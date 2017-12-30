Криминальная Башкирия. Прокурор Уфы

ПОЭТ и артист, не получивший при жизни почетных званий, был поистине народным. ...
Администратор
Вечный огонь и обелиски в память павшим в Великой Отечественной войне ...
natall
Уфимский штаб Навального уведомлял, что собирается провести 28 января шествие ...
Администратор
53 | 27.01.2018, 15:29 | Автор: Не зарегистрирован Публикации: 0 | ...
Рейтинг: +1 ЯСЕНПЕНЬ
Пень, ты уху ел? Иди в жо пу со своим бредом! Думаешь ктонить будет эт ...
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Путриоты, посмотрите внимательно на кадры купания вашего фсё. От тела ...
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94 | 22.01.2018, 18:39 | Автор: Не зарегистрирован Публикации: 0 | Ком ...
Рейтинг: +4 Анонимно
Максим Балобанов, журналист: - Для меня лично главным событием станет ...
Рейтинг: +7 Анонимно
Сразу ясно, кого Путин боится видеть своим конкурентом. И это отнюдь н ...
Рейтинг: +7 Анонимно
Неисповедимы пути Господни. В далёкой Швейцарии есть горнолыжный курорт ...
28.01.2018 298 12
1974 год. Маленький, сонный райцентр Иглино. В коммунальной квартире на улице ...
28.01.2018 686 15
Статья писателя Виктора Ерофеева. У нас на дворе год-рентген. У нас на дворе ...
27.01.2018 287 17
Историческое здание в центре Уфы отдали под офис Всемирного курултая башкир. ...
27.01.2018 1512 152
Неисповедимы пути Господни. В далёкой Швейцарии есть горнолыжный курорт ...
28.01.2018 298 12
1974 год. Маленький, сонный райцентр Иглино. В коммунальной квартире на улице ...
28.01.2018 686 15
Статья писателя Виктора Ерофеева. У нас на дворе год-рентген. У нас на дворе ...
27.01.2018 287 17
Историческое здание в центре Уфы отдали под офис Всемирного курултая башкир. ...
27.01.2018 1512 152
Неисповедимы пути Господни. В далёкой Швейцарии есть горнолыжный курорт ...
28.01.2018 298 12
1974 год. Маленький, сонный райцентр Иглино. В коммунальной квартире на улице ...
28.01.2018 686 15
Статья писателя Виктора Ерофеева. У нас на дворе год-рентген. У нас на дворе ...
27.01.2018 287 17
Историческое здание в центре Уфы отдали под офис Всемирного курултая башкир. ...
27.01.2018 1512 152
Лилия Чанышеву, координатора штаба Навального в Уфе, задержали за подпись в ...
27.01.2018 2321 76
В социальных сетях обсуждают встречу Владимира Путина с работниками Уфимского ...
27.01.2018 876 15
Мед из Башкирии далеко не всегда соответствует европейским требованиям ...
26.01.2018 2878 167
Проехал я сегодня за рулем 550 километров по Башкирии. Уфа- ...
26.01.2018 1386 51
Глава Хайбуллинского района подозревается в злоупотреблении должностными ...
26.01.2018 1716 74
За вклад в улучшение демографической ситуации в регионе награжден бывший ...
23.01.2018 4545 61
За круглым столом Коллегия по вопросам сохранения семьи и брака единогласно ...
23.01.2018 3540 142
Мед из Башкирии далеко не всегда соответствует европейским требованиям ...
26.01.2018 2878 167
В Уфе Владимира Путина сравнили с Христом. Один из лидеров ...
22.01.2018 2397 171
Девяностые годы, прошлого века. Бандиты совсем обнаглели и добрались до ...
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В Нидерландах откроют памятник башкирскому воину. В церемонии открытия ...
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ЦИК опубликовал сведения о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов ...
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В московскую комиссию по вопросам помилования обратились люди, пострадавшие от ...
20.01.2018 5167 45
Криминальная Башкирия. Прокурор Уфы
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