Исторические картинки. Бекетовская яичница

В XIX веке большинство населения ведущих стран Западной Европы уже проживало в городах. А питание горожан отличается от деревенского. Они больше потребляют молочных продуктов, мяса и рыбы, овощей и фруктов и, конечно же, яиц.
А птицефабрики ещё не появились. Яйца поступали с деревенских подворий. Россия экспортировала миллиарды штук куриных, гусиных и прочих яиц.
Действовала целая система заготовок. По деревням разъезжали мелкие скупщики, которые за нитки, иголки и иную мелочёвку выменивали у хозяек яйца.
Те поступали в специальные склады, где их сортировали, упаковывали в забитые стружкой ящики. Существовало специальное производство, так называемой, древесной шерсти, тонкой, мягкой стружки.
Яйца известковали и они могли храниться очень долго. Пароходами и железнодорожными составами вывозили яйца из Уфимской губернии в Москву и Петербург, Берлин и Париж, Лондон и Амстердам.
Где парижанам по утрам подавали омлет из бекетовской яичницы, чинные англичане срезали ножом верхушку варёного бекетовского яйца, а солидные швейцарцы к бекетовской яичнице добавляли прекрасный сыр.
Даже не сомневайтесь, что из Бекетово экспортировали яйца.
Ведь 21 февраля 1912 года в Уфе была зарегистрирована фирма под названием «Эксперт», цель бизнеса – торговля яйцами и другими товарами.
Этим прибыльным делом занялась группа «полных товарищей», так юридически именовались учредители, отвечавшие всем своим имуществом за успех предприятия.
«Товарищи» собрали первоначальный капитал в 10 тысяч рублей.
Самую большую сумму внёс немец-колонист Александр Кондратьевич Книсс – 4 тыс. руб., остальные «товарищи» выложили по 2 тыс. руб.: двое швейцарских граждан Александр Данилович Бюлер и Эмиль Яковлевич Бюлер, а также «обер-офицерский сын Александр Дмитриевич Цюрюпа». Распорядителем (управляющим) фирмы стал Эмиль Бюлер, контора находилась в Уфе.
Кстати, потомки Книссов до сих пор живут в Уфе, тот был известным предпринимателем в нашем крае, занимался хлебной торговлей, управляющий у соседнего помещика Харитонова (в Кармаскалинском районе, кстати, тоже).
Нас же интересуют швейцарцы Бюлеры. В первую очередь Александр Данилович Бюлер (1866–1942), портрет в молодости:
Краевед и знаменитый музейщик Вера Николаевна Макарова разыскала историю семьи Бюлеров, которую собрала кандидат экономических наук, преподаватель из Самары Галина Александровна Булгакова (Бюлер).
В семейной хронике находим любопытные свидетельства про А.Д. Бюлера.
В молодости – механик на волжских речных судах, потом много лет служил в имении Кугушева. «В имении были два управляющих: землями и заводами управлял мой дед Александр Даниилович Бюлер, а финансами управлял известный в истории Цюрупа Александр Дмитриевич».
Бюлеры прочно обосновались в Уфимской губернии. Под Давлеканово у них был хутор, где в 1917 году засеяли свыше 150 гектаров.
В фондах нашего музея даже сохранилось фото (Уфа, 1911 год). Слева направо: А.Д. Бюлер, А.Д. Цюрупа, Альфред Даниилович Бюлер (Чишминская сельскохозяйственная опытная станция), И.П. Касс (сказано, тоже управляющий).
Поклонник марксизма А.Д. Цюрупа был успешным предпринимателем, отметим его «западную» ориентацию, партнёры – немцы и швейцарцы.
Без сомнения, закупка яиц велась в первую очередь в хорошо знакомых ему местах – в Бекетово, Подлубово и окрестностях. А западные партнёры, по всей видимости, организовывали доставку яиц в Швейцарию.
Где в это время проживал… Владимир Ильич Ленин!
В нашем безумном интернете вдруг встречаю у Елены Хорватовой:
«Основной причиной смерти Ленина явился жесточайший атеросклероз, практически разрушивший сосуды головного мозга. Специалисты не исключают, что истоком болезни стало многолетнее однообразное меню Ленина и Крупской, которое было перенасыщено холестерином. Готовить Надежда Константиновна умела лишь яичницу и омлет, но с бесконечным множеством вариаций. Неприхотливый в бытовом отношении Ильич не возражал против подобной пищи. «Перепробовал пятьдесят сортов омлетки!», – восторгался он кулинарными талантами супруги.
Известный учёный и знаток кулинарии Вильям Похлёбкин, проанализировав гастрономические пристрастия семьи Ульяновых, пришёл к выводу: «То, что неумеренное потребление яиц вредно, Ленин доказал ценой своей собственной жизни». Без сомнения, Надежда Константиновна […] не желала ничего плохого, готовя мужу на скорую руку простое и сытное блюдо».
Омлет по-испански (сайт: Все рецепты):
Обратим внимание, что в памяти Бюлеров Цюрупа остался как финансист.
В советское время об успехах уфимского бизнесмена А.Д. Цюрупы стыдливо помалкивали, но Читатель должен знать, что на 1915 и 1916 годы агроном А.Д. Цюрупа состоял одним из директоров уфимского Общества взаимного кредита, местного частного банка (находился на Верхне-Торговой площади), который возглавлял крупный предприниматель Д.К. Юдаев, а в состав директоров входили многие известные купцы.
При этом, лишь у Цюрупы, в отличие от всех остальных (даже бухгалтера), не был указан городской адрес. Наверняка, его постоянным местом проживания оставалось поместье в Бекетово. В 1915–1917 годы Цюрупа также является членом попечительного совета Коммерческого училища и торговой школы в Уфе.
Но главным занятием банкира и яичного торговца Цюрупы оставалось имение князя В.А. Кугушева в Бекетово.
Все называют А.Д. Цюрупу управляющим имения, хотя я не встречал ни одного юридического документа, где бы он официально именовался управляющим. По воспоминаниям Бюлеров, он скорее финансовый директор.
И фактически совладелец поместья.
Сам Цюрупа был женат на Марии Петровне Резанцевой, дочери уфимского дворянина и помещика Петра Григорьевича Резанцева († 1907 г.), отец которого, дослужившийся до дворянства врач Григорий Петрович Резанцев (1798–1875) приобрёл имение в деревне Жуково, к югу от Уфы (ищи историческую картинку про Жуково).
А владелец поместья в Бекетово, князь Вячеслав Александрович Кугушев вторым браком в 1910 году женился на младшей сестре банкира-революционера Анне Дмитриевне Цюрупе (1883–1968).
А.Д. Цюрупа был членом семьи. Как распределялись функции в управлении хозяйством не известно, но опыт у него уже имелся.
Первый опыт в руководстве сельхозпредприятием А.Д. Цюрупа приобрёл, когда управлял имением «Отрада» в Шацком уезде Тамбовской губернии (ныне Рязанская область) князя В.А. Кугушева (до 1902 года), затем проданное в 1904 году, а деньги (60 тыс. руб.) поступили в кассу РСДРП.
Советские историки не жалели красок: во время управления имением в Бекетово именно он «покупает заграничные машины, удобрения, отбирает лучшие сортовые семена, оставляет на племя породистый скот, следит за пасеками, зябью, вспашкой яровых и озимых, снегозадержанием на полях – за всеми сельскохозяйственными работами. Во всю ширь развернулся его талант агронома-практика».
После таких трудов требуется плотно закусить… ну, конечно, же яичницей. Кулинарный блог на Повар.eu рекомендует:
Яичница-глазунья в американском варианте: изначально нарезается копчёная ветчина и запекается в духовке с разбитыми яйцами. Это же блюдо по-болгарски требует репчатого лука, свежих помидоров и кусочков домашнего сыра в виде гарнира.
Вот она, яичница по-болгарски:
Перекусили? Продолжим.
По сведениям Э.Е. Писаренко в 1912 году А.Д. Цюрупа с семьёй переезжает в Уфу, он агроном Уфимского отделения МОСХ (Московского общества сельского хозяйства) в 1914–1915 годы. Но это была общественная организация, объединение любителей, зарплату там не платили.
Видимо, основным местом работы в годы Первой мировой войны была деятельность по заготовке продовольствия. На 1917 год А.Д. Цюрупа служит в канцелярии уполномоченного по закупке хлеба для армии П.Ф. Коропачинского, председателя Уфимской губернской земской управы, а с марта 1917 года губернского комиссара Временного правительства. Цюрупа – его помощник.
Прошедшим летом… 1917 года мы можем посетить Бекетово и познакомиться с хутором Узенским князя В.А. Кугушева. Сохранились материалы сельскохозяйственной переписи.
Главная усадьба на окраине Бекетово занимала огромную площадь в 14,25 десятин (гектаров), один огород раскинулся на два гектара. Всех построек насчитывалось 50 по всему поместью.
Большой хозяйственный комплекс. На моём сайте откройте сборник «Река времени. 2014». Там статья краеведа Ольги Степановны Мордовиной, сумевшей реконструировать планировку дворянской усадьбы. Это единственный образец в Башкирии, попробуйте повторить.
Летом 1917 года управляющим в имении «красного князя» в Бекетово служил 39-летний мещанин Ф.Л. Бабков с окладом 1800 рублей в год. Административно-хозяйственный аппарат включал также двух приказчиков (или старост), эконома, конторщика, 4 плотников, 2 кузнецов, полесовщика, сыровара, машиниста и др.
Постоянные рабочие в основном были не местные, а приезжие из Средней России и Прибалтики. В 1917 году в имении жили и трудились беженцы А.Н. Марцинкевич и В.Я. Петкевич, сыровар латыш Я.Ю. Лиэлайс.
Барина и управляющего возил кучер – 37-летний башкир Г.Ф. Фаткуллин (семья: жена 28 лет, сынишка одного года, свояченица 18 лет), плюс корова.
На барской усадьбе проживало много людей. Но и бекетовских трудилось немало, как коровницы 22-летняя П.И. Симонова, 26-летняя А.И. Шапошникова, 25-летняя А.А. Лаврентьева. На полевые работы нанимались со всех окрестных деревень.
Кугушевское имение состояло из пяти участков. Два – чисто лесных (Кабан-Ульган и возле Угличенского хутора). Рубили осину и липу, снимали мочало, из липы выделывали плашку (дощечки для бочек), торговали дровами.
Третий участок был под покосом (Калтамак), на двух оставшихся (Узеньский и Углический, бывший помещика Листовского) велось основное производство, стояли хозяйственные комплексы.
Летом 1917 года А.Д. Цюрупа уже целиком занят на «майдане», революцию делал, но имение в Бекетово оставалось детищем его многолетних усилий, вместе с Бюлерами и другими «менеджерами».
А хозяйство князя В.А. Кугушева действительно было выдающимся. В Бекетово существовала передовая агрофирма!
Главное – зерновые. В 1913 году под озимой рожью засевали по 200 десятин / гектаров. С 1902 года ввели четырёхпольный севооборот – пар – яровые – картофель – рожь. В 1913 году в Бекетово под картошку отвели 215 дес., собрали 210 тысяч пудов.
Картошечка в Бекетово до сих пор славная! На чернозёме растёт – рассыпчатая, вкусная!
Увлечение корнеплодом А.Д. Цюрупы с А.Д. Бюлером носило сугубо прагматический характер. Выгоднее продавать не сырьё, а готовый товар.
В Бекетово… гнали водку. До введения к 1915 году «сухого закона» здесь действовал винокуренный завод. Дымил с 1 сентября по 1 апреля. Паровой двигатель в 10 л. с. Трудились 2 специалиста и 9 подсобных рабочих.
В год в среднем вырабатывали в Бекетово до 60 тыс. вёдер 40-градусного сырого спирта. Ведро – единица измерения объёма = 12,3 литра. Ведро в царской России = 10 штофам (кружкам) = 16 винным бутылкам = 20 пивным бутылкам = 100 чаркам = 200 шкаликам.
Около 740 тысяч литров водки экспортировало Бекетово. Продукт весь сдавали в казну, существовала государственная монополия на торговлю крепким спиртным. Но спирт-сырец производили частные заводы.
Нет сейчас на прилавках водки «Кугушевской». Бекетовская имеется. ОАО «Бекетовский спиртзавод» работает в Курской области. Выпускает водку, коньяк, бренди, виски, текилу, ром. Правда, под какими марками?
Именно для производства спирта в бекетовском имении «красного князя» В.А. Кугушева выращивали картошку. Завод потреблял в год до 200 тыс. пуд. картофеля, почти весь урожай. А также 80 тыс. пуд. овса и 45 тыс. пуд. ржи, которые частично закупались на рынке.
Цюрупа предлагал бекетовским мужикам начать сажать картошку в своих полях, а не на огородах, те только пальцем покрутили…
Как царь-батюшка водку в 1914 году запретил, посадки картошки в Бекетово упали с 215 до 10 дес. в 1917 году.
Революционеры любили обвинять царское самодержавие в спаивании трудового народа, мол, госбюджет за счёт водки. Что не мешало идейным управляющим успешно заниматься винокурением.
А в Бекетово в 1917 году также выращивали очень много овса (320 дес.), его сдавали в армию, которая тогда была в основном на конской тяге, просо (30 дес.), рожь (100), свёклу (1 дес.), кормовую свёклу (1), костёр (50 дес., это трава такая), 138 гектаров отдыхало под паром.
Производил впечатление «машинный двор» в Бекетово летом 1917 года: 20 двухконных и 20 многоконных плугов (предшественники тракторов), 3 рядовых, 2 дисковых, 3 разбросных сеялки, 2 жнейки, 3 косилки, 8 сноповязалок (косит и увязывает снопы шпагатом), конная молотилка, а рядом 8-сильная паровая молотилка. Хватит. Любителей сельхозтехники, думаю, среди Читателей не много.
В имении В.А. Кугушева пытались разводить породистых лошадей (имелись 12 рысистых жеребцов и 50 кобылиц), но до войны стояли низкие цены.
Рабочих же простых лошадей в 1917 году было 102, 78 голов крупного рогатого скота (23 дойных коровы), в пяти стадах пасли скот. В 1916 году вырастили 80 телят.
Успешнее пошло молочное дело, не случайно Цюрупа знался всё с немцами да швейцарцами.
Молоко перерабатывали в масло и сыр. В 1917 году продали 44 пуда масла сливочного, 62 пуда сыра, 5 пудов творога. Масло отправляли в Уфу, Самару и даже Москву. Сметану и сливки революционеры в Бекетово поедали сами.
В Бекетово успешно работала сыроварня (2 сыровара и 6 подсобных рабочих). Из своего молока (свыше 600 пудов в год) производили до 68 пудов сыра только одного сорта. Бакштейн.
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В сокращении. Бакштейн (Backstein) – лимбургский мягкий сыр, снаружи покрыт съедобной корочкой, которая образуется благодаря красной сильно пахнущей плесени. Сыр бакштейн белого либо светло-жёлтого цвета с характерным пикантным вкусом и сильным специфическим запахом. К столу сыр подают с ломтиками нарезанного хлеба, он прекрасно сочетается с некоторыми сортами вина.
Как гласит история, лимбургский сыр впервые был сварен в Бельгии. Со временем стал очень популярным в Германии и Австрии, где получил своё второе название. Слово «бакштейн» в переводе с немецкого языка означает «кирпич».
Если в Бекетово соберутся делать сыры, традиции уже имеются.
В общем усилиями А.Д. Цюрупы и А.Д. Бюлера в имении князя В.А. Кугушева возникла образцовая агрофирма, основанная на жёстких рыночных принципах.
Когда началась Первая мировая война в соседнем Булгаково у сестры О.А. Ралль работникам дополнительно выдавали паёк. Но в имении В.А. Кугушева в Бекетово паёк не выдавался, рабочие могли купить продукты в поместье со скидкой с рыночных цен (которые непрерывно росли) на 60%.
В этом был весь Цюрупа – расчётливый хозяйственник, без сантиментов. За это его и ценил Ленин.
К лету 1917 года образцовую агрофирму В.А. Кугушева окрестное крестьянство начало грабить. Захватывали и распахивали паровые земли, нарушая тем самым севооборот. Нехватка кормов, а поместье «красного князя» оказалось в Булгаковской республике (ищи историческую картинку), привела к массовой распродаже породистого скота: 17 племенных лошадей, 66 голов крупного рогатого скота. Видимо, растащили часть инвентаря.
Александр Дмитриевич Цюрупа перебрался уже в город, откуда наблюдал как мужичьё губит плоды его десятилетнего труда. Без сомнения, ему жаловался «красный князь» В.А. Кугушев с сестрой Анной на произвол и воровство трудового народа.
В Гражданскую нарком А.Д. Цюрупа отличался крайней жестокостью к российскому крестьянству, выколачивая из него продовольствие для нужд революции. Вероятно, он помнил, как созданное образцовое хозяйство погибало на его глазах.
Вот такая история в Бекетово. Интересная? Крутая? Вы ещё в Подлубово не были. На Рождество прокатимся.
Михаил Роднов, доктор исторических наук
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Исторические картинки. Бекетовская яичница
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