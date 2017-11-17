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2 | 15.12.2017, 10:14 | Автор: Кухарка Публикации: 1746 | Комментарии ...
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Пожары и поджоги. Обращение к Хамитову фермера Хасана Идиятуллина, Башкортостан










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Фермер Хасан Сагитзянович Идиятуллин, обращается на видео к Руководителю Башкортостана - Рустэму Закиевичу Хамитову. Три дня назад (теперь уже пять), вечером в воскресенье, 10 декабря 2017 года, в фермерском хозяйстве Хасана Идиятуллина в 22.00, был совершен очередной, ШЕСТОЙ(!) поджег.

Пожары и поджоги. Обращение к Хамитову фермера Хасана Идиятуллина, Башкортостан


На этот раз, огнем был уничтожен нежилой дом в центре хозяйства.

Заявление в полицию подано сразу. Уголовное дело не возбуждено. Прошло трое суток (Теперь уже пять суток!). То есть, "по горячим следам, люди в погонах" решили не работать...

Видео №1



Видео №2



Преступниками был подожжен деревянный нежилой дом находившийся в самом центре фермы Хасана Идиятуллина. Дом сгорел полностью и очень быстро. Дом не имел электричества, печь разобрана. В нем не жили последнее время.

Люди случайно успели вовремя заметить огонь и трактором с "гидравликой" и большим ковшом сумели засыпать снегом соседние постройки. Помогли и две пожарных машины, быстро приехавшие по вызову на тушение пожара.

Основной жилой дом фермера расположен всего в 20 метрах от сгоревшего. А совсем рядом с пожаром, в пяти метрах, были склады и мастерская. Левее в 30 метрах конюшня и сама основная новая ферма, на 1000 голов различных животных и большой птичий двор.

Пожар успели потушить. Дело решили минуты. Если бы люди не заметили огонь, еще несколько минут, то сгорело бы все фермерское хозяйство Идиятуллиных, одно из лучших в Башкортостане, да и в России. Сгорело бы полностью!

Почти ровно пять лет назад, на этой же ферме, и как считает Хасан Идиятуллин, эта же группа нелюдей из Иглино, сожгли конюшню и 13 лучших скаковых лошадей Башкирии, многократных победителей скачек в России. Р.З.Хамитов, тогда лично приезжал на пожар. Сожгли лошадок прямо в день выборов. А затем вбросили несколько сотен (почти тысячу на двух УИКах!) бюллетеней против Хасана и Айгуль Идиятуллиных. Выкинув перед вбросом наблюдателей и нескольких членов УИКов силой с участка голосования.

Но уголовное дело, тогда также не возбудили, несмотря на 25 заявлений Идиятуллина в Прокуратуру РБ, РФ, СК РБ и РФ, и в полицию. Это, несмотря, на личное участие и контроль Р.З.Хамитова.

Похоже, что преступники будут продолжать поджигать, пока не уничтожат все фермерское, селекционное хозяйство вместе с основным табуном башкирских лошадей и голландских коров и быков?

Некому расследовать. Некому ловить, сто раз прямо названных поджигателей.

Пожары и поджоги - характерный почерк расправы со смелыми людьми в Иглинском районе.

Где же славные сыщики и оперативники? Где следователи и прокуратура Башкирии? Где депутаты?

Весь беспредел с пожарами и поджогами происходит в Башкортостане, всего за 100 дней до выборов Президента России.




Связанные темы и персоны

Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

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  • Гость
  •  
  • 1 | 16.12.2017, 10:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Витя и админ замучены башкирским языком. Даже название статьи грамотно не смогли написать.



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1

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  • Наблюдатель
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  • 2 | 16.12.2017, 10:46 | Автор: Виктор | На сайте
    Публикации: 199 | Комментарии: 1581 | Рейтинг: +468,2
Спасибо редакции и Админу за смелость.

Есть все основания утверждать, что преступники нацелены сжечь все фермерское хозяйство при полном молчании людей в погонах, депкорпуса РБ и самого гаранта Конституции в Башкортостане - Р.З. Хамитова.

Преступники известны фермеру и много раз названы в полиции и прокуратуре, есть письменные заявления от Хасана Идиятуллина.

Результат - ноль.

Не стыдно, людям во власти?

Не говорите, что вас не предупреждали и вы не знали и не ожидали, когда сожгут лучшую ферму полностью, а лучшего работника села в Башкортостане, просто убьют.

Вы обязаны защитить!



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  • Гость
  •  
  • 3 | 16.12.2017, 11:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В строительном колледже , по попустительству директора колледжа,люди в коммуфляжной форме произвели обыск! у несовершеннолетних ! студентов. Смотрите "новости про уфу" ,называется -"ищу не зная чего ищу" ПИШИТЕ КОММЕНТАРИИ.



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  • Гость
  •  
  • 4 | 16.12.2017, 11:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
,,ПОДЖЕГ" совершили твои же соседи , или твои же конкуренты.Значит плохо живешь со своими работниками , не платишь , или не помогаешь . Себе и себе.Так не делают . Хоть кого выручил из бедных или попавших в беду?
Это только предупреждение .Могли соседи сделать и похуже ..
Расторопные люди должны тянуть других...Это закон природы! От этого никуда не денешься , Даже в волчьей стае такое правило .
Раз попал в такую беду -не скими и не вякай- никто не поможет . Никто не ,,увидит" поджигателей.Твое богатство и дело - только твои!



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1

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  • Гость
  •  
  • 5 | 16.12.2017, 12:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 16.12.2017, 11:57 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

,,ПОДЖЕГ" совершили твои же соседи , или твои же конкуренты.Значит плохо живешь со своими работниками , не платишь , или не помогаешь . Себе и себе.Так не делают . Хоть кого выручил из бедных или попавших в беду?
Это только предупреждение .Могли соседи сделать и похуже ..
Расторопные люди должны тянуть других...Это закон природы! От этого никуда не денешься , Даже в волчьей стае такое правило .
Раз попал в такую беду -не скими и не вякай- никто не поможет . Никто не ,,увидит" поджигателей.Твое богатство и дело - только твои!
_____________
дятел?
турк



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  • Гость
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  • 6 | 16.12.2017, 12:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Несколько лет назад промелькнуло, что делами "закошмаривания" фермера Идиатуллина в т.ч. административными органами займется "правозащитник" и парнасовец Исянгулов.
Оказалось, что оппозиционный политик, "проездом из Москвы" по предыдущим криминальным эпизодам, равно как и глава региона, ничем продуктивному башкирскому фермеру не смогли помочь?
Но, сейчас, высоко вероятно каг-бэ "правозащитник" вновь громко заявит, что проведет депутатское расследование столь резонансного дела?
А почему-бы не попиариться на чужой беде?



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  • Начинающий
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Некому расследовать. Некому ловить, сто раз прямо названных поджигателей.

Пожары и поджоги - характерный почерк расправы со смелыми людьми в Иглинском районе.

Где же славные сыщики и оперативники? Где следователи и прокуратура Башкирии? Где депутаты?
============================================
действительно,для Башкортостана ситуация несколько необычная....
А вот для Свердловской,
Оренбургской и Челябинских областей - рутина на которую не обращают внимания.
В этих областях вымогатели давно сфомировались,и состоялись как социальная прослойка.
А деловые люди в тамошних "краях" (куда националисты хотят пристегнуть Башкортостан ) без предварительного кормления рэкитеров ничего не предпринимают.
Иглино слишком близко к опасным с точки зрения криминала Челябинским и Свердловским областям.........
дух Кущевки....дыхание Кущевки...... экспорт криминальных технологий........ административные границы,криминал не дает поблажек по национальному признаку.



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  • 8 | 16.12.2017, 12:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 анониму. Не суди да не судим может и будешь, а тем более не болтай если ничего не знаешь про чела. Хасан обеспечивает работой своих сельчан, ежегодно устраивает для них угощения и Сабантуи. Мужик, настоящий из тех, кто делает основу державы и делает ее сильной. А как пашут он сам, жена и дети, видел их приехавших на каникулы, поели с дороги и сразу во дворе убираться пошли, даже дочь, ей тогда наверное лет 18 только и было. А соседи, котор Ты называешь завистниками cобрались вместе и потушили быстро пожар не дав ему распространиться. Съезди к Хасану, скажи просто хочешь посмотреть его хозяйство, увидишь своими глазами какой это человек, потом будешь писать.



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  • 9 | 16.12.2017, 12:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да, в защиту Фермера пишу Я неунывающий.



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  • 10 | 16.12.2017, 13:00 | Автор: препод
    Публикации: 33 | Комментарии: 5302 | Рейтинг: -153,1
Много завистников и фермера. Вряд ли чужие там ходят. Свои же и подожгли.



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  • 11 | 16.12.2017, 13:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Дай Бог!. Но сейчас по той дороги сильны позиции свердловских ОПГ. Ни один не откроет торг точку не оглядываясь и без согласия свердловских.Мой Белокатай в подчинении златоустовских.
Но силенок у нашего аморфного Хамита недостаточно . Точно было как у нашего алкаша ЕБН. Он был привязан к ОПГ страны.



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  • 12 | 16.12.2017, 13:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мой ответ анониму 8, .дополнение к 11 му посту. Прошу прощения!



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  • 13 | 16.12.2017, 13:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
,,ПОДЖЕГ" совершили твои же соседи , или твои же конкуренты.Значит плохо живешь со своими работниками , не платишь , или не помогаешь . Себе и себе.Так не делают . Хоть кого выручил из бедных или попавших в беду?
Это только предупреждение .Могли соседи сделать и похуже ..
Расторопные люди должны тянуть других...Это закон природы! От этого никуда не денешься , Даже в волчьей стае такое правило .
Раз попал в такую беду -не скими и не вякай- никто не поможет . Никто не ,,увидит" поджигателей.Твое богатство и дело - только твои!
______________________________________________________
Может выжить хотят, а землю хапнуть. Или ему самому все рейдерам сдать молча и карманы вывернуть?



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  • 14 | 16.12.2017, 14:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 16.12.2017, 10:25 | Автор: Не зарегистрирован
Витя и админ замучены башкирским языком. Даже название статьи грамотно не смогли написать.
===
глупо переводить "стрелки" на башкир. это один. Два, это донести суть до граждан, а три, вы что туточки агитацией против нашего великого Путина занимаетесь? вы что хотите сказать что Путин за 17 лет самодержавного правления не справился с управлением обществом, что бывший главный кгбэшник не может установить виновных поджога, сам или кто-либо другой?!



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  • 15 | 16.12.2017, 14:57 | Автор: Гунн
    Публикации: 232 | Комментарии: 6481 | Рейтинг: +791,1
Хасану Идиятуллину не надо тратить силы и средства для борьбы с криминальным строем. Бодаться с государством вредно для здоровья. Лучше срочно обналичить свое добро и свалить туда, где легче жить, где рады любому бизнесу.



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  • 16 | 16.12.2017, 14:58 | Автор: Зулия
    Публикации: 32 | Комментарии: 27646 | Рейтинг: -645,5
3 | 16.12.2017, 11:05 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В строительном колледже , по попустительству директора колледжа,люди в коммуфляжной форме произвели обыск! у несовершеннолетних ! студентов. Смотрите "новости про уфу" ,называется -"ищу не зная чего ищу" ПИШИТЕ КОММЕНТАРИИ.
--------------------------
ашыпки исправь



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  • 17 | 16.12.2017, 15:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Много завистников и фермера. Вряд ли чужие там ходят. Свои же и подожгли.
------
А почему не расследуется то? Тоже из своих?



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  • 18 | 16.12.2017, 15:34 | Автор: Зулия
    Публикации: 32 | Комментарии: 27646 | Рейтинг: -645,5
12 | 16.12.2017, 13:19 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мой ответ анониму 8, .дополнение к 11 му посту. Прошу прощения!
------------------------
Кто просит прощения? Сам афтор или сам Админисратор?



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  • 19 | 16.12.2017, 15:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Этот поджог чистый воды спектакль. Спектакль для дураков.



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  • 20 | 16.12.2017, 16:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
№16 : каки таки обшибки тебе исправить - что этого не было? или не по приказу директора? Голову тебе уже не исправишь!



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