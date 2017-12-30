Ура! Встреча с национальным лидером

Глава государства посетит Уфимское моторостроительное производственное объединение, где проведёт совещание по вопросам диверсификации производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения организациями оборонно-промышленного комплекса, сообщает пресс-служба Кремля.
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Кроме того, в ходе поездки Путин проведет рабочую встречу с главой Башкирии Рустэмом Хамитовым.
ProUfu.ru начинает трансляцию подготовки города к важной встрече.
Трансляция завершена.
23.08 По последним данным, борт Путина готовится к вылету из аэропорта Уфы в Казань.
23.01 Президент Владимир Путин и муфтий Талгат Таджуддин в сопровождении полпреда президента в ПФО Михаила Бабича и главы Башкирии Рустэма Хамитова осмотрели мужской молельный зал, расположенный на втором этаже мечети. Таджуддин рассказал президенту об истории строительства молельни, ее прихожанах и внутреннем устройстве. Кстати, в настоящее время мечеть входит в комплекс резиденции председателя ЦДУМ - ТАСС.
22.41 Следующая встреча Владимира Путина пройдет в Первой соборной мечети в Уфе - там его ждет председатель ЦДУМ России, верховный муфтий Талгат Таджуддин.
22.12 Путин и Хамитов обсудили социально-экономическое развитие региона, в том числе, Год семьи в Башкирии. «Все поставленные задачи выполнены. С точки зрения финансовых результатов все у нас сложилось достаточно неплохо. Рост доходов, прибыль выросла», - отчитался Хамитов. По словам главы республики, зарплата в регионе выросла в среднем на 3,4%, среди отраслей-лидеров - сельское хозяйство. - ТАСС.
22.02 По данным ProUfu.ru, кортеж Путина направляется в следующий пункт назначения. Встреча с Рустэмом Хамитовым уже состоялась.
21.49 Хах, МК неожиданно сделал Уфу столицей Бурятии. Наверное, журналисты этого издания очень торопились, когда писали новость.
21.44 Завершилось совещание по вопросу диверсификации производства предприятий ОПК, на котором присутствовал Владимир Путин. Президент России заявил, что нужно добиваться перехода на гражданскую продукцию, которая будет качественной и конкурентоспособной. По словам Путина, это позволит укреплять трудовые коллективы.
21.29 Стало известно, кого в шутку хотел расцеловать президент - это работник уфимского МПО Виктор Богомолов. Именно он задал вопрос, ответ на который, возможно, станет новым мемом в интернете.
21.20 Путин пообещал решить вопрос с расширением сети медучреждений. В частности, найти решение проблемы с медсанчастью на заводе УМПО, где работает 24 тысячи человек.
«Я поговорю обязательно и с руководителем республики, он человек опытный, активный достаточно и эффективно работающий. Мы поговорим с ним. Если нужна какая-то помощь там, допустим, из федерального бюджета, поддержать по линии минздрава — мы это сделаем», — заверил Путин.
21.09 Немного жизненных историй: уфимец жалуется, что не может попасть к себе домой из-за приезда главы государства. «Как только поднимусь по Салаватке, сотрудники ДПС отправляют меня обратно».
Пока горожане ждали президента, наш корреспондент услышала забавный диалог.
дочка: Мама, кто такой Путин? мама: Это тот, за кого мы будем голосовать!
Особо наивные уфимцы очень надеялись, что Владимир Путин с ними пообщается.
20.43 Life.ru опубликовал видео встречи президента с рабочими завода УМПО.
20.29 На вопрос одного из рабочих по поводу возвращения практики награждения трудовых коллективов государством, президент ответил: «Давайте, я вас просто расцелую» - ТАСС.
20.21 В Уфе Владимир Путин заявил, что снижения объемов гособоронзаказа нет. Кроме того, он сообщил о принятии новой госпрограммы вооружений, которая обеспечит стабильные объемы до 2027 года. Он заметил, что продукция УМПО весьма востребована. «Двигатели нужны, у вас там целая цепочка, все "Сушки" на ваших двигателях летают, ПАК ФА будет летать на вашем двигателе», - цитирует президента ТАСС.
19.58 Визит Путина на УМПО завершился. Президенту показали производство двигателей ВК-2500П. Также ему продемонстрировали продукцию гражданского назначения - самолетные двигатели и комплектующие для газоперекачивающих станций, изготовленные по заказу "Газпрома". Главе государства рассказали, что уфимский завод - крупнейшее в России производство двигателей для авиационной техники. Здесь работают 24 тысячи человек. В конце визита Путин пообщался с рабочими и сфотографировался с ними.
Видео приезда Путина на УМПО:
19.49 Президент говорит о возможностях улучшить жилищные условия трудящихся: «Они (ставки по ипотеке) снижаются постоянно. У нас средняя ставка по стране в конце прошлого года уже была меньше 10%, а в Башкирии на конец прошлого года - 9,75% средняя. Мы, конечно, должны будем уходить вниз, и такая возможность есть, потому что инфляция низкая. У нас рекордно низкая инфляция, и это дает возможность снижать ставку Центрального банка ключевую и за ней все остальные ставки спускаются», - ТАСС.
19.36 Владимир Путин встретился с коллективом УМПО. Мужчины и женщины в выглаженных спецовках и новеньких рабочих халатах выслушивают президента и задают заготовленные вопросы.
19.35 Путин начал осмотр завода УМПО с цеха двигателестроения. Его сопровождают вице-премьер Дмитрий Рогозин, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и другие официальные лица. Пояснения дает управляющий директор УМПО Евгений Семивеличенко.
19.30 На крыше УМПО замечены люди в белой одежде. Неподалеку летает дрон. На перекрестке одинокий гаишник.
19.24 Кортеж Путина подъезжает к УМПО.
19.06 Огромные пробки образовались на выезде из Уфы. Ради высокого гостя власти перекрыли последний оставшийся мост через Белую. 8 баллов - стоят Заки Валиди, Цюрупа по направлению на Заки Валиди, проспект Салавата Юлаева на выезд.
19.01 Рустэм Хамитов встретил Владимира Путина в аэропорту, сообщает пресс-служба Главы республики: «24 января в Башкортостан с рабочим визитом прибыл Президент Российской Федерации Владимир Путин. В аэропорту Уфы его встретил Глава республики Рустэм Хамитов».
18.59 Первым пунктом визита Путина в Уфу значится УМПО. Там пока все спокойно. Много полицейских и журналистов.
18.53 По данным портала flightradar24.com, «борт №1» приземлился в аэропорту Уфы в 18.38 местного времени. То есть сейчас Путин уже должен быть в Уфе.
18.42 На УМПО подъехала кавалькада черных внедорожников, передает корреспондент ProUfu.ru. Без мигалок.
18.31 Пробки растут. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», длина заторов уже на 7 баллов. Хотя водители говорят, что это нормально для вечернего часа-пик. Основные магистрали из аэропорта на север Уфы еще свободны.
17.52 А вот и пробки. Пока пятибальные, потом посмотрим.
17.50 УМПО. Сейчас здесь больше ста человек - все они хотят посмотреть на первое лицо. На дорогу вышли регулировщики. Кажется, пробки намечаются...
17.30 Судя по сообщениям горожан, сотрудники ДПС не пропускают грузовые машины до тех пор, пока не проедет кортеж Владимира Путина.
16.28 Читатели ProUfu.ru следят за нашей трансляцией и создают забавные мемы. Вот один из них:
16.12 А вот и фото самолета Владимира Путина. Борт президента приземлился в Уфе час назад, на заводе его пока нет.
16.01 Пока журналисты ждут начала рабочей встречи, обычные горожане жалуются на маленькие зарплаты. Так, одна уфимка работает на заводе уже 27 лет, ее зарплата всего 13 тысяч рублей. По ее словам, повышений зарплаты никогда не было. Другая местная жительница сейчас в декрете, у нее то же самое. Фотографироваться люди боятся - думают, что после фото и видео их «непременно уволят».
15.50 Дороги в городе чисты и пусты - удивительное рядом.
15.47 Горожане столпились у здания завода УМПО. «Просто хотим посмотреть на Путина», - говорят.
15.19 Самолет Владимира Путина совершил посадку в аэропорту Уфы.
15.06 В аэропорту Уфы кортеж выехал встречать президента Владимира Путина.
15.00 Одна из уфимских учительниц считает, что Путин может избавить учителей от бумажной волокиты и поспособствует повышению зарплаты.
Кстати, вчера работников УМПО предупредили об изменениях при парковке личных автомобилей.
14.58 Один из президентских бортов заходит на посадку в аэропорту Уфы.
14.33 Уфимский карикатурист Камиль Бузыкаев, как всегда, оперативно реагирует на повестку дня :)
14.28 К пикетчикам «Миловского парка» присоединились обманутые дольщики ОАО «Интеграл». Один из них стоит с плакатом у здания башкирского Правительства.
14.20 Поговорили с жителями дома, расположенного рядом с УМПО. Уфимка Глюза сказала, что приезд Путина никак не повлияет на ее жизнь, да и удобств это особо не доставляет. Местный житель Ильдар сообщил, что знает о приезде главы государства, и это ему безразлично.
13.51 В сети появился предполагаемый маршрут, по которому может проехать президентский кортеж. Скорее всего, будут перекрыты трасса Уфа-Аэропорт, проспект Салавата Юлаева, улицы Жукова и Сельская Богородская, Заки Валиди, Цюрупы и Тукаева.
13.46 В местном отделении «Единой России», кажется, всё спокойно. Никого нет, все на обеде.
12.54 Как мы писали вчера, из Уфы с рабочим визитом президент улетит в Казань. Там, в отличие от Башкирии, программа намного обширнее. Сначала Путин встретится с представителями мусульманских религиозных организаций и руководителями Болгарской исламской академии, где будут обсуждаться вопросы религиозного образования и развития отечественной богословской школы.
Завтра,25 января,глава государства совершит визит на Казанский авиационный завод имени С.П.Горбунова, где понаблюдает за демо-полётом модернизированного «Ту-160М» и пообщается с работниками предприятия.
Позже Владимир Путин примет участие во Всероссийском форуме студенческих клубов «Вместе вперёд!», участниками которого станут более 5000 студентов из 38 субъектов Российской Федерации. Президент также посетит Казанский федеральный университет и, конечно, встретится с Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым.
12.51 С миру по нитке: в Уфе собирают волонтеров для встречи Путина. По данным источника, нужно как минимум 20 человек, которых затем отправят на площадку УМПО.
12.36 Как бы это смешно ни звучало, но полиция проверяет даже туалеты. Сотрудники с рацией заходят после каждого посетителя, осматривают уборную и выходят обратно. Сами полицейские признались, что находятся на посту уже двое суток.
Тем временем у административно-бытовой части завода сегодня выходной.
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Ура! Встреча с национальным лидером
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