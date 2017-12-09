Исторические картинки. Рождество в Подлубово

Редкое фото с сайта Салаватской епархии Башкортостанской митрополии РПЦ Московского Патриархата
Вот что о храме сообщал краевед Руф Гаврилович Игнатьев в 1873 году. Церковь «Рождества Христова, в селе Подлубове, Каменная; построена в 1806 г. помещицей Ириной Ивановной Бекетовой, урождённой Твердышевой. – Причта по штату: 2 священника, дьякон и 3 причетника, с жалованьем 398 р. в год; при церкви 33 дес. земли и дом для одного из священников. Прихожан, кроме селения, в дер.: Бекетовой, Фёдоровке, Ляховой, Сергеевой, Богодаровой и Ефремовой, из русских и чуваш, 628 дв. 1810 м. 1911 ж. Училище здесь с 1862 г., а в 1869 г. обучалось 5 мальчиков».
В советское время храм уничтожили, здесь стоял сельсовет. В 2006 году его здание передали верующим, а затем выстроили новую деревянную церковь, освящённую 16 июля 2017 года.
Современный храм Рождества Христова в Подлубово:
Так что Светлое Рождество встречать следует именно в Подлубово.
Новый храм стоит почти на месте старого. Многовековая история подлубовского духовенства ждёт своего энтузиаста.
Священники из Подлубово являлись благочинными, возглавляли большой церковный округ. В 1883 году настоятелю храма из Подлубово Владимиру Васильевичу Сперанскому подчинялись батюшки из Булгаково, Чесноковки, Шемяка, Березовки, всего 11 храмов и три строившихся. Помогал о. Владимиру диакон Павел Фёдорович Гуменский.
А 6 июля 1866 года скончался, девятого прошло отпевание в Иоанно-Предтеченской церкви Уфы (ныне здесь дом пионеров у парка Якутова) священника села Подлубова Николая Ивановича Татищева, умершего в возрасте 68 лет.
Видимо, его похоронили на городском Старо-Ивановском кладбище. Но есть сведения и по самому Подлубово.
Самых именитых погребали прямо в ограде сельского храма. Если могилы не разорили, их прах до сих пор покоится в земле возле подлубовской церкви.
Список составили 13 августа 1910 года священник Христорождественской церкви Н. Остроумов и псаломщик Николай Богородицкий. В церковной ограде Подлубово были похоронены:
1. Священник Василий Петрович Светлов. Надпись (с ошибкой) на памятнике: «Здесь покоится прах иерея Васильева Светлова, скончавшегося 20-го мая 1890 г. на 64 г. от роду».
2. Следующее надгробие: «Здесь покоится прах священника Льва Васильева Архангельского, родившегося в 1836 г. и умершего в 1891 году».
3. Надпись на кресте: «Здесь покоится прах жены священника Лидии Павловой Константиновой, умершей 22-го мая 1885 г. на 18 г. рождения».
4. Надпись на памятнике: «Здесь покоится прах раба Божия князя Иоанна Иовлева Кугушева. Господи, приими дух его с миром».
5. Также надпись на надгробии офицера В.А. Бахтиарова. «Здесь покоится прах раба Божия Владимира Алексеевича Бахтиарова. Господи, приими дух его с миром».
6. В церковной ограде храма в Подлубово нашёл своё последнее пристанище управляющий имением Балашова Карл Карлович Фишер. На памятнике высекли надпись: «При переходе в православие наречен Иоанном, родился 1813 году, скончался 27? октября 1870 года».
Откуда взялось название села – не известно. В Башкирии есть речка Подлубовка, деревня с таким же именем на севере.
Наше Подлубово возникло при впадении речушки Большой Шарлык в Узень. Карта 1820-х годов, по которой легко определить исторический центр села:
История Подлубово тесно связана с соседним Бекетово, цикл исторических картинок про которое опубликован на сайте «Уфимский журнал».
Подлубово было одним из самых крупных селений в округе. В 1861 году в нём насчитывалось 190 дворов, проживало 800 человек. Стояла большая барская усадьба, которую обслуживали 46 чел. прислуги (17 муж., 29 жен.).
Но хозяева, горнозаводчики, владельцы Симских заводов Балашёвы / Балашовы вряд ли тут бывали. Всем делами заправлял приказчик Тараканов.
Здесь находилась одна из лучших в крае овчарен. Реклама в 1846 году извещала: в имении А.А. Балашёва в Подлубово продаются английские и черкасские породистые племенные овцы и бараны. Обращаться к вотчинному приказчику Игнатью Тараканову.
Подлубово снабжало хлебом рабочих Симских заводов. Так, в 1852 году объявили торги на аренду двух мукомольных 4-хпоставных мельниц и таких же обдирок в имении Александра Александровича Балашёва при Подлубово и Бекетово.
Распоряжался торгами управляющий Симскими заводами полковник Фёдор Павлович Мевиус, хотя самими мельницами заведовал поверенный Горшков, проживавший в Уфе в заводском доме близ женского монастыря (совр. улица Сочинская).
Дела у владельцев поместья коллежской советницы Александры Васильевны Балашёвой с сыновьями Петром и Александром Александровичами шли плохо, имение (Бекетово с Подлубово) взяли в опеку. По современному, назначили внешнее управление.
Причём имение подчинялось Санкт-Петербургскому опекунскому совету, где проживали владельцы. А не Уфе.
Опекунами определили действительного тайного советника, статс-секретаря, князя Александра Голицына и генерал-лейтенанта Валерия Евграфовича Самарского-Быховича. Вот они-то и назначили управляющим нарвского купеческого брата Карла Карловича Фишера, который навсегда остался в земле подлубовской.
Здесь располагалась Подлубовская владельческая контора, при усадьбе трудились 17 мужских душ дворовых. Но Илья Тараканов находился в имении Балашёвых в селе Фурсово Белёвского уезда Тульской губернии. Двое (Зиновей Бруняткин с сыном) числились в безвестной отлучке.
На речке Узень стояла мельница с плотиной, «под 5-ю домами с огородами дворовых людей» было 1689 сажен. Видимо, в Подлубово существовал мини-посёлок дворовой прислуги. В 1866 году всех крестьян Подлубово и Бекетово (770 мужских душ) перевели на выкуп за 92 400 рублей.
В 1874 году за Александрой Васильевной Балашёвой при Подлубово ещё числились 8173 десятины / гектара, но к 1881 году земли были проданы А.И. Кугушеву. Столичная аристократия не собиралась вести здесь хозяйство.
Последние дни старой дворянской усадьбы в 1879 году зафиксировал путешественник, посетивший село. В Подлубово была ямщицкая станция (меняли лошадей), где путники могли заночевать.
Например, на 1883 год станционным смотрителем Подлубовской почтовой станции был сын псаломщика Василий Дмитриевич Напольский.
«Ночевать в Камышлах отсоветовал смотритель, уверяя, что в Подлубове на следующей станции отличное помещение. […] На станцию Подлубову мы приехали почти ночью; большой помещичий дом обещал повидимому хороший и покойный ночлег. Но вышло на деле не так; в бывшем помещичьем доме одна половина, обращённая в сад, занята училищем, в котором по летнему времени года никого не было.
Везде картина упадка и неряшества: балкон обвалился, крыльцо едва держится. Внутри тоже запустение: двери скрипят и не притворяются, стёкла побиты и сквозной чувствительный ветер в июньскую ночь веял по комнате. Ночлег был жалкий и неудобный; на станции очень много собак, неизвестно кому принадлежащих. –
Утром я вышел на крыльцо; напротив дома находилась хорошая белая каменная церковь, в виде совершенно исправном, как бы свидетельствуя, что духовное переживает земное помещичье. Кругом дома был большой сад, от которого и теперь сохранилось позади много деревьев».
Станислав Юлианович Жуковский. Осень. Веранда. 1911. Русский музей:
Записки путешественника позволяют увидеть Подлубово в 1879 году. Смотрим на самое первое фото церкви.
Помещичий дом в Подлубово стоял прямо напротив храма. Рядом большой сад (парк по современному), он хорошо виден на фото. Балкон обвалился, крыльцо еле держалось, значит особняк был двухэтажный. На фотографии выглядывает из сада / парка внушительный белый дом с трубами и явно железной крышей.
В 1879 году бывший барский особняк давно уже заброшен, половина отдана под училище / школу.
Открываем «Уфимские губернские ведомости» за 26 января 1880 года. Статья К.Ф. Комара «Описание Воскресенской волости Уфимского уезда».
Читаем про училище в с. Подлубове:
«Это училище существовало с 1860 по 1863 г., а потом спустя два года, с 1865 по 1867 г., снова было открыто.
В этот период вышло из училища знающих грамоту, как оказалось по справке, всего 15 человек. Затем в 1877 году, когда гг. Балашовы уступили безвозмездно на время дом для помещения школы, а общество [сельская община] согласилось отапливать и нанимать сторожа, – земство вновь открыло школу и ассигновало сумму на содержание учителей и учебные пособия. Число учащихся в текущем году было: мальчиков 74 и девочек 8, всего 82 человека».
Видимо, накануне продажи имения, жившие в Санкт-Петербурге хозяева, Балашёвы, отдали пустовавшее помещение барского особняка под школу.
Недавно в Подлубово отметили юбилей школы, считая начало с 1865 года. Школьная история в селе более сложная.
И, наконец, в самом конце 1870-х годов в Подлубово появляется новый владелец, уже известный любителям местной истории князь Александр Иовович Кугушев.
Рубеж 1870 и 1880-х годов пока плохо известен. Загадки.
Я нашёл любопытный факт. 21 января 1877 года вдова дворового человека Фёдора Трофимовича Пискорсакова продала за 50 рублей в селе Подлубове, Рождественское тож, усадебное место площадью 532 квадр. сажени действительному статскому советнику Владимиру Афонасьевичу Бегичеву.
Это ещё кто?
Смотрим словарь высшего чиновничества Российской империи. Бегичев Владимир Афанасьевич, в службе с 1836 года, действительный статский советник с 1867 года (соответствовал чину генерал-майора в армии), служил в министерствах государственных имуществ (например, возглавлял Ковенскую палату гос. имуществ, совр. Литва) и финансов по 20 января 1881 года.
На 1881 год Владимир Афонасьевич Бегичев являлся собственником 1970,5 десятин земли в Воскресенской и Кармаскалинской волостях Уфимского уезда. Видимо, собирался обосноваться в Подлубово. Но в дальнейших документах не упоминается, на Старо-Ивановском кладбище Уфы был похоронен генерал Бегичев. Наш? Пока не известно.
Тайны истории Подлубово разгадаем через неделю.
Михаил Роднов, доктор исторических наук
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Исторические картинки. Рождество в Подлубово
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