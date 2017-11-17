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Исторические картинки. Декабрист из Нагорки










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В стародавние времена, в осьмнадцатом столетии недалеко от Булгаково, выше по Уршаку возникает ещё одна деревня – сельцо Борейшево. По тамошним местам гулял… декабрист.

Исторические картинки. Декабрист из Нагорки


Сельцо звалось от первых владельцев – дворян Борейша. В 1793 году в Верхнем земском суде в Уфе служил коллежский ассесор Андреян Иванович Борейша.

Необычную фамилию до сих искажают в справочниках и интернете, правильно – Борейша или Барейша. Польско-литовский дворянский род, их было много в России.

В начале XIX столетия в аппарате управления обширными лесами Оренбургской губернии (так звался тогда наш край) оказался лесничий или по-швабски оберфорштмейстер (обер-форстмейстер) Александр Карлович Фок. Дворянин, значит фон Фок.

Служил сначала в Вятской губернии, затем облюбовал тёплые брега Уршака, где и купил сельцо Борейшево (10 дворов, 55 чел. крепостных) с небольшим участочком землицы в 1223 десятины / гектара.

В 1798 году в Оренбургской губернии началось первое в истории края измерение земли – Генеральное межевание. Из Нижнего Новгорода в Уфу переехала межевая контора с большим штатом. Среди землемеров встречаем Александра Фока. Он лично обмежевал 5313 десятин. Понравились ему здешние края…

По сведениям интернета, на 1826 год коллежскому советнику А.К. Фоку исполнилось 57 лет, овдовел.

Сельцо стояло рядом с Булгаково, прямо на Уршаке, на правом бережку. И уже к 1820-м годам (что видно по карте) речку перегородила плотина водяной мельницы:

Исторические картинки. Декабрист из Нагорки


Мельница на реке Большой Уршак приносила Александру Карловичу Фоку, проживавшему в сельце Борейшево, ежегодный доход от 120 до 150 рублей.

На старинной карте рядом с мельничным прудом видно небольшое озерцо. Может рядом с ним сейчас находится садовое товарищество «Озёрное»? Пруд с мельницей сыграли важную роль.

Скорее всего, это был главный «актив» в не очень большом хозяйстве Александра Карловича. Для управления требовалось постоянно жить в Борейшево. Вероятно, здесь провёл детство и будущий бунтовщик, родившийся в 1803 (или 1804) году Александр Фок младший.

Его биография есть в интернете. В юношеском возрасте оказался в Санкт-Петербурге, по молодости лет в войнах участия не принимал, служил в прославленном лейб-гвардии Измайловском полку, за полгода до мятежа получил звание подпоручика.

Знамя Измайловского полка:

Исторические картинки. Декабрист из Нагорки


В тайных обществах А.А. Фок не состоял, но был связан с декабристами. В день мятежа 14 декабря 1825 года измайловцев должен был повести на штурм Зимнего капитан А.И. Якубович, но в последний момент отказался, чем спас честь славной боевой части.

На следующий день, 15 декабря 1825 года в казармах Измайловского полка Фок был арестован и заключён в Петропавловскую крепость, где и «сидел» до лета 1826 года.

Разжалован в солдаты, но не лишён дворянства, в августе 1826 года отправлен рядовым в Устькаменногорский гарнизонный батальон (совр. восточный Казахстан). Затем Кавказ, бои с горцами, за отвагу и доблесть произведён в унтер-офицеры, прапорщик (1833 год).

В том году А.А. Фок возвращается на родину, в Уфу, где стоял 10-й Оренбургский линейный батальон, откуда в январе 1835 года «уволен за ранами от службы с пенсионом», но оставался под надзором полиции.

Так в начале 1830-х годов Александр Александрович Фок вернулся на берега Уршака, в своё родовое имение. Женится, супруга унаследовала поместье в деревне Андреевке (Соловьёвке) на берегу Белой.

Это примерно напротив совр. Кушнаренково, на противоположном берегу и немного выше по течению. Рядом с дер. Новобиктимирово Бирского района (ранее Старо-Петровская волость Бирского уезда, 20 дворов в 1920 году).

В Андреевке стоял господский дом и во всех книжках, а ныне в интернете дружно сообщают, что А.А. Фок «жил в имении жены».

Пока не известна ситуация в семье Фоков в начале XIX века, детей было очень много, Фоки отличались «плодовитостью», но поместье на Уршаке унаследовал почему-то именно бывший смутьян-декабрист.

Он скончался в августе 1854 года, когда во время поездки в Оренбург заболел холерой, там и умер (сведения из интернета).

Супруга, Екатерина Андреевна Фок, ушла из жизни в один год с мужем. В 1854 года в возрасте 35 лет она умерла от чахотки, отпевали в Троицкой церкви города Уфы (где сейчас Монумент дружбы).

Именно она числилась владелицей имений на момент отмены крепостного права. Сравним оба фоковских поместья на 1861-й год. Андреевка – 978 десятин земли, 14 дворов (77 крепостных обоего пола) и господская усадьба, которую обслуживали 8 человек дворовой прислуги.

Барейшево (Фокова) – 945 десятин земли, 20 дворов (135 крепостных крестьян) и… барская усадьба на брегах Уршака, при которой состояли 43 человека дворовой прислуги (23 муж., 20 жен.).

Не странно ли? Якобы А.А. Фок с многочисленной семьёй проживал в далёкой от Уфы Андреевке, куда долго и трудно добираться, а больную супругу с девятью (!) детьми обслуживал скромный штат прислуги из 8 человек (4 муж., 4 жен.).

Вспомним, что Екатерину Андреевну отпевали в Троицкой церкви Уфы, а не в Бирске или Топорнино (Кушнаренково), куда проще доехать. Так где же проживал бывший декабрист? Может в Борейшево?, которое даже получило второе прозвание – Фокова, то есть господа постоянно бывали здесь.

Около Уршака стояла огромная усадьба Фока, у Петра Ивановича Булгакова рядом в селе Булгаково имелось меньше дворовой прислуги. Причём, это были профессиональные садовники, повара, конюхи, горничные, из которых лишь один после отмены крепостного права пожелал уйти в мужики. Само сельцо Борейшево в 1861 году лежало всего в одной версте от Булгаково.

Наверняка экс-декабрист Александр Александрович Фок с супругой и в окружении многочисленных деточек проживал в Борейшево, на брегах реки, где старина Уршак вращал тугие мельничные колёса. Хотя семья могла использовать оба поместья.

Водяная мельница на берегу речки Жужа (Московский государственный объединённый художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник), Коломенское:

Исторические картинки. Декабрист из Нагорки


Очень, очень трудными стали для семьи Фоков 1860-е годы, что повлияло на географию окрестностей современного Булгаково.

Имением в Борейшево заведовал приказчик Михаил Андреев. А само поместье находилось в опекунском управлении. Местное дворянское собрание назначило временного менеджера, опекуна – ротмистра Николая Андреевича Топорнина, соседа по Андреевке. Он оформлял отмену крепостного права.

Из документов известно, что барская усадьба на берегах Уршака стояла в самом сельце Борейшево. При установлении границ оказалось, что «одна баня» крестьянина Матвея Максимова «отстоит от господской усадьбы на 30 саж.», баню перенесли ближе к Уршаку. В октябре 1862 года уставную грамоту подписал коллежский регистратор Виктор Фок.

Из-за многочисленности наследников долго не могли оформить права собственности и перевести бывших крепостных на выкуп.

На 1870 год наследниками поручицы Екатерины Андреевны Фок являлись дети Николай (32 года), Андрей (28), Виктор (27), Пётр (21), Алексей (17), Любовь (23), Анна (20), Софья (17) и Елизавета (15 лет), включая несовершеннолетних.

Опекуном теперь выступал старший брат штабс-капитан Николай Александрович Фок, а старшая сестра уже вышла замуж и числилась как Любовь Александровна Уржумцева.

Известно про Елизавету. Она родилась 7 апреля 1854 года и в тот же день была крещена в Троицкой церкви Уфы, значит у Фоков было городское жильё. Восприемниками (крёстными) стали отставной прапорщик Николай Алексеевич Мисайлов и дочь прапорщика, из дворян девица Вера Воецкая.

Брат-опекун жаловался в 1870 году в Уфимскую дворянскую опеку, что наследники терпят убытки «от не приведения в исполнение выкупных сделок […] и что последнее может ещё более потерпеть в случае выхода части крестьян из общества означенных деревень».

А тут Уфимское отделение Госбанка в июле 1870 года выставило на торги оба имения, оставшиеся от родителей: Е.А. Фок при Андреевке (Соловьёвке) и А.А. Фок при Барейшево. Оказалось, что папа с мамой ещё в феврале 1845 года взяли в Приказе общественного призрения ссуду в 6080 рублей. И не расплатились.

Штабс-капитан собирал документы, не мог найти братьев Петра и Андрея, было не известно, где они находились. Хозяйство приходило в упадок.

Тем временем, уставшие ждать выкупа крестьяне сельца Борейшево (66 душ) в 1872 году сдали землю и решительно отказались от «помещичьего надела». По закону был установлен срок обязательного 9-летнего выкупа с 1861 года, который уже истёк. Вокруг лежали обширные пустые земли, которые башкиры и помещики не за дорого продавали. Часть сельчан захотела записаться в мещане (то есть в горожан), так как они уже приобрели «землю по близости», другие приписывались к волости как безземельные. Некоторые начали сдавать барину свои наделы.

Например, Минай Акинфиев отдал Фокам три душевых надела, так как он купил «в собственность у Г. Булгакова земли более двух душевых наделов» (по статье 129 Положения об отмене крепостного права в этом случае крестьянин просто уходил от помещика).

Разгорелся длительный конфликт. Фоки не хотели терять бывших крепостных, чтобы получить с них выкупную сумму, мужики предпочитали взять землю на стороне. В итоге 12 домохозяев вышли из общества по 129-й статье, а 15 душ перешли в мещане.

Крестьяне переселились на другой (левый) берег Уршака, образовав посёлок Нагорка, а барская усадьба осталась на старом месте, что хорошо видно из карты 1910-х годов:

Исторические картинки. Декабрист из Нагорки


В 1896 году деревня Нагорка (Борейшева) значилась при озере, включала 9 дворов, проживал 131 человек. Сейчас это, видимо, южная часть деревни Фомичёво.

Фоки землю не бросили (у них остались все угодья, но денег с крестьян не получили). Это были энергичные люди. В депутаты (гласные) первого Уфимского уездного земского собрания были избраны братья Николай и Виктор Александровичи Фоки, второй вошёл в состав губернского земского собрания. В 1873 году коллежский регистратор В.А. Фок служил земским начальником в Бирском уезде.

Земли на Уршаке достались братьям Виктору (затем детям и вдове) и Николаю Александровичам Фокам, имение при Соловьёвке на Белой отошло Андрею Александровичу.

Штабс-капитану Н.А. Фоку принадлежало поместье в 964,62 десятины с обширной усадьбой на площади 5 десятин / гектаров. Фактически он распоряжался собственностью своей и брата Виктора.

По списку населённых мест в 1896 году существовали водяная мукомольная мельница Фока на Уршаке (1 двор, 22 чел.) и хутор Фока «Борейшево» при Уршаке (1 дв., 12 чел.).

На приведённой выше карте видна усадьба Н.Н. Фока на Уршаке. Рядом возник посёлок Троицкий (Фок продал часть земли переселенцам украинцам и русским крестьянам, посёлок также звался Николаево-Фоковский).

Видимо, чувствуя приближение смерти, Н.А. Фок 14 октября 1898 года договорился о разделе поместья с наследниками умершего брата В.А. Фока: дворянами Надеждой Фёдоровной Фок, Дмитрием, Владимиром и Александрой Викторовичами Фок. Они затем продали свои угодья. В 1905 году землю сохраняли Владимир и Алексей Викторовичи Фоки.

А в октябре 1901 года наследники умершего дворянина, отставного штабс-капитана Николая Александровича Фока поделили поместье при Борейшево, что в апреле 1902 года уфимский нотариус утвердил.

Умершему Н.А. Фоку принадлежали два участка при сельце Барейшево, первый при мукомольной мельнице на реке Уршак (20 дес.), второй при сельце Барейшево (974 дес. 1497 саж.). В 1899 году имение было заложено в Дворянском банке за 30 900 руб. на 66,5 лет под 4% годовых.

Поместье унаследовал сын Николай Николаевич Фок (974 дес.). Он как-то договорился с многочисленной роднёй. Все они жили в Уфе на Вокзальной улице в доме Алексеева.

Родня включала брата Виктора Николаевича Фока, сестёр Любовь, Ольгу, Надежду, Екатерину (первые две несовершеннолетние), а также дворянку Бируту Станиславовну Фок (может супруга Николая Фока?) и её дочерей: жену прапорщика запаса Софью Николаевну Серовикову и уфимскую мещанку Марью Николаевну Иванову (урождённые Фок).

В 1907 году недалеко от Булгаково сохранялось поместье Николая Николаевича Фока с усадьбой и постройками, в 1916 году имение «Барейшево» в трёх верстах от Булгаково по-прежнему находилось в собственности дворянина Николая Николаевича Фока. Старинная усадьба дожила до революции.

На самой западной окраине современного Булгаково есть Нагорная улица. Это, скорее всего, остатки прежнего сельца Борейшево (Фоково).

А рядом, сообщает Викимапия, находится объект Госдача, где проживал М.Г. Рахимов, первый из двух президентов Башкортостана. По всей видимости, Госдача стоит на месте бывшей усадьбы Фоков. От декабриста до… парада суверенитетов. Любит история пошутить.

От декабристов всё-таки осталась хорошая память. Почему? Потому, что они вовремя… остановились. Офицеры поняли, что значит русский бунт, бессмысленный и беспощадный.

Вышли на площадь и стояли под пулями и ядрами. Своей кровью заплатили, только своей. Не толкнули страну в пучину хаоса и кровавой смуты.

Крест деревянный иль чугунный
Назначен нам в грядущей мгле…

А мы по старому Оренбургскому тракту едем на юг, в Кармаскалинский район. Нас ждут пироги в Бекетово. Через неделю.

Михаил Роднов, доктор исторических наук

Приглашаю на сайт «Роднов и его друзья»




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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

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  • 1 | 10.12.2017, 09:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Отставные или разорившиеся т.н. дворяне .Читать не о чем и не о ком .Паразитировали на теле народном.



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  • Гость
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  • 2 | 10.12.2017, 09:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"От декабристов всё-таки осталась хорошая память. Почему? Потому, что они вовремя… остановились. Офицеры поняли, что значит русский бунт, бессмысленный и беспощадный.

Вышли на площадь и стояли под пулями и ядрами. Своей кровью заплатили, только своей. Не толкнули страну в пучину хаоса и кровавой смуты."

==============

Роднов, не навязывай свою оценку. Восстание декабристов давно изучено.

Экранизация: "Звезда пленительного счастья", "Декабристы", "Северная повесть", "Площадь декабристов".

«Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа. Но дело их не пропало. Декабристы разбудили Герцена. Герцен начал революционную агитацию».



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  • Гость
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  • 3 | 10.12.2017, 09:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
От декабристов всё-таки осталась хорошая память. Почему? Потому, что они вовремя… остановились. Офицеры поняли, что значит русский бунт, бессмысленный и беспощадный.
=======================================
А вот до МуртаЗло и его выкормыши до сих не поняли что такое Русский бунт, потому и собирают очередной съезд башкирских нацистов, надеясь взять реванш.
Зря надеетесь аллаяры, ваш нацистский поезд ушел, и если этот факт до вас не доходит через голову, то дойдет через другие части тела.
НО ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЙДЕТ!



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  • Эксперт
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  • 4 | 10.12.2017, 10:40 | Автор: Егерь
    Публикации: 3801 | Комментарии: 6649 | Рейтинг: +2776,2
– Репрессии в Сибири и на Дальнем Востоке были особо жестокими и безумными или были регионы, в которых творились еще большие зверства?

​– Чем дальше от центра, тем, как правило, более жестокими и неконтролируемыми были чекисты. Это относится и к Средней Азии, и к Казахстану, и, кстати, чекисты Украины, когда они весной 1919-го создали на контролируемой большевиками территории первые губернские и уездные ЧК, были настолько криминализированы, что их в ряде случаев разгоняли сами части Красной армии, не выдерживая бесконтрольных расстрелов, реквизиций, пьянства. Был целый ряд случаев, когда войска разгоняли уездные ЧК, убивали даже часть этих самых чекистов. В Государственном архиве Российской Федерации есть очень ценный фонд деникинской комиссии, которая после бегства летом 1919 года большевиков с Украины подробно документировала зверства губернских ЧК: судебно-медицинские эксперты официально вскрывали найденные захоронения и фиксировали там огромное количество страшно изуродованных трупов, в том числе обезглавленных, обожженных и так далее. Это показывает, что элемент садизма в деятельности чекистов первого призыва имел очень большое значение. Но уж их грабительство и мародерство было просто притчей во языцех.

https://www.svoboda.org/a/28905006.html



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  • 5 | 10.12.2017, 10:42 | Автор: Егерь
    Публикации: 3801 | Комментарии: 6649 | Рейтинг: +2776,2
– Я говорил с исследователями, которые работали в архивах СБУ Украины, и спрашивал их, были ли свидетельства настолько шокирующие, что их невозможно читать неподготовленному человеку. Да, такие документы есть, особенно связанные с Голодомором, с каннибализмом, со страшной гибелью целых деревень. Наверняка и вы за 30 лет работы в российских архивах встречали такие документы?

​– Конечно, документы, что называется, не для слабонервных встречаются более чем часто. С моей точки зрения, самые впечатляющие документы – это те, которые повествуют о процедуре исполнения смертных приговоров, поскольку с самого начала в органах госбезопасности сложилась традиция предельно глумливого, циничного отношения к обреченным людям. Как правило, их перед тем, как расстрелять или прикончить каким-то другим способом, жестоко избивали. Понятно, что их имущество присваивалось. Молодых и привлекательных женщин часто насиловали. Зачастую вместо расстрела использовались особо жестокие способы уничтожения, кого-то душили, кого-то, как, скажем, в Житомире, жгли паяльной лампой, мстя за попытку побега. В том же Житомире обреченных осужденных по 200–250 человек ночью выстраивали перед расстрельной командой и убивали по очереди на глазах у ждущих своей очереди людей. Такое впечатление, что садизмом была поражена очень значительная часть сотрудников. А с другой стороны, руководство чекистских органов считало необходимым процедуру крещения кровью, чтобы каждый оперативник в 20–30-е годы прошел через личное участие в казнях. Таким образом выяснялось, готов ли он к настоящей чекистской работе: эту работу, кстати, сам Сталин именовал не без уважения черновой. О высоком ведомственном уважении к исполнителям приговоров говорит тот факт, что они изначально понимались высшей властью как максимально лояльные люди, которым можно, например, поручить охрану вождей. Охранниками и Ленина, и Сталина были профессиональные исполнители приговоров, которые в свободное время ехали на Лубянку и стреляли в затылок кому надо.

https://www.svoboda.org/a/28905006.html



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  • 6 | 10.12.2017, 10:51 | Автор: Егерь
    Публикации: 3801 | Комментарии: 6649 | Рейтинг: +2776,2
– Вы цитируете Александра Ахиезера: "Террор проводила и поддерживала вся страна. Это было невиданное в истории самоистребление". Способен ли историк объяснить причины этого явления или тут нужен какой-то другой специалист? Может быть, психиатр?

– Всякая гражданская война порождает запредельную жестокость, распад привычных моральных представлений. В России это затянулось потому, что власть натравливала одну часть общества на другую и делала это с исключительным успехом. Когда мы говорим о том, что террор пользовался широкой поддержкой населения, мы должны понимать, что это результат совершенно конкретных действий власти, которая изо всех сил демонизировала так называемых врагов народа и поощряла тех, кто будет их как можно более активно преследовать, разоблачать, а также преследовать их родственников, из-за чего реальное количество пострадавших от государственных репрессий, конечно, неизмеримо больше, чем официально приводимые цифры. Многие люди десятилетиями были в касте отверженных и не могли себя реализовывать из-за сопротивления государства, которое в анкетах требовало указывать наличие репрессированных родственников.

– Вы пишете, что смысл массовых репрессий, особенно Большого террора 1937–1938 годов, ускользал не только от понимания современников, но и исследователей, поскольку репрессировались зачастую абсолютно лояльные люди. Почему же репрессировались люди, которые не представляли никакой угрозы режиму? Есть ли у вас однозначный ответ?

Получалось, что постоянно под угрозой уничтожения находятся абсолютно все
​– Это один из сложнейших вопросов, потому что историки уже неплохо представляют себе, как производился террор, но активно спорят о причинах этого террора. В нормальном сознании не укладываются эти репрессивные акции. В 1937–38 годах за полтора года уничтожили около миллиона человек, среди которых был значительный процент людей, которые не представляли даже потенциальной опасности для государства.

Но террор для большевиков, как я считаю, был универсальной отмычкой ко всем проблемам. Он не только физически истреблял и устрашал, он благодаря этому устрашению держал в повиновении и саму номенклатуру, заставлял ее следить, доносить друг на друга.

https://www.svoboda.org/a/28905006.html



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  • 7 | 10.12.2017, 10:54 | Автор: Егерь
    Публикации: 3801 | Комментарии: 6649 | Рейтинг: +2776,2
К власти в 1917 году пришли высокоидейные уголовники

Вы цитируете Владимира Булдакова, который писал в книге "Красная смута", что НКВД, особенно его гулаговская часть, "пополнялась настоящими подонками общества. Это был такой кадровый состав, который был лишен вообще традиционных нравственно-психологических сдержек для грязной работы". Этим многое можно объяснить: уголовники пришли к власти...

​– Это были особые уголовники, которые пришли к власти в 1917 году. Высокоидейные уголовники, которые считали, что для их замечательной коммунистической идеи не может существовать никаких моральных препятствий. Поэтому они так активно опирались на криминал, видя в нем людей энергичных, которые ни перед чем не остановятся. Если мы почитаем переписку Ленина, Троцкого, Дзержинского периода Гражданской войны, мы там постоянно видим рефрен: найдите людей потверже. Потому что их было недостаточно для того репрессивного государства, которое требовало совершенно особых кадров. Деятельность органов госбезопасности, тайной политической полиции – это как раз иллюстрация того, сколько таких людей, готовых на все, зачастую с неполноценной психикой, было найдено, а также воспитано из совершенно нормальных людей, которые, попадая в органы ВЧК-НКВД, проникались очень быстро этой вседозволенностью и требованием беспощадной борьбы с контрреволюцией. Требовалась именно беспощадность, и те, кто ее не обеспечивал, – скажем, отказывались идти в расстрельную команду, – не могли рассчитывать на карьеру.

https://www.svoboda.org/a/28905006.html



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  • 8 | 10.12.2017, 10:59 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 10.12.2017, 10:54 | Автор: Егерь | На сайте
Публикации: 3800 | Комментарии: 6644 | Рейтинг: +2776
К власти в 1917 году пришли высокоидейные уголовники

----------------------------

К власти в 1991 году пришли безыдейные уголовники



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  • 9 | 10.12.2017, 11:04 | Автор: Егерь
    Публикации: 3801 | Комментарии: 6649 | Рейтинг: +2776,2
В Башкирии нет правдивой истории советского периода.

Нет вообще здесь честных историков в республике?

Или все запуганные нынешней чекистской властью?

Михаил Роднов!
Можете ответить на эти вопросы?



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  • 10 | 10.12.2017, 11:19 | Автор: Не зарегистрирован
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Летом этого года в Дубне родственник познакомил с "тоже из Уфы"
"Тоже из Уфы" оказался уроженцем Булгаково, выпускником УГАТУ, работающим на местном заводе инженером-испытателем.
10 лет назад переехал в МО в поисках "нормальной" работы и "нормальных" условий жизни.
7 лет назад родители- пенсионеры продали дом в Булгаково и купили домишко на другом берегу Волги в Тверской обл.
Так, оказавшись лишними в рахимовской Башкирии, вдали от своей родины они обрели обыкновенное человеческое счастье трудовой семьи.



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  • 11 | 10.12.2017, 11:34 | Автор: Егерь
    Публикации: 3801 | Комментарии: 6649 | Рейтинг: +2776,2
Крах диктаторского режима всегда происходит внезапно

В России заявили, что не обязаны реагировать на заключение прокуратуры Международного Гаагского трибунала о том, что на Донбассе присутствуют российские войска, поскольку Россия в прошлом году вышла из-под юрисдикции Международного уголовного суда. Скажу так: Путин может вывести Россию из-под юрисдикции хоть самого господа Бога, но тяжесть совершенных им преступлений от этого не меняется. Путинский режим уйдет, как уходят все авторитарные режимы. Когда придет новая власть, тем, кто творил военные преступления в Крыму и продолжает это делать на Донбассе, неминуемо придется отвечать, прежде всего, перед российским судом, пишет российский политолог и публицист Андрей Пионтковский для nv.ua.

Украинцам следует знать, что на прошлой неделе прошел Четвертый форум российской оппозиции «Свободная России», где мы составили список людей, виновных в преступлениях, прежде всего, военных преступлениях в Украине. В этом списке – 11 категорий людей: от категории, условно названной «вожди», в которой указаны фамилии Путин, Шойгу, Лавров, – до категории «пропагандисты» – Киселев, Соловьёв и прочие деятели, которые оправдывают эти преступления. Так что не только в Украине и мире, но и в России помнят об этих преступлениях. И от наказания преступники не уйдут.

Вряд ли заключения прокурора Гаагского суда повлияют на имидж Путина перед президентскими выборами. Российские обыватели даже не узнают об этом, поскольку российский телевизор об этом событии не рассказывает. Но заявление из Гаагского суда – это не пустой звук, это может повлиять на путинский имидж в мире. Мы все видим, как ужесточается отношение к путинскому режиму. Особенно, со стороны американского правительства. Даже несмотря на то, что Путину удалось сделать «агента» президентом США. Но американские института оказались сильнее. И сегодняшняя политика Штатов, особенного по украинскому вопросу, довольно жесткая. Ее принципы постоянно озвучивает спецпредставитель США Курт Волкер.

https://charter97.org/ru/news/2017/12/9/271875/



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  • 12 | 10.12.2017, 11:35 | Автор: Егерь
    Публикации: 3801 | Комментарии: 6649 | Рейтинг: +2776,2
Далее.

Кроме того, Американский конгресс единогласно проголосовал за закон о персональных санкциях против российских олигархов. Уже меньше, чем через 60 дней те люди, о которых мы говорим, будут названы преступниками, и к ним будут применены санкции, которые для них – не менее болезненны, чем решения любых международных судов.

Это они, только по официальным оценкам, украли в России около 1 триллиона долларов. Это все активы военных преступников, начиная с Путина. Конечно же, там нет счетов с фамилией Путин, но всем известно, кто является его фронтменами, типа Ролдугина и прочих. Эти деньги будут заморожены, конфискованы, и это очень серьезный удар по российскому руководству.

Что случится после введения персональных санкций –даже невозможно предсказать. Крах диктаторского режима всегда происходит внезапно. Правил себе Мугабе 30 лет, а в один прекрасный день приехали в его дворец военные и отстранили от власти. То есть чем больше Запад будет проявлять жесткость в отношении России, тем скорее подобное произойдет и в Кремле. Как мне представляется, Путин уйдет не в результате какой-то массовой революции, а в результате «дворцового переворота». Его просто свергнут люди, по которым ударят новые западные санкции.

https://charter97.org/ru/news/2017/12/9/271875/



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  • 13 | 10.12.2017, 11:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Причём, это были профессиональные садовники, повара, конюхи, горничные, из которых лишь один после отмены крепостного права пожелал уйти в мужики"

Вот историческая ключевая фраза г-на Роднова. Лишь один не пожелал оставаться лакеем!
По предыдущим жизнеописаниям окрестностей старой Уфы из 17 только 2 стали пахарями.
Интересно, что напишут будущие историки через 100 лет о выпускниках Башкирского сельхозинститута?
Сколько аграриев во времена Рахимова и Хамитова остались в Уфе "поднимать коммунальную целину", лавочниками, парикмахерами или мелкими писарчуками многочисленных контор, а сколько вернулись на землю?



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  • 14 | 10.12.2017, 11:39 | Автор: Не зарегистрирован
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8 | 10.12.2017, 11:04 | Автор: Егерь | На сайте
Публикации: 3800 | Комментарии: 6645 | Рейтинг: +2776

В Башкирии нет правдивой истории советского периода.

Нет вообще здесь честных историков в республике?

===============

Какую правду желаешь знать? Например, вот: весной 1918 года в селе Большеустьикинское появилась первая в Башкирии Устьикинская Трудовая Коммуна (прообраз колхоза), которая просуществовала всего несколько месяцев. В июне Коммуна была разгромлена кулаками и белогвардейцами: часть коммунаров была убита, часть взята в плен и зверски замучена (закопана живьём).

Сегодня в селе Большеустьикинское есть ул. Памяти Коммуны, именами коммунаров названы новые улицы (ул. Петра Филиппова, ул. Тихона Онкина и др.) На месте жестокой казни коммунаров стоит обелиск с Красной Звездой.

Только вы этот комментарий не пропустите. Рисуйте себе свою историю, УЖ ваш.



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  • 15 | 10.12.2017, 11:40 | Автор: Не зарегистрирован
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Г-н Егерь, а где визги остальных либералистических кверулентов о преследованиях властей?
Или это вопрос запущенности башкирской психиатрии?



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  • 16 | 10.12.2017, 11:41 | Автор: Не зарегистрирован
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Революция в России, как это теперь установлено, была подготовлена и устроена масонами.
Один из высших членов «Великого Востока Франции» барон Сеншоль, воскликнул: «Если бы Царь увидел список русских масонов, то он нашел бы в нем имена лиц, очень близко к нему стоящих». Заговором руководил конспиративный центр, который возник еще в 1915 году.
27 февраля 1917 года было образовано два органа так называемого «двоевластия»: Временный комитет членов Государственной думы и Временный исполнительный комитет Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. И в том, и в другом органе треть членов были масонами.
Возглавлял масонство России Александр Федорович Керенский, который в 1916 году большинством голосов на очередном конгрессе масонской ложи «Великий Восток народов России» избрали генеральным секретарем.



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  • 17 | 10.12.2017, 11:41 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 13930 | Рейтинг: -2704,7
Так, оказавшись лишними в рахимовской Башкирии, вдали от своей родины они обрели обыкновенное человеческое счастье трудовой семьи.
-----------------------
А когда вы переставали скакать по стране в поисках лучшей доли? У вас ведь адрес советский союз. У раба в принципе не бывает родины. Где нажрался, там и пригрелся. Насрал и дальше пошел.



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  • 18 | 10.12.2017, 11:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
лет назад родители- пенсионеры продали дом в Булгаково и купили домишко на другом берегу Волги в Тверской обл.
Так, оказавшись лишними в рахимовской Башкирии, вдали от своей родины они обрели обыкновенное человеческое счастье трудовой семьи.
-------------
7 лет назад было уже хамитовское время.



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  • 19 | 10.12.2017, 11:54 | Автор: Не зарегистрирован
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13 | 10.12.2017, 11:41 | Автор: кац | На сайте
Публикации: 0 | Комментарии: 13904 | Рейтинг: -2703,8
Так, оказавшись лишними в рахимовской Башкирии, вдали от своей родины они обрели обыкновенное человеческое счастье трудовой семьи.
_____
Господам кверулентам вне зависимости от их национальности принципиально не отвечаю!



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  • 20 | 10.12.2017, 11:56 | Автор: Не зарегистрирован
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14 | 10.12.2017, 11:48 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
лет назад родители- пенсионеры продали дом в Булгаково и купили домишко на другом берегу Волги в Тверской обл.
Так, оказавшись лишними в рахимовской Башкирии, вдали от своей родины они обрели обыкновенное человеческое счастье трудовой семьи.
-------------
7 лет назад было уже хамитовское время.

+
И чё?
В чем, собственно говоря, разница?



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