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Исторические картинки. Ляховская масленица










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Ура, масленица! Все на блины. Всю неделю гуляем, наслаждаемся блинами с разной вкуснятиной. Сайт RussianFood.com предлагает аж 1043 рецепта блинов! Например, блинный торт с яблоками и бананами:

Исторические картинки. Ляховская масленица


А лимонно-маковые блины, а торт «Монастырская изба» из блинов?! Какой хороший и полезный сайт. Спасибо составителям!

Жители Ляхово с бананами знакомы не были. Не растут они на Уршаке. Бананы. Почему то. Но и без заморских диковин умели в Ляхово погулять.

Помещик Эпинет Петрович Ляхов в 1848 году рассказывал о местных обычаях: «Особых поверьев и обрядов здешними жителями ни в каких случаях житейских не производится».

Народ простой российский в первую очередь гулял на свадьбах и крестинах, отмечая приход в наш мир нового человечка.

«Крестины по большей части приноравливаются к воскресному или праздничному дню. Приглашённая в кумы берёт новорождённого и отправляется вместе с кумом на его лошади в приходскую церковь, отстоявши обедню и окрестивши ребёнка, возвращаются прямо в дом родителей его, которые угощают их обедом».

Ну, а свадьба – это целая церемония!

«При свадьбах, отправляют за неделю до венчания сваху от жениха к невесте, которая по окончании переговоров возвращается с отчётом в дом жениха. Естли дело идёт удачно, то немедленно приступают к приготовлению, варят пиво, стряпают… К засватанной немедленно является несколько подруг её и гостят у неё до самой свадьбы, шьют ей приданое и дары для родных, заключающиеся в холщёвых рубашках, портках и полотенцах, поют ежедневно свадебные песни, под которые невеста плачет голосом, или воет, чаще всего без слёз, для порядку; – не вопить нельзя, злые люди скажут; эх обрадовалась замужеству и слезинки не выронит о своём девичестве.

Сваха женихова ежедневно ходит проведать невесту и приносит ей от жениха гостинцы, курник или другой какой пирог, жбан или кувшин пива, а иногда орехов, пряников или других каких сластей. Этими гостинцами невеста угощает своих подруг. На каждой свадьбе подруги невесты отправляются в дом жениха с песнями за мылом; там их подчуют пирогом или сластями и пивом. После этого угощения, получивши кусок мыла и лоскут ленты, непременно алой, для перевязки веника, они возвращаются с песнями же к невесте. Вслед за ними приезжает брат, или близкий родственник жениха парою в телеге, или санях и приглашает девушек покататься.

Они берут перевязанный лентою веник, садятся в телегу и держат его в середине себя так, чтоб он был виден всем проходящим и с песнями проехав несколько раз вдоль по улице, возвращаются к невесте. Вскоре потом ведут они невесту под руки с песнями же в баню. Между тем в другую баню тоже с песнями ведут жениха товарищи его.

Вечером жених с ближайшими родными своими и друзьями отправляется к невесте на вечёрку, там его сажают рядом с невестою за приготовленный заранее стол, в переднее место; за этим же столом усаживаются и пришедшие родственники по старшинству; один дружка без чинов помещается в последнем месте для того, чтоб ему удобнее было выходить из за стола и декламировать свои побасёнки.

Под песни девушек начинается угощение и продолжается далеко за полночь. От любезности дружки много зависит удовольствие этого и последующих пиров. Если дружка тороват на выдумки и прибаутки, то смеху и весельям конца нет.

На другой день по утру невесту и жениха благословляют родители их и крёстные отцы с матерями, каждого в своём доме. Невеста вопит и при этой церемонии, но непритворно; часто льётся горючьми слезами и жених и все присутствующие – так велик этот шаг в нашей жизни и поселяне постигают его вполне. Не буду описывать дальнейшее празднество, оно повсеместно одинаково и вероятно Географическому обществу известно».

Снег пушистый копытом взрывая,
Кони мчаться быстрей и быстрей.
Обниму я тебя дорогая,
Наша жизнь сразу станет светлей.

Исторические картинки. Ляховская масленица


«Праздники в нашем краю, как и везде у добрых крестьян есть в каждой деревне свои», замечал Эпинет Петрович Ляхов. Но в нашей деревне особым почётом пользовался русский народный и церковный праздник Кузьмы и Демьяна. Православного храма в Ляхово в 1848 году ещё не имелось.

1 июля по старому стилю или 14-го по современному отмечается день Святых чудотворец и безсребреник Козмы и Домиана (284 год), иже в Риме пострадавших. Братья были врачами, лечили не токмо людей, но и домашних животных!

На Руси это время покоса и сбора первых огородных овощей, собирали малину и крыжовник, говорят, что малиновое варенье, сваренное именно в этот день особенно вкусное. Это был народный праздник – Летние Кузьминки.

Но были и Осенние Кузьминки. Их отмечали первого ноября (14-го по новому стилю). Кончались все полевые работы, можно от души погулять.

Вот в Ляхово Осенние Кузьминки и были главным деревенским праздником! Слушаем рассказ Эпинета Петровича:

«У нас с ноября, Козма и Дамиян. В этот праздник в каждом доме пива вволю, есть у каждого и вино, смотря по достатку, ведро или больше, и день праздника утром приезжает священник, служит до домам молебны и всё тихо и чинно до вечера; по вечерам съезжаются из соседних деревень гости и начинается гульба.

Сначала гости угощаются в домах хозяев, у которых остановились; потом идут с ними вместе с песнями к соседям и несмотря на то, что хозяина не застают иногда дома – стол у всех накрыт, хозяйка дома и они располагаются без церемонии кушать и пить, и таким образом продолжают свои походы из дому в дом пока не одолеет их хмель и сон; а как русский человек могуч и храбр, то часто сражение с хмелем производится у них почти во всю ночь.

Так приятно проводится и второй день праздника и часть ночи. На третий день утром гости разъезжаются по домам; а хозяева приводят себя в порядок от неумеренного веселья. Вечером гуляют друг к другу компаниями и с песнями хозяйки домов, не имевшие время повеселиться во время праздника и угощают себя остатками пива и яств.

На четвёртый день всё приходит в прежний порядок, который и сохраняется до пятницы на масляной недели. Тут опять начинается гульба с тою только разницею, что сторонних гостей не приезжает, разгуливают друг к другу с песнями свои истреблять блины и запивать их пивом и вином. Молодые женщины и девки катаются вдоль улицы с песнями на лошадях и с гор на салазках, чуманах? и скамейках. В воскресенье песни утихают, пьяных нет, все ходят друг к другу прощаться».

В последнем абзаце любезный Эпинет Петрович смешал разные праздники – сельский Кузьмы и Дамиана с масленицей. Видимо, вспоминал, как хороша масленица в Ляхово!

И в дворянских семьях любили масленицу. На сайте музея-заповедника «Тарханы», где провёл детство Михаил Юрьевич Лермонтов, тоже есть… вкусненькое:

«Среди друзей Лермонтова в Петербурге известностью пользовались "новоизобретённые блины" повара Е.А. Арсеньевой Тихоныча, подаваемые на масленице. На каждый день масленицы во многих дворянских домах подавали особый вид блинов: в понедельник – красные (из дрожжевого теста с начинкой), во вторник – картофельные, в среду – манные, в четверг – рисовые, в пятницу – пшённые. Но самыми популярными были блины из гречишной муки. Например, по словам Ф.Г. Солнцева, "полугречневые блины величиной с тарелку и толщиной в палец, обыкновенно с икрою, Иван Андреевич Крылов съедал в присест до тридцати штук". Распространены были и блины с припёком. В качестве припёка использовались рубленые яйца, грибы, ливер, рыба» (см.: Ссылку).

Исторические картинки. Ляховская масленица


Особое место в русском праздничном цикле имеет Святая Пасха, главный православный день. Как её отмечали в Ляхово:

«В святую пасху возвратясь от обедни всякий в своём доме и с своею семьёю разговляются куличём и пасхою, ходят к ближайшим родственникам христосоваться. К вечеру, если погода хороша, все выходят сидеть на улицу; пожилые люди говорят о чём нибудь; а молодые женщины, девки и парни сидят группами и поют христос воскресе.

В этот и последующие два дня, в которые гостит у нас священник с дьячками, ни песен, ни игр не бывает. Проводя все образа на третий день пасхи вечером, девки и женщины составляют хоровод, поют и пляшут под песни, тростниковую дудку, балалайку или под гармошку, которая грозит вытеснить из употребления первые два инструмента.

Молодые ребята в особом кругу борются, или присоединяются к женскому обществу и участвуют в играх в горелки и в хороводных; пожилые сидят кучками, толкуют о чём попало между собою, а матушки следят за дочками, чтоб не слишком заигрывались. По приказу их дочки возвращаются по домам и хоровод оканчивается.

Четвёртый и остальные дни праздника молодые ребята играют в свайку, в чушки, девки и женщины катают яйца, ребятишки играют в бабки; по вечерам как прежде хоровод и прочии игры и эти вечернии игры продолжаются во всю весну каждый вечер часа по два до петровского заговенья. На пасху не только праздников, и воскресный день не бывает игр и песен, потому что считается это грехом.

В Сёмик женщины и девки ходят хороводом в близлежащую рощу завевать венки, в Троицу ходят туда же развевать их. Заговенье оканчивает всякии весёлости, хороводы и игры прекращаются – и когда по вечерам собираются девки лощить холсты – колотить их вальками. Эту работу сопровождают они песнями, но не весенними, а обыкновенными, народными».

Умеет трудиться наш великий народ, умеет и отдохнуть!

А жили в Ляхово справно. «Деньги приобретаются крестьянами продажею в Уфе хлеба, скота, домашней птицы, коровьего масла и частию сена. Верных сведений сколько проживается ими в год денег собрать невозможно, но утвердительно можно сказать, что каждый домохозяин среднего состояния имеющий у себя двух или трёх детей издерживает на свои нужды и прихоти не менее 15 руб. серебром в год.

Нравственность у здешнего народа прекрасная, занимаются они хлебопашеством и скотоводством усердно; но к ремёслам наклонности не имеют; что я отношу к тому, что они имеют избыток в пахотной земле и сенокосе, следственно не видали никогда нужды и потому усиленный труд щитают излишним; в этом меня убеждают переводные из Симбирской губернии крестьяне; там они были малоземельны и потому все ремесленники, обзавелись же здесь, мало помалу оставили совершенно свои занятия ремёслами.

Пороки в здешних жителях не опрятность в жизни и отвращение от грамотности, они никак не отстают от своего закоснелого мнения, что детям их полезнее привыкать слегка к работам; а не сидеть за книгами, которою в последствии домовитому хозяину некогда будет заняться».

На этом кончается повествование Эпинета Петровича Ляхова о жизни окрестного крестьянства. Низкий поклон ему через 170 лет! Поднимая рюмочку, помяните земляка, что тоже любил блины на масленицу. Поговорки:

Блин не клин – брюха не расколет.
Блины и поцелуй счёта не любят.

Не хочется расставаться с уютным Ляхово, здесь ещё столько интересного откроет нам история. В следующее воскресенье…

Михаил Роднов, доктор исторических наук

Приглашаю на сайт «Роднов и его друзья»




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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

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  • 1 | 11.02.2018, 11:09 | Автор: Егерь | На сайте
    Публикации: 3831 | Комментарии: 6723 | Рейтинг: +2790,6
Дмитрий Быков: «Кроме того, что отхватили Крым и испортили жизнь на Донбассе, что вы сделали-то?»

Фрагмент передачи «Один» с писателем Дмитрием Быковым:

Смешно говорить об импотенции западнической интеллигенции. В конце концов, все, благодаря чему Россия сегодня существует, благодаря чему она не погибла в коллапсе в восьмидесятые годы, — это сделано в девяностые, сделано во многом неправыми, во многом противными, где-то даже отвратительными, но все-таки людьми девяностых.

А вот с тех пор — двадцать лет уже — в полном распоряжении так называемых национально-ориентированных мыслителей. Ну и что они предложили, кроме реставрированной квазимонархии, запретов, безсудных арестов, полной ликвидации судебной системы, полной ликвидации внешней политики и так далее? Что они сделали? Где ваше поднятие с колен? Двадцать лет у вас было. Вы все ругаете либералов, которые правили даже не десять лет, а меньше, потому что уже в 93-м году никаких либералов и близко не было, а был Черномырдин, а это совершенно другое явление (ну, с 95-го точно). А что вы-то сделали? У вас была возможность всю страну удивить великими идеями, великими свершениями.

Ну, кроме того, что вы отхватили Крым и страшно испортили жизнь на Донбассе и в Луганске, что вы сделали-то?

Кому вы здесь облегчили существование? Себе разве что, да и то не совсем. Страшно изгадили атмосферу в стране и погрузили ее в дикую архаику, абсолютно лишили проекта будущего, страшно растлили, развратили ее. Аморальность дикая, взаимное доносительство, колоссальное взаимное озлобление, имитация политики по всем направлениям, ни единого внятного проекта — ничего!

И вы будете тут говорить про русскую либеральную интеллигенцию? Да вы недостойны ей шнурки завязывать, этой русской либеральной интеллигенции, потому что все, что вы можете предложить вы — это очередное истребление несогласных. Хорошо, а что вы будете делать, когда истребите друг друга? Понимаете, вот о чем разговор.

https://echo.msk.ru/blog/partofair/2145874-echo/



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  • 2 | 11.02.2018, 11:42 | Автор: Егерь | На сайте
    Публикации: 3831 | Комментарии: 6723 | Рейтинг: +2790,6
Александр Скобов
12 ч ·

Я тут вступил в масонский заговор с Женей Ихловым. Он предложил набросать список переходного революционного правительства после свержения Путина. Вот что у меня получилось после обсуждения в его ленте:
Доработанный список:
Премьер-министр – Михаил Ходорковский
Первый вице-премьер – Михаил Касьянов
Министр обороны – Ксения Собчак
Министр иностранных дел – Лев Шлосберг
Министр внутренних дел – Евгений Ройзман
Министр юстиции – Александр Черкасов
Министр экономики – Григорий Явлинский
Министр финансов – Алексей Кудрин
Министр сельского хозяйства – Павел Грудинин
Министр труда и социального обеспечения – Сергей Удальцов
Министр здравоохранения – Чулпан Хаматова
Министр образования – Елена Лукьянова
Министр культуры – Надежда Толоконникова
Министр по делам молодежи – Анастасия Вашукевич (Рыбка)
Министр по делам Северного Кавказа – Максим Шевченко
Директор ФСБ – Геннадий Гудков
Генпрокурор – Алексей Навальный
Председатель Всероссийской Чрезвычайной комиссии по люстрации – Леонид Гозман



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  • 3 | 11.02.2018, 11:53 | Автор: Не зарегистрирован
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Вспомнил тщательность подбора материалов дела следователя Соколова по расстрелу членов бывшего "царствующего дома Романовых"
В дело был приобщен обнаруженный "в кухне" печатный лист с замечаниями доктора Боткина "скоромнаго полевого обеда" царя и его окружения в доме инженера Ипатьева за день до расстрела.
Вот, вытащил перевод с французского из криншота.
- нежирная ветчина дикого кабана
- суп овсяный с овощами протертый с пампушками
- вальдшнепы тушеные по-охотничьи со свеклой тушенной в сметанном соусе.
- каша гречневая в сливках протертая
- желе фруктовое.
- фрукты свежие.
- compote из свежих ягод протертый холодный в кувшинах.
Умели же люди работать и правильно поесть на Руси без всяких заморских макдональдсов.



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  • 4 | 11.02.2018, 12:01 | Автор: Не зарегистрирован
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Егерь!
Успокойся. Прими галоперидолу и успокойся.
Правда для этого тебе нужна строгая изоляция от других сумасшедших: Быкова,
Скобова, Ихлова.
Их бред типа: "Премьер-министр – Михаил Ходорковский
Первый вице-премьер – Михаил Касьянов
Министр обороны – Ксения Собчак" тебя приводит в слишком возбуждённое состояние, ещё покусаешь кого.
Вот только вопрос: тебя от них изолировать, их от тебя или вас всех скопом от нормальных людей?



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  • 5 | 11.02.2018, 12:02 | Автор: Не зарегистрирован
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2 | 11.02.2018, 11:42 | Автор: Егерь | На сайте
Публикации: 3831 | Комментарии: 6723 | Рейтинг: +2790,5
***
В таком виртуальном случае после гражданской войны у Черноземной России надо будет сменить название на заморскую территорию США, Сибирь отдать азиатским львам, Поволжье Турции, Севера поделят Канада и скандинавы и т.п. и т.д.
Новоприобретеный штат, где русским оставят только поклонение Солнцу- язычную масленницу?
Шизоидные фантасты по-ленински, блин, эти ихлоисянгулопономаревы!



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  • 6 | 11.02.2018, 12:06 | Автор: Не зарегистрирован
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"Смешно говорить об импотенции западнической интеллигенции. В конце концов, все, благодаря чему Россия сегодня существует, благодаря чему она не погибла в коллапсе в восьмидесятые годы, — это сделано в девяностые, сделано во многом неправыми, во многом противными, где-то даже отвратительными, но все-таки людьми девяностых".
______________________
Аж слёзы наварачиватся от умиления.
Вспоминаю 90-е и плачу от "благодарности" к "западнической интеллигенции" - этой кучке подонков-негодяев, топтавших всё светлое, что есть в людях.



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  • 7 | 11.02.2018, 12:08 | Автор: Не зарегистрирован
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Егерь!
А про Масленницу слабо?



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