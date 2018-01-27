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Соцсети: В Башкирии покончил с собой очередной полицейский










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«Сообщают, что в Башкирии сотрудник полиции совершил суицид. Старший оперуполномоченный ОУР отдела полиции Благовещенского района Шиляев Влад. Якобы оставил записку, обвинив во всем МВД. Достоверность информации проверяется», - гласит текст сообщения.

Известно, что в республиканском МВД начали проверку по факту произошедшего.

В августе 2016 года 34-летний следователь МВД Калининского района Уфы Ильгизар Ишмухаметов покончил с собой, оставив предсмертное видео. Трагедия произошла после смены, когда мужчина должен был приехать сдать оружие в отделение полиции. Однако этого не случилось. Позднее его нашли мертвым прямо на рабочем месте.

В феврале прошлого года свел счеты с жизнью сотрудники полиции города Кумертау. В апреле 2015 года совершил суицид 33-летний полицейский из Уфы Фархат Каюпов.

ПроУфу
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  • 1 | 24.02.2018, 09:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Разумеется, мотивы подобных шагов самые разные. Но то, что СИСТЕМА выдавливает честных и неподкупных - давно уже аксиома.



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  • 2 | 24.02.2018, 09:42 | Автор: Не зарегистрирован
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Что-то не ладное творится в наших правоохранительных органах, и похоже до этого нет никому никакого дела...



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  • 3 | 24.02.2018, 09:47 | Автор: Егерь
    Публикации: 3840 | Комментарии: 6741 | Рейтинг: +2796,7
Путь от ядерной бомбы к сохе почти завершен…

Ещё каких-то 10 лет назад мир должен был любить Россию, потому что она его кормила. Не в прямом смысле, а по-путински, нефтью и газом. Газпром был в тройке самых дорогих компаний планеты, национальный лидер был молодым и энергичным казалось, что Россия сделает ещё шажок-другой и вступит в плеяду развитых стран.

Но затем случился кризис, а потом ещё один, с импортозамещением и санкциями. И вот уже как-то все забыли о том, что мы пытались угнаться за Европой, США или хотя бы Китаем. Теперь президент в прямом эфире гордится тем, что Россия снова стала мировой житницей, прямо как в 1913-м!

Годы летят, а Россия всё сосредотачивается. Пока суровые вахтовики гнали по трубам нефть и газ на запад, пока по Транссибу медленно ползли вереницы вагонов с углём, мир стремительно менялся. Но наша страна этого не заметила. Как там "Сколково"? Как там "йотафоны"? Как там экспорт высокотехнологичной продукции? Удалось ли нам догнать и перегнать Чехию по этому показателю?

Китайцы за это время придумали AliExpress, построили сеть высокоскоростных железных дорог, отжали у американцев, японцев и корейцев львиную долю рынка электроники... Даже айфоны производят в Китае, а про их собственные бренды я вообще молчу.

Если вы откроете Топ-100 самых дорогих компаний России по итогам прошлого года, то увидите, что в первой двадцатке в основном сырьевые гиганты. То есть за 10 лет не изменилось практически ничего, за тем лишь исключением, что госкомпании сильно подешевели. Нового у нас ничего не выросло. IT в первой двадцатке представлен только "Яндексом", который всё ещё стоит в 5 раз меньше, чем Газпром.

Оказалось, что пресловутая нефтяная игла слишком глубоко застряла в жировых тканях русского медведя, и теперь её просто так оттуда не вытащишь.

Скоро какой-нибудь Илон Маск обрушит цены на солнечные батареи (а заодно и на электродвигатели), и российское сырьё останется востребованным только внутри страны. Ну и у могущественных друзей типа КНДР или Армении.

Наверное, к тому времени, когда человечество начнёт колонизацию Марса, в нашей аграрной стране как раз торжественно запустят первую пятилетку индустриализации.

https://varlamov.ru/2793825.html



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  • 4 | 24.02.2018, 09:50 | Автор: Егерь
    Публикации: 3840 | Комментарии: 6741 | Рейтинг: +2796,7
Технологический экспорт из России – низший среди развивающихся стран

Нам много говорят о диверсификации экономики, развитии науки, улучшении инвестиционных возможностей и прочих производных от «вставании с колен». Но что с этим на самом деле?

Один из лучших индикаторов качества национального производства – мировое признание, т.е. экспорт своей продукции.

16.5 млрд. долл. за 2016 год – именно на столько было поставлено из России того, что можно назвать технологической продукцией гражданского назначения. Это 41 место в мире. В зачаточном 2000 году Россия была на 34 месте, а в катастрофическом 1995-м – на 31-м! К сожалению, эти показатели – не просто дно, а днище.

Сам-то наш экспорт в названной категории в 2016-м удвоился по сравнению с 2000-м. Но другие страны росли куда быстрее России, которая с 2008-го находится в глубоком нокдауне, являясь слабейшей по темпам роста экономикой мира среди развивающихся стран.

Учитывая, что к началу 2000-х в России была крайне низкая база, показатели должны были исчисляться четырехзначным процентным приращением (т.е. в 10 раз и выше). Индия с тех же пор в 14 раз нарастила экспорт, Китай в 13 раз, а Вьетнам аж в 50! Большинство стран Восточной Европы в 7-10 раз, Турция в 7 раз. Россия – всего в 2,3 раза…

Практически ничего сложнее резиновых тапочек и первичного сырья не развивается в России. Да, новые заводы строятся – но в столь ничтожно количестве, которое никак на покрывает уничтожение старых. И статистика по технологическому экспорту это подтверждает.

У нас критически низкая доля технологического экспорта – 5,8% от общего. Это очень мало. И почти весь рост этой доли обусловлен не каким-либо прогрессом в техно-экспорте, а коллапсом сырьевого экспорта, то есть падением цен на нефть.

Любая страна, претендующая на статус развитой, должна иметь минимум 30% техно-экспорта. В Китае этот показатель составляет 51%, в Германии – 59%, в Японии и Корее – по 66%, Франция и Великобритания – по 50%, США – 43%.

https://publizist.ru/blogs/108984/23498/



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  • 5 | 24.02.2018, 09:53 | Автор: Егерь
    Публикации: 3840 | Комментарии: 6741 | Рейтинг: +2796,7
Далее.

Еще более ошеломляющий показатель технологической отсталости России от остального мира относится к экспорту высоких переделов на душу населения.

В России это 114 долл. в год – или 64 место в мире, просто катастрофа (на Украине кстати – 124 долл.!) Россия входит тут в одну групп с Чили, Уругваем, Катаром, Ливаном, Саудовской Аравией, Индонезией и Венесуэлой. Уступает сильно Белоруссии, где 460 долл. на душу населения. В Турции – 530, в ЮАР – 322, в Бразилии и Аргентине – по 180 долл. Даже в Китае с населением под 1,4 млрд. чел. выходит под 800 долларов, что в 7 раз больше российского.

Если не брать транзитные страны, всякие торговые хабы и оффшорные зоны вроде Гонконга, Сингапура, Нидерландов и частично Ирландии, то лидерами в этом плане являются Швейцария (17 тыс. долл.), Бельгия (13 тыс.) и Германия (9,5 тыс).

Есть и еще много стран из Центральной и Восточной Европы с высоким уровнем техно-экспорта на душу населения – Чехия, Словакия, Словения, Венгрия, Польша. Преимущественно это было достигнуто там за счет перевода производств из Германии, Франции и Италии – т.е. большая доля техно-экспорта несуверенного статуса. Это относится и к Мексике, и к большей части стран Азии.

Относительно достойный уровень для развивающихся стран – 500-700 долларов техно-экспорта на душу населения в год. Это не позволяет обеспечить какое-либо господство и формировать глобальные технологические тренды, но хотя бы держит на плаву национальную науку и производственную базу. Формируя при этом достаточный денежный поток в расчете на душу населения, обеспечивает эффект «среднего богатства».

Какие категории продукции включены в техно-экспорт и продукцию высоких переделов? Это машиностроение, приборостроение, производство транспорта, электрооборудования, электроники, измерительных приборов, лекарств, оптики и так далее.

В России экспорт вооружения приносит около 15 млрд. долл. в год – и вместе с этой цифрой наш показатель техно-экспорта на душу населения восходит уже к 210 долл. Но это все равно в три раза ниже нижней границы для развивающихся стран – и минимум в 15 раз ниже, чем для развитых стран (около 3 тыс. долл. на душу населения).

В США этот показатель – 2 тыс. долл., но надо учитывать, что их экспорт как бы распределен по всему миру, т.е. денежные потоки контролируются американскими корпорациями. И с этим учетом там выходит под 7 тыс. долл.

Печально все это. Технический прогресс и «вставании с колен» – у нас только в телевизоре. Зато с утра до ночи там же по всем каналам бурно обсуждается, какой бардак на Украине. Действительно, это особо важно, что у соседа сдохла корова: вот спасение-то от своих проблем!

spydell

https://publizist.ru/blogs/108984/23498/



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  • 6 | 24.02.2018, 09:57 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1783 | Комментарии: 57278 | Рейтинг: +12078,3
Ради этой "новости" вчера Админ устроил день тишины? И сегодня предлагает всем писать обо всем именно тут?

Других-то проблем в стране больше не нашлось.

Так еще никто и никогда не убивал свой собственный сайт.



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  • 7 | 24.02.2018, 10:03 | Автор: tylerox
    Публикации: 59 | Комментарии: 800 | Рейтинг: +224,4
Так этот сайт уже давно убит. Можно без ущерба его закрыть. Высосанные из пальца темы, полная беззубость. Впрочем, админов можно понять - попадать по суд повторно уже не хочется. RIP.



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  • 8 | 24.02.2018, 10:06 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 4881 | Рейтинг: +1379,9
Лена,с твоей подачи,вернулся Вдумчивый. Вчера весь вечер представлял парад генералов Белой армии.Лучше бы песни пел. С возвращением Вдум



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  • 9 | 24.02.2018, 10:09 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 4881 | Рейтинг: +1379,9
Плохо что нет смайликов на сайте,чтоб выразить удивление,веселый смех,,иронию ит.д



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  • 10 | 24.02.2018, 10:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
работа га госслужбе - это постоянные сделки с совестью... многие не выдерживают. и выхода нет - кругом безработица, да и после работы на государство люди становятся непрофпригодными в других областях... не могут созидать, проявлять инициативу, вести переговоры на равных... отучены. такая вот профессиональная деформация. вот и находят выход...



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  • 11 | 24.02.2018, 10:10 | Автор: Егерь
    Публикации: 3840 | Комментарии: 6741 | Рейтинг: +2796,7
Была ли у них мать?

Александр Скобов: в каком мире вы хотите жить сами?

Иногда уже не хочется ничего анализировать и объяснять. Хочется просто повторить слова из культового советского сериала: "Я сомневаюсь, подпоручик, была ли у вас мать".

Совет Безопасности ООН в очередной раз не смог принять резолюцию, требующую прекращения асадовских бомбардировок. Не смог, потому что ее принятие всячески тормозит Россия. Кто бы сомневался. И это великолепно иллюстрирует мой тезис, который я отстаивал на вчерашних дебатах по одностороннему ядерному разоружению. Вопреки утверждениям русских фашистов (рашистов) и примкнувшего к ним некоторого количества "полезных левых идиотов", в подоплеке противостояния РФ западному миру лежит вовсе не борьба вокруг присвоения чужих ресурсов и результатов чужого прибавочного труда. Кремль ведет свою "священную войну" против Запада за право диктатора Асада бомбить госпиталя и роддома в Восточной Гуте.

Кремль защищает право Асада бомбить Восточную Гуту, право Милошевича превращать Косово в одну большую Сребреницу потому, что он сам хочет во что бы то ни стало сохранить за собой право превращать в одну большую Сребреницу Чеченскую республику. Путинская клика хочет жить в мире, в котором любой "легитимный" (то есть по факту правящий) выродок имеет "суверенное" право превращать подконтрольную ему территорию в большую Сребреницу. Запад хочет жить в мире, где так делать не принято.

Путинская клика ведет борьбу за возвращение мира в XVII век – к "вестфальскому" пониманию суверенитета как неограниченного права Государя есть с потрохами своих подданных. Именно это понимание суверенитета лежит в основе меттерниховских принципов "легитимизма", которые уже в начале XIX века воспринимались как дремучее мракобесие. Именно такой "легитимизм" отчаянно пытается втащить в современный мир Путин. Для него выродок, развязавший ради сохранения власти войну, в которой погибло полмиллиона его подданных – легитимнейший из государей. Что бы он ни творил, мы не дадим лишить его власти – вот какое послание миру несет политика Путина в Сирии.

Вестфальское понимание суверенитета окончательно отменено ялтинско-потсдамским проектом. Оно отменено Всеобщей декларацией прав человека ООН. Потому что эта Декларация – про то, что устраивать Сребреницы на подконтрольной территории теперь запрещено. Кем запрещено? Кем надо, тем и запрещено. Мировым сообществом. Мировым полицейским в лице США. Но запрещено. И если ты превращаешь в одну большую Сребреницу Косово – за тобой прилетят. И если ты превращаешь в Сребреницу Чеченскую Республику – за тобой рано или поздно тоже прилетят. Лучше, конечно, рано. Но лучше поздно, чем никогда.

http://www.site101.mir915bcf08b.comcb.info/material.php?id=5
A900D05AC148



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  • 12 | 24.02.2018, 10:11 | Автор: Егерь
    Публикации: 3840 | Комментарии: 6741 | Рейтинг: +2796,7
Далее.

И не надо говорить, что никакого мира, построенного на ялтинско-потсдамских принципах, в реальности никогда не существовало. Что за ширмой красивых деклараций "конкретные пацаны" Сталин, Черчилль и Рузвельт просто делили Европу и мир по бандитским "понятиям". Да, Всеобщая декларация прав человека не могла быть реализована сразу и в полном объеме. Но "Декларация прав человека и гражданина" 1789 года тоже не могла быть реализована сразу и в полном объеме. Где-то она до сих пор не реализована. И тем не менее, с 1789 года мир находится на пути к ее реализации. Потому что находится достаточное количество людей, которые верят в возможность ее реализовать и готовы за это бороться.

Не надо спрашивать, верите ли вы в светлое будущее, в котором Всеобщая декларация прав человека станет не мечтой, а реальностью. Просто ответьте на вопрос: в каком мире вы хотите жить сами? В мире, где уродам позволено устраивать Сребреницы? Или в мире, в котором так делать не принято? Рано или поздно подавляющее большинство далеко не идеальных, а просто нормальных людей выберет второе и найдет способ этого добиться. Сколько бы кремлевские выродки ни думали, что право вето в СБ ООН всегда будет гарантировать им возможность этому помешать.

И если шайка кремлевских уголовников превратила ООН в бессильное посмешище, неспособное никого защитить, мир рано или поздно найдет тех, кто возьмет ответственность на себя. Ответственность за ликвидацию режимов упырей. Сначала в Сирии. Далее везде.

И тогда поздно будет взывать к Совету Безопасности. Поздно будет взывать к международному праву. Кремль сам показал всем, как можно игнорировать Совет Безопасности. Как можно игнорировать международное право. Как можно игнорировать мнение мирового сообщества.

Если старый международный порядок необратимо расшатан и разрушен, ему на смену неизбежно придет какой-то новый порядок. Такой, какой будет подкреплен решимостью его создателей его защищать. Вот только вряд ли кремлевская Бледная Моль будет среди создателей нового мирового порядка. В новом мировом порядке будет не принято устраивать Сребреницы. В него не возьмут любителей их устраивать.

Александр Скобов

http://www.site101.mir915bcf08b.comcb.info/material.php?id=5
A900D05AC148



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  • 13 | 24.02.2018, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
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Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
4 | 24.02.2018, 09:50 | Автор: Егерь | На сайте
Публикации: 3840 | Комментарии: 6737 | Рейтинг: +2795,2
Технологический экспорт из России – низший среди развивающихся стран
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Ты, г-н Поляков, даже до конца не понял, что приведенный тобой негатив- это один из результатов развала (по заданию западных спецслужб) чубайсятами наукоёмких технологий Советского Союза.



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  • 14 | 24.02.2018, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
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Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Экс-президент Леонид Кучма заявил, что Украина никогда не была полноценным государством, а народ страны сегодня находится в ужасном положении. Его слова приводит "Украина.ру".

"Украина никогда не была государством в полном смысле этого слова, а сегодняшнее положение украинцев ужасно. 75% валового продукта — наши долги. Это ужас. А кто за них платить будет? Если сейчас не даст Международный валютный фонд, что объявлять дефолт?" — заявил он.
Политик уверен, что к такому положению страну привели депутаты Рады и властная элита страны. При этом Кучма отметил, что сегодня политики говорят о предстоящих президентских и парламентских выборах, забыв об условиях жизни населения и состоянии национальной экономики.

За три года около 24 тысяч человек отказались от гражданства Украины
Кроме того, как отметил Кучма, на прошедшей на прошлой неделе Мюнхенской конференции по безопасности Украина "оказалась на задворках". "Если бы не поехал туда президент и не напомнил, что мы на европейской карте, так наверняка бы и забыли. Вот что страшно. И над этим надо думать", — заявил он.
Ранее Кучма выразил сожаление о том, что в законе о реинтеграции Донбасса, подписанном Петром Порошенко, нет упоминания о минских соглашениях, а также назвал принятый документ политическим.
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США друг Украины. Такой же друг какими были и нам в 90-е. Когда Россия довели эти "друзья" Россию до нищеты.



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  • 15 | 24.02.2018, 10:27 | Автор: Harrison
    Публикации: 64 | Комментарии: 10228 | Рейтинг: -1657,9
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
4 | 24.02.2018, 09:50 | Автор: Егерь | На сайте
Публикации: 3840 | Комментарии: 6737 | Рейтинг: +2795,2
Технологический экспорт из России – низший среди развивающихся стран
___
Ты, г-н Поляков, даже до конца не понял, что приведенный тобой негатив- это один из результатов развала (по заданию западных спецслужб) чубайсятами наукоёмких технологий Советского Союза.
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А г-ну Полякову это неинтересно. Ему прицепили боезапас - и вперед, на задание, отбомбиться со второго захода и на базу.

Думать ему запрещено - это только отвлекает.



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  • 16 | 24.02.2018, 10:30 | Автор: Harrison
    Публикации: 64 | Комментарии: 10228 | Рейтинг: -1657,9
Потому что эта Декларация – про то, что устраивать Сребреницы на подконтрольной территории теперь запрещено. Кем запрещено? Кем надо, тем и запрещено. Мировым сообществом. Мировым полицейским в лице США. Но запрещено.
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Кать, нук скажи чонить по этому поводу. Надо с утра настроение приподнять.



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  • 17 | 24.02.2018, 10:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 24.02.2018, 10:09 | Автор: ketrin_2 | На сайте
Публикации: 0 | Комментарии: 4879 | Рейтинг: +1379,1
Плохо что нет смайликов на сайте,

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Бывает туалетная бумага за 5 рублей, а бывает бумага "Мягкий знак", с картинками.



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  • 18 | 24.02.2018, 10:36 | Автор: ketrin_2
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Скажу. Если бы не США,в мире бы творилось зла во много раз больше чем имеем.



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  • 19 | 24.02.2018, 10:36 | Автор: юнг
    Публикации: 310 | Комментарии: 33581 | Рейтинг: +5757,5
Статья 110. Доведение до самоубийства
(в ред. Федерального закона от 07.06.2017 N 120-ФЗ)

1. Доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего -
наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет или без такового либо лишением свободы на срок от двух до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет или без такового.
(в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 248-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

==============Вот когда эту сучку, унижавшую парня, осудят и посадят, причём публично, тогда и другим неповадно будет! Но, сор из избы выносить не хочется, и в этом вся порочность путенской системы прикрывания.



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  • 20 | 24.02.2018, 10:37 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 4881 | Рейтинг: +1379,9
Представь страну без милиции или без полиции. Вот и мир без США страшно представить



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