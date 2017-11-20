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Сергей Наумкин: «Щуки» и «пескари» или снова о «заслуженном строителе» Носкове

  • Опубликовано: san-ufa | 19.12.2017
    Раздел: Политика | Просмотры: 915 | Комментарии: 24









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На днях в «Уфимском Журнале» была напечатана статья «Заслуженного строителя Уфы объявили в розыск». Один из анонимных комментаторов изложил свою теорию появления таких «щук», как А.Носков.

Сергей Наумкин: «Щуки» и «пескари» или снова о «заслуженном строителе» Носкове


«В синдроме Носкова виновато... не смейтесь, региональное отделение партии Яблоко.

Её председатель и юрист г-н Наумкин в свое время получил кучу жалоб и материалов на Носкова, на Демскую администрацию, на правоохранительные органы, на Госстрой РБ, Уфимскую мэрию, но вместо того, чтобы грамотно вывести "щуку" на чистую воду, подсечь, а потом поджарить, Наумкин заболтал дело общими фразами и крикливыми политическими лозунгами.

Хищник вольно продолжил пожирать пескарей, пока не попался в сети других рыбаков. Но в их сетях была большая дырка и щука вновь ушла на глубину в тину».

Я редко вступаю в полемику с «незарегами», но тут случай, касающийся тысяч обиженных, униженных и оскорблённых переселенцев из аварийного жилья г.Уфы. Не всем, к сожалению, удалось помочь. Но из моих бывших доверителей по этим делам ни один не переехал в разваливающиеся «новостройки» Ново-Баланово Дёмского района г.Уфы, которые строил «заслуженный строитель Уфы» Андрей Носков.

Я действительно с 2009-го года пытался достучаться до органов власти и правоохранителей о преступлениях чиновников (М.Рахимова, Р.Сарбаева, Р.Хамитова, П.Качкаева, И.Ялалова, их многочисленных заместителей, помощников) и застройщиков (Р.Абдрахимова - МУП "ИСК г.Уфы", А.Носкова – «ПСК-6» и других).

В 2012-м, в 2014-м годах была имитация проверок СКР, ФСБ, прокуратуры, МВД и, даже, возбуждения уголовных дел в отношении … "неустановленных лиц". Но потом всё затухало и никто никакой ответственности за воровство бюджетных средств, обворовывание и обман людей (детей-сирот, пенсионеров, инвалидов) при сносе и переселении из аварийных домов, не понёс. И вот осенью 2016-го и весной 2017-го после очередной личной подачи в Администрацию Президента России обращений с раскладкой состава и событий коррупционных преступлений чиновников г.Уфы и РБ с застройщиками при захвате земельных участков, сносе домов и переселении граждан из аварийного жилья в г.Уфе, дело сдвинулось с «мёртвой точки» - начались реальные проверки от АП Президента РФ, Фонда содействия реформированию ЖКХ и правоохранителей. Начались снова обыски в мэрии г.Уфы, увольнения чиновников, привлечение их (А.Филиппов и Ко) и застройщиков, в т.ч. и депутата Уфимского горсовета А.Носкова.

Но в путинской России призывы к органам власти и МСУ действовать по закону, разумности и справедливости воспринимаются ими как нарушение их прав, свобод, интересов, как призывы к «насильственному захвату власти»! Поэтому в отношении меня и моих товарищей по Избирательному штабу БашРО партии "ЯБЛОКО" (С.Наумкин, Р.Мулюков, С.Чайченко, А.Словохотов) после наших выступлений на митинге против коррупции 12-го июня в г.Уфе, были возбуждены уголовные дела (ст.159, 160, 280 УК РФ), приостановлена деятельность БашРО "ЯБЛОКО", закрыта газета "БУМЕРАНГ-ЯБЛОКО", ... И чем всё это кончится неизвестно, я особо не обольщаюсь, помня 2014-й год. Главвор «выиграет» «выборы» в марте 2018-го и жулики помельче опять будут в «шоколаде», как и ранее. Вот такие «пескари» и «щуки»!

Адресными программами по переселению из аварийного жилья, прикрывается воровство средств федерального, регионального и муниципального бюджетов чиновниками АГО г.Уфа и РБ. Кроме того, они через суд незаконно навязывают переселенцам большие дополнительные затраты на переоборудование обычной квартиры в «коммуналку 21-го века»: замена дверей, установка замков, счётчиков воды, электроэнергии, газа. Это также нарушает права, свободы, законные интересы, критерии «равнозначности», «равноценности» и «компенсационности».

Ожидаемыми конечными результатами Адресной программы, подписанной Главой РБ Хамитовым Р.З. (Постановление Правительства РБ от 28.03.14 г. №136), указаны «строительство и приобретение 315800 кв. м общей площади жилых помещений для переселения 20154 граждан». То есть по 15.6 кв. м общей площади жилья на одного человека!

Почему же АГО г.Уфа (глава И.Ялалов, его заместители) и суд загоняют семь человек взрослых и детей разного пола в одну комнату площадью 18 кв.м?

Куда ушли деньги и жильё для переселения людей по Адресной программе? Ответ уже много месяцев или лет ищут ФСБ, СКР, МВД.

А ответ один – они разворованы чиновниками и застройщиками, что уже подтверждали проверки ФСБ, СКР, МВД и прокуратуры.

Проверка в январе-феврале 2014-го года вскрыла хищения при переселении и сносе аварийного жилья в размере 1.5 млрд. рублей!

Но, ни «посадок», ни снятия с должностей, ни привлечения кого-либо к какой-либо ответственности не было и нет! Объявление Андрея Носкова в международный розыск смешнее, чем «розыск» Урала Рахимова.

Ныне идущее расследование в АГО г.Уфа по сообщениям СМИ выявило, что «чиновники, с превышением полномочий незаконно перераспределили из федерального, республиканского и муниципального бюджетов 1 миллиард рублей», предназначенных для переселения граждан из аварийного жилья. См. Коммерсант и др.

Это подтверждает и письмо ген. директора Фонда содействия реформированию ЖКХ Цицина К.Г. от 01.02.17 г. №КЦ-07/285, направленное им Главе РБ Хамитову Р.З.

В нарушение ст.130 Конституции РФ орган МСУ – АГО г.Уфа действует против граждан, принуждая их к сделке на заведомо невыгодных условиях, обрекает на нищенское существование, лишая надежды на получение нормального жилья. Покупка квартиры или аренда инвалидом, студенткой и семьями с малолетними детьми в современной России невозможны!

Отвечать должны Р.Хамитов, И.Ялалов, их заместители и прикормленные застройщики, такие, как А.Носков. Но Россия далеко не правовое государство - вся вертикаль власти от Кремля и Госдумы до сельсовета врёт и ворует, ворует и врёт,...

Поэтому ответят "стрелочники" - начальники управлений и, может быть уборщица, за то, что "компромат" во время не уничтожила.

Сергей Наумкин, Уфа, Башкирия - Башкортостан




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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

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  • Гость
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  • 1 | 19.12.2017, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хорошо и по делу сказано.
В синдроме Носкова виновато... не смейтесь, региональное отделение партии Яблоко.

Её председатель и юрист г-н Наумкин в свое время получил кучу жалоб и материалов на Носкова, на Демскую администрацию, на правоохранительные органы, на Госстрой РБ, Уфимскую мэрию, но вместо того, чтобы грамотно вывести "щуку" на чистую воду, подсечь, а потом поджарить, Наумкин заболтал дело общими фразами и крикливыми политическими лозунгами.



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  • Эксперт
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  • 2 | 19.12.2017, 10:04 | Автор: юнг
    Публикации: 304 | Комментарии: 32594 | Рейтинг: +5722,1
Если это так на самом деле, он может быть привлечен судом в качестве важного свидетеля!



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  • Участник
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  • 3 | 19.12.2017, 10:05 | Автор: Sharik
    Публикации: 0 | Комментарии: 3985 | Рейтинг: -155,4
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Все кругом виноваты,один Наумкин не виноват,разве может недозрелое
яблоко за что то отвечать ?



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  • Эксперт
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  • 4 | 19.12.2017, 10:47 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1748 | Комментарии: 56750 | Рейтинг: +12065
У моей приятельницы схожая ситуация. Дом сначала незаконно признали аварийным, на самом деле он никакой не аварийный, но в лакомом месте - по Пархоменко, рядом с Домом Печати, правда они судом отменили признание аварийности. Теперь им квартиры должен выдать застройщик - НО!!! Прежде чем им квартиры дадут - дом снесут и жди, когда на этом месте построят! В это время квартиру - снимайте! На пенсию - что можно снять? НИЧЕГО, ибо ее даже на жизнь не хватает. Никакого маневренного фонда застройщики не предлагают. Вроде бы согласны оплачивать половину от съемной платы, но вторая-то половина тоже тысяч 8, а пенсия 12.
Как прожить на 4 тысячи пенсионерке с хроническими заболеваниями - если лекарства тыщи 2 в месяц обходятся?



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  • Гость
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  • 5 | 19.12.2017, 11:09 | Автор: Не зарегистрирован
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Блунт, Носков не твой хозяин? На него батрачишь?



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  • 6 | 19.12.2017, 11:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну я писал про старую властную"щуку" и на мой взгляд неверный, не продуманный подход яблочников к столь важному делу, как восстановление общенародной справедливости в депрессивно-дотационной Башкирии.

Достоверные и трижды перепроверенные материалы поверок необходимо не выносить на митинги, а отправлять в Москву.
Обжаловать противозаконные действия местных чиновников у связанных с ними региональных чиновников- верх юридической идеалистичности. Равный результат имеет крикливая и бездумная, абсолютно не безупречная с позиций закона партийная митинговщина.
Проверять и молча отправлять, проверять и отправлять- до того "момента истины", пока твои реальные партийные единомышленники не узнают от собственных "источников" в региональной власти, что в МАУ приземлился спецборт.



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  • 7 | 19.12.2017, 11:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 19.12.2017, 10:47 | Автор: Кухарка | На сайте
Публикации: 1748 | Комментарии: 56746 | Рейтинг: +12065
____
В СНТ деда лет 7 назад появились первые т.н. "зимники" из семей обманутых дольщиков. Живут годами ожидания в ужасных условиях.
Большинство - т.н. суицидальные ипотечники, многие продали жилье в других городах, чтобы купить квартиру в Уфе, где якобы легче найти работу, получить качественное образование и медицинскую помощь.



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  • 8 | 19.12.2017, 11:45 | Автор: Sharik
    Публикации: 0 | Комментарии: 3985 | Рейтинг: -155,4
5 | 19.12.2017, 11:09 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Блунт, Носков не твой хозяин? На него батрачишь?
==========================
Блунт после вспоминания охоты на лося в юности, ушел в глубокую депрессию отягощенный диареей ,последствием той охоты..



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  • 9 | 19.12.2017, 13:22 | Автор: Не зарегистрирован
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Щас башнацики соберутся и расскажут Наумкину- что не так русские политики делают с 1665 года без учета национального компонента?
Как дважды два Зулия докажет- Носков мошенничал- виноват воевода Нагой.
Ирек попросит всех заметить, что Носков не татарин.
А уфимский обыватель заявит, что носковы - это русский шовинизм, порожденный ленинской национальной политикой.
И так 7 страниц страданий "за кипчаков, булгар, мишар,припущенников и т.д., делающих серьезную тему коррупции в Башкирии совершенно ничтожной.



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  • 10 | 19.12.2017, 13:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Г-н Наумкин!
К сожалению админ послал за баню ответ вам от автора про "щуку"
По вашему он тоже "уборщица", которая здесь на УЖЕ призвана уничтожать "компромат"?
А где же т.н. свобода слова на прозападном сливном Башбундессайте?



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  • 11 | 19.12.2017, 14:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Этот ялалов даже снос гаражей не довел до разумного конца.
Почти все гаражи как стояли, так и продолжают стоять в Советском, Орджоникидзевском, Октябрьском, Ленинском районах Уфы



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  • 12 | 19.12.2017, 14:03 | Автор: san-ufa
    Публикации: 180 | Комментарии: 1250 | Рейтинг: +438,8
9-й! Не понял. Изложите на обычном разговорном языке!
Сергей Наумкин



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  • 13 | 19.12.2017, 14:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 19.12.2017, 14:03 | Автор: san-ufa
Публикации: 180 | Комментарии: 1250 | Рейтинг: +438,8
9-й! Не понял. Изложите на обычном разговорном языке!
Сергей Наумкин
____
Так изложил узе. На русском языке. Что повторяться.Запросите мой ответ у админа в личку. Не нахожу в моем ответе ничего криминального, но админу виднее.



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  • 14 | 19.12.2017, 14:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Куда ушли деньги и жильё для переселения людей по Адресной программе? Ответ уже много месяцев или лет ищут ФСБ, СКР, МВД."
+
Видно, вам, г-н Наумкин,как прозападному политику легче дождаться ответа из Роспотребнадзора и Росветнадзора на вопрос: сколько мяса в колбасе и пельменях башкирских производителей?



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  • 15 | 19.12.2017, 15:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 19.12.2017, 10:05 | Автор: Sharik

Все кругом виноваты,один Наумкин не виноват,разве может недозрелое
яблоко за что то отвечать ?
=======================================================
Один ПРИДУРОК ахинею нес
........ «В синдроме Носкова виновато..., региональное отделение партии Яблоко."
Другой такой же ШАРАБАН гав - гав !



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  • 16 | 19.12.2017, 15:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 19.12.2017, 13:28 | Автор:
Г-н Наумкин!
К сожалению админ послал за баню ответ вам от автора про "щуку"
По вашему он тоже "уборщица", которая здесь на УЖЕ призвана уничтожать "компромат"?
А где же т.н. свобода слова на прозападном сливном Башбундессайте?
========================================================
Автор , Праздник Новый год встречаете ?
Или словесный замес в москах перебродил или не добродил !



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  • 17 | 19.12.2017, 15:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Один ПРИДУРОК ахинею нес
........ «В синдроме Носкова виновато..., региональное отделение партии Яблоко."
Другой такой же ШАРАБАН гав - гав !
))))))))))))))))))))
Самый главный придурок при этом стал оправдываться.



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  • 18 | 19.12.2017, 15:45 | Автор: Не зарегистрирован
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16 | 19.12.2017, 15:38 | Автор:
))))))))))))))))))))
Самый главный придурок при этом стал оправдываться.
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Не стоит ШАРАБАН гав гав оправдываться . Не стоит .



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  • 19 | 19.12.2017, 16:06 | Автор: Не зарегистрирован
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Г-н Наумкин!
Жаль. что вы не обратили внимание на письмо Жуковой и пр. по поводу возвращения в политическую жизнь Башкирии "известного правозащитника" Исянгулова из НПО, признанной Минюстом РФ- агентом иностранного государства.
Вы не проявили бдительности в отношении этого агента и он легко и просто развалил пассионарность вашего оппозиционного региональным властям Яблоко и скорее всего, как в случае с дочерью Жуковой, доведет лично вас чужими руками, скорее всего руками правоохранителей и яблочных ренегатов до цугундера.
Одной из ваших ошибок в борьбе с коррупцией в Башкирии считается неумение находить союзников вне партийных рядов.
Каким прекрасным помощником в борьбе со строительной ма могла быть адвокатесса З.Гайсина, глубоко порузившиеся в тему.
Для разрешения сегодняшней ситуации вокруг партии, нужно не хныкать на УЖе, а обратиться за поддержкой к той же Жуковой и "другу" Исянгулова- опытнейшему милицейскому оперу в отставке Давлеткужину, хорошо знакомых с технологией и методами "работы" исполнителей политических "заказов"



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  • 20 | 19.12.2017, 16:11 | Автор: Не зарегистрирован
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Да ужж , да уж ! Посмотришь на личико на фото и сразу виден
ум и творческий подход приспособленности к жизненным обстоятельствам . Им бы вместе с И. Сечиным сойтись на фотовыставке !



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