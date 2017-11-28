Рутений 106: «Они убили нас тихо. Радиация не воняет. Нет крика, крови и боли»

Они убили всех нас тихо. Радиация не воняет. Не громко. Нет ни воплей, ни крови, ни боли. А «хапанули» мы дозу, возможно, по ПОЛНОЙ чаше. Кто знает?Два месяца - нам не говорили, это - много.«Убили» разом и «любителей Путина», и системных либералов (ЧЕРТ БЫ, ИХ ПОБЕРИ), и его «врагов». Разом.С нашими стариками и детьми. Всех.Ибо для радиации - все равны.Ляжем, - сравняемся...Они «убили» и всех членов лживых избиркомов, УИКов и ТИКов, ЦИКов (жуткие буковки), которые «лепили протоколы под начальство». Что – радует, справедливостью кары.А помните, мы вас, и я лично, УГОВАРИВАЛИ, давайте мы и вы - честно выборы проведем? Помните? Вы могли бы всех нас спасти. Мы бы имели правдивых депутатов (как я и Хасан Идиятуллин, как Айрат Дильмухаметов) и живые СМИ, как Михаил Соколов, Саша Сотник, Артур Асафьев или как - Алексей Навальный, или я.Настоящие депутаты, значит - свободная пресса, и мы бы узнали сразу, мол, случилась авария и надо принимать меры. Уехать. Защищаться.«Убиты» и наш «НЕИЗБРАННЫЙ и трусливый» депкорпус. Вам-то за дело попало. Хватит вам – «врать, воровать и воевать», бомбя детей и граждан Сирии и Украины, Грузии – «безнаказанно»!«Хапанули» дозу радиации, и те, кто, наплевав на Конституцию России, «В ПОГОНАХ охранял узурпацию власти, людишками из самой власти».Граждане в погонах, «Судьи и прокуроры, следователи и тюремщики» - привет и вам - С НЕБЕС!Лгали нам, как и обычно, все «с... начальственные». От «царя» до «наместников», опричников и бояр. И все, насквозь «ссу…..ые», ваши «лживые писаки и телезвезды». И ваши лживые «эмчээсы и минэздравы», и «росэпродэнадзоры».А может быть, нас и «не убили совсем», а только ранили? Года три пройдет, и – нам станет ясно. Не раньше. Верить-то некому.А похоронил я от рака, уже человек двадцать – из ближних и родных...Серёга «маленький», умница и пахарь, ученый и бинесмен - ушел в 44 года, рак мозга.Татьяна Пор…ина - 37 лет. Ее муж, - Эдик в 55, рак желудка и рак крови. Их тесть тоже, - работник УНПЗ.Мои дядя и тетя.Отчим друга, дядя Федя.Шамиль Муст…фин, чемпион, в 62...Дядя Коля – «начальник самолётам» и волейболист.Бай…ак Володя выжил, но оперировали давно? Жив ли?Мама Жени. Моя мама – «большая операция», рак полостной - удачно, живём пять лет... Мой отец, тоже лечит онкологию давно. Родной дядя, по отцу, да и по маме - дядя и тетя...Много, много знакомого и незнакомого мне народа ушли от рака...Онко-центры Башкирии, давно забиты людьми под завязку. По утрам в их коридорах, не пройти среди «первичников», так Уфе и в Стерлитамаке, в Салавате, да по всей Башкирии и по Челябинской области.Вымерла «почти половина» деревни, возле городка Аша, от соседнего карьера открытого. В деревне той, лейкомия и рак всех видов - повально.Так что нас ВСЕХ ждёт через год? А через три года? Через пять?На фига, нам нужны, ваши - "эМЧэС и Минэздравэ, и пять гос ТВ", если они – молчат нам о больших авариях?Хамитов Рустэм, Глава Башкирии, тоже «струсил и промолчал». Как? «Трус, а не Лидер своего народа»?! Скрыл. Бывший эколог!А мы могли бы.... жить? Доолгооо. И дети мои, совсем малявки.Нет. Обязательно, при «массовых преступлениях и горах лжи» «РУССКОГО МИРА», и «развитого путинизма» - оно, должно было случиться. Так, или иначе.Полетели «первые снежинки» или - первые "Черные лебляди".Это – «начало коллапса».И «леблядей черных» - будет много.Мы же, РУССКИЙ и РОССИЙСКИЙ НАРОД, и - не перестанем – «врать, воевать, нападать и …» детей губить у соседей в Сирии, или в Украине, Грузии?И есть у нас, ещё крылатые ракеты - Калибр, и самолёты, стратегические бомберы - Ту 22м в «славном городе танкистов» - Саратове? И к ним – старые и полу-ржавые бомбы ФАБ500, для ковровых ударов по городам и селам с высоты в 10 км на скорости 800 км/час, т.е. неприцельно.Пишут и показывают, есть и хим-бомбы, завезены еще из СССР в Сирию? Да, те самые бомбы, что погубили летом детей и взрослых, удушением и рвотой... Проводили экспертизы тел погибших в Турции. Доказано, вы - виновны.А «ваши-наши дипломаты», запретили в ООН миру расследовать.Да. И в Северной Корее – «коммунистические биороботы», готовы «грохнуть» по Западу и нормальным людям, (чьими?) ядерными бомбами и ракетами?Да - Вова? Ну скажи, что - нет? Вы - «то воруете, то воюете».А вы не боитесь вы – «Мести Богов»?И заслуженно. Где же он – «Великий народ»? «Трусы и рабы, злюки и лжецы». И есть похуже. Как «ковровые пилоты Белых Лебледей» из дивизии «саратовских тушек».Ну на хр…ена, вы напали на Украину, на Грузию и на Сирию?Понятно. Для узурпации власти.Но все же. Не устану говорить – «Заааа-чеееем»???"Равнодушные суслики" и "самодовольные крым-нашисты" и "мягкая неграмотная вата"...Других, НОРМАЛЬНЫХ людей, вы - извели и выгнали, выдавили на Запад по 500 000 в год или загубили, как «особо смелых и с совестью». Да и просто - людей.Да и евреев из России, вы – выдавили и ИЗГНАЛИ, МИЛЛИОНОВ ПЯТЬ-ШЕСТЬ!ЕВРЕЕВ - УМНЫЫЫЫХ! Врачей и учёных, инженеров и воинов...Эх. Россия. А ведь в детстве, верил я – «Родина, большая, честная, умная. И Народ наш - мудрый и добрый, трудяги». Дети - часто верят. Пока дети не вырастут и не поймут - жизнь в России - другая. Совсем другая...Все Справедливо. «Не выыжииить во лжиии». Над пропастью.Не убей, не укради, и не лги.Что непонятно в этих «простых смыслах» вам и нам?В ноябре – 2017, юбилей. 100 лет «людоедству ленинизма».***Родной младший брат отца, дядя Вася, работал на " Маяке" восемь лет токарем пятого и шестого разряда. Точил детали, к тем первым бомбам. Он умер.Мне много рассказывал. Все там - облучались.И ВСЕ, КТО С НИМ РАБОТАЛ ТАМ, ПОУМИРАЛИ. Все!Первые признаки, человек хотел спать безудержно. И просыпали на работу. Хотя было очень строго. Но, все равно, человек"получив дозу, впадал в спячку". Прощали.И падали силы. У дяди Васи, был радиоактивный ожег ладоней обеих рук. Инвалидность... Начал работать в 17 лет там. Обманом заманили. Деньгами. Товарами. Не выпускали их, даже в отпуска или к родным.Аварии бывают везде. Но ложь и молчание советской власти, ваша - суть.Как был назван СССР - "Империя зла",Так и - «пути…ская Россия» - "Империя зла" и лжи.Да, или – нет?Текст был написан для моей личной страницы в ФБ. Но, текст вызвал большой интерес, споры и нсобрал под тысячу отзывов. Пусть текст появится и на известном сайте - Уфимский Журнал.Примечание: Альфа и бета частицы излучения при подобном выбросе Рутения 106, поражают людей, в основном, при непосредственном попадании с пылью в организм с вдыханием пыли или с пищей.Измерить и оценить подобный тип поражения весьма сложно. А обычными дозиметрами - невозможно. Да и нормативы не установлены. По сути, любое количество проглоченной "рутениевой пыли" - сильно вредно, как риск онкологии.Только жизнь даст ответ о тяжести поражения людей, попавших под следы "рутениевого облака". Только время и статистика по раку.А сколько мы хлебнули пыли из облака Рутения - никто не знает и не скажет. Терпите? Терпите... Доколе?