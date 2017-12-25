Криминальная Уфа. Мертвая хватка Михаила Павинского

Девяностые годы, прошлого века. Бандиты совсем обнаглели и добрались до банкиров. Грек банкир исправно платил дань, но аппетиты мафии росли и его терпение лопнуло.По совету друзей, он обратился к начальнику криминальной милиции Уфы, полковнику милиции Виталию Мартынову. Набитый бабками банкир был трусоват и становился смелым только рядом с начальником милиции. Пришлось Мартынову играть роль водителя банкира. А так как в городе его знала каждая собака, он надел черный парик и стал похож на перекрашенного блондина. Чем поставил своих подчиненных очень не ловкое положение. Чтобы не смеяться, они корчили рожи, смотрели куда угодно, только не на своего крутого командира. Москвич пикап, прозванный в народе «каблучком», затормозил на площади за госцирком. Рядом гостиница. Съемка велась со второго этажа. Следователь Ирина Едренкина с понятыми скучала в вестибюли. Командир взвода ОМОН Михаил Павинский гулял по площади, изображая нежного папашу. В детской коляске, вместо младенца, лежал АКМ-47 с двумя снаряженными рожками. Два бойца в трико, трусцой бегали по периметру, типа физкультурники. Здоровый образ жизни, конечно, это прекрасно, но многовато вокруг подонков. На джипе с тонированными стеклами, подъехали бандиты. Трое в черных кожаных куртках, руки в карманах, Мафия..твою мать!, подошли к Москвичу, обошли со всех стон. В кузове затаились еще четверо бойцов. В ожидании условного сигнала, они сжимают ручки дубинок, по их злым лицам пот катит градом. Один из них вместо запора, сунул палец в прорез дверок. Бандит подергал за ручку. Омоновец заскрипел зубами от жуткой боли.«Почему водила другой»?-главарь сплюнул окурок и вопросительно уставился на банкира. Грек начал, что-то лепетать, моргая глазами. В воздухе запахло бедой. И тогда Мартынов, властно зашипел, налившись кровью: «С бодуна его водила. Я за него. Что тут не понятного…». Вряд ли мент, вел бы себя так самоуверенно? После секундного раздумья, бандит взял пакет и сунул деньги себе за пазуху.Атас!Кинг-Конг и Франкенштейны!И шага не сделал вымогатель, как оказался в железных объятиях капитана милиции Павинского. Судорожно извиваясь бандит хотел было избавиться от улики. Это было похоже на объявление кроликом, войны удаву. Потомок русских богатырей Онежского озера, Михаил Павинский сжал руки еще сильнее. Под рубашкой, перекатываются, твердые как камень, бицепсы. Сукин сын, лицо красное, рот широко открыт, замер и больше не шевелился.Четверо дюжих молодца, будто стальная пружина капкана, выскочили из кузова Москвича. Сломанный палец посинел и разбух, поэтому один из бойцов махал дубинкой, держа ее в левой руке. Подскочили и физкультурники-омоновцы в трико. Рэкетиры в большинстве своем, очень и очень опасные люди.Таких надо просто убивать, без суда и следствия. В воздухе мелькали кулаки и резиновые дубинки. Иногда судьба протягивает преступнику руку помощи. Повезло главарю, в руках капитана милиции, он в полной безопасности. Подоспела следователь. В присутствии понятых, из-за пазухи рэкетира Ирина Едренкина вынула пакет с деньгами. Двух «готовых» бандитов поволокли к милицейскому УАЗу. В жилах командир ОМОНа Михаил Павинского течет кровь священников села Павино Вологодской губернии. Он не сторонник мордобоя и выговаривает подчиненным. Боец поднимает вверх сломанный палец. Командир готов дать ему по башке: «Ты, балда, ты бы еще туда свой хрен сунул, что нет подручных средств..»? Полковник милиции Мартынов смеется, он всегда говорил: «ОМОН в сапогах, но без мозгов». Впрочем, он обожает силовой вариант «разговора» с отморозками. Это потом поможет следствию. Между тем с третьим бандитом, твориться, что то неладное? Что за чертовщина? С выпученными глазами, главарь рэкетиров садиться на асфальт, кривит рот и еле-еле дышит. «Ах, ты хренов симулянт»!? Совершенно машинально Омоновец хочет врезать, но взглянув на командира, просто трясет за ворот куртки. Бандит начинает визжать, будто поросенок в мешке и покорно протягивает руки..под наручники.Понятное дело всех троих рэкетиров задержали, а потом арестовали. Но вот, что странно? Главарь банды вымогателей, которого никто и пальцем не тронул, оказался на больничной койке, тюремного лазарета? Нередко самые головоломные сложности разрешаются до удивления просто. У чемпиона по бодибилдингу Михаила Павинского, объем бицепса 57 сантиметра, плечи лесоруба. Силища, слава тебе Господи, на десятерых хватит. В железных объятиях командира ОМОН Михаила Павинского, полдюжины ребер бандита – обалдеть, да и только! - хрустнули будто соломинки. Но никто этого не заметил.Р.S. Арнольд Шварценеггер - объем бицепса - 55 сантиметра.Павинский Михаил Николаевич родился 11 апреля 1951 года в Уфе. После школы, работал художником на заводе «Гиофизприбор». 1970-1972 год, служба в Армии, милицейский батальон г. Уфы. Окончил школу милиции, город Рига. 1975-1988 сотрудник милиции Аэропорта г. Уфы, вооруженное сопровождение авиарейсов, опасных направлений. 1988-1983 командир взвода ОМОНа МВД РБ. Участник боевых действий в Чеченской республике. В отставку вышел в 1998 году с должности командира боевого отделения СОБРа МВД РБ. Сегодня работает тренером, подросткового клуба «Олимп». В 2015 году признан лучшим тренером Уфы. Чемпион по бодибилдингу и серебряный призер по дельтапланеризму Урало-Приволжского округа.Подполковник милиции. Награды: медали за выслугу лет, «Медаль Ордена за заслуги перед Отечеством 2 степени, медаль «За отличную службу по охране общественного порядка» (Правительственная награда), медаль «За заслуги в борьбе с организованной преступностью», нагрудный знак «Отличник милиции».(На фото Павинский с микрофоном).