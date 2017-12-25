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Исторические картинки. Подлубовское чаепитие










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Приглашаю в имение или на хутор князя Александра Александровича Кугушева. Который находился где?

Исторические картинки. Подлубовское чаепитие


Пока шло время, разгадали ещё одну подлубовскую загадку. Возле церкви был захоронен офицер Владимир Алексеевич Бахтиаров.

С помощью замечательного историка и краеведа из Рязани Игоря Жановича Рындина (у него много трудов в интернете) выяснили, что старый князь Александр Иович Кугушев перевёз в Уфимские края своих родичей.

А его сестра Софья Иовлевна вышла замуж за коллежского секретаря, служившего в Шацком земском суде Алексея Петровича Бахтиарова. Потомки татарских князей, принявших православие, продолжали поддерживать связи между собой, нередки были браки.

В семье Бахтиаровых в городке Шацке 20 марта 1857 года родился сын Владимир. После службы в армии, переехал к дяде в Подлубово, где и нашёл свой вечный приют.

Но в самом Подлубово барской усадьбы, возможно, вообще никогда не было. Уже в первой исторической картинке на карте 1820-х годов ниже по течению речки Узень видны какие-то постройки.

И, когда на рубеже 1880–1890-х годов князь Александр Александрович Кугушев с молодой женой Екатериной Михайловной возвращается в родные пенаты, он возводит свою усадьбу. Новую.

И где же? Смотрим на карту 1910-х годов:

Исторические картинки. Подлубовское чаепитие


Усадьба князя А.А. Кугушева стояла отдельно, в двух верстах к северу от Подлубово.

Сравниваем с картой 1946 года:

Исторические картинки. Подлубовское чаепитие


Да это же Орловка! Старый тракт нарекли улицей Ленина. Есть телятник, кузница, кладбище, Орловский водопад рядом. Интересно, но здание администрации стоит в лесопарковой зоне, рядом приютился магазин.

Во времена Империи никаких Орловок не существовало. Нет её по переписи 1920 года (смотри на моём сайте). Лишь в 1925 году в Булгаковской волости указана Орловка из 38 хозяйств.

Орловка стоит на месте усадьбы (хутора) князя А.А. Кугушева. Хоть бы фотографии в интернет выложили. Орловцы…

Действительно, по данным за 1890-е годы указаны село Подлубово (Христорождественское) – 232 двора (681 муж., 747 жен.), церковь, школа, два хлебозапасных магазина (склады для хранения зерна на случай голода), аж 4 бакалейные лавки, этапный дом (по тракту гоняли партии арестантов, в Подлубово уголовнички и революционеры ночевали), казённая винная лавка.

Рядом при р. Узене существовали водяная мукомольная мельница князя Кугушева (11 чел.) и, отдельно, ферма (99 чел.). Столь многочисленное население на ферме – это администрация и рабочие.

В описании села Подубова сказано – на северо-востоке лежит болото, поля на юго-запад, в полях 2 оврага. «Промыслы: извоз, – получают по 7 к. с пуда за 120 вёрст (из Уфы в Стерлитамак); возят хлеб от Кугушева в Уфу – по 3 к. с пуда; возят Кугушеву на хутор дрова по 40–50 к. с сажени, а также камень – по 4 р. с куб. саж.; нанимаются на сельско-хозяйственные работы, получая по 4 р. за обработку озимой десятины (3 раза вспахать, 2 раза взбороновать и посеять) и по 2 р. 50 к. с яровой десятины».

В совр. Орловке, на месте прежнего хозяйственного комплекса князь Александр Александрович Кугушев и обосновался, подальше от отца и родни.

Здесь семья проводила летние месяцы, наезжала зимой. Пили чай, звучал рояль, гости гуляли вокруг прелестных цветников.

Исторические картинки. Подлубовское чаепитие


Джеймс Тиссо (1836–1902). Чай. 1872 год. Национальный музей Уэльса, Кардифф.

В конце жизни запутавшийся в долгах и женщинах князь А.А. Кугушев пытался заложить имение, чтобы получить большую ссуду. Приезжали банковские оценщики в Подлубово (Орловку). Их взгляд из 1913 года:

«Барский дом выстроен 25 лет назад из крупного соснового леса 8–9 верш. и имеет 26 отдельных помещений, несчитая подвальных. Дом внутри оштукатурен и ещё вполне прочен. При доме большой сад – парк площадью до 5 десятин, в коем разбиты цветники и устроены плодовые и цветочные оранжереи. К саду через тракт примыкает большой огород, площадью более 2-х дес.». Десятина = 1,09 гектара, вершок = 4,4 см.

А вокруг барского особняка раскинулся огромный хозяйственный комплекс из 59 строений, застрахованных в обществе «Россия» более чем на 230 тыс. руб.

Оценщик из Крестьянского банка (ныне нацмузей на улице Советской в Уфе) живописал в 1913 году:

«Большинство построек новые, выстроенные 5–6 лет тому назад; к числу таковых относятся: амбар вместимостью на 60 000 пудов хлеба, скотные сараи и конюшни – все на каменных столбах и таковых же фундаментах, а также барский дом, прачешная, ледник (с цементными полами и люками), маслодельная, дом Управляющего и мельница. Остальные постройки более или менее ветхи».

То есть в 1900-е года Александр Александрович Кугушев вкладывал капиталы в хозяйство, активно строился. И вот он барский дом на плане:

Цифры внутри (красным цветом) – это порядковые номера, а остальные – размеры в саженях. Сажень = 2,13 метра.

Исторические картинки. Подлубовское чаепитие


Барский особняк (№ 1) имел сложную конфигурацию. Слева явно парадное крыльцо. Дом был покрыт железом.

По списку строений в имении А.А. Кугушева дальше шли прачешная (деревянная, крыта железом, на каменном фундаменте), ледник (деревянный, крыт железом, фундамент каменный, «цементовый пол»), оранжерея каменная.

Логично допускаем. № 2 – прачешная, чуть в отдалении, ледник (№ 3) наоборот очень близко, чтоб слуги быстрее приносили холодное токайское. А № 4, видимо, оранжерея, разделённая на две части (цветник и плодовые деревца – мандарины и персики?).

Всё пространство вокруг занимал обширный сад или парк, видимо, сочетавший окультуренный участок леса (дикорастущие деревья) и высаженные плодовые.

В бывшем княжеском парке ныне сельская администрация.

Джеймс Тиссо. Завтрак вчетвером:

Исторические картинки. Подлубовское чаепитие


Вообще усадьба А.А. Кугушева была очень большая. Несколько конюшен для рабочих лошадей, молодняка, жеребятниц и призовых лошадей. И даже был выстроен деревянный под железной крышей манеж.

Сараи, ледники, казармы, жилые дома, кирпичекалильные печи и кирпичные сараи, картофельные подвалы, птичная, сушилка и холодильник, бани, мельница с механизмом, всё не перечислить.

А ещё имелись четыре отдельных хутора. Хутор Рай-Поле, на Горелом вырубе, на винокуренном заводе и, наконец, был Мусинский кордон.

Ниже часть плана главного хутора князя А.А. Кугушева. В правом нижнем углу проходит тракт.

Исторические картинки. Подлубовское чаепитие


В сборнике «Река времени. 2014» (выложен на моём сайте) есть уникальная работа замечательного краеведа Ольги Степановны Мордовиной. Она восстановила планировку дворянской усадьбы. Откройте книжку, посмотрите, может в Орловке или Подлубово кто-то захочет повторить?!

В банковских документах находим адрес, где в мае 1914 года скрывался бывший предводитель дворянства: Санкт-Петербург, Литейная улица, дом № 46.

Если современная нумерация домов в Питере не поменялась, вот он:

Обычный серый доходный дом. Беднота жила на верхних этажах, видимо там и обосновался разорённый подлубовской красавицей Сашенькой князь Александр Александрович Кугушев.

Исторические картинки. Подлубовское чаепитие


Подлубовское имение князь сначала заложил в Дворянском банке, потом оно было продано за долги Государственному банку. Летом 1917 года констатировали: «запущенное имение».

Но, самое главное, мы можем увидеть жизнь подлубовского поместья изнутри. Сохранились воспоминания.

Через неделю почитаем.

Михаил Роднов, доктор исторических наук

Приглашаю на сайт «Роднов и его друзья»




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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

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  • 1 | 21.01.2018, 10:01 | Автор: юнг | На сайте
    Публикации: 306 | Комментарии: 33040 | Рейтинг: +5736
....." В любом месте можно найти таких людей. Такой человек стоит посреди зала и мычит, тоскуя :" Эх, жили люди"!...=12 стульев. И.Ильф, Е.Петров.



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  • 2 | 21.01.2018, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 21.01.2018, 10:01 | Автор: юнг | На сайте
Публикации: 306 | Комментарии: 33040 | Рейтинг: +5735,9
....." В любом месте можно найти таких людей. Такой человек стоит посреди зала и мычит, тоскуя :" Эх, жили люди"!...=12 стульев. И.Ильф, Е.Петров.
**********************

Деньги есть, Уфа гуляем, денег нет Чишма сидим.

Что Юнга, нашел своего двойника? Теперь у тебя появилась надежда, начнешь понимать сове мычание.



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  • 3 | 21.01.2018, 11:12 | Автор: Не зарегистрирован
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2 | 21.01.2018, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
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А еще таким как, ты цепляльщикам и пустобрехам в старину говорили: " Дурак вы, ваше высокоблагородие!"



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  • 4 | 21.01.2018, 11:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Юнг, ты Маркса читал? "Все современные состояния нажиты самым бесчестным путём".



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