Исторические картинки. Хлебное Бекетово

Урал – становой хребет Державы Российской. Славен и могуч седой батюшка Урал. Бесчисленны его богатства, заводы, промышленность. Рабочий класс!Который надо кормить. Хорошо и часто. В начале 1760-х годов заработал Симский завод, одно из крупнейших предприятий чёрной металлургии.Знаменитая компания предпринимателей из Симбирска братьев Твердышевых и Мясникова основала целый комплекс заводов (Усть-Катавский, Юрюзанский и другие).Но в горных лесных долинах можно выращивать только овощи. Тысячам рабочих требовался хлеб. Много хлеба.Первые годы продовольствие закупали в Уфе и окрестностях, а потом было принято неожиданное и редчайшее для всего Урала решение – создать собственную продовольственную базу.К югу от Уфы, совсем недалеко от Симских заводов (Сим и Миньяр), приобретают обширные земли вдоль притока Уршака речки Узень и закладывают две деревни – Бекетово и Подлубово.К тому времени основатели Твердышевской компании скончались, огромное состояние унаследовали четыре дочери Ивана Семёновича Мясникова.Ирина Ивановна (1743–1823) вышла замуж за вдовца полковника Петра Афанасьевича Бекетова (1734–1796). Жили в Москве.О семействе Бекетовых подробно рассказали наши краеведы Гудковы в своей книжке по истории горных заводов, опираясь на работу симбирского краеведа А. Ярового, изданную ещё в XIX веке.Она полностью опубликована в сборнике «Река времени. 2013», который любитель истории Бекетово найдёт на моём сайте. Бесплатно.Горнозаводчики купили угодья у сержанта лейб-гвардии Преображенского полка Н.А. Апухтина, который незадолго, в 1783 году, сам приобрёл их у башкир. Наверняка, выстроить деревни не успел. Этим занялись уже Бекетовы.Кому из них пришла в голову гениальная идея создать собственную продовольственную базу для снабжения заводов, неизвестно. Но долгие десятилетия зимой по санному пути тянулись из Бекетово и Подлубово обозы с зерном, мукой, крупой, овощами, морожеными тушами свиней, телят, гусей и пр. и пр. в сторону Сима и Миньяра.Это был единый хозяйственный комплекс. По ревизии (переписи) 1811 года при Симском и Миньярском заводах состояли селения Рождественское (Подлубово) – 271 мужская душа и Бекетовка – 141 душа.Так что, Бекетово и Подлубово побратимы с Симом и Миньяром. Герб Ашинского района Челябинской области:Род же Бекетовых оставил яркие страницы в истории любезного Отечества. Даже поэт Александр Александрович Блок связан с этой фамилией.В судьбах дорогого Уфимского края особую память оставила хозяйка – Ирина Ивановна Бекетова.В суровые годы войны с презренным Буонапартием, посмевшим вторгнуться в наше Отечество, уфимские дворяне собирали деньги на обмундирование вновь формировавшегося 2-го Костромского пехотного полка. Собрали более 69 тыс. рублей. Гигантская сумма в те времена.И сверх того одна Ирина Ивановна Бекетова пожертвовала 13 тыс. рублей.Она была известной благотворительницей. Именно Ирина Ивановна организует постройку в соседнем Подлубово в 1806 году каменного храма, в 1821 году она же перестраивает церковь в Симском заводе, в 1820 году возводит храмы в селе Илек и Миньяре. Ранее Бекетова выстроила церковь в Богоявленском заводе, ныне посёлок Красноусольский.Даже в Уфе имелась улица Бекетовская. В советское время – Социалистическая, ныне М. Карима. Веками уфимцы помнили и до сих пор чтут это имя. Бекетовой. И не случайно.Страшный пожар 1 июня 1821 года уничтожил большую часть деревянной Уфы. Погорельцы ютились под открытым небом, в ближних деревнях. Ирина Ивановна Бекетова построила «на свой счёт целый квартал для бедных, пострадавших от пожара». Улица стала именоваться в народе Бекетовской, а потом имя было закреплено официально.Скажете, богатая филантропка, деньги девать некуда было? Сейчас тоже пожары нередки. Вот только не слышно, чтобы «спонсоры» отстраивали погорельцам жильё.Благодарную память потомков передал замечательный уфимский бард, поэт и литератор Сергей Круль, опубликовавший исторические повести «Завещание помещицы» и «На углу Социалистической и Бекетовской» (они доступны в интернете), почитайте.А мне милей всего Уфа,Аллей зелёных сарафан.Я по Бекетовской пройдуИ как тетрадку на ходуЛистаю жизнь свою и плачу –Неужто я хоть что-то значу?Недавно. Музей современного искусства в Уфе. Наслаждаемся песнями Сергея Круля:В 1820-е годы заводы и сельские поместья унаследовал капитан Семёновского полка Иван Петрович Бекетов. Жил в Петербурге, двоюродный брат известного тогда поэта И.И. Дмитриева.Село Подлубово (дворов – 60, 124 муж., 150 жен.) и деревня Бекетово (дворов – 48, 124 муж., 122 жен.) принадлежали статскому советнику Ивану Петровичу Бекетову. В начале XIX века это имение относилось к первой десятке самых крупных помещичьих владений в уфимской округе. В Подлубово была построена церковь Рождества Христова с каменной колокольней «порядочной архитектуры», в Бекетово – часовня. Помимо господского дома в Подлубово, И.П. Бекетов владел двумя кузницами и мукомольной мельницей, устроенной на речке Узень. В течение года на мельнице смалывалось от 600 до 800 четвертей «разного хлеба», что приносило доход от 100–150 рублей. Землемеры отметили, что крестьяне Бекетова «зажитком достаточны», состояли на оброке и ежегодно платили по 6 рублей с души (сборник «Река времени. 2011», статья Ю.М. Абсалямова).Карта. Бекетово в 1820-е годы:Шло время. Заводы работали, сельчане снабжали рабочих плодами земли. Иван же Петрович Бекетов семьёй не обзавёлся, умер бездетным.Наследство (заводы и поместья) достались родне. Дочь Ирины Ивановны Бекетовой Елена Петровна (1779–1823) состояла в браке с министром полиции, петербургским генерал-губернатором Александром Дмитриевичем Балашёвым (1770–1837). Их сын Александр Александрович Балашёв (1812–1854) был женат на Александре Васильевне Левашовой (1821–1880).В результате семейных разделов А.А. Балашёв (Балашов) получил сельские поместья (Бекетово и Подлубово), а брат Пётр Александрович – Симские заводы. Единый агропромышленный комплекс оказался юридически разорван, но хозяйственные связи сохранялись.Эту эпоху запечатлел уфимский журналист и литератор Иван Прокофьевич Сосфенов. В 1846 году он проехал по стерлитамакскому тракту:«От деревни Булгаковой поднявшись на гору Бекетовскую, я приказал остановиться ямщику. С этой горы весьма много приятных ландшафтных видов в летнее время; но и зимою оглянувшись назад, я увидел почти за 50 вёрст родную Уфу, […] ясно были видны в левой стороне новый Воскресенский Собор, а в правой наша смиренная Успенская обитель. Тут видимый горизонт, имея более пространства, давал более и возможности осмотреть окрестность. В ту и другую сторону виднелись, большею частию, деревни владельческие. Подъехав к деревне Бекетовой, построенной в два длинных порядка, почтовая дорога приняла направление прямо на восток, возвышаясь понемногу до второй станции Бузовьяз, деревни Мещеряцкой, довольно многолюдной».В 1861 году в Бекетово насчитывалось 129 крестьянских дворов и 842 жителя. Стояла барская усадьба, которую обслуживали 19 дворовых (11 муж., 8 жен.). Но господа здесь не жили. Усадьбы были хозяйственными центрами, всеми делами заправлял крепостной управляющий Тараканов.Владельцами обширного поместья являлись вдова коллежская советница Александра Васильевна Балашёва и малолетние сыновья Пётр и Александр Александровичи Балашёвы.А.В. Балашёва с сыновьями на 1860 год владела ещё одним поместьем в Белёвском уезде Тульской губернии при селе Фурсово (имелся храм во имя Святителей Афонасия и Кирилла) и деревне Будуговищи. Там тоже имелась усадьба и 27 дворовых.Крепостное право отменили. В Бекетово все дворовые остались служить до 1863 года. В деревне была господская мельница с подпрудой, имелись земли «под господским строением».Собственники жили далеко, а хозяйством надо заниматься, и в 1870-е годы поместье в Бекетово (исключая землю отошедшую крестьянам) Балашёвы продают. Появляется новый владелец – Александр Иович Кугушев (см. историческую картинку про Булгаково).Известно, что в год покупки имения Кугушевым в Бекетово случился большой пожар. Видимо, вместе с деревней сгорела и барская усадьба.В 1880 году Константин Фердинандович Комар, опубликовавший описание Воскресенской (Булгаковской) волости, отмечал по поводу налогов, что за крестьянами числится большая недоимка (задолженность) по выкупным платежам в 5486 рублей.«Недоимка эта образовалась оттого, что крестьянам дер. Бекетовой сделана отсрочка во взносе платежей, по случаю пожара, истребившего почти всё селение».С темой пожаров связана заметка «Бездействие власти», вышедшая в крупнейшей петербургской газете «Свет» 25 мая 1883 года.«В д. Бекетово, Воскресенской волости, Уфимского у., общество решилось составить приговор об удалении заведомо известных поджигателей, причём даже собрало сумму денег для отправки их; но лица эти почему то не были удалены и поджоги возобновились. Часть деревни (и то благодаря только случайности, остановившей распространение пламени), сгорела. Озлобленные крестьяне составили новый приговор и вручили его уряднику. В приговоре решено приговорённых к выселению подвергнуть самосуду».Сельская община по закону имела право выслать в Сибирь буянов, конокрадов и тому подобных субъектов. А могли просто прибить.Чтобы полиция не заарестовала, делали, например, так. Пойманного конокрада привязывали к столбу и каждый мужик подходил и один раз бил по лицу кулаком. Бить обязаны были все. В деревне свыше 100 дворов. Пятидесятый крестьянин бил уже по голове трупа, но очередь доходила до конца.Когда приезжал урядник, ему отдавали тело вора, а на вопрос – кто убил, дружно отвечали: мы. Всю деревню в тюрьму не отправишь.Ох, не простая история в Бекетово. Через неделю узнаете продолжение.