Любовь к творчеству дала возможность изложить материал так, что каждый фрагмент экскурсионной программы стал маленьким произведением.
В итоге, слушателя ожидает увлекательное путешествие с интересными цитатами и даже стихами!
Заказать экскурсию, а также подробнее ознакомиться с работами Сергея Орлова можно на сайте Уфаведение.
Герман Артамонов, профессор кафедры истории России Института истории и политики Московского педагогического университета, кандидат исторических наук, директор НИИ Актуальных проблем исторической науки и образования:
- Как профессиональному историку жанр экскурсии мне близок. Среди десятков, прослушанных и прорецензированных было немало интересных и содержательных. Однако по-настоящему запоминающихся - единицы. И дело тут не в содержании. Блестяще отобранный материал и поставленный голос профессиональных экскурсоводов могут оставить совершенно равнодушными даже мотивированную аудиторию, если не будет задействована эмоциональная сфера общения. А прочувственно провести тысячную экскурсию по одним и тем же местам и на одном и том же фактическом материале практически невозможно, когда это работа. Для Сергея Орлова – экскурсия – это потребность поделиться итогами собственных изысканий по широкому кругу вопросов культуры и истории Уфимского края, интересных каждому неравнодушному и граждански активному человеку. Эмоционально окрашенное отношение экскурсовода к предмету передается и слушателям: волнует и не отпускает. Никогда ранее не думал, что экскурсию можно рассматривать в качестве подарка. В данном случае это, несомненно, так.
Видеофрагмент экскурсии:
УфаВедение: Как заинтересовать гостей и жителей Уфы историей города?
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