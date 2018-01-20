Исторические картинки. Ляховская масленица

А лимонно-маковые блины, а торт «Монастырская изба» из блинов?! Какой хороший и полезный сайт. Спасибо составителям!
Жители Ляхово с бананами знакомы не были. Не растут они на Уршаке. Бананы. Почему то. Но и без заморских диковин умели в Ляхово погулять.
Помещик Эпинет Петрович Ляхов в 1848 году рассказывал о местных обычаях: «Особых поверьев и обрядов здешними жителями ни в каких случаях житейских не производится».
Народ простой российский в первую очередь гулял на свадьбах и крестинах, отмечая приход в наш мир нового человечка.
«Крестины по большей части приноравливаются к воскресному или праздничному дню. Приглашённая в кумы берёт новорождённого и отправляется вместе с кумом на его лошади в приходскую церковь, отстоявши обедню и окрестивши ребёнка, возвращаются прямо в дом родителей его, которые угощают их обедом».
Ну, а свадьба – это целая церемония!
«При свадьбах, отправляют за неделю до венчания сваху от жениха к невесте, которая по окончании переговоров возвращается с отчётом в дом жениха. Естли дело идёт удачно, то немедленно приступают к приготовлению, варят пиво, стряпают… К засватанной немедленно является несколько подруг её и гостят у неё до самой свадьбы, шьют ей приданое и дары для родных, заключающиеся в холщёвых рубашках, портках и полотенцах, поют ежедневно свадебные песни, под которые невеста плачет голосом, или воет, чаще всего без слёз, для порядку; – не вопить нельзя, злые люди скажут; эх обрадовалась замужеству и слезинки не выронит о своём девичестве.
Сваха женихова ежедневно ходит проведать невесту и приносит ей от жениха гостинцы, курник или другой какой пирог, жбан или кувшин пива, а иногда орехов, пряников или других каких сластей. Этими гостинцами невеста угощает своих подруг. На каждой свадьбе подруги невесты отправляются в дом жениха с песнями за мылом; там их подчуют пирогом или сластями и пивом. После этого угощения, получивши кусок мыла и лоскут ленты, непременно алой, для перевязки веника, они возвращаются с песнями же к невесте. Вслед за ними приезжает брат, или близкий родственник жениха парою в телеге, или санях и приглашает девушек покататься.
Они берут перевязанный лентою веник, садятся в телегу и держат его в середине себя так, чтоб он был виден всем проходящим и с песнями проехав несколько раз вдоль по улице, возвращаются к невесте. Вскоре потом ведут они невесту под руки с песнями же в баню. Между тем в другую баню тоже с песнями ведут жениха товарищи его.
Вечером жених с ближайшими родными своими и друзьями отправляется к невесте на вечёрку, там его сажают рядом с невестою за приготовленный заранее стол, в переднее место; за этим же столом усаживаются и пришедшие родственники по старшинству; один дружка без чинов помещается в последнем месте для того, чтоб ему удобнее было выходить из за стола и декламировать свои побасёнки.
Под песни девушек начинается угощение и продолжается далеко за полночь. От любезности дружки много зависит удовольствие этого и последующих пиров. Если дружка тороват на выдумки и прибаутки, то смеху и весельям конца нет.
На другой день по утру невесту и жениха благословляют родители их и крёстные отцы с матерями, каждого в своём доме. Невеста вопит и при этой церемонии, но непритворно; часто льётся горючьми слезами и жених и все присутствующие – так велик этот шаг в нашей жизни и поселяне постигают его вполне. Не буду описывать дальнейшее празднество, оно повсеместно одинаково и вероятно Географическому обществу известно».
Снег пушистый копытом взрывая,
Кони мчаться быстрей и быстрей.
Обниму я тебя дорогая,
Наша жизнь сразу станет светлей.
«Праздники в нашем краю, как и везде у добрых крестьян есть в каждой деревне свои», замечал Эпинет Петрович Ляхов. Но в нашей деревне особым почётом пользовался русский народный и церковный праздник Кузьмы и Демьяна. Православного храма в Ляхово в 1848 году ещё не имелось.
1 июля по старому стилю или 14-го по современному отмечается день Святых чудотворец и безсребреник Козмы и Домиана (284 год), иже в Риме пострадавших. Братья были врачами, лечили не токмо людей, но и домашних животных!
На Руси это время покоса и сбора первых огородных овощей, собирали малину и крыжовник, говорят, что малиновое варенье, сваренное именно в этот день особенно вкусное. Это был народный праздник – Летние Кузьминки.
Но были и Осенние Кузьминки. Их отмечали первого ноября (14-го по новому стилю). Кончались все полевые работы, можно от души погулять.
Вот в Ляхово Осенние Кузьминки и были главным деревенским праздником! Слушаем рассказ Эпинета Петровича:
«У нас с ноября, Козма и Дамиян. В этот праздник в каждом доме пива вволю, есть у каждого и вино, смотря по достатку, ведро или больше, и день праздника утром приезжает священник, служит до домам молебны и всё тихо и чинно до вечера; по вечерам съезжаются из соседних деревень гости и начинается гульба.
Сначала гости угощаются в домах хозяев, у которых остановились; потом идут с ними вместе с песнями к соседям и несмотря на то, что хозяина не застают иногда дома – стол у всех накрыт, хозяйка дома и они располагаются без церемонии кушать и пить, и таким образом продолжают свои походы из дому в дом пока не одолеет их хмель и сон; а как русский человек могуч и храбр, то часто сражение с хмелем производится у них почти во всю ночь.
Так приятно проводится и второй день праздника и часть ночи. На третий день утром гости разъезжаются по домам; а хозяева приводят себя в порядок от неумеренного веселья. Вечером гуляют друг к другу компаниями и с песнями хозяйки домов, не имевшие время повеселиться во время праздника и угощают себя остатками пива и яств.
На четвёртый день всё приходит в прежний порядок, который и сохраняется до пятницы на масляной недели. Тут опять начинается гульба с тою только разницею, что сторонних гостей не приезжает, разгуливают друг к другу с песнями свои истреблять блины и запивать их пивом и вином. Молодые женщины и девки катаются вдоль улицы с песнями на лошадях и с гор на салазках, чуманах? и скамейках. В воскресенье песни утихают, пьяных нет, все ходят друг к другу прощаться».
В последнем абзаце любезный Эпинет Петрович смешал разные праздники – сельский Кузьмы и Дамиана с масленицей. Видимо, вспоминал, как хороша масленица в Ляхово!
И в дворянских семьях любили масленицу. На сайте музея-заповедника «Тарханы», где провёл детство Михаил Юрьевич Лермонтов, тоже есть… вкусненькое:
«Среди друзей Лермонтова в Петербурге известностью пользовались "новоизобретённые блины" повара Е.А. Арсеньевой Тихоныча, подаваемые на масленице. На каждый день масленицы во многих дворянских домах подавали особый вид блинов: в понедельник – красные (из дрожжевого теста с начинкой), во вторник – картофельные, в среду – манные, в четверг – рисовые, в пятницу – пшённые. Но самыми популярными были блины из гречишной муки. Например, по словам Ф.Г. Солнцева, "полугречневые блины величиной с тарелку и толщиной в палец, обыкновенно с икрою, Иван Андреевич Крылов съедал в присест до тридцати штук". Распространены были и блины с припёком. В качестве припёка использовались рубленые яйца, грибы, ливер, рыба» (см.: Ссылку).
Особое место в русском праздничном цикле имеет Святая Пасха, главный православный день. Как её отмечали в Ляхово:
«В святую пасху возвратясь от обедни всякий в своём доме и с своею семьёю разговляются куличём и пасхою, ходят к ближайшим родственникам христосоваться. К вечеру, если погода хороша, все выходят сидеть на улицу; пожилые люди говорят о чём нибудь; а молодые женщины, девки и парни сидят группами и поют христос воскресе.
В этот и последующие два дня, в которые гостит у нас священник с дьячками, ни песен, ни игр не бывает. Проводя все образа на третий день пасхи вечером, девки и женщины составляют хоровод, поют и пляшут под песни, тростниковую дудку, балалайку или под гармошку, которая грозит вытеснить из употребления первые два инструмента.
Молодые ребята в особом кругу борются, или присоединяются к женскому обществу и участвуют в играх в горелки и в хороводных; пожилые сидят кучками, толкуют о чём попало между собою, а матушки следят за дочками, чтоб не слишком заигрывались. По приказу их дочки возвращаются по домам и хоровод оканчивается.
Четвёртый и остальные дни праздника молодые ребята играют в свайку, в чушки, девки и женщины катают яйца, ребятишки играют в бабки; по вечерам как прежде хоровод и прочии игры и эти вечернии игры продолжаются во всю весну каждый вечер часа по два до петровского заговенья. На пасху не только праздников, и воскресный день не бывает игр и песен, потому что считается это грехом.
В Сёмик женщины и девки ходят хороводом в близлежащую рощу завевать венки, в Троицу ходят туда же развевать их. Заговенье оканчивает всякии весёлости, хороводы и игры прекращаются – и когда по вечерам собираются девки лощить холсты – колотить их вальками. Эту работу сопровождают они песнями, но не весенними, а обыкновенными, народными».
Умеет трудиться наш великий народ, умеет и отдохнуть!
А жили в Ляхово справно. «Деньги приобретаются крестьянами продажею в Уфе хлеба, скота, домашней птицы, коровьего масла и частию сена. Верных сведений сколько проживается ими в год денег собрать невозможно, но утвердительно можно сказать, что каждый домохозяин среднего состояния имеющий у себя двух или трёх детей издерживает на свои нужды и прихоти не менее 15 руб. серебром в год.
Нравственность у здешнего народа прекрасная, занимаются они хлебопашеством и скотоводством усердно; но к ремёслам наклонности не имеют; что я отношу к тому, что они имеют избыток в пахотной земле и сенокосе, следственно не видали никогда нужды и потому усиленный труд щитают излишним; в этом меня убеждают переводные из Симбирской губернии крестьяне; там они были малоземельны и потому все ремесленники, обзавелись же здесь, мало помалу оставили совершенно свои занятия ремёслами.
Пороки в здешних жителях не опрятность в жизни и отвращение от грамотности, они никак не отстают от своего закоснелого мнения, что детям их полезнее привыкать слегка к работам; а не сидеть за книгами, которою в последствии домовитому хозяину некогда будет заняться».
На этом кончается повествование Эпинета Петровича Ляхова о жизни окрестного крестьянства. Низкий поклон ему через 170 лет! Поднимая рюмочку, помяните земляка, что тоже любил блины на масленицу. Поговорки:
Блин не клин – брюха не расколет.
Блины и поцелуй счёта не любят.
Не хочется расставаться с уютным Ляхово, здесь ещё столько интересного откроет нам история. В следующее воскресенье…
Михаил Роднов, доктор исторических наук
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Исторические картинки. Ляховская масленица
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