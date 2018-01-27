Соцсети: В Башкирии покончил с собой очередной полицейский

В Уфе власти не дали разрешение для проведения "Забастовки избирателей". В Уфе ...
Администратор
29-го января 2018 года нашему старшему товарищу, писателю, публицисту, экологу, ...
san-ufa
Вчера некоторые СМИ и интернет-издания сообщили о том, что в Правительстве РБ ...
san-ufa
Скандал произошел в Салавате. Директор бизнес-центра в последний момент отказал ...
Администратор
Ради этой новости вчера Админ устроил день тишины? И сегодня предлагае ...
Рейтинг: +6 Кухарка
Путь от ядерной бомбы к сохе почти завершен… Ещё каких-то 10 лет наза ...
Рейтинг: +4 Егерь
Кто не замечает, что происходит в стране, или подлец, или идиот. Акаде ...
Рейтинг: +10 Анонимно
Пресмыкающиеся.
Рейтинг: +9 Анонимно
Кто не замечает, что происходит в стране, или подлец, или идиот. Акаде ...
Рейтинг: +10 Анонимно
Пресмыкающиеся.
Рейтинг: +9 Анонимно
«Сообщают, что в Башкирии сотрудник полиции совершил суицид. Старший ...
24.02.2018 763 98
Открывая заседание правительства, Глава РБ сказал несколько фраз по-башкирски в ...
22.02.2018 2413 296
Также Рустэм Закиевич добавил, что ежегодно в Башкирии производительности труда ...
21.02.2018 2021 47
Бюллетени на выборах президента в Башкирии будут на трех языках. Больше всего ...
21.02.2018 1106 62
«Сообщают, что в Башкирии сотрудник полиции совершил суицид. Старший ...
24.02.2018 763 98
Открывая заседание правительства, Глава РБ сказал несколько фраз по-башкирски в ...
22.02.2018 2413 296
Также Рустэм Закиевич добавил, что ежегодно в Башкирии производительности труда ...
21.02.2018 2021 47
Бюллетени на выборах президента в Башкирии будут на трех языках. Больше всего ...
21.02.2018 1106 62
«Сообщают, что в Башкирии сотрудник полиции совершил суицид. Старший ...
24.02.2018 763 98
Открывая заседание правительства, Глава РБ сказал несколько фраз по-башкирски в ...
22.02.2018 2413 296
Также Рустэм Закиевич добавил, что ежегодно в Башкирии производительности труда ...
21.02.2018 2021 47
Бюллетени на выборах президента в Башкирии будут на трех языках. Больше всего ...
21.02.2018 1106 62
Медиакорсеть продолжает рассказывать о малоизвестных страницах истории. Наша ...
21.02.2018 1112 129
16 февраля в Уфе прошла учредительная конференция по созданию Региональной ...
20.02.2018 4053 91
Вопрос о законодательном запрете абортов периодически поднимается в СМИ. ...
20.02.2018 904 179
Скандал произошел в Салавате. Директор бизнес-центра в последний момент отказал ...
20.02.2018 1020 27
Местные референдумы и опросы граждан в местах голосования в день президентских ...
19.02.2018 2168 92
16 февраля в Уфе прошла учредительная конференция по созданию Региональной ...
20.02.2018 4053 91
Открывая заседание правительства, Глава РБ сказал несколько фраз по-башкирски в ...
22.02.2018 2413 296
Местные референдумы и опросы граждан в местах голосования в день президентских ...
19.02.2018 2168 92
Также Рустэм Закиевич добавил, что ежегодно в Башкирии производительности труда ...
21.02.2018 2021 47
Лилия Чанышеву, координатора штаба Навального в Уфе, задержали за подпись в ...
27.01.2018 47384 80
Верховный суд России уже завтра должен рассмотреть иск Ксении Собчак с ...
15.02.2018 8421 57
1974 год. Маленький, сонный райцентр Иглино. В коммунальной квартире на улице ...
28.01.2018 8071 25
Творческая мастерская «АртКлуб», известная среди уфимцев как школа ...
14.02.2018 5429 284
Соцсети: В Башкирии покончил с собой очередной полицейский
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