Сергей Наумкин: «Щуки» и «пескари» или снова о «заслуженном строителе» Носкове

«В синдроме Носкова виновато... не смейтесь, региональное отделение партии Яблоко.
Её председатель и юрист г-н Наумкин в свое время получил кучу жалоб и материалов на Носкова, на Демскую администрацию, на правоохранительные органы, на Госстрой РБ, Уфимскую мэрию, но вместо того, чтобы грамотно вывести "щуку" на чистую воду, подсечь, а потом поджарить, Наумкин заболтал дело общими фразами и крикливыми политическими лозунгами.
Хищник вольно продолжил пожирать пескарей, пока не попался в сети других рыбаков. Но в их сетях была большая дырка и щука вновь ушла на глубину в тину».
Я редко вступаю в полемику с «незарегами», но тут случай, касающийся тысяч обиженных, униженных и оскорблённых переселенцев из аварийного жилья г.Уфы. Не всем, к сожалению, удалось помочь. Но из моих бывших доверителей по этим делам ни один не переехал в разваливающиеся «новостройки» Ново-Баланово Дёмского района г.Уфы, которые строил «заслуженный строитель Уфы» Андрей Носков.
Я действительно с 2009-го года пытался достучаться до органов власти и правоохранителей о преступлениях чиновников (М.Рахимова, Р.Сарбаева, Р.Хамитова, П.Качкаева, И.Ялалова, их многочисленных заместителей, помощников) и застройщиков (Р.Абдрахимова - МУП "ИСК г.Уфы", А.Носкова – «ПСК-6» и других).
В 2012-м, в 2014-м годах была имитация проверок СКР, ФСБ, прокуратуры, МВД и, даже, возбуждения уголовных дел в отношении … "неустановленных лиц". Но потом всё затухало и никто никакой ответственности за воровство бюджетных средств, обворовывание и обман людей (детей-сирот, пенсионеров, инвалидов) при сносе и переселении из аварийных домов, не понёс. И вот осенью 2016-го и весной 2017-го после очередной личной подачи в Администрацию Президента России обращений с раскладкой состава и событий коррупционных преступлений чиновников г.Уфы и РБ с застройщиками при захвате земельных участков, сносе домов и переселении граждан из аварийного жилья в г.Уфе, дело сдвинулось с «мёртвой точки» - начались реальные проверки от АП Президента РФ, Фонда содействия реформированию ЖКХ и правоохранителей. Начались снова обыски в мэрии г.Уфы, увольнения чиновников, привлечение их (А.Филиппов и Ко) и застройщиков, в т.ч. и депутата Уфимского горсовета А.Носкова.
Но в путинской России призывы к органам власти и МСУ действовать по закону, разумности и справедливости воспринимаются ими как нарушение их прав, свобод, интересов, как призывы к «насильственному захвату власти»! Поэтому в отношении меня и моих товарищей по Избирательному штабу БашРО партии "ЯБЛОКО" (С.Наумкин, Р.Мулюков, С.Чайченко, А.Словохотов) после наших выступлений на митинге против коррупции 12-го июня в г.Уфе, были возбуждены уголовные дела (ст.159, 160, 280 УК РФ), приостановлена деятельность БашРО "ЯБЛОКО", закрыта газета "БУМЕРАНГ-ЯБЛОКО", ... И чем всё это кончится неизвестно, я особо не обольщаюсь, помня 2014-й год. Главвор «выиграет» «выборы» в марте 2018-го и жулики помельче опять будут в «шоколаде», как и ранее. Вот такие «пескари» и «щуки»!
Адресными программами по переселению из аварийного жилья, прикрывается воровство средств федерального, регионального и муниципального бюджетов чиновниками АГО г.Уфа и РБ. Кроме того, они через суд незаконно навязывают переселенцам большие дополнительные затраты на переоборудование обычной квартиры в «коммуналку 21-го века»: замена дверей, установка замков, счётчиков воды, электроэнергии, газа. Это также нарушает права, свободы, законные интересы, критерии «равнозначности», «равноценности» и «компенсационности».
Ожидаемыми конечными результатами Адресной программы, подписанной Главой РБ Хамитовым Р.З. (Постановление Правительства РБ от 28.03.14 г. №136), указаны «строительство и приобретение 315800 кв. м общей площади жилых помещений для переселения 20154 граждан». То есть по 15.6 кв. м общей площади жилья на одного человека!
Почему же АГО г.Уфа (глава И.Ялалов, его заместители) и суд загоняют семь человек взрослых и детей разного пола в одну комнату площадью 18 кв.м?
Куда ушли деньги и жильё для переселения людей по Адресной программе? Ответ уже много месяцев или лет ищут ФСБ, СКР, МВД.
А ответ один – они разворованы чиновниками и застройщиками, что уже подтверждали проверки ФСБ, СКР, МВД и прокуратуры.
Проверка в январе-феврале 2014-го года вскрыла хищения при переселении и сносе аварийного жилья в размере 1.5 млрд. рублей!
Но, ни «посадок», ни снятия с должностей, ни привлечения кого-либо к какой-либо ответственности не было и нет! Объявление Андрея Носкова в международный розыск смешнее, чем «розыск» Урала Рахимова.
Ныне идущее расследование в АГО г.Уфа по сообщениям СМИ выявило, что «чиновники, с превышением полномочий незаконно перераспределили из федерального, республиканского и муниципального бюджетов 1 миллиард рублей», предназначенных для переселения граждан из аварийного жилья. См. Коммерсант и др.
Это подтверждает и письмо ген. директора Фонда содействия реформированию ЖКХ Цицина К.Г. от 01.02.17 г. №КЦ-07/285, направленное им Главе РБ Хамитову Р.З.
В нарушение ст.130 Конституции РФ орган МСУ – АГО г.Уфа действует против граждан, принуждая их к сделке на заведомо невыгодных условиях, обрекает на нищенское существование, лишая надежды на получение нормального жилья. Покупка квартиры или аренда инвалидом, студенткой и семьями с малолетними детьми в современной России невозможны!
Отвечать должны Р.Хамитов, И.Ялалов, их заместители и прикормленные застройщики, такие, как А.Носков. Но Россия далеко не правовое государство - вся вертикаль власти от Кремля и Госдумы до сельсовета врёт и ворует, ворует и врёт,...
Поэтому ответят "стрелочники" - начальники управлений и, может быть уборщица, за то, что "компромат" во время не уничтожила.
Сергей Наумкин, Уфа, Башкирия - Башкортостан
Сергей Наумкин: «Щуки» и «пескари» или снова о «заслуженном строителе» Носкове
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