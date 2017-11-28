Исторические картинки. Красное Бекетово

История приходит неожиданно. Каждому в своё время. Вот и в Бекетово мирная сельская жизнь изменилась к концу XIX века.Замечательный уральский художник Иван Кириллович Слюсарев (1886–1962). Лесной пожар. 1942 год.Сгорело Бекетово. Народ разбежался. Удалось найти сведения о бекетовском и подлубовском приказчике Тараканове, управлявшем в 1861 году.Семья перебралась в Уфу. Где 5 ноября 1872 года в возрасте 73 лет от старости умер купец 2-й гильдии Игнатий Фёдорович Тараканов. Отпевали в Сергиевской церкви.Его сын, Иван Игнатьевич Тараканов, тоже уфимский купец 2-й гильдии, с супругой Марьей Семёновной 9 февраля 1872 года родили доченьку Евдокию.Среди восприемников (крёстных) была девица, дочь служителя Симского завода Надежда Васильевна Горшкова. Связи с Симскими заводами! Вспомнили предыдущую картинку?Известны ещё сыновья, жившие в Уфе: Аполлон Игнатьевич (около 1838 года рождения), культурная семья, античные имена давали. Он в июле 1872 года обвенчался с купеческой дочерью 17-летней Ниной (или Инной) Андреевной Брусяниной. На свадьбе был также мастеровой, только из Верхнетроицкого завода.Из уфимских купцов Брусяниных вышел один писатель. Увы, от преждевременных родов юная жена скончалась в декабре. Прочих братьев звали Илья и Павел Игнатьевичи Таракановы.Плохо было в те далёкие времена с акушерией. Трудные роды были и в уфимском особняке Шахуриных 22 января 1863 года. Младенец появился в общем здоровый и нарекли его… Вячеслав. Хотя по святкам в этот день никаких Вячеславов.Но радость бабушки – надворной советницы Ольги Ивановны Шахуриной омрачало плохое здоровье дочери-роженицы. Ольга Ивановна, урождённая Березовская, из знаменитой уфимской дворянской фамилии аксаковского окружения (читайте у Гудковых). Поместья под Иглино, винокуренный завод, богатая семья.Дочь вышла замуж за тамбовского помещика Александра Иовича Кугушева, старшие дети родились там. Предположим, из-за слабого здоровья дочери тёща и пригласила Кугушевых в Уфу. Да обширным хозяйством нужно управлять.Лишь 30 января 1863 года закутанного в тёплое малыша с мамой привезли в Успенскую церковь крестить. Другого места не нашли. Сглазили!Ведь стояла Успенская церковь на совр. улице… Коммунистической. На её месте ныне (из церковных кирпичей выложенный) Дом старых большевиков, где обкомовское начальство с 1930-х годов жирует.Не известно, присутствовала ли вообще на крестинах мать новорождённого. Может, её держали под руки. Потому, что 31 января, на следующий день княжна Юлия Кугушева скончалась в возрасте всего 30 лет «от родов», запишет в метрике священник.2 февраля 1863 года Юлию Егоровну после заупокойной службы в той же Успенской церкви увезут в последний путь на Старо-Ивановское городское кладбище. Сейчас здесь за высоткой Уралсиба дом молодёжи, финвузик и частью парк Якутова.Детьми занималась бабушка. Старшие – сестра Ольга (будущая Ралль) и брат Александр, допустим, не получали такой безоглядной любви, как новорождённый Слава. Баловали того сызмальства.Около десяти лет (точно пока не знаю) внук остался без бабули, отец занимался успешным бизнесом, к воспитанию молодёжи пристрастия не имел. Сыны выросли… кто-то бы сказал «балбесами», но в наши толерантные времена мы с этим категорически не согласимся. Однако, в старости отец только дочь Олю поселил рядом с собой в Булгаково.В конце XIX века подросшие сыновья получают свою долю наследства. Князю Вячеславу Александровичу Кугушеву отошло тамбовское имение «Отрада» и деревня Бекетово, где новый барин строит новую усадьбу.На карте 1910-х годов усадьба В.А. Кугушева лежит севернее Бекетово, рядом со стерлитамакским «старым» трактом:Нарёк свою фазенду князь Славик «хутор Узенский». В 1896 году там постоянно проживало 37 человек. Рядом Бекетово – 211 дворов (1218 жителей обоего пола), школа, хлебозапасный магазин, пара бакалейных лавок, казённая винная лавка, где можно было отовариться водкой (хлебным вином). Существовала государственная монополия на продажу крепкого спиртного. Жители промышляли извозом, тракт всё-таки рядом, батрачили в колхозе, пардон, в имении князя В.А. Кугушева.Сейчас территория кугушевской усадьбы входит в состав Бекетово, частью застроена, частью нет. Заметьте, там рядом была переправа через Узень. Старый тракт просматривается в Викимапии.Биография В.А. Кугушева (1863–1944) выложена в интернете, есть статья в Википедии. Он прожил долгую жизнь. О нём много написано, попал даже в «Очерки истории Башкирской организации КПСС», правда, забыли сказать, что был помещиком.Портрет из Википедии:Но лучше спросить… у него самого. В 1906 году журналист либеральной газеты «Уфимский вестник» взял интервью у только что избранного члена Государственного Совета Российской империи князя В.А. Кугушева.В начале статьи шла краткая биография. «Окончив Уфимскую гимназию, В.А. поступил в военную, а затем в лесной институт. По окончании курса в нём князь поселился в Уфе и поступил на службу».То есть с 1880-х годов молодой княжич решает обзавестись собственным жильём, затем женится – Ольга Никодимовна, дочь Маша. Развод (случайно, не по политическим мотивам?). Большая редкость в те времена развод.Супругой, скорее всего, стала дочь Никодима Францевича Ляуданского и Александры Николаевны (урождённой Воецкой), имение под Топорнино, совр. Кушнаренково. Ольга Никодимовна родилась 7 декабря 1870 года.Читаем далее. «В 1888 году В.А. был арестован и по обвинению в принадлежности к «группе освобождения труда» просидел в Уфимской тюрьме около 100 дней. По освобождении князь долго был под гласным и негласным надзором полиции, что являлось немалым тормозом для его общественной деятельности. В 1897 году В.А. был избран уездным и губернским гласным и членом губернской земской управы. Большого труда стоило добиться согласия Уфимского губернатора Богдановича на утверждение В.А. в этой должности. – Избранный и [на] последующее трёхлетие, В.А. внёс в жизнь земства много энергии и творческой инициативы, неустанно борясь за расширение прав и сферы действий земства и за освобождение его из-под административной опеки».Начало карьеры складывалось неплохо. Посидел в тюрьме, она всё на том же месте в Уфе. Из тюрьмы… в депутаты (тогда говорили гласные). Как это нам знакомо и сейчас. Правда, движение идёт в обе стороны. Ничего нового!«В 1902 году князь покинул свой пост, на котором он в течение слишком 4 лет являлся таким горячим защитником народных интересов. В том же году В.А., будучи в Москве на Пироговском съезде, был вновь арестован; на этот раз ему пришлось просидеть в Таганской и Бутырской тюрьмах около полуторых лет, после чего он был выслан по этапу в Олонецкую губернию [ударение на вторую о, совр. Карелия] на 5 лет. В ссылке В.А., благодаря своему самостоятельному и независимому положению, не раз отстаивал перед администрацией интересы своих товарищей по ссылке, ездил на помощь в другие местности, за что и подвергся гонению местного начальства. Связанным В.А. был отвезён в наказание за отлучки в так называемый ссыльный карцер – деревушку Куганаволок. К нему не применили даже манифеста 11 августа 1904 года, уменьшавшего сроки высылки. Кончилось всё тем, что в июле 1905 года князь, выражаясь языком оффициальным, «самовольно отлучился» заграницу, в Берлин, где и прожил до 17 октября. Получив амнистию вместе со всеми другими «преступниками», В.А. вернулся в Уфу».О времена, о нравы! Патриархальные. Ссыльный ездит, куда хочет, возмущённый ГУФСИН отправляет его в дальнюю деревушку и, обратите внимание, даже «связанным»! Беспрецедентное, нечеловеческое издевательство. Ссыльный, правда, затем спокойненько смылся в Берлин. Из газеты очевидно, что с деньгами у князя проблем не было. Можно лишь представить, как бы хохотали узники красного ГУЛАГа, читая эти вирши…Беглый в 1905 году возвращается в Уфу, где его на следующий год выбирают… в члены Совета Федерации, тогда Госсовета, в сенаторы. Сейчас, обратная ситуация, был сенатором, стал зэком. Говорят, скоро отпустят, наверное, тоже в Берлин.Вячеслав Александрович Кугушев в Уфе и Бекетово, в Самаре (там масоны) и Санкт-Петербурге в Сенате. Отец умер в 1906 году, теперь он полновластный хозяин.Но чтение большевистской литературы приоткрывает тайные страницы деятельности «красного князя», он финансирует социал-демократов (большевиков), утверждают, что именно с этой целью в начале 1900-х годов продаётся тамбовское имение.А во время вольных разъездов по лесам Карелии В.А. Кугушев близко знакомится с революционером и земляком Александром Дмитриевичем Цюрупой. Тот жил в Уфе, женат на дочери местного помещика Резанцевой. Одновременно статистик, агроном, и вот его, этого самого Цюрупу красный князь приглашает на должность управляющего в своё поместье в Бекетово.Всем надо запомнить, как правильно пишется фамилия Цюрупы. Я понимаю, язык и всё остальное можно сломать, но уже просто бесит, когда даже кандидаты исторических наук ошибаются в этой фамилии. Раз навязали на нашу голову, так хоть выучите.Интернет: «Нарком Цурюпа не ел, чтобы на одного украинца стало меньше». Ну что это такое?! Правописание откройте в компе…По тихим улочкам Бекетово на дрожках или в тёплых зимних санках катался Александр Дмитриевич Цюрупа (1870–1928). Это единственный из обитателей Бекетово, похороненный у Кремлёвской стены. По всей стране улицы, памятники. Как в Уфе (LiveInternet):Бывшая улица Телеграфная в Уфе зовётся Цюрупа. Памятник возле здания старого музея, бывш. особняк Ф.Е. Чижёва.С моей точки зрения, удачный памятник. Художники нутром, спинным мозгом чуют как надо.Он именно такой и был. Расчётливый, холодный, практичный, безжалостный, культурный, чистоплотный технократ, для которого люди всего лишь расходный материал. После Октября Великого снабжал хлебом центр, за что оказался в Москве. В Гражданскую Цюрупа одна из самых мрачных личностей в большевистском руководстве, нарком продовольствия, возглавлял собственную армию продотрядов. Мародёры всех мастей грабили мужика.В наркомпроде царило воровство и разгильдяйство. А в городах с голода умирали дети рабочих.После войны, в 1921 году на X партсъезде требовали судить А.Д. Цюрупу. Откройте интернет, материалы съезда легко доступны:Шляпников: «Но позвольте мне спросить: предан ли Цюрупа суду? Нет, он ещё не предан» (стр. 77).В ответ Ленин: «Он говорит, что гноят картошку, и спрашивал, почему Цюрупу не предают суду»… «тогда предайте суду нас – Центральный комитет» (стр. 126).Вмешательство Ленина спасло Цюрупу от нар, но с должности наркома продовольствия его всё-таки сняли.Цюрупа «вовремя» умер, до сталинских репрессий, что позволило сохраниться его «светлому» образу, а также испоганить улицы городов и деревень России забубённой фамилией.Но при всём этом (не состоял, не привлекался, кристально чистый большевик), в советское время с биографией А.Д. Цюрупы были большие проблемы.Писали скромно – агроном, управляющий имением под Уфой.Я лично слышал рассказы наших историков-ветеранов, что в 1920-е годы, во время очередной перерегистрации партбилетов А.Д. Цюрупа указал свой партстаж с 1898 года.Возмущённые старые большевики отправили в Москву в Центральную контрольную комиссию (ЦКК) коллективный протест. Уфимские рабочие хорошо помнили, что с 1905 по 1917 год абсолютно никакой революционной деятельностью Александр Дмитриевич Цюрупа в упор не занимался, а жил барином в Бекетово.Пришлось А.Д. Цюрупе в партбилете записать партстаж с 1898 года, но с перерывом.А, действительно, что же делал А.Д. Цюрупа в Бекетово вместе с красным князем В.А. Кугушевым все эти годы?Эту тайну удалось разгадать буквально вчера. И любознательный Читатель узнает её через неделю, аккурат на Новый год!Подлечившись рассольчиком и квашеной капусткой, после встречи Нового года, который должен унести злобный 17-й навсегда из нашей жизни, целое столетие вряд ли проживём, садитесь за компьютер.Где Вас ждёт третья и последняя серия «Тайны следствия в Бекетово».