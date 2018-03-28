Исторические картинки. Страсти по завещанию Иглиной

Похороны летом 1824 года, без сомнения, были торжественными и многолюдными. Все крестьяне, окрестные помещики, гости из Уфы, родственники, духовенство проводили в последний путь Елену Ивановну.Покойная подписала ещё отпускную от 24 мая 1824 года, по которой вольную выдала «вдове Акулине Корниловой с сыновьями Изосимом, Михайлою, Корнилою и дочерью девицею Устиньей», но «неиначе, как по смерти моей». Видимо, это была ещё одна семья дворовых.Разобравшись в старинных документах, можно утверждать, что Е.И. Иглина скончалась всё-таки в июне или в конце мая 1824, а не 1825 года.Потому что 27 февраля 1825 года в Уфе суд рассматривал прошение наследницы. Слово документу:«как представленные при прошении 27-го июня 1824 года из дворян от титулярной советницы Прасковьи Угличининой два духовных завещания, учинённые покойною тёткою её вдовой майоршей Еленой Иглиной».То есть, к 27 июня 1824 года Е.И. Иглина уже перешла в лучший из миров.Судьи рассмотрели все документы, определили сколько должна П.В. Угличинина уплатить в казну пошлин за переход к ней наследства. Всего 518 рублей. И обсудили претензии других наследников!Слухи о кончине богатой помещицы разнеслись по округе и в Уфу по почте 16 октября 1824 года поступило прошение от капитанши Воронцовой.Она назвала «себя двоюродной Иглиной сестрою и законною наследницею вместе с племянником Г. Путиловым», просила оба завещания не утверждать. Но Воронцова не прислала никаких документов, подтверждавших родство, не было также доверенности от Путилова.Суд отказывает новоявленным претендентам, «почему с прописанием сего постановления по жительству его в Симбирском уезде предписать тамошнему земскому суду указом». Если доказательства родства найдутся – пусть обращаются в суд.А что же иглинские мужики? Они тоже не сидели без дела и сначала вытребовали копию завещания. Копию выдали «уволенному покойною вдовою майоршей Еленой Иглиной в свободные хлебопашцы дворовому человеку Алексею Прокофьеву сыну Горюшину, согласно поданного от него в сию палату прошения майя 14 дня 1825 года».Тут пошли интересные юридические казусы!Волю мужики получили, а куда? В Российской империи все жители были распределены по сословиям. В ответе А.П. Горюшину он назван уволенным в свободные хлебопашцы.Александр Благословенный, победитель Наполеона, создавший Финляндское государство, ушедший в конце концов, якобы, в Сибирь и ставший старцем Фёдором Кузьмичём, прекрасно понимал всю отсталость системы крепостного права.Не имея возможности его полностью отменить, он 20 февраля 1803 года издал знаменитый указ о вольных (или свободных) хлебопашцах, по которому помещики получали право освобождать крестьян целыми деревнями с землёй.Уфимские чиновники так и поняли, тем более, что 22 августа 1825 года губернскому предводителю дворянства А.Д. Мордвинову поступило прошение жителей села Белегеса, уволенных от услуг дворовых людей Прокофья Иванова, Емельяна Яковлева, крестьянина Захара Пантелеева, Михайлы Викторова, Изосима, Михайлы, Корнилы Филиповых с товарищи.«Прошение. Упомянутая покойная Госпожа наша майорша Елена Иглина по зделанному 1824-го года марта 22-го дня духовному завещанию, засвидетельствованному Оренбургскою Палатою Гражданского Суда 27-го числа февраля сего года, и отпускной, совершённой в 24-й день мая 1824-го года, отпустила нас с прочими крестьянами и дворовыми людьми по именам в тех духовном завещании и отпускной написанными, всего мужеска 54 души со всеми нашими семействами, имуществом и землёю, лежащею в уфимском уезде при означенном селе Белегесе, вечно на волю, а тому желаем мы к дальнейшему нашему в земленых угодьях состоящих главный предмет поселенского труда и промышленности поощрению остаться в означенном селе Белегес и приписаться в род свободных хлебопашцев».Сей текст сочинил и написал губернский секретарь Ефим Иванов. Мужики попросили грамотея правильную бумагу составить.За всех крестьян подписался отпущенный на волю дворовый Алексей Прокофьевич Горюшин. Дворовые часто знали грамоту.Из Уфы бумаги ушли в Петербург на утверждение, да только 30 сентября 1825 года Департамент государственного хозяйства и публичных зданий уведомил предводителя, что по духовному завещанию «воспрещено» увольнять в свободные хлебопашцы.Существовало чёткое законодательство о наследовании, соблюдались права вдов и детей, наличие или отсутствие завещания, статус имущества и пр. В законе 1803 года это было прописано.Управлявший министерством внутренних дел Василий Сергеевич Ланской предложил выход из ситуации, видимо, понимая мечты иглинских мужиков о свободе.Портрет В.С. Ланского (1754–1831):Если наследники Е.И. Иглиной, «уважив волю помещицы», согласятся «исполнить оную», они могут заключить с крестьянами соглашение уже от себя. И «дать свободу и землю крестьянам не требуя от них ни чего, или определить в пользу свою известные повинности» или взять деньгами «по добровольному о том с обеих сторон соглашению».В противном случае, если крестьяне откажутся, вернуть их «в крепость»!Тут подсуетились дальние родственнички. На самом севере современной Ульяновской области, рядышком с градом Симбирском, находится Цильнинский район, центром коего является старинное село Большое Нагаткино. Нагаткины – также известный уфимский дворянский род.Большое Нагаткино входит в Золотое кольцо Аксаковского Поволжья. Здесь сохранились остатки старинной усадьбы и парка.Маленькая речушка Бирюч там тихо струит свои воды, впадая в Свиягу. В стародавние времена на левом берегу Бирюча стояла деревня Иглиновка (ныне Новоникулинское сельское поселение, возле дер. Растовки).Там обосновался род дворян Воронцовых. Супруга капитана и уездного казначея Степана Петровича Воронцова Василиса Андреевна была в дальнем родстве с покойной Еленой Ивановной Иглиной.Хотя жила в Симбирской губернии, но лакомой кусочек землицы под Уфой её прельщал. От себя и капитана Павла Путилова (жил в Бузулуке) они жаловались вплоть до Сената в Санкт-Петербурге, высшего судебного органа Империи, дабы признали их наследниками.Хотя Сенат 14 января 1826 года подтвердил завещание, отказав Воронцовой и Путилову, но те проведали о юридических коллизиях. И доверенный обоих отставной майор Романов предложил крестьянам подтвердить волю Е.И. Иглиной и отпустить мужиков в свободные хлебопашцы. Но бесплатный сыр токмо в мышеловках обретается.Дальняя родня соглашалась отпустить крестьян на волю с условием, что мужики за каждую ревизскую (мужскую) душу заплатят по 500 рублей с рассрочкой платежа на пять лет. Всего было 54 души… посчитайте.Мужики ахнули, узнав об аппетитах родственничков дальних, и «ни на какое условие несогласились». В июне 1826 года, узнав о решении Сената отказать в претензиях Воронцовой, крестьяне, «отменяя желание записаться в свободные хлебопашцы, намерены поступить в Государственные крестьяне».Вот тут самое время вспомнить о мудрой старушке. Конечно, Е.И. Иглина знала об указе 1803 года о свободных хлебопашцах, все дворяне о нём говорили. Но в завещании 22 марта 1824 года Елена Ивановна дальновидно ничего об этом не сказала. В тексте документа записано «вечно» «на волю» и всё. Про будущий юридический статус мужиков ни слова.Если бы она в завещании упомянула свободных хлебопашцев, не видать иглинским сельчанам воли как своих ушей. А так, станем государственными, велика ли разница. Государственные крестьяне считались лично свободными людьми на государственной земле.Так иглинцы волю обрели.В старинных бумагах раскопал я и третье завещание Елены Ивановны Иглиной, специально посвящённое уже судьбе строившегося храма.«1824 года майя 12-го дня я нижеподписавшаяся Оренбургской губернии Уфимского уезда сельца Белегес (что ныне по вновь сооружающейся каменной церкви село Архангельское) вдова майорша Елена Иванова по муже Иглина, будучи в твёрдом уме и здравом разсудке, но чувствуя по немолодым летам слабость здоровья моего, при нижеподписавшихся отце духовном и свидетелях, учинила де домовое духовное завещание в следующем.1-е. Как известно здешнему правительству, что я по усердному желанию своему сооружаю в сказанном выше сельце моём Белегесе на собственно благоприобретённой капитал каменную церковь во имя архангела Михаила с колокольнею, которые, сколко б [не имела?] привести сама по окончанию и надлежащему укреплению, но чувствуя слабость здоровья моего, время от время уве[л]ичивающуюся, почему на случай смерти моей усердно прошу и завещаю, сказанную мою церковь привести в совершенное окончание и украшение испытанному в честности и добром расположении ко мне племяннику моему из дворян господину титулярному советнику и кавалеру Михайле Степановичу Угличинину, на что и остаются в собственное его распоряжение всех от меня наличных денег государственными ассигнациями 4200 р. золотом, девять империалов десяти рублёвых да два пяти рублёвых, сребром сто целковых, а как сей суммы недостаточьно, то поручаю ему ж Г. Угличинину продать собственно мне принадлежащий благоприобретённой сенокосный луг, состоящей Уфимского уезда от селения моего за Уфою рекою обмежёванной, заменя к пустоше Шиде всего всех удобных и неудобных угодий двести шездесят седм десятин девять сот дватцать шесть сажен, на которой и план с межевою книгою оставляю, и сколько выручутся за него денег, употребить тутже на церковные расходы, буде ж он Г. Угличинин разсудит сей сенокосной луг со всеми значущимися на плане угодьями оставить и за собою в вечное и потомственное владение, то и в таком случае дозволяю и завещаю ему сие зделать, но с тем, чтобы следующие за него денги на окончании же того храма божия употреблены были из собственности его непременно, в чём и во всех отношениях по устройству сей церкви и самое о ней попечение возлогаю на него Г. Угличинина и супругу его Прасковью Васильевну, так как сия последняя по ближайшему родству и истинному расположению к ней оставлена в благоприобретённом мною имении движимом и недвижимом, равно даже и всём в нём разном имуществе по особо учинённому в 22-й день марта сего ж года духовному завещанию наследницею.2-е. Поелику же состоят мне должными без законных актов Г. отставной подполковник Михайло Иванович Кублицкий с его супругою за проданной мною им екипаж пять сот рублей и Нарвский 2-й гильдии купецкой сын Иван Семёнович Костылев по щёту в его Кубовском заводе состоящему двести семдесят рублей, то предоставляю ему Г. Угличинину потребовать с них платежа и когда заплатят, то денги сии употребить на потребности церковные и затем3-е. Буде ж судьба ж всевышнего угодно будет прекратить жизнь мою, то сверх прежнего прошу Михайлу Степановича и супругу его Прасковью Васильевну господ Угличининых, по обряду христианскому учинить мне должное погребение и приличное поминовение, на что и предоставляется им право употребить нужную сумму из написанного выше капитала моего, пополняя оной после продажею остающегося налицо и в земле разного хлеба моего, к сему духовному завещанию помещица вдова майорша Элена Иглина руку приложила.Сие духовное домовое завещание по воле госпожи помещицы вдовы майорши Элены Ивановны Иглиной писал села Белегеса духовной её отец священник Василий Петров, в точности оного завещания свидетельствуя подписуюсь села Касимова священник Гавриил Васильев, в том же свидетельствуя и подписуюсь села Касимова диакон Прохор Тиханов».Эти три духовных лица и провели последние поминальные службы у небольшой деревянной Константиновской церкви недалеко от дороги, Старого Сибирского тракта.Мир праху усопшей Елене Ивановне Иглиной. Помянем её добрым словом через два столетия…