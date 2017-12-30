Криминальная Башкирия. Прокурор Уфы

1974 год. Маленький, сонный райцентр Иглино. В коммунальной квартире на улице Горького обнаружили труп пенсионерки Анны Самохиной. 72-летняя Анна была хорошо известна милиции пьяными скандалами.Участковый инспектор оформил смерть как несчастный случай. Родственники заподозрили неладное и обратились в прокуратуру. Погибла женщина ударившись головой при падении, или.., или ее убили ударом по затылку? Этот вопрос предстояло выяснить молодому прокурору Ришату Шарафутдинову. Выпускник Свердловского юридического института, хорошо усвоил постулат римского права. Кому выгодна смерть Самохиной? Своими пьянками она доставляла много хлопот соседям. Могло быть еще одно объяснение скоропостижной смерти, освобождалась комната. В советские времена люди работали на совесть. Ришат Шарафутдинов решил, что ему надо поговорить с соседями по коммунальной квартире. Он допросил двоих соседей, оставался третий подозреваемый. Прежде чем начать Шарафутдинов спросил:- Как вы думаете, по какому делу я вас вызвал?-Наверно, по убийству Самохиной…По какому такому убийству? – прокурор не сводил глаз с Петрова.Сосед по коммуналке понял что проговорился и попытался дать задний ход. Типа вы меня совсем запутали. Но с прокурором Шарафутдиновым такие номера не проходят. Слово не воробей..! После длительного непрерывного допроса Петров сломался и сделал признание. Он сказал, что утром 14 февраля на кухне произошел скандал с Самохиной. Когда противная баба повернулась к нему спиной, он ударил ее по голове сковородкой. Через минуту женщина была мертва. Дома никого не было. Он перетащил труп в комнату и положил тело так, будто Самохина упала и разбила голову.Раскрытие убийства сделало прокурора стажера героем. Молодой следователь, в юности рвение к службе имеешь, выявил и само тяжкое преступление.Двойной успех. Между тем Петров узнав, что его привлекают к суду, упал духом и стал изливать душу. К своему удивлению Шарафутдинов узнал, что обвиняемый мечтал о комнате покойной. Жил с женой и двумя детьми в комнатке меньшей площади. Говорил это Петров, по детски беспомощно разводя руками. Слова этого человека, вне всякого сомнения правдивого, взволновали Шарафутдинова. Умрешь от такой простоты и глупости. А, может быть, он слегка тронулся? Прокурор и адвокат в одном лице Шарафутдинов задумался глядя в окно. По небу плыли тяжелые облака. Схлопотать десять лет за дрянную старуху было бы через чур. Где же справедливость? Глубоко вздохнув прокурор Шарафутдинов посоветовал обвиняемому Петрову больше никому об этом не рассказывать. Петров понял. Он все хорошо понял. Было тихо. Оба молчали. За окном стало светлее, хотя зимнее небо оставалось серым. Шарафутдинов почувствовал легкость, на душе стало спокойнее. Однако предстояло закончить уголовное дело. Досадливо почесав голову, прокурор стал печатать на машинке. Добрый, пылкий, улыбчивый Ришат Шарафутдинов все верно расставил по своим местам. Есть протокольно - юридический термин: «преступление без отягчающих обстоятельств». Оно и легло в основание обвинения. Это лучшее что он мог сделать. С тем оно и пошло в суд.Прошел месяц и Ришату Шарафутдинову было присвоено звание юрист 3 класса. Время летело незаметно, началась настоящая работа. Сочетание профессиональных качеств и прекрасного характера таили в себе великое обаяние, открывающие широкие горизонты. Он знал когда проявлять твердость, решительность, знал когда лучше пойти на уступки. Рост в прокурорской карьере проходил стремительно и головокружительным взлетом Ришат Шарафутдинов, парень с деревни Бакча Давлекановского района, был обязан прежде всего самому себе. Вряд ли когда-нибудь увидишь такое.Пройдет немного времени и Ришат Шарафутдинов в сорок лет займет высокий пост, прокурора города Уфы.Шарафутдинов Ришат Губайдуллович родился 4 октября 1949 года в деревне Бакча Давлекановского района БАССР. Окончил 8 классов Биккарамалинской школы. Год работал трактористом на ДТ-54. 1968-1970 год служба в армии, ракетные войска г. Киров, сержант связист. Выполнил норматив мастера спорта по лыжам. 1970-1974 год Свердловский юридический институт. 1974-1975 год стажер-следователь прокуратуры Иглинского района. 1975-1983 год начальник по надзору за следствием и дознания в органах МВД БАССР. 1984 год прокурор Орджоникидзевского района Уфы.1985-1988 год инструктор отдела административных органов Обкома КПСС БАССР. 1989-1994 год прокурор города Уфы. 1994-1995 год прокурор отдела надзора за следствием МВД следственного управления прокуратуры РБ. В настоящее время работает руководителем адвокатской конторы.