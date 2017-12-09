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Исторические картинки. Рождество в Подлубово










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Светлое Рождество встречаем в большом селе Подлубово, что к югу от Уфы на старом тракте. Веками селение украшал величественный храм.

Исторические картинки. Рождество в Подлубово


Редкое фото с сайта Салаватской епархии Башкортостанской митрополии РПЦ Московского Патриархата

Вот что о храме сообщал краевед Руф Гаврилович Игнатьев в 1873 году. Церковь «Рождества Христова, в селе Подлубове, Каменная; построена в 1806 г. помещицей Ириной Ивановной Бекетовой, урождённой Твердышевой. – Причта по штату: 2 священника, дьякон и 3 причетника, с жалованьем 398 р. в год; при церкви 33 дес. земли и дом для одного из священников. Прихожан, кроме селения, в дер.: Бекетовой, Фёдоровке, Ляховой, Сергеевой, Богодаровой и Ефремовой, из русских и чуваш, 628 дв. 1810 м. 1911 ж. Училище здесь с 1862 г., а в 1869 г. обучалось 5 мальчиков».

В советское время храм уничтожили, здесь стоял сельсовет. В 2006 году его здание передали верующим, а затем выстроили новую деревянную церковь, освящённую 16 июля 2017 года.

Современный храм Рождества Христова в Подлубово:

Исторические картинки. Рождество в Подлубово


Так что Светлое Рождество встречать следует именно в Подлубово.

Новый храм стоит почти на месте старого. Многовековая история подлубовского духовенства ждёт своего энтузиаста.

Священники из Подлубово являлись благочинными, возглавляли большой церковный округ. В 1883 году настоятелю храма из Подлубово Владимиру Васильевичу Сперанскому подчинялись батюшки из Булгаково, Чесноковки, Шемяка, Березовки, всего 11 храмов и три строившихся. Помогал о. Владимиру диакон Павел Фёдорович Гуменский.

А 6 июля 1866 года скончался, девятого прошло отпевание в Иоанно-Предтеченской церкви Уфы (ныне здесь дом пионеров у парка Якутова) священника села Подлубова Николая Ивановича Татищева, умершего в возрасте 68 лет.

Видимо, его похоронили на городском Старо-Ивановском кладбище. Но есть сведения и по самому Подлубово.

Самых именитых погребали прямо в ограде сельского храма. Если могилы не разорили, их прах до сих пор покоится в земле возле подлубовской церкви.

Список составили 13 августа 1910 года священник Христорождественской церкви Н. Остроумов и псаломщик Николай Богородицкий. В церковной ограде Подлубово были похоронены:

1. Священник Василий Петрович Светлов. Надпись (с ошибкой) на памятнике: «Здесь покоится прах иерея Васильева Светлова, скончавшегося 20-го мая 1890 г. на 64 г. от роду».

2. Следующее надгробие: «Здесь покоится прах священника Льва Васильева Архангельского, родившегося в 1836 г. и умершего в 1891 году».

3. Надпись на кресте: «Здесь покоится прах жены священника Лидии Павловой Константиновой, умершей 22-го мая 1885 г. на 18 г. рождения».

4. Надпись на памятнике: «Здесь покоится прах раба Божия князя Иоанна Иовлева Кугушева. Господи, приими дух его с миром».

5. Также надпись на надгробии офицера В.А. Бахтиарова. «Здесь покоится прах раба Божия Владимира Алексеевича Бахтиарова. Господи, приими дух его с миром».

6. В церковной ограде храма в Подлубово нашёл своё последнее пристанище управляющий имением Балашова Карл Карлович Фишер. На памятнике высекли надпись: «При переходе в православие наречен Иоанном, родился 1813 году, скончался 27? октября 1870 года».

Откуда взялось название села – не известно. В Башкирии есть речка Подлубовка, деревня с таким же именем на севере.

Наше Подлубово возникло при впадении речушки Большой Шарлык в Узень. Карта 1820-х годов, по которой легко определить исторический центр села:

Исторические картинки. Рождество в Подлубово


История Подлубово тесно связана с соседним Бекетово, цикл исторических картинок про которое опубликован на сайте «Уфимский журнал».

Подлубово было одним из самых крупных селений в округе. В 1861 году в нём насчитывалось 190 дворов, проживало 800 человек. Стояла большая барская усадьба, которую обслуживали 46 чел. прислуги (17 муж., 29 жен.).

Но хозяева, горнозаводчики, владельцы Симских заводов Балашёвы / Балашовы вряд ли тут бывали. Всем делами заправлял приказчик Тараканов.

Здесь находилась одна из лучших в крае овчарен. Реклама в 1846 году извещала: в имении А.А. Балашёва в Подлубово продаются английские и черкасские породистые племенные овцы и бараны. Обращаться к вотчинному приказчику Игнатью Тараканову.

Подлубово снабжало хлебом рабочих Симских заводов. Так, в 1852 году объявили торги на аренду двух мукомольных 4-хпоставных мельниц и таких же обдирок в имении Александра Александровича Балашёва при Подлубово и Бекетово.

Распоряжался торгами управляющий Симскими заводами полковник Фёдор Павлович Мевиус, хотя самими мельницами заведовал поверенный Горшков, проживавший в Уфе в заводском доме близ женского монастыря (совр. улица Сочинская).

Дела у владельцев поместья коллежской советницы Александры Васильевны Балашёвой с сыновьями Петром и Александром Александровичами шли плохо, имение (Бекетово с Подлубово) взяли в опеку. По современному, назначили внешнее управление.

Причём имение подчинялось Санкт-Петербургскому опекунскому совету, где проживали владельцы. А не Уфе.

Опекунами определили действительного тайного советника, статс-секретаря, князя Александра Голицына и генерал-лейтенанта Валерия Евграфовича Самарского-Быховича. Вот они-то и назначили управляющим нарвского купеческого брата Карла Карловича Фишера, который навсегда остался в земле подлубовской.

Здесь располагалась Подлубовская владельческая контора, при усадьбе трудились 17 мужских душ дворовых. Но Илья Тараканов находился в имении Балашёвых в селе Фурсово Белёвского уезда Тульской губернии. Двое (Зиновей Бруняткин с сыном) числились в безвестной отлучке.

На речке Узень стояла мельница с плотиной, «под 5-ю домами с огородами дворовых людей» было 1689 сажен. Видимо, в Подлубово существовал мини-посёлок дворовой прислуги. В 1866 году всех крестьян Подлубово и Бекетово (770 мужских душ) перевели на выкуп за 92 400 рублей.

В 1874 году за Александрой Васильевной Балашёвой при Подлубово ещё числились 8173 десятины / гектара, но к 1881 году земли были проданы А.И. Кугушеву. Столичная аристократия не собиралась вести здесь хозяйство.

Последние дни старой дворянской усадьбы в 1879 году зафиксировал путешественник, посетивший село. В Подлубово была ямщицкая станция (меняли лошадей), где путники могли заночевать.

Например, на 1883 год станционным смотрителем Подлубовской почтовой станции был сын псаломщика Василий Дмитриевич Напольский.

«Ночевать в Камышлах отсоветовал смотритель, уверяя, что в Подлубове на следующей станции отличное помещение. […] На станцию Подлубову мы приехали почти ночью; большой помещичий дом обещал повидимому хороший и покойный ночлег. Но вышло на деле не так; в бывшем помещичьем доме одна половина, обращённая в сад, занята училищем, в котором по летнему времени года никого не было.

Везде картина упадка и неряшества: балкон обвалился, крыльцо едва держится. Внутри тоже запустение: двери скрипят и не притворяются, стёкла побиты и сквозной чувствительный ветер в июньскую ночь веял по комнате. Ночлег был жалкий и неудобный; на станции очень много собак, неизвестно кому принадлежащих. –

Утром я вышел на крыльцо; напротив дома находилась хорошая белая каменная церковь, в виде совершенно исправном, как бы свидетельствуя, что духовное переживает земное помещичье. Кругом дома был большой сад, от которого и теперь сохранилось позади много деревьев».

Станислав Юлианович Жуковский. Осень. Веранда. 1911. Русский музей:

Исторические картинки. Рождество в Подлубово


Записки путешественника позволяют увидеть Подлубово в 1879 году. Смотрим на самое первое фото церкви.

Помещичий дом в Подлубово стоял прямо напротив храма. Рядом большой сад (парк по современному), он хорошо виден на фото. Балкон обвалился, крыльцо еле держалось, значит особняк был двухэтажный. На фотографии выглядывает из сада / парка внушительный белый дом с трубами и явно железной крышей.

В 1879 году бывший барский особняк давно уже заброшен, половина отдана под училище / школу.

Открываем «Уфимские губернские ведомости» за 26 января 1880 года. Статья К.Ф. Комара «Описание Воскресенской волости Уфимского уезда».

Читаем про училище в с. Подлубове:

«Это училище существовало с 1860 по 1863 г., а потом спустя два года, с 1865 по 1867 г., снова было открыто.

В этот период вышло из училища знающих грамоту, как оказалось по справке, всего 15 человек. Затем в 1877 году, когда гг. Балашовы уступили безвозмездно на время дом для помещения школы, а общество [сельская община] согласилось отапливать и нанимать сторожа, – земство вновь открыло школу и ассигновало сумму на содержание учителей и учебные пособия. Число учащихся в текущем году было: мальчиков 74 и девочек 8, всего 82 человека».

Видимо, накануне продажи имения, жившие в Санкт-Петербурге хозяева, Балашёвы, отдали пустовавшее помещение барского особняка под школу.

Недавно в Подлубово отметили юбилей школы, считая начало с 1865 года. Школьная история в селе более сложная.

И, наконец, в самом конце 1870-х годов в Подлубово появляется новый владелец, уже известный любителям местной истории князь Александр Иовович Кугушев.

Рубеж 1870 и 1880-х годов пока плохо известен. Загадки.

Я нашёл любопытный факт. 21 января 1877 года вдова дворового человека Фёдора Трофимовича Пискорсакова продала за 50 рублей в селе Подлубове, Рождественское тож, усадебное место площадью 532 квадр. сажени действительному статскому советнику Владимиру Афонасьевичу Бегичеву.

Это ещё кто?

Смотрим словарь высшего чиновничества Российской империи. Бегичев Владимир Афанасьевич, в службе с 1836 года, действительный статский советник с 1867 года (соответствовал чину генерал-майора в армии), служил в министерствах государственных имуществ (например, возглавлял Ковенскую палату гос. имуществ, совр. Литва) и финансов по 20 января 1881 года.

На 1881 год Владимир Афонасьевич Бегичев являлся собственником 1970,5 десятин земли в Воскресенской и Кармаскалинской волостях Уфимского уезда. Видимо, собирался обосноваться в Подлубово. Но в дальнейших документах не упоминается, на Старо-Ивановском кладбище Уфы был похоронен генерал Бегичев. Наш? Пока не известно.

Тайны истории Подлубово разгадаем через неделю.

Михаил Роднов, доктор исторических наук

Приглашаю на сайт «Роднов и его друзья»




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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

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  • 1 | 07.01.2018, 12:13 | Автор: blunt | На сайте
    Публикации: 18 | Комментарии: 18508 | Рейтинг: +3337,2
Всех со светлым праздником Рождества Христова!



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  • 2 | 07.01.2018, 12:39 | Автор: юнг
    Публикации: 305 | Комментарии: 32802 | Рейтинг: +5728,9
347 | 07.01.2018, 11:32 | Автор: Не зарегистрирован
--------------------------------

Нет, это просто поразительно! Кухарка остервенело минусит ЛЮБОЙ позитив о России! Достоверность и факты ее не интересуют, сказал хорошо о Родине - получи минус, гад!
Ну это же надо так ненавидеть свою страну?!

============================================================
==============Напрасно вы так! А ведь ещё ваш любимый Владимир Ильич говорил:" Чтобы двигаться вперёд надо всё (!!!) внимание сосредоточить на недостатках"!



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  • 3 | 07.01.2018, 12:55 | Автор: юнг
    Публикации: 305 | Комментарии: 32802 | Рейтинг: +5728,9
В условиях возможного предстоящего нефтяного, газового эмбарго членство в ВТО будет являться камнем на шею экономике России. В магазинах наша рыба по 300 руб., наши яблоки - по 90-100 руб. - это цена антинародного либерального экономического курса правительства Путина.

===============Можно кричать, что мы ненавидим страну. Но, это не так. Мы любим и страдаем!



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  • 4 | 07.01.2018, 13:00 | Автор: юнг
    Публикации: 305 | Комментарии: 32802 | Рейтинг: +5728,9
Любо мне видеть знакомую ниву -
Дам же я волю благому порыву

И на родимую землю мою
Все накипевшие слезы пролью!

Злобою сердце питаться устало -
Много в ней правды, да радости мало;

Спящих в могилах виновных теней
Не разбужу я враждою моей.

Родина-мать! я душою смирился,
Любящим сыном к тебе воротился.

Сколько б на нивах бесплодных твоих
Даром не сгинуло сил молодых,

Сколько бы ранней тоски и печали
Вечные бури твои ни нагнали

На боязливую душу мою -
Я побежден пред тобою стою!

Силу сломили могучие страсти,
Гордую волю погнули напасти,

И про убитою музу мою
Я похоронные песни пою.



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  • 5 | 07.01.2018, 13:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
" А ведь ещё ваш любимый Владимир Ильич говорил..."

---------------------------

6 октября 1920 года Герберт Уэллс встретился с Лениным. Фантаста особенно поразили планы электрификации России - в книге "Россия во мгле" он писал о них, как об утопии, называя Ленина "кремлёвским мечтателем".

14 лет спустя Уэллс смог убедиться в своей неправоте. Уэллс даже провёл неожиданную параллель: "Самым известным социалистом-гуманистом был Иисус Христос..."



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  • 6 | 07.01.2018, 13:06 | Автор: юнг
    Публикации: 305 | Комментарии: 32802 | Рейтинг: +5728,9
Я не знаю другого напева.
Кто живет без печали и гнева,
Тот не любит отчизны своей...===1864. А.Н. Некрасов.



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  • 7 | 07.01.2018, 13:07 | Автор: юнг
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..............14 лет спустя Уэллс смог убедиться в своей неправоте. Уэллс даже провёл неожиданную параллель: "Самым известным социалистом-гуманистом был Иисус Христос..."

=================Бога нет! Сказал Остап. И это- медицинский факт.



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  • 8 | 07.01.2018, 13:13 | Автор: Не зарегистрирован
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Ялалов сможет воскресить подлубово и другие,как постепенно воскрешает Уфу.



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  • 9 | 07.01.2018, 13:20 | Автор: Sharik
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1 | 07.01.2018, 12:13 | Автор: blunt
Публикации: 18 | Комментарии: 18506 | Рейтинг: +3337,2
Всех со светлым праздником Рождества Христова!
=======================
С Рождеством Православные!
Блунт почему ты назвал праздник светлым? Если есть светлые
праздники,значит есть и не светлые? Рождество,Крещение,Пасха и все
остальные которые я знаю все светлые.Не подумав ты придурок просто
неосознанно повторил слова неграмотных фанатичных верующих.
Оказывается мелколесье где сидел в засаде на лося с дробями 3,5
не единственная тупая выходка с твоей стороны.



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  • 10 | 07.01.2018, 13:26 | Автор: Не зарегистрирован
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" - Бога нет! - сказал Остап."

------------------

"Идея становится материальной силой, когда она овладевает массами". Карл Маркс.



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  • 11 | 07.01.2018, 13:31 | Автор: Не зарегистрирован
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"Откуда взялось название села – не известно."

----------------------

Подлубово... Приставка "под" предполагает наличие более высокого по рангу названия. Лубянка?



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  • 12 | 07.01.2018, 13:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Можно кричать, что мы ненавидим страну. Но, это не так. Мы любим и страдаем!
+
Господам уфимским либерастам.

И биться сердце перестало
Когда кухарки фейки я читаю
Ложь юнга с самолетами достала
На их тотальное вранье я часто громко восклицаю:
"А не пошли б вы, господа лжецы, на сельский хутор
Зимой морозной и туманной красивых бабочек ловить?



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  • 13 | 07.01.2018, 14:10 | Автор: Не зарегистрирован
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Везде картина упадка и неряшества: балкон обвалился, крыльцо едва держится. Внутри тоже запустение: двери скрипят и не притворяются, стёкла побиты и сквозной чувствительный ветер в июньскую ночь веял по комнате. Ночлег был жалкий и неудобный; на станции очень много собак, неизвестно кому принадлежащих.
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Вот где нужно искать причину того, что в столице "страны башкир" можно подхватить геморрагическую лихорадку и клещевой энцефалит- в Уфимской горсанэпидемстанции имитируют "заботу о народе" одни подлубовские.



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  • 14 | 07.01.2018, 14:29 | Автор: Не зарегистрирован
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История Подлубово - типичный пример царской обломовщины.
Ничего не умели делать барины, даже управлять собственным хозяйством нанимали немцев( Штольц- Мевиус-Фишер)
Сегодня косвенное признание прихватизаторами собственного нежелания и неумения работать называется аутсорсингом.



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  • 15 | 07.01.2018, 14:30 | Автор: blunt | На сайте
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5 | 07.01.2018, 13:04 | Автор: Не зарегистрирован
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" А ведь ещё ваш любимый Владимир Ильич говорил..."

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6 октября 1920 года Герберт Уэллс встретился с Лениным. Фантаста особенно поразили планы электрификации России - в книге "Россия во мгле" он писал о них, как об утопии, называя Ленина "кремлёвским мечтателем".

14 лет спустя Уэллс смог убедиться в своей неправоте. Уэллс даже провёл неожиданную параллель: "Самым известным социалистом-гуманистом был Иисус Христос..."
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И через 70 лет мечты так и остались не осуществленными.



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  • 16 | 07.01.2018, 14:36 | Автор: blunt | На сайте
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9 | 07.01.2018, 13:20 | Автор: Sharik
Публикации: 0 | Комментарии: 4060 | Рейтинг: -166,4
1 | 07.01.2018, 12:13 | Автор: blunt
Публикации: 18 | Комментарии: 18506 | Рейтинг: +3337,2
Всех со светлым праздником Рождества Христова!
=======================
С Рождеством Православные!
Блунт почему ты назвал праздник светлым? Если есть светлые
праздники,значит есть и не светлые? Рождество,Крещение,Пасха и все
остальные которые я знаю все светлые.Не подумав ты придурок просто
неосознанно повторил слова неграмотных фанатичных верующих.
Оказывается мелколесье где сидел в засаде на лося с дробями 3,5
не единственная тупая выходка с твоей стороны.
---------------------
Потому что для меня он светлый. Яблочный спас, Петров День....не называю светлыми.
Ты в своей школе ездовых собак совсем заучился. Упряжь хоть сам надеваешь, или инструктора напрягаешь? В мелколесье я не стоял. Стоял на просеке под ЛЭП с ружьем, заряженным жаканом. . Лес и впрямь был засорен.



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