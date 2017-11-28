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УфаВедение: Как заинтересовать гостей и жителей Уфы историей города?










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Самый верный способ - хорошая, интересная, грамотная экскурсия. Экскурсия Сергея Орлова необыкновенна. Знания и опыт помогли ему выбрать самое ценное, что можно рассказать об Уфе.

УфаВедение: Как заинтересовать гостей и жителей Уфы историей города?


Любовь к творчеству дала возможность изложить материал так, что каждый фрагмент экскурсионной программы стал маленьким произведением.

В итоге, слушателя ожидает увлекательное путешествие с интересными цитатами и даже стихами!

Заказать экскурсию, а также подробнее ознакомиться с работами Сергея Орлова можно на сайте Уфаведение.

Герман Артамонов, профессор кафедры истории России Института истории и политики Московского педагогического университета, кандидат исторических наук, директор НИИ Актуальных проблем исторической науки и образования:

- Как профессиональному историку жанр экскурсии мне близок. Среди десятков, прослушанных и прорецензированных было немало интересных и содержательных. Однако по-настоящему запоминающихся - единицы. И дело тут не в содержании. Блестяще отобранный материал и поставленный голос профессиональных экскурсоводов могут оставить совершенно равнодушными даже мотивированную аудиторию, если не будет задействована эмоциональная сфера общения. А прочувственно провести тысячную экскурсию по одним и тем же местам и на одном и том же фактическом материале практически невозможно, когда это работа. Для Сергея Орлова – экскурсия – это потребность поделиться итогами собственных изысканий по широкому кругу вопросов культуры и истории Уфимского края, интересных каждому неравнодушному и граждански активному человеку. Эмоционально окрашенное отношение экскурсовода к предмету передается и слушателям: волнует и не отпускает. Никогда ранее не думал, что экскурсию можно рассматривать в качестве подарка. В данном случае это, несомненно, так.

Видеофрагмент экскурсии:





Связанные темы и персоны

Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан, Сергей Орлов

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  • 1 | 22.12.2017, 09:48 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1749 | Комментарии: 56763 | Рейтинг: +12065,4
Сергей большой молодец! Настоящий патриот Уфы. Очень рекомендую.
Приезжают к вам гости из других мест - заказывайте экскурсию. И гости ваши, и вы узнаете много интересного об Уфе.



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  • 2 | 22.12.2017, 09:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
А разве у Уфы есть история?
По сути это провинциальный, серенький городок до середины 20 века. Да и сейчас если взять эти застройки новыми домами? Ну никакого вида нет. Как там у Лермонтова....смешались вместе кони, люди. Так и с городскими зданиями. Какая у этого города может быть история? Если даже вида нормального нет(((



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  • 3 | 22.12.2017, 10:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Уфа город Герой.
Надо бороться за присвоение ему этого высокого звания.
Неоднократно отбивал нашествия внешних и внутренних врагов России.



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  • 4 | 22.12.2017, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Уфа по сравнению с тем же Екатеринбургом,- деревня, не говоря уже о Столицах. Вся её история связана с до революционным периодом, а затем в связи с аннексией её башкирами, она превратилась в большой аул...



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  • 5 | 22.12.2017, 10:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 22.12.2017, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Уфа по сравнению с тем же Екатеринбургом,- деревня, не говоря уже о Столицах. Вся её история связана с до революционным периодом, а затем в связи с аннексией её башкирами, она превратилась в большой аул...
--------------
А по сравнению с Парижем?



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  • 6 | 22.12.2017, 10:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А где С.Орлов учился на экскурсовода?



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  • 7 | 22.12.2017, 10:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 22.12.2017, 10:23 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

А где С.Орлов учился на экскурсовода?
---------------
Там же где Л. Толстой учился на писателя.



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  • 8 | 22.12.2017, 10:31 | Автор: Karim Yaushev
    Публикации: 60 | Комментарии: 552 | Рейтинг: +186,1
В прошлом году Орлов на день рождения сделал необычайный подарок - экскурсию по историческим местам Уфы. Лучшего подарка я в жизни не получал! Казалось бы - Уфу знаю, как говорится, вдоль и поперек. Ан нет. Оказывается существуют еще и историко-временные, личностные измерения города и региона. Патриархально-русская дореволюционная, бардачно-революционная, советско-башкирская...Искреннее Спасибо ему.



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  • 9 | 22.12.2017, 10:51 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 13995 | Рейтинг: -2707,9
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Хорошо, что выложил отрывок из своей рекламы самого себя. Из этого отрывка четко видно, что он татарин, косящий под русского. Дикция очень четко показывает это. Точно пещенья щай макает.



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  • 10 | 22.12.2017, 11:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Ну да, у нас теперь каждый суслик - агроном, кто умеет говорить - экскурсовод. Именно поэтому, когда в город приезжают многочисленные делегации, организаторы начинают метаться в поисках экскурсоводов. И что-то С.Орлова - Л.Толстого в разговорном жанре там не наблюдается. Более того, присутствовать на экскурсии и втихую ее записывать, а потом выкладывать в сеть ляпы экскурсовода, это как? Высокий профессионализм?



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  • 11 | 22.12.2017, 11:29 | Автор: Не зарегистрирован
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13 | 22.12.2017, 10:31 | Автор: Karim Yaushev
Публикации: 60 | Комментарии: 552 | Рейтинг: +185,9

В прошлом году Орлов на день рождения сделал необычайный подарок - экскурсию по историческим местам Уфы. Лучшего подарка я в жизни не получал! Казалось бы - Уфу знаю, как говорится, вдоль и поперек. Ан нет. Оказывается существуют еще и историко-временные, личностные измерения города и региона. Патриархально-русская дореволюционная, бардачно-революционная, советско-башкирская...Искреннее Спасибо ему.
_____________________
согласен Карим абзы...единственное, что добавлю - интересно будет скорее всего тем, кто любит свою историю, хочет больше узнать про свой край, город, а остальным по барабану. в силу специфики столкнулся с музеями и Советской Уфой. оказывается ничего не знаю , на экскурсиях (водил детей) у меня было стока вопросов, но формат не позволял все задать...щас бы с удовольствием узнал новое да и старое неплохо обновить.
а тем кому нафик ниче не надо - им есно неинтересно, да и знать они ничего из прошлого не хотят и стремиться к этому не будут.
турк



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  • 12 | 22.12.2017, 11:45 | Автор: Не зарегистрирован
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9 | 22.12.2017, 11:14 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

16 | 22.12.2017, 10:51 | Автор: кац | На сайте
Публикации: 0 | Комментарии: 13984 | Рейтинг: -2706,8

Хорошо, что выложил отрывок из своей рекламы самого себя. Из этого отрывка четко видно, что он татарин, косящий под русского. Дикция очень четко показывает это. Точно пещенья щай макает.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Вам несомненное универсальность татар покоя не даёт. Вечно переводите стрелки, типа - " а вот у хохлов".. Квотность ваша это стыд и позор -доказательство не способности конкурировать. В степях общаться достаточно нечленораздельных мычащих звуков - ыыхуху хыуыху.
---------------
Его предки 1000 лет были в рабстве у татар. Потому всех кто ему не нравится кац называет татарином. Орлов на порядок превосходит каца интеллектом и культурой. Потому и вызывает ненависть и зависть.



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  • 13 | 22.12.2017, 11:47 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 13995 | Рейтинг: -2707,9
Вам несомненное универсальность татар покоя не даёт. Вечно переводите стрелки, типа - " а вот у хохлов".. Квотность ваша это стыд и позор -доказательство не способности конкурировать. В степях общаться достаточно нечленораздельных мычащих звуков - ыыхуху хыуыху.
---------------------------
Если бы татнацики вели себя чуть поскромнее я бы вообще на эту тему не стал говорить. Вы же дооворились до того, что hыу не правильно, а су правильно. Тогда как именно hыу означает пить, а не ссать.
А на счет универсальности ты прав. Всегда алга, что с русскими, затем с немцами, потом снова с русскими.



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  • # 14 | 22.12.2017, 11:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • # 15 | 22.12.2017, 12:05 | Автор: Иннокентий Иванов
    Публикации: 0 | Комментарии: 2906 | Рейтинг: -347,9

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8 | 22.12.2017, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Уфа по сравнению с тем же Екатеринбургом,- деревня, не говоря уже о Столицах. Вся её история связана с до революционным периодом, а затем в связи с аннексией её башкирами, она превратилась в большой аул...
==========================================
если отойти на 500 метров от Плотинки - Екатеринбург представляет из себя большой амбар..... в хорошом смысле - бесчисленное количество складов забитых китайскими товарами, и обслуживающими эти склады иностранными торговыми партнерами,грузчиками,хаззаинами,апельсинами....
хочут спагетти с пармезаном,а получают бич-пакеты.



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  • # 17 | 22.12.2017, 12:43 | Автор: Дед
    Публикации: 2 | Комментарии: 4117 | Рейтинг: -680,9

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Екатерина Вторая пришла ко власти через госпереворот с цареубийством, 28 июня 1762 года от англичан она получила 100 тысяч рублей.
.....
знает ли об этом Орлов с правдивыми глазами?
Орлов - расскажи людям что приговоры самозванки юридически ничтожны



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  • 19 | 22.12.2017, 12:56 | Автор: Sharik
    Публикации: 0 | Комментарии: 4037 | Рейтинг: -162,9
11 | 22.12.2017, 10:51 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 13986 | Рейтинг: -2706,9
Хорошо, что выложил отрывок из своей рекламы самого себя. Из этого отрывка четко видно, что он татарин, косящий под русского. Дикция очень четко показывает это. Точно пещенья щай макает.
================================================
Я тоже так подумал.Но судя по его делам и в особенности успехов
в работах по очернению башкирского народа появились свои догадки.
Глаза карие глубока просажены,смугловатый ,конституция сухая и
замеченная вами дикция указывает на смешанности крови.
Мать у Орлова русская думаю .что Серуню она нагуляла от башкира.
Сергей Орлов за место того что бы называться башкиром берет
курс на 180 градусов и как бы в отместку своему происхождению
обливает грязью башкир да так ,что его судили за экстремизм.



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  • 20 | 22.12.2017, 12:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3-му. Это на каких же границах стоял ГОРОД УФА,чтобы отбивать внешних врагов России? Опустись на землю!



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