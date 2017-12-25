Исторические картинки. Подлубовское чаепитие

Приглашаю в имение или на хутор князя Александра Александровича Кугушева. Который находился где?Пока шло время, разгадали ещё одну подлубовскую загадку. Возле церкви был захоронен офицер Владимир Алексеевич Бахтиаров.С помощью замечательного историка и краеведа из Рязани Игоря Жановича Рындина (у него много трудов в интернете) выяснили, что старый князь Александр Иович Кугушев перевёз в Уфимские края своих родичей.А его сестра Софья Иовлевна вышла замуж за коллежского секретаря, служившего в Шацком земском суде Алексея Петровича Бахтиарова. Потомки татарских князей, принявших православие, продолжали поддерживать связи между собой, нередки были браки.В семье Бахтиаровых в городке Шацке 20 марта 1857 года родился сын Владимир. После службы в армии, переехал к дяде в Подлубово, где и нашёл свой вечный приют.Но в самом Подлубово барской усадьбы, возможно, вообще никогда не было. Уже в первой исторической картинке на карте 1820-х годов ниже по течению речки Узень видны какие-то постройки.И, когда на рубеже 1880–1890-х годов князь Александр Александрович Кугушев с молодой женой Екатериной Михайловной возвращается в родные пенаты, он возводит свою усадьбу. Новую.И где же? Смотрим на карту 1910-х годов:Усадьба князя А.А. Кугушева стояла отдельно, в двух верстах к северу от Подлубово.Сравниваем с картой 1946 года:Да это же Орловка! Старый тракт нарекли улицей Ленина. Есть телятник, кузница, кладбище, Орловский водопад рядом. Интересно, но здание администрации стоит в лесопарковой зоне, рядом приютился магазин.Во времена Империи никаких Орловок не существовало. Нет её по переписи 1920 года (смотри на моём сайте). Лишь в 1925 году в Булгаковской волости указана Орловка из 38 хозяйств.Орловка стоит на месте усадьбы (хутора) князя А.А. Кугушева. Хоть бы фотографии в интернет выложили. Орловцы…Действительно, по данным за 1890-е годы указаны село Подлубово (Христорождественское) – 232 двора (681 муж., 747 жен.), церковь, школа, два хлебозапасных магазина (склады для хранения зерна на случай голода), аж 4 бакалейные лавки, этапный дом (по тракту гоняли партии арестантов, в Подлубово уголовнички и революционеры ночевали), казённая винная лавка.Рядом при р. Узене существовали водяная мукомольная мельница князя Кугушева (11 чел.) и, отдельно, ферма (99 чел.). Столь многочисленное население на ферме – это администрация и рабочие.В описании села Подубова сказано – на северо-востоке лежит болото, поля на юго-запад, в полях 2 оврага. «Промыслы: извоз, – получают по 7 к. с пуда за 120 вёрст (из Уфы в Стерлитамак); возят хлеб от Кугушева в Уфу – по 3 к. с пуда; возят Кугушеву на хутор дрова по 40–50 к. с сажени, а также камень – по 4 р. с куб. саж.; нанимаются на сельско-хозяйственные работы, получая по 4 р. за обработку озимой десятины (3 раза вспахать, 2 раза взбороновать и посеять) и по 2 р. 50 к. с яровой десятины».В совр. Орловке, на месте прежнего хозяйственного комплекса князь Александр Александрович Кугушев и обосновался, подальше от отца и родни.Здесь семья проводила летние месяцы, наезжала зимой. Пили чай, звучал рояль, гости гуляли вокруг прелестных цветников.Джеймс Тиссо (1836–1902). Чай. 1872 год. Национальный музей Уэльса, Кардифф.В конце жизни запутавшийся в долгах и женщинах князь А.А. Кугушев пытался заложить имение, чтобы получить большую ссуду. Приезжали банковские оценщики в Подлубово (Орловку). Их взгляд из 1913 года:«Барский дом выстроен 25 лет назад из крупного соснового леса 8–9 верш. и имеет 26 отдельных помещений, несчитая подвальных. Дом внутри оштукатурен и ещё вполне прочен. При доме большой сад – парк площадью до 5 десятин, в коем разбиты цветники и устроены плодовые и цветочные оранжереи. К саду через тракт примыкает большой огород, площадью более 2-х дес.». Десятина = 1,09 гектара, вершок = 4,4 см.А вокруг барского особняка раскинулся огромный хозяйственный комплекс из 59 строений, застрахованных в обществе «Россия» более чем на 230 тыс. руб.Оценщик из Крестьянского банка (ныне нацмузей на улице Советской в Уфе) живописал в 1913 году:«Большинство построек новые, выстроенные 5–6 лет тому назад; к числу таковых относятся: амбар вместимостью на 60 000 пудов хлеба, скотные сараи и конюшни – все на каменных столбах и таковых же фундаментах, а также барский дом, прачешная, ледник (с цементными полами и люками), маслодельная, дом Управляющего и мельница. Остальные постройки более или менее ветхи».То есть в 1900-е года Александр Александрович Кугушев вкладывал капиталы в хозяйство, активно строился. И вот он барский дом на плане:Цифры внутри (красным цветом) – это порядковые номера, а остальные – размеры в саженях. Сажень = 2,13 метра.Барский особняк (№ 1) имел сложную конфигурацию. Слева явно парадное крыльцо. Дом был покрыт железом.По списку строений в имении А.А. Кугушева дальше шли прачешная (деревянная, крыта железом, на каменном фундаменте), ледник (деревянный, крыт железом, фундамент каменный, «цементовый пол»), оранжерея каменная.Логично допускаем. № 2 – прачешная, чуть в отдалении, ледник (№ 3) наоборот очень близко, чтоб слуги быстрее приносили холодное токайское. А № 4, видимо, оранжерея, разделённая на две части (цветник и плодовые деревца – мандарины и персики?).Всё пространство вокруг занимал обширный сад или парк, видимо, сочетавший окультуренный участок леса (дикорастущие деревья) и высаженные плодовые.В бывшем княжеском парке ныне сельская администрация.Джеймс Тиссо. Завтрак вчетвером:Вообще усадьба А.А. Кугушева была очень большая. Несколько конюшен для рабочих лошадей, молодняка, жеребятниц и призовых лошадей. И даже был выстроен деревянный под железной крышей манеж.Сараи, ледники, казармы, жилые дома, кирпичекалильные печи и кирпичные сараи, картофельные подвалы, птичная, сушилка и холодильник, бани, мельница с механизмом, всё не перечислить.А ещё имелись четыре отдельных хутора. Хутор Рай-Поле, на Горелом вырубе, на винокуренном заводе и, наконец, был Мусинский кордон.Ниже часть плана главного хутора князя А.А. Кугушева. В правом нижнем углу проходит тракт.В сборнике «Река времени. 2014» (выложен на моём сайте) есть уникальная работа замечательного краеведа Ольги Степановны Мордовиной. Она восстановила планировку дворянской усадьбы. Откройте книжку, посмотрите, может в Орловке или Подлубово кто-то захочет повторить?!В банковских документах находим адрес, где в мае 1914 года скрывался бывший предводитель дворянства: Санкт-Петербург, Литейная улица, дом № 46.Если современная нумерация домов в Питере не поменялась, вот он:Обычный серый доходный дом. Беднота жила на верхних этажах, видимо там и обосновался разорённый подлубовской красавицей Сашенькой князь Александр Александрович Кугушев.Подлубовское имение князь сначала заложил в Дворянском банке, потом оно было продано за долги Государственному банку. Летом 1917 года констатировали: «запущенное имение».Но, самое главное, мы можем увидеть жизнь подлубовского поместья изнутри. Сохранились воспоминания.Через неделю почитаем.