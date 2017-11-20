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Исторические картинки. Хлебное Бекетово










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Урал – становой хребет Державы Российской. Славен и могуч седой батюшка Урал. Бесчисленны его богатства, заводы, промышленность. Рабочий класс!

Исторические картинки. Хлебное Бекетово


Который надо кормить. Хорошо и часто. В начале 1760-х годов заработал Симский завод, одно из крупнейших предприятий чёрной металлургии.

Знаменитая компания предпринимателей из Симбирска братьев Твердышевых и Мясникова основала целый комплекс заводов (Усть-Катавский, Юрюзанский и другие).

Но в горных лесных долинах можно выращивать только овощи. Тысячам рабочих требовался хлеб. Много хлеба.

Первые годы продовольствие закупали в Уфе и окрестностях, а потом было принято неожиданное и редчайшее для всего Урала решение – создать собственную продовольственную базу.

К югу от Уфы, совсем недалеко от Симских заводов (Сим и Миньяр), приобретают обширные земли вдоль притока Уршака речки Узень и закладывают две деревни – Бекетово и Подлубово.

К тому времени основатели Твердышевской компании скончались, огромное состояние унаследовали четыре дочери Ивана Семёновича Мясникова.

Ирина Ивановна (1743–1823) вышла замуж за вдовца полковника Петра Афанасьевича Бекетова (1734–1796). Жили в Москве.

О семействе Бекетовых подробно рассказали наши краеведы Гудковы в своей книжке по истории горных заводов, опираясь на работу симбирского краеведа А. Ярового, изданную ещё в XIX веке.

Она полностью опубликована в сборнике «Река времени. 2013», который любитель истории Бекетово найдёт на моём сайте. Бесплатно.

Горнозаводчики купили угодья у сержанта лейб-гвардии Преображенского полка Н.А. Апухтина, который незадолго, в 1783 году, сам приобрёл их у башкир. Наверняка, выстроить деревни не успел. Этим занялись уже Бекетовы.

Кому из них пришла в голову гениальная идея создать собственную продовольственную базу для снабжения заводов, неизвестно. Но долгие десятилетия зимой по санному пути тянулись из Бекетово и Подлубово обозы с зерном, мукой, крупой, овощами, морожеными тушами свиней, телят, гусей и пр. и пр. в сторону Сима и Миньяра.

Это был единый хозяйственный комплекс. По ревизии (переписи) 1811 года при Симском и Миньярском заводах состояли селения Рождественское (Подлубово) – 271 мужская душа и Бекетовка – 141 душа.

Так что, Бекетово и Подлубово побратимы с Симом и Миньяром. Герб Ашинского района Челябинской области:

Исторические картинки. Хлебное Бекетово


Род же Бекетовых оставил яркие страницы в истории любезного Отечества. Даже поэт Александр Александрович Блок связан с этой фамилией.

В судьбах дорогого Уфимского края особую память оставила хозяйка – Ирина Ивановна Бекетова.

В суровые годы войны с презренным Буонапартием, посмевшим вторгнуться в наше Отечество, уфимские дворяне собирали деньги на обмундирование вновь формировавшегося 2-го Костромского пехотного полка. Собрали более 69 тыс. рублей. Гигантская сумма в те времена.

И сверх того одна Ирина Ивановна Бекетова пожертвовала 13 тыс. рублей.

Она была известной благотворительницей. Именно Ирина Ивановна организует постройку в соседнем Подлубово в 1806 году каменного храма, в 1821 году она же перестраивает церковь в Симском заводе, в 1820 году возводит храмы в селе Илек и Миньяре. Ранее Бекетова выстроила церковь в Богоявленском заводе, ныне посёлок Красноусольский.

Даже в Уфе имелась улица Бекетовская. В советское время – Социалистическая, ныне М. Карима. Веками уфимцы помнили и до сих пор чтут это имя. Бекетовой. И не случайно.

Страшный пожар 1 июня 1821 года уничтожил большую часть деревянной Уфы. Погорельцы ютились под открытым небом, в ближних деревнях. Ирина Ивановна Бекетова построила «на свой счёт целый квартал для бедных, пострадавших от пожара». Улица стала именоваться в народе Бекетовской, а потом имя было закреплено официально.

Скажете, богатая филантропка, деньги девать некуда было? Сейчас тоже пожары нередки. Вот только не слышно, чтобы «спонсоры» отстраивали погорельцам жильё.

Благодарную память потомков передал замечательный уфимский бард, поэт и литератор Сергей Круль, опубликовавший исторические повести «Завещание помещицы» и «На углу Социалистической и Бекетовской» (они доступны в интернете), почитайте.

А мне милей всего Уфа,
Аллей зелёных сарафан.
Я по Бекетовской пройду
И как тетрадку на ходу
Листаю жизнь свою и плачу –
Неужто я хоть что-то значу?

Недавно. Музей современного искусства в Уфе. Наслаждаемся песнями Сергея Круля:

Исторические картинки. Хлебное Бекетово


В 1820-е годы заводы и сельские поместья унаследовал капитан Семёновского полка Иван Петрович Бекетов. Жил в Петербурге, двоюродный брат известного тогда поэта И.И. Дмитриева.

Село Подлубово (дворов – 60, 124 муж., 150 жен.) и деревня Бекетово (дворов – 48, 124 муж., 122 жен.) принадлежали статскому советнику Ивану Петровичу Бекетову. В начале XIX века это имение относилось к первой десятке самых крупных помещичьих владений в уфимской округе. В Подлубово была построена церковь Рождества Христова с каменной колокольней «порядочной архитектуры», в Бекетово – часовня. Помимо господского дома в Подлубово, И.П. Бекетов владел двумя кузницами и мукомольной мельницей, устроенной на речке Узень. В течение года на мельнице смалывалось от 600 до 800 четвертей «разного хлеба», что приносило доход от 100–150 рублей. Землемеры отметили, что крестьяне Бекетова «зажитком достаточны», состояли на оброке и ежегодно платили по 6 рублей с души (сборник «Река времени. 2011», статья Ю.М. Абсалямова).

Карта. Бекетово в 1820-е годы:

Исторические картинки. Хлебное Бекетово


Шло время. Заводы работали, сельчане снабжали рабочих плодами земли. Иван же Петрович Бекетов семьёй не обзавёлся, умер бездетным.

Наследство (заводы и поместья) достались родне. Дочь Ирины Ивановны Бекетовой Елена Петровна (1779–1823) состояла в браке с министром полиции, петербургским генерал-губернатором Александром Дмитриевичем Балашёвым (1770–1837). Их сын Александр Александрович Балашёв (1812–1854) был женат на Александре Васильевне Левашовой (1821–1880).

В результате семейных разделов А.А. Балашёв (Балашов) получил сельские поместья (Бекетово и Подлубово), а брат Пётр Александрович – Симские заводы. Единый агропромышленный комплекс оказался юридически разорван, но хозяйственные связи сохранялись.

Эту эпоху запечатлел уфимский журналист и литератор Иван Прокофьевич Сосфенов. В 1846 году он проехал по стерлитамакскому тракту:

«От деревни Булгаковой поднявшись на гору Бекетовскую, я приказал остановиться ямщику. С этой горы весьма много приятных ландшафтных видов в летнее время; но и зимою оглянувшись назад, я увидел почти за 50 вёрст родную Уфу, […] ясно были видны в левой стороне новый Воскресенский Собор, а в правой наша смиренная Успенская обитель. Тут видимый горизонт, имея более пространства, давал более и возможности осмотреть окрестность. В ту и другую сторону виднелись, большею частию, деревни владельческие. Подъехав к деревне Бекетовой, построенной в два длинных порядка, почтовая дорога приняла направление прямо на восток, возвышаясь понемногу до второй станции Бузовьяз, деревни Мещеряцкой, довольно многолюдной».

В 1861 году в Бекетово насчитывалось 129 крестьянских дворов и 842 жителя. Стояла барская усадьба, которую обслуживали 19 дворовых (11 муж., 8 жен.). Но господа здесь не жили. Усадьбы были хозяйственными центрами, всеми делами заправлял крепостной управляющий Тараканов.

Владельцами обширного поместья являлись вдова коллежская советница Александра Васильевна Балашёва и малолетние сыновья Пётр и Александр Александровичи Балашёвы.

А.В. Балашёва с сыновьями на 1860 год владела ещё одним поместьем в Белёвском уезде Тульской губернии при селе Фурсово (имелся храм во имя Святителей Афонасия и Кирилла) и деревне Будуговищи. Там тоже имелась усадьба и 27 дворовых.

Крепостное право отменили. В Бекетово все дворовые остались служить до 1863 года. В деревне была господская мельница с подпрудой, имелись земли «под господским строением».

Собственники жили далеко, а хозяйством надо заниматься, и в 1870-е годы поместье в Бекетово (исключая землю отошедшую крестьянам) Балашёвы продают. Появляется новый владелец – Александр Иович Кугушев (см. историческую картинку про Булгаково).

Известно, что в год покупки имения Кугушевым в Бекетово случился большой пожар. Видимо, вместе с деревней сгорела и барская усадьба.

В 1880 году Константин Фердинандович Комар, опубликовавший описание Воскресенской (Булгаковской) волости, отмечал по поводу налогов, что за крестьянами числится большая недоимка (задолженность) по выкупным платежам в 5486 рублей.

«Недоимка эта образовалась оттого, что крестьянам дер. Бекетовой сделана отсрочка во взносе платежей, по случаю пожара, истребившего почти всё селение».

С темой пожаров связана заметка «Бездействие власти», вышедшая в крупнейшей петербургской газете «Свет» 25 мая 1883 года.

«В д. Бекетово, Воскресенской волости, Уфимского у., общество решилось составить приговор об удалении заведомо известных поджигателей, причём даже собрало сумму денег для отправки их; но лица эти почему то не были удалены и поджоги возобновились. Часть деревни (и то благодаря только случайности, остановившей распространение пламени), сгорела. Озлобленные крестьяне составили новый приговор и вручили его уряднику. В приговоре решено приговорённых к выселению подвергнуть самосуду».

Сельская община по закону имела право выслать в Сибирь буянов, конокрадов и тому подобных субъектов. А могли просто прибить.

Чтобы полиция не заарестовала, делали, например, так. Пойманного конокрада привязывали к столбу и каждый мужик подходил и один раз бил по лицу кулаком. Бить обязаны были все. В деревне свыше 100 дворов. Пятидесятый крестьянин бил уже по голове трупа, но очередь доходила до конца.

Когда приезжал урядник, ему отдавали тело вора, а на вопрос – кто убил, дружно отвечали: мы. Всю деревню в тюрьму не отправишь.

Ох, не простая история в Бекетово. Через неделю узнаете продолжение.

Михаил Роднов, доктор исторических наук

Приглашаю на сайт «Роднов и его друзья»




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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

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  • Гость
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  • 1 | 17.12.2017, 09:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Добротно, сытно жила Уфимская губерния, до прихода пришлых из-за Урала...
Но ничего скоро с отменой всяких там сЮверенитетов, Губерния воспрянет, и жизнь станет намного лучше.
Потерпите, уж немного осталось...



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  • 2 | 17.12.2017, 10:19 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 982 | Рейтинг: +305,7
Ключевое слово урал СТАНовый хребет.Сам Роднов написал.



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  • 3 | 17.12.2017, 10:20 | Автор: Егерь
    Публикации: 3809 | Комментарии: 6657 | Рейтинг: +2777,6
Karine Orlova с Кариной Орловой.
Вчера в 6:20 ·

ВОСЕМЬ ЛЕТ СТРОГАЧА УЛЮКАЕВУ: ОТМОТАЕМ ВМЕСТЕ

Восемь лет лишения свободы строго режима бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву - вот и дан старт предвыборной кампании Владимира Путина.
Поскольку в России, раскисшей от бесперспективности и всеобщего двоемыслия, стало модным выдвигаться в президенты (с высочайшего разрешения/повеления) или просто писать предвыборные программы, состоящие из ярких социалистических лозунгов, то и я решила поучаствовать в бессмысленном политическом конкурсе «Россия-2018» (потренироваться, как говорит другой участник Х) и написать предвыборную программу, которая, как мне кажется, очень подошла бы Владимиру Путину на его четвертый срок. Может быть даже, эта программа вообще самое реальное, что есть сегодня в политической жизни России. Если политтехнологи В.Путина вдруг увидят и им понравится, то я им этот документ дарю, бесплатно.

Программа называется: «Путин-2018. Отмотаем вместе»

В 2018 году Россия, наконец, станет тем, к чему поднималась с колен долгие восемнадцать лет, - колонией строго режима.



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  • 4 | 17.12.2017, 10:23 | Автор: Егерь
    Публикации: 3809 | Комментарии: 6657 | Рейтинг: +2777,6
Далее.

18 марта 2018 года граждане России получат почетное право отмотать шесть лет строгача, к которому будут приговорены кворумом 70*70 (спасибо Ксении Анатольевне за повышение явки). Именно поэтому на ̶в̶ы̶б̶о̶р̶ы̶ вынесение приговора обязательно надо идти. Потому что судья может обидеться, если обвиняемые проявят неуважение и не придут на суд. И вообще, это будет праздник, который потом еще строго шесть лет с тобой.

Россия - трудолюбивая колония, поэтому всем заключенным предписывается работать. Кто не работает, тот не ест. Пенсионеры и инвалиды работать не могут, поэтому они не едят. Бедные работают, очевидно, плохо, поэтому тоже не едят. Доносы, стукачество, сотрудничество с администрацией, помощь надзирателям в поиске вражеских элементов строго поощряется. В качестве вознаграждения можно стать директором местного драмкружка, получить работу в столовой, устроиться к завхозу или даже быть назначенным в библиотеку. За прилежное поведение будут вознаграждать почетными грамотами, медалями, термосами.

Россия - вставшая с колен колония, которая должна показать большой и твердый ВВП Западу, поэтому все заключенные должны жить и работать во имя величия нашей общей колонии. А величие колонии без величия администрации невозможно, поэтому не обращайте внимание, когда мимо ваших камер будет пролетать на частном самолете глава Роскосмоса Дмитрия Рогозин. Это он полетел осваивать космос, а на рейсовых боингах туда не пускают. Иногда на частных самолетах будут пролетать и корги вице-премьера Шувалова, помахивая вам из окна своими аккуратно постриженными лапками. Не стесняйтесь, им тоже можно и даже нужно махать в ответ (только не пугайте их своими грязными рабочими ручищами) - это корги Шувалова полетели защищать честь России на международном конкурсе собак. Потому что кто же еще ее, эту честь, защитит, если наших спортсменов опоил допингом наркоман Родченков, который обманом заставил Путина наградить его грамотой президента за успехи на должности директора московской антидопинговой лаборатории.



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  • 5 | 17.12.2017, 10:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Любезное Отечество", "Презренный Буонапартий"... "Вам бы романы писать, начальник!.." - (Ручников).



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  • 6 | 17.12.2017, 10:24 | Автор: Егерь
    Публикации: 3809 | Комментарии: 6657 | Рейтинг: +2777,6
Далее.

Россия - колония строгого режима, поэтому когда придете на вынесение приговора 18 марта 2018 года, там где его надо подписывать - на бюллетене, не забудьте расписаться, что с правилами ознакомлены: в нашей колонии за любой проступок будут бить и сажать в карцер. Проступком считается все, что не понравится Путину, Сечину, Кадырову, Мизулиной, Поклонской, группе верующих, группе ингушей, группе чеченцев, группе НОД, группировке SERB, группе за традиционные семьи, группе за нравственный секс, группе за безнравственный секс служителей церкви. Список постоянно пополняется, об изменениях узнавайте постфактум.

Россия - колония беспрекословного подчинения. Бунты запрещаются, митинги и пикеты - строго по согласованию, протестовать можно только против США и Обамы. Или иногда против Медведева (он нам уже тоже надоел). Сечина не трогать, спецотряд надзирателей «силовики» священен, упоминать всуе запрещено.

Россия - колония строгого нравственного режима. Поэтому у нас приветствуется строгий подход к воспитанию жены и детей - бить можно, и преступлением не считается. Любые жалобы администрации будут отклонены как неприемлемые.

Россия - колония строгого морального режима, где нельзя никого оскорблять, если, конечно, речь не идет об америкосах, обамечмо, укрфашистах, либералфашистах, либералпредателях, пятойколонне, нацпредателях, обормотах, проходимцах и не на федеральном телевидении. Иногда на федеральные каналы будут приходить разные люди, которым будет разрешено говорить про плохих людей (см. выше) хорошие вещи, и никто из ведущих не будет кусаться, хрюкать, визжать и брызгать слюной. Не пугайтесь, все нормально, это мы просто хотим вам показать, что Россия - колония демократическая. С плюрализмом мнений (см. ниже).



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  • 7 | 17.12.2017, 10:27 | Автор: Егерь
    Публикации: 3809 | Комментарии: 6657 | Рейтинг: +2777,6
Далее.

Россия - колония свободы слова, поэтому у нас можно говорить все, кроме того, что нельзя. Список постоянно пополняется, но точно нельзя про личную жизнь лидера колонии и про главного рыцаря-пехотинца колонии (вообще ничего, на всякий случай). О дополнениях узнавайте постфактум в карцере (или из надписи на могильной плите).

Россия - свободная колония, поэтому на волю заключенных будут отпускать, когда они того захотят - если, конечно, их желание совпадет с возможностями иммиграционной службы.

Россия - открытая колония, поэтому передачки с воли разрешаются, но не более 300 граммов в абсолютном исчислении на человека в месяц и не более 3.6 кг в год.

Россия - колония, основанная на уважении и соблюдении прав заключенных, поэтому заключенным разрешается выезжать за пределы колонии подлечить здоровье. Курорты Северной Кореи открыты для всех (и помните, Северная Корея всегда лучше, чем революция).

Россия - патриотическая колония, поэтому мы выращиваем свое и едим свое. Если уж вырос мох, то его и едим, потому что наш (как Крым). Если вдруг ОБСЕ скинуло нам гуманитарную помощь в виде польских яблок, то под песни гимна торжественно давим яблоки бульдозерами.

Россия - колония «Крымнаша». И точка. Допускается допустить, что крым - не бутерброд или что по каким-то там международным законам он украинский (но плевать мы на эти законы хотели, потому что Россия - колония патриотическая). Но на этом все. Тут правила одинаковы для всех.

И наконец, Россия - колония исправительная. А поскольку горбатого могила исправит, то по истечении шестилетнего срока россияне досрочно приговариваются к сроку новому в колонии строгого режима «Россия-2024».

Karina Orlova



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  • 8 | 17.12.2017, 10:40 | Автор: Не зарегистрирован
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При заводах были земли,как принадлежность .Без земли заводы не строились.Каждый рабочий имел надел от завода . Сам завод работал с октября до конца мая .Далее каждый крепостной рабочий работал на своем наделе дабы обеспечить свою немалочисленную семью и своих лошадей (дь) кормами,зерном.Но жалование рабочих было ничтожное и на него жить было невозможно .Уфа никак не могла снабжать зерном рабочих близлежащих заводов.Это жедзип.
Восстания башкир , организованные Е.И.Пугачевым( бродягой и баламутом пришлым) и потом присоединившимся к нему отцом и сыном Юлаевыми произошли именно из-за земли . Башкир было много но земли просто отбирались разными бюрократическими схемами .Юлай Азналин как волостной старшина не мог оставаться в стороне.( звание соответствует председателю райисполкома или командиру бригады).
Статья высосана из пальцаи подспудно направлена на разжигание межнац. страстей



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  • 9 | 17.12.2017, 10:43 | Автор: Не зарегистрирован
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2 | 17.12.2017, 10:19 | Автор: резус | На сайте
Публикации: 0 | Комментарии: 976 | Рейтинг: +305,4

Ключевое слово урал СТАНовый хребет.

----------------------

По-рюсски плёхо? "Девичий СТАН", "прокатный СТАН", "полевой СТАН" и т.д. Речь не идёт о "национальной стоянке" - "СТАНЕ". Выражение "Урал - СТАНОВОЙ хребет Державы" подчёркивает его позвоночную сущность, как части единого организма - России. :)

"Но обратно её закрутил наш комбат,
Оттолкнувшись ногой от Урала!.."



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  • 10 | 17.12.2017, 11:13 | Автор: Не зарегистрирован
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"Мы"!
Если в каком нибудь забытом Богом башкирском селе выставить на людном месте силиконовый муляж местного -чиновника, как это происходит в индустриальной развитой Японии, много ли недовольных крестьян подойдет пнуть это чучело, чтобы сбросить психо-эмоциональное напряжение от неустроенности жизни?



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  • 11 | 17.12.2017, 11:18 | Автор: Не зарегистрирован
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Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Егеря, похоже, надо срочно лечить. Тема про историю села Бекетово, про историю уфимской губернии, а он какую-то Карину Орлову вытащил с её бредом. Такое бывает при некоторых психических заболеваниях: о чём бы ни шла речь, больной будет бормотать одно и тоже.
Даже неприличный анекдот на эту тему есть:
Доктор показывает пациенту картинку домика и спрашивает:
- Что здесь нарисовано?
- Дом, а в нём е-у-ся!
Доктор показывает картинку леса:
- А здесь что нарисовано?
Лес, а в нём е-у-ся!
Доктор:
- Что вы всё е-у-ся да е-у-ся?
Пациент:
А что вы всё такие картинки показываете?!

Оказывется, это анекдот про Егеря, Юнга и прочих либерастов!
Им хоть про цветение сакуры рассказывай, а они всё будут талдычить свой бред про Путина, Россию - зону строгого режима и невинные жертвы этого режима, укравших-то самую малость: Ходорковского, Улюкаева, Белых, Навального...
Типа: "А зачем вы такие темы ставите?!".



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  • 12 | 17.12.2017, 11:38 | Автор: tylerox
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Круль - Сруль (сокр. от евр. имени Израиль). Пархатый?



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  • # 13 | 17.12.2017, 11:38 | Автор: tylerox
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  • # 14 | 17.12.2017, 11:38 | Автор: tylerox
    Публикации: 59 | Комментарии: 799 | Рейтинг: +224,4

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  • 15 | 17.12.2017, 11:41 | Автор: Егерь
    Публикации: 3809 | Комментарии: 6657 | Рейтинг: +2777,6
Жителя Тольятти ночью забрала из дома полиция из-за поста в соцсети
16-12-2017 (17:52)

В Тольятти к местному жителю 50-летнему Олегу Устименко ночью пришли полицейские и забрали его в ОВД. Ему вменили пропаганду нацистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП) в посте во "Вконтакте", написал в Facebook его друг Виталий Еркаев.
По словам Еркаева, пост, за который его друга обвинили в пропаганде нацизма, опубликован на ненастоящей страница Устименко.

"Кто-то под его ФИО и под его фото ВКонтакте разместил гитлеровскую символику", – сказал он, отметив, что Устименко и его жена "в шоке".
"Завтра суд. Я имею высшее юридическое образование. По ст. 25.5 КоАП РФ буду его представителем. Попробую добиться прекращения адм.дела за отсутствием состава адм. правонарушения. Но это конечно ***@ц товарищи.

1937 год. Ночь, воронок у подьезда. Получается на каждого гражданина РФ можно завести левую страницу в любой соц сети и отправить без вины в камеру",
– написал Еркаев.
Он добавил, что ознакомился с делом и, по его словам, в деле нет запроса интернет-провайдеру.
"То есть полицейскими Э не установлено кому принадлежит страница Вконтакте где размещены фото с гитлеровской символикой", – отметил он.
Сейчас мужчину уже отпустили, суд назначили на понедельник.

http://www.site101.mir915bcf08b.comcb.info/material.php?id=5
A352FE8698C8



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  • # 16 | 17.12.2017, 11:55 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 17 | 17.12.2017, 13:30 | Автор: Зулия
    Публикации: 32 | Комментарии: 27685 | Рейтинг: -646
редчайшее для всего Урала решение – создать собственную продовольственную базу.
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Гениальнейшую идею подхватила брежневская Россия - создавали подсобные хозяйства. Свиней откармливали отходами со столовых - игнорировали лозунг "хлеб к обеду в меру бери, хлеб - драгоценность, им береги", первые и вторые блюда оставляли недоедеными, завет Ильича "чистые тарелки" игнорировали за несъедобностью. Было чем кормить чушек. В ответ работникам выдавали, вернее продавали по норме свинину. Много сала, немного костей и чуть-чуть мяса.
Потомки кочевников переходили на правильный передовой образ жизни и кормились свининой, в за колбасой толпились в очередях. Румынские куры (тогда про стероиды не слыхали) считались деликатесом и были в дефиците.

Эх, хорошо в стране расейской жить!



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  • # 18 | 17.12.2017, 13:41 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 19 | 17.12.2017, 13:43 | Автор: Зулия
    Публикации: 32 | Комментарии: 27685 | Рейтинг: -646
замечательный уфимский бард, поэт и литератор Сергей Круль, опубликовавший исторические повести «Завещание помещицы»
--------------------------
Помню-помню!
" Значит, вы полагаете, что причина образования трещины, поразившей памятник Мустаю, не в карстовом провале, а в магическом действии вашего завещания? – с насмешкой спросил Тимерханов. - Я правильно вас понял, Иван Александрович?
- Правильно, - горячо подтвердил Бекетов. - Только завещание не моё, а помещицы. И оно – не мистика, а реальность."
...............................
Тогда понятно, почему Спасский храм сползает в овраг.

Кто там поназавещал?!



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  • 20 | 17.12.2017, 13:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Продовольственную базу создавали сами рабочие . Ибо каждый имел свой надел , неск лошадей, добротный дом . Всем необходимым обеспечивал завод и заводчик , у которого были земли , леса . Но на жалованье( зарплата) была ничтожной и прокормиться рабочему было невозможно . Заводы работали только вне сезонных работ с октября по апрель , дале работный люд сажал , пахал , косил и проч.Ни о каком -либо снабжении хлебом извне речи не было .Были помещики, которые пытались наладить зерновое производство , но оно было крайне неэффективным .
Далее наступил 1861 год- год отмены крепостного права. Побежали все , расторопные и деловитые стали кулаками ....
Статья ни о чем . Так , ностальгия о разорившися или разоряющихся помещиках, которые прибыли как перекати-поле отовсюду. Заметного следа не оставили , разве только в памяти Роднова.



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