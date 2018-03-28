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Дональд Трамп: Готовься, Россия, они прилетят










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Дональд Трамп: Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, они прилетят. Они будут хорошие, новые и «умные»! Не надо поддерживать животное, которое убивает газом своих граждан и получает удовольствие.

Дональд Трамп: Готовься, Россия, они прилетят


Спустя 40 минут Трамп опубликовал другой твит, призвав остановить гонку вооружений. «Наши отношения с Россией хуже, чем когда бы то ни было, включая Холодную войну. Нет никаких причин для этого. Россия нуждается в нас, чтобы помочь с ее экономикой, и это было бы очень легко сделать, нам нужно, чтобы все нации работали вместе. Остановим военную гонку?», — написал президент США.



Эхо Москвы
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  • 1 | 12.04.2018, 10:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Не надо поддерживать животное, которое убивает газом своих граждан и получает удовольствие."

---------------------------------

"Кazus belli" - это теперь не просто "формальный повод", но заведомо придуманный, фейковый.



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  • 2 | 12.04.2018, 10:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Трамп уже написал послание "давайте жить дружно" - давайте разоружаться,у меня крыша поехала от спецпрокурора Мюллера



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  • 3 | 12.04.2018, 11:10 | Автор: xrul
    Публикации: 102 | Комментарии: 2393 | Рейтинг: -247,2
Пиндосы обосрались как всегда.

Путин опять всех победил.



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  • 4 | 12.04.2018, 11:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Международное право???
Сегодня делается попытка покончить с международным правом. Чем это закончится? Разделом мира на две части или всеобщим конфликтом?

Министр иностранных дел Сергей Лавров на Московской конференции по международной безопасности задал вопрос: «Намерен ли Запад соблюдать международное право?»
Фактически, последние несколько лет Вашингтон придерживается направления, при котором международное право и ООН должны перестать действовать, а США должны стать единственной силой.

Нарушение международного права со стороны США в последние годы:
- Билл Клинтон атаковал Югославию
- В ответ на террористические акты 11 сентября 2001 года, США начинают Войну в Афганистане
- Джордж Буш атаковал Ирак-
- Барак Обама начал войну против Ливии и Сирии.
( а ранее - ложь для нападения на Вьетнам, и огромное количество жертв в этой войне)
Что касается Дональда Трампа, он никогда не скрывал своего пренебрежения к международным правилам.
Великобритания обвинила Москву в отравлении Скрипаля, не имея доказательств; и пыталась созвать Генеральную ассамблею ООН - с целью исключить Россию из Совета безопасности.
Москва не верит, что эта инициатива исходит от Лондона. Она считает, что всем заправляет Вашингтон.
У англосаксов нет понятия чести, для них существует только прибыль, так что значение предложения той или иной страны оценивается экономическим развитием этой страны.
В 2012 г, Вашингтону удалось назначить вторым лицом в ООН одного из своих самых радикальных ястребов Джеффри Фелтмана. После этого все войны планируются в Нью-Йорке в учреждении, призванном их предупреждать.
Россия сегодня обеспокоена намерением Запада блокировать ООН. В противном случае она вынуждена будет создать альтернативную организацию, но при этом обмен мнениями между блоками станет невозможным.
КХЕ



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  • 5 | 12.04.2018, 11:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Амеры всегда действуют интеллектом .Глубокой проработкой ситуации.Контролируют нефтеносные районы ,и используя внутренние противоречия ,связанные с курдами.Имеют огромныую территории влияния на Ближнем Востоке и в Африке.
А что Роисся? Кроме обязательств по восстановлению разрух и безвозмедной помощи- ничего . Со сфер влияния давно выгнали , разве только в Мозамбике остались?
Ракетные удары по резиденции Асада возможны - не более того . Скорее это акт устрашения ,нежели какая-то цель . А Путин вряд ли решится на полномасштабную защиту этого животного.Так вцепился в президенство как первоклассник за парту.
Полномасштабные военные действия никому не нужны : ни России,ни США - потеряют очень много и та и другая сторона.Лучше уж пожертвовать страной Асада, чем своей.Кроме того стороны могут проверить свои новосозданные оружия.



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  • Наблюдатель
  •  
  • 6 | 12.04.2018, 11:50 | Автор: ufimsky-obuvatel
    Публикации: 0 | Комментарии: 5754 | Рейтинг: +1019,7
Трамп вынужден так поступать. Этому две причины: первая - отвлечь американский народ от скандала с вмешательством России в американские выборы, вторая - этого требует американский народ и американские политики, ну и европейцы тоже. Асад действительно бомбит химическим оружием повстанцев, потому-что, у него нет другого способа выковырить их из подвалов полуразрушенных домов. Они там сидят годами, продукты и оружие им доставляют гуманитарными конвоями, прикрытием служат мирные жители. У Асада недостаточно живой силы чтобы атаковать, его поддерживают только 15% населения - алавиты, а под контролем надо держать всю страну, бомбы неэффективны, казалось бы, осталось чуть-чуть дожать, а никак. Вот и приходится бомбить повстанцев химией.
Мировое сообщество по этому поводу сильно возмущается.



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  • Гость
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  • 7 | 12.04.2018, 12:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Обыватель !. Читайте Сми и слушайте радио . В Сирии нет химического оружия , оно давно уничтожено.Это просто вброс!



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  • 8 | 12.04.2018, 12:05 | Автор: materu | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 12372 | Рейтинг: -1554,1
Дуркует Трамп Они с российским гарантом конституции в одном тазике ноги моют и кукловоды у этих кукол одни и те же.Проще кукольный театр -шоу.



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  • Наблюдатель
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  • 9 | 12.04.2018, 12:30 | Автор: ufimsky-obuvatel
    Публикации: 0 | Комментарии: 5754 | Рейтинг: +1019,7
А почему мировое сообщество сильно возмущается? А российское никак не возмущается?
Этому есть три причины.
Первая - на Западе есть свободная пресса, и все люди видят, что в Сирии применяют химическое оружие против мирных жителей, это ужасно. Даже если мужья и отцы убитых женщин и детей являются исламскими террористами. Ни один случай применения химического оружия не остается незамечнным, всё доходит до миллионов жителей Европы и Америки.
Вторая причина - на Западе существует политическая конкуренция и демократия. Эти самые возмущенные обыватели являются ещё и избирателями, и от их настроения зависит, будет ли тот или иной политик или партия у власти. Чтобы ублажить своих избирателей Трапм, Меркель, Т.Мей и пр. будут бомбить Асада.
Третья причина, пожалуй самая главная - люди в Европе и Америке гуманнее и добрее чем в России. Помните, как наши соотечественники радовались и гордились нашими "Калибрами" и бомбардировщиками, как они там круто развернулись. Но никому в голову не приходило, что полтонны тротила "Калибра", за три тысячи километров поразят не столько командный пункт повстанцев, но скорее всего долбанут половину какого нибудь городишки, похоронив тысячи невинных людей. А бомбардировки с высоты пять километров? Насколько они точны? Сколько невинных жертв.
Но почему европейцы добрее и гуманнее россиян? Этому тоже есть две причины. Первая - ни в одной европейской стране не разрушали храмов и не убивали своих священников, как в России после 1917 года. Наши предки, наши дедушки и бабушки отказались от христианских ценностей. Марксизм заменил им моральные ценности выработанные человечеством в течении тысячелетий. Ради исторической целесообразности, можно немножко поубивать невинных людей, а уж виноватых тем более. "Если враг не сдается, его уничтожают", "Лес рубят, щепки летят". Вторая причина - Великая Отечественная Война, россияне понесли самые большие жертвы в этой войне, в разы больше чем европейцы и американцы. Всё это очень сильно обесценило человеческую жизнь.



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  • 10 | 12.04.2018, 12:31 | Автор: materu | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 12372 | Рейтинг: -1554,1
Трмп и Путин -партеры и Они этого не скрывают.



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  • Участник
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  • 11 | 12.04.2018, 12:43 | Автор: Дед
    Публикации: 2 | Комментарии: 4226 | Рейтинг: -691,3
Раньше, чтобы не погибали много людей, на поединок выходили два человека и дрались. Кто побеждает и победа за ними. Вот Трамп вышел бы ринг с Путиным и махались бы. Потом поединок Терезы Мэй с Путиным. Меркель Путин. И все. Победа за нами!



+ 0
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  •  
  • 12 | 12.04.2018, 12:45 | Автор: Дед
    Публикации: 2 | Комментарии: 4226 | Рейтинг: -691,3
А почему мировое сообщество сильно возмущается? А российское никак не возмущается?
Этому есть три причины.
Первая - на Западе есть свободная пресса, и все люди видят, что в Сирии применяют химическое оружие против мирных жителей,
------------
Замечательно,. Сколько человек умерли от хлора? И сколько надо убить людей за химоружие ракетами США?



+ 0
1

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  • Участник
  •  
  • 13 | 12.04.2018, 12:46 | Автор: Дед
    Публикации: 2 | Комментарии: 4226 | Рейтинг: -691,3
Экс-президент США Джимми Картер заявил, что нынешний глава государства Дональд Трамп должен любой ценой избегать военных действий и ядерных ударов. Об этом сообщает Associated Press.
"Молюсь за то, что ему (Трампу. — "Газета.Ru") удастся сохранить нашу стране в мире и что он не будет преувеличивать или усугублять проблемы, которые исходят от Северной Кореи, из России или Сирии", — сказал Картер. Об этом сообщает Рамблер. Далее: https://news.rambler.ru/usa/39595368/?utm_content=rnews&utm_
medium=read_more&utm_source=copylink



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  • 14 | 12.04.2018, 12:50 | Автор: ufimsky-obuvatel
    Публикации: 0 | Комментарии: 5754 | Рейтинг: +1019,7
2 | 12.04.2018, 11:40 | Автор: Не зарегистрирован
...Международное право???
Сегодня делается попытка покончить с международным правом. Чем это закончится? Разделом мира на две части или всеобщим конфликтом?
-----------------------------
РжунимАгу!!!! Какое тебе нахрин право? Аннексирвать Крым? Присоединить Грузию? Создать Новороссию? Поддерживать у власти Каддафи? Убивать мусульман-боснийцев? Подкупать западных политиков? Убивать своих политических противников?
А ты знаешь, что ВВП Америки 20 триллионов долларов, население 310 миллинов? У ЕС население 500 миллионов, ВВП 19 триллионов. У России ВВП 1,3 триллиона долл. население 145 миллионов.
Ты хочешь, что с нами считались на Западе? Ну так давай население дорастим до 300 миллионов, и ВВП хоть как-то поднимем. С этого начинать надо.
Как послушаешь нашего президента и политиков, сплошной плач Ярославны, жалуются, жалуются на плохой Запад, а что они сделали, чтобы Россия стала сильная? Армию перевооружили? И что Россия стала сильнее?



+ 0
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  • Гость
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  • 15 | 12.04.2018, 13:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как послушаешь нашего президента и политиков, сплошной плач Ярославны, жалуются, жалуются на плохой Запад, а что они сделали, чтобы Россия стала сильная? Армию перевооружили? И что Россия стала сильнее?
__________________________________

Вооружен, значит сильный, может недругам показать Кузькину мать. Кто вооружен, тому всегда есть возможность разбогатеть.



+ 0
0

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  • Гость
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  • 16 | 12.04.2018, 13:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 12.04.2018, 12:43 | Автор: Дед
Публикации: 2 | Комментарии: 4204 | Рейтинг: -688
Раньше, чтобы не погибали много людей, на поединок выходили два человека и дрались. Кто побеждает и победа за ними. Вот Трамп вышел бы ринг с Путиным и махались бы. Потом поединок Терезы Мэй с Путиным. Меркель Путин. И все. Победа за нами!
===
вы молодой "дед",
а деды постарше знают, что после поединка батыров бой начиналась сеча!
т.е.сражение войск!



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  • Гость
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  • 17 | 12.04.2018, 13:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 12.04.2018, 12:50 | Автор: ufimsky-obuvatel | На сайте
Публикации: 0 | Комментарии: 5688 | Рейтинг: +1012
2 | 12.04.2018, 11:40 | Автор: Не зарегистрирован
...Международное право???
Сегодня делается попытка покончить с международным правом. Чем это закончится? Разделом мира на две части или всеобщим конфликтом?
-----------------------------
РжунимАгу!!!! Какое тебе нахрин право? Аннексирвать Крым? Присоединить Грузию? Создать Новороссию? Поддерживать у власти Каддафи? Убивать мусульман-боснийцев? Подкупать западных политиков? Убивать своих политических противников?
А ты знаешь, что ВВП Америки 20 триллионов долларов, население 310 миллинов? У ЕС население 500 миллионов, ВВП 19 триллионов. У России ВВП 1,3 триллиона долл. население 145 миллионов.
Ты хочешь, что с нами считались на Западе? Ну так давай население дорастим до 300 миллионов, и ВВП хоть как-то поднимем. С этого начинать надо.
Как послушаешь нашего президента и политиков, сплошной плач Ярославны, жалуются, жалуются на плохой Запад, а что они сделали, чтобы Россия стала сильная? Армию перевооружили? И что Россия стала сильнее?
_______________________
"РжунимАгу!!!!"

«Что ты ржешь, мой конь ретивый..."
Ой, прошу прощения у коня, что сравнил его с дебилом в медицинском смысле - Уфимским Обывателем.
Такой бред, какой несёт Обыватель ни одна сивая кобыла не выдаст.



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  • 18 | 12.04.2018, 14:12 | Автор: xrul
    Публикации: 102 | Комментарии: 2393 | Рейтинг: -247,2
Вот и приходится бомбить повстанцев химией.
Мировое сообщество по этому поводу сильно возмущается.
----------------------
Идёт война, какая разница как на войне врагов убивать ?



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0

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  • Участник
  •  
  • 19 | 12.04.2018, 14:15 | Автор: xrul
    Публикации: 102 | Комментарии: 2393 | Рейтинг: -247,2
ты знаешь, что ВВП Америки 20 триллионов долларов, население 310 миллинов?
-----------------------
У них долг 20 трл. , они банкроты.



+ 0
1

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  • Участник
  •  
  • 20 | 12.04.2018, 14:35 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 10442 | Рейтинг: -1742,8
5 | 12.04.2018, 12:30 | Автор: ufimsky-obuvatel
Публикации: 0 | Комментарии: 5688 | Рейтинг: +1012

А почему мировое сообщество сильно возмущается? А российское никак не возмущается?
Этому есть три причины.
Первая - на Западе есть свободная пресса, и все люди видят, что в Сирии применяют химическое оружие...
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Обыватель, я не смог до конца дочитать ни одного твоего комментария, кроме первого.
Такая непролазная и глупая чушь. Из заголовков статей либерастов.
Но поданная с такой претензией на истину, что понимаешь фразу - всё имеет пределы, кроме человеческой глупости.
До



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