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Рутений 106: «Они убили нас тихо. Радиация не воняет. Нет крика, крови и боли»










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Они убили всех нас тихо. Радиация не воняет. Не громко. Нет ни воплей, ни крови, ни боли. А «хапанули» мы дозу, возможно, по ПОЛНОЙ чаше. Кто знает?
Два месяца - нам не говорили, это - много.

Рутений 106: «Они убили нас тихо. Радиация не воняет. Нет крика, крови и боли»


«Убили» разом и «любителей Путина», и системных либералов (ЧЕРТ БЫ, ИХ ПОБЕРИ), и его «врагов». Разом.

С нашими стариками и детьми. Всех.

Ибо для радиации - все равны.

Ляжем, - сравняемся...

Они «убили» и всех членов лживых избиркомов, УИКов и ТИКов, ЦИКов (жуткие буковки), которые «лепили протоколы под начальство». Что – радует, справедливостью кары.

А помните, мы вас, и я лично, УГОВАРИВАЛИ, давайте мы и вы - честно выборы проведем? Помните? Вы могли бы всех нас спасти. Мы бы имели правдивых депутатов (как я и Хасан Идиятуллин, как Айрат Дильмухаметов) и живые СМИ, как Михаил Соколов, Саша Сотник, Артур Асафьев или как - Алексей Навальный, или я.

Настоящие депутаты, значит - свободная пресса, и мы бы узнали сразу, мол, случилась авария и надо принимать меры. Уехать. Защищаться.

«Убиты» и наш «НЕИЗБРАННЫЙ и трусливый» депкорпус. Вам-то за дело попало. Хватит вам – «врать, воровать и воевать», бомбя детей и граждан Сирии и Украины, Грузии – «безнаказанно»!

«Хапанули» дозу радиации, и те, кто, наплевав на Конституцию России, «В ПОГОНАХ охранял узурпацию власти, людишками из самой власти».

Граждане в погонах, «Судьи и прокуроры, следователи и тюремщики» - привет и вам - С НЕБЕС!

Лгали нам, как и обычно, все «с... начальственные». От «царя» до «наместников», опричников и бояр. И все, насквозь «ссу…..ые», ваши «лживые писаки и телезвезды». И ваши лживые «эмчээсы и минэздравы», и «росэпродэнадзоры».

А может быть, нас и «не убили совсем», а только ранили? Года три пройдет, и – нам станет ясно. Не раньше. Верить-то некому.

А похоронил я от рака, уже человек двадцать – из ближних и родных...

Серёга «маленький», умница и пахарь, ученый и бинесмен - ушел в 44 года, рак мозга.

Татьяна Пор…ина - 37 лет. Ее муж, - Эдик в 55, рак желудка и рак крови. Их тесть тоже, - работник УНПЗ.

Мои дядя и тетя.

Отчим друга, дядя Федя.

Шамиль Муст…фин, чемпион, в 62...

Дядя Коля – «начальник самолётам» и волейболист.

Бай…ак Володя выжил, но оперировали давно? Жив ли?

Мама Жени. Моя мама – «большая операция», рак полостной - удачно, живём пять лет... Мой отец, тоже лечит онкологию давно. Родной дядя, по отцу, да и по маме - дядя и тетя...

Много, много знакомого и незнакомого мне народа ушли от рака...

Онко-центры Башкирии, давно забиты людьми под завязку. По утрам в их коридорах, не пройти среди «первичников», так Уфе и в Стерлитамаке, в Салавате, да по всей Башкирии и по Челябинской области.

Вымерла «почти половина» деревни, возле городка Аша, от соседнего карьера открытого. В деревне той, лейкомия и рак всех видов - повально.

Так что нас ВСЕХ ждёт через год? А через три года? Через пять?

На фига, нам нужны, ваши - "эМЧэС и Минэздравэ, и пять гос ТВ", если они – молчат нам о больших авариях?

Хамитов Рустэм, Глава Башкирии, тоже «струсил и промолчал». Как? «Трус, а не Лидер своего народа»?! Скрыл. Бывший эколог!

А мы могли бы.... жить? Доолгооо. И дети мои, совсем малявки.

Нет. Обязательно, при «массовых преступлениях и горах лжи» «РУССКОГО МИРА», и «развитого путинизма» - оно, должно было случиться. Так, или иначе.

Полетели «первые снежинки» или - первые "Черные лебляди".

Это – «начало коллапса».

И «леблядей черных» - будет много.

Мы же, РУССКИЙ и РОССИЙСКИЙ НАРОД, и - не перестанем – «врать, воевать, нападать и …» детей губить у соседей в Сирии, или в Украине, Грузии?

И есть у нас, ещё крылатые ракеты - Калибр, и самолёты, стратегические бомберы - Ту 22м в «славном городе танкистов» - Саратове? И к ним – старые и полу-ржавые бомбы ФАБ500, для ковровых ударов по городам и селам с высоты в 10 км на скорости 800 км/час, т.е. неприцельно.

Пишут и показывают, есть и хим-бомбы, завезены еще из СССР в Сирию? Да, те самые бомбы, что погубили летом детей и взрослых, удушением и рвотой... Проводили экспертизы тел погибших в Турции. Доказано, вы - виновны.

А «ваши-наши дипломаты», запретили в ООН миру расследовать.

Да. И в Северной Корее – «коммунистические биороботы», готовы «грохнуть» по Западу и нормальным людям, (чьими?) ядерными бомбами и ракетами?

Да - Вова? Ну скажи, что - нет? Вы - «то воруете, то воюете».

А вы не боитесь вы – «Мести Богов»?

И заслуженно. Где же он – «Великий народ»? «Трусы и рабы, злюки и лжецы». И есть похуже. Как «ковровые пилоты Белых Лебледей» из дивизии «саратовских тушек».

Ну на хр…ена, вы напали на Украину, на Грузию и на Сирию?

Понятно. Для узурпации власти.

Но все же. Не устану говорить – «Заааа-чеееем»???

"Равнодушные суслики" и "самодовольные крым-нашисты" и "мягкая неграмотная вата"...

Других, НОРМАЛЬНЫХ людей, вы - извели и выгнали, выдавили на Запад по 500 000 в год или загубили, как «особо смелых и с совестью». Да и просто - людей.

Да и евреев из России, вы – выдавили и ИЗГНАЛИ, МИЛЛИОНОВ ПЯТЬ-ШЕСТЬ!

ЕВРЕЕВ - УМНЫЫЫЫХ! Врачей и учёных, инженеров и воинов...

Эх. Россия. А ведь в детстве, верил я – «Родина, большая, честная, умная. И Народ наш - мудрый и добрый, трудяги». Дети - часто верят. Пока дети не вырастут и не поймут - жизнь в России - другая. Совсем другая...

Все Справедливо. «Не выыжииить во лжиии». Над пропастью.

Не убей, не укради, и не лги.

Что непонятно в этих «простых смыслах» вам и нам?

В ноябре – 2017, юбилей. 100 лет «людоедству ленинизма».

***

Родной младший брат отца, дядя Вася, работал на " Маяке" восемь лет токарем пятого и шестого разряда. Точил детали, к тем первым бомбам. Он умер.

Мне много рассказывал. Все там - облучались.

И ВСЕ, КТО С НИМ РАБОТАЛ ТАМ, ПОУМИРАЛИ. Все!

Первые признаки, человек хотел спать безудержно. И просыпали на работу. Хотя было очень строго. Но, все равно, человек"получив дозу, впадал в спячку". Прощали.

И падали силы. У дяди Васи, был радиоактивный ожег ладоней обеих рук. Инвалидность... Начал работать в 17 лет там. Обманом заманили. Деньгами. Товарами. Не выпускали их, даже в отпуска или к родным.

Аварии бывают везде. Но ложь и молчание советской власти, ваша - суть.

Как был назван СССР - "Империя зла",

Так и - «пути…ская Россия» - "Империя зла" и лжи.

Да, или – нет?

Виктор Золотарев, Уфа, Башкирия - Башкортостан

Текст был написан для моей личной страницы в ФБ. Но, текст вызвал большой интерес, споры и нсобрал под тысячу отзывов. Пусть текст появится и на известном сайте - Уфимский Журнал.

Примечание: Альфа и бета частицы излучения при подобном выбросе Рутения 106, поражают людей, в основном, при непосредственном попадании с пылью в организм с вдыханием пыли или с пищей.

Измерить и оценить подобный тип поражения весьма сложно. А обычными дозиметрами - невозможно. Да и нормативы не установлены. По сути, любое количество проглоченной "рутениевой пыли" - сильно вредно, как риск онкологии.

Только жизнь даст ответ о тяжести поражения людей, попавших под следы "рутениевого облака". Только время и статистика по раку.

А сколько мы хлебнули пыли из облака Рутения - никто не знает и не скажет. Терпите? Терпите... Доколе?




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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

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  • 1 | 25.12.2017, 10:04 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1749 | Комментарии: 56768 | Рейтинг: +12066,3
Когда я с месяц назад со своими подружками в кафешке заговорила о рутении - их реакция меня, мягко говоря, ввела в ступор! Они проявили не то чтобы беспечность - он посмотрели на меня, как на дуру. А та подружка, которая 24 года назад была про оперирована онкологически, прошла пару курсов химиотерапии и, как она говорит "23 луча" радиотерапии, и повторно попала снова с онкологией около двух лет назад - так вообще заявила: "Ну и хорошо! Будем меньше болеть онкологически. Ведь не зря же больных раком облучают!"
Я впала в ступор... у нее высшее техническое образование! Рыбинский авиационный, плюс уфимский авиационный колледж. Физику она прогуливала не только в школе? Не хотелось ссориться, а то бы я у нее про Хиросиму и Нагасаки спросила б...
86% недоумков - это не миф.



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  • 2 | 25.12.2017, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Выброс рутения из-за, якобы, аварии на комбинате обязательно бы сопровождался выбросом других изотопов - цезия, стронция и т.д. С "Маяка" невозможен выброс чистого рутения. Обязательно были бы другие изотопы. Здесь же не видим ничего подобного.

Есть версия, что выброс рутения (если таковой был) мог произойти при аварии пролетающего спутника, где используется данное вещество.

Одна из бывших сотрудниц "Маяка" обосновалась во Франции. Это наводит на мысли.



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  • 3 | 25.12.2017, 10:40 | Автор: юнг
    Публикации: 304 | Комментарии: 32666 | Рейтинг: +5724,8
....Да...Это наводит на мысли, что какая бы ни была причина, остаётся факт- нам не сообщили и не сообщали бы, если бы за бугром не обнаружили превышение концентрации в 1000 раз.
Повторяется Кыштымская и Чернобыльская ситуация= народ не надо волновать. Сказал ведь папа, что мы живём все лучше и лучше. Инфляция минимально. А то, что , например, масло подорожало более чем в два (!) раза-так на это не надо обращать внимания.



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  • 4 | 25.12.2017, 10:43 | Автор: юнг
    Публикации: 304 | Комментарии: 32666 | Рейтинг: +5724,8
..............Не хотелось ссориться, а то бы я у нее про Хиросиму и Нагасаки спросила б...
86% недоумков - это не миф.

================Вот в этом -то и все наши беды. "Промолчим", не будем ссориться. А надо бы врезать правду-матку!
Стареешь, Ленок?



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  • 5 | 25.12.2017, 11:02 | Автор: Виктор
    Публикации: 204 | Комментарии: 1591 | Рейтинг: +470,5
Новая Газета: "Теперь доподлинно известно: выбросы рутения-106 действительно имели место в конце сентября, в районе закрытого города Озерск в Челябинской области.

Россия два месяца сохраняла молчание, и только после того, как возмутилась Европа, Росгидромет опубликовал свой отчет, признав этот факт.

Наиболее значительные концентрации изотопа обнаружены в населенных пунктах вблизи озерского комбината «Маяк» (в радиусе 100 километров).

В некоторых селах Челябинской области радиационный фон оказался превышен почти в тысячу раз по сравнению с предыдущими месяцами..."

материал НГ вышел в № 142 от 20 декабря 2017.

https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/12/19/74972-mechen
ye-atomom



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  • 6 | 25.12.2017, 11:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Гость
 

Пехота майдана готова. В воскресение довелось увидеть процедуру сбора "инициативной группы избирателей", поддерживающих выдвижение А. Навального на выборы Президента РФ. Выводов несколько: 1. "Они же дети" или по другому- "пехота майдана" в Уфе готова. 2.Судя по прекрасной организации мероприятия, деньги, выделяемые спонсорами , осваиваются с толком и основательно. 3. Никого из организаторов данного мероприятия не интересует тот факт, что в силу российского законодательства "их кандидат"-А.Навальный не имеет "пассивного избирательного права", в силу наличия судимости, не для соблюдения российских законов затеяно это действие. "Пехота", как расходный материал, вообще не знает об этих тонкостях. Следовательно, цель мероприятия не выдвижение и регистрация А.Навального в ЦИК РФ, а дискредитация самой избирательной системы РФ и самой РФ, как государства.4. Поскольку подобные "собрания инициативных групп избирателей" прошли сразу в нескольких городах России, то видимо "они же дети" подготовлены и там. Видимо, Москва - столица их ждёт, а с ними и майдан не за горами.5.Учитывая, что в республике есть достаточно организованные "защитники башкирского языка", достаточно критически настроенные по отношению к главному кандидату на пост Президента, то выборы в марте 2018 года в Башкирии будут по меньшей мере интересными и далеко не простыми.



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  • 7 | 25.12.2017, 11:19 | Автор: юнг
    Публикации: 304 | Комментарии: 32666 | Рейтинг: +5724,8
6 | 25.12.2017, 11:11 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Гость..

.................Гость , как в жопе гвоздь....
Иди, почитаю Конституцию, мудак!



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  • 8 | 25.12.2017, 11:20 | Автор: юнг
    Публикации: 304 | Комментарии: 32666 | Рейтинг: +5724,8
.........."Видимо, Москва - столица их ждёт, а с ними и майдан не за горами."...

============Ну, прям, окурка цитируешь! Он тоже ссыт.



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  • 9 | 25.12.2017, 11:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну как же! Это вам не какой-то Кроношпан чморить. Тута цельный "Маяк", производящий не токмо топливо для ТВЭЛов, но и кое-что для ядерных боеголовок. Тута орденами пахнет! "За победу в холодной войне".



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  • 10 | 25.12.2017, 11:42 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 13998 | Рейтинг: -2708,7
Больному мудаку что бы не показали он все видит п.ду, то есть Украину, с которой Россия "воюет". Любезный, тогда уж продолжай свою сказку дальше, как Россия напала на Украину, как там через два дня взяла Киев, всех бандеровцев отправили на гиляку, а укропов заставляют сутками прыгать.
Рутений из Челябинска дошел до Франции? Какой же дурак этот Ким Чен Ын. Распылил бы где то и капец Америке.
Мудак мудака видит из далека. С каких пор это воздушные массы пошли в обратную сторону? С Урала на Францию только они могут перенести пыль не растрачивая до Европы западной. В норме любая пыль оседает, но у мудаков нет. Или у вас рутений летает незаметно и без пыли?



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  • 11 | 25.12.2017, 11:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Экспертов" не жалко. Грустно, что молодых людей, втянутых в это действо. используют в игре в "поддавки". Кукловоды их спишут в утиль.



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  • 12 | 25.12.2017, 11:46 | Автор: Не зарегистрирован
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Видать недаром встрепенулися наш ОТЕЦ, когда недавно приезжал в Челябинск. После этого пошли сообщения о превышении уровня радиации.Успокоив общественное мнение( а общество знало об этом?) .он сразу же поехал к Назарбаеву( вернее поехали вместе с ним в Астану).недавно была выложена видеосьемка об интактности сел Аргаяшского и близлежащих районов . Автор сьемки сослался на отсутствие проф. дозиметра .Измерял бытовым , который не улавливает альфу и бэтту лучи.
Поражает откровенное вранье наших правителей и продажной СМИ.



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  • 13 | 25.12.2017, 11:47 | Автор: Не зарегистрирован
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Высказывания Чубайса

«Когда я пришел в Госкомимущество и пытался изменить стратегию приватизации в интересах населения страны, Чубайс заявил мне открытым текстом: «Что вы волнуетесь за этих людей? Ну, вымрет тридцать миллионов. Они не вписались в рынок. Не думайте об этом — новые вырастут».

что будет с людьми, какие социальные последствия могут наступить — всё равно, кто выживет — тот выживет. Наплевать на социальную сферу вообще, нельзя себе позволить отвлекаться на эти раздумья, надо подавить в себе жалость.

И этот человек до сих пор во власти и обласкан ей...



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  • 14 | 25.12.2017, 12:00 | Автор: Не зарегистрирован
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Спокойно, Казладоеу! Помрем… усе!
Я встрэ… тил Ва-ас, и усё-о-о былоэ-э-э!..



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  • 15 | 25.12.2017, 12:24 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 25.12.2017, 11:11 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Гость
.....Учитывая, что в республике есть достаточно организованные "защитники башкирского языка", достаточно критически настроенные по отношению к главному кандидату на пост Президента, то выборы в марте 2018 года в Башкирии будут по меньшей мере интересными и далеко не простыми.

****
Оппозиционер Алексей Навальный выступил против принуждения к изучению родных языков в национальных республиках, выразив поддержку президенту России Владимиру Путину.



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  • 16 | 25.12.2017, 12:26 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 13998 | Рейтинг: -2708,7
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Для мудака все едино.
Путин побывал в Челябинске спецом, чтобы обмануть население. Облучение получил, но молчит. Так же молчат и продолжают облучаться все начальники "Маяка", все члены их семей только ради того, чтобы обмануть европейцев, куда пульнули радиактивную пыль через половину земного шарика.
Все у золотаря ради того, чтобы завоевали укропию. Как же он бедняга об этом мечтает. Успокойся, Россия не будет укропов больше содержать, пора бы и самим украм работать вместо того, чтобы прыгать.



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  • 17 | 25.12.2017, 12:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Выборы сделают прозрачными, навального зарегистрируют.
По результатам его просто размажут.
Остается кухарке только молится что бы его не зарегистрировали.



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  • 18 | 25.12.2017, 12:37 | Автор: Не зарегистрирован
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а в Озерске всем пох...как и в Кыштыме. Лена тебя в кафешке 2 подруги не поняли, меня в сетях уже человек 40 пригласили на дуэль с криком "пособник пиндосов" и "ты же столько времени носил погоны старшего офицера"... Х\З что с людьми происходит, поеду на новогодние в Кыштым - ОЗЕРСК на месте погляжу , хотя уже и так понятно - выжить (а завод деньги платит) здесь и сейчас , а все кто против - пропиндосовцы и антипутинцы и им не место в РФ..
турк



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  • 19 | 25.12.2017, 13:33 | Автор: Не зарегистрирован
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А сколько Новогодних елок из леса припорошенных рутением стоят по площадям и квартирам ?
Об этом Вы задумывались ?

" В некоторых селах Челябинской области радиационный фон оказался превышен почти в тысячу раз по сравнению с предыдущими месяцами..."

А в Башкортостане особенно в районах прилегающих к Челябинской области , Салаватский , Учалинский , Дуванский и т . д



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  • 20 | 25.12.2017, 14:03 | Автор: Не зарегистрирован
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Аборигены Седого Урала могут назвать десятки гиблых мест, куда путь заказан предками. Путешественников отговаривают: "Не ходите туда! Оттуда никто не возвращается!" Подобное место показано в фильме "Вечный зов" (т.н. "Каменный мешок", близ Дувана).

Не исключено, что наряду с другими негативными факторами может иметь место и радиация.



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