогнали, в армии полный бардак. Болтуны-интеллигенты ничего организовать не могли. Никто никому не подчинялся.
--------------------
Хорошее описание нашего будущего в случае избрания Собчак-Навальный.
-----------------------------------------------------
Не созрел ещё народ расейский для демократии. В 1917г. не сумели самоорганизоваться, в 2017г. то же самое. Сто лет прошло, а быдло быдлом и осталось.
Мы за собой идти заставим
К бичам привыкшие стада.
Научатся ли когда-нибудь россияне выбирать себе президента, губернаторов, мэров, депутатов?
Кого тут винить: евреев, госдеп, пятую колонну?
________________________
"...а быдло быдлом и осталось".
Каешься? Молодец! Самокритичен!
Глядишь, и ты, Обыватель, сможешь стать человеком.
Хотя, быдло быдлом и останется.



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  • 15 | 03.12.2017, 12:45 | Автор: Не зарегистрирован
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12 | 03.12.2017, 12:07 | Автор: ufimsky-obuvatel | На сайте
Публикации: 0 | Комментарии: 5156 | Рейтинг: +953,8

Мы за собой идти заставим
К бичам привыкшие стада.
Научатся ли когда-нибудь россияне выбирать себе президента, губернаторов, мэров, депутатов?
Кого тут винить: евреев, госдеп, пятую колонну?
+
Сплетников, утверждающих на УЖе, что башкиры еще в 70-х годах прошлого века не имели права говорить на родном языке в городском транспорте.
Сплетников, утверждающих, что башкирские энкавэдэшники в годы репрессий убивали всех "без разбора", в т.ч. тех, кто ночами проходил мимо Ивановского кладбища.
Множества идиотов, ничего не могущих делать, но ночами доказывающих друг другу, кто из народностей древнее, главнее и у кого длиннее- у татар или башкир.



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  • 16 | 03.12.2017, 13:01 | Автор: Дед
    Публикации: 2 | Комментарии: 4105 | Рейтинг: -680,2
Явно кому то хочется сильной руки власти. Рабы соскучились по сильной руки хозяина. Пригнанных крепостных крестьян можно вытащит из рабов, но раба в них никогда.



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  • 17 | 03.12.2017, 13:03 | Автор: Не зарегистрирован
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"Некоторые действия волостной управы носят характер озорства. Они объясняются влиянием бывшего письмоводителя земского начальника Печунаева, пребывающего постоянно в состоянии опьянения, быстро приспособившегося к новому строю, подискивающегося к богатым крестьянам"
+
Как мило!
Судя по выступлениям с трибун и количеству уголовных
дел антикоррупционной направленности булгаковская "печунаевщина" через 100 лет приобрела массовый необратимый характер по всей Башкирии?



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  • 18 | 03.12.2017, 13:05 | Автор: Не зарегистрирован
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А то, что у тебя подъезд обоссанный и засранный тоже башкиры виноваты!
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ДА! Тоже башкиры, понаехавшие из аулов, где туалетом является вся степь.
Мало того я знавал одного алаяра который был приучен к унитазу, но никогда не смывал за собой. Его подловила уборщица, был большой скандал, но на следующий день все повторилось...



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  • 19 | 03.12.2017, 13:31 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 13902 | Рейтинг: -2703,8
Закон из жизни. Тот, у кого имеется какой недостаток, всегда стремится это свалить на других. Именно те, кто оправляется где попало, в лифтах, подъездах, у дороги, стараются в этом винить других.
Договариваются до того, что пИсать стоя это цивильно. Но пока еще не выставляют свои особенности какать стоя чуть согнувшись.
ПИсать на корточках, на коленях или на одном колене как башкиры всяко гигиеничнее, чем обрызгивать свои ноги. Кстати на коленях пИсают в цивильной Европе.



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  • 20 | 03.12.2017, 13:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ПИсать на корточках, на коленях или на одном колене как башкиры всяко гигиеничнее,
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Коренной Уфимец рассказывал что еще совсем недавно, можно было видеть в Уфе такую картину: идет женщина башкирской национальности, в национальной длинной юбке по тротуару, останавливается на минутку, и следует дальше, а на месте её остановки остается большая, дурно пахнущая лужа. Заметьте без всяких коленопреклонение....



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