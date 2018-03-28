Исторические картинки. Завещание помещицы Иглиной

В день Светлого Воскресения Христова надо говорить только о хорошем. Пасхальная открытка – подарок из Спасо-Яковлевского Димитриева монастыря, что в славном Ростове Великом.В «исторических картинках» я уже говорил об истории Иглино, где имеется парк имени Елены Иглиной, помещицы, отпустившей крестьян на волю.К концу XVIII столетия в нашем крае проживало несколько Иглиных, среди них два брата Василий Васильевич Иглин и Сергей Васильевич Иглин.На 1796 год известно: «Сергей Васильев Иглин 44 [года]. Женат на вахтмистерской дочери Елене Ивановой по отце Асоргиной. Детей не имеют. Наследственных дворовых людей и крестьян мужчин 6, женщин 6. Купленных мужчин 2, женщин 2. В приданое полученных мужчин 31, женщин 34 души. Крестьяне проживают в Уфимской округи дер. Сергеевке. Секунд-майор. В отставке».Эти Иглины и заложили современный райцентр Иглино. Собственность затем принадлежала супруге, которая овдовев продолжала жить в новом селении на берегу речушки Белегес.22 марта 1824 года дворовая прислуга сбилась с ног, принимая гостей. Один за другим подъезжали роскошные экипажи, конюхи уводили породистых коней. На иглинскую землю спускались знатные вельможи, известные на всю округу, в их числе сразу два предводителя дворянства.Пожилая майорша Елена Ивановна Иглина пригласила свидетелей для составления завещания. В современное Иглино прибыли:Генерал-лейтенант князь Василий (Егорович) Ураков, смотри на моём сайте сборник «Река времени. 2017», сосед из Кирилловки, именно у его вдовы в 1840 году гостил будущий писатель Миша Михайлов;Коллежский советник и кавалер Пётр (Николаевич) Пекарский, знаменитый своими пирами барин из Отрады (ныне Базилевка), отец первого уфимского историка-академика П.П. Пекарского, а до 1823 года губернский предводитель дворянства;Майор (секунд-майор) и кавалер Сергей Николаевич Зубов из Касимово, чья сестра Софья стала в замужестве Аксаковой и мамой прославленного нашего земляка, писателя Сергея Тимофеевича Аксакова. Литератор вспоминал о дяде С.Н. Зубове в своих записках;И последним свидетелем прибыл подполковник и кавалер (то есть имел ордена) Капитон (Кузьмич) Тимашев (1783–1857), с 1821 по 1824 годы предводитель дворянства Уфимского и Стерлитамакского уездов, владелец огромной усадьбы в Тимашево на окраине совр. Черниковки. О К.К. Тимашеве говорится в моей книжке про дворянские усадьбы, но дата рождения там указана неверно.Выпив с дороги чаю, отдохнув, четверо свидетелей собрались в гостиной иглинской усадьбы. Но не одни. В комнате присутствовали ещё двое.Пекарский или Тимашев привезли из Уфы чиновника, документ составлял коллежский регистратор Константин Гаврилович Петров. А самый последний свидетель был личностью весьма примечательной.Он первым под завещанием после хозяйки подписался. Слово документу:«К сему духовному завещанию вдова майорша Елена Иванова дочь Иглина руку приложила, что значущееся по сему духовному домовому завещанию распоряжение госпожа помещица Елена Иванова Иглина учинила по воле своей в полном уме и разуме, в том по долгу священства свидетельствуя подписуюсь отец её духовный села Белегеса Константиновской церкви священник Василий Петров».В Иглино уже была православная церковь! Константиновская, видимо, в честь царя Константина, первым из римских кесарей принявших христианство и основавшего новую столицу – Константинополь (ныне Стамбул).Помещица Е.И. Иглина решила вместо старой, наверняка, деревянной и небольшой Константиновской церкви возвести новый храм.Читаем у краеведа Руфа Игнатьева: церковь «Св. Архистратига Михаила, в селе Белегес, Иглина тож, построена в 1822 г. помещицею Еленой Ивановной Иглиной, с приделом Св. равноап. Константина и Елены».Константиновские храмы были очень большой редкостью. И в память о первой небольшой церковке в Иглино придел нового храма не случайно освятили во имя Святых равноапостольных Константина и матери его Елены.А тут наш знаменитый краевед Павел Владимирович Егоров добавляет, что иглинские старожилы ему рассказывали про часовню, что стояла между дорогой и церковью. Наверняка, продолжает рассуждать П.В. Егоров, её возвели на месте старого, первого храма в Иглино. Константиновского или Константино-Еленинского.Икона Константина и Елены:Собравшиеся гости с почтением слушали старушку (Е.И. Иглина умрёт примерно летом 1825 года), возможно, переглядываясь потихоньку. Завещание было необычным, по перечить уважаемой Елене Ивановне уфимская знать не осмелилась.Через два столетия мы можем познакомиться с подлинным завещанием помещицы, которое я нашёл в архиве Санкт-Петербурга. В кавычках точный текст, пунктуация моя:«Во имя живоначальной и нераздельной Троицы, отца и сына и святого духа, я нижеподписавшаяся жительствующая Оренбургской губернии Уфимского уезда в сельце Белегес (что ныне по вно[вь] строющейся церкви село Архангельское) вдова майорша Елена Иванова по муже Иглина, будучи в твёрдом уме, здравом разсудке и совершенной памяти, но чувствуя слабость здоровья моего, при ниже подписавшихся отце духовном и свидетелях, учинила сие домовое духовное завещание в следующем.1-е. Когда по воле Создателя моего прекратится жизнь моя, тогда поручаю по обряду христианскому учинить мне должное погребение и поминовение, испытанным в добром расположении ко мне и чесности, покойного мужа моего родной племяннице Парасковье Васильевне, и мужу её, из дворян титулярному советнику Михайле Степановичу Угличининым».Вспомним, что было два брата Сергей и Василий Васильевичи Иглины. Елена Ивановна была замужем за первым, а у второго была дочь Прасковья, которая вышла за представителя известной уфимской дворянской фамилии Угличининых (они не раз упоминались в «исторических картинках»). Продолжаем читать завещание:«2-е. Им же Г.г. Угличининым предоставляю принадлежащие мне образа во имя Воскресения Господа нашего и Святителя Николая в серебренных ризах отдать в церковь при селе моём.3-е. Во оном селе моём господской дом с усадьбою, сосновым флигелем, тремя анбарами, из коих один о двух этажах, конюшню, каретник и остающиеся в том доме за отдачею разные образа в серебряных ризах, и без оных, с посудою серебряною, оловянною, фаянсовою и прочею, мебель, сундуки с платьем и бельём, словом сказать, что только после смерти моей в показанном доме останется, отдаю я означенной мужа моего родной племяннице титулярной советнице Прасковье Васильевне Угличининой и по ней её наследникам в неотъемлемое и вечное владение и распоряжение».Михаил Степанович Угличинин с супругой потом продадут Иглино, свою усадьбу они перенесут к югу от Уфы, за совр. аэропортом.Важные гости степенно слушали завещание, чиновник быстро записывал, всё было как обычно. Пока:«4-е. Дворового моего человека Алексея Петрова с женою Авдотьею Егоровою и дочерью Аксиньею отдаю в вечное и потомственное владение племяннице моей подполковнице Варваре Евграфовне Кублицкой.5-е. Дворовой моей жёнке Елизавете Степановой, отпущенной прежде сего с мужем её на волю, за верные её ко мне услуги, назначаю вообще с мужем образ во имя Святителя Николая в серебрянном окладе, избу, анбар, две лошади, три овцы, арженого и ярового хлеба по пятидесяти, а всего сто пуд, с тем, чтоб оные избу и анбар, а в среди их сени поставить общими крестьян моих силами как следует на место жительства их с обгородкою и всего дома затем».Ну, подумали предводители, началось распоряжение крепостными, на волю как обычно отпускалась ближняя (домашняя) дворовая прислуга. Но, если кто и задремал, на шестом пункте все проснулись и с удивлением стали внимательно слушать тихий голос старушки да скрип гусиных перьев.А Елена Ивановна спокойно продолжала:«6-е. За верные ко мне услуги и усердие, так как у меня детей нет, увольняю после смерти моей вечно на волю, а до оной быть в полном моём распоряжении и повиновении, доставшихся мне по наследству после родителя моего и состоящих ныне по последней 7-й ревизии, платящем податей в означенном выше селении моём, дворовых моих людей и крестьян, а именно: дворового 1. Емельяна Яковлева с женою Катериною Михайловою, детьми Павлом, Феоктистой и Софьей, 2-го Прокофья Иванова с женою Надеждою Николаевою, з детьми Васильем, Петром и Онофрием, 3-го Кузьму Егорова с детми Евмением, Иваном и Татьяной, 4-го Фрола Викторова с женою Пелагеей Васильевою и с их новорождёнными после ревизии обоего пола детьми, коим вознаграждение дать каждому семейству из моего посеенного по одной десятине орженого и ярового хлеба, а из оставшегося скота по две лошади, какие случится, по три овцы, коров же сколько тогда при доме моём будет, разделить по ним не изключая и жёнки Елизаветы Степановой. Крестьян».И пошла Елена Ивановна перечислять всех своих крепостных мужиков:«1-го Егора Александрова с женою Дарьею Ивановою, с сыном Митрофаном с женою ево Варварою Ильиною и с детми Фёдором, Васильем, Ильёю и Фёклой… 23. Андрея Алексеева с женою Марфою Ивановою с сыном Тимофеем и со всеми их рождёнными после ревизии обоего пола детьми, принадлежащим им всем домовым и прочим строением, скотом и с посеенным ими своим хлебом, а чтоб более дать им случаю к поминовению грешной моей души, то из числа благоприобретённого моего недвижимого имения предоставляю в полное и вечное всех их и дворовых людей равноотпущенных прежде от меня таковых же Ивана и Алексея Прокофьевых владение земли, заключающихся в разных угодьях.1-го. Значущегося в выданном плане Уфимского Уезда сельца Белегеса общего владения с мужем моим майором Сергеем Иглиным (за исключением следующего ему количества отданного уже от меня прежде сего по духовному завещанию означенной выше племяннице его Г. Угличининой) всю единственно на мою часть следующую триста четвертей, которой учинял к спокойному владению нареску к одной стороне, а именно от граней дачи господина надворного советника Березовского.2-го. Значущуюся на выданном плане Уфимского уезда пустоши Шиды при надлежащей единственному моему владению из числа двух тысяч осмнатцати десятин двух тысяч дватцати одной сажени тысячу осьмнатцать десятин, кои и выделить им, едучи в деревню Яхъину по левой стороне дороги, где ныне состоят мои покосы, а затем».На памятнике в парке Елена Ивановна Иглина изображена в виде в общем молодой женщины:А старушка то подготовилась. Наверняка, 22 марта 1824 года она диктовала завещание по заранее составленному списку крестьян, вряд ли всех она помнила по именам с жёнами и детьми, и плану поместья. На волю мужиков отпускала с землёй, точно указав где именно, чтоб не было потом споров.Она всё делала по закону. Крестьяне получали её (вдовью) долю, а мужнина часть отходила племяннице Угличининой. Читаем далее завещание:«7-е. Оставшуюся по семуж шадинскому плану землю в правой стороне дороги, всего тысячу десятин с саженьми, со всеми угодьями и находящуюся при селе моём мукомольную мельницу с её берегами, равно состоящую особо в пустоше Каловской землю, следующую на мою часть всю без остатку завещеваю в вечное и потомственное владение и распоряжение сказанной племяннице моей Прасковье Васильевне Угличининой и её наследникам.8-е. В замен же такового сделанного мною из благоприобретённой собственности моей назначение, предоставляю ей госпоже Угличининой после смерти моей отдать из собственности своей денег брату двоюродному её Льву Иглину семьсот рублей и сестре ево триста рублей».Мудрая бабушка предвидела возможные претензии дальних родственников и заранее выделяла им денежную компенсацию. Отпуск на волю такого большого числа крестьян был тогда невиданным и необычным. Наследники могли подать судебные иски, поэтому Елена Ивановна «бросила им кость». Когда ещё суд разберётся, а тут сразу наличка. Лучше синица в руках, чем журавль в небе. Как дальше увидим, она не ошиблась.«9-е. Завещается всем означенным в сей духовной освобождаемым от рабства людям моим состоящие при строющейся вновь церкве моей крышку, ограду, в случае пришествия оных впредь в ветхость, поправлять и вместе с прочими прихожанами отапливать».Отметим выражение: «освобождаемым от рабства». Именно так воспринималось крепостное право самими помещиками, век вольтерьянства и гражданских свобод уже на дворе!А бывшим крепостным завещалось чинить крышу храма и ограду, а также отапливать церковь.«10-е. За раздачей всего назначенного мною в награду людям хлеба и скота, остальной, сколько останется будет при доме в гумне и на поле, поручается им же господам Угличининым весь продать и деньги употребить на погребение и поминовение души моей.11-е. Таким образом распорядившись в собственности моей я покорнейше прошу племянницу мою Прасковью Васильевну и супруга её Михайла Степановича Угличининых привесть сие моё духовное завещание в точное и непременное исполнение.12-е. Всему завещаемому мною ныне имению объявляется по совести цена, а именно: назначенному госпоже Угличининой и наследникам её пять тысяч рублей, госпоже Кублицкой четыреста рублей, дворовым моим людям и крестьянам с землями дватцать пять тысяч рублей».Из 30,4 тыс. руб. общей стоимости крепостным отходила основная часть!«13-е. Паче же чаяния естли кто из означенных выше моих дворовых людей и крестьян причинит мне после написания сего духовного завещания грубости, неповиновения или обращаться будут в воровстве, лености, пьянстве или другом каком законопротивном поступке, тогда предоставляю себе право такового из сей духовной изключить и от вольности не освобождать.14-е. В заключение же всего из свойственников моих прошу такового завещания моего, как основанного на доброй моей воле, не опровергать и прахом моим не тревожить под ответственностию за то пред судом Спасителя моего и наконец.15-е. Сие духовное домовое моё завещание после смерти моей предоставляю кому надлежит представить куда следует на законное его утверждение марта 22-го дня 1824 года». И подписи.В комнате, наверняка, стояла тишина. Свидетели – местная дворянская элита – были ошарашены. Целую деревню на волю отпустила!Звенящую тишину прервал тихий голос старушки: прошу подписывать, господа!Потом, без сомнения, был обильный ужин. Густые щи, говядина и птица, изобилие пирогов. Елена Ивановна выставила все оставшиеся от покойного мужа запасы вина. Пекарский, Зубов, Тимашев и Ураков налегали на мясное, слуга не успевал заполнять старинные серебрянные кубки.Не знаю, курили ли дворяне. Если да, то пуская дымок из трубочки, усмехались, старушка не промах. При таких свидетелях (два предводителя, генерал и секунд-майор) оспорить завещание, не выполнить волю – означало грандиозный скандал.Дело было редчайшее. Подобные прецеденты в крае по пальцам одной руки можно было пересчитать.В мудрости Елены Ивановны Иглиной убедились после её кончины. Но об этом во второй серии детектива – «Завещание Елены Иглиной».