Пожары и поджоги. Обращение к Хамитову фермера Хасана Идиятуллина, Башкортостан

Фермер Хасан Сагитзянович Идиятуллин, обращается на видео к Руководителю Башкортостана - Рустэму Закиевичу Хамитову. Три дня назад (теперь уже пять), вечером в воскресенье, 10 декабря 2017 года, в фермерском хозяйстве Хасана Идиятуллина в 22.00, был совершен очередной, ШЕСТОЙ(!) поджег.На этот раз, огнем был уничтожен нежилой дом в центре хозяйства.Заявление в полицию подано сразу. Уголовное дело не возбуждено. Прошло трое суток (Теперь уже пять суток!). То есть, "по горячим следам, люди в погонах" решили не работать...Видео №1Видео №2Преступниками был подожжен деревянный нежилой дом находившийся в самом центре фермы Хасана Идиятуллина. Дом сгорел полностью и очень быстро. Дом не имел электричества, печь разобрана. В нем не жили последнее время.Люди случайно успели вовремя заметить огонь и трактором с "гидравликой" и большим ковшом сумели засыпать снегом соседние постройки. Помогли и две пожарных машины, быстро приехавшие по вызову на тушение пожара.Основной жилой дом фермера расположен всего в 20 метрах от сгоревшего. А совсем рядом с пожаром, в пяти метрах, были склады и мастерская. Левее в 30 метрах конюшня и сама основная новая ферма, на 1000 голов различных животных и большой птичий двор.Пожар успели потушить. Дело решили минуты. Если бы люди не заметили огонь, еще несколько минут, то сгорело бы все фермерское хозяйство Идиятуллиных, одно из лучших в Башкортостане, да и в России. Сгорело бы полностью!Почти ровно пять лет назад, на этой же ферме, и как считает Хасан Идиятуллин, эта же группа нелюдей из Иглино, сожгли конюшню и 13 лучших скаковых лошадей Башкирии, многократных победителей скачек в России. Р.З.Хамитов, тогда лично приезжал на пожар. Сожгли лошадок прямо в день выборов. А затем вбросили несколько сотен (почти тысячу на двух УИКах!) бюллетеней против Хасана и Айгуль Идиятуллиных. Выкинув перед вбросом наблюдателей и нескольких членов УИКов силой с участка голосования.Но уголовное дело, тогда также не возбудили, несмотря на 25 заявлений Идиятуллина в Прокуратуру РБ, РФ, СК РБ и РФ, и в полицию. Это, несмотря, на личное участие и контроль Р.З.Хамитова.Похоже, что преступники будут продолжать поджигать, пока не уничтожат все фермерское, селекционное хозяйство вместе с основным табуном башкирских лошадей и голландских коров и быков?Некому расследовать. Некому ловить, сто раз прямо названных поджигателей.Пожары и поджоги - характерный почерк расправы со смелыми людьми в Иглинском районе.Где же славные сыщики и оперативники? Где следователи и прокуратура Башкирии? Где депутаты?Весь беспредел с пожарами и поджогами происходит в Башкортостане, всего за 100 дней до выборов Президента России.