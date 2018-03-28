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Исторические картинки. Страсти по завещанию Иглиной










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Похороны летом 1824 года, без сомнения, были торжественными и многолюдными. Все крестьяне, окрестные помещики, гости из Уфы, родственники, духовенство проводили в последний путь Елену Ивановну.

Исторические картинки. Страсти по завещанию Иглиной


Покойная подписала ещё отпускную от 24 мая 1824 года, по которой вольную выдала «вдове Акулине Корниловой с сыновьями Изосимом, Михайлою, Корнилою и дочерью девицею Устиньей», но «неиначе, как по смерти моей». Видимо, это была ещё одна семья дворовых.

Разобравшись в старинных документах, можно утверждать, что Е.И. Иглина скончалась всё-таки в июне или в конце мая 1824, а не 1825 года.

Потому что 27 февраля 1825 года в Уфе суд рассматривал прошение наследницы. Слово документу:

«как представленные при прошении 27-го июня 1824 года из дворян от титулярной советницы Прасковьи Угличининой два духовных завещания, учинённые покойною тёткою её вдовой майоршей Еленой Иглиной».

То есть, к 27 июня 1824 года Е.И. Иглина уже перешла в лучший из миров.

Судьи рассмотрели все документы, определили сколько должна П.В. Угличинина уплатить в казну пошлин за переход к ней наследства. Всего 518 рублей. И обсудили претензии других наследников!

Слухи о кончине богатой помещицы разнеслись по округе и в Уфу по почте 16 октября 1824 года поступило прошение от капитанши Воронцовой.

Она назвала «себя двоюродной Иглиной сестрою и законною наследницею вместе с племянником Г. Путиловым», просила оба завещания не утверждать. Но Воронцова не прислала никаких документов, подтверждавших родство, не было также доверенности от Путилова.

Суд отказывает новоявленным претендентам, «почему с прописанием сего постановления по жительству его в Симбирском уезде предписать тамошнему земскому суду указом». Если доказательства родства найдутся – пусть обращаются в суд.

А что же иглинские мужики? Они тоже не сидели без дела и сначала вытребовали копию завещания. Копию выдали «уволенному покойною вдовою майоршей Еленой Иглиной в свободные хлебопашцы дворовому человеку Алексею Прокофьеву сыну Горюшину, согласно поданного от него в сию палату прошения майя 14 дня 1825 года».

Тут пошли интересные юридические казусы!

Волю мужики получили, а куда? В Российской империи все жители были распределены по сословиям. В ответе А.П. Горюшину он назван уволенным в свободные хлебопашцы.

Александр Благословенный, победитель Наполеона, создавший Финляндское государство, ушедший в конце концов, якобы, в Сибирь и ставший старцем Фёдором Кузьмичём, прекрасно понимал всю отсталость системы крепостного права.

Исторические картинки. Страсти по завещанию Иглиной


Не имея возможности его полностью отменить, он 20 февраля 1803 года издал знаменитый указ о вольных (или свободных) хлебопашцах, по которому помещики получали право освобождать крестьян целыми деревнями с землёй.

Уфимские чиновники так и поняли, тем более, что 22 августа 1825 года губернскому предводителю дворянства А.Д. Мордвинову поступило прошение жителей села Белегеса, уволенных от услуг дворовых людей Прокофья Иванова, Емельяна Яковлева, крестьянина Захара Пантелеева, Михайлы Викторова, Изосима, Михайлы, Корнилы Филиповых с товарищи.

«Прошение. Упомянутая покойная Госпожа наша майорша Елена Иглина по зделанному 1824-го года марта 22-го дня духовному завещанию, засвидетельствованному Оренбургскою Палатою Гражданского Суда 27-го числа февраля сего года, и отпускной, совершённой в 24-й день мая 1824-го года, отпустила нас с прочими крестьянами и дворовыми людьми по именам в тех духовном завещании и отпускной написанными, всего мужеска 54 души со всеми нашими семействами, имуществом и землёю, лежащею в уфимском уезде при означенном селе Белегесе, вечно на волю, а тому желаем мы к дальнейшему нашему в земленых угодьях состоящих главный предмет поселенского труда и промышленности поощрению остаться в означенном селе Белегес и приписаться в род свободных хлебопашцев».

Сей текст сочинил и написал губернский секретарь Ефим Иванов. Мужики попросили грамотея правильную бумагу составить.

За всех крестьян подписался отпущенный на волю дворовый Алексей Прокофьевич Горюшин. Дворовые часто знали грамоту.

Из Уфы бумаги ушли в Петербург на утверждение, да только 30 сентября 1825 года Департамент государственного хозяйства и публичных зданий уведомил предводителя, что по духовному завещанию «воспрещено» увольнять в свободные хлебопашцы.

Существовало чёткое законодательство о наследовании, соблюдались права вдов и детей, наличие или отсутствие завещания, статус имущества и пр. В законе 1803 года это было прописано.

Управлявший министерством внутренних дел Василий Сергеевич Ланской предложил выход из ситуации, видимо, понимая мечты иглинских мужиков о свободе.

Портрет В.С. Ланского (1754–1831):

Исторические картинки. Страсти по завещанию Иглиной


Если наследники Е.И. Иглиной, «уважив волю помещицы», согласятся «исполнить оную», они могут заключить с крестьянами соглашение уже от себя. И «дать свободу и землю крестьянам не требуя от них ни чего, или определить в пользу свою известные повинности» или взять деньгами «по добровольному о том с обеих сторон соглашению».

В противном случае, если крестьяне откажутся, вернуть их «в крепость»!

Тут подсуетились дальние родственнички. На самом севере современной Ульяновской области, рядышком с градом Симбирском, находится Цильнинский район, центром коего является старинное село Большое Нагаткино. Нагаткины – также известный уфимский дворянский род.

Большое Нагаткино входит в Золотое кольцо Аксаковского Поволжья. Здесь сохранились остатки старинной усадьбы и парка.

Маленькая речушка Бирюч там тихо струит свои воды, впадая в Свиягу. В стародавние времена на левом берегу Бирюча стояла деревня Иглиновка (ныне Новоникулинское сельское поселение, возле дер. Растовки).

Там обосновался род дворян Воронцовых. Супруга капитана и уездного казначея Степана Петровича Воронцова Василиса Андреевна была в дальнем родстве с покойной Еленой Ивановной Иглиной.

Хотя жила в Симбирской губернии, но лакомой кусочек землицы под Уфой её прельщал. От себя и капитана Павла Путилова (жил в Бузулуке) они жаловались вплоть до Сената в Санкт-Петербурге, высшего судебного органа Империи, дабы признали их наследниками.

Хотя Сенат 14 января 1826 года подтвердил завещание, отказав Воронцовой и Путилову, но те проведали о юридических коллизиях. И доверенный обоих отставной майор Романов предложил крестьянам подтвердить волю Е.И. Иглиной и отпустить мужиков в свободные хлебопашцы. Но бесплатный сыр токмо в мышеловках обретается.

Дальняя родня соглашалась отпустить крестьян на волю с условием, что мужики за каждую ревизскую (мужскую) душу заплатят по 500 рублей с рассрочкой платежа на пять лет. Всего было 54 души… посчитайте.

Мужики ахнули, узнав об аппетитах родственничков дальних, и «ни на какое условие несогласились». В июне 1826 года, узнав о решении Сената отказать в претензиях Воронцовой, крестьяне, «отменяя желание записаться в свободные хлебопашцы, намерены поступить в Государственные крестьяне».

Вот тут самое время вспомнить о мудрой старушке. Конечно, Е.И. Иглина знала об указе 1803 года о свободных хлебопашцах, все дворяне о нём говорили. Но в завещании 22 марта 1824 года Елена Ивановна дальновидно ничего об этом не сказала. В тексте документа записано «вечно» «на волю» и всё. Про будущий юридический статус мужиков ни слова.

Если бы она в завещании упомянула свободных хлебопашцев, не видать иглинским сельчанам воли как своих ушей. А так, станем государственными, велика ли разница. Государственные крестьяне считались лично свободными людьми на государственной земле.

Так иглинцы волю обрели.

В старинных бумагах раскопал я и третье завещание Елены Ивановны Иглиной, специально посвящённое уже судьбе строившегося храма.

«1824 года майя 12-го дня я нижеподписавшаяся Оренбургской губернии Уфимского уезда сельца Белегес (что ныне по вновь сооружающейся каменной церкви село Архангельское) вдова майорша Елена Иванова по муже Иглина, будучи в твёрдом уме и здравом разсудке, но чувствуя по немолодым летам слабость здоровья моего, при нижеподписавшихся отце духовном и свидетелях, учинила де домовое духовное завещание в следующем.

1-е. Как известно здешнему правительству, что я по усердному желанию своему сооружаю в сказанном выше сельце моём Белегесе на собственно благоприобретённой капитал каменную церковь во имя архангела Михаила с колокольнею, которые, сколко б [не имела?] привести сама по окончанию и надлежащему укреплению, но чувствуя слабость здоровья моего, время от время уве[л]ичивающуюся, почему на случай смерти моей усердно прошу и завещаю, сказанную мою церковь привести в совершенное окончание и украшение испытанному в честности и добром расположении ко мне племяннику моему из дворян господину титулярному советнику и кавалеру Михайле Степановичу Угличинину, на что и остаются в собственное его распоряжение всех от меня наличных денег государственными ассигнациями 4200 р. золотом, девять империалов десяти рублёвых да два пяти рублёвых, сребром сто целковых, а как сей суммы недостаточьно, то поручаю ему ж Г. Угличинину продать собственно мне принадлежащий благоприобретённой сенокосный луг, состоящей Уфимского уезда от селения моего за Уфою рекою обмежёванной, заменя к пустоше Шиде всего всех удобных и неудобных угодий двести шездесят седм десятин девять сот дватцать шесть сажен, на которой и план с межевою книгою оставляю, и сколько выручутся за него денег, употребить тутже на церковные расходы, буде ж он Г. Угличинин разсудит сей сенокосной луг со всеми значущимися на плане угодьями оставить и за собою в вечное и потомственное владение, то и в таком случае дозволяю и завещаю ему сие зделать, но с тем, чтобы следующие за него денги на окончании же того храма божия употреблены были из собственности его непременно, в чём и во всех отношениях по устройству сей церкви и самое о ней попечение возлогаю на него Г. Угличинина и супругу его Прасковью Васильевну, так как сия последняя по ближайшему родству и истинному расположению к ней оставлена в благоприобретённом мною имении движимом и недвижимом, равно даже и всём в нём разном имуществе по особо учинённому в 22-й день марта сего ж года духовному завещанию наследницею.

2-е. Поелику же состоят мне должными без законных актов Г. отставной подполковник Михайло Иванович Кублицкий с его супругою за проданной мною им екипаж пять сот рублей и Нарвский 2-й гильдии купецкой сын Иван Семёнович Костылев по щёту в его Кубовском заводе состоящему двести семдесят рублей, то предоставляю ему Г. Угличинину потребовать с них платежа и когда заплатят, то денги сии употребить на потребности церковные и затем

3-е. Буде ж судьба ж всевышнего угодно будет прекратить жизнь мою, то сверх прежнего прошу Михайлу Степановича и супругу его Прасковью Васильевну господ Угличининых, по обряду христианскому учинить мне должное погребение и приличное поминовение, на что и предоставляется им право употребить нужную сумму из написанного выше капитала моего, пополняя оной после продажею остающегося налицо и в земле разного хлеба моего, к сему духовному завещанию помещица вдова майорша Элена Иглина руку приложила.

Сие духовное домовое завещание по воле госпожи помещицы вдовы майорши Элены Ивановны Иглиной писал села Белегеса духовной её отец священник Василий Петров, в точности оного завещания свидетельствуя подписуюсь села Касимова священник Гавриил Васильев, в том же свидетельствуя и подписуюсь села Касимова диакон Прохор Тиханов».

Эти три духовных лица и провели последние поминальные службы у небольшой деревянной Константиновской церкви недалеко от дороги, Старого Сибирского тракта.

Мир праху усопшей Елене Ивановне Иглиной. Помянем её добрым словом через два столетия…

Михаил Роднов, доктор исторических наук

Приглашаю на сайт «Роднов и его друзья»




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  • 1 | 15.04.2018, 12:23 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1798 | Комментарии: 58667 | Рейтинг: +12190,9
Любопытно было. Спасибо.



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  • 2 | 15.04.2018, 12:35 | Автор: Егерь
    Публикации: 3853 | Комментарии: 6790 | Рейтинг: +2809,1
Я уже давно не молод и в армию меня наверно уже не возьмут. Но мне если честно покуй!! и я все равно пойду завтра в военкомат , пойду попрошусь в добровольцы !! Я не хочу оставаться в стороне и бессилии , когда все, что мы сейчас имеем и чего мы так долго и тяжело добивались сейчас в опасности! Я хочу быть на передовой ! Я хочу сильным прыжком выпрыгнуть из окопа в одной руке вилы в другой новичок, и бежать вперед на наших грязных врагов! Бежать и кричать им в их буржуинские рожы : За вождя! За Воланчика! За брата Асадушку! За академика Кадырова! За Дерипаску ептиль и рыбку! За всех наших дорогих и честно народом выбранных чиновников, да за них! за наших дорогих слуг народа имеющих дома в Маями и их семей проживающие у наших заклятых врагов! За рукасуя Слуцкого! За не наркомана Жирика! За Соловьева с Киселёвым которые каждый день правду нам о врагах рассказывают! За кортежи с мигалками из за которых мы сидим часами в пробках! За пьяных ментов которые давят нас машинами , пытают нас в тюрьмах и просто мочат нас каждый день и подбрасывают нам наркоту! За наших честных судей , которые выносят приговоры по телефонному звонку! За Киркорова цука! За дядю Кобзона уроды! За Бууууузову! За отсутствие медицины, нищенские пенсии, мизерные зарплаты , куевые продукты, за вонючие свалки в наших городах , радиоактивные выбросы, дорогой бензин, куевые дороги, за сортиры на улицах, за Платон цука вам! За дворцы Сечина , Миллера, Ротенбергов! За самолеты Шувалова! За часы и яхты Гундяя! За Уточку Медведева наконец! Мне будет не страшно идти в бой за все это, но враг никогда не покорит нас и не заберёт у нас то , ради чего каждый из нас готов умереть! Урааааа ! и Только Вперёд !
Alex Staal



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  • 3 | 15.04.2018, 12:56 | Автор: Егерь
    Публикации: 3853 | Комментарии: 6790 | Рейтинг: +2809,1
Телеграм-канал "Сталингулаг": Типичное поведение гопников, встретивших тоже гопников, но отбитых

Очень смешно наблюдать за тем, как российская пропаганда, привыкшая быть воинствующей исключительно в своём воображении, при столкновении только с намеками на реальную войну, коллективно ложится на пол и кричит: "Лучше обос.рите, но по лицу не бейте". Бравурные громогласные речи о ядерном пепле сменяются заискивающими: "Братва, да что нам делить?"

Никто из официальных лиц не осмеливается оскорблять Трампа, как это было с миролюбивым Обамой. Пнуть этого ботаника из Гарварда или показать банан считал своим долгом каждый патриот, но отмороженного рыжего Дональда теперь принято обходить.

Путин, который еще совсем недавно сидел с голым торсом на ракете и играя мускулами рассказывал, что за пять секунд разбомбит Флориду и мамину маму Флориды тоже разбомбит, сейчас превратился из альфа-самца в кота Леопольда, призывающего к миру, повторяющего дословно: "Дональд, одумайся, ну что ты в самом деле, ну, Дональд, нормально же общались".

Типичное поведение гопников, встретивших тоже гопников, но отбитых. Как тут не вспомнить великие слова "не надо шутить с войной!" - особенно, когда президент другого государства рушит экономику твоей страны одним твитом.

Я понимаю, что всем плевать, и что пора уже к этому привыкнуть, но все равно хочу зафиксировать, правда не знаю, для кого: после авиаударов США по Сирии на телеканале "Россия", впервые в истории, в выходной день вышел специальный выпуск политического ток-шоу "60 минут", где обсуждали ситуацию.

Когда десятки детей в Кемерово были заперты в торговом центре, где они кричали о помощи, медленно задыхаясь, никаких спецвыпусков не было, всем было пох.ую, телевидение вспомнило о них только тогда, когда дети уже сгорели.

Да, это не новость, что потомственный диктатор и животное, Асад, ради удержания власти развязавший гражданскую войну, им гораздо ближе, чем простые русские дети. Да, давно известно, что за преступную верхушку Сирии они переживают больше, чем за родителей, потерявших детей в страшном пожаре. Это все понятно, но от этого еще более омерзительно. Невыносимая ясность бытия.

t.me

http://www.site101.mir915bcf08b.comcb.info/material.php?id=5
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  • 4 | 15.04.2018, 13:08 | Автор: Егерь
    Публикации: 3853 | Комментарии: 6790 | Рейтинг: +2809,1
Дмитрий Трояновский
13 апреля в 16:48 ·
О РУСОФОБАХ
(Навеяно блокировкой Телеграма)

Я сейчас хочу поговорить не о тех, кто кричит о «неполноценности» нашего народа. С ними и так все ясно - если человек демонстративно кидается дерьмом, других людей не нужно уговаривать не подходить к нему.

Нет, речь пойдёт о русофобах, куда более хитрых и опасных. О «патриотах-государственниках», которые, не жалея сил, объясняют, почему мы ни в коем случае не должны отказываться от блокировки Телеграма. Или от призывной армии. Или почему мы должны обязательно сохранять идиотский, вредный и нарушающий права человека институт прописки-регистрации по месту жительства. Или почему нам нельзя объединить заграничный и внутренний паспорта в один документ, как это сделала даже не самая демократическая Белоруссия. Или почему владельцы оружия должны получать аж две лицензии - на хранение и приобретение (причём первая действует 5 лет, а вторая - всего полгода).

И, разумеется, все подобное издевательство над людьми традиционно оправдывается «особым путём». Или «сложной международной обстановкой». Или «менталитетом». Или «духовностью». Или «государственными интересами» (хотя какие, к черту, интересы, отличные от интересов народа, могут быть у государства?) И многие, увы, начинают в этот бред верить. Хотя, главный вопрос, который стоит здесь задать: «если ради «особого пути» мы должны жить хуже развитых (а иногда и не очень развитых) стран - то, может, ну его нафиг, этот путь?»

В общем, запомните - если человек говорит что-то вроде «американцы могут обходиться без прописки, а у нас она помогает что-то контролировать», то он - самый натуральный русофоб, который ненавидит наш народ, считает его хуже других народов и искренне желает зла ему, а значит - и лично Вам.



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  • 5 | 15.04.2018, 13:11 | Автор: Harrison | На сайте
    Публикации: 64 | Комментарии: 10704 | Рейтинг: -1735
t.me

http://www.site101.mir915bcf08b.comcb.info/material.php?id=5

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Егерь, специально сходил по твоей ссылочке, ну там вот под этим бредом очень знаковые комменты висят, давай почитаем:


Munid Maxaviro
Странная статья. Одна из многих на Каспарове. Как-то все дружно кинулись поднимать рейтинг Трампа, как очень крутого парня, который вот-вот наломает бока гопнику Путину. Для чего? Для чего стараться изображать Трампа крутым парнем из вашингтонской подворотни? Для чего весь этот героический туман вокруг альфа-рыжего клоуна? Неужели, чтобы не бросалась в глаза его полная политическая импотенция по отношению к Босу? А если наш Рыжий таки у гопника шестеркой подрабатывает? Получается, что Рыжему не показывают банан от страха, а не от желания не опускать его политический рейтинг? Так это значит, что Сталин, в период налаживания отношений между Россией и Германией, не рисовал на Гитлера карикатур от страха, а не от желания получить того в союзники? А вот когда началась война, то Сталин просек любовь Гитлера к миру и понял, что пришло время начать "пинать этого мирного ботаника" из Берлина? А вот только, что сообщили, что любимый адвокат Трампа врал и приезжал в 16-ом году в Прагу. А по другим сведениям встречался в Праге с русскими агентами. Вот и получается, что в поднятии антипутинского рейтинга Рыжего заинтересован прежде всего Путин, чтобы его связь с клиентом не казалась уж такой явной и не бросалась в глаза папе Мюллеру



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  • 6 | 15.04.2018, 13:11 | Автор: Harrison | На сайте
    Публикации: 64 | Комментарии: 10704 | Рейтинг: -1735
Rita Goff
Да эта возня вся так, для введения в заблуждение противников Рыжего! Рыжий боится компромата, который имеется на него у Путина! Доказательство - ракетный удар по Сирии, в результате которого были уничтожены курятник, 3 сарая, одна помойка в кишлаке, две чайханы, один верблюд, три ослика и 5 барашков!
Отметка «Нравится» · Ответить · 3 ч · Отредактирован

Fondr Lion
надо Трампу сказать , пусть следущий раз за 2 недели предупреждает , ерой мля , лидер свободного мира , коалиция сраная - 105 ракет , три пустых объекта , шо стрелял , шо пукнул - событие млин , совбез оон , шухер тотальный , скобееву с мужем из супружеской постели на работу выдернули ...типа , имитация экшна продолжается ...
Отметка «Нравится» · Ответить · 1 · 4 ч

Olga Gorlin
Дональд наш Фредович после ареста его Личного адвоката Коэна реально прочувствовал себя настерыбкой. И рвя зад начал бурно имитировать враждебность с путиным и даже стрельнул по пустой канаве в Сирии. В результате ста пульнутых ракет ни один путинский мерзавец даже царапины не получил. Ай да современные умные ракеты по 750 тыс долл за штуку!
Дональд наш Фредович и их ний друг Владим владимирыч это голова! Палец ей в рот не клади !!!
Отметка «Нравится» · Ответить · 7 · 6 ч

Fondr Lion
Пацан сказал ,пацан стрельнул - мог бы и не напрягаться , они эти халабуды могли бы сами бульдозерами снести , дешевле , просто попросил бы - только за неделю и в твиттере , как обычно...



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  • 7 | 15.04.2018, 13:12 | Автор: Harrison | На сайте
    Публикации: 64 | Комментарии: 10704 | Рейтинг: -1735
Sergey Movchan
Представители оппозиционного "Сирийского наблюдательного совета по правам человека" (SOHR) сообщили, что при ударе по Сирии лишь часть ракет успешно поразили цели.
Как заявил агентству dpa, глава SOHR Рами Абдель Рахман, сделанное ранее заявление Пентагона о поражении всех целей ошибочно.
Отметка «Нравится» · Ответить · 7 ч

Vladimir Milko · Environmental health officer в компании «New York City Department of Health»
"РАкетные удары" по-Асаду напоминают клоунаду двух старых Клоунов. ИТОГ>>>Пара "подбитых" пустых сараев и пустой недействующий центр - выглядят жалко и смешно. Особенно на фоне заявлений Трампа о "жестком возмездии" и "умных ракетах". Путин даже сначала "перебздел".
А вообще то этот дешёвый спектакль разыгран по-всем правилам "навешивания лапши на - уши мировой общественности". Удивляет то, зачем надо было Англию и Францию втравливать в этот ФАРС. Вон "старая пройдоха" Меркель сразу разгадала этот цирк и благородно отказалась в нём участвовать.
БРАВО Меркель.
P.S. A этим посмешищем Трамп ещё раз доказал что он обычный "путинский холуй"



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  • 8 | 15.04.2018, 13:16 | Автор: Егерь
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Игорь Эйдман
13 ч
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Секрет пропаганды

«Удивительная демонстрация способности советского аппарата в течение трех дней изменить восприятие действительности более двухсот миллионов человек! Нечто невероятное — хотя я сам это наблюдал — и даже пугающее» - писал афроамериканец Роберт Робинсон, проживший более сорока лет в СССР. Сказано о событиях шестидесятилетней давности, но актуально как никогда.

Советским людям внушали, что они живут в самой великой и передовой стране, а США — главный соперник и враг, но мы все равно круче. Вырастая, жители СССР сталкивались с убогостью и идиотизмом российского быта и узнавали, что в других странах (и, что самое обидное, в США) люди живут намного лучше. Эта сшибка вызывала когнитивный диссонанс: если мы такие великие, почему мы так убого живем. Отсюда болезненное раздвоение сознания, глубокий комплекс неполноценности, компенсируемый периодическими припадками мании величия и бредом превосходства над всем миром. И тогда и сейчас Кремль умел провоцировать эти припадки, используя их для консолидации населения вокруг власти. Одна из причин эффективности путинской пропаганды в том, что она опирается на эту мощную советскую традицию.

Что бы не случилось, власть объявляет о своей очередной блистательной победе, периодически меняя показания прямо по ходу пьесы. Население, немного поколебавшись, верит новой лжи. Ведь она, как чудодейственная психотропная микстура, избавляет от комплексов и выводит из депрессии. «У нас теперь есть ракетное сверхоружие. Американцы в панике, они нас боятся. Трамп не посмеет бомбить Сирию, иначе мы ему вдарим... Ой, он кажется все-таки бомбит. Но это не наша зона ответственности, да и сама бомбежка неудачная, даже не убили никакого... В общем, мы все равно победили». Все это уже было в советском прошлом.

Роберт Робинсон так описывал последействия пропагандистской кампании, сопровождавшей запуск первого советского спутника. «Национализм опьянил рабочих, и на смену обычным сетованиям на отставание СССР от Соединенных Штатов пришла беззастенчивая похвальба... «Да здравствует наша родина — Советский Союз! Ура! Мы перегнали Америку. Ура, товарищи, ура!».

На следующий год советский мыльный пузырь лопнул: Соединенные Штаты запустили свой первый искусственный спутник . Рабочие в моем цеху скорбели, как на похоронах... За несколько минут после того, как они услышали эту новость, петушиная боевитость сменилась апатией — казалось, они вот-вот заплачут.

Прошло три дня, и за это время Кремль, кажется, успешно перестроил свою пропаганду с учетом последних событий. Придя утром на завод, я заметил, что рабочие заметно повеселели: «Америка-то запустила в космос апельсинчик! Представляешь, его не только не видно, но и не слышно»... В моем цеху настроение рабочих явно переменилось к лучшему. Стратегия Кремля давала результаты».



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  • 9 | 15.04.2018, 13:25 | Автор: Harrison | На сайте
    Публикации: 64 | Комментарии: 10704 | Рейтинг: -1735
Роберт Робинсон так описывал последействия пропагандистской кампании, сопровождавшей запуск первого советского спутника. «Национализм опьянил рабочих, и на смену обычным сетованиям на отставание СССР от Соединенных Штатов пришла беззастенчивая похвальба... «Да здравствует наша родина — Советский Союз! Ура! Мы перегнали Америку. Ура, товарищи, ура!».

На следующий год советский мыльный пузырь лопнул: Соединенные Штаты запустили свой первый искусственный спутник .
-------------------------

Поляков, ты где такую гнусь находишь? Поразительно. Или у тебя нюх особый?



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  • 10 | 15.04.2018, 13:35 | Автор: Harrison | На сайте
    Публикации: 64 | Комментарии: 10704 | Рейтинг: -1735
На следующий год советский мыльный пузырь лопнул: Соединенные Штаты запустили свой первый искусственный спутник .
---------------------------------
А наш спутник уже год как летал, первый в мире. Но блять, "советский мыльный пузырь лопнул" все равно.
Логика либераста непостижима для нормального человека: чтобы ее постичь, надо сначала как следует возненавидеть Родину, и только потом статья Эйдмана и прочих "каспаровцев" станет ясной и понятной.



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  • 11 | 15.04.2018, 13:37 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1798 | Комментарии: 58667 | Рейтинг: +12190,9
А помните как легитимное правительство Афганистана пригласило СССР у них немного повоевать и побомбить, и чем это кончилось?



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  • 12 | 15.04.2018, 13:37 | Автор: Harrison | На сайте
    Публикации: 64 | Комментарии: 10704 | Рейтинг: -1735
Мечтаю заиметь фото Кухарки и Егеря, сидящих рядом, держащихся за руки, и горестно улыбающихся.



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  • 13 | 15.04.2018, 13:40 | Автор: Harrison | На сайте
    Публикации: 64 | Комментарии: 10704 | Рейтинг: -1735
А помните как легитимное правительство Афганистана пригласило СССР у них немного повоевать и побомбить, и чем это кончилось?
-------------------

А помните, как США никто никуда не приглашал, но они все равно приходили, воевали и бомбили, и чем это кончилось, да и кончилось ли?



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  • 14 | 15.04.2018, 13:44 | Автор: Егерь
    Публикации: 3853 | Комментарии: 6790 | Рейтинг: +2809,1
Россияне – традиционное, склонное к патернализму общество, в своей богатой истории, не знавшее ни подлинной многоукладности, ни массового процветания. Именно здесь кроется причина живучести клептократического режима Путина, не только зримо продвинувшего, но и закрепившего сносный жизненный уровень для большинства. А ведь, судя по его, режима, исходным, могли разворовать национальное достояние (со всеми пресловутыми фондами) подчистую, но все же с населением поделились...

Лишь за одно это российская популяция (с генетической предрасположенностью к лишениям и притеснениям) барам новой генерации премного благодарна. Ну и, разумеется, за гарантированный угол с "колесами" – редкий актив с позиций всего лишь тридцатилетней давности. И им, россиянам, совершенно фиолетово, каким капризом обстоятельств это стало возможным.

Зов же прогресса, будоражащий первый мир, это – не про россиян, продукт социальной инженерии и классовой селекции... Им куда ближе прихваченная банковским спрутом койка (синица в руках), нежели дирижабль вызовов и обретений... Ну а главное, их вождь – плоть от плоти свой, лимита, но какой герой! Такую махину, угодившую в жернова хаоса и бандитизма, призвал к порядку и по кирпичику собрал. Так что дружными рядами к урнам, в смысле хоть к каким...

Хаим Калин

http://www.site101.mir915bcf08b.comcb.info/material.php?id=5
AD226F80B25D



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  • 15 | 15.04.2018, 13:50 | Автор: Harrison | На сайте
    Публикации: 64 | Комментарии: 10704 | Рейтинг: -1735
Лишь за одно это российская популяция (с генетической предрасположенностью к лишениям и притеснениям) барам новой генерации премного благодарна. Ну и, разумеется, за гарантированный угол с "колесами" – редкий актив с позиций всего лишь тридцатилетней давности. И им, россиянам, совершенно фиолетово, каким капризом обстоятельств это стало возможным.
--------------------------

Мдя-яя..Третий Рейх обзавидовался бы такой пропагандой.

Вот либерасты - ничего не делают и ничего не производят, но как здорово пиzдеть научились, а?

Интересно, совокупный месячный доход у этого Полякова какой, а? Штук восемь, я думаю. Может поэтому он такой гневный?



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  • 16 | 15.04.2018, 13:53 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1798 | Комментарии: 58667 | Рейтинг: +12190,9
но они все равно приходили, воевали и бомбили, и чем это кончилось, да и кончилось ли?
_____________________________
Помним. И видим.
США не развалились, благосостояние граждан настолько велико, что это самая привлекательная страна для эмигрантов, в том числе из бывшего СССР и нынешнего пуйлостана.



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  • 17 | 15.04.2018, 14:09 | Автор: Harrison | На сайте
    Публикации: 64 | Комментарии: 10704 | Рейтинг: -1735
Помним. И видим.
США не развалились, благосостояние граждан настолько велико, что это самая привлекательная страна для эмигрантов, в том числе из бывшего СССР и нынешнего пуйлостана.
--------------------

Я плакаль. И посыпаль голову пеплом.

Ты великий историк, Мадам Кухарка (как ты сама себя любишь называть) и великий экономист в одном лице.

Объяснять тебе, как и почему люди в разных странах живут по-разному, выше моих сил.

Ты заграницей никогда не была, и тереть тебе что-либо бесполезно.

А там иногда достаточно одной минуты, чтобы понять, что, как, и почему.

Живи на УЖе, и чирикай на здоровье.



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  • 18 | 15.04.2018, 14:11 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 10442 | Рейтинг: -1742,8
В мире реальных фактов цифры тоже в целом установлены: выпущены 103 ракеты. Правда, президент США Д. Трамп, обещавший, что они будут «новые и умные», опять всех переиграл — прилетели в основном пожилые «Томагавки». На подлете ко всем стратегически важным объектам их поголовно сбили пожилые же системы ПВО Сирии, разработанные в Советском Союзе как раз для борьбы с «Томагавками».

Британцы выпустили восемь ракет «Скальп» — зато, как гордо отметили в Би-би-си, «каждая была по пять метров в длину». К тому же они новее: их разработали всего двадцать лет тому назад.

Непонятной остается история с французами: по уверению руководства Франции, они выпустили тоже восемь «Скальпов» с истребителей и три с кораблей. Однако российские ВС цинично отмечают, что никаких французских «Раффалей» в небе не было. Так что не исключено, что эти союзники США получили зачет по участию условно — для поддержания коллективистского духа.



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  • 19 | 15.04.2018, 14:11 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 10442 | Рейтинг: -1742,8
Ущерб: наиболее успешно все это упало на неиспользуемые здания в провинциях Дамаск и Хомс — в том смысле, что там ракетам и управляемым авиабомбам все же удалось достичь поверхности Сирии. В остальном, несмотря на внезапность атаки и тот факт (усиленно подчеркиваемый американскими официальными представителями), что «Россию даже не предупредили:

— не погиб ни один мирный житель;
— не погиб ни один солдат Сирийской Арабской армии;
— не было разрушено ни одного самолета или вертолета САА;
— не было ни одного случайного залета в зону ответственности российских систем ПВО;
— не пострадал ни один используемый аэродром сирийских вооруженных сил;
— семьдесят одна из ста трех ракет потеряны.



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  • 20 | 15.04.2018, 14:11 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1798 | Комментарии: 58667 | Рейтинг: +12190,9
А еще мы отлично помним - как разделили Корею по 38-ой параллели и что из этого получилось....


Разделение Кореи на Северную и Южную Корею произошло в 1945 году после поражения Японии, до этого правившей Кореей, во Второй мировой войне. США и СССР подписали соглашение о совместном управлении страной. Линия раздела зон влияния двух сверхдержав прошла по 38-й параллели (англ.)русск..



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