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Исторические картинки. Завещание помещицы Иглиной










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В день Светлого Воскресения Христова надо говорить только о хорошем. Пасхальная открытка – подарок из Спасо-Яковлевского Димитриева монастыря, что в славном Ростове Великом.

Исторические картинки. Завещание помещицы Иглиной


В «исторических картинках» я уже говорил об истории Иглино, где имеется парк имени Елены Иглиной, помещицы, отпустившей крестьян на волю.

К концу XVIII столетия в нашем крае проживало несколько Иглиных, среди них два брата Василий Васильевич Иглин и Сергей Васильевич Иглин.

На 1796 год известно: «Сергей Васильев Иглин 44 [года]. Женат на вахтмистерской дочери Елене Ивановой по отце Асоргиной. Детей не имеют. Наследственных дворовых людей и крестьян мужчин 6, женщин 6. Купленных мужчин 2, женщин 2. В приданое полученных мужчин 31, женщин 34 души. Крестьяне проживают в Уфимской округи дер. Сергеевке. Секунд-майор. В отставке».

Эти Иглины и заложили современный райцентр Иглино. Собственность затем принадлежала супруге, которая овдовев продолжала жить в новом селении на берегу речушки Белегес.

22 марта 1824 года дворовая прислуга сбилась с ног, принимая гостей. Один за другим подъезжали роскошные экипажи, конюхи уводили породистых коней. На иглинскую землю спускались знатные вельможи, известные на всю округу, в их числе сразу два предводителя дворянства.

Пожилая майорша Елена Ивановна Иглина пригласила свидетелей для составления завещания. В современное Иглино прибыли:

Генерал-лейтенант князь Василий (Егорович) Ураков, смотри на моём сайте сборник «Река времени. 2017», сосед из Кирилловки, именно у его вдовы в 1840 году гостил будущий писатель Миша Михайлов;

Коллежский советник и кавалер Пётр (Николаевич) Пекарский, знаменитый своими пирами барин из Отрады (ныне Базилевка), отец первого уфимского историка-академика П.П. Пекарского, а до 1823 года губернский предводитель дворянства;

Майор (секунд-майор) и кавалер Сергей Николаевич Зубов из Касимово, чья сестра Софья стала в замужестве Аксаковой и мамой прославленного нашего земляка, писателя Сергея Тимофеевича Аксакова. Литератор вспоминал о дяде С.Н. Зубове в своих записках;

И последним свидетелем прибыл подполковник и кавалер (то есть имел ордена) Капитон (Кузьмич) Тимашев (1783–1857), с 1821 по 1824 годы предводитель дворянства Уфимского и Стерлитамакского уездов, владелец огромной усадьбы в Тимашево на окраине совр. Черниковки. О К.К. Тимашеве говорится в моей книжке про дворянские усадьбы, но дата рождения там указана неверно.

Выпив с дороги чаю, отдохнув, четверо свидетелей собрались в гостиной иглинской усадьбы. Но не одни. В комнате присутствовали ещё двое.

Пекарский или Тимашев привезли из Уфы чиновника, документ составлял коллежский регистратор Константин Гаврилович Петров. А самый последний свидетель был личностью весьма примечательной.

Он первым под завещанием после хозяйки подписался. Слово документу:

«К сему духовному завещанию вдова майорша Елена Иванова дочь Иглина руку приложила, что значущееся по сему духовному домовому завещанию распоряжение госпожа помещица Елена Иванова Иглина учинила по воле своей в полном уме и разуме, в том по долгу священства свидетельствуя подписуюсь отец её духовный села Белегеса Константиновской церкви священник Василий Петров».

В Иглино уже была православная церковь! Константиновская, видимо, в честь царя Константина, первым из римских кесарей принявших христианство и основавшего новую столицу – Константинополь (ныне Стамбул).

Помещица Е.И. Иглина решила вместо старой, наверняка, деревянной и небольшой Константиновской церкви возвести новый храм.

Читаем у краеведа Руфа Игнатьева: церковь «Св. Архистратига Михаила, в селе Белегес, Иглина тож, построена в 1822 г. помещицею Еленой Ивановной Иглиной, с приделом Св. равноап. Константина и Елены».

Константиновские храмы были очень большой редкостью. И в память о первой небольшой церковке в Иглино придел нового храма не случайно освятили во имя Святых равноапостольных Константина и матери его Елены.

А тут наш знаменитый краевед Павел Владимирович Егоров добавляет, что иглинские старожилы ему рассказывали про часовню, что стояла между дорогой и церковью. Наверняка, продолжает рассуждать П.В. Егоров, её возвели на месте старого, первого храма в Иглино. Константиновского или Константино-Еленинского.

Икона Константина и Елены:

Исторические картинки. Завещание помещицы Иглиной


Собравшиеся гости с почтением слушали старушку (Е.И. Иглина умрёт примерно летом 1825 года), возможно, переглядываясь потихоньку. Завещание было необычным, по перечить уважаемой Елене Ивановне уфимская знать не осмелилась.

Через два столетия мы можем познакомиться с подлинным завещанием помещицы, которое я нашёл в архиве Санкт-Петербурга. В кавычках точный текст, пунктуация моя:

«Во имя живоначальной и нераздельной Троицы, отца и сына и святого духа, я нижеподписавшаяся жительствующая Оренбургской губернии Уфимского уезда в сельце Белегес (что ныне по вно[вь] строющейся церкви село Архангельское) вдова майорша Елена Иванова по муже Иглина, будучи в твёрдом уме, здравом разсудке и совершенной памяти, но чувствуя слабость здоровья моего, при ниже подписавшихся отце духовном и свидетелях, учинила сие домовое духовное завещание в следующем.

1-е. Когда по воле Создателя моего прекратится жизнь моя, тогда поручаю по обряду христианскому учинить мне должное погребение и поминовение, испытанным в добром расположении ко мне и чесности, покойного мужа моего родной племяннице Парасковье Васильевне, и мужу её, из дворян титулярному советнику Михайле Степановичу Угличининым».

Вспомним, что было два брата Сергей и Василий Васильевичи Иглины. Елена Ивановна была замужем за первым, а у второго была дочь Прасковья, которая вышла за представителя известной уфимской дворянской фамилии Угличининых (они не раз упоминались в «исторических картинках»). Продолжаем читать завещание:

«2-е. Им же Г.г. Угличининым предоставляю принадлежащие мне образа во имя Воскресения Господа нашего и Святителя Николая в серебренных ризах отдать в церковь при селе моём.

3-е. Во оном селе моём господской дом с усадьбою, сосновым флигелем, тремя анбарами, из коих один о двух этажах, конюшню, каретник и остающиеся в том доме за отдачею разные образа в серебряных ризах, и без оных, с посудою серебряною, оловянною, фаянсовою и прочею, мебель, сундуки с платьем и бельём, словом сказать, что только после смерти моей в показанном доме останется, отдаю я означенной мужа моего родной племяннице титулярной советнице Прасковье Васильевне Угличининой и по ней её наследникам в неотъемлемое и вечное владение и распоряжение».

Михаил Степанович Угличинин с супругой потом продадут Иглино, свою усадьбу они перенесут к югу от Уфы, за совр. аэропортом.

Важные гости степенно слушали завещание, чиновник быстро записывал, всё было как обычно. Пока:

«4-е. Дворового моего человека Алексея Петрова с женою Авдотьею Егоровою и дочерью Аксиньею отдаю в вечное и потомственное владение племяннице моей подполковнице Варваре Евграфовне Кублицкой.

5-е. Дворовой моей жёнке Елизавете Степановой, отпущенной прежде сего с мужем её на волю, за верные её ко мне услуги, назначаю вообще с мужем образ во имя Святителя Николая в серебрянном окладе, избу, анбар, две лошади, три овцы, арженого и ярового хлеба по пятидесяти, а всего сто пуд, с тем, чтоб оные избу и анбар, а в среди их сени поставить общими крестьян моих силами как следует на место жительства их с обгородкою и всего дома затем».

Ну, подумали предводители, началось распоряжение крепостными, на волю как обычно отпускалась ближняя (домашняя) дворовая прислуга. Но, если кто и задремал, на шестом пункте все проснулись и с удивлением стали внимательно слушать тихий голос старушки да скрип гусиных перьев.

А Елена Ивановна спокойно продолжала:

«6-е. За верные ко мне услуги и усердие, так как у меня детей нет, увольняю после смерти моей вечно на волю, а до оной быть в полном моём распоряжении и повиновении, доставшихся мне по наследству после родителя моего и состоящих ныне по последней 7-й ревизии, платящем податей в означенном выше селении моём, дворовых моих людей и крестьян, а именно: дворового 1. Емельяна Яковлева с женою Катериною Михайловою, детьми Павлом, Феоктистой и Софьей, 2-го Прокофья Иванова с женою Надеждою Николаевою, з детьми Васильем, Петром и Онофрием, 3-го Кузьму Егорова с детми Евмением, Иваном и Татьяной, 4-го Фрола Викторова с женою Пелагеей Васильевою и с их новорождёнными после ревизии обоего пола детьми, коим вознаграждение дать каждому семейству из моего посеенного по одной десятине орженого и ярового хлеба, а из оставшегося скота по две лошади, какие случится, по три овцы, коров же сколько тогда при доме моём будет, разделить по ним не изключая и жёнки Елизаветы Степановой. Крестьян».

И пошла Елена Ивановна перечислять всех своих крепостных мужиков:

«1-го Егора Александрова с женою Дарьею Ивановою, с сыном Митрофаном с женою ево Варварою Ильиною и с детми Фёдором, Васильем, Ильёю и Фёклой… 23. Андрея Алексеева с женою Марфою Ивановою с сыном Тимофеем и со всеми их рождёнными после ревизии обоего пола детьми, принадлежащим им всем домовым и прочим строением, скотом и с посеенным ими своим хлебом, а чтоб более дать им случаю к поминовению грешной моей души, то из числа благоприобретённого моего недвижимого имения предоставляю в полное и вечное всех их и дворовых людей равноотпущенных прежде от меня таковых же Ивана и Алексея Прокофьевых владение земли, заключающихся в разных угодьях.

1-го. Значущегося в выданном плане Уфимского Уезда сельца Белегеса общего владения с мужем моим майором Сергеем Иглиным (за исключением следующего ему количества отданного уже от меня прежде сего по духовному завещанию означенной выше племяннице его Г. Угличининой) всю единственно на мою часть следующую триста четвертей, которой учинял к спокойному владению нареску к одной стороне, а именно от граней дачи господина надворного советника Березовского.

2-го. Значущуюся на выданном плане Уфимского уезда пустоши Шиды при надлежащей единственному моему владению из числа двух тысяч осмнатцати десятин двух тысяч дватцати одной сажени тысячу осьмнатцать десятин, кои и выделить им, едучи в деревню Яхъину по левой стороне дороги, где ныне состоят мои покосы, а затем».

На памятнике в парке Елена Ивановна Иглина изображена в виде в общем молодой женщины:

Исторические картинки. Завещание помещицы Иглиной


А старушка то подготовилась. Наверняка, 22 марта 1824 года она диктовала завещание по заранее составленному списку крестьян, вряд ли всех она помнила по именам с жёнами и детьми, и плану поместья. На волю мужиков отпускала с землёй, точно указав где именно, чтоб не было потом споров.

Она всё делала по закону. Крестьяне получали её (вдовью) долю, а мужнина часть отходила племяннице Угличининой. Читаем далее завещание:

«7-е. Оставшуюся по семуж шадинскому плану землю в правой стороне дороги, всего тысячу десятин с саженьми, со всеми угодьями и находящуюся при селе моём мукомольную мельницу с её берегами, равно состоящую особо в пустоше Каловской землю, следующую на мою часть всю без остатку завещеваю в вечное и потомственное владение и распоряжение сказанной племяннице моей Прасковье Васильевне Угличининой и её наследникам.

8-е. В замен же такового сделанного мною из благоприобретённой собственности моей назначение, предоставляю ей госпоже Угличининой после смерти моей отдать из собственности своей денег брату двоюродному её Льву Иглину семьсот рублей и сестре ево триста рублей».

Мудрая бабушка предвидела возможные претензии дальних родственников и заранее выделяла им денежную компенсацию. Отпуск на волю такого большого числа крестьян был тогда невиданным и необычным. Наследники могли подать судебные иски, поэтому Елена Ивановна «бросила им кость». Когда ещё суд разберётся, а тут сразу наличка. Лучше синица в руках, чем журавль в небе. Как дальше увидим, она не ошиблась.

«9-е. Завещается всем означенным в сей духовной освобождаемым от рабства людям моим состоящие при строющейся вновь церкве моей крышку, ограду, в случае пришествия оных впредь в ветхость, поправлять и вместе с прочими прихожанами отапливать».

Отметим выражение: «освобождаемым от рабства». Именно так воспринималось крепостное право самими помещиками, век вольтерьянства и гражданских свобод уже на дворе!

А бывшим крепостным завещалось чинить крышу храма и ограду, а также отапливать церковь.

«10-е. За раздачей всего назначенного мною в награду людям хлеба и скота, остальной, сколько останется будет при доме в гумне и на поле, поручается им же господам Угличининым весь продать и деньги употребить на погребение и поминовение души моей.

11-е. Таким образом распорядившись в собственности моей я покорнейше прошу племянницу мою Прасковью Васильевну и супруга её Михайла Степановича Угличининых привесть сие моё духовное завещание в точное и непременное исполнение.

12-е. Всему завещаемому мною ныне имению объявляется по совести цена, а именно: назначенному госпоже Угличининой и наследникам её пять тысяч рублей, госпоже Кублицкой четыреста рублей, дворовым моим людям и крестьянам с землями дватцать пять тысяч рублей».

Из 30,4 тыс. руб. общей стоимости крепостным отходила основная часть!

«13-е. Паче же чаяния естли кто из означенных выше моих дворовых людей и крестьян причинит мне после написания сего духовного завещания грубости, неповиновения или обращаться будут в воровстве, лености, пьянстве или другом каком законопротивном поступке, тогда предоставляю себе право такового из сей духовной изключить и от вольности не освобождать.

14-е. В заключение же всего из свойственников моих прошу такового завещания моего, как основанного на доброй моей воле, не опровергать и прахом моим не тревожить под ответственностию за то пред судом Спасителя моего и наконец.

15-е. Сие духовное домовое моё завещание после смерти моей предоставляю кому надлежит представить куда следует на законное его утверждение марта 22-го дня 1824 года». И подписи.

В комнате, наверняка, стояла тишина. Свидетели – местная дворянская элита – были ошарашены. Целую деревню на волю отпустила!

Звенящую тишину прервал тихий голос старушки: прошу подписывать, господа!

Потом, без сомнения, был обильный ужин. Густые щи, говядина и птица, изобилие пирогов. Елена Ивановна выставила все оставшиеся от покойного мужа запасы вина. Пекарский, Зубов, Тимашев и Ураков налегали на мясное, слуга не успевал заполнять старинные серебрянные кубки.

Не знаю, курили ли дворяне. Если да, то пуская дымок из трубочки, усмехались, старушка не промах. При таких свидетелях (два предводителя, генерал и секунд-майор) оспорить завещание, не выполнить волю – означало грандиозный скандал.

Дело было редчайшее. Подобные прецеденты в крае по пальцам одной руки можно было пересчитать.

В мудрости Елены Ивановны Иглиной убедились после её кончины. Но об этом во второй серии детектива – «Завещание Елены Иглиной».

Михаил Роднов, доктор исторических наук

Приглашаю на сайт «Роднов и его друзья»



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  • 1 | 08.04.2018, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
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Со Светлым Воскресеньем! Со Светлой Пасхой Вас!

Пусть верой, надеждой, теплом
Наполнятся ваши сердца!
Пусть радость заполнит весь дом,
Ведь Светлая Пасха пришла!

Не гаснущий лучик любви
В душе пусть теплится всегда!
И пусть все житейские дни
Подарят вам больше добра!



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Всех православных с праздником.
Христос воскрес!



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Поздравляю со святым праздником и желаю здоровья и любви к ближнему всех, не зависимо от вероисповедания. На одной Земле живём.



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Многие верят в Деда Мороза. Тоже ничего.



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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ !



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304 | 07.04.2018, 22:50 | Автор: Не зарегистрирован
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За Сталина ответил: американского атташе Форда публично избили и сломали ему нос в Китае...
...

Надо подчеркнуть, что это происшествие доходчиво показывает россиянам, как надо защищать свою историю и своих лидеров. Между тем во время предстоящего празднования Дня Победы 9 Мая на Красной площади в Москве вновь, как и много лет подряд, власть задрапирует мавзолей В.И.Ленина, а имя и портреты Сталина — Верховного Главнокомандующего во время Великой Отечественной войны вы нигде не услышите и не увидите.

И ничего — все в России утрутся, считает, очевидно, федеральная власть...

-------------

Ну чтож... Придётся, как в Китае, ломать носы. Начинать с федеральной власти.



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  • 7 | 08.04.2018, 11:56 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 27915 | Рейтинг: -645,8
Эти герои статей какую-то работу работали? За чей счёт пировали?



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  • 8 | 08.04.2018, 12:03 | Автор: Кухарка | На сайте
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5 | 08.04.2018, 11:29 | Автор: xrul

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ !
_________________________
Можем повторить!



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  • 9 | 08.04.2018, 12:04 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5165 | Рейтинг: +1417,7
Хруль, яйца покрасил?



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  • 10 | 08.04.2018, 12:09 | Автор: Не зарегистрирован
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Все было хорошо. Но тут появились две злобные хабалки.



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  • 11 | 08.04.2018, 12:10 | Автор: Не зарегистрирован
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Двум К так и хочется испортить людям праздник.



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  • 12 | 08.04.2018, 12:18 | Автор: Не зарегистрирован
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8 | 08.04.2018, 12:03 | Автор: Кухарка | На сайте
Публикации: 1793 | Комментарии: 58313 | Рейтинг: +12172,5
5 | 08.04.2018, 11:29 | Автор: xrul

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ !
_________________________
Можем повторить!

==============

После чего ты должна поцеловать xrul-я. Трижды.



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3

  • # 13 | 08.04.2018, 12:21 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 14 | 08.04.2018, 12:46 | Автор: Не зарегистрирован
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# 13 | 08.04.2018, 12:21 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Комментарий скрыт модератором

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"Выйти Кэтрин на крыльцо покатать своё яйцо" уже нельзя?



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  • 15 | 08.04.2018, 12:48 | Автор: materu | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 12372 | Рейтинг: -1554,1
Красивый миф. Но Меня смущает почему православные приклоняются перед человеком с не русским именем Иисус Христос .Христос это что фамилия. И почему именно у иудейки родился и именно под Иерусалимом а не где ни будь в средней полосе России от Маши . Да и до 30 лет Иисус жил у родителей а именно в 30 стал бродяжничать. И почему иудеи решили Его именно подвесить на кресте? Да и Его ученик Иуда отдал Иисуса в руки римлян -прообраз современной полиции. У евреев был выбор из двух персонажей кого назначить сыном бога -был воин который боролся с Иродом царем иудеев и бродяга который в 30 лет как то странно ушел из дома и стал бродяжничать.



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  • Начинающий
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  • 16 | 08.04.2018, 12:53 | Автор: materu | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 12372 | Рейтинг: -1554,1
Христианство конечно адаптировали по русских -ныне россиян хотя как таковых русских как национальности тем более нации не было -были татары светловолосые -русые. А этот кулич с намазанным с верху белым что то Вам не напоминает скажем фаллос в сперме а яйца почему из нужно красить? Яйца -что первично яйца или курица.



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  • 17 | 08.04.2018, 12:54 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 27915 | Рейтинг: -645,8
Между прочим.
Насчет наследственного права. В христианском праве завещатель может завещать имущество кому пожелает, имеет полное право лишить наследников наследства.

По российским (советским) кроме несовершеннолетних детей, также имеет право завещать любому, кого пожелает.

Мусульманское наследственное право

отличается тем, что оно не допускает полного лишения наследников имущества предков.

Имущество мусульманина после его смерти в первую очередь должно пойти на обеспечение его похорон: на вознаграждение омывавшему тело и копавшему могилу, на покупку савана и др. расходы, которые неизбежны при похоронах. Затем, если умерший не успел выплатить закят или долг, то они должны быть выплачены из его имущества.

Завещать лицу, не имеющего права на наследство, мусульманин может только одну треть имущества.

Оставшаяся часть распределяется между законными наследниками - сыновьям, дочерям, родителям, братьям



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  • 18 | 08.04.2018, 12:54 | Автор: юнг
    Публикации: 311 | Комментарии: 34318 | Рейтинг: +5789,7
.............. старушка то подготовилась. Наверняка, 22 марта 1824 года она диктовала завещание , точно указав где именно, чтоб не было потом споров....

==============А бриллианты куды зашила? В стулья мастера Гамбса?



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  • 19 | 08.04.2018, 12:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Двум К так и хочется испортить людям праздник.
-----------------------------
Скоро еще Юнг блеснет интеллектом.



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  • 20 | 08.04.2018, 13:01 | Автор: юнг
    Публикации: 311 | Комментарии: 34318 | Рейтинг: +5789,7
Истинно верующих, соблюдающих все каноны, в России не более 3-5%.
Остальные просто принимают исторически сложившиеся ритуалы.
Печально смотреть, как плачет народ при "схождении благодатного огня".
Как тащат больных детей к иконам в надежде на излечение. Как сутками стоят под дождём, чтобы взглянуть на "мощи" или "пояс богородицы".

Особенно неблагодарна и противоестественна роль ВВП и Мити-придурка, целующего ручки жулика Гундяя. Ведь если ад существует, гореть им там синим пламенем.



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