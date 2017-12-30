80 лет нашей совести: Сегодня Владимиру Высоцкому исполнилось бы 80 лет

ПОЭТ и артист, не получивший при жизни почетных званий, был поистине народным. Его песни когда-то переписывали друг у друга на дефицитные кассеты, разбирали на цитаты и учили по аккордам, на спектакли выстраивались очереди за билетами. Артист неоднократно бывал в нашей стране, очень любил Беларусь. Только в 1979 году как исполнитель дал 7 концертов в Минске. На Брестчине и в Новогрудке, где он гостил, сегодня пройдут празднества, посвященные легенде советского кинематографа.НОВОГРУДОК на протяжении нескольких лет собирает в этот день поклонников творчества поэта из Беларуси и России. Дело в том, что Владимир Высоцкий находился в райцентре в августе 1969 года во время съемок фильма «Сыновья уходят в бой». Сначала он поселился в гостинице, затем перебрался в частный дом в деревню Литовка, куда к нему приехала Марина Влади. Позже в воспоминаниях она писала, что именно здесь родились темы большинства песен военного цикла Высоцкого.В этом году, по словам заведующей сектором культуры отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Новогрудского райисполкома Натальи Жишко, юбилейную дату отметят с размахом: «В сквере, где еще в 2012 году на спонсорскую помощь был установлен памятник артисту, пройдет торжественное возложение цветов. Затем в гостинице откроется музыкальная гостиная «Я, конечно, вернусь». Песни выбраны не случайно — написаны под впечатлением от природы края. Считаем, песня «Здесь лапы у елей дрожат на весу…» родилась во время пребывания Высоцкого близ озера Литовка, где с 2012 года проходит региональный фестиваль-конкурс бардовской песни памяти артиста «Музыка сердец».В необычном номере-музее, где когда-то останавливался знаменитый постоялец, воссоздана атмосфера 50-летней давности. Мебель, убранство соответствуют тому времени. И сегодня в номере можно переночевать. Благодаря поклонникам комната регулярно пополняется новыми экспонатами, связанными с жизнью барда.В районной библиотеке откроются выставка литературы и литературно-музыкальная композиция «Судьба, воспетая в стихах». А в центре культуры пройдет вечер памяти «Он недопел, недосказал всего».ПОМНЯТ Высоцкого и на Брестчине. В гостинице «Буг», где Владимир Семенович неоднократно останавливался, в нескольких номерах собран максимум информации о том, насколько часто он бывал в Беларуси. Впервые — в середине 60-х годов прошлого века. В июне 1965-го на Рижской киностудии начались павильонные съемки фильма «Последний жулик», для которого Владимир Высоцкий написал несколько песен. И тогда же ему позвонили из «Беларусьфильма» с предложением приехать в Минск на пробы в кинофильм талантливого режиссера Виктора Турова «Я родом из детства». Съемки проходили под Слонимом, затем в Гродно. Был выезд и в горпоселок Ружаны в Пружанском районе. 12 сентября 1965 года, например, в деревянном клубе записывали песни для фильма, которые исполнял Высоцкий. Их было больше двадцати — разумеется, далеко не все вошли в картину.В гостинице Ружан, где останавливался знаменитый бард, не так давно открыли его именной номер. Здесь может переночевать любой желающий. Правда, номер в «Буге» у туристов куда более популярен. Известно, что 13 сентября 1970 года Владимир Высоцкий здесь встречал Марину Влади. В следующий раз в гостинице Высоцкий появился 18 апреля 1973-го, когда на автомобиле «Рено-16» ехал через Брест во Францию. А 24 января 1975 года, за день до дня рождения Владимира Семеновича, возле областного центра сломался БМВ, на котором он ехал за границу. Таможенники потом рассказывали, что помогали толкать его. Через пару часов машину благополучно отремонтировали, и она продолжила движение.Пограничники, сотрудники таможни неоднократно просили Владимира Высоцкого спеть. Соглашался он редко. Если и брал в руки гитару, то всего на пару минут. Кстати, есть информация, что одна из знаменитых семиструнных гитар барда осталась у кого-то из брестчан. Пока — без подтверждения.Директор гостиницы «Буг» Дмитрий Минкевич знакомит и с другими данными:— Высоцкий любил останавливаться в Бресте перед загранпоездками. 9 июля 1978 года вместе с Мариной Влади он выезжал в Берлин, Кельн, затем в Париж. Сняли у нас перед этим гостиничный номер. Все его приезды, остановки фиксировались соответствующими службами. Даже телефонные звонки. Была книга записей и у нас в гостинице. К сожалению, ее со временем утеряли. Но с помощью наших ветеранов-работников некоторые данные восстановили. Высоцкий подписывал автографы, его многие просили, при этом указывал даты. Ценную информацию нам передали местные краеведы, таможенники, пограничники, родственники тех, кто встречался с Высоцким и кого сегодня нет в живых.Последний раз в Беларуси Владимир Семенович был в ноябре 1979 года, когда несколько дней отдыхал в санатории «Нарочь». В республике он неоднократно выступал с концертами.А 25 июля 1980 года его жизнь оборвалась, как натянутая струна. Критики много спорят о том, успел ли он все сыграть, написать, прежде чем ушел. Лучше всего об этом он сказал сам в последнем стихотворении: «Мне есть что спеть, представ перед Всевышним, Мне есть чем оправдаться перед ним».***Любимому миллионами людей поэту, певцу, композитору, театральному артисту и киноактеру 25 января 2018 года исполнилось бы 80 лет. К этому дню приурочены спектакли, выставки, концерты.Свою дань уважения таланту Высоцкого отдал Президент России В. Путин, осмотрев экспозицию музея перед днем его рождения. Ранее по инициативе президента именем поэта была названа одна из улиц рядом с театром, на подмостках которого он несравненно сыграл Гамлета.Путин также побывал на подготовке к спектаклю «Здравствуйте, Владимир Высоцкий!». Режиссером постановки и директором дома-музея является Н. Высоцкий.События к юбилею актера«Дом Высоцкого на Таганке»Музей, посвященный памяти певца и поэта, основан в 1992 году. В юбилейный год столичные власти дали «добро» на его расширение и обновление экспозиции, выделив 65 млн. руб. В рамках проекта планируется включить еще четыре раздела, площадь музея достигнет 440 кв. м. К кабинету, который можно осмотреть сегодня, добавится кухня и гостиная актера, неизвестные широкой публике автографы, фотографии, личные вещи, гитары.Сегодня в музейном доме хранится более 50 тыс. экспонатов. Это рукописи, фотографии, документы, предметы искусства. Сам актер не жил в этом помещении, но он очень соответствует его духу, характеру и его представлению о Москве. На ремонт музей закроется в феврале, а в последние дни января примет почитателей творчества поэта-исполнителя, с выставкой «Я, конечно, вернусь».Театр на ТаганкеКоллектив сделал особый сюрприз ко дню рождения талантливого актера. В фойе развешаны фотографии, где он играет в разных спектаклях, но главное – это предстоящая премьера. Зрители увидят постановку «Беги, Алиса, беги» по пьесе В. Печейкина.Основой для нее послужила пластинка «Алиса в стране Чудес» с песнями Владимира Семеновича. Эта пьеса, по словам драматурга, словно возвращение в детство. Режиссер постановки М. Диденко, говорит, что они сделали с великим поэтом и певцом то, что он когда-то сделал с автором «Алисы» — всем известную сказочную историю перенесли в современную Москву. Новую музыку к стихам любимого народного поэта для этого спектакля написал И. Кушнир. Сценограф и художник по костюмам М. Трегубова создала великолепные сюрреалистичные декорации к музыкальной комедии. Героиня предстает перед зрителями в четырех разных образах одновременно, а за основу ее наряда взяты старые фото настоящей Алисы. Мартовский Кролик и белый Заяц рядом с другими героями на сцене выглядят настоящими гигантами.«Высоцкий. Рождение легенды»Этот музыкальный спектакль в Кремле представит в день рождения поэта московский Губернский театр. Постановка соткана из воспоминаний друзей и коллег, фрагментов дневников, писем актера.Песни, стихи будут исполнять разные артисты, многие из них зазвучат совсем по-новому.Со слов постановщика и художественного руководителя театра С. Безрукова, этот спектакль посвящается творчеству легендарного исполнителя песен под гитару.Московский Фотоцентрподготовил выставку фотографий В.Высоцкого. На кадрах представлены моменты из его жизни. Некоторые снимки зрители увидят впервые, хотя коллекция была собрана работниками центра еще три десятка лет назад.Здесь Владимир Семенович на отдыхе и на сцене театра, в рамках кадры кинопроб и постановочные фото. Хотя их не так уж и много, актер не жаловал репортеров и не любил фотографироваться.На стенах размещены работы В. Борисова, В. Ахломова, В. Плотникова, а также фотографии неизвестных авторов, сумевших запечатлеть любимого актера на досуге или в неформальной дружеской обстановке. Фотоэкспозиция поможет лучше и более полно узнать, понять личность поэта, музыканта, артиста.На экранах мониторов можно увидеть документальные кадры из жизни Владимира Семеновича, услышать его песни.Памяти музыканта и актера посвящена серебряная монета (925 проба) «Творчество Владимира Высоцкого», выпущенная Центробанком. Ее номинал составляет 25 рублей, а ограниченный тираж — лишь 1500 штук. Монета диаметром 60 мм на реверсе имеет изображение Владимира Семеновича с гитарой, здесь же обозначены годы его жизни. ЦБ в юбилейный год планирует отчеканить еще одну монету — «Поэт, актер В.С. Высоцкий», номинал которой будет 2 рубля. Она войдет в цикл «Выдающиеся личности России».Творческое наследие певца, поэта, артистаВ репертуаре певца было более шестисот песен, кроме того, около двухсот стихов. Он выступал с концертами по Союзу и за рубежом, дал около 1500 концертов. При его жизни вышло семь альбомов с его песнями и одиннадцать с песнями других авторов в его исполнении. И хотя музыкант пел песни собственного сочинения, он не считал себя бардом, даже противился такому сопоставлению. Сочинял он баллады, любовную лирику, но первое признание ему принесли, так называемые, «блатные» песни, юмористические, шутливые и даже сатирические. В репертуаре было много песен-монологов и тех, которые он исполнял «по ролям». Владимиру Семеновичу близка была и тематика Великой Отечественной войны. Он писал такие стихи и исполнял их с такой искренностью, что у слушателей всегда возникало впечатление, что он в них рассказывает свою собственную историю, свои переживания.Высоцкого отличала и особая манера исполнения, он пел как гласными, так и согласными звуками, порой с надрывом в голосе. Трудно выбрать из большого количества песен самые популярные или самые любимые в народе.Вот лишь небольшой перечень:«Кони привередливые», «Песня о друге», «Я не люблю», «Парус», «Он не вернулся из боя», «Охота на волков», «Диалог у телевизора», «Утренняя гимнастика», «Жираф», «О переселении душ», «Лирическая», «Тот который не стрелял», «Скалолазка», «Спасите наши души», «Вершина», «Цыганская», «Корабли», « Дом Хрустальный», «Тот, кто раньше с нею был», «На братских могилах», «Где твои 17 лет».Владимир Семенович сыграл много ролей в Театре на Таганке и написал к некоторым спектаклям песни. Первые из них прозвучали в постановках «Десять дней, которые потрясли мир», «Павшие и живые». Он создал неповторимые образы:Галилея в спектакле «Жизнь Галилея»,Хлопуши в «Пугачеве»,Гамлета в одноименной пьесе,Лопахина в «Вишневом саде»,Свидригайлова в «Преступлении и наказании»и другие, всего он был занят в Театре на Таганке за 16 лет в 15 спектаклях.В кино самыми известными ролями популярного артиста были:Андрей Пчелка в «Стряпухе»,Володя в «Вертикали»,Бруснецов в «Служили два товарища»,Рябой в «Хозяине тайги»,фон Корен в «Плохом хорошем человеке»,Ибрагим в «Сказе про то, как царь Пётр арапа женил»,Жеглов в «Место встречи изменить нельзя»,Дон Гуан в «Маленьких трагедиях».Он сыграл почти в трех десятках фильмов и еще в шести звучали песни в его исполнении.В январе 1980 года Высоцкий впервые и единственный раз снялся на телевидение в «Кинопанораме». Но передача не была показана и лишь небольшие фрагменты зрители увидели через год. Вся передача появилась на экранах лишь в январе 1987 года. В ней он поет свои песни, рассказывает истории их появления.Памяти поэта посвящаетсяВысоцкий по сей день является кумиром миллионов людей в России и за ее пределами. Это говорит о его уникальном таланте автора и исполнителя песен, его обаянии, как человека, и прекрасном воплощении образов в спектаклях и фильмах. Но лишь после смерти ему были отданы официальные почести: присуждена Госпремия СССР, стали выпускаться диски с его песнями и сборники стихов.Чтобы сохранить память о Высоцком, открыто десять музеев в разных городах России и в ближнем зарубежье. Владимиру Семеновичу по всему миру поставлено около 50-ти памятников, барельефов и скульптурных композиций, около 30-ти мемориальных досок. Его именем названо почти 200 улиц и 25 природных объектов.Жизни, творчеству актера, воспоминаниям посвящено много документальных фильмов, например:«Четыре встречи с Владимиром Высоцким», «Марина Влади. Моя правда», «Смерть поэта», «Только Высоцкий. Автопортрет», «Высоцкий. Последний год» и другие.В основу художественных фильмов «Страсти по Владимиру», «Копейка», «Фартовый», «Высоцкий. Спасибо, что живой» легли эпизоды действительной жизни Владимира Семеновича.Как пел он сам«Возвращаются все, кроме..»