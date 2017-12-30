Криминальная Башкирия. Прокурор Уфы

Рейтинг публикаций пользователей
80 лет нашей совести: ...

ПОЭТ и артист, не получивший при жизни почетных званий, был поистине народным. ...
  Администратор

Небывалая наглость от ...

Вечный огонь и обелиски в память павшим в Великой Отечественной войне ...
  natall

Правительство Башкирии ...

Уфимский штаб Навального уведомлял, что собирается провести 28 января шествие ...
  Администратор

Перепись лизоблюдов как ...

В Уфе Владимира Путина сравнили с Христом. Один из лидеров ...
  natall

Исторические картинки. ...

Светлое Рождество встречаем в большом селе Подлубово, что к югу от Уфы на ...
  Администратор

Лучшие комментарии дня
Координатора штаба Наваль ...

53 | 27.01.2018, 15:29 | Автор: Не зарегистрирован Публикации: 0 | ...
  Рейтинг: +1  ЯСЕНПЕНЬ

Координатора штаба Наваль ...

Пень, ты уху ел? Иди в жо пу со своим бредом! Думаешь ктонить будет эт ...
  Рейтинг: +1  Анонимно

Координатора штаба Наваль ...

............. Тогда, напомним, ГТК обвинил торговцев мебелью в уклонен ...
  Рейтинг: +1  юнг

Календарь новостей
«    Январь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Лучшие комментарии недели
Перепись лизоблюдов как п ...

Путриоты, посмотрите внимательно на кадры купания вашего фсё. От тела ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Перепись лизоблюдов как п ...

94 | 22.01.2018, 18:39 | Автор: Не зарегистрирован Публикации: 0 | Ком ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Награда вместо нар: Бывше ...

Я что-то не понял. Этот кабанчик лично оплодотворял отдыхающих в резул ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Лучшие комментарии месяца
12 мнений о событиях в Ба ...

Максим Балобанов, журналист: - Для меня лично главным событием станет ...
  Рейтинг: +7  Анонимно

Правительство Башкирии от ...

Сразу ясно, кого Путин боится видеть своим конкурентом. И это отнюдь н ...
  Рейтинг: +7  Анонимно

12 мнений о событиях в Ба ...

Первые 8 - несли чушь, муть и компот. Из них политологи - как из татар ...
  Рейтинг: +6  Кухарка

Обсуждаемое за неделю
Исторические картинки. ...

Неисповедимы пути Господни. В далёкой Швейцарии есть горнолыжный курорт ...
  28.01.2018   298   12

Криминальная Башкирия. ...

1974 год. Маленький, сонный райцентр Иглино. В коммунальной квартире на улице ...
  28.01.2018   686   15

Настало время ...

Статья писателя Виктора Ерофеева. У нас на дворе год-рентген. У нас на дворе ...
  27.01.2018   287   17

Теперь будут курултаить ...

Историческое здание в центре Уфы отдали под офис Всемирного курултая башкир. ...
  27.01.2018   1512   152

Координатора штаба ...

Лилия Чанышеву, координатора штаба Навального в Уфе, задержали за подпись в ...
  27.01.2018   2321   76

Обсуждаемое за месяц
Исторические картинки. ...

Неисповедимы пути Господни. В далёкой Швейцарии есть горнолыжный курорт ...
  28.01.2018   298   12

Криминальная Башкирия. ...

1974 год. Маленький, сонный райцентр Иглино. В коммунальной квартире на улице ...
  28.01.2018   686   15

Настало время ...

Статья писателя Виктора Ерофеева. У нас на дворе год-рентген. У нас на дворе ...
  27.01.2018   287   17

Теперь будут курултаить ...

Историческое здание в центре Уфы отдали под офис Всемирного курултая башкир. ...
  27.01.2018   1512   152

Координатора штаба ...

Лилия Чанышеву, координатора штаба Навального в Уфе, задержали за подпись в ...
  27.01.2018   2321   76

Последние публикации
Исторические картинки. ...

Неисповедимы пути Господни. В далёкой Швейцарии есть горнолыжный курорт ...
  28.01.2018   298   12

Криминальная Башкирия. ...

1974 год. Маленький, сонный райцентр Иглино. В коммунальной квартире на улице ...
  28.01.2018   686   15

Настало время ...

Статья писателя Виктора Ерофеева. У нас на дворе год-рентген. У нас на дворе ...
  27.01.2018   287   17

Теперь будут курултаить ...

Историческое здание в центре Уфы отдали под офис Всемирного курултая башкир. ...
  27.01.2018   1512   152

Координатора штаба ...

Лилия Чанышеву, координатора штаба Навального в Уфе, задержали за подпись в ...
  27.01.2018   2321   76

Показуха для цирка с ...

В социальных сетях обсуждают встречу Владимира Путина с работниками Уфимского ...
  27.01.2018   876   15

Не пчелиный, а ...

Мед из Башкирии далеко не всегда соответствует европейским требованиям ...
  26.01.2018   2878   167

Автодороги в России, это ...

Проехал я сегодня за рулем 550 километров по Башкирии. Уфа- ...
  26.01.2018   1386   51

Как при Муртазе, в ...

Глава Хайбуллинского района подозревается в злоупотреблении должностными ...
  26.01.2018   1716   74

80 лет нашей совести: ...

ПОЭТ и артист, не получивший при жизни почетных званий, был поистине народным. ...
  25.01.2018   1125   23

Темы и персоны
Алексей Навальный, Башкирия, Башкирский язык, Башкиры, Башкортостан, Блоггеры, Владимир Путин, Выборы, Дмитрий Медведев, Дорогино, Единая Россия, Интернет, Ирек Ялалов, Ислам, История, Кроношпан, Курултай, МВД, Митинг, Муртаза Рахимов, Мэр, Народный Фронт, Пикет, РБ, Русские, Русский язык, Рустэм Хамитов, СМИ, США, Суд, ТЭК, Татарстан, Татары, Терроризм, Уголовное дело, Урал Рахимов, Уфа, Шакша, Экстремизм, Яблоко

Показать все теги
Архив публикаций
Январь 2018 (63)
Декабрь 2017 (110)
Ноябрь 2017 (115)
Октябрь 2017 (99)
Сентябрь 2017 (108)
Август 2017 (113)
Читаемое за неделю
Награда вместо нар: ...

За вклад в улучшение демографической ситуации в регионе награжден бывший ...
  23.01.2018   4545   61

Такое не снилось даже ...

За круглым столом Коллегия по вопросам сохранения семьи и брака единогласно ...
  23.01.2018   3540   142

Не пчелиный, а ...

Мед из Башкирии далеко не всегда соответствует европейским требованиям ...
  26.01.2018   2878   167

Перепись лизоблюдов как ...

В Уфе Владимира Путина сравнили с Христом. Один из лидеров ...
  22.01.2018   2397   171

Ура! Встреча с ...

Накануне Кремль официально подтвердил визит главы государства в Уфу. Сегодня ...
  25.01.2018   2326   158

Читаемое за месяц
Криминальная Уфа. ...

Девяностые годы, прошлого века. Бандиты совсем обнаглели и добрались до ...
  21.01.2018   6988   61

Гулянки башделегаций в ...

В Нидерландах откроют памятник башкирскому воину. В церемонии открытия ...
  30.12.2017   6719   99

«Лидер нации» может ...

ЦИК опубликовал сведения о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов ...
  11.01.2018   6463   92

По уши в крови: ...

В московскую комиссию по вопросам помилования обратились люди, пострадавшие от ...
  20.01.2018   5167   45

Награда вместо нар: ...

За вклад в улучшение демографической ситуации в регионе награжден бывший ...
  23.01.2018   4545   61


Криминальная Башкирия. Прокурор Уфы










Оценили
1


1974 год. Маленький, сонный райцентр Иглино. В коммунальной квартире на улице Горького обнаружили труп пенсионерки Анны Самохиной. 72-летняя Анна была хорошо известна милиции пьяными скандалами.

Криминальная Башкирия. Прокурор Уфы


Участковый инспектор оформил смерть как несчастный случай. Родственники заподозрили неладное и обратились в прокуратуру. Погибла женщина ударившись головой при падении, или.., или ее убили ударом по затылку? Этот вопрос предстояло выяснить молодому прокурору Ришату Шарафутдинову. Выпускник Свердловского юридического института, хорошо усвоил постулат римского права. Кому выгодна смерть Самохиной? Своими пьянками она доставляла много хлопот соседям. Могло быть еще одно объяснение скоропостижной смерти, освобождалась комната. В советские времена люди работали на совесть. Ришат Шарафутдинов решил, что ему надо поговорить с соседями по коммунальной квартире. Он допросил двоих соседей, оставался третий подозреваемый. Прежде чем начать Шарафутдинов спросил:
- Как вы думаете, по какому делу я вас вызвал?

-Наверно, по убийству Самохиной…

По какому такому убийству? – прокурор не сводил глаз с Петрова.

Сосед по коммуналке понял что проговорился и попытался дать задний ход. Типа вы меня совсем запутали. Но с прокурором Шарафутдиновым такие номера не проходят. Слово не воробей..! После длительного непрерывного допроса Петров сломался и сделал признание. Он сказал, что утром 14 февраля на кухне произошел скандал с Самохиной. Когда противная баба повернулась к нему спиной, он ударил ее по голове сковородкой. Через минуту женщина была мертва. Дома никого не было. Он перетащил труп в комнату и положил тело так, будто Самохина упала и разбила голову.

Раскрытие убийства сделало прокурора стажера героем. Молодой следователь, в юности рвение к службе имеешь, выявил и само тяжкое преступление.

Двойной успех. Между тем Петров узнав, что его привлекают к суду, упал духом и стал изливать душу. К своему удивлению Шарафутдинов узнал, что обвиняемый мечтал о комнате покойной. Жил с женой и двумя детьми в комнатке меньшей площади. Говорил это Петров, по детски беспомощно разводя руками. Слова этого человека, вне всякого сомнения правдивого, взволновали Шарафутдинова. Умрешь от такой простоты и глупости. А, может быть, он слегка тронулся? Прокурор и адвокат в одном лице Шарафутдинов задумался глядя в окно. По небу плыли тяжелые облака. Схлопотать десять лет за дрянную старуху было бы через чур. Где же справедливость? Глубоко вздохнув прокурор Шарафутдинов посоветовал обвиняемому Петрову больше никому об этом не рассказывать. Петров понял. Он все хорошо понял. Было тихо. Оба молчали. За окном стало светлее, хотя зимнее небо оставалось серым. Шарафутдинов почувствовал легкость, на душе стало спокойнее. Однако предстояло закончить уголовное дело. Досадливо почесав голову, прокурор стал печатать на машинке. Добрый, пылкий, улыбчивый Ришат Шарафутдинов все верно расставил по своим местам. Есть протокольно - юридический термин: «преступление без отягчающих обстоятельств». Оно и легло в основание обвинения. Это лучшее что он мог сделать. С тем оно и пошло в суд.
Прошел месяц и Ришату Шарафутдинову было присвоено звание юрист 3 класса. Время летело незаметно, началась настоящая работа. Сочетание профессиональных качеств и прекрасного характера таили в себе великое обаяние, открывающие широкие горизонты. Он знал когда проявлять твердость, решительность, знал когда лучше пойти на уступки. Рост в прокурорской карьере проходил стремительно и головокружительным взлетом Ришат Шарафутдинов, парень с деревни Бакча Давлекановского района, был обязан прежде всего самому себе. Вряд ли когда-нибудь увидишь такое.

Пройдет немного времени и Ришат Шарафутдинов в сорок лет займет высокий пост, прокурора города Уфы.

Шарафутдинов Ришат Губайдуллович родился 4 октября 1949 года в деревне Бакча Давлекановского района БАССР. Окончил 8 классов Биккарамалинской школы. Год работал трактористом на ДТ-54. 1968-1970 год служба в армии, ракетные войска г. Киров, сержант связист. Выполнил норматив мастера спорта по лыжам. 1970-1974 год Свердловский юридический институт. 1974-1975 год стажер-следователь прокуратуры Иглинского района. 1975-1983 год начальник по надзору за следствием и дознания в органах МВД БАССР. 1984 год прокурор Орджоникидзевского района Уфы.

1985-1988 год инструктор отдела административных органов Обкома КПСС БАССР. 1989-1994 год прокурор города Уфы. 1994-1995 год прокурор отдела надзора за следствием МВД следственного управления прокуратуры РБ. В настоящее время работает руководителем адвокатской конторы.

Ирек Муктасаров, Уфа, Башкирия - Башкортостан




Связанные темы и персоны

Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 28.01.2018, 08:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Симпатичный и добрый прокурор, хорошее дело. В СССР и чуть в России только прокуроры имели право арестовывать, это была сила, сейчас арестовывает судья, прокуратура сразу сдулась.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 28.01.2018, 08:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1985-1988 год инструктор отдела административных органов Обкома КПСС БАССР. Человек попал в золотую колоду "КПСС", был козырной семеркой или восьмеркой с большой перспективой и вдруг слетел, хоть в тузы, но простой туз? Не все так просто было у ипташ Шарафутдинова?



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 28.01.2018, 08:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
— Почему прокуроры на пенсии становятся заядлыми дачниками??? — Да они уже просто не могут не сажать!



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 4 | 28.01.2018, 09:06 | Автор: Sharik
    Публикации: 0 | Комментарии: 4168 | Рейтинг: -175,1
1974 год. Маленький, сонный райцентр Иглино. В коммунальной квартире на улице Горького обнаружили ..................
===============================
Хорошо что в этом деле не замешан наш Ирек,он же тоже с ул.Горького
бегал за этой старушкой ,что бы допить остатки гамыры в бутылке.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 28.01.2018, 09:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В те времена убийство было редким случаем, о нем говорила вся Уфа, оно обрастало всякими слухами...
Сейчас же убийство превратилось в ординарный случай, человеческая жизнь, впрочем как и смерть никому не интересна, власть больше заботится о стерхах, амурских тиграх, и тд. и тп. А вот до ЧЕЛОВЕКА все как то руки не доходят...



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 28.01.2018, 09:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Судили еврея и армянина. Прокурор получил 8 лет. Не люблю я прокуратуру, армия бездельников, сидят штаны протирают.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 28.01.2018, 09:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сегодня день Ангела мэра Уфы господина Ялалова, малоснежная зима лучший подарок новорожденному.



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 8 | 28.01.2018, 10:18 | Автор: Зулия
    Публикации: 32 | Комментарии: 27719 | Рейтинг: -645,6
Когда противная баба повернулась к нему спиной, он ударил ее по голове сковородкой. Через минуту женщина была мертва. Дома никого не было. Он перетащил труп в комнату и положил тело так, будто Самохина упала и разбила голову.

Схлопотать десять лет за дрянную старуху было бы через чур. Где же справедливость? Глубоко вздохнув прокурор Шарафутдинов посоветовал обвиняемому Петрову больше никому об этом не рассказывать. Петров понял. Он все хорошо понял. Было тихо. Оба молчали.

Сочетание профессиональных качеств и прекрасного характера
-----------------------
Хренсе! За что убил старушку? ударом сзади, ради комнатенки?

А другого способа получить жилплощадь не было? Кроме как занять комнату убитой? А бабушки кровавые в глазах не мерещились прокурору? А афтору?

Или "За окном стало светлее, хотя зимнее небо оставалось серым"?



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 28.01.2018, 10:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Супруга его Валентина Ивановна преподавала в Уф.Торг.Экон.Колл. мы студенты уважали ее как человека и как преподавателя.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 28.01.2018, 10:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что не слышал о раскрытии городской прокуратурой громкого заказного убийства мужа судьи в присутствии их двух малолетних детей в Орджоникидзевском р-не?
И раскрытие милицейской банды "Синих скорпионов" в том же Орджоникидзевском р-не тоже не заслуга прокуратуры.



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 11 | 28.01.2018, 11:31 | Автор: юнг
    Публикации: 306 | Комментарии: 33178 | Рейтинг: +5739,9
2 | 28.01.2018, 08:41 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1985-1988 год инструктор отдела административных органов Обкома КПСС БАССР. Человек попал в золотую колоду "КПСС", был козырной семеркой или восьмеркой с большой перспективой и вдруг слетел, хоть в тузы, но простой туз? Не все так просто было у ипташ Шарафутдинова?

=================Сажать и не пущать! Чтобы все боялись?



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 28.01.2018, 12:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
акция Навального "протест избирателя" набирает обороты, радует, если верить, Новосибирск прилично много народу. Чем порадует Уфа? Эх я бы то же бы пошел, да с похмела болею. потом далеко ехать, опять же мороз, лучше на кухне с соседом поноем, типа все хреново, чиновники совсем оборзели



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 13 | 28.01.2018, 12:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 28.01.2018, 09:06 | Автор: Sharik
Публикации: 0 | Комментарии: 4168 | Рейтинг: -175,1
...
бегал за этой старушкой ,что бы допить остатки гамыры в бутылке.

---------------------------

Экологи предлагают вновь открыть пункты приёма стеклотары, т.к. бутылки всё равно оказываются на свалках, разделением мусора обыватель не заморачивается.

PS. Если опять по 12 коп., то на новую бутылку замучаешься сдавать. :)



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 14 | 28.01.2018, 14:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сейчас прокуратура радует своими декоративными отчетами которые составляют для них полицейские



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 15 | 28.01.2018, 15:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сейчас прокуратура радует своими декоративными отчетами которые составляют для них полицейские
Это точно, они подмяли под себя полицию, так прямо и говорят у вас зарплата выше и требуют отстягнуть за подписанные уголовные дела. Обвинительным должна знакомить прокуратура, но это надо бегать за обвиняемым, бегают полиция.



Оценили
0










© Общественно - политический портал «Уфимский Журнал»

Новости | Политика | Экономика | Общество | СМИ | История | Юмор | Другое

О портале | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com