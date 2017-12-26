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Невыборы и Явлинский. Прогноз и анализ










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Выступление Григория Явлинского на Эхо Москвы, я посмотрел и изучил внимательно. У него было 55 минут. Немало. Мои Главные впечатления и выводы: 1. Явлинский решил отпустить бороду. Пока вид – «давно небрит». Говорит, «попросила жена». Разве так ведут себя кандидаты в Президенты России? Когда внешний вид крайне важен? Странно...

Невыборы и Явлинский. Прогноз и анализ


2. Из важного, в политической позиции. Например, Алексей Навальный за год провел десятки митингов и встреч, и имеет по России более 80 штабов работающих.

А Явлинский, только еще собирается поехать по России, и только после регистрации. Иначе - не поедет совсем, как и не ездит 25 лет?

Алексей Навальный весело и каждый день выступает на двух каналах в ютюбе и ФБ. Подписчиков под 2 миллиона. Молодежь смотрит - на Ура.

Явлинский этими выступлениями пренебрегает. Некому организовать? Нечего сказать? Или - лень работать? Самое «золотое» время продвигать свои и партийные идеи и предложения. Люди могут и послушать. Молчит! Непрофессионально для политика.

Явлинский кратко сказал, что «у Навального другие политические взгляды», и раскрыть критику отказался. И в чем смысл, такого заносчивого поведения? Если у вас нет 2 миллионов подписчиков и видео канала? Нет фильмов про чаек и уточек, и собачек Шувалова - с 20 миллионами просмотров! С дворцами от знати.

3. Явлинский и Яблоко - не выразили политической поддержки Навальному, не заявили протеста, против его незаконного недопуска Вовой и Эллой к регистрации.

Но несколько раз повторил, его (Явлинского) сняли в 2012 году, а теперь сняли Навального. Где политическая солидарность?

Поэтому, раз сняли Навального, Явлинский не поддерживает политический бойкот выборов, а предлагает электорату Навального, объединится за Явлинского.

То есть, Навальный год ездит по стране, лет 10 работает в инете на свой электорат, и сейчас всех вместо бойкота, поддержать Явлинского, что не ездит по стране, и в инете в 100 раз меньше работает? Вернее, в 1000 раз меньше. Вспоминая расследования Навального.

Но, получается, Явлинскому - выгодно снятие Навального? Он ждёт, что теперь электорат Навального поддержит Явлинского? А если опять снимут Явлинского – то поддержит Яблоко бойкот? Изменит резко политическую оценку участию или бойкоту невыборов?

4. У Алексея Навального невеселый выбор, или продолжать объявленный политический бойкот выборов, или призвать своих сторонников, поддержать Явлинского?

Явлинский жёстко и справедливо поясняет. Если он наберёт «миллионов 10 голосов, то и Навальный будет в политике и на свободе». Если Явлинский не наберёт, то "такие как Навальный, будут в тюрьме". Репрессии, мол пойдут, после чемпионата мира по футболу. Да реперессии и новые «черносотенные» законы, и не останавливаются, ни на один день!

Явлинский утверждает, что «если бы Яблоко прошло в ГД РФ, то не было бы репрессий по Серебряникову и другим».

Только, Явлинский молчит, что ВЫБОРОВ НЕТ, и в ГД Яблоко не пустили, просто решением В…., но сыграло роль в 2%, и продвижение лично Явлинским в председатели Яблока – «никакой» Эмилии Слабуновой.

Наоборот, Явлинский утверждает, что «выборы есть». И Яблоко сумело «неожиданно» взять 12 мест в округе Путина в Москве, и 260 мест в муниципалитетах.

Спрошу всех – это хоть как-то, повлияло против войн и узурпации всей вертикали власти»? Или – не повлияло?

Итак. Григорий Явлинский, - есть выборы или их нет? Сейчас вы собираете подписи, и ожидаете, что вас зарегистрирую? А Навального, на сей момент - сняли.

И для вас, якобы сейчас, есть выборы?

Ну а если, ваши подписи забракуют? То вы, заявите - выборов нет? И тогда вы - поддержите бойкот невыборов?

Экий вы – «политически гибкий».

5. Я ожидаю разные варианты. Наиболее вероятно, не пустят ни Явлинского, ни Навального. Чтобы они оба, по Центральному ТВ не могли бы войну критиковать, воровство власти. Говорить на миллионы про кризис и ложь.

Но, могут пустить одного из них. Причем, любого. Уходя от бойкота. Разрывая оппозицию.

Либо, не пустить обоих. Что самое вероятное.

Предположим. Допустят Явлинского, и он наберёт 1…3...5%. что для Яблока - позор. И - укрепление «путинизма».

Допустят Навального, наберёт 15%. Тоже, укрепит «путинизм».

Пара от коммунистов, черносотенцев (и хуже) Стрелкова и чекистов - Грудинин и Жириновский, будут вторым и третьим. По 10..15…%. Путин 55..60…%.

Разведут красиво?

6. Явлинский – молодец, жёстко высказался против войны и сказал о последнем шансе России. И предупредил, что за новые 6 лет «путинизма», во 100 раз мракобесие вырастет.

Но Явлинский, ошибочно утверждает, что на «решения Путина повлияют миллионы голосов за Явлинского».

Это сказки. Путин уже не пускал Явлинского, а теперь и Навального на невыборы. Прошло безнаказанно. Никто на майдан за это не выйдет. Да и некому. И они не позовут. Их задача – соучастие в имитации. Спустить пар.

7. Причем, Явлинский, как это уже было, обвинит в его малых результатах , не самого себя и партию Слабуновой - Яблоко, не свое соучастие с мошенниками в спецоперации, где давно и плотно установлен ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ людей власти над ВСЕМИ избиркомами, да и над «судами и прокурорами», над всеми ТВ и СМИ.

А Явлинский опять, «не пошедших голосовать на невыборы, которых нет» - обвинит. Мол, вы не пришли и даёте «путинистам» легко фальсифицировать.

А если придёте, то при большой явке, им сложно нарисовать ложь? Нет.

Это неверно. Например, в Башкирии нарисуют любые заданные цифры. Тоже, я уверен, будет и по всей России. Чуток посложнее в Москве и Питере.

И главное по-мне. Режим давно «веник единых прутиков». И невыборы - управляемая спецоперация Корпорации ВЧК и вертикали власти, их СМИ и ТВ.

Захотят не пустить, не пустят ни Явлинского, ни Навального. И суть, если люди при этом на улицу не выходят массово, то власть «свободно накуролесит в любом объеме».

А люди не выйдут. Это ещё один важный признак и особенность режима «веника единых прутиков». Люди «трусят, равнодушны и довольны вождём», до поры пока их не воспитает поражение внешнее. Как в 1945. Но и это - не пройдет, при наличии ЯО и трусости и безнравственности Запада. Мораль Запада – в США на троне любитель «золотого дождя» на ложе пары предыдущего Президента, и олигархи русские в Лондоне и Австрии, во Франции, и в США – «инвестируют прихватизированное».

8. Что делать? Назвать режим своим именем.

Заявить ясно. При режима «веника единых прутиков» - выборов нет!

Сопротивление режиму «веника единых прутиков» и войнам, требует объединения всех сил оппозиции. Но История учит - спасение от режима «веника единых прутиков, возможно лишь при «внешней помощи». Практически, невозможно остановить мракобесие и репрессии, пока они не приведут к большой войне. Куда активно толкают. И куда всегда ведут режимы «веника единых прутиков».

Прав Дмитрий Быков, Россию логично и до конца, ждёт жёсткое и жестокое. Явлинский предупреждает об этом же, но обманывается в том, что от развития мракобесия, можно вырваться, соучаствуя в невыборах, под контролем власти при режиме «Веника единых прутиков».

Нет. Уже нельзя. Поздно. Все упущено. При соучастии вялого Яблока и осторожного Явлинского с никакими Слабуновой и Митрохиным, Рыбаковым и Гнездиловым, с неумеющим считать Вишневским. С победителем в регионе – Львом Шлосбергом.

Смотрите. Где политические действия против войны и «узурпации веником», от депутатов Яблока, прошедших в депутаты в Москве и Псковской области в сентябре 2017 года?

Плохо выглядит. Мешки под глазами. Постарел. Нервничает.

А ведь кандидат обязан "выглядеть заводным, уверенным, весёлым, красивым"?

И говорить о главном, но - не уныло. Говорить увлекательно, просто, ясно, понятно и ярко... С этим тоже проблемы...

Нет ничего от них. Все яблочники отказались четыре раза(!) от участия в форуме Свободной России 4.12.2017, включая Явлинского, Шлосберга, Слабунову, Вишневского, Яшина и Гудкова, Каца и всех 300 с лишним их депутатов.

Они сами стали частью власти и частью «Веника единых прутиков». Добавив венику – гибкости, имитацией существования института выборов и свободы.

Где от них марши и митинги, выступления против войны и «корпоративности веника»? Нет. Тишина.

Яблочники заняты ЖКХ и сборами подписей на невыборы.

Признаюсь. Если допустят Явлинского и Навального – то я, проголосую за Явлинского. Если одного из них – то придется и мне, за любого из них.

Придется так поступить.

Не пустят обоих. Не буду и я голосовать. Тогда, это – невыборы.

Наблюдать и снимать, я все равно пойду. Спецоперация «невыборы» тоже должна быть снята и описана для Истории. Как путь, к возможному развалу Империи.

Виктор Золотарев, Уфа, Башкирия - Башкортостан




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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан, Выборы, Григорий Явлинский

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  • 1 | 24.01.2018, 05:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кандидат в президенты РФ от партии «Яблоко» Григорий Явлинский якобы проходил лечение в психиатрической больнице. Об этом, выступая в Госдуме РФ заявил другой кандидат в президенты Владимир Жириновский.
Со стороны Явлинского ни заявлений, ни протестов, ни обращения в суд не последовало... Это об многом говорит.



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  • 2 | 24.01.2018, 08:18 | Автор: Не зарегистрирован
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Буду голосовать за Явлинского, говорит понятно, ясно, на пять голов всех выше, академическое образование! В теледебатах любого сотрет в порошок, рядом с ним и Путин любитель, отправит в нокаут первым ударом.



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  • 3 | 24.01.2018, 08:26 | Автор: Не зарегистрирован
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Скажите, г-н Золотарев, а нафига нам, уфимцам, ваши московские внутриполитические дрязги?
Обливая свою партию и её создателя грязью, вы то сами на чью мельницу воду льете?
Кто надоумил и сколько заплатил, чтобы вы с Гарифуллиным вначале "приостановили" свое членство в партии, сменили руководство в регионе, а затем, как все ренегаты из горбипартии, стали вдобавок плеваться в неё?
И вы знаете, г-н Золотарев, не удивительно, но мы наблюдая за вами издалека, хорошо знаем ответ на последний вопрос.



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  • 4 | 24.01.2018, 09:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Явлинский решил отпустить бороду. Пока вид – «давно небрит».

---------------

Евреи считают это шиком. Русские - похмельной неряшливостью.



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  • 5 | 24.01.2018, 09:40 | Автор: юнг
    Публикации: 306 | Комментарии: 33112 | Рейтинг: +5737,8
=К.Собчак -проект Кремля! Вчера выяснилось, что Ксюшу выставил киндерсюрприз- Кириенко. Она согласилась, и потом имела личную (!!) беседу с Путиным, отрегулировав все нюансы. (ЭМ).

Таким образом. нас опять хотят накормить подставой. А Кириенко (атомщик), начинавший карьеру с торговли левыми джинсами, должен получить по заслугам!



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  • 6 | 24.01.2018, 09:42 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 11626 | Рейтинг: -1564,7
Витя Золоторев как производитель будущих налогоплатильщиков -рабов режима преуспел .Многодетный папа. Ищет нишу где можно не работая поднять денежку. А Навальный утверждает что Путин В В Яблоку платит миллиард что бы Они играли роль оппозиции.



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  • 7 | 24.01.2018, 09:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это же Пустое место. Ничего так неординарного и не сказал. Есть он в предвыборной гонке, нет его - в предвыборной баталии ничего не измениться.
На фоне противостояния Грудинин - Путин его просто незаметно.



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  • 8 | 24.01.2018, 09:56 | Автор: Виктор
    Публикации: 206 | Комментарии: 1600 | Рейтинг: +471,2
Странный коммент. Ответим, чтобы ДРУГИЕ (не только автор коммента ) понимали.

"Скажите, г-н Золотарев, а нафига нам, уфимцам, ваши московские внутриполитические дрязги?
____________________________

Разве спецоперация "невыборы март2018", это - "московские внутриполитические дрязги"?

Выборы - основа Конституции РФ. Но - Выборов давно нет и не будет.
______________________________


2. "Обливая свою партию и её создателя грязью, вы то сами на чью мельницу воду льете?"
______________________________

В статье дана попытка анализа ситуации. Увы, Явлинский и Слабунова, да и партия Яблоко в целом, давно перестали защищать Конституцию и забыли о целях программы Яблоко.

Главные политические задачи - борьба против войны и узурпации власти, тоже заявляются и сражается за них Яблоко слабо.

Где марши мира? Где митинги протеста по итогам невыборов 2016 и 2017?

Где политическая солидарность с Навальным? Где заявления от Яблока, с требованием допустить Навального и прекратить политические репрессии против Навального и его штабов по всей России, в нарушение основ Конституции?
________________________


3. "Кто надоумил и сколько заплатил, чтобы вы с Гарифуллиным вначале "приостановили" свое членство в партии, сменили руководство в регионе, а затем, как все ренегаты из горбипартии, стали вдобавок плеваться в неё?"
____________________________

Терпеть я не могу Гарифуллина.

Я лично, вышел из партии, написав в "Уфимском журнале" статью - в протест против проталкивания Явлинским - в председатели Яблока - Слабуновой.

На регсовете Яблока РБ, Наумкин заявил, что они с Черновым проголосовали за Слабунову, УМЫШЛЕННО нарушив наше решение регсовета РБ, голосовать за Шлосберга. Причем, Наумкин сказал: "Мне насрать на ваше мнение". Я сразу, немедленно поставил вопрос, о его (Наумкина)снятии. Регсовет не поддержал. Тогда я встал и ушел. И написал статью, где обьяснитл причину выхода из партии.

Дело совсем не в Наумкине, и не в Явлинском, и не в Слабуновой.

Я просто понял - съезд и партия в целом не выполняют демократических норм даже при избрании председателя, партия стала неким политически беспринципным "клубом любителей Григория Явлинского".
______________________________

4. " И вы знаете, г-н Золотарев, не удивительно, но мы наблюдая за вами издалека, хорошо знаем ответ на последний вопрос."

Тогда ясно напишите, что у вас за ответ? Мне он не ясен. Я не гадаю.

Я пытаюсь писать правду о времени и событиях, о людях нашего времени.
Вернее - безвременья. Время сползания России в пропасть тоталитаризма и диктатуры. При соучастии Явлинского и партии Яблоко.



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  • 9 | 24.01.2018, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
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2 | 24.01.2018, 08:18 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Буду голосовать за Явлинского, говорит понятно, ясно, на пять голов всех выше, академическое образование! В теледебатах любого сотрет в порошок, рядом с ним и Путин любитель, отправит в нокаут первым ударом.
_____________________
Явлинский - обычный интеллигентствующий болтун.
Он никогда не возьмёт на себя никакую ответственность - он может только критиковать других и излагать заумные теории.
Некогда "Яблоко" и он лично имели весьма большую поддержку в народе, но Явлинский всё проболтал и заболтал, растеряв всякое доверие к себе и партии.
Сейчас "Яблоко" - партия неадекватных болтунов, совершенно оторвавшихся от реальности. Так сказать, худший вариант гоголевского Манилова.
Как будто про яблочников сказано: "Узок их круг, страшно далеки они от народа!".
Явлинский - оживлённый политический труп. После выборной компании опять ляжет спать в свой склеп до следующей гальванизации.



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  • 10 | 24.01.2018, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 24.01.2018, 09:40 | Автор: юнг | На сайте
Публикации: 306 | Комментарии: 33105 | Рейтинг: +5737,5
=К.Собчак -проект Кремля! Вчера выяснилось, что Ксюшу выставил киндерсюрприз- Кириенко. Она согласилась, и потом имела личную (!!) беседу с Путиным, отрегулировав все нюансы. (ЭМ).

Таким образом. нас опять хотят накормить подставой. А Кириенко (атомщик), начинавший карьеру с торговли левыми джинсами, должен получить по заслугам!
_________________________
Юнг!
Ты, случаем, в детский садик или ясельки ни ходишь? Наивен ты не по годам.
Или по принципу: "Что старый, что малый"?



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  • 11 | 24.01.2018, 10:23 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 9590 | Рейтинг: -1652,4
Я пытаюсь писать правду о времени и событиях, о людях нашего времени.
Вернее - безвременья. Время сползания России в пропасть тоталитаризма и диктатуры. При соучастии Явлинского и партии Яблоко.
_______________________________________________________
Ну какую же Вы правду пишете, Виктор?
Вот ваши слова: "В статье дана попытка анализа ситуации. Увы, Явлинский и Слабунова, да и партия Яблоко в целом, давно перестали защищать Конституцию и забыли о целях программы Яблоко. Главные политические задачи - борьба против войны и узурпации власти, тоже заявляются и сражается за них Яблоко слабо."

Давно уже известно, (и Вам в том числе) что Яблоко ни за что не сражается. Единственная цель - примазаться к власти и присосаться к деньгам.
И опять же Ваши слова: "Я просто понял - съезд и партия в целом не выполняют демократических норм даже при избрании председателя, партия стала неким политически беспринципным "клубом любителей Григория Явлинского".
Если яблочники беспринципны и не выполняют демократических норм даже внутри своей, так называемой партии, то какие у Вас основания предполагать, что, в случае их избрания, они тут же перекуются, перестроятся и начнут соблюдать все эти принципы?
И, тем не менее, Вы собираетесь голосовать за них.
Вывод - Вы не менее беспринципный человек.



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  • 12 | 24.01.2018, 10:27 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 9590 | Рейтинг: -1652,4
2 | 24.01.2018, 08:18 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Буду голосовать за Явлинского, говорит понятно, ясно, на пять голов всех выше, академическое образование! В теледебатах любого сотрет в порошок, рядом с ним и Путин любитель, отправит в нокаут первым ударом.
_____________________________________________________
Да хоть пусть Цицерона победит в теледебатах.
Толк от этого какой?
Народная поговорка гласит: "П.здеть - не мешки ворочать".
Солидарен с оценкой Явлинскому и Яблоку, которую дал комментатор за номером девять.



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  • 13 | 24.01.2018, 10:34 | Автор: VIVAT
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Павел Грудинин: "Мы все должны и можем жить лучше"


ВОПРОС. Российские «верха» продолжают утверждать, что страна выходит из кризиса. Однако даже официальная статистика подтверждает, что это совсем не так. В чем, на Ваш взгляд, главные проблемы экономики?

ОТВЕТ. Прежде всего полная сырьевая зависимость.
Уже лет 20 нам талдычат, что Россию надо снять с «сырьевой иглы», модернизировать экономику.
А воз и ныне там.
Сегодня мы в еще большей сырьевой зависимости, чем 18 лет назад.
Нас ублажают рассказами, что за прошлый год мы получили рост ВВП на 1,5–1,7%.
Хотя по сравнению с концом 2016-го он снизился на 0,3%.
На 2018 г. нам обещают рост ВВП в пределах 0,5%.
Другие говорят, что он снова уйдет в минус. 0,1% туда, 0,2% сюда.
Это вообще несерьезно.
Все это в пределах статистической погрешности.
А если посчитать ВВП без учета сырьевого сектора, окажется, что в 2017 г. был спад на 1,5–2%.
То есть признаки слабого роста экономики держатся сугубо на росте мировых цен на нефть и газ.
Во всех остальных сферах – падение.
Посмотрите, что происходит с промышленной продукцией.
Она за год сократились на 4%.
Таких провальных результатов не было с 2009 г.
Прибыль предприятий в 2017-м сократилась на 10%.
В строительстве она упала на треть.
По показателю инновационной активности предприятий в 2017-м Россия скатилась на уровень 90-х годов.
То есть наша экономика за последние 18 лет стала еще более примитивной.
Техническая отсталость усугубилась, износ оборудования в промышленности выше 50%.
И даже в нефтегазовой отрасли – 55%.
Вот вам и «модернизация».
Понятно, что с такой гирей на ногах невозможно увеличить к 2018 г. на треть долю современной продукции, как было обещано в знаменитых «майских указах» президента.
Реально эта доля ныне 9% против 15% в 2012 г.
Наша страна по-прежнему является сырьевым придатком Запада.

ВОПРОС. Так что? Мы упали так низко, что выбраться уже нельзя?

ОТВЕТ. Выход есть всегда. Было бы желание выбраться.
Россия остается страной с колоссальными природными и интеллектуальными ресурсами.
Но подняться можно только с помощью новой индустриализации.
Опираясь при этом на развитие отраслей, обеспечивающих технический прогресс: станкостроения, приборостроения, электроники, биотехнологий, робототехники.
Это один из главных пунктов моей программы «20 шагов».
В случае победы левопатриотических сил доля обрабатывающей промышленности в России вырастет с 15–20% до 70–80%.

ВОПРОС. Но ведь многие рассуждают: зачем нам новые подвиги индустриализации? Зачем биться за высокие технологии, если новый взлет цен на нефть даст резкое увеличение доходов и улучшение жизни?

ОТВЕТ. Это опасное заблуждение.
Во-первых, по мнению ряда экспертов, нас ждет вовсе не рост, а новое снижение нефтяных цен. Даже Центробанк месяц назад сделал вывод, что с этого года цены на сырье поползут вниз.
А во-вторых, даже если случится чудо и нефть снова прыгнет до 100–120 долл., это нас не спасет.
На Западе не просто развивают высокие технологии.
Они энергично ищут замену нефти и газу. Будет падать потребление энергоносителей, будут падать и цены на них.
Наивно думать, будто мы будем вечно успешно торговать сырьем.
Уповая на нефтегазовый золотой дождь, власть на четверть века заморозила научно-техническое развитие, разорвала связь между наукой и экономикой.
Что нас ждет, когда спрос на сырье упадет, а производство будет лежать в руинах?
Чтобы спасти страну, мы обязаны возродить производство и науку.
На ее развитие надо направлять не менее 7–10% от ВВП.



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  • 14 | 24.01.2018, 10:40 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 525 | Рейтинг: +76,9
Павел Грудинин: "Мы все должны и можем жить лучше"

ВОПРОС. Один из самых болезненных вопросов для граждан – тарифы и состояние ЖКХ. Как навести порядок в этой сфере?

ОТВЕТ. Навести порядок можно только при условии изменения политики государства.
Что происходит сегодня?
Рост тарифов ЖКХ настолько быстрый, что люди просто не способны платить.
Естественные монополии – нефтяники и газовики, электроэнергетики, железнодорожники – в интересах повышения прибылей выжимают последние соки из населения.
Общая задолженность граждан за услуги ЖКХ уже выше триллиона рублей.
Люди что, из вредности не платят?
Нет, они не платят, потому что многим надо выбирать: или я рассчитаюсь по тарифам, или детей накормлю.
Только навязали народу принудительный сбор за капремонт, который непонятно когда будет, а уже надвигаются новые поборы.
Минстрой готовит приказ, по которому жильцы должны финансировать не только содержание домов, но и премии управдомам.
А также премиальные и другие выплаты за «особый характер труда» работников ЖКХ.
Расходы на покупку краски и инвентаря для дворников, а также других материалов тоже могут включить в квартплату.
Мало того, хотят переложить на жильцов и расходы на машины управдомов: бензин, амортизация, техосмотры...
Какие огромные возможности для бесконтрольной обдираловки! Вот все это на нас и обрушится.
Но потом, после выборов.
Тарифы ЖКХ надо поставить под жесткий госконтроль.
Плата за ЖКУ не должна превышать 10% доходов семьи.
Это четко прописано в нашей программе.
Сегодня дыры в ЖКХ латают за счет народа.
Но почему эти дыры образуются?
Посмотрите, что партия власти прописала в госбюджете на ближайшие три года.
Расходы на ЖКХ хотят сократить к 2020 г. на 32%.
И примерно на столько же урезаны за последние четыре года расходы региональных бюджетов на эту сферу.
Так не пойдет! Расходы госбюджета на ЖКХ должны быть как минимум удвоены.
Кроме того, надо срочно заняться восстановлением жилого фонда.
Нельзя одной только столицей ограничивать реновацию жилья.
В ней нуждается вся Россия.
После разрушения СССР объем ветхого жилья увеличился втрое, а аварийного жилья – в семь раз.
У нас 40 миллионов человек живут в домах, требующих капремонта или сноса.
Через 20 лет 100 млн квадратных метров жилого фонда могут стать аварийными.
Ситуацию надо спасать, если мы не хотим получить коммунальную катастрофу по всей России.



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  • 15 | 24.01.2018, 10:42 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 525 | Рейтинг: +76,9
Павел Грудинин: "Мы все должны и можем жить лучше"


ВОПРОС. Зато нас убеждают, что экономика становится все более независимой от внешнего влияния. Вы с этим согласны?

ОТВЕТ. Это еще одна сказка для наивных.
В ключевых отраслях доля иностранного капитала от 40% до 90%.

Самыми доходными сферами управляют зарубежные собственники и российские олигархи, которые ведут себя, как иностранцы.
Да они, по сути, и есть иностранцы.
Почти у всех крупных российских собственников иностранное гражданство.

Их семьи живут за границей.
За 25 лет они вывели в офшоры больше 60 трлн рублей.
И власть потворствует выводу капитала.
А в развитие России те, кто сколотил гигантские состояния за ее счет, ничего вкладывать не желают.
Это колониальная модель экономики.

Какое может быть полноценное развитие, если экономика в руках у тех, кто не связывает свое будущее и будущее своих детей с Россией?

ВОПРОС. Много споров вокруг идеи национализации. Многие думают, что под это подпадают приватизированные квартиры, дачи, земельные участки. Почему Вы за национализацию?

ОТВЕТ. Речь идет не о полном огосударствлении, как это было до 1991 г., а о национализации базовых отраслей экономики.
Насколько я убежден в необходимости поддерживать микро-, малое и среднее предпринимательство, настолько же уверен в том, что нужно вернуть под контроль государства гигантские ресурсы, которые уплыли на сторону благодаря чубайсовской криминальной приватизации.
С какой стати люди, не вложившие ни копейки в разработку месторождений Западной Сибири, вдруг оказались владельцами колоссальных нефтегазовых богатств, на освоение которых потрачены народные средства, сопоставимые с созданием ракетно-ядерного щита?!
Это же относится к металлургии, транспорту.
Если мы хотим подняться, необходимо вернуть обществу стратегические отрасли: нефтегазовую и горнорудную, тяжелую промышленность, транспорт, связь, станкостроение, авиапром.
В эти отрасли нужно вложить инвестиции, обеспечить их техническое обновление.
Олигархи, заинтересованные в извлечении быстрой и максимальной прибыли, этим заниматься не будут.
Они доказали это за четверть века бездарного управления экономикой.
Кстати, другие политические силы даже не заикаются о том, чтобы вырвать стратегически важнейшие отрасли из рук олигархии.
Но без этого как возродить экономику?
За счет национализации мы добьемся и повышения технического уровня продукции, и обеспечим создание бюджета развития, а не обнищания, который нам раз за разом навязывает правительство, урезая расходы по всем важнейшим направлениям.
Так мы сможем дать средства на медицину, науку, образование, социальное обеспечение, культуру и спорт.
Возврат обществу командных высот экономики обеспечит справедливое перераспределение доходов, спасение людей от нищеты.
А это не только те 20 миллионов, которых признает нищими Росстат.
По сути, это три четверти граждан, балансирующих на грани бедности и нищеты.

В России уже четыре года подряд падают реальные доходы населения.
46% работающих получают зарплату не выше 20 тыс. рублей в месяц.
У 40% не хватает средств ни на что, кроме самых дешевых продуктов.
Каждый четвертый из-за нехватки денег не может вовремя расплатиться за услуги ЖКХ.

А 200 олигархов при этом обладают суммарным состоянием в 500 миллиардов долларов.
Это два годовых бюджета страны.

Россия на одном из позорных «первых» мест в мире по масштабу социального расслоения.



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  • 16 | 24.01.2018, 10:44 | Автор: Виктор
    Публикации: 206 | Комментарии: 1600 | Рейтинг: +471,2
На коммент №11.

Корней - Выборов нет и при путинизме, выборов не будет НИКОГДА.

Все результаты заданы заранее - фальш протоколы и тотальный контроль.

Явлинского не пустят на выборы. Я уверен на 99%.

Но если допустят. ЛИЧНО я, проголосую за него. Хоть миллиграмм свой кину на весы. Хотя и не повлияет.

Что вам не ясно?

Нет у меня волшебной палочки. Хотя, дубина метровая березовая всегда есть.



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  • 17 | 24.01.2018, 10:46 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 9590 | Рейтинг: -1652,4
А, вообще, Виктор, я говорил и говорю, что вы лживый и беспринципный человек.
Вот Виват привёл Вам комментарии про Грудинина.
Грудинин - это реальный конкурент Путина.
Который за месяц сделал больше, чем Явлинский за тридцать лет.
Вы же зовёте оппозицию сплотиться.
Что же вы не сплачиваетесь вокруг Грудинина? А сплачиваетесь (лично Вы) вокруг беспринципного и пустого Явлинского? Что же вы не призываете голосовать за Грудинина.



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  • 18 | 24.01.2018, 10:50 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 9590 | Рейтинг: -1652,4
16 | 24.01.2018, 10:44 | Автор: Виктор | На сайте
Публикации: 206 | Комментарии: 1598 | Рейтинг: +471,2

На коммент №11.

Корней - Выборов нет и при путинизме, выборов не будет НИКОГДА.

Все результаты заданы заранее - фальш протоколы и тотальный контроль.

Явлинского не пустят на выборы. Я уверен на 99%.

Но если допустят. ЛИЧНО я, проголосую за него. Хоть миллиграмм свой кину на весы. Хотя и не повлияет.

Что вам не ясно?
_____________________________________________________
Да мне, в общем-то, всё давно ясно.
Вы тоже из, цитирую Ваши же слова: "политически беспринципным "клубом любителей Григория Явлинского".



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  • Участник
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  • 19 | 24.01.2018, 11:03 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 525 | Рейтинг: +76,9
16 | 24.01.2018, 10:44 | Автор: Виктор | На сайте
Публикации: 206 | Комментарии: 1598 | Рейтинг: +471,2
На коммент №11.

Корней - Выборов нет и при путинизме, выборов не будет НИКОГДА.

Все результаты заданы заранее - фальш протоколы и тотальный контроль.
...................................................

Это понятно, что фальсификации будут, да еще какие. На кону благополучие тех, кто сейчас жирует на бедствии подавляющего большинства граждан.
Есть два варианта развития событий:

1. Путенисты размажут каждого своего противника, воюющих меж собой.
2. При подавляющей поддержке избирателями Грудинина вероятность 100% фаьсификации не будет. Это чревато гражданским неповиновением.

Даже если Грудинина путенисты завалят, это ему даром не пройдет. Осадок останется, который повияет губительно на всю дальнейшую судьбу режима.



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  • Гость
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  • 20 | 24.01.2018, 11:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 24.01.2018, 09:56 | Автор: Виктор | На сайте
Публикации: 206 | Комментарии: 1597 | Рейтинг: +471,2
***
Вижу, вы столь же искренни, как и политически наивны.
Для политика вы излишне эмоциональны и не гибки.
Иногда вы путаете причины и следствия.
Вы, не имея опыта политической борьбы в регионе, не разу не одержав победу идей партии в регионе, оторванный о реальных нужд и чаяний башкирских избирателей и не предложивший не одного конструктивного течения в партии вздумали заняться критикой её центрального штаба.
Штаба, сформированного на демократической основе большинством однопартийцев. Получается, что вы противопоставляете себя большинству партии.
Вы замечены в создании кумиров партии- Ш.
Вы легко и просто доверились словам Ш., отвергли решения федеральных судов по хозяйственной деятельности Ш. и не будучи делегатом съезда стали восхвалять, заведомо зная о его подмоченной репутации.
Скажите, зачем вы это делали.
При этом всем любопытны ваши синхроны, показывающие реальные стороны жизни в Башкирии- поведение чиновников при выступлении главы региона, ямы и люки в Калининском р-не и т.д.
Опускайтесь на землю, идите к народу, продолжите заниматься социальной публицистикой и из вас получится серьезный оппозиционный (не оранжевый майданный) политик, так востребованный сегодня Башкирией.



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