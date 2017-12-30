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Исторические картинки. Подлубово и Альпы










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Неисповедимы пути Господни. В далёкой Швейцарии есть горнолыжный курорт Интерлакен (Interlaken). Лорд Байрон, впервые увидев его, воскликнул: «Это мечта!», гласит интернет-реклама.

Исторические картинки. Подлубово и Альпы


В окрестностях курорта лежала ферма Бюлеров, откуда они перебрались в Россию. А Генрих Александрович Бюлер (умер в 1974 году в Цюрихе), оставил уникальные воспоминания, где есть странички о жизни в Подлубово.

Судьба самих воспоминаний причудлива. Написанные в Швейцарии, автор в 1938 году покинул СССР, через несколько рук энтузиастов-краеведов и потомков семьи, оставшихся в России, они дошли до нас.

Выскажем глубокую признательность Татьяне Владимировне Кузнецовой, всем остальным и начнём.

Итак. Александр Даниилович Бюлер (1866–1942) в 1900 году получил место управляющего в имении князя Александра Александровича Кугушева. Далее в кавычках даётся подлинный текст воспоминаний, с моими комментариями.

«Старый князь купил землю у башкир, как говорили, за несколько цибиков чаю». На самом деле, это не так, приехавшие швейцарцы слышали легенды.

«После его смерти землю разделили на три части: самая большая часть попала старшему Александру, так называемое Подлубовское имение, меньшая часть – брату Вячеславу, Бекетовское имение и третья часть – сестре Ольге, которая вышла замуж за господина Раль».

Читатели «Исторических картинок» уже знают про имения в Булгаково и Бекетово.

«Князь Александр Александрович был губернским предводителем дворянства в городе Уфе, там, в доме Дворянского собрания, у него была большая квартира на главной улице города, Центральной».

Действительно, адрес А.А. Кугушева указывался – Центральная, 12. Второй этаж совр. института искусств на ул. Ленина, где поставили маленького Шаляпина, занимала квартира губернского предводителя.

«Зимой княгиня с детьми Юлей и Шурой никогда не жила в имении. Князь 1–2 раза в зиму приезжал с товарищами на охоту, играть на бильярде и в карты. Из гостей князя мне остался в памяти граф Забуровский. По словам отца, который бывал в этой компании, князь бывал всегда выпившим, и его гости обыгрывали его легко».

Мы читаем воспоминания из детства. Автор родился 13 мая 1899 года. Младенцем его привезли в Подлубово, точнее в совр. Орловку. Здесь он вырос, перед нами рассказ подростка и юноши, его глазами смотрим в прошлое.

«Имение Подлубово находилось в Уфимской губернии в 40 верстах на юг от города Уфы по Оренбургскому тракту. Этот тракт (большая дорога) был построен при Екатерине II и был обсажен деревьями с обеих сторон. Часть деревьев в моё время ещё сохранилась, и дорога ежегодно поправлялась гравием».

Местное самоуправление следило за гужевыми трактами, подсыпало гравий, зимой расчищало от снега с помощью треугольников, которые тянули кони.

Но вот мы и в Орловке, где в бывшем княжеском парке (саде) базируется сейчас сельская администрация.

«На запад и на север от сада были расположены сельскохозяйственные постройки: кузница, конюшня для выездных лошадей, овчарня, коровник, маслодельня и двор для рабочих лошадей, по краям которого были сделаны навесы, защищавшие лошадей в плохую погоду. В имении было около 100 коров. Из молока делали главным образом голштинское подсолённое масло, которое набивали в бочонки. За постройками на запад был манеж и беговая дорожка для объездки беговых лошадей. Из породистых лошадей были некоторые, которых посылали на бега. Мне помнятся две лошади – Талисман и Табор, получившие призы на бегах рысистых лошадей (с тележкой).

На восток за Оренбургским трактом была так называемая загородка – луга, обнесённые забором, где паслись матки с жеребятами и годовалые жеребята».

Естественно, для детей главным объектом внимания были лошади. Ребёнок точно запомнил местность, расположение основных построек.

«Примерно в ½ километрах на восток от имения за загородкой текла речка "Узень" с холодной ключевой водой, которая никогда не бывала выше 20–22 тепла. Через речку был построен мост, через который мы ездили купаться в купальне недалеко от моста. За Узенью были луга и недалеко от речки поднимались горы, заросшие лесом (я думаю, более тысячи десятин).

Сколько десятин земли засеивалось в имении, сказать не могу, но одного картофеля (для винокуренного завода) сажали 300–400 десятин. Пахали землю на волах, которых запрягали по шесть штук (3 пары) в один плуг. Один пахарь шёл за плугом, а другой подгонял волов. В последние годы (примерно с 1910 года) волов заменил американский большой трактор, который мог тащить за собой семь сноповязалок и заменял 30 лошадей. Это была очень красивая картина, когда сноповязалка шла по полю, махая крыльями, и выжимая полосу примерно в пять сажен (около 11 метров)». Жатка-самосброска:

Исторические картинки. Подлубово и Альпы


В самом деле, в 1912 году в имении А.А. Кугушева держали 35 волов. А 29 мая 1912 года, сообщал журналист газеты «Уфимский край», «в имение князя Кугушева и Ляуданского выезжают на большом автомобиле из г. Уфы старший агроном Уфимского губернского земства, его помощник, заведывающий губернским складом землед. машин и несколько уездных агрономов для осмотра работ "тракторов".

"Тракторы" – колоссальные-нефтяные машины двигатели, предназначенные для обрабатывания большого пространства почвы.

"Тракторы" – новинка в Уфимской губернии. Два лучших "трактора" имеются в вышеупомянутых имениях князя Кугушева и Ляуданского.

Поездку агрономов на автомобиле в эти имения организовывает на свои средства международная компания жатвенных машин (США, Чикаго). Агрономы собирались осматривать "тракторы" во второй раз, т. к. первая поездка на автомобиле была неудачная, вследствие плохой дороги, а также поломки самого автомобиля».

Когда А.А. Кугушев обанкротился, его трактор стоимостью 15 тыс. руб. описали за недоимки.

Исторические картинки. Подлубово и Альпы


«Для обмолота зерна была большая молотилка, приводимая в действие паровым локомотивом. Очень интересна была перевозка молотилки с одного поля на другое, причём молотилку везли 12–14 волов, а локомотив – 24 вола». Локомотив – локомобиль – стационарный двигатель.

Юный Генрих Бюлер, конечно же бывал в соседнем Подлубово.

«В трёх километрах на юг по тракту стояло село Подлубово с церковью и школой, а на север (3 км) от имения была деревня Бекетово, в котором только в последние годы построили церковь. На юг от имения недалеко от тракта в 1 ½ километрах был в первые годы управления отца построен винокуренный завод, который сначала курил спирт сырец, а потом к заводу пристроили ректификацию, которая выпускала чистый спирт. Завод назывался Юльевский в честь дочери князя. Спирт в город Уфу за 45 километров возили крестьяне в деревянных бочках, в которых они высверливали маленькие отверстия и соломинкой пили спирт. В последствии деревянные бочки были заменены железными».

Семейство управляющего швейцарца было, так сказать, «приближено» к хозяевам, поэтому мальчик запомнил бытовые подробности и слухи.

«Семья князя приезжала только летом: в мае они приезжали на четвёрке лошадей в ландо, а за ними ехали на тройках гувернантка, кухарки и горничные. Главная гувернантка была француженка и она, сколько я помню, была у них много лет и пользовалась большим влиянием у княгини. Кроме неё были гувернантки немки и русские, и гувернёры, но они никогда долго не уживались в доме, т. к. княгиня плохо с ними обращалась и чуть ли не била. Княгиня сама была раньше гувернанткой, и про неё говорили, что она "попала из грязи в князи" и имела к тому же скверный характер. Отец с ней плохо ладил и возмущался, когда она требовала лошадей везти ковры из городской квартиры. Ковров было много, и их привозили и развешивали в саду сушиться и везли обратно в Уфу.

Три раза за лето устраивались праздники: 1 июня именины дочери Юли, 16 июля день рождения Юли и 30 августа именины князя и сына Шуры. В эти дни у ворот сада раздавали конфеты и пряники детям из имения и из соседних деревень, а вечером делалась иллюминация: пускались ракеты и солнца (вращающаяся ракета).

Вообще, княгиня была главное лицо в доме, и князь без её согласия ничего не делал и только в день своих именин он подвыпивший делал, что хотел. Например: верхом на лошади поднимался по лестнице на террасу и объезжал в зале вокруг бильярда и т. д.»

В памяти мальчика князь А.А. Кугушев остался в общем неплохим человеком.

«С отцом князь был всегда очень хорош и не вмешивался в дела по имению. Перед обедом он всегда ездил купаться в Узень и брал с собой лакея, садовника и помощника садовника, а отец забирал нас мальчишек. Он не любил купаться один, и ему нужна была весёлая компания. Помню, он бросал в воду серебряные полтинники, а помощник садовника прыгал с крыши купальни вниз головой и ловил их. Если в это время были в имении медвежата, то они тоже бежали с нами купаться и плавали между людьми. Переезжая мост, им бросали в воду яблоки и они, плавая в воде, ловили их пастью.

Медвежат привозили в имение несколько раз. В большинстве это были парочка Мишка и Машка, и они свободно разгуливали в саду и мы с ними играли. В имении они залазили в квартиры и съедали, что им нравилось. Один раз они зашли на княжескую террасу, где был накрыт стол для обеда, и стояли блюда с малиной или клубникой, покрытые защитной сеткой от мух. Они сдвинули сетку и ели ягоды, пока их не увидели и не прогнали с террасы. Когда они подрастали, то бывали случаи, что они бросались на собак и тогда их сажали на цепь».

Но социальная дистанция сохранялась, сословные границы трудно было перейти.

«Когда княжеская семья была в имении, то мы, дети, не могли ходить в большой сад и играли в нашем саду. Но Юле и Шуре (Юля была на 2 года старше меня, а Шура на полгода) было скучно одним, и тогда они подходили к нашему саду и звали нас к себе играть в крокет и т. д. К ним ходить мы не особенно могли, т. к. нас было четверо, и мы могли одни хорошо играть и к нам ещё приходили дети конторщика Миша, Маруся, Соня и Коля, которые были примерно в нашем возрасте. Кроме того, мы часто ездили с отцом в поле. Отец вставал утром часов в шесть и ехал по полям; в 8–9 часов он возвращался, завтракал и опять уезжал в поле или на завод. После обеда он ложился на часик отдыхать, а потом опять уезжал. Мы очень любили ездить с ним, и у нас была установлена очередь, кому в следующий раз можно ехать. Кучер приводил запряжённую лошадь и прицеплял её к углу сада, а мы садились на крыльцо и дожидались, когда отец выйдет из дома. Шура [младший сын Бюлеров] частенько садился на крыльцо, когда очередь была не его и если отец пригласит его ехать, то он не отказывался, и нас это очень сердило. Но он был младший, и ему это спускалось.

Иногда отец ездил на хутор, который был в 5 верстах от имения. Там были матки, которых доил башкирин и делал из лошадиного молока кумыс, который мы очень любили. Одно время у нас жил дядя Карлуша, который болел туберкулёзом, тогда с хутора привозили несколько бутылок кумысу, который он пил неохотно и остатки допивали мы. Очень красивая картина была на сенокосе, когда 20–30 косцов шли, отступая на 2 шага друг за другом. Среди косцов было несколько женщин, причём одна шла третьей, что показывало её качество, т. к. впереди шли лучшие косцы».

В.И. Иванов. Косцы. 1991 год:

Исторические картинки. Подлубово и Альпы


Автор подрос, начались занятия, к ним из Подлубово ездил учитель Самарин, воспоминания меняются. Но какое детство без праздников?!

«Каждое Рождество мы ездили к соседям на ёлки: к Морозовым, к Книсс и в больницу в селе Семёновка, где был знакомый врач с детьми. В сельскохозяйственной школе ставили любители пьески, например "Женитьбу" Гоголя и т. д. В соседнем имении Бекетова был управляющий Александр Дмитриевич Цюрупа, у которого тоже были дети, несколько моложе нас (я помню Петю и дочь Валю).

День ёлки был заранее установлен, и к нам тоже приезжали все соседи. Расстояние до соседей было между 4 вёрст до 25 вёрст, и мы ехали на тройке гусём, то есть лошади шли одна за другой, т. к. дорога была очень узкая. Праздник ёлки затягивался до 2–3 часов ночи и мы, дети, засыпали где-нибудь и нас будили, одевали в шубы и везли домой. У нас ёлку наряжал всегда отец, который привозил дерево из Уфы, т. к. у нас в имении не было елового леса. Когда мы подросли, то тоже помогали: зажигали в 6–7 часов утра 25 декабря и тогда приходили дети из деревни Христа славить. Группа детишек, запорошённых снегом, в валенках, шубах и шапках вваливалась в залу, и начинала петь славословие Христу, и кончалось оно всегда словами «с Праздником Вас!» Им, конечно, давали гостинцев и они, насмотревшись на горящую ёлку, отправлялись к себе в деревню.

Летом отец устраивал прогулки на лодке, на лошадях, ехали до мельницы около деревни Подлубово и там садились в большую лодку и плыли до Голубого озера примерно 3 версты. Голубое озеро было собственно залив речки Узени, в которую впадали из горы несколько ключей. На горе росли сосны, которых не было в большом лесу; на горе были воронки, которые образовались в гипсе, т. к. гипс довольно легко растворяется в воде. На эти поездки приглашались члены семьи Цюрупа: его брат инженер и сестра. Цюрупа познакомился с князем Вячеславом где-то в ссылке (кажется, в Вологодской губернии) и князь пригласил его управляющим его имения в Бекетове. Князь Вячеслав развёлся со своей женой и женился на сестре Цюрупа "свободным браком"».

Шикарную природу вокруг Подлубово автор хорошо запомнил и вспоминал в Швейцарии спустя многие годы.

«Поздней осенью устраивались обычно облавы в лесу. Лес был разделён на квадраты просеками, на которых расставлялись охотники, а на другой стороне квадрата ставили загонщиков. Их бывало около 30 человек, главным образом мальчишек; они кричали, били палками по деревьям и гнали дичь на охотников. На одну такую облаву отец взял меня с собой. Мне было тогда 9 ½ лет, и я ещё не учился в Уфе. На облаве было около 25 человек охотников и т. к. в этом лесу ожидали волков или лис, то первые загоны не разрешалось стрелять зайцев, так как выстрелы испугали бы волков, и они тогда ушли бы в сторону. Зайцы тоже не слышали выстрелов, ничего не боялись и выбегали на 10 шагов от охотника и садились, озираясь кругом. Очень трудно было удержаться и не стрелять в них.

Рядом со мной на номере стоял Александр Дмитриевич Цюрупа, который был плохой охотник и на этой охоте одевал двое очков; он, конечно, и не думал, что убьёт волка. И как раз на них вышел волк, и он его застрелил, чему был страшно рад. У меня была одностволка и первые загоны, когда можно было стрелять зайцев, я ничего не убил, что меня очень огорчило, и я даже заплакал от обиды. Под конец мне удалось убить одного или двух зайцев, и я остался очень доволен результатами моей первой охоты.

Летом мы ходили на охоту с братом Володей, которому папа купил двустволку 24 калибра, а я ходил с одностволкой. Ходили мы, главным образом, на пруд, который находился в 1 ½ - 2 километрах от имения. Конечно, результаты охоты были очень плохие, только один раз нам удалось убить 10 куликов с одного выстрела. Кулики садились на отмели, которая в виде мыса вдавалась в пруд. Мы построили на мысу шалаш и ждали, когда кулики прилетят».

Читатели «Исторических картинок» уже знакомы с историей про теракт на тракте. Бюлер рассказывает подробности. Их знакомый как раз встретил ямщика, убежавшего от революционеров. По его словам «из кустов стали стрелять бандиты, которые убили почтальона и стражника».

Перепуганная княгиня потребовала прислать казаков, которые заменили двух караульщиков. Казаки «жили в подвальном этаже под комнатами, занимаемыми князем. Ночью они ездили по саду и один сидел в двухэтажной берёзовой беседке, которая была построена по краю сада против Оренбургского тракта».

Затем княгиня «заказала сделать решётки на окна в её половине дома. Решётки сделали раздвижные с висячими замками и, сколько я помню, никогда не открывались.

Этот Трактал, где ограбили почту, был известен, как место нападения разбойников. Когда едешь в Уфу, то сначала переезжаешь мостик через ручей, потом дорога круто поворачивала налево и поднималась по косогору наверх, где по обеим сторонам дороги были кусты и деревья. После выезда из леса слева от дороги было небольшое озеро, а затем дорога поднималась в гору».

«Всегда, когда мы проезжали Трактал, то кучера рассказывали, что здесь было много нападений, и что убитых людей бросали в озеро».

Юный Генрих Бюлер вообще запомнили дороги Уфимского края. Например, зимние поездки в Уфу на Рождество. «Перед въездом в город переезжали по льду реку Белую, и кучер останавливал лошадей и подвязывал колокола на дуге, чтобы они не звонили, т. к. в городе с колоколами могли ездить только пожарники. Поездки на Пасху были часто сопряжены с большими трудностями.

Один раз мы возвращались после пасхальных каникул, и вода реки Белой разлилась, и шёл по реке лёд. Мы не могли доехать до Цыганской Поляны, пригорода Уфы, откуда шёл паром через реку. Около 6 вёрст от города мы подъехали к реке, оставили там лошадей и в больших лодках (огромадных, как сказал перевозчик) спустились по Белой до города».

А тем временем жизнь в окрестностях Подлубово заканчивалась.

«В последние годы перед 1913 годом мы перестали общаться с детьми князя – нам надоели их фокусы и выражения, что они княжеские дети. Они очень любили дразнить гувернантку – вылазить через дверку в заборе вне вида, что было княгиней строго запрещено. Купаться в Узень они не ходили, т. к. княгиня решила, что вода слишком холодная. Кроме того, один год они совсем не приезжали в имение, т. к. ездили на всё лето в Крым. Сначала в Крым поехал садовник Сергей Максимович, который снял им там дачу, а потом поехала княгиня с детьми и прислугой. Этот Сергей Максимович был очень ловкий и князь брал его с собой, когда ездил в Петербург представляться царю Николаю Второму, так как князь имел титул Камергера двора его Величества.

Лето 1913 года было последним, когда мы жили в имении, так как имение было продано и перешло в Крестьянский Банк. Князь несколько раз подряд выбирался предводителем Дворянства, каждый раз на 3 года. При этих перевыборах проверялась касса и последний раз в 13 году в ней не хватило 150 тысяч рублей. Во время прежних перевыборов тоже были нехватки в кассе, но его друзья помогали ему заплатить вовремя нехватку, и последний раз его не поддержали, и недостаток открылся, после чего надо было продавать имение».

Отец открыл склад сельскохозяйственных машин в Давлеканово, осенью 1913 года семья переехала в Уфу, где на Вавиловской улице недалеко от щепного рынка папа купил дом. Далее воспоминания Г.А. Бюлера уходят от подлубовских земель.

Старое фото. Швейцария. Цюрих. 1967 год. Автор воспоминаний Генрих Александрович Бюлер с дочерьми Анной и Вероникой.

Помянем добрым словом славных тружеников-швейцарцев. А нас ждёт новая дорога. Прямо из Орловки на запад. К брегам Уршака…

Михаил Роднов, доктор исторических наук

Приглашаю на сайт «Роднов и его друзья»




Связанные темы и персоны

Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

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  • 1 | 28.01.2018, 08:55 | Автор: Sharik
    Публикации: 0 | Комментарии: 4168 | Рейтинг: -175,1
СубханАллах ! М.Роднову требуется лечение у психиатра ему мерещится,
что Подлубово и Бекетово являлись центром мирового сельхозпроизводство.
Ежевоскресные Подлубово-Бекетовские фонтазии М.Роднова и С.Орлова укрепили мнение онных у читателей ,как о уфимских лжеисториков!



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  • 2 | 28.01.2018, 08:59 | Автор: Не зарегистрирован
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Такая идиллия, ну почему я не родился два века назад дворянином? А может я им был, откуда только у меня барская привычка начинать утро с чашечки кофе?



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  • 3 | 28.01.2018, 09:01 | Автор: Не зарегистрирован
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«Старый князь купил землю у башкир, как говорили, за несколько цибиков чаю».
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Башкирам земля досталась даром по указу Ивана Грозного, они ни проливали за неё кровь, ни поливали своим потом, поэтому то не зная её истинной цены, отдавали за бесценок, лишь бы удовлетворить свои сею секундные потребности, в данном случаи видимо очень хотелось чая...
И таковы эти племена племена во всем.



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  • 4 | 28.01.2018, 09:05 | Автор: Не зарегистрирован
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Такая идиллия, ну почему я не родился два века назад дворянином? А может я им был, откуда только у меня барская привычка начинать утро с чашечки кофе?
Дворянин начинал утро с бокала Шерри.



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  • 5 | 28.01.2018, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
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2 | 28.01.2018, 08:59 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Такая идиллия, ну почему я не родился два века назад дворянином? А может я им был, откуда только у меня барская привычка начинать утро с чашечки кофе?
***
Вам везет по жизни - раз можете спать до 11 утра.
Завидую....



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  • 6 | 28.01.2018, 10:34 | Автор: Не зарегистрирован
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На юг от имения недалеко от тракта в 1 ½ километрах был в первые годы управления отца построен винокуренный завод, который сначала курил спирт сырец, а потом к заводу пристроили ректификацию, которая выпускала чистый спирт. Завод назывался Юльевский в честь дочери князя. Спирт в город Уфу за 45 километров возили крестьяне в деревянных бочках, в которых они высверливали маленькие отверстия и соломинкой пили спирт. В последствии деревянные бочки были заменены железными».
******
Якобы министр Силуанов якобы призывал якобы россиян брать пример предпринимательства якобы с иностранцев, точнее якобы с норвежцев.
Эти самые норвежцы свою знаменитую на весь пьющий мир тминную водку тоже, как князенька, делают из картофельного спирта.
В России норвежскую картофельную"тминку" можно купить по конской цене только в сети "Глобус-гурмэ 80/100" в Питере.
Вот наш Князь Бирский бы научился делать из подлубовской картошки "князевку" - вернулся бы настоящий башкирский бренд.
И шустрые армяне не смогли бы бодяжить "ирландский виски" под Уфой из кагбэ Стерлитамакского спирта и не травить своим купажом внуков тех, кто хоть и через соломинку, но все-таки пробовал чистый картофельный спирт князей Кугушевых



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  • 7 | 28.01.2018, 11:03 | Автор: Не зарегистрирован
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Американский трактор... Ляуданский...
***
Старица в виде озерца за Жилино, куда отец возил меня пацаном на рыбалку, звалась озеро Ляуданское.
Кто знает, как-то связано это озерцо с фамилией владельца американского трактора ?



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  • 8 | 28.01.2018, 11:36 | Автор: юнг
    Публикации: 306 | Комментарии: 33178 | Рейтинг: +5739,9
Интересно, за кого бы голосовал Бюлер- За Грудинина, или за Путина?



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  • 9 | 28.01.2018, 11:49 | Автор: Не зарегистрирован
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8 | 28.01.2018, 11:36 | Автор: юнг | На сайте
Публикации: 306 | Комментарии: 33178 | Рейтинг: +5739,9
Интересно, за кого бы голосовал Бюлер- За Грудинина, или за Путина?
____
Судя по воспоминаниям "башкирский" швейцарец был социально ориентирован.
И сегодня в Швейцарии разница между богатыми и бедными далеко не такая, как у врача и "швейцарца" Дмитрия С. Рыболовлева и врача и "башкира" Юрия Н.Беспалова.



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  • 10 | 28.01.2018, 12:26 | Автор: Не зарегистрирован
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"В далёкой Швейцарии есть горнолыжный курорт Интерлакен (Interlaken). Лорд Байрон, впервые увидев его, воскликнул: «Это мечта!»

----------------------

Если крикнет рать святая:
"Кинь ты Русь, живи в раю!"
Я скажу: "Не надо рая.
Дайте Родину мою!"

С.Есенин.



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  • 11 | 28.01.2018, 13:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 28.01.2018, 11:36 | Автор: юнг
Публикации: 306 | Комментарии: 33178 | Рейтинг: +5739,9
Интересно, за кого бы голосовал Бюлер- За Грудинина, или за Путина?
__________________
Юнг!
Ты хоть закусывай, а то тебя сильно уводит - тема-то не об этом!



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  • 12 | 28.01.2018, 15:30 | Автор: Не зарегистрирован
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"__________________
Юнг!
Ты хоть закусывай, ..."

================= Я ззакусссую... и записссую... суваю... Ик!..===========



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