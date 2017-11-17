Исторические картинки. Декабрист из Нагорки

В стародавние времена, в осьмнадцатом столетии недалеко от Булгаково, выше по Уршаку возникает ещё одна деревня – сельцо Борейшево. По тамошним местам гулял… декабрист.Сельцо звалось от первых владельцев – дворян Борейша. В 1793 году в Верхнем земском суде в Уфе служил коллежский ассесор Андреян Иванович Борейша.Необычную фамилию до сих искажают в справочниках и интернете, правильно – Борейша или Барейша. Польско-литовский дворянский род, их было много в России.В начале XIX столетия в аппарате управления обширными лесами Оренбургской губернии (так звался тогда наш край) оказался лесничий или по-швабски оберфорштмейстер (обер-форстмейстер) Александр Карлович Фок. Дворянин, значит фон Фок.Служил сначала в Вятской губернии, затем облюбовал тёплые брега Уршака, где и купил сельцо Борейшево (10 дворов, 55 чел. крепостных) с небольшим участочком землицы в 1223 десятины / гектара.В 1798 году в Оренбургской губернии началось первое в истории края измерение земли – Генеральное межевание. Из Нижнего Новгорода в Уфу переехала межевая контора с большим штатом. Среди землемеров встречаем Александра Фока. Он лично обмежевал 5313 десятин. Понравились ему здешние края…По сведениям интернета, на 1826 год коллежскому советнику А.К. Фоку исполнилось 57 лет, овдовел.Сельцо стояло рядом с Булгаково, прямо на Уршаке, на правом бережку. И уже к 1820-м годам (что видно по карте) речку перегородила плотина водяной мельницы:Мельница на реке Большой Уршак приносила Александру Карловичу Фоку, проживавшему в сельце Борейшево, ежегодный доход от 120 до 150 рублей.На старинной карте рядом с мельничным прудом видно небольшое озерцо. Может рядом с ним сейчас находится садовое товарищество «Озёрное»? Пруд с мельницей сыграли важную роль.Скорее всего, это был главный «актив» в не очень большом хозяйстве Александра Карловича. Для управления требовалось постоянно жить в Борейшево. Вероятно, здесь провёл детство и будущий бунтовщик, родившийся в 1803 (или 1804) году Александр Фок младший.Его биография есть в интернете. В юношеском возрасте оказался в Санкт-Петербурге, по молодости лет в войнах участия не принимал, служил в прославленном лейб-гвардии Измайловском полку, за полгода до мятежа получил звание подпоручика.Знамя Измайловского полка:В тайных обществах А.А. Фок не состоял, но был связан с декабристами. В день мятежа 14 декабря 1825 года измайловцев должен был повести на штурм Зимнего капитан А.И. Якубович, но в последний момент отказался, чем спас честь славной боевой части.На следующий день, 15 декабря 1825 года в казармах Измайловского полка Фок был арестован и заключён в Петропавловскую крепость, где и «сидел» до лета 1826 года.Разжалован в солдаты, но не лишён дворянства, в августе 1826 года отправлен рядовым в Устькаменногорский гарнизонный батальон (совр. восточный Казахстан). Затем Кавказ, бои с горцами, за отвагу и доблесть произведён в унтер-офицеры, прапорщик (1833 год).В том году А.А. Фок возвращается на родину, в Уфу, где стоял 10-й Оренбургский линейный батальон, откуда в январе 1835 года «уволен за ранами от службы с пенсионом», но оставался под надзором полиции.Так в начале 1830-х годов Александр Александрович Фок вернулся на берега Уршака, в своё родовое имение. Женится, супруга унаследовала поместье в деревне Андреевке (Соловьёвке) на берегу Белой.Это примерно напротив совр. Кушнаренково, на противоположном берегу и немного выше по течению. Рядом с дер. Новобиктимирово Бирского района (ранее Старо-Петровская волость Бирского уезда, 20 дворов в 1920 году).В Андреевке стоял господский дом и во всех книжках, а ныне в интернете дружно сообщают, что А.А. Фок «жил в имении жены».Пока не известна ситуация в семье Фоков в начале XIX века, детей было очень много, Фоки отличались «плодовитостью», но поместье на Уршаке унаследовал почему-то именно бывший смутьян-декабрист.Он скончался в августе 1854 года, когда во время поездки в Оренбург заболел холерой, там и умер (сведения из интернета).Супруга, Екатерина Андреевна Фок, ушла из жизни в один год с мужем. В 1854 года в возрасте 35 лет она умерла от чахотки, отпевали в Троицкой церкви города Уфы (где сейчас Монумент дружбы).Именно она числилась владелицей имений на момент отмены крепостного права. Сравним оба фоковских поместья на 1861-й год. Андреевка – 978 десятин земли, 14 дворов (77 крепостных обоего пола) и господская усадьба, которую обслуживали 8 человек дворовой прислуги.Барейшево (Фокова) – 945 десятин земли, 20 дворов (135 крепостных крестьян) и… барская усадьба на брегах Уршака, при которой состояли 43 человека дворовой прислуги (23 муж., 20 жен.).Не странно ли? Якобы А.А. Фок с многочисленной семьёй проживал в далёкой от Уфы Андреевке, куда долго и трудно добираться, а больную супругу с девятью (!) детьми обслуживал скромный штат прислуги из 8 человек (4 муж., 4 жен.).Вспомним, что Екатерину Андреевну отпевали в Троицкой церкви Уфы, а не в Бирске или Топорнино (Кушнаренково), куда проще доехать. Так где же проживал бывший декабрист? Может в Борейшево?, которое даже получило второе прозвание – Фокова, то есть господа постоянно бывали здесь.Около Уршака стояла огромная усадьба Фока, у Петра Ивановича Булгакова рядом в селе Булгаково имелось меньше дворовой прислуги. Причём, это были профессиональные садовники, повара, конюхи, горничные, из которых лишь один после отмены крепостного права пожелал уйти в мужики. Само сельцо Борейшево в 1861 году лежало всего в одной версте от Булгаково.Наверняка экс-декабрист Александр Александрович Фок с супругой и в окружении многочисленных деточек проживал в Борейшево, на брегах реки, где старина Уршак вращал тугие мельничные колёса. Хотя семья могла использовать оба поместья.Водяная мельница на берегу речки Жужа (Московский государственный объединённый художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник), Коломенское:Очень, очень трудными стали для семьи Фоков 1860-е годы, что повлияло на географию окрестностей современного Булгаково.Имением в Борейшево заведовал приказчик Михаил Андреев. А само поместье находилось в опекунском управлении. Местное дворянское собрание назначило временного менеджера, опекуна – ротмистра Николая Андреевича Топорнина, соседа по Андреевке. Он оформлял отмену крепостного права.Из документов известно, что барская усадьба на берегах Уршака стояла в самом сельце Борейшево. При установлении границ оказалось, что «одна баня» крестьянина Матвея Максимова «отстоит от господской усадьбы на 30 саж.», баню перенесли ближе к Уршаку. В октябре 1862 года уставную грамоту подписал коллежский регистратор Виктор Фок.Из-за многочисленности наследников долго не могли оформить права собственности и перевести бывших крепостных на выкуп.На 1870 год наследниками поручицы Екатерины Андреевны Фок являлись дети Николай (32 года), Андрей (28), Виктор (27), Пётр (21), Алексей (17), Любовь (23), Анна (20), Софья (17) и Елизавета (15 лет), включая несовершеннолетних.Опекуном теперь выступал старший брат штабс-капитан Николай Александрович Фок, а старшая сестра уже вышла замуж и числилась как Любовь Александровна Уржумцева.Известно про Елизавету. Она родилась 7 апреля 1854 года и в тот же день была крещена в Троицкой церкви Уфы, значит у Фоков было городское жильё. Восприемниками (крёстными) стали отставной прапорщик Николай Алексеевич Мисайлов и дочь прапорщика, из дворян девица Вера Воецкая.Брат-опекун жаловался в 1870 году в Уфимскую дворянскую опеку, что наследники терпят убытки «от не приведения в исполнение выкупных сделок […] и что последнее может ещё более потерпеть в случае выхода части крестьян из общества означенных деревень».А тут Уфимское отделение Госбанка в июле 1870 года выставило на торги оба имения, оставшиеся от родителей: Е.А. Фок при Андреевке (Соловьёвке) и А.А. Фок при Барейшево. Оказалось, что папа с мамой ещё в феврале 1845 года взяли в Приказе общественного призрения ссуду в 6080 рублей. И не расплатились.Штабс-капитан собирал документы, не мог найти братьев Петра и Андрея, было не известно, где они находились. Хозяйство приходило в упадок.Тем временем, уставшие ждать выкупа крестьяне сельца Борейшево (66 душ) в 1872 году сдали землю и решительно отказались от «помещичьего надела». По закону был установлен срок обязательного 9-летнего выкупа с 1861 года, который уже истёк. Вокруг лежали обширные пустые земли, которые башкиры и помещики не за дорого продавали. Часть сельчан захотела записаться в мещане (то есть в горожан), так как они уже приобрели «землю по близости», другие приписывались к волости как безземельные. Некоторые начали сдавать барину свои наделы.Например, Минай Акинфиев отдал Фокам три душевых надела, так как он купил «в собственность у Г. Булгакова земли более двух душевых наделов» (по статье 129 Положения об отмене крепостного права в этом случае крестьянин просто уходил от помещика).Разгорелся длительный конфликт. Фоки не хотели терять бывших крепостных, чтобы получить с них выкупную сумму, мужики предпочитали взять землю на стороне. В итоге 12 домохозяев вышли из общества по 129-й статье, а 15 душ перешли в мещане.Крестьяне переселились на другой (левый) берег Уршака, образовав посёлок Нагорка, а барская усадьба осталась на старом месте, что хорошо видно из карты 1910-х годов:В 1896 году деревня Нагорка (Борейшева) значилась при озере, включала 9 дворов, проживал 131 человек. Сейчас это, видимо, южная часть деревни Фомичёво.Фоки землю не бросили (у них остались все угодья, но денег с крестьян не получили). Это были энергичные люди. В депутаты (гласные) первого Уфимского уездного земского собрания были избраны братья Николай и Виктор Александровичи Фоки, второй вошёл в состав губернского земского собрания. В 1873 году коллежский регистратор В.А. Фок служил земским начальником в Бирском уезде.Земли на Уршаке достались братьям Виктору (затем детям и вдове) и Николаю Александровичам Фокам, имение при Соловьёвке на Белой отошло Андрею Александровичу.Штабс-капитану Н.А. Фоку принадлежало поместье в 964,62 десятины с обширной усадьбой на площади 5 десятин / гектаров. Фактически он распоряжался собственностью своей и брата Виктора.По списку населённых мест в 1896 году существовали водяная мукомольная мельница Фока на Уршаке (1 двор, 22 чел.) и хутор Фока «Борейшево» при Уршаке (1 дв., 12 чел.).На приведённой выше карте видна усадьба Н.Н. Фока на Уршаке. Рядом возник посёлок Троицкий (Фок продал часть земли переселенцам украинцам и русским крестьянам, посёлок также звался Николаево-Фоковский).Видимо, чувствуя приближение смерти, Н.А. Фок 14 октября 1898 года договорился о разделе поместья с наследниками умершего брата В.А. Фока: дворянами Надеждой Фёдоровной Фок, Дмитрием, Владимиром и Александрой Викторовичами Фок. Они затем продали свои угодья. В 1905 году землю сохраняли Владимир и Алексей Викторовичи Фоки.А в октябре 1901 года наследники умершего дворянина, отставного штабс-капитана Николая Александровича Фока поделили поместье при Борейшево, что в апреле 1902 года уфимский нотариус утвердил.Умершему Н.А. Фоку принадлежали два участка при сельце Барейшево, первый при мукомольной мельнице на реке Уршак (20 дес.), второй при сельце Барейшево (974 дес. 1497 саж.). В 1899 году имение было заложено в Дворянском банке за 30 900 руб. на 66,5 лет под 4% годовых.Поместье унаследовал сын Николай Николаевич Фок (974 дес.). Он как-то договорился с многочисленной роднёй. Все они жили в Уфе на Вокзальной улице в доме Алексеева.Родня включала брата Виктора Николаевича Фока, сестёр Любовь, Ольгу, Надежду, Екатерину (первые две несовершеннолетние), а также дворянку Бируту Станиславовну Фок (может супруга Николая Фока?) и её дочерей: жену прапорщика запаса Софью Николаевну Серовикову и уфимскую мещанку Марью Николаевну Иванову (урождённые Фок).В 1907 году недалеко от Булгаково сохранялось поместье Николая Николаевича Фока с усадьбой и постройками, в 1916 году имение «Барейшево» в трёх верстах от Булгаково по-прежнему находилось в собственности дворянина Николая Николаевича Фока. Старинная усадьба дожила до революции.На самой западной окраине современного Булгаково есть Нагорная улица. Это, скорее всего, остатки прежнего сельца Борейшево (Фоково).А рядом, сообщает Викимапия, находится объект Госдача, где проживал М.Г. Рахимов, первый из двух президентов Башкортостана. По всей видимости, Госдача стоит на месте бывшей усадьбы Фоков. От декабриста до… парада суверенитетов. Любит история пошутить.От декабристов всё-таки осталась хорошая память. Почему? Потому, что они вовремя… остановились. Офицеры поняли, что значит русский бунт, бессмысленный и беспощадный.Вышли на площадь и стояли под пулями и ядрами. Своей кровью заплатили, только своей. Не толкнули страну в пучину хаоса и кровавой смуты.Крест деревянный иль чугунныйНазначен нам в грядущей мгле…А мы по старому Оренбургскому тракту едем на юг, в Кармаскалинский район. Нас ждут пироги в Бекетово. Через неделю.