Дональд Трамп: Готовься, Россия, они прилетят

Дональд Трамп: Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, они прилетят. Они будут хорошие, новые и «умные»! Не надо поддерживать животное, которое убивает газом своих граждан и получает удовольствие.Спустя 40 минут Трамп опубликовал другой твит, призвав остановить гонку вооружений. «Наши отношения с Россией хуже, чем когда бы то ни было, включая Холодную войну. Нет никаких причин для этого. Россия нуждается в нас, чтобы помочь с ее экономикой, и это было бы очень легко сделать, нам нужно, чтобы все нации работали вместе. Остановим военную гонку?», — написал президент США.