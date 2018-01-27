Соцсети: В Башкирии покончил с собой очередной полицейский

«Сообщают, что в Башкирии сотрудник полиции совершил суицид. Старший оперуполномоченный ОУР отдела полиции Благовещенского района Шиляев Влад. Якобы оставил записку, обвинив во всем МВД. Достоверность информации проверяется», - гласит текст сообщения.Известно, что в республиканском МВД начали проверку по факту произошедшего.В августе 2016 года 34-летний следователь МВД Калининского района Уфы Ильгизар Ишмухаметов покончил с собой, оставив предсмертное видео. Трагедия произошла после смены, когда мужчина должен был приехать сдать оружие в отделение полиции. Однако этого не случилось. Позднее его нашли мертвым прямо на рабочем месте.В феврале прошлого года свел счеты с жизнью сотрудники полиции города Кумертау. В апреле 2015 года совершил суицид 33-летний полицейский из Уфы Фархат Каюпов.