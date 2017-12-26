Невыборы и Явлинский. Прогноз и анализ

Выступление Григория Явлинского на Эхо Москвы, я посмотрел и изучил внимательно. У него было 55 минут. Немало. Мои Главные впечатления и выводы: 1. Явлинский решил отпустить бороду. Пока вид – «давно небрит». Говорит, «попросила жена». Разве так ведут себя кандидаты в Президенты России? Когда внешний вид крайне важен? Странно...2. Из важного, в политической позиции. Например, Алексей Навальный за год провел десятки митингов и встреч, и имеет по России более 80 штабов работающих.А Явлинский, только еще собирается поехать по России, и только после регистрации. Иначе - не поедет совсем, как и не ездит 25 лет?Алексей Навальный весело и каждый день выступает на двух каналах в ютюбе и ФБ. Подписчиков под 2 миллиона. Молодежь смотрит - на Ура.Явлинский этими выступлениями пренебрегает. Некому организовать? Нечего сказать? Или - лень работать? Самое «золотое» время продвигать свои и партийные идеи и предложения. Люди могут и послушать. Молчит! Непрофессионально для политика.Явлинский кратко сказал, что «у Навального другие политические взгляды», и раскрыть критику отказался. И в чем смысл, такого заносчивого поведения? Если у вас нет 2 миллионов подписчиков и видео канала? Нет фильмов про чаек и уточек, и собачек Шувалова - с 20 миллионами просмотров! С дворцами от знати.3. Явлинский и Яблоко - не выразили политической поддержки Навальному, не заявили протеста, против его незаконного недопуска Вовой и Эллой к регистрации.Но несколько раз повторил, его (Явлинского) сняли в 2012 году, а теперь сняли Навального. Где политическая солидарность?Поэтому, раз сняли Навального, Явлинский не поддерживает политический бойкот выборов, а предлагает электорату Навального, объединится за Явлинского.То есть, Навальный год ездит по стране, лет 10 работает в инете на свой электорат, и сейчас всех вместо бойкота, поддержать Явлинского, что не ездит по стране, и в инете в 100 раз меньше работает? Вернее, в 1000 раз меньше. Вспоминая расследования Навального.Но, получается, Явлинскому - выгодно снятие Навального? Он ждёт, что теперь электорат Навального поддержит Явлинского? А если опять снимут Явлинского – то поддержит Яблоко бойкот? Изменит резко политическую оценку участию или бойкоту невыборов?4. У Алексея Навального невеселый выбор, или продолжать объявленный политический бойкот выборов, или призвать своих сторонников, поддержать Явлинского?Явлинский жёстко и справедливо поясняет. Если он наберёт «миллионов 10 голосов, то и Навальный будет в политике и на свободе». Если Явлинский не наберёт, то "такие как Навальный, будут в тюрьме". Репрессии, мол пойдут, после чемпионата мира по футболу. Да реперессии и новые «черносотенные» законы, и не останавливаются, ни на один день!Явлинский утверждает, что «если бы Яблоко прошло в ГД РФ, то не было бы репрессий по Серебряникову и другим».Только, Явлинский молчит, что ВЫБОРОВ НЕТ, и в ГД Яблоко не пустили, просто решением В…., но сыграло роль в 2%, и продвижение лично Явлинским в председатели Яблока – «никакой» Эмилии Слабуновой.Наоборот, Явлинский утверждает, что «выборы есть». И Яблоко сумело «неожиданно» взять 12 мест в округе Путина в Москве, и 260 мест в муниципалитетах.Спрошу всех – это хоть как-то, повлияло против войн и узурпации всей вертикали власти»? Или – не повлияло?Итак. Григорий Явлинский, - есть выборы или их нет? Сейчас вы собираете подписи, и ожидаете, что вас зарегистрирую? А Навального, на сей момент - сняли.И для вас, якобы сейчас, есть выборы?Ну а если, ваши подписи забракуют? То вы, заявите - выборов нет? И тогда вы - поддержите бойкот невыборов?Экий вы – «политически гибкий».5. Я ожидаю разные варианты. Наиболее вероятно, не пустят ни Явлинского, ни Навального. Чтобы они оба, по Центральному ТВ не могли бы войну критиковать, воровство власти. Говорить на миллионы про кризис и ложь.Но, могут пустить одного из них. Причем, любого. Уходя от бойкота. Разрывая оппозицию.Либо, не пустить обоих. Что самое вероятное.Предположим. Допустят Явлинского, и он наберёт 1…3...5%. что для Яблока - позор. И - укрепление «путинизма».Допустят Навального, наберёт 15%. Тоже, укрепит «путинизм».Пара от коммунистов, черносотенцев (и хуже) Стрелкова и чекистов - Грудинин и Жириновский, будут вторым и третьим. По 10..15…%. Путин 55..60…%.Разведут красиво?6. Явлинский – молодец, жёстко высказался против войны и сказал о последнем шансе России. И предупредил, что за новые 6 лет «путинизма», во 100 раз мракобесие вырастет.Но Явлинский, ошибочно утверждает, что на «решения Путина повлияют миллионы голосов за Явлинского».Это сказки. Путин уже не пускал Явлинского, а теперь и Навального на невыборы. Прошло безнаказанно. Никто на майдан за это не выйдет. Да и некому. И они не позовут. Их задача – соучастие в имитации. Спустить пар.7. Причем, Явлинский, как это уже было, обвинит в его малых результатах , не самого себя и партию Слабуновой - Яблоко, не свое соучастие с мошенниками в спецоперации, где давно и плотно установлен ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ людей власти над ВСЕМИ избиркомами, да и над «судами и прокурорами», над всеми ТВ и СМИ.А Явлинский опять, «не пошедших голосовать на невыборы, которых нет» - обвинит. Мол, вы не пришли и даёте «путинистам» легко фальсифицировать.А если придёте, то при большой явке, им сложно нарисовать ложь? Нет.Это неверно. Например, в Башкирии нарисуют любые заданные цифры. Тоже, я уверен, будет и по всей России. Чуток посложнее в Москве и Питере.И главное по-мне. Режим давно «веник единых прутиков». И невыборы - управляемая спецоперация Корпорации ВЧК и вертикали власти, их СМИ и ТВ.Захотят не пустить, не пустят ни Явлинского, ни Навального. И суть, если люди при этом на улицу не выходят массово, то власть «свободно накуролесит в любом объеме».А люди не выйдут. Это ещё один важный признак и особенность режима «веника единых прутиков». Люди «трусят, равнодушны и довольны вождём», до поры пока их не воспитает поражение внешнее. Как в 1945. Но и это - не пройдет, при наличии ЯО и трусости и безнравственности Запада. Мораль Запада – в США на троне любитель «золотого дождя» на ложе пары предыдущего Президента, и олигархи русские в Лондоне и Австрии, во Франции, и в США – «инвестируют прихватизированное».8. Что делать? Назвать режим своим именем.Заявить ясно. При режима «веника единых прутиков» - выборов нет!Сопротивление режиму «веника единых прутиков» и войнам, требует объединения всех сил оппозиции. Но История учит - спасение от режима «веника единых прутиков, возможно лишь при «внешней помощи». Практически, невозможно остановить мракобесие и репрессии, пока они не приведут к большой войне. Куда активно толкают. И куда всегда ведут режимы «веника единых прутиков».Прав Дмитрий Быков, Россию логично и до конца, ждёт жёсткое и жестокое. Явлинский предупреждает об этом же, но обманывается в том, что от развития мракобесия, можно вырваться, соучаствуя в невыборах, под контролем власти при режиме «Веника единых прутиков».Нет. Уже нельзя. Поздно. Все упущено. При соучастии вялого Яблока и осторожного Явлинского с никакими Слабуновой и Митрохиным, Рыбаковым и Гнездиловым, с неумеющим считать Вишневским. С победителем в регионе – Львом Шлосбергом.Смотрите. Где политические действия против войны и «узурпации веником», от депутатов Яблока, прошедших в депутаты в Москве и Псковской области в сентябре 2017 года?Плохо выглядит. Мешки под глазами. Постарел. Нервничает.А ведь кандидат обязан "выглядеть заводным, уверенным, весёлым, красивым"?И говорить о главном, но - не уныло. Говорить увлекательно, просто, ясно, понятно и ярко... С этим тоже проблемы...Нет ничего от них. Все яблочники отказались четыре раза(!) от участия в форуме Свободной России 4.12.2017, включая Явлинского, Шлосберга, Слабунову, Вишневского, Яшина и Гудкова, Каца и всех 300 с лишним их депутатов.Они сами стали частью власти и частью «Веника единых прутиков». Добавив венику – гибкости, имитацией существования института выборов и свободы.Где от них марши и митинги, выступления против войны и «корпоративности веника»? Нет. Тишина.Яблочники заняты ЖКХ и сборами подписей на невыборы.Признаюсь. Если допустят Явлинского и Навального – то я, проголосую за Явлинского. Если одного из них – то придется и мне, за любого из них.Придется так поступить.Не пустят обоих. Не буду и я голосовать. Тогда, это – невыборы.Наблюдать и снимать, я все равно пойду. Спецоперация «невыборы» тоже должна быть снята и описана для Истории. Как путь, к возможному развалу Империи.